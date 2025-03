أفضل 13 بدائل ومنافسين لـ Bluesky لعام 2025

ليس من غير المألوف أن نرى مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يعبّرون عن إحباطهم من خلاصاتهم. في كثير من الأحيان، تتحكم الخوارزميات في هذه الخلاصات، وبدلاً من رؤية منشورات الأصدقاء أو المبدعين الذين يتابعونهم، تمتلئ الخلاصات بمحتوى مدفوع من الخوارزميات.

وقد دفع هذا الأمر الكثيرين إلى التحول إلى بلوسكي، وهو موقع لا مركزي للتواصل الاجتماعي يهدف إلى أن يكون "سيد الخوارزميات"، مما يسمح للمستخدمين بتخصيص خلاصاتهم.

ومع ذلك، لا يزال بلوسكي يتطور. فلديه قاعدة مستخدمين أصغر من منصات مثل Instagram وX، وقد يكون العثور على الأشخاص صعباً بسبب اصطلاحات التسمية الفريدة ووظيفة البحث المحدودة. بالإضافة إلى ذلك، يتيح بلوسكي للمستخدمين إنشاء إرشادات مجتمعية، مما يوفر تجربة مختلفة جذريًا لوسائل التواصل الاجتماعي.

إذا لم تكن من محبي Bluesky، فهناك الكثير من منصات التواصل الاجتماعي الأخرى التي يمكنك استكشافها. لقد جمعنا قائمة بـ 13 بديلاً لـ Bluesky لمساعدتك في العثور على منصة التواصل الاجتماعي المثالية!

إدارة حملاتك على وسائل التواصل الاجتماعي وتفضيلاتك والمزيد على ClickUp

⏰ ملخص 60 ثانية:

فيما يلي قائمة بأفضل 13 بديل ومنافس لبرنامج Bluesky لعام 2025:

تريدز من إنستجرام: الأفضل للأشخاص الذين يستخدمون إنستجرام دياسبورا: الأفضل للأشخاص الذين يرغبون في استضافة البودات الخاصة بهم PixelFed: الأفضل للأشخاص الذين يريدون منصة لا مركزية لمشاركة الصور Nostr: الأفضل للمستخدمين البارعين في التكنولوجيا الذين يبحثون عن تطبيق قائم على البروتوكول بوست نيوز: الأفضل للأشخاص الذين يبحثون عن منصة موجهة للأخبار هايف سوشيال: الأفضل لمن يبحثون عن مزيج من إنستجرام وX فرينديكا: الأفضل لإنشاء منشورات نصية طويلة X (تويتر سابقًا): الأفضل للبقاء على اطلاع على آخر المستجدات في العالم ماستودون: الأفضل للهواة المتخصصين الذين يبحثون عن مجتمعات خاضعة للإشراف العقول: الأفضل لتحقيق الدخل من المحتوى TrustCafe (WT.Social): الأفضل لمن يريدون تطبيقًا بسيطًا يركز على المجتمع فاركاستر: الأفضل للمطورين وأولئك الذين يستخدمون GitHub AT Protocol: الأفضل للمطورين الذين يعطون الأولوية لوسائل التواصل الاجتماعي اللامركزية

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل بلوسكي؟

فيما يلي الإمكانيات التي يجب أن تبحث عنها في بديل Bluesky:

### 🌐 اللامركزية

فكّر في المنصات التي تمنحك التحكم من خلال اللامركزية في كيفية عملها. يمكنك الانضمام إلى خادم أو استضافة خادم، بحيث لا تكون بياناتك مرتبطة بقواعد الشركة أو إشرافها. بالإضافة إلى ذلك، فإن اللامركزية تجعل هذه المنصات أكثر مرونة، مما يقلل من فرص انقطاع الخدمة أو الرقابة التي تعترض طريقك.

🤝 الإشراف المجتمعي

ابحث عن المنصات التي تضع الاعتدال في أيدي المجتمع. تسمح هذه المنصات للمستخدمين بتشكيل تجربتهم بقواعد وفلاتر محتوى مخصصة، مما يسهل إنشاء مساحة آمنة وشاملة. الأمر كله يتعلق بمنحك المزيد من التحكم فيما تراه وتتفاعل معه.

🔗 قابلية التشغيل البيني

اختر المنصات التي يمكنها الاتصال بشبكات أخرى أو استخدام أنظمة موحدة. يتيح لك ذلك التفاعل مع جمهور أوسع، حتى خارج منصتك. إنها طريقة رائعة للبقاء على اتصال دون الحاجة إلى التنقل بين حسابات متعددة.

⚙️ التخصيص وسهولة الاستخدام

ابحث عن المنصات التي تقدم ميزات فريدة من نوعها، مثل التسلسل الزمني للموجزات أو الملفات الشخصية القابلة للتخصيص أو الرموز التعبيرية أو خيارات مشاركة الصور ومقاطع الفيديو. يمكن للمنصة التي يسهل التنقل فيها وتتضمن أدوات مثل استطلاعات الرأي أو المجتمعات أو الدردشات المباشرة أن تجعل تجربتك الاجتماعية أكثر متعة ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتك.

💡 نصيحة احترافية: انضم إلى خادم عام يتمتع بالإشراف النشط ومجتمع نابض بالحياة. إنها طريقة سهلة لاختبار المنصة قبل استضافة خادمك الخاص أو التعمق في التخصيص!

أفضل 13 بديل لـ Bluesky

إليك أفضل 13 بديلاً لـ Bluesky يمكنك الاختيار من بينها:

1. المواضيع من Instagram (الأفضل لمستخدمي Instagram الذين يرغبون في الانضمام إلى مجتمع)

via المواضيع الخيوط هي منصة إنستغرام للتدوين المصغّر المصممة لإبقاء الأمور بسيطة ومألوفة للمستخدمين. يتشابه تصميمه ووظائفه مع تلك الموجودة على المنصات النصية الأخرى، مما يجعل من السهل مشاركة التحديثات والانضمام إلى المحادثات والتفاعل مع المتابعين - كل ذلك أثناء البقاء على اتصال بحسابك على Instagram.

الميزة البارزة في المواضيع هي الوسوم. فبدلاً من ازدحام المنشور بعلامات وسم متعددة، يمكن للمستخدمين ببساطة إضافة وسم واحد يصف المحتوى. يتيح ذلك للأشخاص التفاعل مع المنشورات التي تهمهم والتواصل مع الآخرين الذين يشاركونهم نفس الاهتمامات.

المواضيع أفضل الميزات

مشاركة منشورات نصية تصل إلى 500 حرف

ربط حسابك على تطبيق "ثريدز" مباشرةً بـ Instagram لإعداد التطبيق والتبديل بين التطبيقات دون عناء

مشاركة المنشورات النصية والصور ومقاطع الفيديو، والرد من خلال التعليقات، والتفاعل مع الآخرين من خلال الإعجابات وإعادة النشر

قم بإجراء استطلاعات رأي مخصصة على المواضيع لجمع الآراء وإثارة المحادثات وإشراك جمهورك

قيود المواضيع

تحتاج إلى حساب على Instagram لاستخدام المواضيع، الأمر الذي قد لا يروق لمن يفضلون المنصات المستقلة

تسعير #### المواضيع

مجاناً

تقييمات ومراجعات الخيوط

مراجعات غير كافية

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Threads؟

يعجبني تطبيق Threads حتى الآن. هناك العديد من الأشياء التي يحتاجون إلى إصلاحها، وبعض الميزات التي يجب إضافتها، لكنني أتفهم تماماً سبب استعجالهم في طرحه. إنه متوفر الآن كإصدار لسطح المكتب، ومن السهل التبديل بين الحسابات. أعتقد أن الأمر يستحق الانضمام بالتأكيد. كما أن صفقات الرعاية والعلامات التجارية هي واحدة من أبسط الطرق للاستفادة من تطبيق Threads.

مراجعة رديت

📖 اقرأ المزيد: أفضل أدوات الاتصال المؤسسية

2. دياسبورا (الأفضل لاستضافة البودات)

via الشتات إذا كنت تبحث عن شبكة تواصل اجتماعي تتمحور حول الخصوصية والتحكم، فقد يكون Diaspora جديراً بالاطلاع عليه. على عكس المنصات المعتادة التي تحتفظ ببياناتك على خوادمها، يتيح لك Diaspora تحديد مكان تواجد معلوماتك. يمكنك اختيار خادم على المتصفح، يُسمى "جراب"، أو حتى استضافة خادم خاص بك.

ما يميز Diaspora هو مبادئه الأساسية: اللامركزية والحرية والخصوصية. بشكل أساسي، يمكنك أن تقرر من يرى المحتوى الخاص بك، وكيف تتواصل مع الأشخاص، وأين يتم تخزين بياناتك.

Diaspora أفضل الميزات

احصل على الملكية الكاملة والتحكم الكامل في خطة التواصل مع الهيكل اللامركزي

مشاركة التحديثات والوسائط مع "الجوانب" لتقسيم الأصدقاء والعائلة والاتصالات المهنية بسهولة

تجربة بيئة أكثر نظافة وخالية من التشتيت مع عدم وجود إعلانات أو تتبع طرف ثالث

تعديل الكود المصدري لتخصيص الشبكة حسب تفضيلاتك

قيود Diaspora

واجهة المستخدم قد تبدو قديمة بعض الشيء، أشبه بموقع ويكيبيديا

تسعير دياسبورا

مجاناً

تقييمات ومراجعات #### الشتات

مراجعات غير كافية

3. PixelFed (الأفضل لمشاركة الصور)

via بيكسلفيد إذا كنت تحب ميزات إنستجرام ولكنك لا تريد خوارزمية تتحكم في خلاصتك، فقد يكون PixelFed جديرًا بالتفكير. إنها منصة لمشاركة الصور تجعلك مسؤولاً عن إنشاء المحتوى الخاص بك وخصوصيتك. يمكنك مشاركة الصور وتحريرها وتنظيمها في ألبومات والتفاعل مع الآخرين من خلال الإعجابات والتعليقات.

والجزء الأفضل؟ إنها خالية تمامًا من الإعلانات ولا تستخدم خوارزميات، لذا تظل خلاصتك مرتبة زمنيًا وخالية من التشتيت. قبل أن تقوم بالتسجيل، يمكنك تصفح خوادم مختلفة للأغراض الفنية والهندسية وغيرها من الأغراض.

أفضل ميزات PixelFed

استمتع بتجربة خالية من الإعلانات وخالية من الخوارزميات مع موجز مرتب زمنيًا

ابدأ محادثات مترابطة مع نظام التعليقات المدمج فيه

مشاركة المحتوى الديناميكي مع ميزات مثل القصص والألبومات

قيود PixelFed

نظرًا لأن PixelFed منصة تواصل اجتماعي لا مركزية، فإن شعبيتها تعتمد على المجتمع. قد تبدو بعض المجتمعات صغيرة أو غير نشطة، لذا فإن العثور على المجتمع المناسب قد يستغرق بعض الجهد

تسعير PixelFed

مجاناً

تقييمات ومراجعات PixelFed #### تقييمات ومراجعات PixelFed

مراجعات غير كافية

📖 اقرأ المزيد: أفضل 10 تطبيقات مراسلة للأعمال

4. Nostr (الأفضل لمن يريد تطبيقًا قائمًا على البروتوكول)

via نوستر Nostr ليست منصة اجتماعية نموذجية ذات خادم مركزي. إنها لغة برمجة تُستخدم للتواصل. عندما تقوم بالتسجيل، فإنك تنشئ مفتاحًا خاصًا يعمل بمثابة وصولك الشخصي إلى المنصة.

لا يوجد بريد إلكتروني أو رقم هاتف، لذا فأنت تتحكم بشكل كامل. يتم إرسال منشوراتك وتفاعلاتك من خلال المرحلات - أي الخوادم التي تقوم بإعادة توجيه الرسائل بين المستخدمين. وهذا يجعلها قوية ومرنة ولكنها قد تبدو تقنية أو مخيفة للقادمين الجدد.

Nostr أفضل الميزات

توليد مفاتيح خاصة لضمان التحكم الكامل في حسابك أو التواصل الجماعي الاتصال من خلال المرحلات لمشاركة رسائلك دون الاعتماد على خادم مركزي

بث المنشورات باستخدام مرحلات عامة أو خاصة لتمكين مقاومة الرقابة استراتيجيات التواصل قم بإعداد المرحل الخاص بك لتحقيق أقصى قدر من التخصيص والخصوصية



قيود Nostr

لديه منحنى تعليمي أكثر حدة

تسعير #### تسعير نوستر

مجاني للاستخدام، ولكن قد تحتاج إلى شراء مفتاحك

تقييمات ومراجعات Nostr

مراجعات غير كافية

5. بوست نيوز (الأفضل للأشخاص الذين يبحثون عن منصة موجهة للأخبار)

via آخر الأخبار تتمحور أخبار ما بعد الأخبار حول المناقشات المدروسة والمحتوى المنسق، مع التركيز على الجودة بدلاً من الكمية. إنها مساحة لـ الغوص في الأخبار والآراء والمناقشات دون الضوضاء المعتادة.

ما يميزه عن غيره هو تركيزه على المحتوى من مصادر موثوقة، لذا فأنت تتفاعل مع معلومات جديرة بالثقة. إذا كنت تقدّر المحادثات الهادفة والأخبار الموثوقة، فإن "بوست نيوز" يستحق أن تتصفحه.

أفضل ميزات #### بوست نيوز

تفاعل مع منشورات من مصادر أخبار موثوقة ومساهمين موثوق بهم

دعم الصحافة من خلال تقديم البقشيش للكتاب والمبدعين مباشرةً

تعزيز المشاركة الهادفة مع التركيز على الكياسة والاحترام

ابقَ على اطلاع من خلال واجهة نظيفة خالية من الإعلانات تسلط الضوء على المحتوى المهم

قيود أخبار البريد

لا تزال قاعدة المستخدمين في نمو مستمر، مما قد يحد من تنوع وجهات النظر والمحادثات في الوقت الحالي

تسعير #### بوست نيوز

مجاناً

تقييمات ومراجعات أخبار البريد

مراجعات غير كافية

6. Hive Social (الأفضل لمن يبحثون عن مزيج من Instagram و X)

via الخلية الاجتماعية يبدو Hive وكأنه مزيج رائع من X وInstagram. تعمل الخلاصة بشكل يشبه إلى حد كبير خلاصة X، حيث تعرض المنشورات بترتيب زمني، في حين أن النمط المرئي والإضافات الممتعة - مثل موسيقى الملف الشخصي وصور GIF واستطلاعات الرأي - ستذكرك بـ Instagram.

تتيح لك هذه المنصة إضافة موسيقى الملف الشخصي، والمنشورات النصية والمصورة واستطلاعات الرأي. توفر ميزات التخصيص في Hive لمسة شخصية، مما يسهل التواصل مع المستخدمين الآخرين.

أفضل مزايا Hive Social

إنشاء ملف شخصي قابل للتخصيص مع سمات ألوان فريدة وتكامل الموسيقى

استمتع بخلاصات مرتبة زمنياً لتجربة تصفح مباشرة وخالية من الإعلانات

أضف علامات الأبراج أو الضمائر إلى ملفك الشخصي

تواصل مع الآخرين من خلال ميزات تفاعلية مثل التعليقات والإعجابات وإعادة النشر

القيود الاجتماعية لـ Hive Social

قاعدة المستخدمين الأصغر في Hive تعني عددًا أقل من الاتصالات والمحتوى مقارنةً بالشبكات الأكبر

تسعير #### Hive Social

مجاناً

Hive Social التقييمات والمراجعات

مراجعات غير كافية

7. فرينديكا (الأفضل لإنشاء منشورات نصية طويلة)

via فرينديكا Friendica هي منصة اجتماعية تبسط تفاعلاتك على الإنترنت. يمكنك الانضمام إلى أحد الخوادم العامة المجانية العديدة المتاحة بلغات مختلفة أو إعداد خادمك الخاص إذا كنت تريد التحكم الكامل في بياناتك.

تسمح المنصة بطول نص غير محدود وخيارات تنسيق غنية للمنشورات.

الأمر الرائع حقًا في Friendica هو كيفية اتصالها بالشبكات الأخرى - سواء كانت Mastodon أو X أو Diaspora، يمكنك التفاعل معها جميعًا من حساب واحد.

أفضل ميزات فرينديكا

استخدام مكونات إضافية من طرف ثالث لإضافة وظائف وتخصيص مظهره

تخصيص تجربتك مع مجموعة كبيرة من القوالب والوظائف الإضافية

نظّم شبكتك باستخدام عناصر التحكم في الخصوصية الدقيقة وميزات المجموعات

أرسل منشورًا لنفسك واحتفظ بمذكراتك الشخصية

قيود فرينديكا

يمكن أن تكون عملية إعداد Friendica تقنية بعض الشيء، خاصةً إذا كنت تقوم بالاستضافة الذاتية

أسعار فرينديكا

مجاناً

فرينديكا التقييمات والمراجعات

مراجعات غير كافية

💡 نصيحة احترافية: بالنسبة للمنصات اللامركزية مثل Mastodon أو Friendica، يمكن للخادم الذي تختاره أن يشكل تجربتك بشكل كبير. ابحث عن المجتمعات التي تتوافق مع اهتماماتك وقيمك.

8. X (الأفضل للبقاء على اطلاع دائم بالاتجاهات العالمية)

via

_ / href/ _https://x.com/home X //%href/

X (تويتر سابقًا) هو أحد أكثر المنصات الاجتماعية شيوعًا، وهو محبوب بسبب محادثاته السريعة والآنية. إنه المكان الذي يشارك فيه الأشخاص تحديثات قصيرة، تسمى تغريدات، يمكن أن تتضمن نصوصًا وصورًا ومقاطع فيديو وروابط.

يسهّل X الانضمام إلى المحادثات العالمية و البقاء على اطلاع دائم بالمحادثات العالمية - سواء كانت أخباراً عاجلة أو مواضيع رائجة أو ميمات منتشرة، فكل شيء يتكشف في الوقت الفعلي. بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك ميزة Spaces الخاصة به الانتقال إلى الدردشات الصوتية المباشرة، مما يضيف طبقة أخرى إلى كيفية تواصلك مع المجتمعات والشخصيات المؤثرة في جميع أنحاء العالم.

أفضل ميزات #### X

مشاركة تحديثات قصيرة، تسمى التغريدات، مع النصوص والصور ومقاطع الفيديو والروابط

تابع الأخبار العاجلة والمواضيع الشائعة والمحادثات العالمية في الوقت الفعلي

انضم إلى الدردشات الصوتية المباشرة مع Spaces لمزيد من التفاعلات الديناميكية

تواصل مع المجموعات المتخصصة من خلال المجتمعات

استخدم الرسائل للمحادثات الخاصة والتواصل

قيود #### X

يحتوي على الكثير من الحسابات غير المرغوب فيها التي يمكن أن تتداخل مع تجربتك

X التسعير

مجاني

الأساسي: 3 دولارات شهرياً

3 دولارات شهرياً القسط: 8 دولارات شهريًا

8 دولارات شهريًا القسط +: 22 دولارًا شهريًا

X التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (أكثر من 270+ تقييم)

4.3/5 (أكثر من 270+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 1000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن X؟

X طريقة رائعة للتواصل مع المتابعين بالإضافة إلى العثور على أحدث المعلومات والتعليقات المباشرة على الأحداث الجارية في العالم. X رائع ولكن يبدو أنني أتلقى المزيد والمزيد من الإشعارات من المستخدمين أو المنشورات التي لا علاقة لي بها ولا تهمني على الإطلاق.

مراجعة G2

✨ ✨ حقيقة ممتعة: أول تغريدة على الإطلاق كانت ببساطة "مجرد إعداد twttr الخاص بي" من قبل المؤسس، جاك دورسي. تم تصميم X في البداية كوسيلة للأشخاص لتحديث حالتهم في 140 حرفًا.

9. ماستودون (الأفضل للهواة المتخصصين الذين يبحثون عن مجتمعات خاضعة للإشراف)

via ماستودون Mastodon عبارة عن منصة تواصل اجتماعي مفتوحة المصدر حيث يمكن للمستخدمين اختيار أو إنشاء المجتمع الذي يناسبهم. وهي تعمل من خلال خوادم، كل منها تدار من قبل منظمات أو أفراد مستقلين، ويمكن أن تختلف هذه الخوادم في التركيز والقواعد وسياسات الإشراف.

بمجرد اختيارك أحد الخوادم، يمكنك متابعة أي شخص عبر شبكة Mastodon، بغض النظر عن الخادم الذي يعمل عليه، مما يضمن أن اختيارك للمجتمع لا يقيد الاتصالات أبدًا.

أفضل ميزات Mastodon

مشاركة المنشورات (تسمى توتس) مع النصوص والصور ومقاطع الفيديو والروابط

التعبير عن نفسك باستخدام الصوت والفيديو والصور واستطلاعات الرأي والصور الرمزية المتحركة

استمتع بخلاصة مرتبة زمنيًا وخالية من الإعلانات لتجربة خالية من التشتيت

الاتصال عبر خوادم مختلفة مع الحفاظ على نهج لامركزي

قيود Mastodon

لا يعرض الحسابات أو المنشورات الموصى بها للمتابعة

تسعير #### تسعير ماستودون

مجاناً

تقييمات ومراجعات ماستودون

مراجعات غير كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Mastodon؟

أحب الانغماس والمشاركة في المحادثات مع الأشخاص والمواضيع التي تهمني، وأحيانًا مشاركة أشياء ممتعة من حياتي. ماستودون ليس لديه خوارزمية. أنت تتابع تلك الحسابات التي تهمك، ويتابعك من يهتمون بك، وتتحدث معهم.

مراجعة ريديت

10. العقول (الأفضل لتحقيق الدخل من المحتوى)

via العقول Minds هي شبكة اجتماعية تضع حرية التعبير والخصوصية والمكافآت في قلب التجربة. وهي تمزج بين الميزات المألوفة للمنصات التقليدية وتقنية البلوك تشين، مما يتيح لك الكسب مقابل المشاركة والنشر والمساهمة.

الأمر الرائع في Minds هو التزامها ب الشفافية والتطوير مفتوح المصدر، مما يجعلها خيارًا قويًا ل منشئو المحتوى الذين يقدرون الحرية والتحكم في وجودهم على الإنترنت.

العقول أفضل الميزات

بيع العضويات للوصول الحصري وتحقيق الدخل من خلال الإعلانات

تخصيص تجربتك باستخدام أدوات مفتوحة المصدر وسياسات شفافة

تواصل مع مجتمع عالمي يعطي الأولوية لحرية التعبير والخصوصية

دعم المبدعين مباشرةً بالإكراميات والاشتراكات المميزة

قيود العقول

منحنى تعلم أكثر حدة للمستخدمين الجدد

تسعير #### العقول

مجاناً

العقول التقييمات والمراجعات

مراجعات غير كافية

💡 نصيحة احترافية: تقدم العديد من بدائل Bluesky، مثل Threads أو Minds، خيارات تخصيص للملفات الشخصية والموجزات. خذ وقتك في تخصيص إعداداتك لتحقيق أقصى استفادة من المنصة.

11. WT.Social (TrustCafe) (الأفضل لمن يريد تطبيقًا بسيطًا)

via ترست كافيه Trust Cafe هي شبكة اجتماعية تركز على المحادثات الهادفة والمعلومات الموثوقة.

على عكس المنصات التقليدية، تتجنب الخوارزميات والإعلانات، وتعطي الأولوية للمحتوى الذي يحركه المستخدم والنهج الذي يركز على المجتمع. إنه مصمم على غرار تويتر أو خواطر تويتر، ويمكنك إبداء التعليقات والمتابعة ومشاركة المحتوى على المنصة.

أفضل ميزات WT.Social

الانخراط في مناقشات مدفوعة بالجودة والملاءمة بدلاً من الخوارزميات

انضم إلى مجموعات قائمة على الاهتمامات أو أنشئ مجموعات قائمة على الاهتمامات للتواصل مع الأفراد ذوي التفكير المماثل

المساهمة والتعاون في محتوى موثوق به يعتمد على المستخدم

استمتع بتجربة خالية من الإعلانات تضع المجتمع والمحادثات في المقام الأول

قيود WT.Social

واجهة المستخدم تبدو قديمة وغير بديهية

تسعير WT.Social

مجاناً

WT.Social التقييمات والمراجعات

مراجعات غير كافية

🧠 هل تعلم؟ تم إنشاء WT.Social من قبل المؤسس المشارك لويكيبيديا جيمي ويلز. وهي منصة خالية من الإعلانات وممولة من الجمهور لتعزيز المناقشات القائمة على الحقائق.

12. Farcaster (الأفضل للمطورين والأشخاص الذين يستخدمون Github)

via فاركاستر فاركاستر هي شبكة اجتماعية لا مركزية تركز على قابلية النقل ومنح المستخدمين التحكم الكامل. فهي تتيح لك امتلاك هويتك واتصالاتك، بحيث يمكنك التبديل بين التطبيقات أو المنصات دون القلق بشأن فقدان متابعيك أو بياناتك.

كما أن فاركاستر صديقة للمطورين، مما يجعل من السهل إنشاء أو استخدام التطبيقات داخل نظامها البيئي مع الحفاظ على هويتك متسقة. إذا كنت تبحث عن المرونة والتحكم في شبكة التواصل الاجتماعي، فإن فاركاستر يستحق الاستكشاف.

أفضل ميزات فاركاستر

امتلك هويتك ومتابعيك، مع ضمان إمكانية النقل عبر المنصات

إنشاء أو استخدام التطبيقات ضمن نظام بيئي لا مركزي متنامٍ

استكشف تجربة مستخدم نظيفة وبسيطة مصممة للبساطة

تفاعل مع بروتوكول صديق للمطورين لإنشاء أدوات جديدة أو تخصيصها

قيود فاركاستر

لا تزال قاعدة مستخدمي فاركاستر في نمو مستمر، لذا لا يزال عدد التطبيقات والمجتمعات محدوداً في الوقت الحالي

تسعير فاركاستر

مجاناً

تقييمات ومراجعات فاركاستر

مراجعات غير كافية

📖 اقرأ المزيد: 11 خيار قالب مجاني لتقويم وسائل التواصل الاجتماعي

13. بروتوكول AT (الأفضل للمطورين الذين يعطون الأولوية لوسائل التواصل الاجتماعي اللامركزية)

via بروتوكول AT بروتوكول AT Protocol هو التكنولوجيا اللامركزية التي تعمل على تشغيل Bluesky، وهو مصمم لإنشاء شبكة اجتماعية أكثر انفتاحًا وتحكمًا من قبل المستخدم. يتعلق الأمر كله بمنحك حرية مشاركة هويتك ومحتواك ومتابعيك عبر منصات مختلفة.

بالإضافة إلى ذلك، يقدم خوارزميات قابلة للتخصيص حتى تتمكن من تشكيل خلاصتك لتناسب تفضيلاتك. إذا كنت تبحث عن قابلية النقل والشفافية، فإن بروتوكول AT Protocol يوفر لك ما تريد.

أفضل ميزات بروتوكول AT Protocol

نقل هويتك وبياناتك بسلاسة عبر منصات مختلفة

تخصيص خلاصتك بخوارزميات شفافة وتحكم أفضل فيما تراه

الاتصال من خلال شبكة موحدة تضمن قابلية التشغيل البيني والاختيار

إنشاء أو استخدام تطبيقات تعطي الأولوية للامركزية والتحكم في المستخدم

قيود بروتوكول AT

كبروتوكول تأسيسي، يعتمد بروتوكول AT Protocol على تطوير واعتماد تطبيقات مثل Bluesky، والتي لا تزال تنمي ميزاتها وقواعد مستخدميها

تسعير بروتوكول AT Protocol

مجاناً

تقييمات ومراجعات بروتوكول AT

مراجعات غير كافية

🧠 هل كنت تعلم؟ يرمز حرف "AT" في بروتوكول AT إلى "النقل المصادق"، في إشارة إلى هدف الشبكة المتمثل في إنشاء شبكة ويب لا مركزية وقابلة للتشغيل البيني من المنصات الاجتماعية.

📖 اقرأ المزيد: إدارة مشاريع وسائل التواصل الاجتماعي: الدليل النهائي

أدوات التواصل الأخرى

تقدم بلوسكي وغيرها من المنصات، بما في ذلك Hive Social و Diaspora، اعتدالاً مخصصاً للمجتمع، وخصوصية أفضل، وتحكماً أكبر. ومع ذلك، تؤدي الخوادم والإرشادات المختلفة إلى مجتمعات متناثرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن معظم هذه الأدوات لديها عملية تأهيل معقدة.

هذا هو المكان الذي تحتاج فيه إلى أداة ذات ميزات تتجاوز الشبكات الاجتماعية. كليك أب هو تطبيق كل شيء لـ work يجمع بين إدارة المشاريع والمستندات و تواصل الفريق في نظام أساسي واحد - يتم تسريعه بواسطة الجيل التالي من أتمتة الذكاء الاصطناعي والبحث.

دعنا نرى كيف يمكنك استخدام ClickUp لبناء مجتمع قوي.

🚀 إنشاء قنوات منفصلة للتواصل انقر فوق الدردشة

أداة تواصل مدمجة تحافظ على ارتباط المحادثات بمشاريعك. يمكنك دعوة الضيوف إلى مساحة العمل الخاصة بك وإنشاء قنوات مناقشة منفصلة.

على عكس تطبيقات المراسلة التقليدية، تتكامل الدردشة مباشرةً مع سير عملك. فهو يربط المهام والمستندات والرسائل، مما يسهل التعاون دون فقدان السياق.

تعاون بكفاءة مع أعضاء الفريق باستخدام ClickUp Chat

يمكنك إرسال إعلانات مهمة باستخدام المنشورات، وتحويل الرسائل إلى مهام قابلة للتنفيذ، ومزامنة سلاسل الرسائل مع المهام، وإرسال رسائل مباشرة إلى أعضاء المجتمع للتفاعل الشخصي.

أفضل جزء هو أنه يمكنك تلخيص المواضيع باستخدام النقر فوق الدماغ مساعد الذكاء الاصطناعي القوي من ClickUp. يمكنك أيضًا استخدامه لصياغة منشورات جذابة ومدروسة - شخصية أو بالنيابة عن مؤسستك - لنشرها عبر مختلف حساباتك الاجتماعية.

🚀 تعاون في الوقت الفعلي مستندات ClickUp يجعل إنشاء المستندات وتحريرها ومشاركتها سهلاً للغاية، كل ذلك داخل مساحة العمل الخاصة بك. فهو يساعدك على ربط تفاصيل المشروع أو أفكار العصف الذهني أو إضافة ملاحظات الاجتماع مباشرةً إلى مهامك.

يمكنك تنظيم المعلومات عن طريق إضافة تعليقات، وتعيين عناصر التحكم في التحرير، وتتبع سجل الإصدارات، واستخدام خيارات تنسيق غنية.

ربط تفاصيل المشروع وعصف الأفكار باستخدام مستندات ClickUp Docs

### 🚀 العصف الذهني وتصور الأفكار كليك أب السبورات البيضاء تغير قواعد اللعبة للفرق التي تحب التنظيم المرئي. فهي تتيح لك العصف الذهني وتخطيط الاستراتيجيات وتخطيط سير العمل ببساطة السحب والإفلات. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك ربط العناصر مباشرةً بالمهام، مما يجعل كل شيء متصلاً ببعضه البعض.

سواء كنت تخطط لمحتوى أو تقوم بمواءمة رؤية فريقك، توفر لك السبورات البيضاء حلاً تعاونياً شاملاً.

العصف الذهني للأفكار مع الأصدقاء أو أعضاء الفريق باستخدام ClickUp Whiteboards

🚀 أتمتة مهام التسويق

ClickUp هو أيضاً أداة رائعة لفرق التواصل الاجتماعي والتسويق. فهي تساعد في تنظيم الحملات وتخطيط المحتوى وأتمتة المهام باستخدام كليك أب للتسويق .

مع مساحات العمل القابلة للتخصيص مثل اللوحات و مخططات جانت من السهل تكييف ClickUp مع احتياجاتك. إنه يتميز بالجمع بين تتبع المشروع, التعاون في الوقت الفعلي وعناصر التحكم في الوصول الآمن، مما يجعله حلاً متكاملاً لإدارة المشاريع وتنفيذها بفعالية.

🚀 ابدأ باستخدام القوالب

عروض ClickUp أكثر من 1000 قالب جاهز للاستخدام للمساعدة وسائل التواصل الاجتماعي وفرق التسويق على أرض الواقع.

أنشئ مجتمعات تفاعلية باستخدام قالب إدارة مجتمع ClickUp

إن قالب إدارة مجتمع ClickUp طريقة رائعة للبقاء منظمًا أثناء إدارة مجتمعك. فهو يساعدك على تتبع التفاعلات وتخطيط الأحداث والحفاظ على سير كل شيء بسلاسة. إذا كنت تقوم بالعديد من الأنشطة المجتمعية، فإن هذا يمكن أن يبسط الأمور.

القالب القالب المتقدم لوسائل التواصل الاجتماعي ClickUp مفيد إذا كنت تعمل مع فريق كبير أو تدير حملات معقدة. فهو مليء بالأدوات اللازمة للتخطيط التفصيلي للمحتوى وتتبع الأداء، حتى تتمكن من البقاء على اطلاع على كل التفاصيل والحفاظ على تزامن فريقك.

هذا ليس كل شيء! يمكنك أيضاً استخدام قالب وسائل التواصل الاجتماعي ClickUp لتخطيط وتنظيم محتوى وسائل التواصل الاجتماعي . إنه يجعل جدولة المنشورات والعصف الذهني للأفكار أمرًا سهلاً، مما يساعدك على البقاء متسقًا وعلى المسار الصحيح دون تعقيد الأمور.

➡️ هل تريد البقاء على اطلاع دائم بميزات ClickUp؟ انضم إلى مجتمع ClickUp اليوم!

قم بإنشاء مجتمع تفاعلي مع ClickUp

على الرغم من أن Hive Social و Diaspora وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي رائعة للتواصل مع الأشخاص ومشاركة التحديثات الشخصية، إلا أنها قد لا تساعدك على توسيع نطاق المجتمع بسبب قواعدها الخاصة بها، والحمل الزائد على الخوادم، وانخفاض شعبيتها.

إذا كنت ترغب في بناء مجتمع كبير، يمكن أن تكون ClickUp المنصة المثالية.

فهي توفر سهولة الانضمام. يمكنك دعوة الضيوف إلى دردشة ClickUp، وإنشاء قنوات منفصلة، وإرفاق الملفات، وإنشاء عناصر إجراءات من الرسائل، وغير ذلك الكثير.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم ClickUp أيضًا نماذج لإدارة المجتمع لمساعدتك على البدء. اشترك في ClickUp مجاناً اليوم وأنشئ اتصالات ذات مغزى!