كيفية إجراء اختبار الدخان لتحسين كفاءة البرمجيات (مع الخطوات والأدوات والمزيد)

هل سبق لك أن اختبرت برنامجك لتكتشف أن أبسط الميزات لا تعمل؟ أمر محبط، أليس كذلك؟

قبل الدخول في اختبار متعمق، تحتاج إلى التأكد من أن الوظائف الأساسية تعمل - وهنا يأتي دور اختبار الدخان. يسمى أيضًا التحقق من البناء أو اختبار الثقة، وهو خط الدفاع الأول في اختبار البرمجيات.

يساعد اختبار الدخان على اكتشاف المشكلات الرئيسية في وقت مبكر من عملية تطوير البرمجيات، مما يوفر الوقت والموارد لتجنب الإحباط في المستقبل.

دعنا نفهم أكثر كيف يمكنك التفوق في اختبار الدخان لتحسين أداء البرمجيات. 🌫️

ما هو اختبار الدخان؟

اختبار الدخان هو عملية اختبار أولية تُستخدم للتحقق من أن الوظائف الأكثر أهمية في بناء البرنامج تعمل كما هو متوقع.

عادةً ما يقوم المختبرون بإجراء هذا النوع من الاختبارات السطحية والواسعة في بيئة ضمان الجودة بعد نشر بنية جديدة. وهو يضمن عمل الميزات الأساسية للنظام قبل الانتقال إلى الخطوات التالية في عملية اختبار البرمجيات.

🧠 حقيقة ممتعة: صاغ مختبرو الأجهزة في الأصل مصطلح "اختبار الدخان" من خلال تشغيل جهاز للتحقق مما إذا كان "يدخن" (أو يفشل على الفور) قبل إجراء اختبار أعمق. في تطوير البرمجيات، وهو ما يعادل التأكد من عدم تعطل النظام بعد بدء التشغيل مباشرة.

أهمية اختبار الدخان في تطوير البرمجيات

تقوم هذه التقنية لاختبار البرمجيات باختبار المراحل المبكرة من تطوير البرمجيات وتعمل كضمانة لضمان تشغيل الوظائف الأساسية.

بل والأفضل من ذلك أنها تمنع الفرق من إضاعة الوقت في إجراء اختبارات متعمقة على بنية ليست سليمة من الأساس. في إدارة المشاريع الرشيقة و DevOps، حيث يعد التكرار السريع أمرًا ضروريًا، يعد اختبار الدخان نقطة تفتيش حاسمة تساعد في الحفاظ على الكفاءة والجودة.

فيما يلي بعض المبادئ الأساسية التي تقود اختبار الدخان في هندسة البرمجيات:

الاختبار الواسع ولكن السطحي: يختبر هذا المبدأ الميزات الأساسية للبرنامج دون التعمق في المكونات الفردية، بهدف التأكد من استقرار النظام بشكل عام

يختبر هذا المبدأ الميزات الأساسية للبرنامج دون التعمق في المكونات الفردية، بهدف التأكد من استقرار النظام بشكل عام التحقق من الإنشاء: يقوم المطورون بإجراء هذا الاختبار مباشرة بعد إنشاء بنية جديدة للتأكد من جاهزيتها لإجراء المزيد من الاختبارات. إذا فشل اختبار الدخان في الاختبار، يتم رفض البناء، ويتم إخطار المطورين لإصلاح المشكلات

يقوم المطورون بإجراء هذا الاختبار مباشرة بعد إنشاء بنية جديدة للتأكد من جاهزيتها لإجراء المزيد من الاختبارات. إذا فشل اختبار الدخان في الاختبار، يتم رفض البناء، ويتم إخطار المطورين لإصلاح المشكلات كفاءة الوقت: صُممت اختبارات التدقيق الدخاني لتكون سريعة، مما يسمح للفرق بتحديد المشكلات التي توقف العمل دون قضاء الكثير من الوقت. وهذا يجعلها مثالية لدورات التطوير السريعة

صُممت اختبارات التدقيق الدخاني لتكون سريعة، مما يسمح للفرق بتحديد المشكلات التي توقف العمل دون قضاء الكثير من الوقت. وهذا يجعلها مثالية لدورات التطوير السريعة التوافق مع الأتمتة: غالباً ما يتم إجراء الاختبارات الدخانية تلقائياً، مما يتيح للفرق إجراء هذه الاختبارات بشكل متكرر ومتسق بأقل جهد ممكن. وهي مفيدة بشكل خاص في التكامل المستمر وخطوط أنابيب النشر

الاختلافات بين اختبار الدخان واختبار التعقل

إليك جدول يقارن بين اختبار الدخان واختبار التعقل حتى تتمكن من معرفة الفرق بينهما:

اختبار الدخان اختبار الدخان اختبار التعقل الغرض من الاختبار التحقق مما إذا كانت الوظائف الأساسية للبناء الجديد تعمل تؤكد أن إصلاحات الأخطاء المحددة أو الوظائف الجديدة تعمل بشكل صحيح نطاق واسع وسطحي، يغطي الميزات الأساسية عبر التطبيق ضيق وعميق، يركز على مكونات أو وظائف معينة متى يتم إجراؤه يتم إجراؤه مباشرةً بعد إنشاء الإصدار يتم إجراؤه بعد تلقي إصدار ثابت بعد اختبار الدخان الهدف للتأكد من استقرار البنية بما يكفي لإجراء المزيد من الاختبارات للتأكد من أن التغييرات أو الإصلاحات الأخيرة لم تعطل أي وظيفة موجودة التنفيذ عادةً ما يكون آليًا للتحقق بسرعة من استقرار البنية يمكن أن يكون يدويًا أو آليًا، ولكن عادةً ما يكون أكثر تركيزًا ويدويًا تأثير الفشل إذا فشلت، يتم رفض الإنشاء ويتطلب إصلاحات فورية إذا فشلت، فإنها تشير إلى وجود مشكلات في ميزات معينة، مما يستدعي إجراء المزيد من التحقيقات

الاختلافات بين اختبار الدخان واختبار التعقل

## كيف يعمل اختبار الدخان

تمهد طريقة اختبار البرمجيات الدخانية الطريق لنجاح تطوير البرمجيات من خلال ضمان استقرار البنية بما يكفي لإجراء اختبارات مفصلة. دعنا نتعرف على خطوات إجراء اختبارات الدخان.

الخطوة 1: تحديد الوظائف الحرجة

تتمثل الخطوة الأولى في اختبار الدخان في تحديد الوظائف الأساسية التي يجب أن تعمل حتى يمكن اعتبار البرنامج قابلاً للاستخدام. هذه هي الميزات "الضرورية"، مثل تسجيل دخول المستخدم، أو معالجة الدفع، أو التنقل الأساسي في تطبيق الويب.

الهدف من ذلك هو التركيز على أجزاء التطبيق التي إذا لم تعمل، فإن ذلك سيؤدي إلى إبطال البناء على الفور.

الخطوة 2: إعداد حالات الاختبار

بعد ذلك، قم بإعداد حالات اختبار لهذه الوظائف الأساسية. يجب أن تكون هذه الحالات بسيطة وتغطي الوظائف العامة دون الخوض في سيناريوهات مفصلة.

على سبيل المثال، بالنسبة لموقع تجارة إلكترونية، قد تتضمن حالات اختبار الدخان التحقق من أن المستخدمين يمكنهم إضافة عناصر إلى عربة التسوق، والمضي قدمًا في عملية الدفع، ومعالجة المدفوعات.

نظرًا لأنها تركز على الوظائف الأساسية، يمكن إعادة استخدام حالات الاختبار هذه عبر تصميمات متعددة. ضع في اعتبارك استخدام قوالب حالات الاختبار للحصول على السبق في تنظيم سير عملك.

الخطوة 3: تنفيذ اختبار الدخان

بعد نشر الإنشاء إلى بيئة الاختبار، قم بتنفيذ الاختبار الدخاني إما يدويًا أو، بشكل أكثر شيوعًا، باستخدام نصوص الاختبار الآلي.

ويفضل المختبرون الأتمتة لأنها تضمن الاتساق وتوفر الوقت، خاصة في البيئات التي تتكرر فيها عمليات النشر، مثل Agile و DevOps.

وكثيراً ما تُستخدم أدوات أتمتة الاختبار مثل Selenium أو JUnit أو حتى تكامل خط أنابيب CI/CD المدمج لتحسين هذه العملية كجزء من أنواع مختلفة من اختبار البرمجيات .

الخطوة 4: تحليل النتائج وإبلاغها

بعد اكتمال اختبار الدخان، حان الوقت لتحليل نتائج الاختبار. يعني الاختبار الناجح أن جميع الوظائف المهمة تعمل كما هو متوقع وأن البنية مستقرة بما يكفي لإجراء المزيد من الاختبارات.

إذا فشلت أي حالة من حالات الاختبار، يتم رفض البناء، ويتم تسجيل العيوب وإبلاغ فريق التطوير لحلها فوراً.

وسواء نجح الاختبار الدخاني أو فشل، يجب عليك إبلاغ النتائج إلى أصحاب المصلحة المناسبين.

إذا نجحت عملية الإنشاء، يمكن لفريق ضمان الجودة المضي قدماً في إجراء المزيد من الاختبارات، مثل الاختبار الوظيفي أو اختبار الانحدار.

في حال فشل الاختبار الدخاني، يقوم فريق التطوير بتحديد العيوب ومعالجة المشاكل قبل إنشاء بنية جديدة وإعادة اختبارها.

الخطوة 5: التكرار لكل بناء جديد

يتم تكرار اختبار الدخان مع كل بناء جديد أو تحديث مهم. في البيئات الرشيقة، قد يعني هذا إجراء عدة اختبارات دخانية في يوم واحد حيث يتم دفع الإصدارات الجديدة بشكل متكرر.

بالنسبة لمشاريع Waterfall، عادةً ما يتم إجراء اختبار الدخان في المراحل الرئيسية، مثل بعد اكتمال مراحل التصميم أو التطوير، كجزء من عملية تطوير المنتج .

## اختبار الدخان في منهجيات الشلال مقابل المنهجيات الرشيقة

على الرغم من أن المبادئ الأساسية لاختبار الدخان لا تزال كما هي، إلا أن دوره وتواتره يختلفان باختلاف المنهجية المستخدمة - الشلال أو الرشيقة.

اختبار الدخان في منهجيات الشلال

في منهجية الشلال، يتم التطوير في مراحل متميزة - المتطلبات والتصميم والتطوير والاختبار والنشر. هذا يعني أن اختبار الدخان يحدث بشكل أقل تواترًا ولكن في لحظات رئيسية في الجدول الزمني للمشروع.

بعد مرحلة التطوير، يتم إنشاء بنية واختبارها للتحقق مما إذا كانت مستقرة بما يكفي لإجراء المزيد من الاختبارات المتعمقة. نظرًا لأن المشاريع الانحدارية غالبًا ما تنطوي على إنشاءات أكبر وأكثر تآلفًا، فإن اختبار الدخان يميل إلى أن يكون أكثر شمولاً في كل مرحلة.

إليك كيفية إجراء اختبار الدخان عادةً في مشاريع الشلال:

التكرار: غير متكرر، عادةً بعد مراحل التطوير الرئيسية

غير متكرر، عادةً بعد مراحل التطوير الرئيسية النطاق: واسع النطاق، حيث يتم إكمال أجزاء أكبر من التطبيق دفعة واحدة

واسع النطاق، حيث يتم إكمال أجزاء أكبر من التطبيق دفعة واحدة تركيز الاختبار: ضمان استقرار النظام بشكل عام قبل الانتقال إلى مراحل اختبار أكثر تفصيلاً

اختبار الدخان في منهجية Agile

في البيئات الرشيقة، يتم تقسيم عملية التطوير في البيئات الرشيقة إلى دورات صغيرة متكررة تسمى الطبعات. نظرًا لأن فرق Agile تدمج باستمرار التعليمات البرمجية الجديدة وتدفع الإصدارات الجديدة بانتظام - أحيانًا عدة مرات في اليوم - يحدث اختبار الدخان بشكل متكرر أكثر بكثير.

يمكنك تجربة هذا الاختبار الرشيق عملية للتحقق بسرعة من صحة الإصدارات الجديدة والتأكد من عدم وجود وظائف حرجة تم اختراقها. تعتمد فرق أجايل بشكل كبير على أدوات الأتمتة لتشغيل اختبارات الدخان بسرعة وكفاءة، ودمجها مباشرةً في خطوط أنابيب CI/CD.

إليك كيفية تعامل فرق Agile مع اختبار الدخان:

التواتر: مرتفع، يتم إجراؤه بعد كل عملية بناء أو سباق سريع

مرتفع، يتم إجراؤه بعد كل عملية بناء أو سباق سريع النطاق: ضيق ولكن بشكل متكرر، مع التركيز على التحقق من المكونات المهمة لأحدث التغييرات

ضيق ولكن بشكل متكرر، مع التركيز على التحقق من المكونات المهمة لأحدث التغييرات التركيز على الاختبار: اختبار مستمر لاكتشاف المشكلات مبكرًا وبشكل متكرر، مما يمنع التراجع في الوظائف

إنشاء خرائط طريق ومشاركة المراحل الرئيسية مع فرق ClickUp Agile Teams

الجمع بين اختبار الدخان مع حل ClickUp لفرق العمل الرشيقة يتيح لك أتمتة عملية الاختبار. تساعدك لوحات المعلومات الرشيقة وإعداد التقارير في الوقت الفعلي على مراقبة تقدم السباق من خلال المخططات المتتالية والسرعة وأوقات التنفيذ/الدورة. عرض لوحة ClickUp Board يجعل من السهل تصور سير العمل واكتشاف الاختناقات وإدارة اختبار الدخان في كل سبرنت، مما يضمن وجود الوظائف الأساسية قبل المضي قدمًا.

حافظ على المشاريع على المسار الصحيح أثناء انتقالك من مرحلة التفكير إلى النشر باستخدام ClickUp Board View

يتيح ذلك للفرق اكتشاف المشكلات مبكرًا والحفاظ على سلاسة التطوير.

_يعمل بشكل جيد مع المنهجية الرشيقة ويعمل أيضًا بشكل مثالي لإدارة العميل. لإدارة المهام اليومية و TO\DO بكفاءة. يمكن إنشاء مساحات مختلفة للعمل على سيناريوهات مختلفة مثل المشكلات/التحسينات والتطوير وما إلى ذلك. لوحة التحكم الخاصة به جذابة للغاية وموفرة للوقت لدرجة أنها توفر الكثير من الوقت والتحليل الفعال

شيخا شاتورفيدي، محلل أعمال في شركة سيدكوس تكنولوجيز

تدعم أدوات ClickUp متعددة الاستخدامات كلاً من اختبار الدخان وسير العمل الرشيق الأوسع نطاقًا.

👀 البحث عن المزيد أدوات اختبار رشيقة ? استكشف هذه الخيارات للعثور على ما يناسب فريقك وتحسين عملية الاختبار الخاصة بك، مما يضمن الحصول على ردود فعل أسرع وتحسين جودة البرمجيات.

مثال على اختبار الدخان

لنفترض أن فريقك يقوم ببناء تطبيق للتجارة الإلكترونية. لقد قمت للتو بنشر إصدار جديد بميزات متعددة وإصلاحات للأخطاء. وقد حان الوقت لإجراء اختبار دخاني للتحقق مما إذا كانت الميزات الأساسية تعمل قبل الانتقال إلى الاختبار الوظيفي أو اختبار الانحدار.

بالنظر إلى ما هو أكثر شيوعًا في مثل هذه الحالات، ستختبر ميزات مثل تسجيل دخول المستخدم والتسجيل، وإضافة منتج إلى عربة التسوق، والمضي قدمًا في عملية الدفع، وما إلى ذلك.

بشكل أساسي، الميزات التي بدونها سيكون التطبيق غير قابل للاستخدام

الاختبار 1: تسجيل دخول المستخدم

افتح التطبيق، وأدخل بيانات اعتماد تسجيل الدخول، واضغط على إدخال. هل يقوم النظام بتسجيل دخولك؟ نعم؟ رائع، تابع. لا؟ أوقف كل شيء.

فشل تسجيل الدخول يعني أنه لا يمكن للمستخدمين الوصول إلى التطبيق، لذا قم بإصلاحه قبل المضي قدمًا.

الاختبار 2: إضافة منتج إلى عربة التسوق

اختر منتجًا وانقر على "إضافة إلى عربة التسوق" هل يتم تحديث عربة التسوق بالمنتج؟ إذا كانت الإجابة بنعم، تابع. إذا لا فلا داعي للمتابعة في إجراء المزيد من الاختبارات.

الاختبار 3: الدفع

انتقل إلى الخروج، واملأ تفاصيل التسليم، واختر طريقة الدفع. هل تم تحميل الصفحة بشكل صحيح؟ ألا توجد أخطاء؟ إذا كان الأمر كذلك، فهذا جيد. إذا لم يكن الأمر كذلك، فانتظر-يحتاج المطورون إلى حل هذه المشكلة قبل إجراء اختبار أعمق.

يوضح مثال اختبار الدخان هذا أن برنامجك في أمان إذا نجحت جميع الاختبارات. إذا لم يكن الأمر كذلك، فأنت تعرف الحفر - اجعل مطوريك يتفاعلون بسرعة مع أدوات اختبار ضمان الجودة لمعالجة المشاكل

استخدم حل ClickUp Software Team Team لإدارة المشاريع لإنشاء تقارير مخصصة وتحسين إدارة الأعمال المتراكمة

بمجرد الانتهاء من اختبار الخروج الخاص بك، حان الوقت لتكثيف العملية. وهنا يأتي دور حل إدارة مشروع فريق برنامج ClickUp Software Team لإدارة المشاريع في متناول يديك لتحسين كيفية وضع الأفكار وتقديم المنتجات النهائية لفرقك وعملائك.

تلاعب بسير العمل المرن وقم بإدارة كل شيء بسهولة بدءًا من الأعمال المتراكمة وحتى جولات التكرار بكل سهولة.

يمكنك أيضًا تصميم واجهتك ولوحة التحكم وفقًا لخصائص المشروع والمضي قدمًا من خلال باستخدام الأتمتة لتبسيط العمليات وإنشاء خرائط طريق مرئية.

## أنواع اختبار الدخان

يعتمد الاختيار بين اختبار الدخان اليدوي والآلي على مدى تعقيد المشروع وتكرار عمليات الإنشاء وموارد الفريق. دعنا نستكشف.

اختبار الدخان اليدوي

يمكن لأعضاء فريق ضمان الجودة تشغيل حالات الاختبار يدوياً للتحقق من الوظائف الأساسية للتطبيق. يتضمن ذلك التفاعلات الفعلية مع البرنامج، مثل تسجيل الدخول، والتنقل عبر القوائم، واختبار الميزات عالية القيمة مثل معالجة الدفع أو تسجيلات المستخدمين.

وقت الاستخدام: الأنسب للمشاريع الصغيرة أو المراحل الأولى من التطوير عندما لا تكون عمليات الإنشاء متكررة

الأنسب للمشاريع الصغيرة أو المراحل الأولى من التطوير عندما لا تكون عمليات الإنشاء متكررة المزايا: المرونة في تكييف حالات الاختبار في الوقت الفعلي، لا حاجة لإعداد معقد

المرونة في تكييف حالات الاختبار في الوقت الفعلي، لا حاجة لإعداد معقد العيوب: تستغرق وقتًا طويلاً وعرضة للخطأ البشري، خاصةً في عمليات الإنشاء المتكررة

اختبار الدخان الآلي

يستخدم اختبار الدخان الآلي البرامج النصية وأدوات الاختبار لتنفيذ اختبارات الدخان تلقائيًا، والتحقق من الوظائف الأساسية دون تدخل بشري.

هذه العملية أسرع وأكثر موثوقية، مما يجعلها مثالية لدورات التطوير السريعة مثل Agile أو DevOps.

تذكر أنه يمكن تعيين الاختبارات التلقائية للتشغيل في كل مرة يتم فيها نشر بنية جديدة، مما يضمن التحقق من الميزات المهمة دائمًا.

وقت الاستخدام: مثالي للمشاريع الكبيرة أو الإنشاءات المتكررة أو خطوط أنابيب CI/CD حيث تكون السرعة والاتساق أمرًا بالغ الأهمية

مثالي للمشاريع الكبيرة أو الإنشاءات المتكررة أو خطوط أنابيب CI/CD حيث تكون السرعة والاتساق أمرًا بالغ الأهمية المزايا: تنفيذ أسرع، واتساق أكبر، وقابلية للتوسع عبر إنشاءات متعددة

تنفيذ أسرع، واتساق أكبر، وقابلية للتوسع عبر إنشاءات متعددة العيوب: تتطلب إعدادًا أوليًا وصيانة البرامج النصية الأوتوماتيكية

يمكنك استخدام أدوات إدارة المشاريع البرمجية مثل ClickUp لربط أطر عمل الاختبار مثل Jenkins عند دمج الأتمتة في سير عملك.

عبر جنكينزتكامل ClickUp مع أدوات الاختبار، مثل Jenkins، تنفيذ اختبارات الدخان تلقائيًا كجزء من خط التكامل والنشر المستمر. يسمح هذا التكامل للفرق بتلقي ملاحظات فورية على عمليات الإنشاء، مما يضمن تقدم الإصدارات المستقرة فقط إلى مراحل اختبار أكثر تفصيلاً.

كما أنه يمكّن فرق التطوير من تحسين سير العمل وتحسين الجودة الإجمالية لمشاريعهم البرمجية.

لذا، في كل مرة يتم فيها دفع بنية جديدة، يمكن لـ ClickUp تشغيل Jenkins لتشغيل اختبارات الدخان الآلية، وتتبع نتائج الاختبار، وتخصيص مهام جديدة عبر التنبيهات في حالة حدوث أعطال وظيفية حرجة.

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تنفيذ اختبار الدخان في مشروعك

يساعد تنفيذ اختبارات الدخان لبرمجياتك على تجنب إضاعة الوقت في إنشاءات غير مستقرة. بينما قمنا بتغطية الخطوات اللازمة لإجراء اختبار دخان ناجح، لا تزال هناك طرق لتحسين العملية وتنظيمها بشكل أكبر.

وبهذه الطريقة، نضمن لك عدم ضياع أي رؤى في الذهاب والإياب أثناء سيناريوهات الاختبار المختلفة.

قوالب النقر فوق قوالب اختبار الدخان

ضع في اعتبارك استخدام قالب حالة اختبار ClickUp لالتقاط ومراقبة النتائج المهمة من الخطوتين الثانية والثالثة المذكورتين أعلاه. ويمكنك استخدام نقاط البيانات لإنشاء خطط عمل مخصصة لمخرجات مختلفة وتنفيذ قرارات مستندة إلى البيانات لتحسين ميزات محددة.

وبالمثل، جرّب نموذج تقرير اختبار ClickUp Test Report لتنظيم جميع الأبحاث المتعلقة بحالات الاختبار والعيوب والتحسينات في الاعتبار. يتيح لك القالب تبسيط نقل المعلومات المتعلقة باختبار الدخان ويساعدك على تجميع ومشاركة التقارير بسرعة حول الميزات التي تعمل على النحو المطلوب.

قالب إدارة اختبار النقر

تم تصميم قالب إدارة الاختبار من ClickUp لمساعدتك في إدارة عملية الاختبار بأكملها.

يمكنك أيضًا تجربة قالب إدارة اختبار ClickUp لإنشاء قاعدة بيانات موحدة لجميع أنشطة اختبار الدخان الخاصة بك، مما يبسط عملية الاختبار الخاصة بك. سواء للاختبار اليدوي أو الآلي، يساعدك القالب على تتبع الملاحظات ومراقبة تقدم الاختبار بسهولة.

مع العديد من طرق العرض المبنية مسبقاً، ستكون مشاريع اختبار الدخان الخاصة بك موثقة بشكل جيد ويمكن لجميع فرق البرمجيات الوصول إليها. سيساعد هذا القالب أيضًا:

الإبلاغ عن التغييرات في شروط النجاح/الفشل عبر مستند واحد

تعيين أعضاء الفريق لحالات اختبار متعددة

استيراد نتائج اختبار الدخان تلقائياً إلى القالب

تحسين إنتاجية مدققي الجودة من خلال التعاون داخل القالب

قالب تتبع الأخطاء والمشكلات انقر فوق قالب تتبع الأخطاء والمشكلات

استخدم قالب تتبع الأخطاء والمشكلات من ClickUp لتمكين التعاون متعدد الوظائف داخل فرق البرمجيات والمنتجات لديك

الأتمتة هي أفضل صديق لك، خاصةً في بيئات Agile أو DevOps سريعة الخطى. مع ClickUp قالب تتبع الأخطاء والمشكلات ، يمكن للفرق تتبع المشكلات وتعيينها وحلها بسهولة بطريقة منظمة. يساعد على الانتقال بسلاسة من فشل الاختبار إلى الحل.

يعمل القالب للفرق في الهندسة أو المنتج أو الدعم. وهو يوفر مخططات انسيابية وبطاقات مهام وتخطيطات قابلة للتخصيص لترشيد التعامل مع العيوب أثناء اختبار الدخان.

يمكنك أيضًا استخدام النماذج لجمع البيانات داخل القالب وتجربة طرق عرض مرنة لوجهات نظر مختلفة حول قابلية استخدام البرنامج.

⚡أرشيف القالب: باستخدام قوالب تقارير الأخطاء يجعل تتبع الأخطاء وإدارتها أسهل من أي وقت مضى.

## التحديات الشائعة وكيفية التغلب عليها

إليك بعض التحديات الشائعة والحلول التي ستواجهها أثناء اختبار الدخان:

### التحدي 1: الاختبارات اليدوية المستهلكة للوقت

🌟الحل: استخدم اختبارات الدخان الآلية المدمجة مع خط أنابيب CI/CD الخاص بك. هذا يقلل بشكل كبير من الجهد اليدوي ويسرع عملية الاختبار. يمكنك أيضًا اختيار استخدام الاختبار الدخاني المختلط، والذي يجمع بين الاختبار اليدوي والآلي.

التحدي 2: تغطية اختبارية غير متسقة

🌟الحل: قم بتوحيد اختبارات الدخان الخاصة بك باستخدام القوالب، مما يضمن اختبار كل بنية لنفس الوظائف الهامة. يمكن أن تحافظ إدارة اختبار ClickUp Test Management وقوالب حالات الاختبار على تنظيم عملية الاختبار الخاصة بك واتساقها.

التحدي 3: صعوبة إدارة اختبارات متعددة

🌟 🌟الحل: اجعل عملية الاختبار مركزية مع ClickUp. استخدم ميزات إدارة المهام وسير العمل الآلي للبقاء على رأس دورة الاختبار الخاصة بك. يمكن أن يساعد قالب تتبع الأخطاء في ClickUp أيضًا في تتبع المشكلات التي لم يتم حلها بكفاءة.

سحق الأخطاء وحل العيوب بسهولة باستخدام القوالب المعدة مسبقًا في ClickUp

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أدوات لاختبار الدخان

فيما يلي نظرة عامة على أدوات اختبار الدخان الشائعة:

1. انقر فوق

دمج مهام ClickUp Tasks في عملية تطوير البرمجيات لتجنب التراكمات المتراكمة وتحديد الأولويات والمزيد

ClickUp هي أداة قوية لإدارة المشاريع تدعم بيئات الاختبار من خلال الأتمتة والتكامل والإدارة الفعالة للمهام. كما أنها مساعدة فرق البرمجيات على التطور من خلال تغيير اللعبة بحلول مبتكرة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم.

باستخدام ClickUp Task Management، يمكن للفرق تتبع حالات اختبار الدخان، وإدارة الأخطاء، وأتمتة مهام سير العمل، مما يضمن بقاء جهود ضمان الجودة منظمة وفعالة.

بالإضافة إلى ذلك، باستخدام نماذج لفرق البرمجيات يجعل من السهل جمع المعلومات المتعلقة بالاختبار وإدارتها، مما يزيد من تبسيط العملية.

كيف يساعدك: يقدم نماذج لتتبع الأخطاء وإدارة حالات الاختبار وإعداد تقارير الاختبار مع التكامل مع أدوات الأتمتة مثل Jenkins لتسريع الاختبار

يقدم نماذج لتتبع الأخطاء وإدارة حالات الاختبار وإعداد تقارير الاختبار مع التكامل مع أدوات الأتمتة مثل Jenkins لتسريع الاختبار الأفضل ل:الفرق التي تبحث عن حل موحد يدعم كلاً من الاختبار وإدارة المهام

يمكنك أيضًا الحصول على المساعدة من ClickUp Brain مساعد الذكاء الاصطناعي المتكامل، لإنشاء حالات اختبار واستراتيجية أتمتة الاختبار.

استخدمنا ClickUp Brain مع المطالبات لتطوير استراتيجية أتمتة الاختبار

2. سيلينيوم سيلينيوم من بين أدوات الاختبار الآلي مفتوحة المصدر الأكثر استخدامًا على نطاق واسع لتطبيقات الويب. وهي تتيح الاختبار الآلي للمتصفح، مما يجعلها مثالية لإجراء اختبارات الدخان عبر بيئات مختلفة.

عبر سيلينيوم من خلال أتمتة الاختبار المتكرر للميزات الرئيسية، يساعد سيلينيوم المطورين على اكتشاف الأخطاء في وقت مبكر ويقلل من الجهد اليدوي.

كيف يساعدك: يقوم بأتمتة حالات الاختبار المتكررة ويدعم الاختبار في متصفحات متعددة

يقوم بأتمتة حالات الاختبار المتكررة ويدعم الاختبار في متصفحات متعددة الأفضل ل: تطبيقات الويب والمشاريع التي تتطلب إنشاءات متكررة واختبارات آلية

3. JUnit

إطار اختبار شائع آخر, JUnit يستخدم بشكل أساسي لتطبيقات جافا. إنها أداة بسيطة وفعالة لتشغيل اختبارات الوحدة واختبارات الدخان، مما يسمح للمطورين بالتحقق بسرعة من أن الأجزاء الرئيسية من برامجهم القائمة على Java تعمل قبل الخوض في اختبارات أعمق.

كيف يساعدك: فعال لاختبار تطبيقات جافا ودمج الاختبارات في خطوط أنابيب الإنشاء

فعال لاختبار تطبيقات جافا ودمج الاختبارات في خطوط أنابيب الإنشاء الأفضل ل: المشاريع القائمة على جافا، وإعدادات التكامل المستمر

4. جينكينز جنكينز ## فوائد وعيوب اختبار الدخان

يوفر اختبار الدخان العديد من المزايا الرئيسية التي تساعد على ضمان استقرار برنامجك وجاهزيته لإجراء اختبارات أكثر تعمقاً:

التحديد المبكر للعيوب: يكتشف العيوب الحرجة مبكرًا ويمنع إهدار الوقت في عمليات بناء غير موثوقة

يكتشف العيوب الحرجة مبكرًا ويمنع إهدار الوقت في عمليات بناء غير موثوقة دورات تطوير أسرع: تسريع العملية من خلال التحقق بسرعة من صحة الوظائف الأساسية

تسريع العملية من خلال التحقق بسرعة من صحة الوظائف الأساسية يمنع رفض الإنشاءات المرفوضة: يضمن المضي قدماً في الإنشاءات المستقرة فقط، مما يقلل من مخاطر الرفض لاحقاً

يضمن المضي قدماً في الإنشاءات المستقرة فقط، مما يقلل من مخاطر الرفض لاحقاً يقلل من تكاليف الاختبار الزائدة: يقوم بتصفية البنيات غير الجديرة بالرفض بسرعة، مما يوفر الوقت لإجراء اختبارات أكثر تعمقاً

يقوم بتصفية البنيات غير الجديرة بالرفض بسرعة، مما يوفر الوقت لإجراء اختبارات أكثر تعمقاً تحسين كفاءة الفريق: تحديد المشاكل الحرجة في وقت مبكر، مما يقلل من الذهاب والإياب بين المطورين والمختبرين

على الرغم من أهمية اختبار الدخان في تحديد المشكلات الرئيسية في وقت مبكر، إلا أن عيوبه يمكن أن تؤثر على عملية الاختبار بشكل عام. وتشمل هذه العيوب ما يلي:

الإحساس الزائف بالأمان: لا يضمن اجتياز الاختبار الدخاني خلو النظام بأكمله من الأخطاء، مما قد يضلل الفرق في الاعتقاد بأن البنية أكثر استقرارًا مما هي عليه

لا يضمن اجتياز الاختبار الدخاني خلو النظام بأكمله من الأخطاء، مما قد يضلل الفرق في الاعتقاد بأن البنية أكثر استقرارًا مما هي عليه صيانة الأتمتة: يجب تحديث اختبارات الدخان المؤتمتة بانتظام، خاصةً مع تطور البرنامج، مما قد يتطلب جهدًا إضافيًا

يجب تحديث اختبارات الدخان المؤتمتة بانتظام، خاصةً مع تطور البرنامج، مما قد يتطلب جهدًا إضافيًا لا تكتشف مشاكل الأداء: بما أن الاختبارات الدخانية واسعة النطاق وسطحية، فإنها لن تحدد اختناقات الأداء أو تسرب الذاكرة أو بطء أوقات التحميل

## تبسيط اختبار الدخان وتحقيق المزيد مع ClickUp

يمكن أن يأتي اختبار البرمجيات بالعديد من الأخطاء في المراحل المبكرة التي تعيق أداء برنامجك بمرور الوقت. يمكن أن يكون استخدام تقنيات مثل اختبار الدخان لا يقدر بثمن بالنسبة للفرق التي تقوم بعمليات بناء متكررة عبر دورات تطوير البرمجيات.

يتيح لك استخدام قوالب ClickUp القابلة للتخصيص لاختبار الدخان إدارة حالات اختبار متعددة بكفاءة أكبر مع أتمتة سير العمل لتبسيط العملية بأكملها.

ستكتسب أيضًا وضوحًا عميقًا حول كيفية تحسين عمليات ضمان الجودة لتحسين تغطية الاختبار. اشترك في ClickUp مجانًا اليوم.