أفضل قوالب CRM Excel المجانية لإدارة علاقات العملاء لبناء أنظمة إدارة عملاء فعالة

أحد أهم الأشياء التي يجب عليك القيام بها لنجاح شركتك على المدى الطويل هو تطوير علاقات إيجابية مع عملائك.

وسواء كنت شركة صغيرة أو شركة ناشئة أو شركة راسخة، فإن إدارة التفاعلات والتوقعات وضمان عدم مرور أي عميل دون أن يلاحظه أحد يصبح في النهاية كابوساً. 44% من المجيبين الذين شملهم الاستطلاع في تقرير Validity قدروا أن شركاتهم تخسر أكثر من 10% من الإيرادات السنوية بسبب ضعف جودة البيانات.

إن إدارة علاقات العملاء (إدارة علاقات العملاء) المنظمة بشكل جيد هي بمثابة رصاصة فضية.

ومع ذلك، فإن نظام إدارة علاقات العملاء المخصص أو برنامج إدارة علاقات العملاء قد لا تكون ضرورية على الفور لكل شركة. إذا كنت ترغب في تبسيط إدارة العملاء دون إنفاق الكثير من الأموال على برامج إدارة علاقات العملاء باهظة الثمن، ففكر في استخدام أحد البرامج المتاحة مجانًا Excel CRM قوالب على الإنترنت. توفر هذه القوالب طريقة سريعة ومريحة لتنظيم معلومات العملاء، وأتمتة التواصل والمتابعة، وتحسين عائد الاستثمار من تفاعلات العملاء.

في هذه المقالة، سوف نستكشف قيمة قوالب CRM Excel المجانية هذه وكيف أنها تبسط عملية إدارة العملاء. سنقدم لك أيضًا مجموعة من قوالب CRM المجانية القابلة للتخصيص لتحقيق أقصى استفادة من علاقاتك مع العملاء.

## ما الذي يجعل قالب CRM Excel جيد لإدارة علاقات العملاء؟

يعد قالب CRM Excel عالي الجودة أكثر من مجرد جدول بيانات بسيط على جداول بيانات Microsoft أو جداول بيانات Google. يجب أن يكون موردك المفضل لإدارة علاقات العملاء. تعمل قوالب إدارة علاقات العملاء هذه على جعل بيانات جهات الاتصال مركزية وتتبع التفاعلات وتبقيك على اطلاع دائم باحتياجات العملاء، مما يساعدك على بناء علاقات دائمة مع توفير الوقت.

إليك ما يجب أن تبحث عنه في قالب Excel CRM الرائع لتحسين سير عملك:

التنظيم بكفاءة : اختر القوالب التي توفر أعمدة واضحة لكل نقطة بيانات، بما في ذلك تفاصيل جهات الاتصال وسجل المبيعات وسجلات الاتصالات. سيسهل ذلك من مراقبة بيانات العميل الأساسية والوصول إليها

: اختر القوالب التي توفر أعمدة واضحة لكل نقطة بيانات، بما في ذلك تفاصيل جهات الاتصال وسجل المبيعات وسجلات الاتصالات. سيسهل ذلك من مراقبة بيانات العميل الأساسية والوصول إليها ضمان قابلية التكيف : اختر مرونة قوالب جداول البيانات التي تلبي متطلبات العمل المتنوعة، وتتكيف بسلاسة مع حالات الاستخدام المختلفة - بدءًا من تسجيل نقاط الألم لدى العملاء إلى تخطيط حملات البريد الإلكتروني الترويجية

: اختر مرونة قوالب جداول البيانات التي تلبي متطلبات العمل المتنوعة، وتتكيف بسلاسة مع حالات الاستخدام المختلفة - بدءًا من تسجيل نقاط الألم لدى العملاء إلى تخطيط حملات البريد الإلكتروني الترويجية تبسيط إدخال البيانات : اختر قالب Excel CRM بتخطيط بديهي يسهل إدخال البيانات، مما يضمن سهولة الوصول إلى جميع مقاييس علاقات العملاء في لمحة سريعة للتحليل وإعداد التقارير

: اختر قالب Excel CRM بتخطيط بديهي يسهل إدخال البيانات، مما يضمن سهولة الوصول إلى جميع مقاييس علاقات العملاء في لمحة سريعة للتحليل وإعداد التقارير خيارات الفرز : ابحث عن قالب جدول بيانات CRM مع إمكانيات التصفية والفرز. يتيح لك ذلك تحديد أولويات العملاء المحتملين، وتنظيم البيانات، ومراقبة التغييرات في الحالة، وتتبع النشاط وتقدم العلاقات بسهولة

: ابحث عن قالب جدول بيانات CRM مع إمكانيات التصفية والفرز. يتيح لك ذلك تحديد أولويات العملاء المحتملين، وتنظيم البيانات، ومراقبة التغييرات في الحالة، وتتبع النشاط وتقدم العلاقات بسهولة استفد من الإشارات البصرية: اختر تصميمات قالب Excel CRM مع ترميز لوني أو تنسيق شرطي لإبراز المهام أو الحالات المهمة، مما يحافظ على إدارة العملاء منظمة وقابلة للتنفيذ

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قوالب CRM Excel

لقد اخترنا هذه قوالب إدارة علاقات العملاء أدناه للحصول على خيارات بسيطة وفعالة لتبسيط عمليات عملك والبقاء على رأس إدارة علاقات العملاء:

1. قالب إدارة علاقات العملاء من Salesflare

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ال قالب Salesflare CRM تم تصميمه لمساعدة الشركات على إدارة العملاء المحتملين وجهات الاتصال وفرص المبيعات، كل ذلك ضمن ورقة Excel قابلة للتخصيص.

يسمح قالب جدول بيانات CRM المجاني هذا للمستخدمين بتخصيص مراحل عملية المبيعات، وتتبع العملاء المحتملين من خلال عرض مسار التحويل، وتحليل مقاييس الأداء من خلال علامة تبويب الرؤى المدمجة.

إليك سبب إعجابك به:

استخدم مراحل قمع المبيعات القابلة للتخصيص لتتناسب مع عملية المبيعات الفريدة الخاصة بك

تلقي رؤى تلقائية، مثل توقعات الإيرادات وتتبع الأداء

تنفيذ إدارة مرئية لمسار المبيعات لتتبع المبيعات بكفاءة

حالة الاستخدام المثالية: إنه مثالي للشركات الصغيرة التي تتطلع إلى إدارة العملاء المحتملين وفرص المبيعات دون استثمار الموارد في برامج إدارة علاقات العملاء المعقدة.

2. قالب أداة إدارة علاقات العملاء المصغرة من HubSpot

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ال قالب أداة إدارة علاقات العملاء المصغرة HubSpot هو حل إدارة علاقات العملاء لـ Microsoft Excel وجداول بيانات Google الذي يتتبع الاتصالات والتفاعلات وأنشطة المبيعات. يساعدك قالب جدول بيانات إدارة علاقات العملاء هذا على الوصول بسهولة إلى بيانات إدارة علاقات العملاء بانتظام وتحسين الجهود نحو إدارة أكثر سلاسة للعلاقات.

علاوة على ذلك، يمكنك استخدامه لإدارة العملاء المحتملين للمبيعات وترتيب أولوياتهم ومعالجتها في مكان واحد من خلال الفرز والتصفية والحقول القابلة للتخصيص المدمجة.

إليك سبب إعجابك به:

استمتع بتصميم مناسب للمبتدئين مع قوائم منسدلة قابلة للتخصيص

إنشاء لوحات معلومات مرئية لتتبع مقاييس المبيعات والأهداف في لمحة سريعة

تبسيط إدخال البيانات وعدم تفويت تسجيل جهات الاتصال وفرص المبيعات

حالة الاستخدام المثالية: إنه مثالي للشركات الصغيرة أو الشركات الناشئة أو الأفراد الذين بدأوا في استخدام أدوات إدارة علاقات العملاء الذين يحتاجون إلى حل بسيط لمتابعة المبيعات ومشاركة العملاء.

3. قالب تعقب توقعات المبيعات للشركات الصغيرة من مايكروسوفت

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كما يوحي الاسم، فإن قالب تعقب توقعات مبيعات مايكروسوفت يساعد الشركات الصغيرة على توقع المبيعات وتتبع الإيرادات بمرور الوقت.

باستخدام قالب جدول بيانات CRM هذا، يمكنك مراقبة الأداء بوضوح مقابل أهداف المبيعات وتخطيط القدرات والموارد بشكل أفضل للنمو المستقبلي. تصور اتجاهات الأداء وتتبع التقدم المحرز بمرور الوقت من خلال تخطيطه البديهي وأدوات الرسم البياني المدمجة.

إليك أسباب إعجابك به:

تتبع المبيعات الفعلية مقابل الأهداف الشهرية والسنوية

تقييم اتجاهات الأداء باستخدام رسوم بيانية ومخططات بسيطة

توقع المبيعات بكفاءة أكبر

حالة الاستخدام المثالية: هذا النموذج مثالي لفرق المبيعات والمديرين الذين يجب عليهم توقع الإيرادات وتحديد الأهداف وتتبع الأداء بانتظام. إنه مفيد بشكل خاص للشركات التي تهدف إلى تحليل اتجاهات المبيعات لتعديل استراتيجياتها بناءً على التوقعات.

4. قالب قائمة جهات الاتصال من مايكروسوفت

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إليك سبب إعجابك به:

استخدم التصميم البسيط لتنظيم تفاصيل جهات الاتصال وتتبعها

تصفية وفرز للعثور على معلومات العملاء وإدارتها

تخصيص الحقول لتتبع بيانات إضافية خاصة بالعميل

حالة الاستخدام المثالية: هذا القالب مناسب للشركات الصغيرة أو الأفراد الذين يحتاجون إلى طريقة موثوقة ومنظمة لتخزين واسترجاع معلومات الاتصال الخاصة بالعملاء الحاليين والمحتملين.

5. قالب CRM من Template.net

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إن قالب إدارة علاقات العملاء بواسطة Template.net يوفر للشركات طريقة سهلة لإدارة علاقات العملاء وخطوط أنابيب المبيعات. مع وجود أقسام لتتبع العملاء المحتملين والمهام والمتابعة، يساعد قالب إدارة علاقات العملاء في جداول بيانات Google وExcel على ضمان عدم تفويت أي فرصة.

أدخل المعلومات بشكل منهجي في الأقسام لتحسين إدارة الوقت وحفظ السجلات!

إليك سبب إعجابك به:

تنظيم الأقسام لتتبع العملاء المحتملين والمتابعة وتقدم المبيعات

تتبع الاتصالات والبيانات من خلال إطاره التفصيلي

استخدم ميزات إدارة المهام المدمجة لمتابعة العملاء المحتملين

حالة الاستخدام المثالية: هذا القالب جيد للشركات التي تبحث عن حل CRM سهل الاستخدام وقابل للتكيف للحفاظ على سجلات العملاء وتحسين عمليات المتابعة.

6. قالب خط أنابيب المبيعات من Pipedrive

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ال قالب خط أنابيب المبيعات من Pipedrive يوفر نهجًا منظمًا لتتبع العملاء المحتملين خلال كل مرحلة من مراحل عملية المبيعات، بدءًا من التنقيب عن العملاء المحتملين وحتى الإغلاق. قم بإدارة مسارات المبيعات وخطوط المبيعات وتصورها باستخدام أعمدة قابلة للتخصيص لمراحل الصفقات والإيرادات المتوقعة وتواريخ المتابعة.

باستخدام وظيفة السحب والإفلات من Pipedrive، يمكن لمندوبي المبيعات لديك نقل العملاء المحتملين بين مراحل المبيعات بسهولة.

إليك أسباب إعجابك به:

تصور خطوط الأنابيب لتتبع العملاء المحتملين خلال مراحل المبيعات المختلفة

تخصيص مراحل المبيعات لتناسب عملية المبيعات الفريدة الخاصة بك

استخدم خاصية السحب والإفلات لتسهيل إدارة العملاء المحتملين

حالة الاستخدام المثالية: يساعد هذا القالب فرق المبيعات على تنظيم ومراقبة خط سير المبيعات عن كثب، مما يؤدي إلى تحسين معدلات إغلاق الصفقات.

7. قالب إدارة علاقات العملاء الإنشائية من جوتفورم

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/مرجع/ https://www.jotform.com/table-templates/demo/construction-crm نموذج_Jotform /%href/

الـ قالب إدارة علاقات العملاء الإنشائية Jotform مصمم خصيصًا لمساعدة شركات الإنشاءات على إدارة علاقات العملاء وتتبع العملاء المحتملين وتبسيط الاتصالات المتعلقة بالمشروع.

يوفر حقولاً قابلة للتخصيص لتسجيل تفاصيل الاتصال وأوصاف الخدمة وأعضاء الفريق المعينين، مما يشجع على التتبع المنظم للتفاعلات وتخصيصات المشروع.

إليك أسباب إعجابك به:

استخدم الأقسام المدمجة لتتبع تفاعلات العملاء وتفاصيل المشروع

تخصيص النماذج لالتقاط معلومات العملاء المحتملين والتعامل مع الاتصالات

تحسين جمع البيانات لإدارة جهات الاتصال والتحديثات الخاصة بمشاريع الإنشاءات

حالة الاستخدام المثالية: يستهدف قالب CRM المجاني هذا شركات الإنشاءات التي تتطلع إلى تحسين عمليات إدارة العملاء.

قيود استخدام جداول بيانات جوجل/قوالب إكسل لإدارة علاقات العملاء

تتضمن بعض مزايا استخدام قالب مايكروسوفت إكسل أو محرر مستندات جوجل أو قالب إدارة علاقات العملاء في جداول بيانات جوجل، سهولة استخدامها في الأنشطة البسيطة، وحقيقة أنها مجانية. ومع ذلك، فإن بعض القيود الهامة ستؤثر على قدرتك على التوسع والتعامل مع بيانات العملاء بكفاءة:

إدخال البيانات يدويًا: إدخال كل جهة اتصال وعميل محتمل يدويًا في جداول بيانات جوجل أو إكسل CRM أمر ممل ومعرض للخطأ. من المحتمل حدوث تناقضات في بيانات العملاء في غياب أدوات التحقق التلقائي من صحة البيانات ومنع التكرار

إدخال كل جهة اتصال وعميل محتمل يدويًا في جداول بيانات جوجل أو إكسل CRM أمر ممل ومعرض للخطأ. من المحتمل حدوث تناقضات في بيانات العملاء في غياب أدوات التحقق التلقائي من صحة البيانات ومنع التكرار الافتقار إلى ميزات إدارة علاقات العملاء المتقدمة : سيحتاج جدول بيانات جداول بيانات Google Sheets أو Excel CRM إلى المزيد من الميزات المتقدمة لإدارة خطوط أنابيب المبيعات، وإنشاء ملفات تعريف العملاء، وأتمتة التسويق. لهذا السبب، ليس من السهل مراقبة عمليات المبيعات المعقدة أو تنمية العملاء المحتملين عبر حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني دون تضمين برامج تكميلية

: سيحتاج جدول بيانات جداول بيانات Google Sheets أو Excel CRM إلى المزيد من الميزات المتقدمة لإدارة خطوط أنابيب المبيعات، وإنشاء ملفات تعريف العملاء، وأتمتة التسويق. لهذا السبب، ليس من السهل مراقبة عمليات المبيعات المعقدة أو تنمية العملاء المحتملين عبر حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني دون تضمين برامج تكميلية الأتمتة والتكاملات المحدودة : على الرغم من أن جداول بيانات Google Sheets وExcel يوفران بعض الوصلات باستخدام أدوات خارجية مثل Zapier، إلا أنه من الصعب جدًا إنشاء عمليات أتمتة سلسة مقارنةً بحلول إدارة علاقات العملاء المخصصة. بالإضافة إلى ذلك، فإن عمليات التكامل محدودة. لا توجد وظائف مهمة مثل التخصيصات التلقائية للمهام والتذكيرات للمتابعة

: على الرغم من أن جداول بيانات Google Sheets وExcel يوفران بعض الوصلات باستخدام أدوات خارجية مثل Zapier، إلا أنه من الصعب جدًا إنشاء عمليات أتمتة سلسة مقارنةً بحلول إدارة علاقات العملاء المخصصة. بالإضافة إلى ذلك، فإن عمليات التكامل محدودة. لا توجد وظائف مهمة مثل التخصيصات التلقائية للمهام والتذكيرات للمتابعة مخاوف أمنية : تتضمن جداول بيانات Google Sheets أو إدارة علاقات العملاء المستندة إلى Excel وسائل حماية أمنية مثل التشفير، ولكن لا يزال يتعين أن تكون مضمونة، خاصة عند التعامل مع بيانات العملاء الحساسة. إن حماية البيانات الحساسة من التعديلات غير المقصودة أو الضارة أمر صعب في بيئة ذات وصول مشترك وعدد قليل من عناصر التحكم في المستخدم

: تتضمن جداول بيانات Google Sheets أو إدارة علاقات العملاء المستندة إلى Excel وسائل حماية أمنية مثل التشفير، ولكن لا يزال يتعين أن تكون مضمونة، خاصة عند التعامل مع بيانات العملاء الحساسة. إن حماية البيانات الحساسة من التعديلات غير المقصودة أو الضارة أمر صعب في بيئة ذات وصول مشترك وعدد قليل من عناصر التحكم في المستخدم مشاكل قابلية التوسع: يمثل التوسع المناسب تحديًا بسبب غياب أدوات متطورة لإعداد التقارير والتحليلات والمخاوف المتعلقة بالأداء التي قد تنشأ عن إدارة كميات هائلة من بيانات العملاء

للتغلب على هذه القيود، أنت بحاجة إلى قوالب أكثر مرونة تدعم الوظائف المتقدمة، وتتكامل مع مجموعة متنوعة من الأدوات، وتوفر تحكمًا قويًا في الوصول والأمان، ويمكنها التكيف مع سير عمل مؤسستك.

قوالب إكسل CRM Excel البديلة

منصات إدارة المشاريع مثل ClickUp تقدم قوالب إدارة علاقات العملاء، وهي قوالب ممتازة وأكثر قابلية للتخصيص بدائل Excel لتتبع تفاعلات العملاء والعملاء المحتملين وبيانات المبيعات.

إذا كنت ترغب في تحسين عملية إدارة علاقات العملاء بدون استخدام أي برنامج لإدارة علاقات العملاء، جرب استخدام أحد خيارات قوالب CRM Excel المتقدمة والمجانية في نفس الوقت من ClickUp.

1. قالب إدارة علاقات العملاء المتقدم من ClickUp

استخدام قالب ClickUp CRM في اللوحات البيضاء لتخطيط سير عمل إدارة علاقات العملاء

نموذج قالب ClickUp Advanced CRM يتيح لك تخزين معلومات العميل الحيوية في مكان واحد باستخدام ثمانية قوالب مختلفة الحقول المخصصة (على سبيل المثال، اسم جهة الاتصال، والبريد الإلكتروني، والمجال)، مما يعزز عمليات التواصل مع العملاء وعمليات الدعم.

يمكنك استخدامه لإنشاء خطوط أنابيب مخصصة لمراقبة العملاء المحتملين والفرص بفعالية. كما يتيح لك إدارة المهام حسب مرحلة المبيعات لتعزيز كفاءة سير العمل.

يعمل قالب CRM هذا على تبسيط مراقبة تفاعلات العملاء. يقوم المستخدمون بإنشاء الحالات المخصصة مثل "بحاجة إلى موافقة" أو "مؤهل" لمراقبة تطور تفاعلات العملاء في كل خطوة.

إليك سبب إعجابك بها:

الوصول إلى أربعة منفصلة طرق العرض المخصصة : طريقة عرض القائمة، وطريقة عرض مهامي، وطريقة عرض عملية المبيعات، وطريقة عرض الترحيب

دمج عناصر إدارة المشروع مثل التذكيرات والأتمتة وتبعيات المهام لتعزيز تتبع المهام

استخدم الأتمتة المدمجة مع قالب ClickUp هذا للمهام المتكررة

حالة الاستخدام المثالية: هذا ClickUp CRM نموذج مثالي للشركات التي ترغب في دمج ميزات إدارة علاقات العملاء مع إدارة المشاريع. حتى الشركات الصغيرة أو الفرق الصغيرة يمكنها استخدام هذا القالب المجاني لحل مشكلات إدارة علاقات العملاء الخاصة بها.

2. قالب ClickUp Simple CRM

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القالب قالب ClickUp Simple CRM هو اختيار رائع للشركات التي تحتاج إلى نظام CRM بسيط يدير تفاعلات العملاء بشكل موثوق.

مع هذا القالب المجاني، يمكنك من خلال هذا القالب المجاني تركيز بيانات العملاء المهمة، مثل تفاصيل الاتصال وحالة المبيعات والتعليقات. إنه يبسّط إدارة بيانات العملاء من خلال توفير مصدر واحد للحقيقة يزيل أخطاء الإدخال اليدوي. إنه سهل الإعداد ويعمل بشكل رائع للمبتدئين أو الفرق الصغيرة التي ترغب في مراقبة تفاعلات العملاء وإدارة جهات الاتصال.

إليك أسباب إعجابك به:

استخدم الحقول المخصصة لتصور بيانات العميل وإدارتها وحفظ المعلومات المهمة

راقب بانتظام المقاييس الرئيسية مثل رضا العملاء وأوقات الاستجابة باستخدام لوحات المعلومات لضمان فعالية نظام إدارة علاقات العملاء

استخدم تتبع الوقت، وتنبيهات التبعية، وتكامل البريد الإلكتروني لتعزيز الكفاءة والبقاء على رأس عمليات متابعة العملاء

استفد من وظيفة السحب والإفلات لإعادة تنظيم المهام بسهولة

حالة الاستخدام المثالية: يسمح نموذج إدارة علاقات العملاء هذا للشركات بتبسيط عملية إدارة علاقات العملاء (CRM) دون الالتزام بالعديد من الأدوات المعقدة.

3. قالب تتبع عمولة ClickUp

قالب تتبع العمولة-ت

اختر قالب تتبع عمولة ClickUp لمساعدة فرق المبيعات على إدارة عمليات حوسبة العمولات الخاصة بهم ضمن منصة واحدة.

يعمل القالب على تبسيط حسابات العمولة ويسمح لمديري المبيعات بمراقبة تطور العملاء المحتملين بسهولة. قم بالإشراف على البيانات المهمة مثل قيمة المبيعات الحقيقية ونسب العمولة والعمولات المكتسبة ومعلومات الاتصال باستخدام 14 سمة حقل مخصص.

إليك سبب إعجابك به:

إدارة دورة حياة المبيعات بأكملها لمراقبة أداء المبيعات الفردية والإبلاغ عنها

قم بتعيين تذكيرات للمتابعة أو توزيع العمولات باستخدام طرق العرض المخصصة الخمسة للقالب

استخدم أدوات التنبؤ بالعمولة لمساعدة الفرق على التنبؤ بالأرباح

حالة الاستخدام المثالية: هذا القالب هو الأنسب لتبسيط تتبع عمولة مندوبي المبيعات بحيث تقضي المزيد من الوقت في وضع استراتيجية المبيعات المناسبة للعملاء الجدد والعملاء الحاليين.

4. قالب خط أنابيب المبيعات ClickUp

قالب خط أنابيب المبيعات

إن قالب خط أنابيب المبيعات ClickUp صُمم لمساعدة الشركات على إدارة عملية المبيعات بكفاءة بدءًا من توليد العملاء المحتملين وحتى إغلاق الصفقات. تتبّع بدقة كل مرحلة من مراحل خط أنابيب المبيعات الخاصة بك، مما يضمن عدم تفويت أي عميل محتمل ومتابعة كل صفقة بفعالية.

يتميز هذا القالب بحالات مخصصة مثل "متخبط" و"متابعة" و"عميل محتمل مؤهل" و"مطلوب الاهتمام"، مما يسمح لك بمتابعة تقدم العميل خلال مراحل مخصصة مختلفة. تسمح لك سبعة حقول مخصصة بالتعامل مع معلومات العميل الهامة مثل تواريخ آخر اتصال، وقيمة الصفقة، والمزيد.

إليك سبب إعجابك بها:

الوصول إلى إعداد سهل الاستخدام للمبتدئين ولكنه قابل للتخصيص لتلبية احتياجات فرق المبيعات المتقدمة

استخدم أربع طرق عرض مخصصة، بما في ذلك طريقة عرض القائمة (لتجميع وفرز وتصفية تفاعلات العملاء بناءً على معايير مختلفة)، وطريقة عرض إجراءات التشغيل الموحدة للمبيعات (لتحديد إجراءات التشغيل القياسية لمختلف مراحل المبيعات)، وطريقة عرض الصندوق (لتصنيف العملاء المحتملين حسب حالتهم الحالية)

تحديد أولويات المهام، وتقييم صحة خط الأنابيب، وتتبع المقاييس الرئيسية بكفاءة أكبر

إنشاء لوحات معلومات لتصور المعلومات وتحليلها

حالة الاستخدام المثالية: هذا القالب مثالي للشركات التي تتطلع إلى تحسين عمليات تتبع المبيعات والتنبؤ والتعاون الجماعي من خلال وجود جميع الأدوات اللازمة في مكان واحد.

5. قالب إدارة علاقات العملاء للمبيعات ClickUp

نظِّم فرص المبيعات وتتبعها باستخدام قالب ClickUp Sales CRM الخاص بـ ClickUp

نموذج نموذج ClickUp Sales CRM للمبيعات تم تصميمه لمساعدة فرق المبيعات على إدارة دورة حياة العملاء بالكامل، بدءًا من توليد العملاء المحتملين وحتى إتمام الصفقات، ضمن مساحة عمل واحدة ومبسطة. يتيح لك هذا القالب تتبع تفاعلات العملاء وفرص المبيعات والاتصالات بشكل فعال.

إليك أسباب إعجابك به:

راقب بسهولة التقدم المحرز في كل مرحلة من مراحل مسار المبيعات باستخدام حالات مخصصة

إضافة السمات وفرزها للحصول على طرق عرض مختلفة لمعلومات وبيانات المبيعات إلى جانب تفاعلات العملاء

تسهيل التشغيل التلقائي للمهام المتكررة مثل إرسال رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة، مما يساعد في الحفاظ على التواصل المنتظم مع العملاء دون بذل جهد يدوي إضافي

دمج ClickUp Brain و كليك أب كليب لاستخدام الذكاء الاصطناعي وتسجيل الشاشة لتحسين تتبع المبيعات ورضا العملاء

حالة الاستخدام المثالية: هذا النموذج قابل للتكيف بدرجة كبيرة مع الفرق الصغيرة والمؤسسات الكبيرة التي تتطلع إلى تحسين أداء المبيعات ورضا العملاء. كما أنه يتضاعف أيضًا كـ أداة قوية لإدارة علاقات العملاء للشركات التي تريد أنظمة إدارة علاقات عملاء شاملة وقابلة للتخصيص تتوسع مع نموها.

هل ما زلت مترددًا بشأن استخدام حل وقوالب ClickUp لإدارة علاقات العملاء؟ 🤔

إليك ما قالته برينا كينان، مديرة التسويق الرقمي في شركة SSM Creative Collective، عن تأثير ClickUp على سير العمل لديهم:

"ClickUp هو أفضل أداة لإدارة المشاريع وإدارة علاقات العملاء التي صادفتها. يتيح لك تعدد الاستخدامات إمكانية التعامل مع جميع مهامك في مكان واحد دون الحاجة إلى العديد من الاشتراكات في خدمات أخرى." ✨

برينا كينان، مديرة التسويق الرقمي في SSM Creative Collective

6. نموذج تقرير مبيعات ClickUp للمبيعات

تقرير المبيعات-ت

النموذج قالب تقرير مبيعات ClickUp مصمم لمساعدتك على تتبع وتحليل البيانات المتعلقة بأداء مبيعات فريقك - سواء كان ذلك شهريًا أو فصليًا أو سنويًا.

باستخدام قالب التقرير القابل للتكوين، راقب مؤشرات المبيعات المهمة، واكتشف الأنماط، وتصور بيانات الأداء. يعمل قالب CRM هذا أيضًا على تنظيم البيانات ومراقبتها لتحسين عملية اتخاذ القرارات، مع حقول مخصصة مثل منطقة المبيعات وإنجاز المبيعات وسنة المبيعات الملحقة بكل حساب.

إليك سبب إعجابك به:

استخدم حالات مخصصة مثل "مفتوح" و"مكتمل" لتتبع تقدم مهام المبيعات وأدائها

حسِّن مراقبة تقارير المبيعات من خلال تتبع الوقت والعلامات وتحذيرات التبعية ورسائل البريد الإلكتروني وغيرها من الميزات المتقدمة التي توفر تحليلاً شاملاً ورؤى في الوقت الفعلي

إبقاء مندوبي المبيعات مسؤولين عن تحقيق أهدافهم

اكتساب رؤية واضحة لاحتياجات العملاء وتفضيلاتهم

حالة الاستخدام المثالية: يُعد نموذج تقرير مبيعات ClickUp أداة ممتازة لجميع فرق المبيعات. فهو يسمح لك بجمع البيانات المهمة دون عناء، ومراقبة أداء الأقسام، وتقديم النتائج بطريقة جذابة ومباشرة.

7. قالب تعقب المبيعات ClickUp

قالب تعقب المبيعات ClickUp

ستقدر فرق المبيعات نموذج تعقب المبيعات ClickUp لفهم عملية المبيعات بشكل أفضل. يعمل هذا القالب على تبسيط عملية تتبع أهداف المبيعات الأسبوعية والشهرية ويحتفظ بعلامات تبويب على نجاح الأفراد والفريق. تعمل الحقول المخصصة على تسهيل تتبع وتقييم مقاييس المبيعات الهامة وتقييمها، بما في ذلك تكاليف الوحدة ورسوم الشحن والمرتجعات وأهداف الربح.

إليك سبب إعجابك به:

اجمع معلومات المبيعات من خلال طرق عرض مختلفة، مثل طريقة عرض تعقب المبيعات، وطريقة عرض حجم المبيعات في الشهر، وطريقة عرض حالة المبيعات لكل منتج

تصنيف الوظائف ومراقبة تقدم مهام المبيعات باستخدام حالات مخصصة

احتفظ بعلامات تبويب على أهداف المبيعات وتأكد من أن الجميع على نفس الصفحة

تتبع الأداء الفردي وأداء الفريق في الوقت الفعلي

حالة الاستخدام المثالية: سيجد مديرو المبيعات هذا القالب مفيدًا جدًا في مراقبة تفاعلات العملاء، وإنشاء مواعيد المتابعة، وتحديد الأنماط.

8. قالب مكالمات مبيعات ClickUp

قالب مكالمات مبيعات ClickUp

قم بتبسيط مكالمات المبيعات الخاصة بك ومراقبة تفاعلات العملاء مع قالب مكالمات مبيعات ClickUp . يضم القالب خمسة حقول مخصصة، ويتيح لك القالب تخزين معلومات قيّمة مثل تفاصيل الاتصال وتواريخ المتابعة ونتائج المكالمات، مما يضمن بقاء فريقك على اطلاع دائم ومُحدَّث.

مع هذا النظام الفعّال، ستتمكن من اللحاق بالركب دائمًا، مما يحسّن من تواصل المبيعات لديك ويقلل من فرص ضياع الصفقات.

إليك سبب إعجابك به:

أنشئ حالات مخصصة لتتبع ومتابعة كل فرصة مبيعات

اطّلع بالضبط على موقف مكالمات المبيعات الخاصة بك وأين توجد المشاكل

مساعدة مندوبي المبيعات على الاستمرار في التركيز على الأهداف الرئيسية لكل مكالمة

متابعة مع مصادر العملاء المحتملين وتعيين حالة العملاء المحتملين والمهام - كل ذلك في موقع مركزي

حالة الاستخدام المثالية: هذا النموذج مثالي لأي مندوب مبيعات أو عضو في الفريق يتطلع إلى التحضير للمكالمات وتنظيم المواد اللازمة وتتبع النتائج وضمان نجاح التواصل مع العملاء.

9. قالب عملية مبيعات ClickUp

قالب عملية مبيعات ClickUp

النموذج قالب عملية مبيعات ClickUp يوفر إطار عمل واضح يساعد مندوبي المبيعات على فهم الخطوات والمهام الضرورية التي تنطوي عليها عملية المبيعات، مما يقلل من الارتباك ويزيد من الكفاءة.

ولتنفيذ قالب عملية المبيعات، يمكن للمستخدمين إضافته إلى مساحة عمل ClickUp، وتعيين موقع له، ودعوة أعضاء الفريق للتعاون. يدعم القالب الفرق في إنشاء مشاريع لأهداف مبيعات محددة، وتعيين المهام بجداول زمنية، وتنظيم المهام في فئات، وعقد اجتماعات منتظمة لمناقشة التقدم المحرز

إليك سبب إعجابك به:

قم بإدارة عبء العمل والمواعيد النهائية باستخدام ميزات إدارة المشاريع في ClickUp

افهم بوضوح المرحلة التي وصل إليها عميلك المحتمل في عملية البيع

قم بإلحاق أعضاء فريق المبيعات الجدد بسهولة عن طريق الطلب منهم ببساطة اتباع النموذج

تنظيم جميع البيانات وتخزينها في قاعدة بيانات تعاونية

تحديد مجالات التحسين في عملية المبيعات الخاصة بك

حالة الاستخدام المثالية: إذا كنت تقوم بإتمام الصفقات أو تتطلع إلى جعل العمليات الداخلية أكثر كفاءة، فإن هذا القالب سيمنحك إطار العمل الذي تحتاجه لتحقيق النجاح.

تحسين جودة بيانات وعمليات إدارة علاقات العملاء الخاصة بك باستخدام ClickUp

بينما قد تساعدك قوالب Excel CRM على تتبع علاقات العملاء، إلا أنها تصبح مرهقة مع نمو أعمالك. سيؤدي تحديث جداول البيانات المفككة، وتتبع الإصدارات عبر ملفات متعددة، ومشاركة البيانات عبر فرق العمل إلى الارتباك وتفويت الفرص.

وهنا يأتي دور ClickUp وقوالب CRM الخاصة به.

وباعتبارها منصة شاملة لإدارة العمل، تعمل ClickUp على تحويل طريقة تعاملك مع علاقات العملاء من خلال بدائلها لقوالب إدارة علاقات العملاء في Excel. توفر قوالب إدارة علاقات العملاء القابلة للتخصيص لدينا تعاونًا في الوقت الفعلي، وعمليات متابعة تلقائية، وتقارير قوية في مساحة واحدة موحدة. بدلاً من التعامل مع الإحباط الناتج عن قوالب Excel CRM، يمكنك التركيز على ما هو أكثر أهمية: بناء علاقات دائمة مع العملاء.

باستخدام قالب ClickUp CRM، يمكنك تمكين فريقك من تقديم تجارب عملاء استثنائية. اشترك مجانًا اليوم ورحب بحل إدارة علاقات العملاء الميسور التكلفة والمصمم خصيصًا!