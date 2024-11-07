كيفية شرح التنقل بين الوظائف في عملية المقابلة الشخصية

في الماضي، كان لآبائنا وأجدادنا قاعدة ذهبية واحدة: اعثر على شركة وتعهد بالولاء لها وابقَ فيها إلى الأبد مقابل الأمان الوظيفي والاستقرار.

كان الانتقال من وظيفة إلى أخرى غالباً ما يُنظر إليه على أنه علامة حمراء لأصحاب العمل.

ومع ذلك، منذ أوائل العقد الأول من القرن الحالي، أصبح التنقل بين الوظائف أكثر قبولاً بكثير، بل وأصبح يُنظر إليه كوسيلة للأفراد (خاصةً من الجيل Z) لاستكشاف فرص جديدة وتنمية حياتهم المهنية.

ولكن السؤال الحقيقي هنا هو: هل يمكن لهؤلاء الأفراد أن يتنقلوا في مقابلات العمل ويشرحوا كل تلك التغييرات السريعة في الوظائف دون إثارة الدهشة؟

في هذه المقالة، سوف نشاركك بعض النصائح المهمة حول كيفية شرح التنقل بين الوظائف في مقابلة العمل. دعنا نتأكد من أنك مستعد لترك انطباع أول رائع لدى مدير التوظيف!

ما هو التنقل بين الوظائف؟

التنقل بين الوظائف هو عندما تقوم بتغيير الوظائف بشكل متكرر، غالباً كل عامين أو أقل.

وقد انتشر هذا الاتجاه في القوى العاملة اليوم، مع 86% من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع في استطلاع Hays على موقع LinkedIn يوافقون على أنه من المقبول تمامًا ترك الوظيفة في غضون 18 شهرًا - أكثر من نصفهم فعلوا ذلك بأنفسهم!

هل التنقل بين الوظائف بهذا السوء حقًا؟

في حين أن مديري التوظيف قد لا يزالون حذرين من السيرة الذاتية المليئة بالفترات القصيرة، إلا أن التنقل بين الوظائف له مزاياه. فهو يتيح لك استكشاف فرص تعلم جديدة، أو كسب المزيد من المال، أو العثور على ثقافة الشركة التي تناسبك بشكل أفضل.

وبالطبع، قد يتساءل بعض أصحاب العمل عما إذا كان التغيير المتكرر للوظائف يعني أنك لم تتح لك الفرصة لمواجهة مجموعة متنوعة من التحديات أو إنجاز المشاريع بشكل كامل.

هناك دائمًا احتمال أن يقلق مدير التوظيف من تكرار عملية التوظيف والتدريب في وقت أقرب مما يرغبون إذا قاموا بتعيين شخص معروف بتنقله بين الوظائف.

ولكن لنكن واقعيين - هذه المزايا يمكن أن تجعل التبديل الوظيفي العرضي يستحق العناء.

يتفهم المزيد من أصحاب العمل سبب تنقل العمال في صناعات مثل التكنولوجيا، حيث أصبحت عقلية "الوظيفة مدى الحياة" غير موجودة منذ فترة طويلة. وأصبحت هذه العقلية أكثر قبولاً في مختلف المجالات.

لماذا يحدث التنقل بين الوظائف

قبل أن تبدأ في التحضير لمقابلة العمل القادمة، من المفيد فهم سبب شيوع التنقل بين الوظائف.

دعنا نستكشف بعض الدوافع الرئيسية وراء هذه التنقلات المتكررة.

1. النمو الوظيفي: البحث عن فرص أفضل أو رواتب أعلى

وفقًا لتقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا, ما يقرب من نصف الباحثين عن عمل في عام 2022 رواتبهم تتفوق على التضخم. في المقابل، حصل أقل من نصف الذين بقوا مع نفس صاحب العمل على زيادات تواكب ارتفاع التكاليف.

ولوضع الأمر في منظوره الصحيح، شهد واحد من كل أربعة أشخاص تقريباً من جيل Z الذين انتقلوا من وظيفة إلى أخرى زيادة في دخلهم بمقدار 50,000 دولار في خمس سنوات.

ومع ذلك، فإن التنقل بين الوظائف لا يتعلق فقط بالأجر.

فهو بالنسبة للكثيرين وسيلة لاستكشاف التقدم الوظيفي واكتساب خبرات متنوعة.

من خلال التنقل بين الأدوار والشركات - يمكن للأفراد مواجهة تحديات جديدة وتوسيع نطاق مهاراتهم وتسلق السلم الوظيفي بشكل أسرع.

2. ديناميكيات الصناعة: العقود قصيرة الأجل أو العمل المؤقت في صناعات مثل التكنولوجيا أو التسويق

هل تعرف لماذا ربما عملت أجيالنا السابقة لدى شركة واحدة فقط طوال حياتهم؟ الولاء.

كان العمل الجاد والتفاني في العمل يعني أنك ستحصل على الأرجح على المكافأة والترقية والاهتمام.

ولكن قد لا يكون هذا هو الحال الآن في معظم السيناريوهات.

فمنذ يناير 2023، قامت 949 شركة تقنية ضخمة بتسريح أكثر من 200,000 موظف .

وقد أدى التسريح الجماعي للموظفين والعمل عن بُعد إلى زيادة التنقل بين الوظائف. كما غيرت الجائحة أولويات العمال - فهم يريدون أن يُنظر إليهم كأفراد، وليس مجرد آلات إنتاجية.

كما أن ظهور العمل عن بُعد والعقود قصيرة الأجل، خاصة في مجال التكنولوجيا والتسويق، يوفر للعاملين مرونة في 36% من القوى العاملة في الولايات المتحدة يشاركون في أدوار الوظائف المؤقتة و39% من البالغين الذين يعملون لحسابهم الخاص.

3. أسباب شخصية: الانتقال، أو المسؤوليات العائلية، أو العثور على الوظيفة المناسبة

سواء كان الأمر يتعلق بالانتقال، أو التعامل مع المسؤوليات العائلية، أو العثور على الشركة المناسبة, الأهداف الشخصية غالبًا ما تدفع الموظفين إلى التنقل بين الوظائف، حيث يبحث الموظفون عن أدوار تتماشى بشكل أفضل مع أنماط حياتهم وقيمهم. وفقًا لشركة Deloitte فإن ما يقرب من نصف العاملين من جيل Z سيرفضون صاحب العمل المحتمل إذا لم يتوافق مع قيمهم الشخصية، وسيفكر جزء كبير منهم في ترك العمل إذا كانت وظيفتهم الحالية لا تعطي الأولوية للقضايا الاجتماعية.

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4. تعزيز المهارات: تغيير الوظائف لاكتساب مهارات أو خبرات جديدة

هل تعلم أن أكثر من نصف القوى العاملة في العالم يواجهون خطر فقدان الوظيفة لمجرد أنهم لا يواكبون المهارات الجديدة؟

هذه هي أهمية تطوير المهارات.

A دراسة ماكينزي أن عدم التطور الوظيفي هو أحد أهم الأسباب التي تجعل الناس يتركون وظائفهم.

والأمر لا يتعلق فقط بالحاجة إلى مهارات جديدة - بل يتعلق أيضًا بالعثور على التوجيه الصحيح.

إذا كنت تقوم بتبديل الوظائف لبناء مهارات جديدة واكتساب خبرات تتماشى مع أهدافك المهنية، فهذه رواية قيّمة يمكنك مشاركتها في مقابلة العمل التالية.

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المخاوف الشائعة لدى أرباب العمل بشأن التنقل بين الوظائف

على الرغم من كل الامتيازات التي يمكن أن يجلبها التنقل بين الوظائف، لا يخفى على أحد أن بعض أصحاب العمل سوف يستهجنون سيرتك الذاتية إذا اكتشفوا وجود عدة تغييرات سريعة في الوظائف.

دعنا نبحث في سبب شعورهم بهذه الطريقة وكيف يمكنك معالجتها.

القلق رقم 1: الاستقرار والالتزام

عندما يرى مديرو التوظيف شخصًا ما يتنقل بين الوظائف بشكل متكرر، قد يتساءلون عما إذا كنت ستبقى في الشركة لفترة كافية لإحداث تأثير دائم. فالخوف هو أن من يتنقلون بين الوظائف قد يزعزعون استقرار الفريق ويتركون الشركة بعد فترة قصيرة فقط.

كما أن التنقل بين الوظائف يمكن أن يجعل إقامة علاقات طويلة الأمد مع زملاء العمل والمديرين أكثر صعوبة. وبدون تلك العلاقات، قد يكون التقدم داخل الشركة معركة شاقة.

ولكن إليك الخبر السار - مع اتباع النهج الصحيح، يمكن أن يساعدك التنقل بين الوظائف على اكتساب مهارات قيّمة، وتعزيز حياتك المهنية، وحتى التفاوض للحصول على أجر أعلى.

إذا كان بإمكانك إظهار أن تنقلك الوظيفي السابق كان قراراً استراتيجياً وموجهاً نحو النمو، يمكنك تحويل هذه المخاوف الشائعة إلى قصة إيجابية. ركز على المهارات التي اكتسبتها وقدرتك على التكيف بسرعة مع البيئات الجديدة.

القلق رقم 2: تكاليف التوظيف والتدريب

هذا هو السبب الرئيسي الذي يجعل مديري الموارد البشرية حذرين من الأشخاص الذين ينتقلون من وظيفة إلى أخرى: تكلفة توظيف وتدريب أشخاص جدد.

لا توجد معادلة عالمية لحساب تكاليف التوظيف في جميع الوظائف والقطاعات، لكن توظيف موظف جديد قد يكلف أحياناً أكثر من راتبه السنوي.

فكر في الأمر: لديك نفقات الموارد البشرية، والساعات التي تقضيها في إجراء المقابلات مع المرشحين، ثم هناك فترة التدريب، والتي تكون الإنتاجية خلالها منخفضة بينما يتدرب الموظف الجديد على العمل بسرعة.

ومع ذلك، فإن العائد على الاستثمار من الموظف الجديد يتحسن كلما طالت مدة بقائه. استثمار 40,000 دولار لجلب موظف مبيعات محترف سيساعد في زيادة المبيعات بالملايين على مدى السنوات الخمس القادمة؟ هذه صفقة رائعة جداً.

ولكن إذا تم إنفاق نفس مبلغ ال 40,000 دولار على شخص يغادر بعد ثمانية أشهر فقط، فإن عائد الاستثمار يبدو فجأة تافهاً.

كيفية وضع إطار إيجابي للتنقل بين الوظائف في المقابلات الشخصية

الآن وبعد أن تحدثنا عن الأسباب الشائعة للتنقل بين الوظائف - دعنا نستكشف الأمور المثيرة - كيف تتعامل مع التنقل بين الوظائف خلال مقابلات العمل المهمة جداً.

إليك بعض الاستراتيجيات لمساعدتك في وضع إطار إيجابي لرحلتك المهنية.

سلط الضوء على فوائد الخبرات المتنوعة

إليك هذا الأمر: من المحتمل أن أصحاب العمل يقدّرون التطور المهني مثلك تماماً.

لذا، انطلق من هذا الافتراض وقم بتأطير رحلتك في التنقل بين الوظائف كسلسلة من التحركات الاستراتيجية للنمو الوظيفي.

شارك قصصاً عن الأوقات التي واجهت فيها تحديات جديدة أو توليت فيها مسؤوليات خارج نطاق وظيفتك الرسمية. أظهر كيف ساعدتك قدرتك على التكيف في التعامل مع المهام المختلفة وجعلت منك مرشحاً متعدد الاستخدامات.

ولا تنسَ ذكر أي دورات أو شهادات مهنية أكملتها خلال مسيرتك المهنية. فهذه تثبت التزامك بالتعلم المستمر.

وضح أنك لا تتقدم للوظيفة لمجرد التسلية - فأنت تختار عن قصد الأدوار التي تتماشى مع أهدافك المهنية ونموك الشخصي.

مواءمة التنقل بين الوظائف مع النمو الوظيفي

أحد أفضل الأسرار المحفوظة لنجاح البحث عن وظيفة؟

ركز على ما لديك، وليس على ما "ينقصك"

لذا، ربما يظهر تاريخك الوظيفي فترات قصيرة في وظائف متعددة، ولكن خمن ماذا؟ لقد قمت ببناء مجموعة مهارات مثيرة للإعجاب تمتد عبر أدوار مختلفة!

عند مناقشة خبراتك، سلط الضوء على المهارات التي اكتسبتها. ثم سلط الضوء على كيفية مساهمة هذه المهارات في تطورك المهني.

على سبيل المثال، ركز على قدرتك على التكيف، وموهبتك في التعلم بسرعة، وكيف أن تنقلك بين الأدوار جعلك مرشحاً جيداً يمكنه التعامل مع أي شيء تقريباً.

استمر في البناء على هذا الموضوع في مقابلات العمل الخاصة بك و خطابات التغطية من خلال مشاركة أمثلة محددة عن الوقت الذي أدت فيه المخاطرة أو تجربة أشياء جديدة إلى نموك.

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اشرح التغييرات الطوعية مقابل التغييرات غير الطوعية في الوظيفة

من الضروري فهم الفرق بين التغييرات الوظيفية الطوعية وغير الطوعية.

بل إن توضيحه أكثر أهمية.

لا تكون جميع التحركات باختيارك، ومن المهم توضيح موقفك لأصحاب العمل المحتملين.

فالتغييرات الطوعية هي تلك التي تبادر بها أنت - مثل الانتقال لأنك تبحث عن تحديات جديدة، أو نمو وظيفي أفضل، أو ببساطة أكثر ملاءمة لأهدافك الشخصية.

ربما تكون قد وجدت وظيفة توفر لك فرصة لتطوير مهاراتك التي تتماشى مع مسارك الوظيفي، أو ربما تكون قد انتهزت الفرصة لكسب راتب أعلى.

أما التغييرات غير الطوعية، من ناحية أخرى، فهي تلك التي تحدث خارج نطاق سيطرتك. تندرج ضمن هذه الفئة حالات تسريح العمال، وإغلاق الشركة، وحتى انتهاء الوظائف التعاقدية كما هو مخطط لها.

يتعرض العديد من الأشخاص لتغييرات وظيفية بسبب عوامل خارجية مثل التسريح الجماعي للعمال أو تقليص حجم العمل. عند شرح هذه المواقف، يمكنك تأطيرها كتجارب تعليمية قيّمة ساعدت في توجيه مسارك المهني.

على سبيل المثال، إذا تم تسريحك من عملك، شارك كيف استغللت ذلك الوقت لإعادة تقييم أهدافك واكتساب مهارات جديدة.

التزم بقيمك في العمل

يعرف أبناء جيل الألفية وجيل Z ما يدافعون عنه، ويريدون أن تكون هذه القيم محورية في عملهم اليومي.

وبفضل أدوات مثل Blind وFishbowl، أصبحت مساءلة الشركات أسهل من أي وقت مضى.

هذه المنصات مجهولة الهوية هي الأماكن المفضلة للنميمة في مكان العمل دون فلترة أو تصفية في مكان العمل، حيث ستجد أشخاصاً يطرحون الأسئلة الكبيرة: "كم تتقاضى أنت؟"؛ "هل يجب أن آخذ أسهمًا بدلاً من العلاوة؟"؛ "هل تهتم شركتنا بنا حتى؟

لذا، إذا كنت قد قفزت من وظيفة إلى أخرى من شركات لا تتوافق مع قيمك الأساسية، فشارك ذلك مع أصحاب العمل المحتملين بطريقة تسلط الضوء على التزامك بالشفافية والنزاهة.

وإذا لم يقدّر مدير التوظيف صراحتك - خاصةً فيما يتعلق بالقضايا الخطيرة - فاعتبر ذلك علامة حمراء.

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استعد لمقابلة العمل الخاصة بك مع ClickUp

قد تظن أن مجرد قراءة هذه الاستراتيجيات سيجعلك مستعدًا لتفوق في مقابلة العمل الخاصة بك، ولكن لنكن واقعيين - قد يؤدي ذلك بسهولة إلى صمت محرج في المكالمة.

الطريقة المثالية للاستعداد هي ممارسة هذه الاستراتيجيات باستخدام أداة شاملة للإنتاجية وإدارة المهام مثل ClickUp .

إليك بعض الطرق الرائعة للاستعداد لمقابلتك باستخدام ClickUp,

جدولة وقت التحضير باستخدام تذكيرات ClickUp

الخطوة الأولى هي تخصيص وقت للتحضير للمقابلة.

استخدم ClickUp لتعيين تذكيرات لجلسات المقابلات الوهمية، أو البحث، أو لمجرد التدرب على تلك الأسئلة المنتشرة "أخبرني عن وقت...".

باستخدام التذكيرات المجدولة، يمكنك التأكد من صقل مهاراتك باستمرار والحفاظ على تركيزك.

جدولة جلسات مقابلة وهمية منتظمة مع الأصدقاء أو الزملاء أو المهنيين باستخدام تذكيرات ClickUp Reminders المتكررة

تتبع التقدم المحرز باستخدام قوائم التحقق من ClickUp

يجعل ClickUp من السهل تنظيم كل ما تحتاج إليه.

قم بإعداد قائمة مرجعية للمهارات والخبرات التي ترغب في إبرازها في مقابلتك.

تتبع تقدمك من خلال قائمة النقر فوق -أنشئ قائمة مراجعة "مهارات إدارة المشروع" مع عناصر مثل إدارة المخاطر والتواصل مع أصحاب المصلحة، وقم بوضع علامة عليها أثناء التدريب.

نظم إعداد مقابلات إدارة المشاريع الخاصة بك عن طريق إنشاء قائمة ClickUp

تبسيط بحثك باستخدام ClickUp Brain ClickUp Brain هو أداتك المفضلة للبحث عن الشركات والوظائف.

قم بلصق الوصف الوظيفي في ClickUp Brain، ودع مساعد الذكاء الاصطناعي يلخصه لتحديد المهارات والمؤهلات الأساسية والتاريخ الوظيفي والخبرات مع أصحاب العمل السابقين التي تحتاج إلى تسليط الضوء عليها أثناء المقابلة. يمكنك أيضاً استخدامه للبحث عن خلفيات الشركات، والحصول على رؤى حول اتجاهات الصناعة، ومراجعة متطلبات الوظيفة المحددة.

كما يمكن أن يساعدك ClickUp Brain في طرح أسئلة محتملة لمقابلة عمل جديدة. اكتب مواضيع مثل "تحديات القيادة"، وسيقترح عليك أسئلة تتماشى مع الوظيفة.

_دع ClickUp Brain يلخص لك الوظائف الشاغرة ويساعدك في العثور على الوظيفة المناسبة لك

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إتقان ردود مقابلتك

بالنسبة لتلك الأسئلة السلوكية الصعبة، يمكن أن يساعدك ClickUp Brain على العصف الذهني وتحسين إجاباتك.

إذا كنت قلقًا بشأن مصطلحات أو مفاهيم محددة، يمكن أن يساعدك ClickUp Brain أيضًا على فهم المصطلحات الخاصة بالمجال وإعداد الإجابات على الأسئلة التقنية حتى تتمكن من التحدث بطلاقة عن أي موضوع.

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صياغة الأسئلة ومواءمتها مع ثقافة الشركة

هل تتساءل ماذا تسأل من يجري معك المقابلة الشخصية؟

يمكن أن يساعدك ClickUp Brain في صياغة أسئلة ثاقبة ومفتوحة بناءً على قيم الشركة وثقافتها.

من خلال التدرب على هذه الأسئلة مسبقاً، يمكنك إظهار اهتمامك الحقيقي وترك انطباع لا يُنسى.

تدرب على أسئلة مقابلات الشخصية المخصصة مع ClickUp Brain

قم بإدارة طلباتك باستخدام قالب البحث عن وظيفة الخاص بـ ClickUp

قالب البحث عن وظيفة ClickUp

هل تبدو عملية البحث عن وظيفة معقدة، وهل أنت غير متأكد من أين تبدأ؟ قالب البحث عن وظيفة في ClickUp يبسّط العملية من خلال منحك مساحة ملائمة لتنظيم كل ما تحتاجه لإتقان عملية تقديمك للوظيفة والتحضير للمقابلة الشخصية.

يمكّنك هذا القالب من التقاط إعلانات الوظائف الشاغرة من مصادر متعددة وإدارتها في مكان مركزي واحد، مما يمنحك نظرة عامة واضحة على خياراتك. كما يوفر أيضًا ميزة لتتبع المحادثات مع مسؤولي التوظيف ومديري التوظيف.

يمكنك البدء في تنظيم عملية البحث عن وظيفة ببضع نقرات فقط من خلال طرق العرض المخصصة، مثل الطلبات ذات الأولوية، وقائمة الشركات، ومرحلة تقديم الطلبات. يمكنك إنشاء خطة عمل كاملة لكل إعلان وظيفة تتقدم إليها، بما في ذلك تقديم الطلبات، وجدولة المقابلات، والبحث عن الشركة، والمتابعة مع جهات الاتصال.

تضمن لك مساعدتك في البقاء على اطلاع على المواعيد النهائية عدم تفويت المهام المهمة أو نسيان المتابعة.

نصائح لمعالجة التنقل بين الوظائف أثناء المقابلة الشخصية

فيما يلي بعض النصائح حول تحويل أي مخاوف بشأن التنقل بين الوظائف إلى سرد للتطور الوظيفي الهادف.

نصيحة رقم 1: كن صادقًا وواثقًا

بدلاً من التملص من تاريخك الوظيفي، امتلك خياراتك بثقة.

إن تناولك لتحركاتك المهنية بشكل مباشر يُظهر أنك على دراية ذاتية ولا تخشى مناقشة الرحلة التي أوصلتك إلى هنا.

كما أنه يمنح مدير التوظيف أيضًا فرصة لرؤية صفاتك الأخرى وفهم خبراتك في وظائفك السابقة.

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نصيحة رقم 2: أظهر الالتزام طويل الأجل

عندما يسألك أصحاب العمل، "أين ترى نفسك بعد خمس سنوات؟"، فإنهم يريدون معرفة ما إذا كنت تخطط للبقاء أو إذا كنت تفكر بالفعل في الخروج التالي.

إنها اللحظة المثالية لإظهار أنك لا تفكر فقط على المدى القصير.

يمكنك أن تقول شيئاً مثل

"منذ أن رأيت هذا الدور لأول مرة، كنت متحمسًا للانضمام إلى فريقك وتقديم مهاراتي إلى فريقك. أتطلع إلى استخدام مهاراتي في خدمة العملاء لكسب العملاء ومساعدة الشركة على النمو. في المستقبل، أود أن أتولى مسؤوليات إضافية، ربما حتى تدريب المبتدئين أو قيادة فريق. في غضون خمس سنوات، آمل أن أحصل على لقب مدير مشروع - أو شيء رائع مثله!"

إن ربط أهدافك بمستقبل الشركة يُظهر لهم أنك هنا لأكثر من مجرد توقف سريع. أنت هنا لإحداث تأثير والنمو مع الفريق.

نصيحة رقم 3: ركز على المستقبل

_"تحدث عن كيفية تناسب هذا الدور مع خطة حياتك."

يريد أصحاب العمل أن يعرفوا أنك تفكر في هذه الوظيفة كجزء من أهدافك المهنية. اعرض رؤيتك للسنوات القليلة القادمة، ولكن مع التلميح إلى كيفية استفادتهم من ذلك أيضًا.

اذكر كيف أنك متحمس لمواجهة تحديات جديدة وإضفاء المزيد من الجاذبية على الفريق.

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أمثلة على كيفية الإجابة على أسئلة التنقل بين الوظائف

فيما يلي بعض الأمثلة على كيفية الإجابة بثقة على بعض الأسئلة الصعبة المتعلقة بالتنقل بين الوظائف وإظهار أن كل خطوة كانت جزءاً من خطة مهنية أكبر ومقصودة.

عينة من الإجابات بناءً على سيناريوهات مختلفة

1. إجابة موجهة نحو النمو الوظيفي

إذا قمت بإجراء تغييرات وظيفية متكررة لمتابعة فرص تعلم جديدة، يمكنك تأطير ذلك على أنه التزام بالتطور المهني.

إليك كيف يمكنك الإجابة:

"لقد أتاحت لي كل وظيفة من وظائفي السابقة بناء مهارات جديدة واكتساب خبرات تتماشى مع أهدافي المهنية. لقد تنقلت بين المناصب عندما شعرت أنني تعلمت ما أحتاج إليه ورأيت فرصة لمواجهة تحديات جديدة. على سبيل المثال، ركزت في وظيفتي الأخيرة على إدارة المشاريع، وهو مجال لم أستكشفه من قبل. والآن، أنا على استعداد لتجميع كل هذه المهارات معًا والمساهمة في دور يوفر لي فرصة للنمو وإحداث تأثير طويل الأجل. وهذا المنصب هو الأنسب لذلك."

2. الإجابة لأسباب عائلية أو شخصية

إذا كنت قد غيّرت وظيفتك بسبب الانتقال إلى مكان آخر أو لظروف شخصية، فمن الأفضل إبراز قدرتك على التكيف والتركيز على التزامك بمهنتك:

"لقد قمت ببعض التبديلات الوظيفية على مر السنين بسبب الاحتياجات العائلية والانتقال إلى مكان آخر، ولكن كل انتقال علمني كيفية التكيف بسرعة والاستفادة القصوى من المواقف الجديدة. على سبيل المثال، عندما انتقلتُ إلى مكان آخر، أتيحت لي الفرصة للعمل مع فريق عمل جديد تمامًا، مما وسّع شبكة علاقاتي المهنية و وسّعت مجموعة مهاراتي . والآن بعد أن استقريت وركزت على أهدافي المهنية على المدى الطويل، أنا متحمس لإيجاد دورٍ ما لأتطور مع الشركة وأقدم مساهمة ذات مغزى على المدى الطويل." _

ما يجب تجنبه عند شرح التنقل بين الوظائف

عندما يتعلق الأمر بالتنقل بين الوظائف، من المهم الابتعاد عن بعض الأخطاء الشائعة.

أولاً: لا تشتم أصحاب العمل السابقين! حتى لو لم تكن وظيفتك الأخيرة وظيفة الأحلام، حافظ على لباقة حديثك.

فالتحدث بشكل سلبي عن وظائفك السابقة قد يجعلك تبدو غير محترف، ولا أحد يرغب في توظيف شخص يتحدث بشكل سيء في المستقبل.

بعد ذلك، لا تدع نفسك تبدو غير حاسم أو كما لو كنت تنتقل من وظيفة إلى أخرى. بدلاً من ذلك، قم بتأطير كل خطوة كخيار مدروس قمت به للنمو والتعلم.

أنت تريد أن تظهر كشخص يعرف ما يريد، وليس كشخص يقفز من وظيفة إلى أخرى لمجرد أنه لا يستطيع اتخاذ قرار.

التنقل إلى وظيفتك التالية مع ClickUp

قال الفيلسوف الإغريقي هيراقليطس بحكمة: "التغيير هو الثابت الوحيد في الحياة."

إذا كنت تتنقل بين الوظائف، فهناك سبب وراء ذلك، وأفضل طريقة للنجاح في مقابلات العمل المستقبلية هي شرح هذا السبب بوضوح وثقة.

يمكن لبرنامج ClickUp أن يسهل عليك هذه العملية بشكل كبير. فهو يبقي كل شيء منظماً وسهل الإدارة، بغض النظر عن مدى تعقيد بحثك عن وظيفة.

فباستخدام أدوات مثل ClickUp Brain، يمكنك تبسيط بحثك من خلال تلخيص أوصاف الوظائف والحصول على رؤى حول الشركات واتجاهات الصناعة.

علاوةً على ذلك، تُعد قوالب ClickUp مثالية لتتبع الطلبات، وإدارة جهات الاتصال، والوفاء بالمواعيد النهائية - كل ذلك من خلال منصة واحدة مريحة.

وبفضل التذكيرات وقوائم المراجعة القابلة للتخصيص، تساعدك ClickUp على البقاء مستعداً، سواء كنت تستعد لمقابلة عمل وهمية أو تنقيح قائمة مهاراتك.

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