20 إحصائية لمشاركة الموظفين لدفع عجلة النمو المؤسسي

الموظفون المتفاعلون هم العمود الفقري لازدهار الأعمال التجارية. 🚀

إن القوى العاملة المتحمسة والاستباقية والمستثمرة هي أحد الأصول التي تضع عملك على مسار النجاح على المدى الطويل.

على الرغم من الدفع الأخير نحو التركيز على الموظفين ومشاركتهم، إلا أن العديد من الشركات لا تزال تفتقد إلى تحقيق ذلك. وفي كثير من الأحيان، يرجع السبب في ذلك إلى أنهم يتجاهلون نقطة أنشطة مشاركة الموظفين .

سنترك الأرقام تروي بقية القصة. فيما يلي بعض الإحصاءات التي تلفت الأنظار حول مشاركة الموظفين للمساعدة في بناء ثقافة عمل إيجابية مع موظفين متحمسين وملتزمين. 📊

ما هي مشاركة الموظفين؟

مشاركة الموظفين هي مستوى الالتزام العاطفي الذي يشعر به الموظفون تجاه مؤسستهم ورسالتها وأهدافها وقيمها وأدوارهم داخلها.

الموظفون المتفاعلون لا يعملون فقط من أجل الراتب، بل هم مهتمون حقًا بالمساهمة في نجاح العمل.

وتُترجم هذه المشاركة إلى تحسين الروح المعنوية وزيادة الإنتاجية والعمل التعاوني.

على سبيل المثال: لاحظت مايا، رئيسة قسم تطوير المنتجات في شركة لتطوير التطبيقات، انخفاض معنويات فريقها بعد أشهر من المواعيد النهائية التي تتسم بالضغط الشديد. ولمعالجة هذه المشكلة، تقوم مايا بتقديم جلسات مراجعة منتظمة لإجراء مناقشات مفتوحة، وتبدأ "أيام الجمعة لتقدير الأقران"، وتوفر ساعات عمل مرنة لمساعدة الفريق على إعادة شحن طاقاته والعمل بالسرعة التي تناسبه.

تعمل هذه المبادرات بسرعة على تعزيز الروح المعنوية وتحسين التعاون وتقليل الإرهاق. يؤدي نهج مايا الاستباقي لتعزيز ثقافة عمل إيجابية وجذابة إلى زيادة الإنتاجية والاحتفاظ بالفريق، مما يدل على أن المشاركة الحقيقية تأتي من خلق بيئة يشعر فيها الموظفون بالتقدير. 🌱

### فوائد المشاركة العالية للموظفين

تحسين معدل مشاركة الموظفين له العديد من الفوائد. دعونا نلقي نظرة على بعضها:

زيادة التركيز: يزيد من الإنتاجية، مما يساعد هؤلاء الموظفين على التفوق على زملائهم لأنهم يركزون بشكل أفضل على عملهم

يزيد من الإنتاجية، مما يساعد هؤلاء الموظفين على التفوق على زملائهم لأنهم يركزون بشكل أفضل على عملهم انخفاض معدلات الإرهاق : يقلل من مشاعر الإرهاق ويعزز المشاعر الإيجابية ويقلل من مستويات التوتر. تقريبًا 40% من الموظفين المشاركين يواجهون مستوى أقل من الإرهاق مقارنة بالبقية، حيث أن لديهم مستويات أعلى من المشاعر الإيجابية

: يقلل من مشاعر الإرهاق ويعزز المشاعر الإيجابية ويقلل من مستويات التوتر. تقريبًا 40% من الموظفين المشاركين يواجهون مستوى أقل من الإرهاق مقارنة بالبقية، حيث أن لديهم مستويات أعلى من المشاعر الإيجابية صورة إيجابية للعلامة التجارية : يعزز التحفيز، ويعزز البيئة الداعمة، ويعزز سمعة الشركة

: يعزز التحفيز، ويعزز البيئة الداعمة، ويعزز سمعة الشركة التعاون الفعال: يعزز الابتكار ويشجع على مشاركة الأفكار ويقوي العمل الجماعي

## 20 إحصائيات مشاركة الموظفين

دعنا نتعمق في أهم 20 إحصائية حول مشاركة الموظفين التي ستساعدك على اتخاذ قرارات مستنيرة حتى تحقق أقصى استفادة من مزاياها! 🤝

1.

77% من الموظفين العالميين يشعرون بعدم الارتباط في العمل

وهذا يشير إلى أن حوالي 23% فقط من الموظفين منخرطون في العمل أو غير منخرطين بشكل فعال في العمل. ويتسبب هذا العدد المنخفض من الموظفين المنخرطين بنشاط في العمل في انخفاض الإنتاجية وانخفاض الروح المعنوية وزيادة احتمالية ترك الموظفين للعمل بشكل متكرر.

إليك طريقة لتقليل هذه النسبة في شركتك.

استبيان مشاركة الموظفين

في حين أن هناك أساليب متعددة لمعالجة هذه المشكلة، تحتاج الشركات إلى البحث عن حلول فعالة لتبسيط المشاركة. إن نموذج ClickUp لمشاركة الموظفين أداة رائعة لقياس مستويات مشاركة الموظفين وتحسينها بشكل أكثر فعالية.

تتضمن بعض العروض الرئيسية لهذا القالب ما يلي:

تتبع مقاييس المشاركة لتحديد نقاط القوة لدى الموظفين ومجالات التحسين

تخصيص استطلاعات المشاركة لالتقاط معايير محددة تتعلق بالعمل والثقافة وما إلى ذلك

تحليل النتائج باستخدام ميزات إعداد التقارير المدمجة لتطوير خطط عمل مستهدفة

تضيف مثل هذه النماذج هيكلاً لكيفية إشراك الشركات للقوى العاملة لديها وكسب الموظفين غير المنخرطين بنشاط.

2. تعمل استراتيجيات إشراك الموظفين التي تقودها الموارد البشرية على تحسين النتائج من خلال

49% يمثل نقص مشاركة الموظفين مشكلة مؤسسية واسعة الانتشار، ويتطلب حل هذه المشكلة نهجًا متضافرًا من أعلى إلى أسفل. وإليك السبب الذي يجعل مبادرات مشاركة الموظفين التي تقودها الموارد البشرية ذات تأثير هائل: تعرف على كيفية زيادة مستويات المشاركة بنسبة 49%!

تقوم فرق الموارد البشرية بتسخير تحليلات القوى العاملة منصات لإجراء تحليل SWOT على مستوى الشركة.

وفي الوقت نفسه، يستخدمون برنامج مشاركة الموظفين حلول لتصميم برامج المشاركة التي تلبي احتياجات الموظفين وثقافة الشركة. تُمكِّن هذه الاستراتيجية ذات الشقين قسم الموارد البشرية من تحديد مجالات المشاكل ومعالجة هذه التحديات بشكل استباقي.

ونتيجةً لذلك، يكون لها تأثير أكبر من المحاولات المتفرقة والمعزولة على مستوى الفريق أو الإدارة!

3. الشركات ذات القوى العاملة عالية المشاركة تلاحظ أ

21% قفزة في الربحية

تساهم القوى العاملة عالية المشاركة بشكل مباشر في نجاح الأعمال. هذا الارتباط منطقي، بالنظر إلى أن الموظفين المتفاعلين يستثمرون بشكل أكبر في عملهم ويساهمون بشكل مفيد في بناء بيئة عمل إيجابية.

ويؤدي ذلك إلى تحسين الأداء التنظيمي، مما يزيد من الربحية ويحسن النتيجة النهائية.

في الواقع، تُظهر إحصاءات مشاركة الموظفين أنها برزت كأحد العوامل الرئيسية التي تُميّز ربحية السهم الواحد (EPS) منذ الانتعاش الاقتصادي في عام 2009. فالشركات التي تتمتع بقوى عاملة متفاعلة حققت أرباحاً ونمواً في ربحية السهم بمعدل أسرع من مثيلاتها في القطاع.

ولا يمكن تحقيق هذه الأرباح إلا من خلال التبسيط الفعال لعملية المشاركة. وأفضل اختيار هنا هو ClickUp، وهي أداة متعددة الاستخدامات تزيد من الأرباح المؤسسية من خلال تحويل طريقة العمل.

تتبع أداء الموظفين وتبسيط المعلومات باستخدام ClickUp للموارد البشرية

في حين أنه يرتدي عدة قبعات، فإن استخدام ClickUp للموارد البشرية هو المدخل إلى مشاركة الموظفين العالية. أنشئ مركزًا مركزيًا لتتبع أداء الموظفين ومشاركتهم من أجل مواءمة أفضل للقوى العاملة لديك.

يمكنك تبسيط عملية تقديم الطلبات في شركتك باستخدام القوالب والأتمتة والحالات المخصصة لتوفير الوقت. تعمل حلول المشاركة هذه على تجهيز الموظفين الجدد والموظفين الحاليين لتحقيق النجاح، مما يؤدي إلى زيادة أرباح الشركة!

4. يزيد الموظفون المتفاعلون من إنتاجية مكان العمل من خلال

22% تساهم وحدات الأعمال عالية المشاركة في زيادة إنتاجية القوى العاملة بنسبة 22%. ويحدث ذلك عندما يشعر الموظفون بالارتباط بعملهم وبرسالة الشركة. ونتيجة لذلك، ستجدهم يبذلون المزيد من الجهد في عملهم ويظهرون كفاءة أعلى في مهامهم اليومية.

تتبع وقياس التقدم المحرز من أجل فريق عمل متفاعل للغاية مع ميزة ClickUp

يمكن للشركات الاستفادة من هذا الانحدار في الإنتاجية باستخدام أدوات تتبع إنتاجية الموظفين مثل ClickUp. استخدمها لتحديد أهداف واضحة، وتتبع التقدم اليومي، والحفاظ على الشفافية في جميع المهام. يوفر نظام المساءلة والتعاون الناتج عن ذلك دفعة إضافية لإنتاجية القوى العاملة ومشاركتها.

5. يكلف انفصال الموظفين عن العمل الاقتصاد العالمي ما يقدر بـ

8.8 تريليون دولار سنوياً

غالبًا ما يساهم الموظفون غير المنخرطين في العمل بأقل قدر ممكن من الموارد. وعند احتساب افتقارهم للحماس، وانخفاض الأداء، وفقدان الإنتاجية، والتغيب عن العمل، فإن الخسارة التراكمية الناجمة عن عدم انخراط الموظفين قد تصل إلى 8.8 تريليون دولار سنويًا!

ويؤثر هذا الاستنزاف المالي على الشركات من جميع الأحجام. ومع ذلك، يمكن للمؤسسات عكس ذلك من خلال تنفيذ استراتيجيات إشراك الموظفين مثل التغذية الراجعة المنتظمة, استبيانات الرضا وبرامج تقدير الموظفين ومبادرات التطوير المهني.

وفي الوقت نفسه، تحتاج الشركات إلى خلق ثقافة عمل تعطي الأولوية لرفاهية الموظفين وتحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة الشخصية.

6. تشهد فرق العمل عالية المشاركة في العمل

81% الفرق في التغيب عن العمل

تشهد الشركات التي تتمتع بمشاركة قوية للموظفين انخفاضًا بنسبة 81% في التغيب عن العمل. ففي النهاية، تنطوي مشاركة الموظفين على دعم الصحة البدنية والعقلية لموظفيك.

قد تشمل استراتيجيات مشاركة الموظفين إدارة فعالة لأعباء العمل، وساعات العمل المرنة، والتركيز على التوازن بين العمل والحياة، والعمل التعاوني، وما إلى ذلك، لمساعدة الموظفين على أن يصبحوا أكثر مهارة في التعامل مع أعباء العمل والضغوطات دون التعرض للإرهاق.

مثل هذا النهج الشامل لرفاهيتهم يحسن الرضا الوظيفي ومعدلات الحضور. يقل احتمال حصول الموظفين على إجازات مرضية ويصبحون أكثر التزامًا بالحضور بانتظام.

7. معدل دوران الموظفين هو

43% من الموظفين يشيرون إلى الملل باعتباره السبب الرئيسي لترك الوظيفة

الملل هو أحد أهم العوامل التي تؤدي إلى دوران الموظفين. في الواقع، يشير 33% من الموظفين إلى أن الملل هو السبب الرئيسي لترك الوظيفة! إن إضافة تحدٍ جديد من وقت لآخر يمكن أن يحافظ على شعور الموظفين بالتفاعل والإلهام.

سيؤدي القيام بذلك إلى إبقاء موظفيك على أهبة الاستعداد ويمنعهم من الشعور بعدم الإلهام أو عدم الاستفادة من طاقاتهم. فالعمل الجديد والمثير يستحوذ على اهتمامهم، مما يجعلهم أقل عرضة للبحث عن تحديات مماثلة أو التفكير في فرص عمل جديدة.

فكّر في الاستثمار في برنامج استبيان الموظفين لقياس مستويات رضا الموظفين. تتيح لك أدوات مثل ClickUp فهم موظفيك بشكل أفضل، مما يساعدك على خلق بيئة من الثقة والنمو.

قالب ملاحظات الموظفين الخاص بـ ClickUp

مع قالب ملاحظات الموظف ClickUp يمكنك معرفة رأي موظفيك في وظائفهم أو تشجيعهم على اقتراح التغييرات التي يرغبون في رؤيتها.

إليك بعض ميزاته الرئيسية:

يوفر منصة للموظفين لطرح أفكارهم أمام مديريهم للاطلاع عليها وفهمها

يحسن التواصل بين الموظفين من أجل تعاون وتقدير أفضل في مكان العمل

الحصول على فكرة واضحة عن مشاعر الموظفين وتعزيز ثقافة التغيير والإيجابية

تسمح هذه القوالب للموظفين بتقديم أفكارهم، وبناءً على ملاحظاتهم يمكنك دمج التحديات التي سيستمتعون بها.

9. العمال الذين يأخذون فترات راحة بانتظام لديهم

13% إنتاجية أعلى

تسمح فترات الاستراحة المنتظمة للموظفين بإعادة ضبط النفس والانتعاش والعودة إلى المهام بعقلية متجددة. وبالنظر إلى ذلك، فليس من المستغرب أن أخذ فترات الراحة يزيد من إنتاجية الموظفين بنسبة 13%!

بومودورو هو أسلوب رائع للعمل على فترات متقطعة. فهي تشجع المستخدمين على أخذ فترات راحة قصيرة ومنظمة بعد فترات العمل العميقة للوصول إلى مستوى جديد من الإنتاجية.

جرّب فترات عمل بومودورو باستخدام ClickUp Brain لإدارة وقتك بفعالية. قم بجدولة فترات استراحة العمل هذه بناءً على تفضيلاتك وأساليب عملك للحفاظ على التركيز الأمثل دون إرهاق.

10. تعمل التغذية الراجعة السريعة على تحسين أداء الموظفين وتحفيزهم بنسبة تقارب

4x تعمل التغذية الراجعة السريعة والبناءة على تحسين أداء الموظفين وتحفيزهم بنسبة أربعة أضعاف تقريبًا (3.6 أضعاف إذا كنت من المتزمتين). ولتسهيل ذلك، يجب أن تستثمر الشركات في تدريب المديرين الذي يركز على تقديم الملاحظات التقييمية بتعاطف وموضوعية.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يقترن ذلك بتقديم ملاحظات فورية وواضحة وملائمة للسياق للحد من عدم اليقين والسماح بتصحيح المسار بسرعة.

بالنسبة لهذا الأخير، ضع في اعتبارك استخدام ClickUp باعتباره برنامج التعليقات . يتيح ClickUp للمديرين والموظفين بدء محادثة هادفة عبر قنوات متعددة.

المشاركة في محادثات أو تعليقات تفاعلية وهادفة باستخدام ClickUp

على سبيل المثال انقر فوق الدردشة طريقة رائعة لمشاركة الملاحظات المباشرة في الوقت الفعلي. ابقَ على اتصال مع فرقك باستخدام ClickUp، الذي يدمج المشاريع والمهام والمستندات للحصول على ملاحظات مفصلة أثناء التنقل.

وبدلاً من ذلك، استخدم ميزة التعليقات أو @التعليقات للتواصل بشكل غير متزامن وبسياق.

طمأنة الموظفين بأن أصواتهم مهمة 👏

تُعد إحصاءات مشاركة الموظفين هذه بمثابة تذكير جيد للقادة ورؤساء الأقسام لتهيئة الظروف المناسبة لتعزيز مشاركة الموظفين. يبدأ ذلك بفهم ما إذا كان أعضاء فريقك يشعرون بالتقدير والدعم.

وبمجرد جمع التعليقات، أظهر لموظفيك أن تعليقاتهم تؤثر بشكل مباشر على التغييرات الإيجابية، مما يساعدهم على الشعور بأنهم يشعرون بالتقدير كمساهمين أساسيين في نمو الشركة.

11.

6 من أصل 10 موظفين يشعرون بمزيد من الانخراط والتحفيز عندما يعترف بهم المديرون

يسعى ما يقرب من 60% من الموظفين للحصول على التقدير من القادة أو المديرين في المؤسسة. إن الاعتراف بالإنجازات والمساهمات الجماعية أو الفردية يقطع شوطًا طويلاً في زرع بذور التحفيز.

بسيطة رسالة تقدير للموظف تُحدث فرقًا في تنمية الولاء ورفع الروح المعنوية.

يسهّل ClickUp على الشركات إدارة برنامج فعال لتقدير الموظفين. تسمح لك ميزة إدارة المهام بتعيين تذكيرات تلقائية تحث المديرين والمديرين التنفيذيين على مشاركة الرسائل التشجيعية والاحتفال بالإنجازات، مما يضمن عدم مرور أي جهد أو إنجاز دون أن يلاحظه أحد!

الاحتفاء بالإنجازات الصغيرة 🥳 الاعتراف بالإنجازات الصغيرة يساعد الموظفين على الشعور بالتقدير والتقدير. احتفل بالإنجازات الفردية أو إنجازات الفريق بانتظام لتعزيز ثقافة العمل الإيجابية حيث يكون لكل جهد أهمية.

12.

94% من الموظفين يكونون أكثر انخراطًا إذا استثمرت الشركات في نموهم المهني

هذه إحدى إحصائيات مشاركة الموظفين التي تبدو أكثر وضوحًا بشكل بديهي. فالشركات التي تستثمر في النمو المهني والشخصي لموظفيها ستشهد مستويات أعلى من مشاركة الموظفين والاحتفاظ بهم.

قالب خطة تطوير الموظفين ClickUp

ضع في اعتبارك استخدام قالب خطة تطوير الموظفين ClickUp الذي يتبع نهجًا أكثر شمولية لتطوير الموظفين. فهو يسمح للمديرين بـ

إنشاء خطط تطوير شخصية تتماشى مع أهداف الموظفين

تتبع التقدم المحرز وجدولة عمليات التحقق المنتظمة

ربط النمو المهني بأهداف الشركة

إنشاء ثقافة التقدم الوظيفي والتعلم المستمر

يتيح لك النموذج توفير فرص التقدم الوظيفي وتقديم ما يتوقعه الموظفون.

تشجيع النمو الشخصي 🚀

ادعم الأهداف المهنية للموظفين من خلال فرص التعلم أو ورش العمل أو برامج الإرشاد. إن مساعدتهم على النمو داخل الشركة تظهر أنك تستثمر في نجاحهم كأفراد، وليس فقط كموظفين.

13. القوى العاملة المتفاعلة تكسب

10% تقييمات أعلى لرضا العملاء

نجاح الشركة ليس مجرد مقياس لإيراداتها أو ربحيتها. بل يشمل أيضًا متغيرات خارجية مثل نظرة العملاء للمؤسسة.

تشهد الشركات التي تركز على بناء فرق عمل متفاعلة زيادة بنسبة 10% في تقييمات رضا العملاء. من المرجح أن يقدم الموظفون المتفاعلون خدمة عملاء متفوقة، ويحافظون على علاقات إيجابية مع العملاء، ويستجيبون بشكل استباقي للمشكلات.

فهم يتواصلون مع رسالة الشركة ورؤيتها التي تنعكس في تواصلهم مع العملاء. والنتيجة هي خدمة عملاء أفضل، غنية بالعناية والراحة والاهتمام. وهذا يعزز قيمة العلامة التجارية والولاء للعلامة التجارية ويوفر ميزة تنافسية في السوق.

14. الموظفون الذين لديهم "أفضل صديق" في العمل هم

2.5x) أكثر عرضة للمشاركة

على الرغم من أننا قد نفصل بين عملنا وحياتنا الشخصية، إلا أننا نحتاج دائمًا إلى شكل من أشكال الرفقة في العمل. ومن هذا المنطلق، فإن الموظفين الذين لديهم صديق مقرب في العمل هم أكثر عرضة بنسبة 2.5 مرة أكثر من غيرهم للبقاء منخرطين وملتزمين في عملهم.

وهذا يوضح كيف أن وجود علاقة اجتماعية قوية في العمل عامل حاسم في مشاركة الموظفين.

إن تعزيز الصداقة الحميمة في مكان العمل يحسن التعاون والروح المعنوية. ويكتسب الجمع بين فرق العمل أهمية أكبر في بيئة العمل عن بُعد وبيئة العمل المختلطة، والتي تكون أكثر عرضة للعزلة.

بناء روابط الفريق 🤗

تظهر إحصاءات مشاركة الموظفين مثل هذه الإحصائيات مدى أهمية روابط الفريق! يمكنك تعزيز روح الفريق من خلال تنظيم أنشطة بناء الفريق أو استراحات القهوة الافتراضية أو اللقاءات الشخصية. يمكن لروابط الفريق القوية أن تزيد من التعاون وتجعل الموظفين يشعرون بأنهم أكثر تجذراً في ثقافة الشركة.

15.

77% من الموظفين يبلغون عن مستويات إنتاجية أعلى عند العمل من المنزل

يسجل 77% من الموظفين الذين يعملون عن بُعد مستويات إنتاجية أعلى من الموظفين العاملين من المنزل. وقد ترجع هذه الزيادة في الإنتاجية إلى قلة المشتتات المكتبية ومرونة ساعات العمل وتحسين التوازن بين العمل والحياة الشخصية.

إن ثقافة العمل الهجين موجودة لتبقى، ويجب على الشركات أن تجعل العمل عن بُعد جزءًا من ثقافتها.

ومع ذلك، فإن مشكلة الانفصال عن العمل عن بُعد هي الأعلى بين العاملين عن بُعد، وذلك بفضل العزلة وانعدام التواصل الإنساني الذي يصاحبها. لهذا السبب يجب عليك تزويد فرق العمل بمنصات مثل ClickUp، التي تجمع العاملين عن بُعد والموظفين في الموقع على نفس الصفحة.

16.

95% من الموظفين الذين يعانون من الإرهاق من اجتماعات الفيديو

أدى الارتفاع المثير للقلق في الاجتماعات الافتراضية إلى أن 95% من الموظفين يعانون من إرهاق اجتماعات الفيديو. يؤثر التدفق المستمر للاتصالات الرقمية، خاصةً عندما يُطلب من المشاركين إبقاء كاميراتهم قيد التشغيل، تأثيراً سلبياً على صحتهم العقلية.

وهذا يؤدي إلى الإرهاق والإنهاك وفك الارتباط. دعونا لا ننسى أيضاً أن الاجتماعات الافتراضية المتكررة تعيق الإنتاجية، خاصةً عندما لا يحصل الموظفون على فترات راحة أو مرونة كافية. يجب على الشركات بذل جهود مقصودة من أجل الحفاظ على مشاركة الموظفين عن بُعد .

أدوات مثل عرض التقويم على ClickUp للمساعدة في الحفاظ على الجداول الزمنية، ووضع توقعات واضحة، وتعيين تذكيرات حتى لا تكون الاجتماعات الافتراضية مرهقة.

17.

85% من الموظفين يشعرون بالانخراط في العمل عندما تكون الاتصالات الداخلية فعالة

إن التواصل الداخلي الفعال هو شريان الحياة لمشاركة الموظفين العالية. تسهّل خطة التواصل الداخلي الفعالة تدفق المعلومات بشفافية، وتعزز الثقة، وتؤسس للتعاون، وتنمي الشعور بالانتماء.

نموذج ClickUp للاتصالات الداخلية

استخدم قالب الاتصالات الداخلية ل ClickUp لتبسيط هذه العملية. وهو يساعد في:

إنشاء قنوات اتصال متسقة عبر الفرق والأقسام

وضع جداول التواصل والتحديثات المنتظمة

تتبُّع مهام ومهام التواصل

تحسين مواءمة الفريق وتقليل انغلاق المعلومات

تحافظ خطة التواصل الداخلي الشاملة على إبقاء جميع الموظفين في الموقع والموظفين عن بُعد على اطلاع دائم.

18. المنظمات التي تركز على شاهد DEI

31% موظفون أكثر سعادة

إن الالتزام بمبادئ التنوع والمساواة والشمول (DEI) يضاعف من صوت الموظف . عندما يشعر موظفوك بأنه يتم الاستماع إليهم وتقديرهم، سيشعرون بمزيد من المشاركة وسيكافئونك بالابتكار.

نموذج خطة العمل للمشتريات

استخدم قالب خطة عمل ClickUp لـ DEI لوضع خطة عملية لتحقيق أهداف مبادرة التنمية التعليمية. يسمح هذا القالب للفرق بـ

بناء استراتيجيات ومراحل مفصلة لمبادرة التنمية التعليمية

مراقبة التقدم المحرز مع الجداول الزمنية وتخصيص المهام

تشجيع الممارسات الشاملة في جميع أنحاء المؤسسة

إنشاء نظام بيئي متنوع وتعاوني

يعزز هذا الالتزام بقيم مبادرة التطوير والتحول الديمقراطي ثقافة الشركة.

19. تجذب الشركات ذات ثقافة العمل المزدهرة

33% نمو أعلى للإيرادات

بما أننا في موضوع ثقافة العمل، دعنا نناقش أيضًا كيف تؤثر على النجاح المالي للشركة. تشهد الشركات التي تتباهى بثقافة قوية وإيجابية نموًا في الإيرادات بنسبة 33% أعلى من تلك التي تفشل في ذلك.

تؤدي ثقافة العمل السليمة إلى زيادة مشاركة الموظفين وإنتاجيتهم ورضاهم، مما يساهم في تحقيق أرباح الشركة.

تعمل ثقافة الشركة التي تضع الموظفين في المقام الأول على تعزيز العلاقة القوية بين أصحاب العمل والموظفين لتحقيق نتائج إيجابية.

اقرأ المزيد: كيفية بناء ثقافة إيجابية في الشركة (مع أمثلة)

20.

/href/ https://www.thehrworld.co.uk/hr-strategy/71-of-executives-believe-employee-engagement-is-crucial-to-their-company-success/#:\https://www.thehrworld.co.uk/hr-strategy/71-of-executives-believe-employee-engagement-is-crucial-to-their-company-success/#:\~:text=Seven%20%20 في20%2020(71%25)،أكثر%20%20 هشاشة%20 أو%20%20%20أكثر أهمية. 71% /%%href/

من المديرين التنفيذيين يعزون مشاركة الموظفين إلى النجاح المؤسسي

في هذه المرحلة، لا ينبغي أن يكون مفاجئًا أن مشاركة الموظفين أمر بالغ الأهمية لنجاح المؤسسة. فالموظفون المتفاعلون يكونون أكثر استباقية وتحفيزًا لتقديم أفضل ما لديهم.

إن خطة عمل مشاركة الموظفين في ClickUp تتبنى نهجًا أكثر استراتيجية لمشاركة الموظفين. فهو يساعدك على وضع أهداف قابلة للقياس، ويتتبع مبادرات مشاركة الموظفين، ويشرك القيادة في تقدير الموظفين.

اقرأ المزيد: كيف تكون موجهًا عظيمًا في العمل: دليل إرشادي

## دفع مشاركة الموظفين لتحقيق نمو أفضل في مكان العمل

إن مشاركة الموظفين العالية لها تأثير إيجابي قوي على أي مكان عمل. فالمنظمات التي تعطي الأولوية لتحليل إحصاءات مشاركة الموظفين وتتخذ إجراءات بناءً على هذه الرؤى تشهد تحسينات ملحوظة في الأداء والاحتفاظ بالموظفين والنجاح بشكل عام، كما توضح البيانات أعلاه.

تتطلب مشاركة الموظفين التخطيط الاستراتيجي وفهم مشاعر موظفيك بوضوح. تساعدك أدوات مثل ClickUp في التعرف على توقعات فريقك بوضوح حتى تتمكن من اتخاذ القرارات والتغييرات التي تحفز القوى العاملة لديك على العمل بشكل أفضل. ستكتشف أن ClickUp تساعدك على تحقيق أهداف مشاركة الموظفين بأكثر من طريقة.

اشترك في ClickUp اليوم للاستفادة من نبض موظفيك! ✨