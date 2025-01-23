أفضل 10 مولدات لتقويم المحتوى بالذكاء الاصطناعي لتخطيط المحتوى لعام 2025

في عام 2025، تجاوزنا أدوات الجدولة الأساسية.

أنت بحاجة إلى كرة بلورية تسويقية للمضي قدمًا في هذا المشهد التجاري التنافسي. 🔮

وهذا بالضبط ما تمثله تقويمات محتوى الذكاء الاصطناعي. إنها تتنبأ بالاتجاهات السائدة، وتكتشف ثغرات المحتوى، بل وتخبرك متى من المرجح أن يتفاعل متابعوك على إنستجرام مع المنشور المثالي الذي كنت تجلس عليه.

عندما يتعلق الأمر بـ إدارة تسويق المحتوى المبادرات، هذه الأدوات هي القوة الذهنية الإضافية التي لم تكن تعلم أنك بحاجة إليها (ولكنك الآن لا تستطيع العيش بدونها). سواء أكنت تهدف إلى بناء حضور متسق وجذاب أو استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي واسعة الانتشار، يمكن لهذه الأدوات أن تنجز المهمة.

تحتوي هذه القائمة على أفضل 10 أدوات لإنشاء تقويم للمحتوى مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي ستنقلك من الفوضى إلى الهدوء بأسرع مما يمكنك أن تقول "لنضع جدولاً زمنياً!".

⏰ ملخص 60 ثانية

إذا كنت تبحث عن أفضل 10 أدوات لتوليد تقويم المحتوى بالذكاء الاصطناعي، فلا تبحث أكثر من ذلك:

ClickUp: الأفضل لإدارة المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي Easy-Peasy.AI: الأفضل لحلول الذكاء الاصطناعي الكل في واحد Voilà: الأفضل لتخطيط تقويم المحتوى التعاوني Galaxy.AI: الأفضل لتوليد محتوى تحسين محركات البحث بالذكاء الاصطناعي Musely.AI: أفضل مولد لتقويم محتوى الذكاء الاصطناعي للعقول المبدعة تاسكاد: الأفضل لإدارة المهام وتنظيم المحتوى في الوقت الفعلي LogicBalls: أفضل منصة مرئية للذكاء الاصطناعي Predis.ai: الأفضل لتخطيط محتوى وسائل التواصل الاجتماعي مساعد مثالي بالذكاء الاصطناعي: الأفضل للجدولة والتنظيم المخصصين UNUM: الأفضل لسرد القصص المرئية وجماليات وسائل التواصل الاجتماعي لذا، لنبدأ!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في مولدات تقويم محتوى الذكاء الاصطناعي؟

الحق برنامج تقويم المحتوى يتجاوز مجرد جدولة المنشورات. فهو يساعدك على تحقيق أهداف المحتوى الخاص بك باستخدام أدوات تبسّط التخطيط وتجعل التنفيذ أكثر كفاءة.

إليك بعض الميزات الرئيسية التي يجب أن تبحث عنها دائمًا:

الذكاء المحتوى المقترحات : ابحث عن مولد يوفر أفكارًا تعتمد على الذكاء الاصطناعي استنادًا إلى الموضوعات الشائعة وتفضيلات الجمهور وصوت علامتك التجارية

: ابحث عن مولد يوفر أفكارًا تعتمد على الذكاء الاصطناعي استنادًا إلى الموضوعات الشائعة وتفضيلات الجمهور وصوت علامتك التجارية الأتمتة والجدولة: ابحث عن أداة رائعة تتعامل مع المهام المتكررة، مثل جدولة المنشورات عبر المنصات، مما يوفر وقتك للإبداع

ابحث عن أداة رائعة تتعامل مع المهام المتكررة، مثل جدولة المنشورات عبر المنصات، مما يوفر وقتك للإبداع المحتوى التسويق الإدارة: ابحث عن مولد يعمل مع أدوات إدارة المشاريع ويجعل من السهل التعامل مع تعيين المهام ومشاركة الملفات والموافقات

ابحث عن مولد يعمل مع أدوات إدارة المشاريع ويجعل من السهل التعامل مع تعيين المهام ومشاركة الملفات والموافقات تكامل متعدد المنصات: استخدم الأدوات التي تتزامن مع كل ما تستخدمه - وسائل التواصل الاجتماعي ونظام إدارة المحتوى ومنصات التحليلات. إن وجود مركز واحد لكل المحتوى الخاص بك يُحدث فرقًا كبيرًا

استخدم الأدوات التي تتزامن مع كل ما تستخدمه - وسائل التواصل الاجتماعي ونظام إدارة المحتوى ومنصات التحليلات. إن وجود مركز واحد لكل المحتوى الخاص بك يُحدث فرقًا كبيرًا التحليلات وتتبع الأداء: افهم ما الذي ينجح. تساعدك الأدوات التي تحتوي على مقاييس مفصلة، مثل المشاركة وعائد الاستثمار، على تعديل استراتيجيتك لتحقيق نتائج أفضل

افهم ما الذي ينجح. تساعدك الأدوات التي تحتوي على مقاييس مفصلة، مثل المشاركة وعائد الاستثمار، على تعديل استراتيجيتك لتحقيق نتائج أفضل واجهة سهلة الاستخدام: احصل على أداة سهلة الاستخدام. تحتاج إلى أن يتبناها فريقك بسرعة دون منحنى تعليمي حاد

الآن بعد أن فهمت الميزات التي يجب البحث عنها في مولدات تقويم محتوى الذكاء الاصطناعي، دعنا نستكشف أفضل 10 أدوات موصى بها!

💡 نصيحة احترافية: استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل مقاييس المشاركة من المنشورات السابقة وتحسين أوقات نشر المحتوى المستقبلي أو نبرته أو عناصر التصميم لتحقيق أقصى قدر من الوصول.

أفضل 10 أدوات لتوليد تقويم المحتوى بالذكاء الاصطناعي

هذه الخيارات العشرة لتقويم المحتوى بالذكاء الاصطناعي وضعت قائمتنا ببساطة لأنها تتفوق في الحفاظ على جداول المحتوى على المسار الصحيح. سواء كنت تفضل المولدات البسيطة أو المتقدمة، هناك شيء ما هنا للجميع في هذه القائمة! 📅

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

احصل على عرض شامل لمهام إنشاء المحتوى الخاص بك، وتذكيرات جدول النشر، والمزيد في مكان واحد مع ClickUp

عندما يتعلق الأمر بتقويمات المحتوى بالذكاء الاصطناعي، فإن ClickUp لا يلعب اللعبة فحسب، بل يعيد كتابة كتاب القواعد. بالتأكيد، لقد سمعت أنه يُطلق عليه "تطبيق كل شيء"، ولكن إليك ما يعنيه ذلك في الواقع بالنسبة لاستراتيجية المحتوى الخاص بك/

تأتي المنصة مزودة بمساعد ذكاء اصطناعي مدمج يسمى ClickUp Brain ، الذي يمكنه تعلّم صوت علامتك التجارية وتحويل الملاحظات الصوتية السريعة إلى محتوى جاهز للنشر بينما لا تزال تفكر في اجتماعك التالي.

حيث يقوم ClickUp باستعراض عضلات الذكاء الاصطناعي في تدفق إنتاج المحتوى بسلاسة. قم بصياغة منشور مدونة، وسيقوم الذكاء الاصطناعي بتنقيح كتابتك في الوقت الفعلي. هل تواجه صعوبة في تسلسل البريد الإلكتروني؟ سيقترح عليك تنويعات تبدو طبيعية جداً لدرجة أنك ستنسى أن الآلة ساعدت في كتابتها. هل تحتاج إلى تحليل أداء الحملة؟ ستساعدك جداول البيانات المدمجة في تحليل الأرقام.

ClickUp Brain

لنتحدث عن القوالب - هناك الكثير منها! سواء كنت تتعلم استخدام الذكاء الاصطناعي في تسويق المحتوى أو إدارة حملة، أو تنظيم فعالية، فإن قوالب ClickUp تجعل من السهل الانطلاق والبدء.

غالبًا ما تدير فرق التسويق العديد من الحملات وإطلاق المنتجات والأنشطة الترويجية في وقت واحد. برنامج إدارة المشاريع التسويقية من ClickUp يمكن أن يكون مركزًا مركزيًا لتخطيط وتصور مبادرات التسويق عبر القنوات المختلفة.

عندما تكون فريق التسويق أزواجه مع ClickUp Brain، يمكنك بسهولة إدارة إنشاء المحتوى، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، وحملات البريد الإلكتروني، والإعلانات في مكان واحد.

من خلال مزامنة تقويم المحتوى الخاص بك مع استراتيجيتك التسويقية الأوسع نطاقًا، فإنك تضمن بقاء رسالة علامتك التجارية متسقة، وتجنب التداخل أو ثغرات التواصل، وتوقيت حملاتك للحصول على أفضل النتائج الممكنة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاختيار من بين وسائل التواصل الاجتماعي و قوالب تقويم المحتوى لبدء العمل، مثل القوالب المفيدة جدًا مثل قالب وسائل التواصل الاجتماعي ClickUp .

لذا، إذا كنت تبحث عن برنامج تقويم التسويق الذي يحول طريقة وضع استراتيجياتك وإنشاء وإدارة المحتوى الخاص بك، ClickUp هو هذا البرنامج.

ClickUp أفضل الميزات

اختر من بين أكثر من 15 طريقة عرض تفاعلية قابلة للتخصيص، مثل كانبان ومخطط جانت و عرض تقويم ClickUp لتنظيم المحتوى الخاص بك

ابقَ على اطلاع على آخر المستجدات من خلال إدارة المهام والتواصل والتقدم المحرز في الوقت الفعلي عبر فريقك

الوصول إلى قوالب مجانية مصممة خصيصًا لـتقويمات التسويقوحملات وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق عبر البريد الإلكتروني، مما يجعل تخطيط المحتوى أسهل

أتمتة المهام المتكررة للحفاظ على تقويم المحتوى الخاص بك على المسار الصحيح وتقليل العمل اليدوي باستخدام أتمتة ClickUp التكامل مع أكثر من 1,000 أداة، بما في ذلك Asana وSlack وMicrosoft Excel وAirtable وMondi.com وTrickllo وSalesforce، لجعل تخطيط المحتوى الخاص بك مركزياً

العمل بسلاسة مع أوضاع الاتصال بالإنترنت وعدم الاتصال بالإنترنت، بالإضافة إلى تطبيقات لجميع الأجهزة، حتى تتمكن من التحقق من جدول المحتوى الخاص بك كلما دعت الحاجة

قيود ClickUp

قد يواجه المستخدمون الجدد منحنى تعليمي بسبب ميزات ClickUp الشاملة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات/مستخدم شهريًا

7 دولارات/مستخدم شهريًا الشركات: 12 دولارًا/مستخدم شهريًا

12 دولارًا/مستخدم شهريًا المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل مساحة عمل لكل عضو شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,900 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,900 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,300 تقييم)

استخدام التقويمات لتوفير الوقت وإكمال المهام قبل المواعيد النهائية أمر بالغ الأهمية دائمًا. باستخدام ClickUp، أصبح هذا الأمر سهلاً للغاية حيث تظهر مواعيدك النهائية في التقويمات الخاصة بك مع المهام، لذا فإن تخطيط النطاق الترددي اليومي/الأسبوعي سهل وسريع للغاية

كارتيكيا ثابليال، مدير المنتجات في smallcase

➡️ اقرأ أيضًا: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي للتسويق (حالات الاستخدام والأدوات)

2. Easy-Peasy.AI (الأفضل لحلول الذكاء الاصطناعي المتكاملة)

عبر Easy-Peasy.AI إذا سبق لك أن واجهت عائقًا إبداعيًا، فأنت تعرف كم يمكن أن يكون الأمر محبطًا. وهنا يأتي دور Easy-Peasy.AI يأتي في

يمكنه إنشاء قطع أصلية أسرع من أي وقت مضى. سواء أكنت تعمل على إعلانات فيسبوك، أو الردود عبر البريد الإلكتروني، أو نصوص فيديو، أو أي شيء آخر، يتيح لك Easy-Peasy AI إنتاج محتوى بسرعة 10 أضعاف.

ثم، هناك MARKY، رفيقك النهائي في الدردشة بالذكاء الاصطناعي. بدعم من نماذج GPT-4 وClaude 3 Opus وGoogle Gemini وMistral، يتجاوز MARKY نطاق روبوت الدردشة الآلي المعتاد.

فهو يقدّم تجربة دردشة أكثر تخصيصاً وتعاطفاً. من خلال الوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي، وتحميل الملفات، ومكتبة مطالبات ضخمة، وشخصيات دردشة متعددة، يُعد MARKY ترقية هائلة لأي تفاعل مع الذكاء الاصطناعي.

كما أنه يضمن أن تكون الخصوصية وحماية البيانات أولوية قصوى دائماً.

أفضل مزايا #### Easy-Peasy.AI

إنشاء محتوى بأكثر من 40 لغة لجمهور عالمي

الوصول إلى أكثر من 200 قالب لإنشاء المحتوى وتنسيقه بشكل أسرع

تحميل ملفات PDF لاستخراج المعلومات وإنشاء المحتوى مباشرةً

إنشاء صور تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي لاستكمال تقويم المحتوى الخاص بك

قيود Easy-Peasy.AI

يفتقر إلى أدوات التحرير المتعمقة للضبط الإبداعي في إنشاء المحتوى

أسعار Easy-Peasy.AI

مجاني

المبتدئين: 16 دولارًا شهريًا

16 دولارًا شهريًا غير محدود 50 : 24 دولارًا في الشهر

: 24 دولارًا في الشهر غير محدود: 32 دولارًا/شهريًا

تقييمات ومراجعات Easy-Peasy.AI

G2: 4.5/5 (أكثر من 20 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

👀 هل كنت تعلم؟ أول برنامج للذكاء الاصطناعي، الذي أطلق عليه اسم "منظّر المنطق"، كتبه ألين نيويل وهربرت أ. سيمون وكليف شو عام 1956. تم تصميمه لإثبات النظريات الرياضية.

3. Volà (الأفضل لتخطيط تقويم المحتوى التعاوني)

عبر ها نحن ذا دائمًا ما يبدو تخطيط تقويم المحتوى يدويًا وكأنه مهمة ضخمة. ولكن مع Voilà، توفر لك الأتمتة الوقت وتتيح لك التركيز على إنشاء محتوى عالي الجودة.

استخدمه لتخطيط جدول المحتوى القادم بسرعة وضمان جدول نشر متسق عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي.

يبقيك منشئ تقويم المحتوى في Voilà على المسار الصحيح من خلال إنشاء خارطة طريق واضحة لإنشاء المحتوى وتوزيعه.

تقترح الأداة أيضًا مزيجًا من أنواع المحتوى والمواضيع.

ينشئ منشئ Voilà تقويمًا يرتبط مباشرةً بلعبة تسويق المحتوى الأوسع نطاقًا. Sببساطة أضف مواضيعك الرئيسية والأحداث والجمهور المستهدف. يضمن هذا النهج المنظم أن كل جزء من المحتوى يخدم غرضًا أكبر.

أفضل ميزات #### Voilà

احصل على واجهة سهلة الاستخدام لسهولة التصفح

تقديم تفاعلات تحادثية لتجربة سهلة الاستخدام

إنشاء جداول زمنية شهرية شاملة للمحتوى لرسائل متسقة للعلامة التجارية

إدارة الجداول الزمنية الاستراتيجية مع تواريخ النشر المنظمة والمعالم الرئيسية

قيود #### Voilà

يكافح للإجابة على الاستفسارات الأكثر تعقيدًا

يولد أحيانًا ردودًا تفتقر إلى الدقة

لديه فهم محدود في سياقات معينة

#

مجاناً

قسط : 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم الأقصى: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Voilà التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد تقييمات متاحة

لا توجد تقييمات متاحة Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

4. Galaxy.AI (الأفضل لتوليد محتوى تحسين محركات البحث بالذكاء الاصطناعي)

عبر Galaxy.AI يُعد منشئ تقويم المحتوى في Galaxy.AI أداة أخرى لتبسيط عملية تخطيط المحتوى. تجمع هذه المنصة مجموعة قوية من أدوات الذكاء الاصطناعي في واجهة واحدة سهلة الاستخدام، مما يجعلها حلاً رائعاً شاملاً لاحتياجات عملك.

عندما يتعلق الأمر بالمهام الإبداعية، يبرز Galaxy.AI. باستخدام أدوات مثل Stable Diffusion وMidjourney و Ideogram، يمكنك إنشاء مرئيات عالية الجودة لموادك التسويقية وتصميمات منتجاتك بسرعة.

تساعدك هذه الأدوات على إنشاء أعمال فنية ونماذج أولية وتصميمات مذهلة دون الحاجة إلى تكلفة باهظة أو جداول زمنية طويلة.

ولا يمكنك أن تنسى Flux. هذه أتمتة التسويق القائم على الذكاء الاصطناعي تحافظ على سير عملك على المسار الصحيح وتساعد على توسيع نطاق العمل. فهو يضمن سير كل شيء بسلاسة، حتى عندما تتولى مشاريع أكبر.

أفضل ميزات #### Galaxy.AI

احصل على إمكانية الوصول إلى مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي المتعددة في منصة واحدة

حدد المشكلة والحل والنتائج بوضوح باستخدام تنسيقات منظمة

دمج مرئيات البيانات لتحسين مصداقية المحتوى

السماح بتخصيص المحتوى ليتوافق مع دليل نمط علامتك التجارية

قيود Galaxy.AI

يعتمد بشكل كبير على دقة البيانات المدخلة لجودة المخرجات

تسعير #### Galaxy.AI

49 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

تقييمات ومراجعات Galaxy.AI

G2: لا توجد تقييمات متاحة

لا توجد تقييمات متاحة Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

👀 هل تعلم؟ يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتنبأ بمدى انتشار المحتوى الخاص بك قبل نشره. يمكن لبعض أدوات الذكاء الاصطناعي مثل Streamladder تحليل الكلمات الرئيسية للمحتوى المخطط له والتوقيت وسلوك الجمهور، مما يوفر "درجة الانتشار" يساعدك هذا على قياس مدى تفاعل الجمهور والوصول المحتمل لأفكار المحتوى قبل النشر.

5. Musely.AI (أفضل مولد لتقويم المحتوى بالذكاء الاصطناعي للعقول المبدعة)

عبر Musely.AI غيّر طريقة تخطيط المحتوى باستخدام Musely.AI . يقوم تلقائياً بإنشاء تقويمات شاملة للمحتوى، مما يوفر لك الوقت ويضمن لك في الوقت نفسه الحفاظ على اتساق المحتوى وملاءمته.

هذا أداة تسويق بالذكاء الاصطناعي توصي أيضًا باقتراحات ذكية للموضوعات بناءً على الاتجاهات السائدة في مجال تخصصك.

بغض النظر عن المنصة، يمكنك بسهولة ضبط ترددات النشر وأنواع المحتوى لتتناسب مع أهدافك التسويقية. تحسين مزيج المحتوى رائع أيضاً.

يمكنك الموازنة بين أنواع مختلفة من المحتوى عبر منصات متعددة، مما يضمن لك الوصول إلى جميع الشرائح المستهدفة.

فيما يتعلق بإدارة الجدول الزمني الاستراتيجي، يعتني Musely.AI بكل شيء. يمكنك التركيز على الإنشاء بدلاً من القلق بشأن موعد أو ما يجب نشره بعد ذلك.

أفضل ميزات Musely.AI

إنشاء تقويمات محتوى كاملة في ثوانٍ باستخدام كلمة رئيسية أو موضوع فقط

تطوير خرائط طريق لمحتوى المدونة مع مشكلات منظمة وكلمات رئيسية وتواريخ النشر

تخطيط الجداول الزمنية لإطلاق الحملات التسويقية مع المعالم الرئيسية والمواعيد النهائية

تخطيط المحتوى حول موضوعات مثل العطلات والمواسم وأحداث الصناعة

وضع خطط توزيع المحتوى عبر المنصات لزيادة الوصول والمشاركة إلى أقصى حد ممكن

قيود Musely.AI

لديه منحنى تعليمي، نظراً لميزاته الشاملة

تسعير Musely.AI

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Musely.AI

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: تقييمات غير كافية

6. تاسكاد (الأفضل لإدارة المهام وتنظيم المحتوى في الوقت الفعلي)

عبر تاسكاد إذا كنت تبحث عن أداة للحفاظ على تقويم المحتوى الخاص بك منظمًا وفعالًا, تاسكاد لا بد من تجربته. إنها منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتجمع بين تقويمات المحتوى، ومخططات المشاريع، ومخططات التدفق، وإجراءات التشغيل الموحدة في مكان واحد.

بالإضافة إلى ذلك، مع 1 تيرابايت من سعة تخزين الملفات، فهي تتعامل بسهولة مع كل المحتوى الخاص بك دون نفاد المساحة.

ما يميز Taskade عن غيره هو كيفية قيام وكلاء الذكاء الاصطناعي بتقييم المهام والأولويات في الوقت الفعلي، فهم يربطون المهام ذات الصلة تلقائيًا، مما يضمن لك البقاء على رأس كل شيء. أنت تعرف دائمًا أين يجب التركيز بالضبط على المهمة التالية، مع رؤية واضحة لكيفية تناسب كل مهمة مع الاستراتيجية العامة.

Taskade أفضل الميزات

تصور المهام بتنسيقات متعددة - الجداول واللوحات والقوائم والخرائط الذهنية والتقويمات

العصف الذهني ووضع الخطوط العريضة والتخطيط بمساعدة مساعد للكتابة والمهام بمساعدة الذكاء الاصطناعي

شارك العمل بسهولة مع فرق العمل والعملاء والضيوف؛ تعاون بسلاسة عبر الويب والجوال وسطح المكتب

ابقَ على اطلاع على أولويات المهام مع اتصالات وتسلسلات ديناميكية في الوقت الفعلي

تنظيم المحتوى باستخدام قوالب قابلة للتخصيص لأنواع مختلفة من المحتوى والمنصات

قيود تاسكاد

يفتقر إلى الميزات المتقدمة مثل إضافة الصور أو مقاطع الفيديو أو إنشاء جداول معقدة

قد يكون التنسيق صعبًا إذا لم تكن معتادًا على المحررين المتوافقين مع تخفيض السعر

تسعير #### تسعير تاسكاد

مجاني : $0

: $0 تاسكاد برو : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم Taskade للفرق: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات تاسكاد #### تقييمات ومراجعات تاسكاد

G2: 4.6/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

4.6/5 (أكثر من 50 تقييمًا) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

🧠 حقيقة ممتعة: في الستينيات، ابتكر جوزيف وايزنباوم برنامج ELIZA، وهو أحد أول روبوتات الثرثرة بالذكاء الاصطناعي (سميت فيما بعد روبوتات الدردشة الآلية). تم إنشاؤه لاستكشاف التواصل بين البشر والآلات، حيث قام بمحاكاة المحادثة باستخدام منهجية مطابقة الأنماط والاستبدال التي أعطت المستخدمين وهمًا بالفهم من جانب البرنامج.

7. LogicBalls (أفضل منصة مرئية للذكاء الاصطناعي)

عبر كرات المنطق مع وجود أكثر من 15 مليون جزء من المحتوى الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي ومجتمع يضم أكثر من 150,000 مستخدم، يجعل LogicBalls أدوات الذكاء الاصطناعي القوية في متناول الجميع.

يمكنك الوصول إلى أكثر من 1200 تطبيق للتعامل مع كل شيء بدءًا من الكتابة إلى التصميم وحتى كتابة نصوص الفيديو. إنها مثالية لإنشاء محتوى عالي الجودة بسرعة وكفاءة.

الأمر المدهش أيضًا هو كيف يساعدك على إنشاء منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يمكنك استخدامها للترويج لدراسات الحالة والمدونات والمقالات والوصول إلى جمهور مستهدف أوسع.

أفضل ميزات LogicBalls

إنشاء تقويمات المحتوى بسرعة باستخدام أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي للكتابة والتصميم ووسائل التواصل الاجتماعي

إنشاء دراسات حالة جذابة في دقائق للمواقع الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو شهادات العملاء

تخصيص المحتوى ليتناسب مع صوت علامتك التجارية ورسائلك

تحسين المحتوى لتحسين محركات البحث باستخدام اقتراحات الكلمات الرئيسية

قيود LogicBalls المنطقية

يحدك الإصدار المجاني من أكثر من 50 أداة ذكاء اصطناعي ونغمتين وخيارات تخصيص أقل

بعض الميزات المتقدمة مقصورة على الإصدارات المدفوعة فقط

تسعير #### لوجيك بولز

مجاني

المحترف : 9.99 دولار شهريًا

: 9.99 دولار شهريًا بريميوم 19.99 دولارًا في الشهر

تقييمات ومراجعات كرات المنطق #### التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد تقييمات متاحة

لا توجد تقييمات متاحة Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

➡️ اقرأ أيضًا: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي للتسويق بالعمولة (حالات الاستخدام والأدوات)

8. Predis.ai (الأفضل لتخطيط محتوى وسائل التواصل الاجتماعي)

عبر Predis.ai ماذا تفعل عندما تحدق في شاشة فارغة وتحتاج إلى 30 منشورًا بسرعة؟ آخر شيء تريده هو التوتر. بدلاً من ذلك، يمكنك الاشتراك في Predis.ai. يمكنك إنشاء نسخ، وصور، ومحتوى فيديو بمطالبة من أربع كلمات.

بمجرد إكمال الإعداد السريع، سيكون لديك بالفعل بعض المنشورات الجاهزة. يمكنك اختيار منشور أساسي مع تعليق وصورة أو يمكنك اختيار منشور أساسي مع تعليق وصورة أو يمكنك أن تطلب منشورًا دائريًا على إنستغرام.

يوفر Predis.AI صورًا بتصميم متماسك ونسخة يمكنك تعديلها. إذا شعرت بشيء ما، يمكنك بسهولة تغيير التصميم ونظام الألوان.

بمجرد حصولك على النسخة النهائية من منشورك، يمكنك جدولته بسرعة على تقويم المحتوى. يتكفل Predis.ai بالباقي بينما تركز أنت على مهام أخرى.

أفضل ميزات Predis.ai

إنشاء منشورات دوّارة على Instagram بتخطيطات وألوان ونسخ مخصصة

البحث في مكتبة مقاطع الفيديو لتجميع منشورات الفيديو مع النصوص والصور والرسوم المتحركة

الوصول إلى التحليلات في الوقت الفعلي وتتبع أداء حسابك

تعيين أهداف الوسائط الاجتماعية وتتبعها مباشرةً من لوحة التحكم

قيود Predis.ai

يقول بعض المستخدمين إنه لا يمكن إنشاء الوسوم بلغات أخرى (الإنجليزية فقط)

تسعير Predis.ai

مجاني

لايت : 32 دولارًا في الشهر

: 32 دولارًا في الشهر قسط : 59 دولارًا شهريًا

: 59 دولارًا شهريًا الوكالة: 249 دولاراً في الشهر

بريدس.ai التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

4.8/5 (أكثر من 80 تقييمًا) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 180 تقييم)

9. مساعد مثالي بالذكاء الاصطناعي (الأفضل للجدولة الشخصية والتنظيم)

عبر مساعد الذكاء الاصطناعي المثالي إذا كنت تبحث دائمًا عن طرق لتعزيز الكفاءة, مساعد الذكاء الاصطناعي المثالي سيكون عونًا كبيرًا. تعمل هذه الأداة على أتمتة المهام عبر تطبيقات Microsoft Office وغيرها، مما يجعل المهام اليومية سهلة.

سواء كنت تقوم بإنشاء شرائح PowerPoint، أو صياغة مستندات Word، أو الرد على الرسائل في Outlook و Teams، فإن AI Perfect Assistant يقوم بكل ذلك. يتعامل الذكاء الاصطناعي مع هذه المهام بسرعة، مثل وجود يد إضافية في المكتب.

إنه مفيد للمحترفين أو الشركات التي تتطلع إلى تقليل الأنشطة التي تستغرق وقتاً طويلاً.

أفضل ميزات مساعد AI Perfect Assistant

استخدم أكثر من 40 أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء العروض التقديمية ورسائل البريد الإلكتروني ورسائل الدردشة والمزيد

الوصول إلى أدوات اللغة للتدقيق النحوي وإعادة الصياغة والترجمة

تخصيص القوالب باستخدام أنماط كتابة ونغمات وتفضيلات اللغة القابلة للتعديل

إمكانية الوصول عبر إضافة كروم أو تطبيق تيليجرام ويب لمزيد من الراحة

قيود المساعد المثالي للذكاء الاصطناعي

قد يستغرق التعرّف على المجموعة الكاملة من الأدوات بعض الوقت

الخطط المجانية والخطط ذات المستوى الأدنى لها حدود رمزية

تسعير مساعد AI Perfect Assistant

مجاني

الإحترافية : 9.99 دولارًا شهريًا

: 9.99 دولارًا شهريًا بريميوم 29.99 دولارًا شهريًا

AI Perfect Assistant التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد تقييمات متاحة

لا توجد تقييمات متاحة Capterra: لا توجد تقييمات متوفرة

💡 نصيحة احترافية: وفر الوقت من خلال إنشاء قوالب لموضوعات المحتوى التي تتكرر شهريًا، مثل منشورات "Throwback Thursday" أو حملات العطلات. تسمح لك العديد من الأدوات بتكرار القوالب بسهولة.

10. UNUM (الأفضل لسرد القصص المرئية وجماليات وسائل التواصل الاجتماعي)

عبر UرقمUNUM أداة قوية لإنشاء تقويم لمحتوى وسائل التواصل الاجتماعي. تساعدك على تنظيم وتخطيط محتوى الوسائط الاجتماعية الخاص بك بصرياً.

تتيح لك المنصة إنشاء حضور موحد على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال إدارة حسابات متعددة في مكان واحد. يمكنك سحب المنشورات وإسقاطها بسهولة، مما يضمن تدفق كل شيء وترابطه.

تساعدك الاقتراحات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي في العثور على أفضل الأوقات للنشر، وهو ما يوفر عليك الوقت.

UNUM أفضل الميزات

سحب وإسقاط المنشورات لتدفق سلس للمحتوى

معاينة المحتوى قبل النشر لمطابقة نغمة العلامة التجارية

التعاون مع فريق العمل لإنشاء وجدولة المنشورات

الحفاظ على الاتساق بين الحملات

قيود UNUM

فواتير/إدارة الموقع الإلكتروني مربكة بعض الشيء في بعض الأحيان

أسعار UNUM

UNUM مجانًا

UNUM Pro: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم UNUM للفرق: 15 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات UNUM

G2: لا توجد تقييمات متاحة

لا توجد تقييمات متاحة Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

تخطيط محتوى مقنع للذكاء الاصطناعي باستخدام ClickUp

الوقت ثمين، والذكاء الاصطناعي هو الأداة التي تساعدك على الاستفادة القصوى من كل ثانية!

إذا كنت تقضي ساعات في محاولة إنشاء تقويم مثالي للمحتوى، فابدأ باستخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء تقويم شامل للمحتوى وشاهد التغيير. 🙌

ClickUp Brain هو لاعب رئيسي في هذا التحول. يمكنه مساعدتك في تنظيم المحتوى الخاص بك وتخطيطه وأتمتته بأي طريقة يمكنك تخيلها - وأكثر من ذلك.

هل تحتاج إلى خطة محتوى تتوافق بالفعل مع أهدافك؟ اشترك مع ClickUp اليوم وشاهد الفرق بنفسك!