كيف يمكن لأمثلة لوحة نموذج العمل التجاري أن توجه استراتيجيتك

متى كانت آخر مرة تناولت فيها خطة عمل؟ إذا كنت مثل معظم رواد الأعمال، فمن المحتمل أنها كانت مفصلة (ولنكن صادقين، كانت خطة عمل مربكة بعض الشيء)، مما يجعلها أقل من مثالية للمناقشات السريعة أو العروض التقديمية لأصحاب المصلحة.

ولكن ماذا لو كان بإمكانك تلخيص العناصر الأساسية للأعمال التجارية في شكل منظم يسهل الوصول إليه بصرياً؟ هنا يأتي دور لوحة نموذج الأعمال (BMC). فهي تجمع جميع الأفكار الأساسية حول عملك في حزمة صغيرة يمكنك تقديمها على الفور للمستثمرين أو الشركاء أو أعضاء الفريق.

في هذه المقالة، سنستعرض في هذه المقالة أمثلة على نماذج نماذج الأعمال في العالم الحقيقي ونوضح كيف يمكن أن توجه استراتيجيتك. لنبدأ! 📈

## ⏰ ملخص 60 ثانية

إن إنشاء لوحة نموذج الأعمال (BMC) هو عملية سهلة وخطوة بخطوة لتوفير تجربة سلسة. وقد أصبحت العملية أسهل مع ClickUp إن BMC هي أداة مرئية تضغط خطة عملك بالكامل في صفحة واحدة

وهي تتضمن تسعة مكونات رئيسية: الشركاء الرئيسيين، والموارد الرئيسية، والقنوات، والعلاقات مع العملاء، والأنشطة الرئيسية، وعرض القيمة، وهيكل التكلفة، وتدفقات الإيرادات، وقنوات التوزيع، وشرائح العملاء

تستخدم العديد من الشركات الناجحة والشركات الناشئة خطط إدارة الأعمال لتوجيه وإرشاد ممارساتها التجارية

## ما هي لوحة نموذج الأعمال؟

لوحة نموذج الأعمال هي أداة إدارية استراتيجية تمثل خطة عملك بشكل مرئي في شكل جدول بياني. وهي تساعدك على وصف نموذج عملك وتصميمه وتحديه وابتكاره وتحويله إلى نموذج عمل.

تسمح لك لوحة نموذج الأعمال بتخطيط خطة عملك بإيجاز في مستند من صفحة واحدة، مع تسعة مربعات تمثل المجالات الأساسية لعملك. يمكنك أيضًا استخدام لوحة نموذج الأعمال كقالب لتصميم خطط عمل جديدة.

تم تقديم هذا النموذج في عام 2005 من قبل ألكسندر أوستروالدر وإيف بيجنور من شركة ستراتيجيزر، ويستخدم هذا النموذج على نطاق واسع في المؤسسات الرائدة والشركات الناشئة في جميع أنحاء العالم بسبب شكله الفعال والسهل الهضم في الوقت نفسه.

🔎 هل تعلم؟ لا يقتصر استخدام نموذج نموذج الأعمال على الشركات الناشئة فحسب، بل هو مفيد أيضًا للشركات القائمة عند التمحور أو إطلاق منتجات جديدة أو دخول أسواق جديدة.

المكونات الرئيسية لنموذج الأعمال

عادةً ما يتم تقسيم لوحة نموذج الأعمال إلى تسعة أقسام، يمثل كل منها جانبًا مهمًا من جوانب عملك:

الشركاء الرئيسيون: يشمل الشركاء الأساسيين والموردين والموارد التي تحصل عليها منهم. يمكن فصل الشركاء بناءً على أنواع الشراكات مثل التحالفات الاستراتيجية أو المشاريع المشتركة

يشمل الشركاء الأساسيين والموردين والموارد التي تحصل عليها منهم. يمكن فصل الشركاء بناءً على أنواع الشراكات مثل التحالفات الاستراتيجية أو المشاريع المشتركة الأنشطة الرئيسية: تتناول ما يجب القيام به لتقديم عرض القيمة الخاص بك. ويشمل ذلك الإنتاج وحل المشاكل والتواصل واختيار المنصة وغيرها من الأنشطة الهامة الأخرى

تتناول ما يجب القيام به لتقديم عرض القيمة الخاص بك. ويشمل ذلك الإنتاج وحل المشاكل والتواصل واختيار المنصة وغيرها من الأنشطة الهامة الأخرى مقترحات القيمة: تحدد ما تقدمه لعملائك. فهو يسلط الضوء على المشاكل التي تهدف إلى حلها أو المنتجات والخدمات التي تقدمها لشرائح محددة من العملاء

تحدد ما تقدمه لعملائك. فهو يسلط الضوء على المشاكل التي تهدف إلى حلها أو المنتجات والخدمات التي تقدمها لشرائح محددة من العملاء الموارد الأساسية: تحدد الموارد المطلوبة للحفاظ على عرض القيمة الخاص بك، بما في ذلك الأصول البشرية والآلية والفكرية والمالية

تحدد الموارد المطلوبة للحفاظ على عرض القيمة الخاص بك، بما في ذلك الأصول البشرية والآلية والفكرية والمالية علاقاتك مع العملاء: تفاصيل نوع العلاقة التي يتوقعها عملاؤك. يمكن أن يتراوح ذلك من الخدمة الذاتية والدعم المخصص إلى المشاركة في إنشاء وبناء المجتمع، إلى جانب التكاليف المترتبة على ذلك

تفاصيل نوع العلاقة التي يتوقعها عملاؤك. يمكن أن يتراوح ذلك من الخدمة الذاتية والدعم المخصص إلى المشاركة في إنشاء وبناء المجتمع، إلى جانب التكاليف المترتبة على ذلك قنوات التوزيع: يوضح القنوات التي يفضل العملاء التفاعل معك من خلالها. يمكن أن يشمل ذلك المتاجر الفعلية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني أو غيرها من الطرق الفعالة

يوضح القنوات التي يفضل العملاء التفاعل معك من خلالها. يمكن أن يشمل ذلك المتاجر الفعلية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني أو غيرها من الطرق الفعالة شرائح العملاء: يحدد فئات العملاء الذين تخلق لهم قيمة. ويحدد ما إذا كنت تستهدف سوقًا جماهيريًا أو سوقًا متخصصة أو سوقًا مجزأة أو مجموعات متنوعة، مع تسليط الضوء على قاعدة المستهلكين الأكثر أهمية

يحدد فئات العملاء الذين تخلق لهم قيمة. ويحدد ما إذا كنت تستهدف سوقًا جماهيريًا أو سوقًا متخصصة أو سوقًا مجزأة أو مجموعات متنوعة، مع تسليط الضوء على قاعدة المستهلكين الأكثر أهمية هيكل التكلفة: يفحص نفقات عملك. ويتضمن رؤى حول الموارد أو الأنشطة التي تستهلك أكبر قدر من المال وكيف تساهم في التكاليف الإجمالية

يفحص نفقات عملك. ويتضمن رؤى حول الموارد أو الأنشطة التي تستهلك أكبر قدر من المال وكيف تساهم في التكاليف الإجمالية تدفقات الإيرادات: يوضح كيفية عمل عملك التجاري وتوليد الدخل، على سبيل المثال من خلال رسوم الاستخدام أو رسوم الاشتراك أو رسوم الترخيص أو السمسرة. كما يُظهر سلوكيات الدفع لدى العملاء ومساهمة كل تدفق في إجمالي إيراداتك

💡 نصيحة محترف: إذا كنت ترغب في الوصول إلى الحل الوسط بين إيجاز خطط الأعمال التجارية وعمق خطط الأعمال التقليدية، جرّب قوالب اللين كانفاس لتحقيق هذا التوازن.

## أمثلة على لوحة نموذج الأعمال الناجحة

دعونا نلقي نظرة على بعض الأمثلة على لوحة نموذج العمل لفهم هذا الإطار بشكل أفضل.

Airbnb

تمتلك شركة Airbnb، عملاق حجز الإقامات المنزلية للتأجير، نموذج عمل يركز على شريحتين من العملاء: المضيفون الذين يقدمون أماكن للإقامة والضيوف الذين يبحثون عن إقامات فريدة من نوعها.

شرائح العملاء: تلبي احتياجات مجموعتين أساسيتين: المضيفون الذين يقدمون أماكن إقامة أو تجارب، والضيوف الذين يبحثون عن إقامة فريدة من نوعها وبأسعار معقولة مع لمسة شخصية

تلبي احتياجات مجموعتين أساسيتين: المضيفون الذين يقدمون أماكن إقامة أو تجارب، والضيوف الذين يبحثون عن إقامة فريدة من نوعها وبأسعار معقولة مع لمسة شخصية عروض القيمة: تقدم للضيوف أماكن إقامة فريدة وتجارب محلية بأسعار تنافسية. أما بالنسبة للمضيفين، فيوفر منصة مرنة لكسب المال من خلال مشاركة مساحتهم

تقدم للضيوف أماكن إقامة فريدة وتجارب محلية بأسعار تنافسية. أما بالنسبة للمضيفين، فيوفر منصة مرنة لكسب المال من خلال مشاركة مساحتهم القنوات: تربط المستخدمين من خلال موقعها الإلكتروني سهل الاستخدام وتطبيق الهاتف المحمول، مما يخلق تجربة سلسة للتصفح أو الحجز أو الاستضافة

تربط المستخدمين من خلال موقعها الإلكتروني سهل الاستخدام وتطبيق الهاتف المحمول، مما يخلق تجربة سلسة للتصفح أو الحجز أو الاستضافة العلاقات مع العملاء: يعزز العلاقات مع الضيوف من خلال المراجعات الموثوقة والاقتراحات المخصصة والدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. بالنسبة للمضيفين، يقدم أدوات وضمانات ومساعدة مخصصة لتبسيط الاستضافة

يعزز العلاقات مع الضيوف من خلال المراجعات الموثوقة والاقتراحات المخصصة والدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. بالنسبة للمضيفين، يقدم أدوات وضمانات ومساعدة مخصصة لتبسيط الاستضافة تدفقات الإيرادات: تدر دخلاً من خلال فرض رسوم خدمة من الضيوف ونسبة مئوية من المضيفين

تدر دخلاً من خلال فرض رسوم خدمة من الضيوف ونسبة مئوية من المضيفين الأنشطة الرئيسية: تركز على تحسين قابلية التوسع والثقة ورضا المستخدمين من خلال المدفوعات الآمنة والملفات الشخصية التي تم التحقق منها والمراجعات الشاملة

تركز على تحسين قابلية التوسع والثقة ورضا المستخدمين من خلال المدفوعات الآمنة والملفات الشخصية التي تم التحقق منها والمراجعات الشاملة الموارد الأساسية: تعتمد على بنية تحتية تقنية قوية تدعم تطبيقها وموقعها الإلكتروني. وتؤدي سمعتها في الموثوقية والثقة والرؤى المستندة إلى البيانات دوراً حاسماً في نجاحها

تعتمد على بنية تحتية تقنية قوية تدعم تطبيقها وموقعها الإلكتروني. وتؤدي سمعتها في الموثوقية والثقة والرؤى المستندة إلى البيانات دوراً حاسماً في نجاحها الشراكات الرئيسية: تتعاون مع معالجات الدفع لإجراء معاملات آمنة، والهيئات التنظيمية للالتزام بالقوانين المحلية، ومقدمي الخدمات مثل التنظيف أو التصوير

تتعاون مع معالجات الدفع لإجراء معاملات آمنة، والهيئات التنظيمية للالتزام بالقوانين المحلية، ومقدمي الخدمات مثل التنظيف أو التصوير هيكل التكلفة: تستثمر في صيانة المنصة وتحديثها وتشغيل حملات تسويقية لجذب مستخدمين جدد. وتشمل النفقات الإضافية دعم العملاء والتدابير الأمنية

كلما عرفت أكثر: تخيل أنك مضيف غير متأكد من كيفية جذب المزيد من الضيوف. تبني Airbnb's BMC الثقة من خلال المراجعات والاقتراحات المخصصة، مما يخلق قاعدة عملاء مخلصين مع تمكين المضيفين من الكسب بمرونة.

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أمازون

حولت أمازون صناعة البيع بالتجزئة من خلال تقديم راحة لا مثيل لها من خلال منصة التجارة الإلكترونية الواسعة والخدمات المبتكرة مثل Amazon Web Services (AWS).

شرائح العملاء: تخدم المتسوقين الأفراد الذين يبحثون عن الراحة، والشركات الصغيرة التي تستخدم سوقها لبيع المنتجات، والعملاء من المؤسسات الذين يعتمدون على AWS للخدمات السحابية

تخدم المتسوقين الأفراد الذين يبحثون عن الراحة، والشركات الصغيرة التي تستخدم سوقها لبيع المنتجات، والعملاء من المؤسسات الذين يعتمدون على AWS للخدمات السحابية مقترحات القيمة: توفر راحة لا مثيل لها، وأسعار تنافسية، وكتالوج ضخم للمنتجات. كما أنه يعزز التجارب من خلال التسليم السريع والتوصيات المصممة خصيصًا والحلول السحابية القوية من خلال AWS

توفر راحة لا مثيل لها، وأسعار تنافسية، وكتالوج ضخم للمنتجات. كما أنه يعزز التجارب من خلال التسليم السريع والتوصيات المصممة خصيصًا والحلول السحابية القوية من خلال AWS القنوات: تُشرك العملاء من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول والأجهزة مثل Alexa، مما يضمن الوصول السلس إلى خدمات التسوق والبث وغيرها من الخدمات

تُشرك العملاء من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول والأجهزة مثل Alexa، مما يضمن الوصول السلس إلى خدمات التسوق والبث وغيرها من الخدمات علاقات العملاء: تعزز ولاء العملاء من خلال تجارب التسوق الشخصية والدعم الموثوق به. تضيف برامج الاشتراك مثل Amazon Prime امتيازات حصرية، بينما تعزز سياسات الإرجاع الخالية من المتاعب الثقة

تعزز ولاء العملاء من خلال تجارب التسوق الشخصية والدعم الموثوق به. تضيف برامج الاشتراك مثل Amazon Prime امتيازات حصرية، بينما تعزز سياسات الإرجاع الخالية من المتاعب الثقة تدفقات الإيرادات: تولد إيرادات من مبيعات التجارة الإلكترونية واشتراكات Prime ورسوم البائعين الخارجيين وخدمات AWS

تولد إيرادات من مبيعات التجارة الإلكترونية واشتراكات Prime ورسوم البائعين الخارجيين وخدمات AWS الأنشطة الرئيسية: تركز على الخدمات اللوجستية والعمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاق AWS وإنتاج المحتوى

تركز على الخدمات اللوجستية والعمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاق AWS وإنتاج المحتوى الموارد الرئيسية: تعتمد على بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، وشبكة واسعة من مراكز تلبية الطلبات، وقدرتها على تحليل بيانات العملاء من أجل عمليات أكثر ذكاءً

تعتمد على بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، وشبكة واسعة من مراكز تلبية الطلبات، وقدرتها على تحليل بيانات العملاء من أجل عمليات أكثر ذكاءً الشراكات الرئيسية: تعقد شراكات مع الموردين والمصنعين لتقديم منتجات متنوعة، وتتعاون مع شركات النقل السريع لعمليات التسليم الفعالة، وتعمل مع مزودي خدمات الترفيه لإثراء مكتبة المحتوى الخاصة بها

تعقد شراكات مع الموردين والمصنعين لتقديم منتجات متنوعة، وتتعاون مع شركات النقل السريع لعمليات التسليم الفعالة، وتعمل مع مزودي خدمات الترفيه لإثراء مكتبة المحتوى الخاصة بها هيكل التكلفة: تساعد الأتمتة والعمليات القائمة على البيانات أمازون على تقليل التكاليف التشغيلية. وتظل الاستثمارات في التكنولوجيا والخدمات اللوجستية والبنية التحتية ودعم العملاء أكبر نفقاتها

أوبر

شركة أوبر، وهي شركة نقل متعددة الجنسيات تقدم خدمات النقل التشاركي وغيرها من الخدمات، لديها شركة أوبر التي تستهدف شريحتين متميزتين من العملاء: الركاب الذين يحتاجون إلى وسائل نقل مريحة وبأسعار معقولة والسائقين الذين يبحثون عن فرص دخل مرنة.

شريحة العملاء: تلبي احتياجات الركاب الذين يبحثون عن وسائل نقل مريحة وبأسعار معقولة والسائقين الذين يبحثون عن فرص دخل مرنة من خلال مشاركة المشاوير

تلبي احتياجات الركاب الذين يبحثون عن وسائل نقل مريحة وبأسعار معقولة والسائقين الذين يبحثون عن فرص دخل مرنة من خلال مشاركة المشاوير مقترحات القيمة: توفر مشاوير سريعة وموثوقة وبأسعار معقولة مع مزايا مثل التتبع في الوقت الفعلي والدفع غير النقدي. ويستفيد السائقون من ساعات العمل المرنة، وقاعدة عملاء واسعة، والقدرة على الكسب وفقاً لشروطهم

توفر مشاوير سريعة وموثوقة وبأسعار معقولة مع مزايا مثل التتبع في الوقت الفعلي والدفع غير النقدي. ويستفيد السائقون من ساعات العمل المرنة، وقاعدة عملاء واسعة، والقدرة على الكسب وفقاً لشروطهم القنوات: تربط مستخدميها من خلال تطبيق جوال سلس يدير طلبات المشاوير ويطابق السائقين مع الركاب ويسهل عمليات الدفع غير النقدي

تربط مستخدميها من خلال تطبيق جوال سلس يدير طلبات المشاوير ويطابق السائقين مع الركاب ويسهل عمليات الدفع غير النقدي علاقات العملاء: تبني الثقة من خلال تقديم خيارات مشاوير مخصصة مثل UberX وUber Black، وتطبيق بروتوكولات السلامة، والحفاظ على نظام تقييم السائقين. يتم دعم السائقين بالحوافز والوصول إلى الموارد وأدوات لتتبع الأرباح

تبني الثقة من خلال تقديم خيارات مشاوير مخصصة مثل UberX وUber Black، وتطبيق بروتوكولات السلامة، والحفاظ على نظام تقييم السائقين. يتم دعم السائقين بالحوافز والوصول إلى الموارد وأدوات لتتبع الأرباح تدفقات الإيرادات: تحقق الأرباح من خلال العمولات على أجرة المشاوير، وزيادة الأسعار خلال أوقات الذروة، والإيرادات الإضافية من خدمات مثل أوبر إيتس (Uber Eats)، وتوصيل الطرود، والشراكات الإعلانية

تحقق الأرباح من خلال العمولات على أجرة المشاوير، وزيادة الأسعار خلال أوقات الذروة، والإيرادات الإضافية من خدمات مثل أوبر إيتس (Uber Eats)، وتوصيل الطرود، والشراكات الإعلانية الأنشطة الرئيسية: تستثمر في تطوير التطبيق، وتأهيل السائقين، والحملات التسويقية لتنمية شبكة الركاب والسائقين

تستثمر في تطوير التطبيق، وتأهيل السائقين، والحملات التسويقية لتنمية شبكة الركاب والسائقين الموارد الرئيسية: تعتمد على منصة تقنية قوية لمطابقة المشاوير، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ومعالجة المدفوعات. تساعد علامتها التجارية الموثوقة وقدرات تحليل البيانات في تحسين المسارات والتسعير ورضا المستخدمين

تعتمد على منصة تقنية قوية لمطابقة المشاوير، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ومعالجة المدفوعات. تساعد علامتها التجارية الموثوقة وقدرات تحليل البيانات في تحسين المسارات والتسعير ورضا المستخدمين الشراكات الرئيسية: تشمل موردي المركبات الذين يقدمون خيارات التأجير، وخدمات الخرائط مثل خرائط Google للملاحة، ومعالجات الدفع التي تضمن سلاسة المعاملات

تشمل موردي المركبات الذين يقدمون خيارات التأجير، وخدمات الخرائط مثل خرائط Google للملاحة، ومعالجات الدفع التي تضمن سلاسة المعاملات هيكل التكلفة: يشمل رسوم تطوير التطبيق وصيانته وحوافز السائقين وتكاليف التسويق لجذب المستخدمين والاحتفاظ بهم. كما تشكل تدابير الدعم التشغيلي وقابلية التوسع نفقات كبيرة أيضاً

سبوتيفاي

تهيمن Spotify على خدمة بث الموسيقى. فهي تقدم مكتبة موسيقية واسعة النطاق من خلال نموذج مجاني، مما يجذب المستمعين العاديين والمشتركين المميزين.

شرائح العملاء: تستهدف مجموعتين رئيسيتين من المستخدمين: المستمعين العاديين الذين يستخدمون الفئة المجانية المدعومة بالإعلانات والمشتركين المميزين الذين يدفعون مقابل ميزات محسّنة مثل الاستماع دون اتصال بالإنترنت والبث الصوتي عالي الجودة

تستهدف مجموعتين رئيسيتين من المستخدمين: المستمعين العاديين الذين يستخدمون الفئة المجانية المدعومة بالإعلانات والمشتركين المميزين الذين يدفعون مقابل ميزات محسّنة مثل الاستماع دون اتصال بالإنترنت والبث الصوتي عالي الجودة عروض القيمة: يقدم مكتبة موسيقية ضخمة مع قوائم تشغيل مخصصة مدعومة بالإعلانات لمستخدميه المجانيين. يستمتع المشتركون المميزون بتجربة خالية من الإعلانات وتنزيلات دون اتصال بالإنترنت وجودة صوت أعلى، مما يعزز تجربتهم الموسيقية بشكل عام

يقدم مكتبة موسيقية ضخمة مع قوائم تشغيل مخصصة مدعومة بالإعلانات لمستخدميه المجانيين. يستمتع المشتركون المميزون بتجربة خالية من الإعلانات وتنزيلات دون اتصال بالإنترنت وجودة صوت أعلى، مما يعزز تجربتهم الموسيقية بشكل عام القنوات: تصل إلى مستخدميها من خلال تطبيق سهل الاستخدام على الهاتف المحمول وتطبيق سطح المكتب ومشغل الويب، مما يضمن تجربة سلسة عبر جميع الأجهزة

تصل إلى مستخدميها من خلال تطبيق سهل الاستخدام على الهاتف المحمول وتطبيق سطح المكتب ومشغل الويب، مما يضمن تجربة سلسة عبر جميع الأجهزة علاقات العملاء: يعزز علاقات قوية مع المستخدمين من خلال التوصيات المخصصة وقوائم التشغيل المنسقة مثل Discover Weekly وFreease Radar، والمشاركة المباشرة عبر الإشعارات داخل التطبيق ورسائل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي

يعزز علاقات قوية مع المستخدمين من خلال التوصيات المخصصة وقوائم التشغيل المنسقة مثل Discover Weekly وFreease Radar، والمشاركة المباشرة عبر الإشعارات داخل التطبيق ورسائل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي تدفقات الإيرادات: تدر دخلاً من خلال الإعلانات المعروضة للمستخدمين المجانيين، والاشتراكات المدفوعة، والشراكات

تدر دخلاً من خلال الإعلانات المعروضة للمستخدمين المجانيين، والاشتراكات المدفوعة، والشراكات الأنشطة الرئيسية: التركيز على تراخيص الموسيقى للحفاظ على الوصول إلى مكتبة موسيقية متنوعة، وخوارزميات محسنة وميزات جديدة لتعزيز مشاركة المستخدمين ورضاهم

التركيز على تراخيص الموسيقى للحفاظ على الوصول إلى مكتبة موسيقية متنوعة، وخوارزميات محسنة وميزات جديدة لتعزيز مشاركة المستخدمين ورضاهم الموارد الأساسية: تعتمد على منصة البث واتفاقيات الترخيص وسمعة العلامة التجارية القوية

تعتمد على منصة البث واتفاقيات الترخيص وسمعة العلامة التجارية القوية الشراكات الرئيسية: تتعاون مع شركات الموسيقى والفنانين للحصول على محتوى حصري، والمعلنين لتحقيق الدخل، ومصنعي الأجهزة للتكامل مع مكبرات الصوت الذكية والسيارات والأجهزة القابلة للارتداء

تتعاون مع شركات الموسيقى والفنانين للحصول على محتوى حصري، والمعلنين لتحقيق الدخل، ومصنعي الأجهزة للتكامل مع مكبرات الصوت الذكية والسيارات والأجهزة القابلة للارتداء هيكل التكلفة: ينطوي على تكاليف كبيرة مثل رسوم الترخيص وصيانة المنصة وتطوير الميزات والحملات التسويقية التي تهدف إلى جذب المستخدمين والاحتفاظ بهم

💡 نصيحة احترافية: ابدأ بشكل بسيط من خلال التركيز فقط على اللبنات الأساسية مع الحد الأدنى من اللوحة القابلة للتطبيق، ثم توسع مع نضوج عملك.

تنفيذ لوحة نموذج الأعمال

لا يقتصر إنشاء نموذج أعمال ناجح على ملء تلك المربعات التسعة فقط. بل يتعلق الأمر برسم خريطة لأعمالك من أجل الوضوح والنجاح.

دعنا نتعرف على الخطوات اللازمة لصياغة نموذج نموذج أعمال قابل للتنفيذ وفعال وقابل للتخصيص لعملك مع انقر فوق تطبيق كل شيء للعمل

### الخطوة رقم 1: تحديد شرائح العملاء

إن فهم من تقوم بالتسويق له أمر بالغ الأهمية. ابدأ بالسؤال

_من هم عملاؤك؟

_ماذا يحتاجون؟

_ كيف يتصرفون؟

لإنشاء قاعدة مستهلكين موثوق بها، استهدف المشترين الفعليين بالمنتجات التي يريدونها حقًا. قم بتقسيم عملائك الاستراتيجيين بناءً على احتياجاتهم وسلوكياتهم وخصائصهم الديموغرافية الأخرى (العمر والجنس والموقع الجغرافي وما إلى ذلك).

على سبيل المثال، تقسم Airbnb جمهورها إلى مضيفين (مالكي عقارات) وضيوف (مسافرين) لأن احتياجاتهم مختلفة.

💡 نصائح للمحترفين:

حدد أولويات الشرائح بناءً على الربحية أو التوافق مع نقاط القوة في عملك

أنشئ شخصيات العملاء التي توضح بالتفصيل العمر والدخل والأهداف والتحديات التي تواجهها

استخدم أدوات مثل Google Analytics أو رؤى وسائل التواصل الاجتماعي لتتبع سلوك المستخدمين

الخطوة رقم 2: إنشاء عروض القيمة

بعد ذلك، عليك أن تفكر فيما يجعل منتجك أو خدمتك ضرورية لعملائك. هذه ليست مجرد قائمة من الميزات - إنها القيمة الفريدة التي تقدمها ولماذا يجب على عملائك الشراء منك (وليس من العلامة التجارية X).

ابدأ بتحديد نقاط الألم التي تحلّها منتجاتك أو خدماتك. ركز على كل من الفوائد العاطفية والوظيفية. هل توفر خدمتك الوقت أو تحسّن جودة الحياة أو تقدم تجربة تبعث على الحنين إلى الماضي؟

تحقق دائمًا من صحة عرض القيمة الخاص بك من خلال ملاحظات العملاء قبل التوسع.

💡 نصيحة احترافية: إذا لم تتمكن من تطوير عرض قيمة جيد بنفسك، فاستخدم نموذج عرض القيمة التجارية لإعطائك أساسًا للعمل به.

الخطوة رقم 3: الخطوط العريضة للقنوات

تعد القنوات مهمة لأن هذا هو المكان الذي يجد فيه عملاؤك منتجاتك ويشترونها ويستخدمونها ويستعرضونها. على سبيل المثال، قناة أوبر الرئيسية هي تطبيق الهاتف المحمول، بينما قناة جوجل هي محرك البحث.

ولتحديد أفضل قنواتك، قم بإجراء استبيانات للعملاء لتحديد المكان الذي يقضون فيه معظم وقتهم، مثل وسائل التواصل الاجتماعي أو المتاجر الفعلية أو أي مكان آخر. إذا كانت لديك منصة رقمية، حدد الأجهزة التي تركز عليها بشكل أساسي.

💡 نصيحة احترافية: قم بتنويع المخاطر من خلال اتباع نهج متعدد القنوات. يستلزم ذلك زيادة ظهورك على منصات متعددة، مثل وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات التقليدية ورسائل البريد الإلكتروني للعملاء وغيرها. سيؤدي القيام بذلك إلى زيادة فرصك في اكتساب المزيد من العملاء.

الخطوة رقم 4: تطوير العلاقات مع العملاء

العلاقات تقود الولاء. يعود العملاء دائمًا إلى الشركات التي تجعلهم يشعرون بأنهم مفهومون. وفقًا لدراسة استقصائية أجرتها شركة SAP Emarsys، حتى في عام 2024, 69% من المستهلكين يحافظون على ولائهم لعلامات تجارية معينة ويعطون الأولوية للشراء منها.

حدد نوع علاقة العملاء التي ترغب في تعزيزها:

بالنسبة للعلاقة الشخصية الفردية، قم بتضمين مستشارين في استراتيجية التحول الرقمي للحصول على نموذج آلي فعال من حيث التكلفة، استفد من أدوات مثل روبوتات الدردشة



يمكنك أيضًا إضافة برامج ولاء أو عضويات حصرية لتحفيز تكرار الشراء.

على سبيل المثال، تعمل برامج الاشتراك مثل Amazon Prime على تعزيز الولاء من خلال تقديم امتيازات حصرية تجعل العملاء يعودون مرة أخرى.

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### الخطوة رقم 5: تحديد مصادر الإيرادات

تحافظ تدفقات الإيرادات على استمرار عملك، لذا فإن التفكير فيما وراء التدفقات الظاهرة أمر ضروري. خذ أمازون، على سبيل المثال. في حين أن تدفق إيراداتها الأساسي هو مبيعات المنتجات، إلا أنها أضافت خدمات الاشتراك مثل Prime لزيادة إيراداتها.

سيؤدي تنويع تدفقات إيراداتك إلى حماية عملك من تقلبات السوق إلى حد ما. بغض النظر عن نشاطك التجاري، يمكنك دائمًا استكشاف تدفقات الإيرادات الثانوية مثل الاشتراكات أو الترخيص أو التسويق بالعمولة.

💡 نصيحة احترافية: اختبر نماذج الأسعار (الباقات أو التسعير المتدرج أو الدفع حسب الاستخدام) للعثور على الأفضل لجمهورك. اختر تلك التي ستزيد من معدل نمو الإيرادات .

الخطوة #6: قائمة الموارد الرئيسية

تشمل مواردك أي شيء مهم لتقديم القيمة، من الموظفين والتكنولوجيا إلى الملكية الفكرية. خذ ثانية لتخمين ما هي موارد تسلا الرئيسية. إنها ما يستخدمونه لتصنيع بطارياتهم الكهربائية.

تمامًا مثلهم، تحتاج إلى سرد الموارد الرئيسية التي تساهم بشكل مباشر في عروضك الأساسية. يتيح لك القيام بذلك تحديد أهم مواردك الأساسية ويشجعك على تأمينها بشكل أكبر باستخدام خطط الطوارئ.

إذا كانت لديك بعض الموارد باهظة الثمن في هذه القائمة، اكتشف ما إذا كان بإمكانك استئجارها أو مشاركتها لتقليل التكاليف.

💡 نصيحة احترافية: ضع قائمة بالموارد البديلة في حالة حدوث اضطرابات في سلسلة التوريد العادية.

الخطوة رقم 7: حدد الأنشطة الرئيسية

الأنشطة الرئيسية هي المهام التي تحافظ على استمرارية عملك وتقديم القيمة. قم بتدوين أنشطتك باستخدام هذا الدليل المختصر:

ضع قائمة بالعمليات اليومية وكذلك المشاريع طويلة الأجل

افصل الأنشطة الأساسية (تلك التي تولد القيمة) عن المهام الثانوية

قم بأتمتة المهام المتكررة لتحرير الموارد للابتكار

عليك أن تضع هذه النقاط في اعتبارك حتى لا تحيد أبداً عن الأشياء التي تجلب عملاءك إليك.

💡 نصيحة احترافية: ركز أكثر على ابتكاراتك وتعلم كيفية استخدامها لنموك. تدرب على إدارة الابتكار لمواصلة الابتكار دون المساس بالمواعيد النهائية.

الخطوة #8: بناء شراكات رئيسية

عملك لا يعمل في فراغ. تساعدك الشراكات في الحصول على الموارد والتكنولوجيا أو حتى اختراق قاعدة مستهلكين جديدة. تستخدم العلامات التجارية المختلفة الشراكات بشكل مختلف.

على سبيل المثال، تتعاون نايكي مع رياضيين مشهورين لتضخيم علامتها التجارية. ومن ناحية أخرى، تتعاون أوبر مع معالجي الدفع وموردي السيارات.

تحتاج إلى البحث عن الشراكات التي تكمل نقاط ضعفك أو توسع نطاق وصولك. في إدارة الأعمال الخاصة بك، ضع أسس اتفاقيات واضحة تحدد المنافع والتوقعات المتبادلة.

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### الخطوة رقم 9: تحليل هيكل التكلفة

يساعدك فهم نفقاتك على تقليلها والعمل بكفاءة. إليك كيفية إدراج تكاليفك بفعالية:

صنف التكاليف إلى تكاليف ثابتة (الإيجار، الرواتب) ومتغيرة (التسويق، المواد)

قم بإجراء تحليل للتكاليف والفوائد لتقييم ما إذا كانت النفقات ضرورية أم لا

قم بمراجعة العقود مع البائعين بانتظام للتفاوض على شروط أفضل

تصور جهودك ورصد النتائج باستخدام ClickUp Dashboards لوحات معلومات ClickUp تساعدك على تصور هيكل التكاليف الخاصة بك من خلال عرض واضح وموجز لحالتك المالية. قم بإنشاء بطاقات لوحة المعلومات لتحديد أولويات إنفاق معين، وتحديد مجالات المشاكل، وإنشاء مهام قابلة للتنفيذ لأعضاء الفريق لإكمالها.

الخطوة رقم 10: تحقق من صحة نموذج عملك

قبل التوسع، تأكد من صحة افتراضاتك. لا تدخل أبدًا دون التحقق من صحة نموذجك. فهذا لن يؤدي إلا إلى خسائر وفرص ضائعة. إن أخذ الوقت الكافي للاختبار المسبق هو دائمًا أكثر فعالية من حيث التكلفة من تكبد خسائر كبيرة.

على سبيل المثال، تحققت Spotify من صحة نموذجها المجاني من خلال تجربة مجموعات مختلفة من الميزات المجانية والمميزة. فهم يقومون باستمرار بتعديل بعض الأشياء مثل جعل خيار البحث مجاناً أو السماح للمستخدمين المجانيين بمشاهدة كلمات بعض الأغاني فقط.

يمكنك أن تفعل الشيء نفسه. قم بإجراء تجارب صغيرة مثل البرامج التجريبية أو اختبارات A/B لفحص فرص نجاح الأفكار الجديدة. اجمع المقاييس المتعلقة باكتساب العملاء ومعدلات التحويل والاحتفاظ بهم وكن مستعدًا للتصرف وفقًا للبيانات.

🤝 تذكير ودي: اسأل نفسك بانتظام، "ماذا لو كان هذا الافتراض خاطئًا؟" لتحديد نقاط الضعف في نموذجك.

الخطوة رقم 11: تعاون مع فريقك

إن بناء نموذج إدارة المخاطر هو جهد جماعي. اجمع المدخلات من مؤسستك للكشف عن النقاط العمياء وإثارة أفكار جديدة. استخدم أدوات تعاونية مثل ClickUp Whiteboards لتبادل الأفكار ومشاركة الأفكار في الوقت الفعلي.

اجعل كل فكرة تنبض بالحياة من خلال التحرير الديناميكي والعمل الجماعي باستخدام ClickUp Whiteboards

يمكنك أيضًا استخدام انقر فوق الدردشة للتحدث مع فرقك أثناء إنشاء المهام ومشاركة البيانات المرجعية مباشرةً على واجهة الدردشة. فهو يجعل التواصل وإدارة المهام مركزياً، مما يجعلك منظماً دون الحاجة إلى التبديل المستمر بين السياقات.

ربط الرسائل بالمهام لإبقاء السياق متصلاً باستخدام ClickUp Chat

يسمح لك بإنشاء المهام من الدردشات، وبدء الدردشات من المهام، ووضع علامات على زملائك في الفريق، والتواصل عبر الصوت أو الفيديو - كل ذلك في منصة واحدة لتبسيط العمل الجماعي والتعاون .

قراءة تعليقات الفريق والتصرف بناءً عليها في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Docs مستندات ClickUp أداة قوية لإنشاء المستندات ومشاركتها وتحريرها.

يمكن لزملائك في الفريق مشاركة الأفكار والتعليق عليها وتحريرها معًا في الوقت الفعلي.

تجنب مزالق BMC الشائعة

حافظ على البساطة: تجنب الإفراط في التفاصيل

تجنب الإفراط في التفاصيل التركيز المتوازن: لا تهمل علاقاتك بالعملاء أو عروض القيمة

الخطوة رقم 12: حدد الأهداف والمعالم

خطة إدارة الأعمال الخاصة بك هي أداة تهدف إلى توجيه أعمالك. لذا بمجرد أن تصبح جاهزة، لماذا لا تربطها بأهداف قابلة للقياس؟ حدد المعالم وفقًا لإطار عمل SMART. وهذا يعني ببساطة أن أهدافك يجب أن تكون

محددة

قابلة للقياس

قابلة للتحقيق

ذات صلة بالموضوع

محددة زمنياً

إذا كانت المعالم الرئيسية كبيرة، فقم بتقسيمها إلى معالم أصغر يمكن التحكم فيها من خلال نموذج أهداف ClickUp SMART Goals . استخدمه لتدوين كل من الأهداف الشخصية وأهداف العمل.

تتبع جميع أهدافك الرئيسية ومعالمك الأصغر باستخدام ClickUp Goals

إذا كنت لا تريد استخدام نموذج، فما عليك سوى استخدام انقر فوق الأهداف . يتيح لك إنشاء أهداف قابلة للتتبع مرتبطة بعملك. وسيساعدك على البقاء على المسار الصحيح وإنجاز المهام ضمن جداول زمنية واضحة وتحديث نفسها من خلال التتبع الآلي للعمليات.

يمكنك حتى استخدامه لتخطيط المشاريع الفردية أو معالم المشروع التي تشكل جزءًا من الأنشطة الرئيسية في إدارة الأعمال الخاصة بك. باستخدام الأهداف، يمكنك إنشاء تفاصيل خطط تنفيذ المشروع التي تساعدك على تحقيق أهدافك.

🤝 تذكير ودي: لا يجب أن تكون نسختك الأولى مثالية. تعامل معها كوثيقة حية تتطور مع التغذية الراجعة واتجاهات السوق.

الخطوة #13: التكرار والتحسين

وثيقة إدارة الأعمال الخاصة بك ليست ثابتة - يجب أن تتطور مع عملك. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون عملك جاهزًا للتعامل مع المواقف غير المسبوقة باستخدامه.

على سبيل المثال، إذا كنت تدير شركة ناشئة للياقة البدنية تركز على التدريب الشخصي، فقد يدفعك الانكماش الاقتصادي إلى التحول إلى جلسات التدريب الافتراضية ومحتوى التمارين الرياضية عند الطلب، مما يجعل عملك مناسبًا مرة أخرى.

💡 نصائح للمحترفين:

حدد موعدًا لمراجعات ربع سنوية لتحسين إدارة أعمالك

استخدم ملاحظات العملاء والسوق لتحديث الافتراضات

لا تخف من تجربة أساليب جديدة أو تدفقات إيرادات جديدة

والآن، إذا كنت لا تريد أن تتكبد عناء إنشاء نموذج إدارة إدارة الأعمال خطوة بخطوة، جرب أحد النماذج الجاهزة للاستخدام أدناه.

قالب قالب نموذج نموذج الأعمال

قالب لوحة نموذج العمل التجاري ClickUp

ال قالب لوحة نموذج الأعمال ClickUp هو أداة متعددة الاستخدامات مصممة لمساعدتك على تصور استراتيجية عملك وتخطيطها وتحسينها. وهي توفر إطار عمل منظم لتقسيم العناصر الهامة مثل شرائح العملاء، وعروض القيمة، وتدفقات الإيرادات، مما يضمن لك تغطية كل زاوية من زوايا نموذج عملك بفعالية.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك:

الحصول على تخطيط واضح ومرئي لتحديد وربط مكونات الأعمال التجارية

تكييف القالب مع احتياجات عملك وخصائص صناعتك

السماح لفريقك بالمساهمة في الوقت الفعلي

ربطها بالمهام والجداول الزمنية ولوحات المعلومات مباشرةً

قالب قالب لوحة بدء التشغيل

قالب لوحة بيضاء للشركات الناشئة من ClickUp

ال قالب لوحة بدء تشغيل ClickUp رائع للشركات في مراحلها المبكرة لتبادل الأفكار ووضع الاستراتيجيات ومواءمة جميع أعضاء الفريق على أهداف الشركات الناشئة ومعالجة التحديات التي تنفرد بها الشركات الناشئة . يساعدك على تصور عناصر عملك الأساسية أثناء التخطيط للنمو والتنفيذ السليم.

يسمح لك هذا القالب بـ

تغطية جميع المجالات الهامة في عملك مثل الجمهور المستهدف، ونموذج الإيرادات، وعرض القيمة

استفد من تنسيق اللوحة البيضاء لتخطيط الأفكار بحرية وتنقيح الاستراتيجيات في الوقت الفعلي

العمل معًا بسلاسة ومشاركة الأفكار والملاحظات مباشرةً داخل القالب

قم بتكييف اللوحة لتتناسب مع احتياجات شركتك الناشئة وأهدافها المحددة

اربط أفكارك بالمهام أو المعالم الرئيسية أو الجداول الزمنية للتنفيذ المبسط

💡 نصيحة احترافية: إذا كان نموذج إدارة الأعمال لا يلبي احتياجاتك بالكامل، ففكر في إنشاء خطة عمل بدلاً من ذلك. قوالب خطة العمل في ClickUp تجعل من السهل صياغة خطط مفصلة وشاملة تغطي جميع جوانب استراتيجية عملك.

التحديات والاعتبارات في تطوير نموذج الأعمال

ينطوي تطوير نماذج الأعمال على العديد من التحديات والاعتبارات الهامة. وفيما يلي بعض الاعتبارات التي يجب أن تضعها في الحسبان في عملك.

### التحدي رقم 1: تحديد شرائح العملاء بشكل خاطئ

يؤدي استهداف الجمهور الخاطئ إلى إهدار الموارد وفشل التوافق بين المنتج والسوق. وازن بين توعيتك. لا تتوسع في نطاق واسع بحيث يصبح تسويقك مجهدًا ومخففًا. وفي الوقت نفسه، لا تخنق إمكانات النمو لديك من خلال تضييق نطاق التسويق.

الحل: قم بإجراء أبحاث متعمقة في السوق، واستفد من أدوات مثل الاستطلاعات والتحليلات، وأنشئ شخصيات مفصلة للعملاء لمواءمة تركيزك وتعزيز مشاركة العملاء.

### التحدي رقم 2: تطوير عرض قيمة قوي

لن يلقى عرض القيمة العام أو غير الواضح صدى لدى عملائك ومستثمريك. أنت بحاجة إلى رؤى عميقة للسوق لضمان أن يكون لها صدى لدى عملائك.

إنشاء مطالبات رائدة وذات صلة باستخدام ClickUp Brain

✅ الحل: استخدم انقر فوق الدماغ للحصول على مطالبات مفيدة لهيكلة عرض القيمة الفريدة الخاص بك.

كما أنه يعمل بمثابة مساعد شخصي بالذكاء الاصطناعي ليتيح لك الوصول إلى قاعدتك المعرفية بالكامل. يمكنك طرح الأسئلة المتعلقة بـ BMC وتلقي إجابات فورية مدركة للسياق من قواعد المعرفة المشتركة.

توفر الأداة ملخصات وتحديثات المناقشات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يضمن بقاء الجميع على توافق أثناء مناوبات المشروع. كما أنها تعمل على أتمتة عمليات الوقوف اليومية وتحديثات الفريق، مما يساعد على تتبع التقدم المحرز دون الحاجة إلى اجتماعات مطولة.

💡 نصيحة احترافية: هل تحتاج إلى أداة إدارة الأعمال ولكن لمشروع واحد فقط؟ جرّب استخدام قوالب حالة العمل التي توفر نفس العمق ولكنها تركز بشكل أكبر على أسباب وكيفية تغيير المشروع أو تغيير الأعمال المقترح.

### التحدي رقم 3: تدفقات الإيرادات غير المؤكدة والهيكل النقدي المتغير

الاعتماد على نموذج إيرادات واحد فقط يمكن أن يجعل عملك عرضة للخطر، خاصة إذا كان غير موثوق به. كما أن هيكل التكاليف الخاص بك هو أيضاً أمر أساسي - فالمبالغة في تقدير الإيرادات أو التقليل من التكاليف يمكن أن يؤدي إلى استنزاف مواردك بسرعة.

الحل: تنويع مصادر الدخل، واختبار نماذج التسعير من خلال برامج تجريبية، ومراقبة اتجاهات السوق لتحديد الفرص الجديدة. استخدام أدوات النمذجة المالية وإجراء تحليل السيناريوهات للتنبؤ بهيكل التكاليف وتعديلها. ابحث عن طرق لتحويل التكاليف الثابتة إلى تكاليف متغيرة (مثل الاستعانة بمصادر خارجية).

💡 نصيحة احترافية: استخدم لوحة المحاكاة لمحاكاة سيناريوهات "ماذا لو" مختلفة (على سبيل المثال، دخول منافس جديد أو انكماش اقتصادي) وكيف يمكن أن تؤثر على نموذج عملك الحالي.

قم بإنشاء وإدارة لوحات نموذج الأعمال باستخدام ClickUp

تساعدك لوحة نموذج العمل على ضغط خطة عملك في مستند من صفحة واحدة. فهو يحسن من سهولة القراءة مع السماح لك بجعلها أكثر مباشرةً وقابلية للتقديم لعملائك وعملائك ومستثمريك.

باستخدام ClickUp، يمكنك بسهولة إنشاء لوحات نموذج العمل التجاري المؤثرة باستخدام مجموعة متنوعة من الميزات، بما في ذلك القوالب القابلة للتخصيص، و ClickUp Goals لتتبع مراحل عملك، و ClickUp Docs للعصف الذهني التعاوني والتعليقات في الوقت الفعلي، و ClickUp Brain لتنظيم الأفكار، و ClickUp Chat للتواصل السلس بين الفريق.

تعمل هذه الأدوات معاً لتبسيط عملية تخطيط أعمالك وإعدادك للنجاح. اشترك في ClickUp مجانًا اليوم!