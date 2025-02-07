أفضل 10 برامج إدارة علاقات العملاء البسيطة في 2025

إن فكرة "البدء على نطاق صغير والبقاء على نطاق صغير" لا تناسب الجميع - باستثناء 41 مليون شخص. 🤷‍♀️

بلا مزاح- 41 مليون شخص هم إما أصحاب أعمال فردية أو يمتلكون شركات صغيرة في الولايات المتحدة، واسمع هذا: 82% منهم سعداء تمامًا بعدم توسيع أعمالهم التجارية.

ولكن في حين أن حجم شركتك قد لا يتغير، فإن عملياتك وحاجتك إلى أدوات أكثر ذكاءً ستتغير. في نهاية المطاف، لن يكفيك Google Workspace وكومة من الملاحظات اللاصقة، وسيبدو الانتقال إلى برامج إدارة المشاريع المتطورة استثماراً غير ضروري.

ففي نهاية المطاف، لماذا التباهي بميزات لن تستخدمها أبدًا - سواء من الناحية المالية أو الجهد المبذول؟

لذا، بالنسبة لتلك ال 41 مليون شركة صغيرة ولكن ضخمة، فقد قمنا بتغطيتك بتقرير عن أفضل برامج إدارة علاقات العملاء البسيطة التي توازن بين القدر المناسب من الوظائف دون تعقيد الأمور. 👍

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⏰ ملخص 60 ثانية

فيما يلي قائمة مختصرة بأفضل 10 اختيارات لنظام إدارة علاقات العملاء القوي لدينا:

/href/ https://clickup.com/ النقر فوق /%مرجع/ : الأفضل لإدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع HubSpot: الأفضل لإدارة العملاء القابلة للتطوير Freshsales: الأفضل لمساعدة المبيعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي Zoho CRM: الأفضل للتخصيص والقدرة على تحمل التكاليف Monday CRM: الأفضل لسير العمل والأتمتة البديهية إدارة علاقات العملاء الأقل إزعاجًا: الأفضل للبساطة والشركات الصغيرة أقل إزعاجاً لإدارة علاقات العملاء: الأفضل للمبيعات وتآزر المشاريع Pipedrive: الأفضل لخطوط أنابيب المبيعات المرئية Vtiger CRM: الأفضل لتعاون الفريق متعدد الوظائف Capsule CRM: الأفضل لإنتاجية الشركات الصغيرة

ما الذي يجب أن تبحث عنه في إدارة علاقات العملاء البسيطة؟

لا يجب أن يكون برنامج CRM البسيط مملًا - يمكن أن يكون مملًا - يمكن أن يكون له تأثير كبير مع الحفاظ على سهولة استخدامه. إليك ما يجب البحث عنه عند البحث عن أفضل برامج إدارة علاقات العملاء البسيطة:

تبني الفريق 🤝

يجب أن يركز برنامج CRM البسيط على جعل وظائف فرق المبيعات أسهل. يجب أن يساعدهم على إتمام المزيد من الصفقات، وأتمتة المهام، وتسهيل عمليات المتابعة. ونقاط المكافأة إذا كان يتضمن دعمًا تأهيليًا لتسهيل منحنى التعلم.

🧠 هل تعلم: 98% من مشتري إدارة علاقات العملاء يعتبرون ميزات أتمتة المبيعات أولوية قصوى عند اختيار إدارة علاقات العملاء.

القيمة مقابل المال 💹

لا يمكن للشركات الصغيرة تحمل رسوم خفية. ابحث عن إدارة علاقات العملاء التي تقدم تقارير مخصصة، وعروض خط سير المبيعات، وأتمتة المهام دون رسوم إضافية.

أدوات عملية المبيعات 🔧

يجب أن يساعد نظام إدارة علاقات العملاء المندوبين على التركيز على إتمام الصفقات بدلاً من ملاحقة المهام. يمكن لميزات مثل إدارة خطوط الأنابيب، وتسجيل العملاء المحتملين، ومزامنة البريد الإلكتروني، وجدولة الاجتماعات أن تحول الفوضى إلى وضوح.

التكاملات ✅

لا تربك فريقك بمئات التطبيقات. اختيار برنامج إدارة علاقات العملاء الذي يعمل مع أدواتك أو منصاتك المفضلة (مثل Zapier أو Zoom) أمر ضروري لسير العمل بسلاسة.

قابلية التخصيص 🙌

من خطوط الأنابيب إلى العلامات، احرص على أن يتكيف نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك مع أعمالك - وليس العكس.

أتمتة المهام والذكاء الاصطناعي 🤖

اختر حلول إدارة علاقات العملاء مع أدوات الذكاء الاصطناعي لكتابة البريد الإلكتروني، ونسخ المكالمات، وملخصات الجدول الزمني - هذه ستعزز إنتاجيتك.

أفضل 10 حلول إدارة علاقات العملاء البسيطة

ليس لديك وقت لتضيعه في مهام غير مهمة أو متكررة كشركة. ومع ذلك، فإن المبيعات والعمليات التجارية معقدة للغاية لدرجة أن 32% من مندوبي المبيعات يقضون أكثر من ساعة يوميًا في إدخال البيانات يدويًا.

ولكن لا تقلق، فنحن ندعمك. إليك عشر أدوات بسيطة لإدارة علاقات العملاء لتوفير الوقت والجهد.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع)

عادةً ما تتمثل أكبر التحديات التي تواجهها الشركات في علاقات العملاء في مشاكل جودة البيانات، وضعف التواصل، وارتفاع التكاليف. ومع ذلك، قبل الغوص في الحلول، من المهم تحديد التحديات الفريدة داخل مؤسستك.

بمجرد تحديد نقاط الألم هذه، تأكد من اختيار برنامج لإدارة علاقات العملاء مثل ClickUp التي يمكنها معالجتها بفعالية. ClickUp CRM يمزج بين وظائف إدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع وتعيين المهام ومشاركة المستندات في منصة واحدة أنيقة. إنه تطبيق كل شيء للعمل. 💯

هذا يعني أنه لا مزيد من التبديل بين الأدوات أو الدفع مقابل البرامج التي بالكاد تستخدمها - مع ClickUp، كل شيء مركزي.

على سبيل المثال, قالب صوت العميل في ClickUp يساعدك على جمع ملاحظات العملاء وتحليلها بطريقة منظمة.

لفرق الدعم, قالب إدارة خدمة العملاء الخاص ب ClickUp يجعل مراقبة التذاكر الواردة والقرارات سهلة من خلال دمج التذاكر والمحادثات والمهام ذات الأولوية.

لجعل الأمور أكثر بساطة, انقر فوق حالات مخصصة تساعدك في إنشاء مؤشرات مرئية لكل مرحلة من مراحل خطتك - فكر في "عميل محتمل ساخن 🔥" أو "التفاوض 🤝" أو "مغلق-فائز 💸"

تعديل حالة مهمة أو مشروع ما بسهولة باستخدام ClickUp Custom Statuses حقول ClickUp المخصصة يضيق أكثر. هل تريد تتبع ميزانية العميل أو موقعه أو نوع العميل المحتمل؟ أضف حقولاً مثل "القيمة الدائمة (LTV)" أو "نقاط العميل المحتمل" إلى نظام إدارة علاقات العملاء وتخصيص تنظيم البيانات بما يتناسب مع عملك.

💡 نصيحة احترافية: بدلاً من إدخال البيانات يدويًا في كل مرة، استخدم انقر فوق الدماغ ؛ حيث تعمل الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على إنشاء مهمة متابعة عندما تنتقل الصفقة إلى "تم إرسال العرض" وترسل تذكيرات للمهام التي تقترب من المواعيد النهائية، ويعرف أيضًا باسم توفير الوقت.

وبالمثل, مستندات ClickUp حيث يلتقي التعاون مع إدارة المعرفة. وفي الوقت نفسه ClickUp Whiteboards رائعة للعصف الذهني. وتسمح لك كلتا الأداتين بتعيين أصحاب المصلحة أثناء عملك، والوصول إلى التواصل والتعليقات في الوقت الفعلي، والتعاون بطريقة تجعل الجميع مسؤولين.

وأخيرًا، لا داعي للقلق بشأن كيفية دمج نظام إدارة علاقات العملاء في سير عملك الحالي. يتعامل ClickUp مع ذلك من خلال التكامل مع الأدوات الشائعة مثل Slack وتقويم Google وZoom.

في الواقع، دعنا نمنحك السبق. قالب إدارة علاقات العملاء الخاص بـ ClickUp مصمم لتبسيط إدارة علاقات العملاء للشركات من جميع الأحجام.

رعاية العملاء المحتملين، وإدارة الحسابات المعقدة، وأتمتة المهام المتكررة باستخدام قالب ClickUp لإدارة علاقات العملاء

يجعل هذا القالب نظامك مركزياً لتتبع العملاء المحتملين وإدارة الفرص وتنظيم معلومات الاتصال في مكان واحد.

تعمل ميزات مثل خطوط الأنابيب القابلة للتخصيص وتحديد أولويات المهام حسب مرحلة المبيعات على تمكين الفرق من الاستمرار في التركيز على ما يهم في الفوز بالصفقات وبناء علاقات دائمة.

🔗 اقرأ أيضًا: ما هو CRM التعاوني؟ الميزات والفوائد والأمثلة

ClickUp أفضل الميزات ✅

مسارات عمل قابلة للتخصيص : إنشاء خطوط أنابيب مبيعات وحالات مخصصة وحقول لتتبع تفاصيل العميل ومراحل المبيعات والمزيد

: إنشاء خطوط أنابيب مبيعات وحالات مخصصة وحقول لتتبع تفاصيل العميل ومراحل المبيعات والمزيد عروض متعددة : الوصول إلى المهام والاستفسارات من خلال لوحات كانبان أو التقويم أو طرق عرض الجدول لتنظيم سلس

: الوصول إلى المهام والاستفسارات من خلال لوحات كانبان أو التقويم أو طرق عرض الجدول لتنظيم سلس أتمتة المهام باستخدام الذكاء الاصطناعي : أتمتة المهام الروتينية لإدارة علاقات العملاء مثل إشعارات البريد الإلكتروني وتحديثات الصفقات وتخصيصات المهام

: أتمتة المهام الروتينية لإدارة علاقات العملاء مثل إشعارات البريد الإلكتروني وتحديثات الصفقات وتخصيصات المهام عمليات تكامل قوية : المزامنة مع أدوات مثل Slack وتقويم Google وLoom وZoom لتحسين سير العمل والتواصل

: المزامنة مع أدوات مثل Slack وتقويم Google وLoom وZoom لتحسين سير العمل والتواصل لوحات بيضاء للتعاون : العصف الذهني ووضع الاستراتيجيات والتخطيط باستخدام أدوات مرئية لتحسين العمل الجماعي

: العصف الذهني ووضع الاستراتيجيات والتخطيط باستخدام أدوات مرئية لتحسين العمل الجماعي حقول مخصصة : أضف حقولًا لتتبع أنواع العملاء المحتملين أو الميزانيات أو تفاصيل الاتصال أو حجم الشركة لتركيز بيانات العملاء

: أضف حقولًا لتتبع أنواع العملاء المحتملين أو الميزانيات أو تفاصيل الاتصال أو حجم الشركة لتركيز بيانات العملاء مشاركة المستندات: استخدم مستندات ClickUp Docs لإنشاء النماذج أو التقارير ومشاركتها وإدارتها بسهولة

قيود ClickUp 💢 قيود ClickUp 💢

قد يحتاج المستخدمون الجدد إلى بعض الوقت للتعرف على خيارات المنصة المتعددة

تسعير ClickUp 💰 أسعار #### ClickUp 💰

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI: إضافة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهرياً

تقييمات ومراجعات #### ClickUp 🌟

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (4,000+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن ClickUp؟

أنا أحب ClickUp! أستخدمه في كل شيء في عملي، بدءًا من إدارة خط المبيعات الخاص بي إلى دورة مبيعات CRM بالإضافة إلى اتصالات الفريق وجدول الإنتاج الخاص بي مراجع G2 2. HubSpot (الأفضل لإدارة العملاء القابلة للتطوير)

عبر هبسبوت يمكن للشركات التي تتطلع إلى جعل تفاعلات العملاء وعمليات المبيعات مركزية دون تعقيد الأمور أن تلجأ إلى HubSpot CRM.

تتضمن خطته المجانية إدارة جهات الاتصال، وتتبع البريد الإلكتروني، وخط أنابيب مبيعات مرئي، مما يجعله خيارًا عمليًا لبدء فرق العمل أو الشركات الصغيرة.

تعرض لوحات معلومات HubSpot المخصصة أيضًا نشاط المبيعات بوضوح، مما يسهل على المديرين تتبع الأداء وتحديد الفرص.

أفضل ميزات HubSpot ✅

CRM مجاني للمبتدئين : يتضمن إدارة جهات الاتصال وخطوط أنابيب المبيعات وأدوات إعداد التقارير مع تخزين غير محدود للبيانات لما يصل إلى 1,000 جهة اتصال

: يتضمن إدارة جهات الاتصال وخطوط أنابيب المبيعات وأدوات إعداد التقارير مع تخزين غير محدود للبيانات لما يصل إلى 1,000 جهة اتصال إدارة خطوط الأنابيب : تصور مسار المبيعات الخاص بك مع وظيفة السحب والإفلات لتحديد أولويات العملاء المحتملين وإغلاق الصفقات بشكل أسرع

: تصور مسار المبيعات الخاص بك مع وظيفة السحب والإفلات لتحديد أولويات العملاء المحتملين وإغلاق الصفقات بشكل أسرع أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي : أتمتة رسائل البريد الإلكتروني وجدولة الاجتماعات وتتبع تفاعلات العملاء في الوقت الفعلي لزيادة الإنتاجية

: أتمتة رسائل البريد الإلكتروني وجدولة الاجتماعات وتتبع تفاعلات العملاء في الوقت الفعلي لزيادة الإنتاجية لوحات معلومات مخصصة : راقب المقاييس الرئيسية مع تقارير مفصلة عن نشاط المبيعات وأداء الفريق وفرص النمو

: راقب المقاييس الرئيسية مع تقارير مفصلة عن نشاط المبيعات وأداء الفريق وفرص النمو عمليات تكامل قوية: المزامنة مع أدوات مثل Slack وتقويم Google وZoom لسير عمل سلس

قيود HubSpot 💢 قيود HubSpot 💢

التسعير للفرق الكبيرة : يمكن أن تكون الميزات المتقدمة والمقاعد الإضافية باهظة الثمن بالنسبة للمؤسسات المتنامية

: يمكن أن تكون الميزات المتقدمة والمقاعد الإضافية باهظة الثمن بالنسبة للمؤسسات المتنامية التقارير المتسلسلة: تتوفر لمحات عامة عالية المستوى، لكن اختبار A/B لتسلسلات البريد الإلكتروني يفتقر إلى العمق

تسعير #### تسعير HubSpot 💰

خطة مجانية

منصة العملاء المبتدئين : 12 دولار/شهرًا

: 12 دولار/شهرًا منصة العملاء المحترفين : 1,170 دولارًا شهريًا

: 1,170 دولارًا شهريًا منصة عملاء المؤسسات: 4,300 دولار شهرياً

تقييمات ومراجعات HubSpot 🌟

G2 : 4.4/5 (أكثر من 12,000 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 12,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (4,270+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن HubSpot؟

يعمل Hubspot بشكل جيد كإدارة علاقات العملاء، خاصة لأولئك الذين يتطلعون إلى تبسيط عمليات التسويق والمبيعات والخدمات في منصة واحدة. مراجع ريديت 🔗 اقرأ أيضًا: ClickUp مقابل HubSpot: ما هي أداة إدارة علاقات العملاء الأفضل 3. فريش سيلز (الأفضل للمساعدة في المبيعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر المبيعات الطازجة تم تصميم Freshsales لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تبسيط خطوط مبيعاتها وأتمتة المهام وإتمام الصفقات بشكل أسرع.

علاوة على ذلك، وبفضل الذكاء الاصطناعي فريدي في جوهرها، توفر فريش سيلز رؤى قيمة، مثل تسجيل نقاط العملاء المحتملين وتوصيات الصفقات، لمساعدة الفرق على التركيز على العملاء المحتملين ذوي الأولوية القصوى.

يمكنك أن تتطلع إلى عرض العملاء بزاوية 360 درجة وإمكانيات تتبع الأحداث للتواصل المخصص.

أفضل ميزات Freshsales ✅

مساعدة الذكاء الاصطناعي : أتمتة تسجيل العملاء المحتملين وتوصيات الصفقات وإنشاء البريد الإلكتروني لتعزيز الإنتاجية

: أتمتة تسجيل العملاء المحتملين وتوصيات الصفقات وإنشاء البريد الإلكتروني لتعزيز الإنتاجية عرض 360 درجة للعملاء : يجعل تفاعلات العملاء مركزية ويوفر رؤى سياقية لتحسين المشاركة

: يجعل تفاعلات العملاء مركزية ويوفر رؤى سياقية لتحسين المشاركة خط أنابيب المبيعات بالسحب والإفلات : تصوّر الصفقات وفرزها وتحديثها بكفاءة من خلال طريقة عرض كانبان البديهية

: تصوّر الصفقات وفرزها وتحديثها بكفاءة من خلال طريقة عرض كانبان البديهية تتبع الأحداث : مراقبة سلوك المستخدم وتفاعلاته لإنشاء استراتيجيات اتصال مستهدفة

: مراقبة سلوك المستخدم وتفاعلاته لإنشاء استراتيجيات اتصال مستهدفة الاتصال داخل التطبيق: إجراء المكالمات وتتبعها دون الحاجة إلى برامج طرف ثالث؛ بما في ذلك أجهزة الاتصال التلقائي وتوجيه المكالمات

قيود #### قيود المبيعات الجديدة 💢

تصدير البيانات: خيارات محدودة للتقارير المخصصة المتقدمة

خيارات محدودة للتقارير المخصصة المتقدمة إمكانية الوصول إلى المتعاونين: أذونات مرهقة وإدارة الأدوار

أذونات مرهقة وإدارة الأدوار دعم العملاء: عدم اتساق أوقات الاستجابة وحل المشكلات

عدم اتساق أوقات الاستجابة وحل المشكلات مستويات الأسعار: التكاليف المرتفعة للميزات المتقدمة قد لا تناسب الفرق الصغيرة

التكاليف المرتفعة للميزات المتقدمة قد لا تناسب الفرق الصغيرة تحديثات الواجهة: قد تؤدي التغييرات العرضية دون إخطار إلى تعطيل سير العمل

تسعير #### تسعير Freshsales 💰

النمو : 9 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 9 دولارات شهرياً لكل مستخدم محترف : 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 59 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات #### Freshsales 🌟

G2 : 4.5/5 (أكثر من 1,200 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 1,200 تقييم) Capterra: 4.5/5 (610+ تقييمات)

🔗 اقرأ أيضًا: 12 قالب مجاني لإدارة علاقات العملاء: Excel، وجداول بيانات جوجل، و ClickUp

4. Zoho CRM (الأفضل للتخصيص والقدرة على تحمل التكاليف)

via زوهو يحظى Zoho CRM بشعبية خاصة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بسبب ميزاته الرائعة وسعره المناسب للميزانية.

تسمح واجهته القابلة للتخصيص بدرجة كبيرة للشركات بتخصيص سير العمل، وإدارة بيانات العملاء، وتبسيط عمليات المبيعات دون أن يكلفها ذلك الكثير.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لفريق صغير يستخدم طريقة عرض Zoho CRM للعملاء بزاوية 360 درجة أن يتفاعل مع العملاء عبر قنوات متعددة.

أفضل مزايا Zoho CRM ✅

مهام سير عمل مخصصة : تكييف مهام سير العمل وقواعد تسجيل النقاط ومراحل المبيعات لتناسب احتياجات عملك

: تكييف مهام سير العمل وقواعد تسجيل النقاط ومراحل المبيعات لتناسب احتياجات عملك عرض 360 درجة للعملاء : الوصول إلى ملفات تعريف العملاء التفصيلية وإدارة التفاعلات متعددة القنوات بفعالية

: الوصول إلى ملفات تعريف العملاء التفصيلية وإدارة التفاعلات متعددة القنوات بفعالية مساعد الذكاء الاصطناعي : استفد من الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإعادة كتابة البريد الإلكتروني، واكتشاف الحالات الشاذة، وتوقعات المبيعات

: استفد من الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإعادة كتابة البريد الإلكتروني، واكتشاف الحالات الشاذة، وتوقعات المبيعات عمليات تكامل قوية : تواصل مع أكثر من 1000 تطبيق، بما في ذلك نظام Zoho البيئي ومنصات الجهات الخارجية الشهيرة

: تواصل مع أكثر من 1000 تطبيق، بما في ذلك نظام Zoho البيئي ومنصات الجهات الخارجية الشهيرة أدوات المبيعات: تعمل ميزات مثل التنبؤ وتسجيل النقاط وإشارات المبيعات على تحسين عملية اتخاذ القرار وإغلاق الصفقات

قيود Zoho CRM 💢 قيود Zoho CRM 💢

الميزات الزائدة : خيارات واسعة النطاق يمكن أن تربك المستخدمين الجدد أو الفرق الصغيرة

: خيارات واسعة النطاق يمكن أن تربك المستخدمين الجدد أو الفرق الصغيرة منحنى التعلم : يتطلب وقتًا وموارد للاستفادة من إمكانياته بشكل كامل

: يتطلب وقتًا وموارد للاستفادة من إمكانياته بشكل كامل اتساق الدعم: اتساق الدعم: مراجعات متباينة فيما يتعلق باستجابة دعم العملاء وإرشاداتهم

تسعير Zoho CRM 💰

الإصدار المجاني

الخطة القياسية : 14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الخطة الاحترافية : 23 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 23 دولارًا شهريًا لكل مستخدم خطة المؤسسات: 40 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Zoho CRM 🌟

G2 : 4.1/5 (أكثر من 2,700 تقييم)

: 4.1/5 (أكثر من 2,700 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 6,800 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Zoho CRM؟

يسمح بأتمتة المهام، وتحسين التعاون مع الفريق، وبالتالي تقليل الوقت الذي نخصصه للمهام الإدارية. المراجع G2 🔗 اقرأ أيضًا: الجمع بين إدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع - برنامج إدارة علاقات العملاء الكل في واحد 5. الاثنين CRM (الأفضل لسير العمل والأتمتة البديهية)

via الإثنين يوفر Monday CRM منصة قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة لإدارة خطوط أنابيب المبيعات والمهام وتفاعلات العملاء.

وبفضل واجهة السحب والإفلات الخاصة به، يمكن للمستخدمين إنشاء مهام سير العمل وإعداد مراحل الصفقات وأتمتة المهام المتكررة دون عناء.

أصغر فرق المبيعات تتبع الصفقات من خلال خطوط الأنابيب القابلة للتخصيص في يوم الاثنين مع أتمتة تعيين العملاء المحتملين ومتابعة البريد الإلكتروني.

الاثنين أفضل ميزات إدارة علاقات العملاء ✅

خطوط أنابيب مخصصة : إنشاء مراحل الصفقات وإدارتها بسهولة باستخدام وظيفة السحب والإفلات

: إنشاء مراحل الصفقات وإدارتها بسهولة باستخدام وظيفة السحب والإفلات الأتمتة : أتمتة المهام المتكررة، مثل تعيين العملاء المحتملين ومتابعة البريد الإلكتروني، لزيادة الكفاءة

: أتمتة المهام المتكررة، مثل تعيين العملاء المحتملين ومتابعة البريد الإلكتروني، لزيادة الكفاءة مناظر متعددة : يمكنك الوصول إلى بيانات المبيعات من خلال مخططات جانت والتقويمات ولوحات كانبان لتصور أفضل

: يمكنك الوصول إلى بيانات المبيعات من خلال مخططات جانت والتقويمات ولوحات كانبان لتصور أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي : أتمتة تكوين البريد الإلكتروني وإنشاء المهام وتحسينات سير العمل باستخدام الذكاء الاصطناعي المدمج

: أتمتة تكوين البريد الإلكتروني وإنشاء المهام وتحسينات سير العمل باستخدام الذكاء الاصطناعي المدمج عمليات التكامل: تواصل بسلاسة مع تقويم Google وSlack وأدوات أخرى للحصول على سير عمل متماسك

قيود إدارة علاقات العملاء يوم الاثنين 💢

التسعير : قد تكون الخطط ذات المستوى الأعلى مكلفة للفرق الصغيرة

: قد تكون الخطط ذات المستوى الأعلى مكلفة للفرق الصغيرة وظائف الهاتف المحمول : يقدم تطبيق الهاتف المحمول ميزات محدودة مقارنة بإصدار سطح المكتب

: يقدم تطبيق الهاتف المحمول ميزات محدودة مقارنة بإصدار سطح المكتب طرق عرض لوحة المعلومات: الافتقار إلى المرونة في إعادة تنظيم أو تحديد مواقع المشاهدات

تسعير #### الاثنين CRM 💰

أساسي : 12 دولار/مقعد/شهر

: 12 دولار/مقعد/شهر عادي : 17 دولار/مقعد/شهر

: 17 دولار/مقعد/شهر محترف : 28 دولاراً/مقعد/شهرياً

: 28 دولاراً/مقعد/شهرياً المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات إدارة علاقات العملاء يوم الاثنين 🌟

G2 : 4.6/5 (أكثر من 820 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 820 تقييم) Capterra: 4.7/5 (390+ تقييمات)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Monday CRM؟

من أشد المعجبين بواجهة المستخدم/تجربة المستخدم في الاثنين. ربما لا يمكن أن يكون أفضل من ذلك. من الناحية الوظيفية، فإن الأتمتة بدون تعليمات برمجية هي أيضًا مغير للعبة. مراجع Trustpilot 🔗 اقرأ أيضًا: 11 نموذجًا مجانيًا لخريطة رحلة العميل 6. إدارة علاقات العملاء الأقل إزعاجًا (الأفضل للبساطة والشركات الصغيرة)

عبر إدارة علاقات العملاء الأقل إزعاجاً لنفترض أنك مصمم جرافيك مستقل تتعامل مع مشاريع العملاء. هل ترغب في أداة تساعدك في تسجيل رسائل البريد الإلكتروني لتتبع ملاحظات العملاء وتنظيم المواعيد النهائية مع تقويم متزامن؟

هذا ما يقدمه لك برنامج إدارة علاقات العملاء الأقل إزعاجاً.

إن تطبيق Less Annoying CRM هو أداة سهلة الاستخدام وخالية من الرتوش، مصممة خصيصاً للشركات الصغيرة وأصحاب الأعمال الفردية.

واحدة من أكثر ميزاته المفيدة هي خطوط الأنابيب غير المحدودة لإدارة مراحل المشروع مثل "المفهوم الأولي" و"المراجعات" و"التسليم النهائي"، مما يجعل الحياة أسهل بكثير لفريقك.

أفضل ميزات إدارة علاقات العملاء الأقل إزعاجًا ✅

البساطة : تصميم بديهي بدون منحنى تعليمي حاد

: تصميم بديهي بدون منحنى تعليمي حاد تتبع المهام : يضمن للمستخدمين عدم تفويت أي متابعة أو موعد

: يضمن للمستخدمين عدم تفويت أي متابعة أو موعد تكامل التقويم : تكامل التقويم: المزامنة مع جوجل أو أوتلوك لجدولة سلسة

: تكامل التقويم: المزامنة مع جوجل أو أوتلوك لجدولة سلسة تسجيل البريد الإلكتروني : يحتفظ تلقائيًا بسجل لاتصالات العميل

: يحتفظ تلقائيًا بسجل لاتصالات العميل خطوط أنابيب غير محدودة: إدارة مراحل المبيعات المتعددة وسير العمل بكل سهولة

قيود CRM أقل إزعاجًا 💢

ميزات متقدمة : يفتقر إلى الوظائف الموجودة في برامج إدارة علاقات العملاء الأكبر حجمًا

: يفتقر إلى الوظائف الموجودة في برامج إدارة علاقات العملاء الأكبر حجمًا التخصيص : خيارات محدودة مقارنة بالمنافسين

: خيارات محدودة مقارنة بالمنافسين قيود التكامل: قيود التكامل: لا يدعم العديد من أدوات الطرف الثالث

تسعير CRM أقل إزعاجًا 💰

المعيار: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات #### تقييمات ومراجعات برنامج إدارة علاقات العملاء الأقل إزعاجًا 🌟

G2 : 4.9/5 (أكثر من 600 تقييم)

: 4.9/5 (أكثر من 600 تقييم) Capterra: 4.8/5 (610+ تقييمات)

🔗 اقرأ أيضًا: أفضل 10 أدوات لتقييم آراء العملاء لتحسين رضا العملاء

7. Insightly CRM (الأفضل للمبيعات وتآزر المشاريع)

via إنسايتلي يقدم Insightly CRM مزيجًا فريدًا من إدارة المبيعات وتتبع المشاريع وأدوات التسويق.

كشركة صغيرة، يمكنك تخطي الأدوات المتعددة واستخدام تكامل إدارة المشاريع للسماح لفرق المبيعات بتحويل الفرص إلى مشاريع قابلة للتنفيذ بسلاسة.

Insightly CRM أفضل الميزات ✅

تكامل إدارة المشاريع : تحويل الصفقات التي تم الفوز بها إلى خطوط مشاريع مع جميع التفاصيل ذات الصلة

: تحويل الصفقات التي تم الفوز بها إلى خطوط مشاريع مع جميع التفاصيل ذات الصلة لوحات معلومات مخصصة : راقب مؤشرات الأداء الرئيسية في الوقت الفعلي مع مقاييس أداء قابلة للمشاركة على لوحة معلومات مخصصة لإدارة علاقات العملاء إدارة البريد الإلكتروني : جدولة وتتبع وإرسال رسائل البريد الإلكتروني الجماعية أو لمرة واحدة باستخدام قوالب البريد الإلكتروني

: راقب مؤشرات الأداء الرئيسية في الوقت الفعلي مع مقاييس أداء قابلة للمشاركة على لوحة معلومات مخصصة لإدارة علاقات العملاء أتمتة سير العمل : أتمتة توجيه العملاء المحتملين وتعيين المهام والمتابعة

: أتمتة توجيه العملاء المحتملين وتعيين المهام والمتابعة تكامل واسع النطاق: الاتصال بأدوات مثل QuickBooks و Shopify و Slack للحصول على سير عمل موحد

قيود برنامج Insightly CRM 💢

الدعم : يتطلب دعم المستخدم خططًا مدفوعة إضافية

: يتطلب دعم المستخدم خططًا مدفوعة إضافية تخزين الملفات : محدودة حتى خطط مستوى المؤسسات

: محدودة حتى خطط مستوى المؤسسات الأذونات: الأذونات المتقدمة متاحة فقط في الخطط المدفوعة

تسعير إنسايتلي CRM 💰

الخطة القياسية : 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الخطة الاحترافية : 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم خطة المؤسسات: 99$/شهرًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Insightly CRM 🌟

G2 : 4.0/5 (أكثر من 650 تقييم)

: 4.0/5 (أكثر من 650 تقييم) Capterra: 4.2/5 (840+ تقييمات)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Insightly؟

عمليات التكامل كثيرة. جمع معلومات الاتصال من Outlook يوفر الكثير من الإدخال اليدوي للبيانات. مراجع G2 🧠 هل تعلم: فقط 13% من الشركات يعتبرون الاستثمار في منصة إدارة علاقات العملاء إحدى أهم أولويات المبيعات لديهم، مما يعني أن ال 87% الآخرين ربما لا يزالون متمسكين بالملاحظات اللاصقة وجداول البيانات.

8. Pipedrive (الأفضل لخطوط أنابيب المبيعات المرئية)

via Pipedrive يركز Pipedrive CRM على إدارة خط أنابيب المبيعات من خلال تخطيط بديهي على غرار كانبان يوفر رؤية واضحة لكل مرحلة من مراحل رحلة المشتري.

وهو مصمم لمساعدة فرق المبيعات على البقاء منظمًا وإتمام الصفقات بشكل أسرع. وهو يتضمن تسجيل نقاط العملاء المحتملين وتتبع الاتصالات وأدوات الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام.

بالإضافة إلى ذلك، تسمح مرونة Pipedrive للشركات بتخصيص خطوط الأنابيب وإنشاء حقول مخصصة والتكامل بسلاسة مع أكثر من 400 تطبيق.

أفضل ميزات Pipedrive ✅ أفضل ميزات ✅

خطوط الأنابيب المرئية : تتبّع مراحل المبيعات والتقدم المحرز بوضوح من خلال طريقة عرض على غرار كانبان

: تتبّع مراحل المبيعات والتقدم المحرز بوضوح من خلال طريقة عرض على غرار كانبان تسجيل العملاء المحتملين : تحديد وترتيب أولويات العملاء المحتملين ذوي النية العالية باستخدام معايير مخصصة

: تحديد وترتيب أولويات العملاء المحتملين ذوي النية العالية باستخدام معايير مخصصة تتبع الاتصالات : إدارة جميع تفاعلات العملاء، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني والاجتماعات، في لوحة تحكم واحدة

: إدارة جميع تفاعلات العملاء، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني والاجتماعات، في لوحة تحكم واحدة أدوات الذكاء الاصطناعي : أتمتة رعاية العملاء المحتملين ومتابعة الصفقات والتواصل عبر البريد الإلكتروني

: أتمتة رعاية العملاء المحتملين ومتابعة الصفقات والتواصل عبر البريد الإلكتروني مسارات عمل قابلة للتخصيص: تخصيص خطوط الأنابيب والحقول والأنشطة لتتناسب مع عملية المبيعات الخاصة بك

قيود Pipedrive 💢

تقارير محدودة : تتطلب التحليلات المتقدمة وإعداد التقارير المخصصة خططًا ذات مستوى أعلى

: تتطلب التحليلات المتقدمة وإعداد التقارير المخصصة خططًا ذات مستوى أعلى الإضافات باهظة الثمن : بعض الميزات، مثل أدوات الذكاء الاصطناعي، يمكن أن تزيد التكاليف بشكل كبير

: بعض الميزات، مثل أدوات الذكاء الاصطناعي، يمكن أن تزيد التكاليف بشكل كبير لا يوجد إصدار مجاني: تتوفر نسخة تجريبية لمدة 14 يومًا، ولكن لا توجد خطة مجانية مستمرة

تسعير #### تسعير Pipedrive 💰

الخطة الأساسية : 12 دولارًا شهريًا لكل مقعد

: 12 دولارًا شهريًا لكل مقعد خطة متقدمة : 24 دولارًا شهريًا لكل مقعد

: 24 دولارًا شهريًا لكل مقعد الخطة الاحترافية : 49 دولاراً/شهرياً لكل مقعد

: 49 دولاراً/شهرياً لكل مقعد خطة الطاقة : 59 دولاراً شهرياً لكل مقعد

: 59 دولاراً شهرياً لكل مقعد خطة المؤسسات: 79 دولاراً شهرياً لكل مقعد

تقييمات ومراجعات Pipedrive 🌟

G2 : 4.3/5 (أكثر من 2100 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 2100 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3000 تقييم)

🧠 هل تعلم: تمت صياغة مصطلح "إدارة علاقات العملاء" (CRM) في عام 1995، لكن جذوره تعود إلى الثمانينيات مع تسويق قواعد البيانات وبرامج إدارة الاتصال المبكرة (CMS)

9. Vtiger (الأفضل لتعاون الفريق متعدد الوظائف)

عبر فيتيغر تتميز Vtiger CRM بميزة العرض الواحد، التي تتيح لها توحيد فرق التسويق والمبيعات والدعم تحت منصة واحدة. هذا CRM المدعوم بالذكاء الاصطناعي مناسب للشركات من جميع الأحجام. يوفر أدوات لأتمتة العمليات وغرف الصفقات وجدولة المواعيد.

تخيل إدارة عميل محتمل من التواصل الأولي إلى دعم ما بعد البيع، كل ذلك في واجهة واحدة. مع غرفة صفقات Vtiger's Deal Room، يتعاون مندوبو المبيعات والعملاء في الوقت الفعلي، ويتتبعون كل تفاعل بسلاسة.

أفضل ميزات Vtiger ✅

طريقة عرض واحدة : يوفر عرضًا بزاوية 360 درجة لتفاعلات العملاء عبر الأقسام المختلفة

: يوفر عرضًا بزاوية 360 درجة لتفاعلات العملاء عبر الأقسام المختلفة مصمم العمليات : أتمتة سير عمل إدارة علاقات العملاء والمهام المشتركة بين الأقسام مع بساطة السحب والإفلات

: أتمتة سير عمل إدارة علاقات العملاء والمهام المشتركة بين الأقسام مع بساطة السحب والإفلات غرفة الصفقات : لوحة تحكم تعاونية مركزية لمندوبي المبيعات والعملاء المحتملين

: لوحة تحكم تعاونية مركزية لمندوبي المبيعات والعملاء المحتملين صفحات المواعيد : أدوات جدولة قابلة للتخصيص لاجتماعات العملاء المبسطة

: أدوات جدولة قابلة للتخصيص لاجتماعات العملاء المبسطة Calculus AI: رؤى قائمة على الذكاء الاصطناعي لتسجيل العملاء المحتملين وتحليلات المحادثات والتوصيات الذكية

قيود Vtiger 💢 قيود #### Vtiger 💢

التطبيق الأساسي للجوال : وظائف محدودة مقارنة بإصدار سطح المكتب

: وظائف محدودة مقارنة بإصدار سطح المكتب تخصيص المستندات مشاكل : أبلغ المستخدمون عن صعوبات في تخصيص القوالب

: أبلغ المستخدمون عن صعوبات في تخصيص القوالب مشكلات المزامنة العرضية: قد تفشل الإعدادات والتكاملات في بعض الأحيان في الحفظ

تسعير #### تسعير Vtiger 💰

نمو واحد : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم واحد احترافي : 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم واحد للمؤسسات: 42 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Vtiger 🌟

G2 : 4.3/5 (أكثر من 400 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.3/5 (330+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Vtiger؟

جلبت Vtiger نتائج ممتازة لشركتنا من خلال وظائفها الجديدة لتحليل وتعزيز المبيعات. مراجع G2 🔗 اقرأ أيضًا: ما هي إدارة التواصل مع العملاء (CCM)؟ 10. كبسولة إدارة علاقات العملاء (الأفضل لإنتاجية الأعمال الصغيرة)

عبر كبسولة CRM تخيل أتمتة مهام التأهيل المملة أو تتبع سبب فقدان صفقات معينة، كل ذلك ضمن واجهة سهلة الاستخدام.

تُعد أدوات إدارة المشاريع وخطوط أنابيب المبيعات المتعددة من Capsule مثالية للشركات الناشئة والشركات المتنامية. يوفر نظام إدارة علاقات العملاء مجموعة متنوعة من الميزات مثل التسويق عبر البريد الإلكتروني، وأتمتة سير العمل، وإعداد تقارير عن أسباب الخسارة.

كبسولة CRM أفضل الميزات ✅

تكامل التسويق عبر البريد الإلكتروني : المزامنة بسلاسة مع Transpond لإدارة قوائم جهات الاتصال وتشغيل الحملات

: المزامنة بسلاسة مع Transpond لإدارة قوائم جهات الاتصال وتشغيل الحملات الإبلاغ عن الأسباب الضائعة : يحدد سبب خسارة الصفقات، ويقدم رؤى لتحسين استراتيجيات المبيعات

: يحدد سبب خسارة الصفقات، ويقدم رؤى لتحسين استراتيجيات المبيعات أتمتة سير العمل : تسريع المهام المتكررة وضمان المتابعة المتسقة عبر مراحل المبيعات

: تسريع المهام المتكررة وضمان المتابعة المتسقة عبر مراحل المبيعات إدارة خط الأنابيب : تتبع فرص المبيعات عبر خطوط أنابيب متعددة قابلة للتخصيص

: تتبع فرص المبيعات عبر خطوط أنابيب متعددة قابلة للتخصيص إدارة المشاريع: إدارة المشاريع: لوحات على غرار كانبان لإدارة مشاريع العملاء ومهام الفريق

قيود كبسولة إدارة علاقات العملاء 💢

الخطة المجانية الأساسية : تقتصر على الوظائف الأساسية دون ميزات إعداد التقارير

: تقتصر على الوظائف الأساسية دون ميزات إعداد التقارير تكامل التسويق : خيارات أقل مقارنة بالمنافسين

: خيارات أقل مقارنة بالمنافسين لا يوجد مدير حساب مخصص: لا يوجد مدير حساب مخصص: الخطط عالية المستوى تفتقر إلى دعم مخصص للحساب

تسعير #### كبسولة CRM 💰

المبتدئين : 18 دولار/مستخدم شهرياً

: 18 دولار/مستخدم شهرياً النمو : 36 دولار/مستخدم شهرياً

: 36 دولار/مستخدم شهرياً متقدم : 54 دولار/مستخدم شهرياً

: 54 دولار/مستخدم شهرياً أقصى حد: 72 دولاراً/مستخدماً شهرياً

كبسولة CRM التقييمات والمراجعات 🌟

G2 : 4.7/5 (أكثر من 360 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 360 تقييم) Capterra: 4.5/5 (160+ تقييم)

🔗 اقرأ أيضًا: كيفية بناء قاعدة بيانات CRM لخدمة عملائك بشكل أفضل

أعمال صغيرة، انتصارات كبيرة مع ClickUp

نحن نعيش في زمن أصبح فيه الاستقلال المالي وريادة الأعمال هدفاً للكثيرين. ومع ذلك، هناك شيء واحد يميز الشركات الناجحة عن غيرها: التفاعلات الشخصية التي لا تُنسى مع العملاء. ✨

كما قال جيري فريتز بجدارة، "ثقافة خدمة العملاء القوية لا يمكن نسخها"

بالنسبة للشركات الصغيرة، تكمن الميزة في جعل كل عميل يشعر بالتقدير. ولكن بدون الأدوات المناسبة، يمكن أن تفشل حتى أفضل النوايا. وهنا يأتي دور ClickUp.

فمع ClickUp، ستحصل مع ClickUp على نظام إدارة علاقات العملاء المتكامل الذي يتتبع خط أنابيب المبيعات، ويؤدي المهام المتكررة تلقائيًا، ويعزز التعاون بين فرق العمل دون أن يثقل عليك بميزات لن تستخدمها أبدًا.

لماذا الانتظار؟ ابدأ إدارة علاقاتك مع العملاء بكل سهولة- اشترك في ClickUp اليوم