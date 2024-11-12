قوالب المسار الوظيفي المجانية في Excel لتخطيط النمو المهني

هل شعرت يومًا بأنك تدور في حلقة مفرغة في حياتك المهنية؟ أنت تعلم أنك تريد المضي قدمًا ولديك طموحات مهنية متضخمة، ولكن معرفة الخطوات التالية قد تبدو شاقة.

يتشارك العديد من المهنيين هذا الصراع، ويقعون بين الطموح وعدم اليقين.

يمكن أن تساعدك قوالب إكسل للمسار الوظيفي في رحلتك. تسمح لك هذه الأدوات بتقسيم أهدافك إلى خطوات قابلة للتنفيذ، مما يجعل طريقك نحو التقدم أكثر سهولة في الإدارة.

في هذه المدونة، قمنا بتجميع قائمة ببعض قوالب المسار الوظيفي المجانية في Excel. سنستكشف أيضًا قوالب بديلة رائعة من خلال ClickUp . دعنا ندخل في الأمر! 💪

## ما الذي يجعل قالب إكسل المسار الوظيفي جيدًا؟

يعد قالب Excel للمسار الوظيفي الجيد أداة استراتيجية للأفراد والمؤسسات لرسم خريطة للتطور الوظيفي وتصوره.

إليك بعض الميزات التي يجب البحث عنها. 👇

خيارات التخصيص: يجب أن يسمح لك بتعديل الأقسام وفقًا للتطلعات الفردية والاحتياجات الخاصة بمجالك المهني

يجب أن يسمح لك بتعديل الأقسام وفقًا للتطلعات الفردية والاحتياجات الخاصة بمجالك المهني هيكل واضح: من الضروري وجود هيكل واضح لتحديد المعالم وتتبع التقدم المحرز. من الأفضل أيضًا أن يحتوي القالب على عناصر مرئية مثل الرسوم البيانية والجداول الزمنية والأقسام المرمزة بالألوان لتعزيز سهولة القراءة

من الضروري وجود هيكل واضح لتحديد المعالم وتتبع التقدم المحرز. من الأفضل أيضًا أن يحتوي القالب على عناصر مرئية مثل الرسوم البيانية والجداول الزمنية والأقسام المرمزة بالألوان لتعزيز سهولة القراءة المحتوى الشامل: يجب أن يحدد القالب المسارات الوظيفية المحتملة، مع تسليط الضوء على خيارات رأسيًا وجانبيًا التنقلات. كما يجب أن يتضمن أقسامًا لتحديد المهارات والمؤهلات اللازمة

يجب أن يحدد القالب المسارات الوظيفية المحتملة، مع تسليط الضوء على خيارات رأسيًا وجانبيًا التنقلات. كما يجب أن يتضمن أقسامًا لتحديد المهارات والمؤهلات اللازمة القابلية للتوسع والمرونة: استيعاب الأهداف قصيرة الأجل وطويلة الأجل على حد سواء أمر أساسي، ويجب أن يعزز التصميم المراجعات المنتظمة مع واجهة سهلة الاستخدام وسهلة التنقل

قوالب المسار الوظيفي في Excel

تجعل قوالب المسار الوظيفي في Excel من السهل تخطيط نموك وتحديد أهداف واضحة وقابلة للتحقيق. باستخدام Microsoft Excel، يمكنك بسهولة التخطيط للتطور الوظيفي مع الحفاظ على سهولة الوصول إلى كل شيء وقابليته للتكيف.

إليك بعض القوالب الرائعة التي يمكنك الاطلاع عليها. 👀

1. قالب خارطة الطريق الوظيفي من Template.net

عبر Template.net يساعدك قالب خارطة الطريق الوظيفي من Template.net على رسم خريطة لرحلتك المهنية بشكل واضح وهادف. فهو يقدم تخطيطًا جيدًا لتوضيح المعالم والمهارات المحددة للوصول إليها الأهداف قصيرة المدى مقابل الأهداف طويلة المدى .

يوفر هذا القالب القابل للتخصيص رؤية استراتيجية مع جداول زمنية وخطوات قابلة للتنفيذ لمساعدتك على تتبع نموك. كما يحتوي أيضًا على مساحة للتقييم الذاتي والتفكير، مما يشجعك على التفكير في نقاط قوتك ومجالات التحسين وفرص النمو.

🔗 مثالي ل: المحترفون الذين يتطلعون إلى تحديد معالم واضحة وتحديد المهارات اللازمة لتحقيق الأهداف المهنية طويلة المدى.

2. قالب نظرة عامة على خارطة الطريق الوظيفي من Template.net

عبر Template.net يوفر قالب نظرة عامة على خارطة الطريق الوظيفي من Template.net مخططًا منظمًا وسهل المتابعة لمسارك المهني. يساعدك تصميمه الشامل على تصور كل مرحلة من مراحل خطتك المهنية بشكل واضح ومنظم.

صُمم القالب بمرونة، حيث يتكيف القالب مع احتياجاتك المهنية والمجال الذي تعمل فيه. ستجد أقسامًا مخصصة لتحديد أهدافك المهنية، وتحديد المهارات والخبرات اللازمة لتحقيقها، ووضع جدول زمني لكل مرحلة من مراحل حياتك المهنية.

🔗 مثالي ل: المحترفون الذين يريدون مخططًا منظمًا وقابلًا للتكيف لتصور وتخطيط كل مرحلة مهنية.

🔍 هل تعلم؟ حول 65% من الأطفال الذين يدخلون المدرسة الابتدائية اليوم سيعملون في نهاية المطاف في وظائف غير موجودة بعد. يتسم التخطيط الوظيفي بالمرونة المتزايدة مع ظهور صناعات وأدوار جديدة بسرعة. ويتطلب هذا المشهد الديناميكي أن يظل المهنيون قادرين على التكيف والاستباقية في تخطيطهم الوظيفي.

3. نموذج تقييم احتياجات تدريب الموظفين من خلال Whatfix

عبر واتفيكس نموذج تقييم احتياجات تدريب الموظفين من Whatfix هو مورد عملي لتحديد المهارات وفرص النمو الضرورية للتقدم الوظيفي.

يحتوي على إطار عمل شامل مع العديد من مستويات التقييم، بما في ذلك التطلعات التنظيمية والتشغيلية والفردية.

يوفر هذا القالب منظورًا متعدد الطبقات، ويشجع على التقييم الوظيفي القائم على البيانات و قرارات التخطيط للانتقال . ويتضمن أيضًا أدوات لتتبع التقدم المحرز بعد التنفيذ، باستخدام استبيانات التغذية الراجعة ومراجعات الأداء لتقييم التطور وتحسين خطوات النمو المستقبلية.

🔗 مثالي لـ: المنظمات أو المهنيين الذين يهدفون إلى تقييم الفجوات في المهارات وتحديد أولويات التدريب المستهدف للتطوير الوظيفي.

تنزيل هذا النموذج

4. قالب مصفوفة المهارات من أجيليتي 6

عن طريق: أجيليتي6 قالب مصفوفة المهارات من أجيليتي 6 هو أداة بسيطة وفعالة لتوجيه المهنيين في التخطيط للنمو الوظيفي وتطوير المهارات. وهي تحدد المهارات اللازمة لتحقيق الأهداف المهنية وتتيح لك تحديد الكفاءات المحددة ذات الصلة بدورك الحالي أو تطلعاتك المستقبلية.

يمكنك استخدامها في أي مرحلة مهنية، خاصةً أثناء التغيير الوظيفي نظرًا لطريقته المنظمة والمرنة في الوقت نفسه لتصور الرحلة المهنية. كما أنها تمنحك رؤى فورية حول مجالات التطور التي ستشكل نموك.

🔗 مثالي ل: المهنيين في أي مرحلة مهنية الذين يحتاجون إلى نظرة عامة واضحة على الكفاءات المطلوبة لدورهم.

5. قالب إطار التدرج الوظيفي من AIHR

عبر AIHR يستمد نموذج إطار التدرج الوظيفي هذا من إطار التدرج الوظيفي الخاص بالجمعية الأمريكية للموارد البشرية AIHRN ويقدم مسارين مرنين: مسار المساهم الفردي ومسار المدير.

يصبح تطوير مهاراتك وتتبع تطورك أسهل بكثير مع هذا النهج. كما يصبح بدء حياتك المهنية على مستوى يتماشى مع متطلبات الوظيفة المحددة أكثر قابلية للتحقيق.

والأكثر من ذلك، فإن المرونة في تكييفها مع اهتماماتك الشخصية ونقاط قوتك ومجالات التحسين تضمن لك تجربة شخصية.

🔗 مثالي لـ: الأفراد والمديرين الذين يريدون مسارات مرنة لتتبع المهارات والتقدم الوظيفي.

🧠 حقيقة ممتعة: الأفراد الذين وُلدوا في السنوات الأخيرة من طفرة المواليد (1957-1964) كان لديهم في المتوسط 12.7 وظائف من سن 18 إلى 56 عامًا، مع شغل ما يقرب من نصف تلك الوظائف (حوالي 5.6) خلال أواخر سن المراهقة وأوائل العشرينات. وهذا يسلط الضوء على الطبيعة الديناميكية للتجارب المهنية المبكرة، حيث يكون الاستكشاف والقدرة على التكيف أمرًا بالغ الأهمية.

2. انقر فوق قالب خطة تطوير الموظفين

تم تصميم قالب خطة تطوير الموظفين من ClickUp لمساعدتك على تتبع نمو موظفيك وتطورهم.

الـ قالب خطة تطوير الموظفين ClickUp يجعل وضع خطط تطوير الموظفين فعالة وكفؤة. إنها طريقة ممتازة للتركيز على الأهداف الفردية مع التحقق من التقدم المحرز من خلال أهداف قابلة للقياس.

تبدأ بتقييم المهارات والمعرفة الحالية، مما يساعد على تحديد مجالات التحسين. بعد ذلك، تقوم بتحديد أهداف واضحة وقابلة للقياس لكل فرد لمنحهم التوجيه والتحفيز. يرشدك النموذج في تحديد الموارد اللازمة للوصول إلى هذه الأهداف، مثل المواد التدريبية أو فرص الإرشاد.

كما يحثك أيضاً على مراقبة التقدم المحرز بانتظام وإجراء التعديلات حسب الحاجة. بالإضافة إلى ذلك، يشجعك القالب على الاحتفال بالإنجازات، مما يرفع الروح المعنوية ويحفز فريقك على مواصلة رحلة نموهم.

🔗 مثالي من أجل: إنشاء خطط تطوير منظمة تراقب التقدم المحرز من خلال أهداف قابلة للقياس.

🧠 حقيقة ممتعة: بدأت الإرشاد المهني في أوائل القرن العشرين عندما ساعد أول مستشاري التوجيه الناس على مطابقة مهاراتهم مع الوظائف المحتملة. وقد ساعد فرانك بارسونز، الذي غالباً ما يُطلق عليه أب الإرشاد المهني، في ريادة عملية إنشاء مسارات مهنية منظمة.

3. قالب خطة التنمية الشخصية

تم تصميم قالب خطة التنمية الشخصية من ClickUp لمساعدتك على البقاء منظمًا ومتحمسًا في رحلة التنمية الشخصية الخاصة بك.

الـ قالب خطة التنمية الشخصية ClickUp أداة ممتازة لإرشادك في رحلتك نحو تحقيق أهدافك الشخصية والمهنية. تبدأ بتحديد المجالات التي تحتاج إلى التحسين، مما يتيح لك وضع توقعات واقعية تتناسب مع وضعك الفريد.

كما أنه يعزز المساءلة من خلال تحديد الأهداف المحددة والخطوات القابلة للتنفيذ، مما يساعدك على البقاء متحمساً أثناء تقدمك.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر القالب مساحة لتتبع الحد الأدنى من أهدافك اليومية، والتفكير في مدى رضاك عن تقدمك، وتدوين انتصاراتك وإنجازاتك. يساعد هذا المستوى من التفاصيل على تصور النمو واكتشاف الاتجاهات وتحديد المجالات التي تحتاج إلى الاهتمام.

🔗 مثالي من أجل: وضع وتتبع الأهداف الشخصية و الأهداف المهنية مع سمات مفصلة لتصور النمو.

4. قالب تقرير أداء ClickUp

تم تصميم قالب تقرير الأداء من ClickUp لمساعدتك على تتبع أداء فريقك والتقدم الذي أحرزه.

الـ قالب تقرير أداء ClickUp يرتقي بعملية تتبع التقدم المحرز والوصول إلى أهدافك. فهو يساعدك على معرفة مدى جودة أداء فريقك، مما يساعدك على مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية في الوقت الفعلي.

يمكنك أيضًا استخدامه لتحليل الاتجاهات من خلال تصورات بديهية وإنشاء تقارير تلقائية لتوفير الوقت في إدخال البيانات يدويًا والبقاء على اطلاع على عملك. يقارن القالب تقدمك مقابل الأهداف المحددة ويخلق شعوراً بالمساءلة والتحفيز.

سواء كنت تشارك خارطة الطريق الخاصة بك مع مرشد أو العمل على تطوير الفريق المشاريع، يمكنك الحصول على ملاحظات ورؤى في الوقت الفعلي، مما يبقيك متحمسًا ومتوافقًا مع أهدافك المهنية.

🔗 مثالي لـ: تتبع أداء الفريق ومراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية وإنشاء تقارير مرئية ومؤتمتة.

5. قالب مراجعة أداء كليك أب

تم تصميم قالب مراجعة الأداء من ClickUp لمساعدتك في تقييم أداء الموظفين وإدارة المراجعات.

الـ قالب مراجعة الأداء ClickUp يبسط عملية تقييم الأداء ويدمج أدوات إدارة المشروع الأساسية في هيكل المراجعة.

وتتمثل إحدى الميزات البارزة في إمكانية التقييم بزاوية 360 درجة، مما يتيح لك جمع الملاحظات من مصادر متعددة، بما في ذلك الأقران والمشرفين للحصول على تقييم شامل لمساهماتك في المشروع أو المؤسسة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك بسلاسة تتبع موقف كل تقييم والتقاط السمات التفصيلية لتصنيف المراجعات بدقة.

🔗 مثالي من أجل: تجربة تقييم شاملة بزاوية 360 درجة مع تتبع قابل للتخصيص لكل خطوة من خطوات عملية التقييم.

هل تعلم؟ المهن الأسرع نموًا مع أعلى تغير متوقع في النسبة المئوية للتوظيف تشمل فنيي خدمة توربينات الرياح وفنيي تركيب الطاقة الشمسية الكهروضوئية، مع نمو يقدر بنسبة 60% و48% على التوالي.

6. انقر فوق نموذج خطة 30-60-90 يومًا

تم تصميم قالب خطة 30-60-90 يومًا من ClickUp لمساعدتك في إدارة عملية تأهيل الموظفين الجدد.

الـ قالب خطة ClickUp 30-60-90 يومًا يوفر طريقة منظمة لتخطيط الأهداف والمعالم الرئيسية للأشهر الثلاثة الأولى في الدور الجديد. يقسم هذا القالب كل شهر إلى مهام واضحة وقابلة للتنفيذ، مما يساعد الموظفين الجدد في الأدوار الجديدة على الحفاظ على تركيزهم وتنظيمهم أثناء تقدمهم.

يوفر كل قسم - 30 و60 و90 يوماً - مجالات قابلة للتخصيص لتحديد الأهداف الرئيسية والمقاييس وأهداف التعلم، مما يسهل تتبع الإنجازات بمرور الوقت. باستخدام هذه الخطة، يمكنك تحديد الأولويات الفورية، وتوسيع المسؤوليات تدريجياً، ومراجعة التقدم المحرز للبقاء متوافقاً مع الأهداف التنظيمية.

من اليوم الأول، يتم تشجيعك على توثيق ملاحظات التقدم المحرز والتعرف على السلوكيات والمهارات والكفاءات الأساسية الضرورية للازدهار في أي منصب. إنها طريقة رائعة لـ بدء تخطيط التعاقب الوظيفي .

🔗 مثالي لـ: هيكلة الأهداف الأولية على مدى ثلاثة أشهر، وتوفير خارطة طريق واضحة للإعداد أو الأدوار الجديدة.

قم بتخطيط دورتك المهنية دون عناء مع ClickUp

مع هذه القوالب الخاصة بالمسار الوظيفي في Excel، يمكنك تولي مسؤولية تطورك المهني.

سواء كنت ترسم أهدافك على المدى القصير أو تتصور تطلعاتك على المدى الطويل، فإن هذه الأدوات توفر طريقة منظمة لتصور رحلتك.

تذكر أن التخطيط هو مجرد البداية!

ولضمان أن يظل مسارك واضحاً وقابلاً للتنفيذ، فإن دمج قوالب ClickUp في روتينك يمكن أن يوفر لك التوازن المثالي بين التنظيم والكفاءة. اشترك في ClickUp اليوم ✅