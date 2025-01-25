قوالب مجانية للجدول الزمني لمشروع جداول بيانات جوجل للتخطيط السهل

ووفقًا لمجموعة ستانديش، فإن ما يقرب من نصف المشاريع الرشيقة تواجه تأخيرات في تنفيذها، و يفشل أكثر من 11% منها . حتى مع مرونة Agile، فإن البقاء على المسار الصحيح ليس بالأمر السهل دائمًا.

يمكن للجداول الزمنية للمشروع أن تغير قواعد اللعبة إذا كنت تعاني من المواعيد النهائية أو الأولويات المتغيرة أو عبء المهام الزائد. فهي تقسّم المشاريع المعقدة إلى مراحل رئيسية، وتحدد مواعيد نهائية واضحة، وتساعدك على البقاء في مواجهة المخاطر.

بالنسبة لقالب الجدول الزمني للمشروع، تظل جداول بيانات جوجل أداة مألوفة وميسورة التكلفة وسهلة التخصيص. لكن العثور على القالب المناسب قد يكون صعباً. لتبسيط الأمر، قمنا بتجميع أفضل قوالب الجدول الزمني المجاني للمشروع في جداول بيانات جوجل لتبسيط التخطيط وإبقاء المشاريع على المسار الصحيح.

ما الذي يجعل قالب الجدول الزمني لمشروع جداول بيانات جوجل جيد؟

أولاً، دعنا نتفحص سريعاً ما الذي يميز قالب قالب جدول زمني جيد للمشروع عن القالب المتوسط. يتميز القالب الجيد بالخصائص التالية:

تصميم واضح وموجز: إنه منظم جيدًا بعناوين وأعمدة واضحة، مما يسهل قراءته وفهمه

إنه منظم جيدًا بعناوين وأعمدة واضحة، مما يسهل قراءته وفهمه المرونة: يمكن تكييفه مع أنواع وأحجام المشاريع المختلفة، مما يتيح سهولة التخصيص

يمكن تكييفه مع أنواع وأحجام المشاريع المختلفة، مما يتيح سهولة التخصيص تقسيم المهام: يسمح لك بتقسيم المشروع إلى مهام أصغر يمكن التحكم فيها

يسمح لك بتقسيم المشروع إلى مهام أصغر يمكن التحكم فيها تحديد المعالم: لديك خيارات لوضع علامة المعالم المهمة وتتبع تقدم المشروع (والأفضل من ذلك إذا كان بإمكانك القيام بذلك مع التصورات)

لديك خيارات لوضع علامة المعالم المهمة وتتبع تقدم المشروع (والأفضل من ذلك إذا كان بإمكانك القيام بذلك مع التصورات) تخصيص الجدول الزمني: يسمح لك بتعديل مقياس الجدول الزمني بسهولة (على سبيل المثال، يوميًا، أسبوعيًا، شهريًا) ليناسب احتياجات المشروع المحددة

يسمح لك بتعديل مقياس الجدول الزمني بسهولة (على سبيل المثال، يوميًا، أسبوعيًا، شهريًا) ليناسب احتياجات المشروع المحددة التحكم في الإصدار: يمكنك تتبع التغييرات التي تطرأ على الجدول الزمني والتأكد من أن الجميع يعمل بأحدث إصدار

يمكن أن يساعدك قالب الجدول الزمني الصحيح للجدول الزمني لمشروع جداول بيانات Google Sheets على تتبع حتى أكثر المشاريع تعقيدًا وتسليمها في الوقت المحدد دون أن تضيع في بحر من المهام والتبعيات والمواعيد النهائية.

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7 قوالب رائعة للجدول الزمني لمشروع جداول بيانات جوجل

والآن، دعنا نستكشف بعض قوالب جداول بيانات جوجل من أجل إدارة الجدول الزمني للمشروع التي قد تناسب فريقك تمامًا.

قالب الجدول الزمني للمشروع حسب المعامل

عبر المعامل قالب الجدول الزمني للمشروع من Coefficient هو قالب جدول زمني أسبوعي مباشر للمشروع. وهو مقسم إلى أربع مراحل لكل أسبوع من الشهر. من خلال تقسيم مشروعك إلى أجزاء أسبوعية، يمكنك جعل فريقك مسؤولاً عن التسليمات والمراحل الرئيسية المحددة.

يحتوي أيضًا على عمود "أيام" حيث يمكنك تقدير المدة التي ستستغرقها مهمة معينة. يساعدك ذلك على تخطيط عبء عمل فريقك بفعالية وتخصيص الموارد وفقاً لذلك.

ومع ذلك، في حين أنه يتيح جدولة المهام الأساسية و تتبع التقدم فإنه لا يقدم ميزات مدمجة لتصور وإدارة تبعيات المهام. لذا، قد لا تتمكن من استخدامه لإنشاء جداول زمنية لمشاريع معقدة ذات ترابطات متعددة.

✨ مثالي ل: الفرق الصغيرة ذات المشاريع البسيطة التي تتبع مشاريعها أسبوعيًا.

قالب سجل مشكلات إدارة المشاريع من Template.net

عبر Template.net هذا القالب - قالب سجل مشكلات إدارة المشاريع من Template.net - مصمم خصيصًا لتتبع الأخطاء أو المشكلات. أولاً، قم بإنشاء قائمة رئيسية بجميع موظفيك ووصف لتعييناتهم ومعلومات الاتصال بهم.

كلما واجه أحد أعضاء الفريق مشكلة، يمكنه توثيقها في ورقة سجل مشكلات إدارة المشروع. تتضمن هذه الورقة مستويات أولوية مرمزة بالألوان للإشارة إلى خطورة المشكلة ومدى إلحاحها. تساعد هذه الإشارة المرئية في تحديد أولويات المهام وتخصيص الموارد بفعالية.

✨ مثالية ل: فرق العملاء أو فرق الدعم الفني التي تركز في المقام الأول على تتبع وحل الأخطاء التي يبلغ عنها المستخدم.

📽️ مشاهدة المكافأة: هل تساءلت يومًا ما الذي يجعل الجدول الزمني مختلفًا عن مخطط جانت؟ وما هي الطريقة الأفضل لتصور التقدم المحرز في مشروعك؟

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مخطط الجدول الزمني للمشروع بواسطة Template.net

عبر Template.net هل أنت مدير مشروع تخطط لمشروع طويل الأجل؟ ربما يستغرق منك ثلاثة أشهر أو أكثر؟ إذن، فإن قالب خارطة طريق الجدول الزمني للمشروع من Template.net مناسب لك. يساعدك هذا القالب سهل الاستخدام على إنشاء جدول زمني واضح وموجز لمدة 3 أشهر لمشروعك، ويوجهك بسلاسة من مرحلة التخطيط إلى إسناد المهام والتنفيذ.

إذا كان مشروعك يمتد لأكثر من ثلاثة أشهر، يمكنك بسهولة إضافة قسم آخر لاستيعاب الجدول الزمني الممتد. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن هذا القالب يوفر نظرة عامة عالية المستوى لخارطة طريق مشروعك بدلاً من التقسيم التفصيلي الدقيق للمهام والمعالم الرئيسية.

✨ مثالي ل: يعتمد المسوقون ومديرو المنتجات على خرائط الطريق لبناء الميزات أو تشغيل الحملات.

قالب الجدول الزمني بواسطة Template.net

عبر Template.net قالب الجدول الزمني من Template.net هو أداة تعقب مشاريع خالية من الرتوش يمكن تخصيصها لأي إطار زمني (يومي، أو أسبوعي، أو شهري). تحتاج فقط إلى تقسيم مشروعك إلى مراحل متعددة.

تم تصميم هذا القالب لتوفير نظرة عامة عالية المستوى للجدول الزمني لمشروعك، مع التركيز على المراحل الأوسع بدلاً من المراحل والمهام الفردية. على الرغم من أنك لن تجد ميزات تفصيلية لتعيين المهام أو تتبع التبعية، إلا أن هذه البساطة تتيح لك التركيز بوضوح على الصورة الكبيرة.

✨ مثالي ل: تخطيط المشروع على المدى الطويل والإشراف على التقدم العام لمشروعك

قالب الجدول الزمني للمهام بواسطة Template.net

عبر درجة الحرارةالشبكة على عكس القالب السابق الذي ركز على العرض عالي المستوى، يقدم هذا القالب للجدول الزمني للمهام من Template.net نهجًا تفصيليًا وعمليًا لإدارة المشروع، مع التركيز على المهام المحددة التي يجب القيام بها.

هنا، يمكنك تقسيم مشروعك إلى مهام متعددة، وتعيينها إلى أشخاص، وتتبع تقدمها في شريط تقدم مرمز بالألوان. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي أيضًا على عمود "ملاحظات" حيث يمكنك إضافة تعليقات أو ذكر التبعيات.

عبر Template.net لكن هذا ليس كل شيء. في كل مرة تضيف فيها مهمة إلى أداة تعقب المهام وتملأ التفاصيل، سيتم تحديثها تلقائيًا في ورقة الجدول الزمني للمهام، حيث يمكنك تصور التقدم المحرز في التقويم.

✨ مثالي لـ: الفرق الفرعية الذين يريدون نموذجًا لتتبع مهامهم وتصور التقدم المحرز في التقويم.

قالب الجدول الزمني اليومي بواسطة Template.net

عبر Template.net القالب الأخير في قائمتنا هو قالب الجدول الزمني اليومي من Template.net. كما يوحي الاسم، يمنحك هذا القالب متتبعاً يومياً لمراقبة مهام فريقك. في حين أنه رائع للفرق، مما يسمح لك بتصور التقدم اليومي عند متابعة تتبع الوقت الرشيق وأطر عمل إدارة المشاريع (مثل سكروم اليومي)، بل إنه أفضل للاستخدام الفردي.

يمكن أن يساعدك تخطيط مهام يومك على تخصيص الوقت بكفاءة وتجنب الانشغالات في اللحظة الأخيرة. يمكن أن تعزز مشاركة جدولك الزمني اليومي أيضًا التعاون والتوافق مع أهداف الفريق إذا كنت جزءًا من فريق. فقط تذكر أن تستخدمه كأداة للشفافية والتنسيق، وليس كوسيلة للإدارة التفصيلية.

✨ مثالي لـ: فرق العمل الرشيقة التي تحتاج إلى تحديثات يومية أو الأفراد الذين يمارسون تحديد الوقت.

قيود استخدام جداول بيانات جوجل للجداول الزمنية للمشروعات

على الرغم من أن جداول بيانات جوجل هي أداة رائعة لجميع المهام، إلا أنها محدودة للغاية من حيث العمق. قد لا تكون مثالية للمشاريع المعقدة أو تلك التي تتطلب منهجيات متقدمة لإدارة المشاريع. فيما يلي بعض سلبيات استخدام جداول بيانات جوجل لإدارة الجداول الزمنية لمشروعك.

ميزات إدارة المهام المحدودة: يفتقر إلى ميزات إدارة المهام المتقدمة مثل المهام الفرعية والحقول المخصصة والتبعيات. وهذا يجعل إدارة المشاريع المعقدة ذات المهام المترابطة أمرًا صعبًا

يفتقر إلى ميزات إدارة المهام المتقدمة مثل المهام الفرعية والحقول المخصصة والتبعيات. وهذا يجعل إدارة المشاريع المعقدة ذات المهام المترابطة أمرًا صعبًا صعوبة في تتبع الوقت والتكاليف: يتطلب إضافة أعمدة يدويًا لتتبع الوقت والتكاليف ولكنه يفتقر إلى ميزة مدمجة إدارة الوقت أو ميزات تقدير التكاليف، مما يعقد مراقبة الميزانية

يتطلب إضافة أعمدة يدويًا لتتبع الوقت والتكاليف ولكنه يفتقر إلى ميزة مدمجة إدارة الوقت أو ميزات تقدير التكاليف، مما يعقد مراقبة الميزانية خيارات التصور المحدودة: يقدم خيارات أساسية للتخطيط والتنسيق قد لا تكون كافية لإنشاء جداول زمنية جذابة بصريًا وغنية بالمعلومات، خاصةً للمشاريع الكبيرة

يقدم خيارات أساسية للتخطيط والتنسيق قد لا تكون كافية لإنشاء جداول زمنية جذابة بصريًا وغنية بالمعلومات، خاصةً للمشاريع الكبيرة تحديات التعاون في الوقت الفعلي: يصبح مرهقًا للعديد من المستخدمين الذين يعملون على نفس الجدول الزمني في نفس الوقت، خاصةً إذا كانت هناك تبعيات مشتركة بين الفرق

يصبح مرهقًا للعديد من المستخدمين الذين يعملون على نفس الجدول الزمني في نفس الوقت، خاصةً إذا كانت هناك تبعيات مشتركة بين الفرق ليس متوافقًا مع الأجهزة المحمولة: يوفر إمكانية الوصول إلى الأجهزة المحمولة ولكنه غير مهيأ للاستخدام على الأجهزة المحمولة، وغالبًا ما يتطلب تكبيرًا مستمرًا

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10 قوالب بديلة للجدول الزمني للمشروع

إذا كنت تبحث عن قوالب متخصصة لإدارة المشاريع الشاملة، يمكن أن تكون قوالب ClickUp المبنية مسبقًا لإدارة الجدول الزمني للمشروع نقطة انطلاق جيدة.

فهي مبنية على مجموعة ClickUp لإدارة المشاريع، وهي تأتي مع إمكانيات متعمقة يمكن أن تساعدك على تتبع وتصور الجدول الزمني لمشروعك بطرق مختلفة، من لوحات كانبان والتقويمات إلى مخططات جانت.

قالب اللوحة البيضاء للجدول الزمني لمشروع ClickUp

لنبدأ بـ قالب الجدول الزمني لمشروع ClickUp الجدول الزمني للوحة البيضاء . يمكن أن يكون هذا القالب خيارًا مناسبًا للغاية إذا كنت تحب بساطة تحريك الملاحظات اللاصقة لإعادة ترتيب المهام وتعديل المواعيد النهائية أو إذا كان لديك مشروع لا يمكن التنبؤ به إلى حد كبير مع جداول زمنية متغيرة.

بالإضافة إلى ذلك، تعد الملاحظات اللاصقة المرمزة بالألوان طريقة رائعة لتتبع تقدم المهام.

قالب السبورة الزمنية لمشروع ClickUp الجدول الزمني للمشروع

إليك كيفية عمل القالب

المحور الأفقي : يمثل مراحل أو خطوات المشروع

: يمثل مراحل أو خطوات المشروع المحور العمودي: يشير إلى الجدول الزمني للمشروع أو المدة الزمنية للمشروع

يمكنك استخدام المربعات المرمزة بالألوان لتمثيل توقيت أنشطة محددة بصريًا والملاحظات اللاصقة بألوان مطابقة لتمييز المهام التفصيلية داخل كل مرحلة. بمجرد الانتهاء من المهام، يمكنك النقر مرتين على ملاحظة لاصقة والنقر على مهمة لتحويل تلك الملاحظة اللاصقة إلى مهمة. مريح للغاية، أليس كذلك؟

✨ مثالي لـ: المفكرون المرئيون الذين يفضلون مرونة اللوحات البيضاء.

قالب الجدول الزمني لمشروع ClickUp Gantt للمشروع

قالب قالب الجدول الزمني لمشروع ClickUp Gantt للمشروع هو لأولئك الذين يبحثون عن قالب يسمح لك بتصور التقدم المحرز في المشروع ومقارنته بالجدول الزمني الأصلي.

يقدم القالب طرق عرض أسبوعية وشهرية وسنوية، كما يسمح لك بإخفاء عطلات نهاية الأسبوع من المخطط، مما يجعله خياراً رائعاً للمشاريع قصيرة الأجل وطويلة الأجل.

قالب الجدول الزمني لمشروع ClickUp Gantt للمشروعات

يتضمن القالب حقولاً مخصصة معدة مسبقاً مثل:

قائمة منسدلة بخيارات مثل "بدء" و"تخطيط" و"مراقبة" و"إدارة" للدلالة على مرحلة المهمة

شريط تقدم تلقائي يوضح النسبة المئوية لإكمال المهمة

حقل صيغة لتدوين مدة المهمة (محسوبة بناءً على تاريخ البدء وتاريخ الاستحقاق)

يساعدك هذا على تصور تقدم المهمة مقابل المواعيد النهائية. لجعل الأمور أكثر ملاءمة، يمكنك ضبط مدة مهمة معينة عن طريق سحبها على المخطط.

✨ مثالي لـ: مديري المشاريع الذين يتطلعون إلى تصور التقدم المحرز في المشاريع المعقدة ذات المهام المترابطة

قالب الجدول الزمني لمشروع تسويق ClickUp للتسويق

إذا كنت تبحث عن إطار عمل منظم لتخطيط المبادرات التسويقية وتنظيمها وتتبعها، نقترح عليك تجربة نموذج قالب الجدول الزمني لمشروع التسويق ClickUp ? يأتي هذا القالب بثلاث طرق عرض:

أ طريقة عرض الجدول الزمني للتخطيط ربع السنوي

للتخطيط ربع السنوي طريقة عرض الخط الزمني لتتبع حالة المشروع

لتتبع حالة المشروع أ طريقة عرض طريقة عرض قدرات العملاء المحتملين لتتبع أعباء العمل

نموذج الجدول الزمني لمشروع التسويق ClickUp للتسويق

يحتوي أيضًا على حقول مخصصة لـ

الإشارة إلى الجهد المطلوب لإكمال مهمة ما

تقدير الميزانية اللازمة لإكمال نشاط ما

تتبع التكلفة الفعلية المطلوبة لنشاط ما

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا حساب فرق الميزانية باستخدام صيغ ClickUp.

✨ مثالي لـ: فرق التسويق التي تتطلع إلى إدارة وقت المشروع والميزانية.

قالب المخطط الزمني القابل للتعبئة بالنقر فوق

قالب قالب الجدول الزمني القابل للتعبئة ClickUp هو نقطة انطلاق رائعة لأولئك الذين يرغبون في بدء العمل. فهو يوفر إطار عمل منظم مسبقاً، لذا كل ما عليك فعله هو إضافة مهامك للبدء.

ينقسم هذا القالب إلى قسمين: جدول زمني على اليسار وقائمة مهام على اليمين. لتعيين تواريخ بدء المهمة وانتهائها، اسحبها وأفلتها على الجدول الزمني. سيقوم القالب تلقائيًا بتحديث مرحلة المهمة ومدتها.

قالب الجدول الزمني القابل للتعبئة ClickUp

هذا قالب رائع للفرق التي لديها قائمة مهام ولكنها تريد "ملء" جدول زمني. يمكن لمديري المشاريع أيضًا أن يطلبوا من فريقهم إضافة جميع مهامهم إلى ClickUp ثم استخدام هذا القالب لتخطيط عبء العمل الخاص بفريقهم.

نظرًا لأن هذا القالب يأتي مع طريقة عرض عبء العمل، يمكنك تخطيط عبء عمل فريقك جنبًا إلى جنب مع الجدول الزمني. تشمل طرق العرض الأخرى:

مخطط جانت لتصور التقدم المحرز

طريقة عرض كانبان لتجميع المهام حسب الحالة

قائمة رئيسية لعرض جميع مهامك

هذا يجعل هذا النموذج مثاليًا لإدارة مشاريعك وعبء العمل والجداول الزمنية من مكان واحد.

✨ مثالي ل: الفرق التي ترغب في إنشاء جدول زمني للمشروع وتخصيص الموارد للمهام الحالية.

قالب اللوحة البيضاء للجدول الزمني للنقر فوق الجدول الزمني

قالب قالب اللوحة البيضاء للجدول الزمني لـ ClickUp هو قالب سهل الاستخدام للغاية يسمح لك بتتبع مشاريعك شهرياً. يأتي القالب بطريقتين للعرض:

طريقة عرض شهرية لتسليط الضوء على التقدم المحرز في المشروع شهريًا والمعالم الرئيسية

طريقة عرض سنوية لتسليط الضوء على التقدم المحرز في المشروع سنوياً والمراحل الرئيسية

قالب لوحة بيضاء للجدول الزمني ل ClickUp

بساطة هذا القالب تجعله مثاليًا للاستخدام الشخصي، مثل تخطيط الدورات التدريبية أو الهوايات أو المشاريع العائلية، بدلاً من المشاريع المعقدة القائمة على الفريق. كما أن الطبيعة المرئية للسبورة البيضاء تجعل هذا القالب مناسبًا للأطفال إذا كنت تخطط للعمل على مشروع مع أطفالك أو التخطيط لتعليمهم.

✨ مثالي لـ: تتبع المشاريع الشخصية أو العائلية البسيطة وطويلة الأجل.

قالب الجدول الزمني لمشروع ClickUp الإبداعي

هل تبحث عن قالب جدول زمني ممتع وبسيط لتتبع مشاريعك الإبداعية؟ إن قالب الجدول الزمني للمشروع الإبداعي ClickUp صُمم من أجلك. يسمح لك هذا القالب، وهو عبارة عن عرض تقديمي بسيط على السبورة البيضاء، باستخدام أشكال ممتعة لتخطيط الجدول الزمني لمشروعك وصور تذكارية فعلية للاحتفال بالمراحل الرئيسية.

قالب الجدول الزمني للمشروع الإبداعي ClickUp

لا يحتوي هذا القالب على قواعد أو أطر عمل صارمة وسريعة. يمكنك إضافة القوالب الخاصة بك - سواء كانت شهرًا أو سنة - وحالات مشروعك. بما أن هذه لوحة بيضاء، يمكنك إضافة أشكال وموصلات أخرى لتقسيم المهام الأكبر إلى مهام أصغر أو إضافة ملاحظات.

في الأساس، يمكن أن يكون بسيطاً أو دقيقاً كما تريد.

✨ مثالي لـ: تخطيط المشاريع الإبداعية بدون جداول زمنية صارمة

قالب الجدول الزمني لمشروع طرح برنامج ClickUp

ببساطة، خطة طرح البرمجيات هي الخطة التي تحدث قبل الانتقال إلى عملية تطوير البرمجيات الفعلية. هنا، يمكنك إنشاء خطة كاملة لإطلاق برنامجك - من أبحاث السوق والنماذج الأولية إلى التطوير والتسويق.

وهنا يأتي دور قالب الجدول الزمني لمشروع طرح برنامج ClickUp Software Rollout Project يمكن أن يساعدك في التأكد من أن لديك جميع أوراقك في مكانها الصحيح قبل أن تبدأ العمل الفعلي.

قالب الجدول الزمني لمشروع طرح برنامج ClickUp Software Rollout Project

يأتي هذا القالب مع ثلاثة أقسام (أو طرق عرض):

طريقة عرض خطة التسليم، وهي عبارة عن لوحة بيضاء حيث يمكنك وضع خطة مشروعك

وهي عبارة عن لوحة بيضاء حيث يمكنك وضع خطة مشروعك طريقة عرض التسليمات المتتابعة، وهي قائمة رئيسية لجميع المهام التي تدخل في إطلاق برنامجك

وهي قائمة رئيسية لجميع المهام التي تدخل في إطلاق برنامجك طريقة عرض عملية التدوير، وهي عبارة عن لوحة كانبان لتجميع مخرجاتك حسب الحالة (أو المرحلة)

إذا كنت تفضل ذلك، يمكنك أيضًا إنشاء طرق عرض أخرى، مثل لوحة المعلومات أو مخطط جانت، لتصور التقدم المحرز في خطة طرح البرنامج.

✨ مثالي لـ: شركات تكنولوجيا المعلومات التي تخطط لطرح برامج جديدة.

قالب خريطة طريق مشروع ClickUp ### قالب خريطة طريق مشروع ClickUp

قالب قالب خارطة طريق مشروع ClickUp مخصص لفرق تطوير المنتجات الذين يخططون لإصدارات جديدة وفق جدول زمني ربع سنوي. باستخدام هذا القالب، يمكنك تخطيط إصدارات الميزات القادمة حسب الربع، وتخطيط ميزانيتك، وعبء عمل الفريق، والأولويات. هذا هو المتجر الشامل لمدير المنتج لتتبع خرائط طريق الميزات.

قالب خريطة طريق مشروع ClickUp

ال خارطة طريق المشروع يأتي القالب أيضًا مع خمس طرق عرض مختلفة لحالات استخدام مختلفة:

طريقة عرض القائمة : لتنظيم المهام وترتيب أولوياتها في شكل قائمة خطية

: لتنظيم المهام وترتيب أولوياتها في شكل قائمة خطية طريقة عرض عبء العمل : لمراقبة قدرة الفريق وتوزيع عبء العمل

: لمراقبة قدرة الفريق وتوزيع عبء العمل طريقة عرض التقويم : لتصور المواعيد النهائية والمراحل الرئيسية في التقويم

: لتصور المواعيد النهائية والمراحل الرئيسية في التقويم عرض التقويم : لتخطيط وتتبع الجداول الزمنية للمشروع: لتخطيط وتتبع الجداول الزمنية للمشروع والمعالم الرئيسية والتبعيات

: لتخطيط وتتبع الجداول الزمنية للمشروع: لتخطيط وتتبع الجداول الزمنية للمشروع والمعالم الرئيسية والتبعيات طريقة عرض اللوحة: لتصور سير العمل وتتبع الحالات على لوحة كانبان

وإذا كنت فريقًا رشيقًا، يمكنك أيضًا استخدام الحقول المخصصة لتصنيف مهامك حسب سباقات السرعة وتتبع التقدم المحرز بنقاط السرعة.

✨ مثالي ل: فرق تطوير المنتجات التي تخطط لإصدارات الميزات كل ثلاثة أشهر.

قالب خارطة طريق الأعمال التجارية ClickUp

في حين أن نموذج خارطة الطريق السابق كان مخصصًا لفرق تطوير المنتجات، فإن نموذج خارطة طريق قالب خارطة طريق الأعمال ClickUp يمكن استخدامه لتخطيط الجدول الزمني لأي مبادرة تجارية.

ومن الأمثلة على ذلك الحقل المخصص "فئة الأعمال"، والذي يمكنك استخدامه لذكر القسم الذي يمتلك مهمة معينة. يمكنك أيضًا تصفية الجدول الزمني لكل فئة من فئات الأعمال حتى تتمكن الفرق من الحصول على فكرة عن مسؤولياتها فقط دون أن تغمرها جميع المهام.

قالب خارطة طريق الأعمال ClickUp

يأتي هذا القالب أيضًا مع طرق عرض متعددة، بما في ذلك:

مخطط جانت الشهري: لتصور وتتبع الجداول الزمنية للمشروع كل شهر

لتصور وتتبع الجداول الزمنية للمشروع كل شهر نظرة عامة ربع سنوية: للحصول على رؤية شاملة لجميع المبادرات في ربع سنة، بغض النظر عن القسم

للحصول على رؤية شاملة لجميع المبادرات في ربع سنة، بغض النظر عن القسم عرض الأهداف الاستراتيجية: لتجميع المهام حسب أهدافها الشاملة لتحسين المواءمة وتحديد الأولويات

يمكنك أيضًا إنشاء تبعيات المهام وتصورها على مخطط جانت، وهي ميزة مفيدة جدًا للمشاريع المشتركة بين الأقسام ذات المهام المترابطة المتعددة.

✨ مثالي ل: الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تبحث عن أداة تعقب مشاريع شاملة.

قالب قالب جانت البسيط من ClickUp

وأخيرًا، لدينا قالب جانت البسيط ClickUp ، أداة مفيدة لتخطيط الجداول الزمنية للمشروع وتحديد التبعيات ومعالجتها بشكل استباقي من خلال تصور علاقات المهام.

على سبيل المثال، إذا كانت المهمة (ب) تعتمد على إكمال المهمة (أ)، فإن مخطط جانت سيُظهر هذه العلاقة بوضوح باستخدام رابط. لذا، إذا تأخرت المهمة (أ)، فستحتاج إلى تحديث الجدول الزمني لمشروعك لمراعاة التأخير في كل من المهمتين (أ) و(ب).

انقر فوق قالب جانت البسيط

قم ببساطة بتخطيط مهام المشروع ومهامه الفرعية وتبعياته في طريقة عرض خطة المشروع. ستقوم طريقة عرض جانت للمشروع بتحديث جميع مهامك تلقائيًا

عندما تقوم بوضع علامة على مهمة أو مهمة فرعية على أنها مكتملة في طريقة عرض خطة المشروع، سيقوم مخطط جانت الخاص بك بتتبع تقدمها تلقائيًا. يساعدك BThistemplate على تصور تقدم المشروع وتبعياته في الوقت الفعلي دون أي عمل إضافي من جانبك.

✨ مثالي لـ: قادة فرق العمل الذين يتطلعون إلى تتبع الجداول الزمنية للمشروع والعوائق في مخطط جانت.

تحكم في الجداول الزمنية لمشروعك باستخدام ClickUp

الأداة المتخصصة هي دائماً أفضل من الأداة العامة. يمكنك الحصول على المزيد من الميزات، ومن الأسهل تخصيصها لتتناسب مع أنظمتك.

توفر برامج إدارة المشاريع، مثل ClickUp، مجموعة من الميزات المصممة خصيصًا لتبسيط سير عمل المشروع بغض النظر عن إطار أو نظام إدارة المشروع الخاص بك. يمكن أن تساعدك ميزات مثل إدارة المهام، ومخططات جانت، وتتبع الأهداف، وغيرها على تخطيط وتنظيم وتتبع مشاريعك بكفاءة وتعاون.

لذا، إذا كنت ترغب في جعل إدارة المشروع سهلة, اشترك في ClickUp مجانًا وابدأ على الفور.