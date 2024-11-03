أفضل 13 برنامج اتصالات سحابي لعام 2025

تتحرك الحياة في مجال الأعمال بوتيرة سريعة بشكل لا يصدق، سواء كنت تتوسع من فريق مكون من 1 إلى 10 أو 100 أو 1000 . على مدار العقد الماضي، شاهدت منصات الاتصالات السحابية تتطور لتلبية متطلبات الفرق المتنامية وأعباء العمل المتزايدة، مما يسهل إدارة كلا الأمرين.

ولكن مع وجود العديد من الخيارات المتاحة اليوم، كيف يمكنك تحديد الحل المناسب لعملك؟ يقدم كل منها ميزات ومزايا مميزة، ولكن لن تتوافق جميعها مع سير عمل فريقك أو استراتيجيات التواصل .

بعد اختبار العديد من المنصات، حصرتها في 13 خياراً متعدد الاستخدامات تلبي مجموعة من احتياجات العمل. دعنا نتعمق فيها لمساعدتك في العثور على الأنسب لك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج الاتصالات السحابية؟

أنت لا تريد الاستثمار في شيء يحل ببساطة محل الأجهزة المحلية. يجب أن تختار منصة توفر لك منصة شاملة إدارة الفريق ميزات، ويعزز التعاون، ويحسن الكفاءة التشغيلية.

إليك الميزات الرئيسية التي يجب تحديد أولوياتها عند تقييم خياراتك:

الدردشة: اختر أداة مزودة بوظيفة الدردشة المدمجة لجعل اتصالات الفريق مركزية، والحفاظ على تنظيم الرسائل والملفات والتحديثات في مكان واحد

اختر أداة مزودة بوظيفة الدردشة المدمجة لجعل اتصالات الفريق مركزية، والحفاظ على تنظيم الرسائل والملفات والتحديثات في مكان واحد مشاركة الملفات: اختر منصة تتيح المشاركة السريعة للملفات داخل فريقك وخارجها مع أصحاب المصلحة، مما يضمنالتواصل التعاوني تكامل إدارة علاقات العملاء: اختر أداة تتكامل بسلاسة مع إدارة علاقات العملاء، مما يسهل التواصل مع العملاء ويحسن الكفاءة من خلال تقليل الحاجة إلى التبديل بين أدوات متعددة

اختر منصة تتيح المشاركة السريعة للملفات داخل فريقك وخارجها مع أصحاب المصلحة، مما يضمنالتواصل التعاوني المكالمات مع التسجيل: اختر منصة تسمح لك بتسجيل المكالمات وتخزينها، مما يضمن توثيق المحادثات والقرارات المهمة وإمكانية الوصول إليها للرجوع إليها في المستقبل

اختر منصة تسمح لك بتسجيل المكالمات وتخزينها، مما يضمن توثيق المحادثات والقرارات المهمة وإمكانية الوصول إليها للرجوع إليها في المستقبل سجل التحرير والطوابع الزمنية: يجب أن توفر الأداة التي تختارها سجلات تحرير وطوابع زمنية شفافة، مما يسمح لفريقك بتتبع التغييرات ومتابعة تسلسل المهام والوفاء بالمواعيد النهائية مع المساءلة

يجب أن توفر الأداة التي تختارها سجلات تحرير وطوابع زمنية شفافة، مما يسمح لفريقك بتتبع التغييرات ومتابعة تسلسل المهام والوفاء بالمواعيد النهائية مع المساءلة لوحات المعلومات المشتركة وإدارة المهام: اختر حلاً مزوداً بلوحات معلومات مشتركة تتيح تعيين المهام وتتبع التقدم المحرز في الوقت الفعلي وسهولة الوصول إلى المستندات المهمة لجميع أعضاء الفريق

13 أفضل 13 برنامج اتصالات سحابي

1. ClickUp (الأفضل للاتصالات الموحدة)

إذا كنت تبحث عن أداة اتصالات سحابية تمزج بسهولة بين التعاون وإدارة المهام والتعليقات في الوقت الفعلي، فإن ClickUp يبرز كواحد من أكثر المنصات المتاحة ديناميكية - ودعني أخبرك لماذا بالتفصيل.

أحد الجوانب المفضلة لدي في ClickUp هو اكتشاف التعاون ميزة. سواء كنت تقوم بصياغة مهمة أو تضيف تعليقات أو تعمل على التوثيق، ستعرف دائمًا عندما يقوم شخص آخر بكتابة المهمة نفسها أو عرضها.

تخلص من سوء التواصل مع ميزة "اكتشاف التعاون" في ClickUp

هذا يجعل العمل معًا أمرًا سهلاً، خاصة عندما يشارك العديد من أعضاء الفريق في مشروع سريع الحركة.

مع ClickUp Whiteboards ، تصبح جلسات العصف الذهني أكثر ديناميكية حيث يتعاون الفريق في الوقت الفعلي على لوحة رقمية مشتركة. لقد استخدمتها لرسم خرائط لسير العمل الرشيق، وجلسات الاستراتيجية، وحتى للعصف الذهني للأفكار البسيطة.

حوّل الأفكار إلى إجراءات على الفور مع سبورة ClickUp Whiteboards

يمكنك إنشاء مهام مباشرة من اللوحة البيضاء، وربطها بالملفات أو المهام أو حتى المستندات ذات الصلة. بالإضافة إلى ذلك، فإن واجهة السحب والإفلات في هذه برنامج التعاون المرئي يتيح لك ربط الأفكار بسهولة، وإنشاء روابط بين المفاهيم في ثوانٍ. انقر فوق الدردشة هو تطبيق لكل شيء يجمع بين الدردشة والعمل.

فمن خلال جمع مناقشاتك ومهامك في منصة واحدة موحدة، يضمن لك دمج كل ما تحتاجه للتواصل والتعاون بسلاسة. يؤدي ذلك إلى إنتاجية أفضل، وتواصل أوضح، وسير عمل أكثر تركيزًا - كل ذلك دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات.

يمكنك تحويل الرسائل إلى مهام بنقرة واحدة والحفاظ على السياق من خلال ربط المستندات والمحادثات والمهام ذات الصلة تلقائياً. بالإضافة إلى ذلك، يأتي هذا التطبيق مزوداً بقوة الذكاء الاصطناعي لتعزيز التواصل.

أطلق العنان لإنتاجية لا مثيل لها مع ClickUp Chat

بدلاً من سلاسل رسائل البريد الإلكتروني الطويلة أو الرسائل المفقودة، كل شيء في ClickUp مرتبط ببعضه البعض - الإعلانات والتحديثات والمتابعة.

والآن، إذا كنت ترغب في تخصيص كيفية عرض المهام والمشاريع على المنصة، فقم بما يلي طرق عرض ClickUp سيتجاوز توقعاتك.

أقوم بالتبديل بين طرق عرض القائمة واللوحة والتقويم حسب مرحلة المشروع، وكل منها يخدم غرضه بشكل مثالي. لم يكن تنظيم المهام حسب الأولوية أو تواريخ الاستحقاق أو العلامات المخصصة أسهل من أي وقت مضى - بفضل أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص في ClickUp.

اعرض عملك على طريقتك مع طرق عرض ClickUp Views

علاوة على ذلك، فإن التخزين ليس مشكلة مع تكامل التخزين السحابي في ClickUp مع خدمات مثل Google Drive وDropbox وBox وOneDrive. وهذا يجعل إرفاق الملفات بالمهام أمراً سهلاً.

سواء كنت أعمل أثناء التنقل أو أتعاون مع العملاء، يمكنني سحب الملفات المهمة من حسابات متعددة، مع الحفاظ على مركزية كل شيء داخل المنصة.

وعندما يكون الوضوح ضروريًا، فلا شيء يضاهي كليك أب كليب . بدلاً من ترك سلاسل تعليقات طويلة، يمكنني تسجيل شاشتي بسرعة وشرح أفكاري ومشاركتها على الفور. يمكنني تقديم ملاحظات أو أن أوضح لزميل في الفريق كيفية التنقل في ميزة معينة.

اضمن اتصال فيديو سريع وواضح مع ClickUp Clips

أحب الطريقة التي تجعل ClickUp Clips من ClickUp Clips التواصل واضحاً تماماً.

أفضل الميزات

إنشاء مستندات ClickUp ومواقع الويكي وقواعد المعرفة مع الصفحات المتداخلة وخيارات التصميم والقوالب

تحقق تلقائيًا من التدقيق الإملائي في مستنداتك ومهامك، بدون أي إضافات أو ملحقات باستخدام ClickUp Brain حافظ على المواءمة مع الجدول الزمني التلقائي وتتبع التقدم، مما يضمن أن الجميع على نفس الصفحة باستخدام أهداف ClickUp قم بتبسيط جهود التواصل من خلالقوالب خطة التواصل مصممة خصيصاً لمختلف حالات الاستخدام

استفد من ميزات الأمان القوية للمنصة، بما في ذلك تشفير SSL 256 بت، وأمان مركز البيانات الفعلي، والمصادقة الثنائية

قيود ClickUp

قد يستغرق التعوُّد على ClickUp بعض الوقت نظرًا لوجود العديد من الميزات التي يجب استكشافها

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تسعير مخصص ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات للشخص الواحد شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9,800 مراجعة)

4.7/5 (أكثر من 9,800 مراجعة) كابيترا :: 4.6/5 (أكثر من 4,200 تقييم)

2. Google Workspace (الأفضل لمجموعة شاملة من أدوات التواصل)

عبر GoogleWorkspace يجمع Google Workspace بين أدوات الاتصال والإنتاجية في نظام أساسي واحد وهو مصمم لدعم فرق العمل عن بُعد وداخل المكتب، سواء كنت تدير مهام صغيرة أو مشاريع كبيرة.

أفضل ميزات Google Workspace

إمكانية الوصول إلى أدوات الاتصال السحابية الأساسية مثل Gmail وGoogle Chat وGoogle Meet إلى جانب تطبيقات التعاون مثل مستندات Google وجداول البيانات وDrive - كل ذلك في اشتراك واحد

سهولة إضافة مستخدمين جدد وإدارة الأذونات ومشاركة المستندات بأمان دون المساس بالأمان

ابقَ على اتصال مع فريقك من أي مكان من خلال تطبيقات الأجهزة المحمولة لجميع أدوات مساحة العمل؛ تعاون أثناء التنقل

قيود Google Workspace

يجب أن تعتمد بشكل كبير على الاتصال بالإنترنت لتتمكَّن من القيام بجميع الأعمال تقريبًا على Google Workspace

يفتقر مستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية من Google إلى بعض الميزات المهمة لأدوات Microsoft مثل Word وExcel وPowerPoint

تسعير مساحة عمل Google

مجانًا للأبد

المبتدئين من الشركات: 7.20 دولار شهريًا لكل مستخدم

7.20 دولار شهريًا لكل مستخدم الأعمال القياسية 14.40 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

14.40 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم الشركة الإضافية: 21.60 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

21.60 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Google Workspace

G2: 4.6/5 (أكثر من 42,500 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 42,500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 16,000 تقييم)

3. Zoom Workplace (الأفضل لعقد مؤتمرات الفيديو والتعاون)

عبر تكبير إذا كانت مكالمات الفيديو مهمة لجهود التعاون بين فريقك، فإن Zoom Workplace هو أداة مؤتمرات الفيديو التي يجب أن تكون في مجموعة أدواتك. فهي تجعل المناقشات تفاعلية من خلال ميزات مثل غرف الاستراحة، واللوحات البيضاء المباشرة، وأدوات التحكم الآمنة في الاجتماعات على المنصة. إنها مثالية لاستضافة ندوات كبيرة عبر الإنترنت واجتماعات الفريق الصغيرة.

Zoom Workplace أفضل الميزات

اتصل للتواصل مع أعضاء فريقك في مكالمات صوتية باستخدام هاتف Zoom

جدولة الاجتماعات وإضافتها إلىتطبيقات التقويم المشتركة من داخل المنصة

حافظ على أمان غرف الاجتماعات الخاصة بك، حيث يوفر Zoom للمضيفين القدرة على التحكم في من ينضم ومتى، ومن يسمح له بالدخول إلى الاجتماع، ونقل الأعضاء بسهولة عبر الغرف الفرعية

قيود Zoom Workplace

لا يوفر Zoom أفضل جودة للفيديو، لذا قد لا يمكن تحقيق دقة 4K

تكون التحديثات تلقائية، وقد تضطر أحياناً إلى الانتظار حتى تنتهي قبل الانضمام إلى اجتماع مهم

تسعير Zoom Workplace

مجاني للأبد

المحترف: 14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: 21.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات زووم زووم لمكان العمل

G2: 4.5/5 (أكثر من 55,000 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 55,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 13,900 تقييم)

4. Twilio (الأفضل لحلول الاتصالات السحابية القابلة للتخصيص)

عبر تويليو تبرز Twilio كمنصة اتصالات مرنة، حيث تقدم نموذج تسعير الدفع حسب الاستخدام الذي يسمح للشركات بالدفع مقابل الميزات التي تستخدمها فقط.

سواء كنت تتطلع إلى تخصيص رحلات العملاء أو أتمتة مهام الاتصال الرئيسية، فهي تمنحك الأدوات اللازمة لإنشاء أنظمة اتصالات سحابية مصممة خصيصًا دون أن تكون مقيدًا بعقود طويلة الأجل.

أفضل ميزات Twilio

استخدم ميزة البحث لضمان ورود المكالمات من مصادر موثوقة

الاستفادة من منصة بيانات العملاء الديناميكية لإنشاء تجارب مخصصة بناءً على البيانات في الوقت الفعلي

توفير الوقت من خلال أتمتة المهام مثل تسجيل المكالمات وتدوينها والإشعارات

قيود تويليو

مناسب أكثر للأشخاص المتمرسين في مجال التكنولوجيا

تكامل واجهة المستخدم معقد وليس من السهل فهمه

تسعير تويليو

مجاني للأبد

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات تويليو

G2: 4.2/5 (أكثر من 470 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 470 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 450 تقييم)

5. فوناج (الأفضل للاتصالات على مستوى المؤسسات)

عبر فوناج Vonage عبارة عن مجموعة اتصالات قوية للأعمال تقدم مجموعة متنوعة من واجهات برمجة التطبيقات للصوت والفيديو والمراسلة وغيرها. وسواء كنت تدير شركة صغيرة أو تدير مؤسسة عالمية، ستعجبك واجهته البديهية التي تتيح لك سهولة التخصيص.

هناك أيضًا خيار لدمج Vonagedesktop وتطبيق الهاتف المحمول مع برامج رائدة مثل Salesforce وSlack وG Suite.

أفضل ميزات Vonage

احصل على موثوقية وقت التشغيل على مستوى المؤسسات في اتصالاتك

تتبع وتحليل نموك باستخدام ميزة "التقرير"، التي توفر مخططات ورسوم بيانية متنوعة للحصول على رؤى

استفد من ميزات التنقل في Vonage لتوجيه المكالمات والتعاون مع الفرق، بغض النظر عن مكان وجودهم

قيود Vonage

قد تكون واجهة المستخدم معقدة بعض الشيء بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية بالمنصات القائمة على واجهة برمجة التطبيقات

أبلغ بعض المستخدمين عن مشاكل في جودة المكالمات، خاصة في المناطق ذات التغطية الشبكية الضعيفة

تسعير Vonage

مجاني للأبد

الاتصالات الموحدة الأساسية: 13.99 دولارًا شهريًا لكل خط

13.99 دولارًا شهريًا لكل خط الاتصالات الموحدة الأساسية: 20.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل خط

20.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل خط الاتصالات الموحدة الأساسية: 27.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل خط

27.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل خط باقات مركز الاتصال: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات فوناج #### تقييمات ومراجعات فوناج

G2: 4.3/5 (أكثر من 460 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 460 تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 300 تقييم)

6. تيلنيكس (الأفضل للاتصال عالي الجودة والموثوقية)

عبر تيلنيكس تشتهر Telnyx بتقديم خدمات اتصالات من الدرجة الأولى، بما في ذلك الصوت والرسائل ونقل البيانات عبر شبكات IP الخاصة. وبفضل تركيزها على تقديم خدمة متسقة وموثوقة، تُعد Telnyx خيارًا رائعًا للشركات التي تحتاج إلى البقاء على اتصال مع العملاء في جميع أنحاء العالم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مع الحد الأدنى من وقت التوقف.

أفضل ميزات Telnyx

ادفع فقط مقابل ما تستخدمه مع نموذج التسعير المرن من Telnyx

إضفاء الطابع الشخصي على تفاعلات العملاء مع التفاعلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

تتبّع تحليلات المكالمات والرسائل في الوقت الفعلي لتحسين عملية اتخاذ القرار

قيود Telnyx

قد يكون الإعداد صعباً، خاصة بالنسبة للمستخدمين غير التقنيين

دعم العملاء المحدود للخطط الأصغر حجماً

تسعير Telnyx

الدفع حسب الاستخدام: أسعار متنوعة بناءً على الاستخدام

أسعار متنوعة بناءً على الاستخدام التسعير على أساس الحجم: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Telnyx

G2: 4.7/5 (أكثر من 410 تقييمات)

4.7/5 (أكثر من 410 تقييمات) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 110 تقييمات)

7. Webex Suite (الأفضل لعقد مؤتمرات الفيديو الآمنة والموثوقة)

عبر مجموعة Webex Suite من بين جميع أدوات التعاون السحابي في السوق، تتميز Webex Suite بميزات الأمان المتقدمة والتكامل مع أدوات العمل المختلفة. فهو يوفر الموثوقية التي تشتد الحاجة إليها لفرق العمل عن بُعد والمؤسسات الكبيرة. أعجبني بشكل خاص مدى سهولة استضافة مكالمات الفيديو والصوت عالية الوضوح باستخدام Webex Suite.

أفضل ميزات Webex Suite

تأمين اجتماعاتك بتشفير من طرف إلى طرف

استخدم ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل إلغاء الضوضاء والنسخ التلقائي لتحسين جودة اجتماعاتك

بث اجتماعاتك مباشرة إلى منصات مثل فيسبوك أو يوتيوب، مما يسهل الوصول إلى جمهور أكبر

قيود مجموعة Webex Suite

أسعاره مرتفعة بالنسبة للخطط المتقدمة مقارنةً بالمنافسين

قد تبدو الواجهة قديمة بالنسبة لبعض المستخدمين

أسعار باقة Webex Suite

مجاني

الاجتماع: 14.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

14.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Suite: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات مجموعة Webex Suite

G2: 4.2/5 (أكثر من 18,200 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 18,200 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 7,300 تقييم)

8. Wrike (الأفضل لإدارة المشاريع والتواصل)

عبر وريك Wrike هي أداة إدارة مشاريع متعددة الاستخدامات قائمة على السحابة تجمع بين إدارة المهام وميزات التواصل. إنه خيار جيد للفرق التي تسعى إلى التعاون الفعال مع البقاء على رأس المهام والمواعيد النهائية.

أكثر ما أعجبني في هذه الأداة هو واجهتها سهلة الاستخدام. كما أنها تتكامل مع حلول أخرى مثل Google Workspace وSlack، مما يساعدك على تلبية أهداف التواصل الخاصة بك بفعالية

أفضل ميزات Wrike

مشاركة الملفات والتحديثات في الوقت الفعلي لتحسين التنسيق بين أعضاء الفريق

تحديد أولويات المهام من أجل سلاسة العمل والتعاون عن بُعد، خاصةً عندما تكون المواعيد النهائية ضيقة

تتبع التقدم اليومي من خلال طرق عرض لوحة التحكم القابلة للتخصيص، مما يتيح لك التحكم الكامل في كيفية تصور مشاريعك

قيود Wrike

الميزات المتقدمة متاحة فقط مع الخطط ذات المستوى الأعلى

لا تتم مشاركة تحديثات المهام عند إعادة تعيين المهمة إلى عضو آخر في الفريق

تسعير #### تسعير Wrike

مجاني: 0 دولار/شهرياً لكل مستخدم

0 دولار/شهرياً لكل مستخدم الفريق: 9.80 دولار شهريًا لكل مستخدم

9.80 دولار شهريًا لكل مستخدم الشركات: 24.80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

24.80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

أسعار مخصصة Pinnacle: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Wrike

G2: 4.2/5 (أكثر من 3700 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 3700 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 2,600 تقييم)

9. رينج أوفر (أفضل نظام هاتف واتصالات سحابي)

عبر رينجوفر Ringover هو نظام هاتف قائم على السحابة يوفر خدمات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) مصممة خصيصاً للشركات. إذا كانت المبيعات ودعم العملاء جزءًا مهمًا جدًا من عملياتك، يمكن أن يساعد Ringover في تبسيط سير العمل وتحسين كفاءة فرقك.

أفضل ميزات Ringover

إجراء مكالمات غير محدودة إلى أكثر من 90 وجهة، والحفاظ على تدفق الاتصالات عبر الحدود

تتبع الأداء مع تحليلات المكالمات التفصيلية وميزات إعداد التقارير

تسجيل المكالمات ونسخ رسائل البريد الصوتي لسهولة المتابعة

قيود التحويل الرنيني

خيارات التخصيص للشركات الصغيرة محدودة

في بعض الأحيان، لاحظ المستخدمون تأخيراً في المكالمات الصوتية

تسعير رينغ أوفر

الذكي: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأعمال: 54 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

54 دولارًا شهريًا لكل مستخدم متقدم: 64 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات رينجوفر

G2: 4.6/5 (أكثر من 130 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 130 تقييم) Capterra: 4.6/5 (470+ تقييم)

10. Runrun.it (الأفضل لإدارة المهام والتواصل)

عبر Runrun.it Runrun.it هو حل لإدارة المهام قائم على الحوسبة السحابية يساعدك على تتبع المهام والوقت وتقدم المشروع بكفاءة. لوحات مهامه المرئية وميزاته القابلة للتخصيص تجعله مثاليًا من أجل التعاون في مكان العمل الحفاظ على توافق الجميع على الأهداف والمواعيد النهائية.

أعجبني بشكل خاص كيف يمكنك الاحتفاظ بسجل للقرارات والمرفقات والمحادثات مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين في مكان مركزي.

Runrun.it أفضل الميزات

إنشاء عمليات تلقائية لتوزيع المهام بين الفريق وإنشاء مواعيد نهائية وطلب الموافقات

إنشاء نماذج لتلقي المعلومات الضرورية لمشروعك؛ وإيقاف التنقل غير الضروري ذهاباً وإياباً

تنظيم سير عملك وتحسينه في لوحة كانبان الذكية، مع فلاتر بحث متقدمة

قيود Runrun.it

هناك نقص في التفسيرات الواضحة لجميع الميزات، خاصة للمستخدمين لأول مرة

الإشعارات المكررة متكررة، مما يسبب الارتباك

تسعير Runrun.it

مجاني

الشركات: 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم

10 دولارات شهرياً لكل مستخدم المؤسسات: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Runrun.it التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 1100 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1100 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 150 تقييم)

11. أفايا (الأفضل لأنظمة الاتصالات السحابية على مستوى المؤسسات)

عبر أفايا Avaya اسم معروف في مجال الاتصالات التجارية القائمة على التكنولوجيا السحابية.

إذا كان عملك يتطلب منصة اتصالات سحابية قوية للصوت والفيديو والمراسلة والتعاون بين فريق العمل، فإن Avaya تستحق أن تفكر في ذلك - خاصة إذا كنت تعمل مع فرق متعددة الوظائف أو التعامل مع تدفقات العمل المعقدة.

أفضل ميزات Avaya

استخدم Avaya كهاتف فعلي أو كمنصة رقمية على أجهزة الكمبيوتر المكتبية

حماية بياناتك الحساسة مع ميزات الأمان على مستوى المؤسسات

قم بإعداد تسجيلات البريد الصوتي وإرسال رسائل الفاكس بسهولة مباشرةً من جهاز الكمبيوتر الخاص بك، والتكامل مع أدوات مثل Salesforce وMicrosoft Teams

قيود Avaya

البرنامج غير متناسق، وكثيراً ما يتعطل ويتطلب من المستخدمين تسجيل الخروج وإعادة التشغيل

لا يمكن الاعتماد على الدعم، حيث يتنقل المستخدمون بشكل متكرر بين الوكلاء الذين يبدون غير ملمين بالنظام

أسعار أڤايا

اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات أفايا

G2: 4.1/5 (أكثر من 170 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 170 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 80 تقييم)

12. Connecteam (الأفضل لإدارة فريق العمل عن بُعد والقوى العاملة المتنقلة)

عبر فريق الاتصال بالنسبة للشركات في صناعات مثل التصنيع والخدمات اللوجستية وغيرها من الصناعات التي تتجاوز فيها معظم الأدوار الوظائف المكتبية التقليدية، يجب أن تلبي برامج الاتصالات السحابية الاحتياجات الفريدة لقوى العمل هذه. وهنا يبرز دور Connecteam.

فهو مصمم خصيصاً للفرق غير المكتبية وفرق العمل المتنقلة، ويوفر الأدوات التي يحتاجها عملك لإبقاء الجميع على اتصال ومزامنة بغض النظر عن مكان العمل.

أفضل ميزات Connecteam

تبسيط إدارة المناوبات، وتعيين المعدات، والموافقة على طلبات الإجازات، وغير ذلك الكثير - كل ذلك من منصة واحدة

الحصول على نظرة عامة كاملة على الرسائل المجدولة، وتعديلها أو حذفها بسهولة داخل تطبيق الدردشة

تتبُّع ساعات عمل الموظفين وربطها بنظام كشوف المرتبات لسهولة المعالجة

قيود Connecteam

لا يمكن للمدراء جعل أعضاء الفريق غير متاحين عند الحاجة

تحتاج عمليات التكامل إلى التحسين، لا سيما مع QuickBooks Online (QBO)، حيث إن إدخالات الوقت لا تتوافق مع تنسيق QBO

تسعير Connecteam

مجاني: $0

$0 الأساسي: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم متقدم: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الخبير: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

Connecteam التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (760+ تقييم)

4.7/5 (760+ تقييم) Capterra: 4.8/5 (330+ تقييم)

13. TextP2P (الأفضل للتسويق والتواصل عبر الرسائل النصية القصيرة)

عبر TextP2P إذا كانت إدارة علاقات العملاء لديك تعتمد بشكل أساسي على خدمات الدردشة ولا تتطلب مؤتمرات الفيديو أو أنظمة الهاتف أو حتى أفضل بدائل البريد الإلكتروني ، يعد TextP2P خيارًا رائعًا للتعامل مع اتصالات العملاء.

إنه أحد أفضل أدوات التعاون للشركات الصغيرة والشركات متوسطة الحجم التي تبحث عن حل مبسط وفعال.

TextP2P أفضل الميزات

إعداد حملات تنقيط لإرسال رسائل نصية ورسائل بريد إلكتروني وإرسال رسائل صوتية بدون رنين على فترات زمنية محددة مسبقًا

إرسال استبيانات رسائل نصية تلقائية للحصول على تعليقات من العملاء بسهولة

تخزين عدد غير محدود من جهات الاتصال وإدارتها في قواعد بيانات TextP2P

قيود TextP2P

يفتقر إلى القدرة على إجراء مكالمات صوتية أو مكالمات فيديو، مما يحد من خيارات الاتصال

حدود عدد الأحرف في الرسائل النصية القصيرة قد يحد من طول الاتصالات

تسعير TextP2P

المبتدئ 500: 21 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

21 دولارًا أمريكيًا/شهريًا الإحترافي 1000: 42 دولارًا في الشهر

42 دولارًا في الشهر الشركة 2000: 84 دولارًا في الشهر

84 دولارًا في الشهر ادفع كما تشاء: 5 دولارات شهريًا: 5 دولارات شهريًا

TextP2P التقييمات والمراجعات

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: 4.9/5 (أكثر من 110 تقييم)

منصة الاتصالات الموحدة لفرق العمل المتنوعة

لا يمكنك السماح لمسارات الاتصال المعطلة أو الطويلة بإبطاء عملياتك.

تخيل هذا: فريق المنتج الخاص بك عالق في مفاوضات البائعين وتقدير التكاليف، بينما فريق العمليات لديك عالق في انتظار التحديثات لتحميل المنتجات إلى السوق، دون وجود جداول زمنية واضحة في الأفق.

هذا هو المكان الذي يمكن ل ClickUp أن يُحدث فيه فرقاً كبيراً.

فمن خلال تعزيز التواصل السلس والشفاف، يضمن هذا النظام بقاء فرقك على اتصال ومواكبة آخر المستجدات في الوقت الفعلي. وسواء كنت تعمل على توسيع نطاق عملك أو تحسين اتصالاتك الداخلية والخارجية، فإن ClickUp يوفر لك منصة تدعم جميع احتياجاتك.

لا تدع ثغرات التواصل تعيقك - لا تدع ثغرات التواصل تعيقك اشترك في ClickUp مجانًا وابدأ اليوم.