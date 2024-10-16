كيفية استخدام نظرية الحد من القيادة لتحديد الأهداف

هل وجدت نفسك تشتهي قهوة الصباح؟

هذه الرغبة الملحة هي طريقة جسمك لتقليل الانزعاج، وهو مفهوم تفسره نظرية تقليل الدافع.

تشير هذه النظرية إلى أن احتياجاتنا البيولوجية، مثل الجوع أو العطش، تدفعنا إلى اتخاذ إجراءات. يتيح لك تطبيق هذه الفكرة على تحديد الأهداف خلق عادات تدفعك نحو النجاح.

ومع التكنولوجيا الحالية، يمكن لتطبيقات تحديد الأهداف وتتبعها أن تساعدك في البقاء مسؤولاً ومتابعاً لأهدافك.

في هذه المدونة، سنستكشف في هذه المدونة نظرية الحد من الإنجازات ونوضح كيف يمكنك استخدامها لتحقيق أهدافك الشخصية والمهنية. لنبدأ!

🏆 مكافأة: سنلقي أيضًا بعضًا من انقر فوق قوالب لإعطائك شيئًا بسيطًا لتحفيزك على الإبداع!

ما هي نظرية تقليل القيادة؟

لنظرية الحد من القيادة هدف واحد: الحفاظ على الإستقرار المنزلي.

وهو مصطلح علمي يشير إلى الوقت الذي يعمل فيه جسمك بالطريقة التي يجب أن يعمل بها بالضبط.

وهو يفسر كيف تدفعنا حالة التوتر الداخلي لدينا إلى اتخاذ إجراءات للحد من الانزعاج.

فعلى سبيل المثال، عندما تشعر بالجوع، على سبيل المثال، عندما تشعر بالجوع، فإنك تأكل لتخفيف هذا الانزعاج، مما يعزز السلوك.

وتركز النظرية على الدوافع الأولية، مثل الجوع والعطش، والدوافع الثانوية التي نتعلمها من خلال التجربة (فكر في الرغبة الشديدة في تناول الشوكولاتة بعد يوم مرهق).

على الرغم من أن فهم نظرية الحد من الدوافع ليس بارزًا اليوم، إلا أن فهم نظرية الحد من الدوافع يمكن أن يقدم رؤى قيمة في السلوك البشري والدوافع، خاصة في تحديد مساعي التنمية الشخصية و الأهداف اليومية .

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الأسس النظرية لنظرية اختزال الدافع

طور كلارك هال، وهو عالم نفس أمريكي مرموق، نظرية الحد من الدافع في عام 1943 كمفهوم تأسيسي في علم النفس السلوكي لنظرية التحفيز.

تشير النظرية إلى أن السلوك البشري مدفوع بالحاجة إلى تقليل التوتر الداخلي الناجم عن الاحتياجات البيولوجية أو الفسيولوجية غير الملباة (عملية تعرف باسم تقليل الدافع).

واقترح هال أن هذه الدوافع - التي تنشأ من حالة من عدم التوازن أو التوازن الداخلي - تدفع الأفراد إلى الانخراط في سلوكيات ترضي هذه الاحتياجات، وبالتالي تقليل الدافع واستعادة التوازن.

تؤكد نظرية هال على دور الدوافع الأولية، مثل الجوع والعطش والنوم، وهي احتياجات بيولوجية فطرية، والدوافع الثانوية التي يتم تعلمها من خلال التكييف.

تتضمن آلية الحد من الدوافع التعزيز. عندما ينجح السلوك في تقليل أحد الدوافع، يتم تعزيزه مما يزيد من احتمالية تكرار السلوك في المستقبل.

وعلى الرغم من أهميتها التاريخية - إلا أن هذه النظرية تعرضت للنقد بسبب عدم قدرتها على تفسير السلوكيات غير المرتبطة مباشرة بالاحتياجات البيولوجية، مثل تلك التي تحركها معززات ثانوية مثل المال.

لذلك، على الرغم من أن النظرية توفر رؤى قيمة حول الدوافع التي تحركها "الاحتياجات الفسيولوجية"، إلا أنها تقصر في تفسير السلوكيات البشرية المعقدة التي تحركها أهداف ومكافآت مجردة تتجاوز "الدوافع البيولوجية الأساسية"

تتضمن بعض المفاهيم الرئيسية الأخرى المرتبطة بنظرية الحد من الدوافع ما يلي:

📌النظرية الرياضية الاستنتاجية للدوافع تجمع بين المبادئ الرياضية والرؤى النفسية لفهم السلوك البشري.

📌يوضح مفهوم ديناميكية شدة المثيرات كيف تؤثر قوة المثير (ضوضاء صغيرة مقابل ضوضاء عالية) على إدراكنا وتعلمنا وتحفيزنا.

📌تفترض نظرية الحوافز أن الناس أكثر عرضة للانخراط في السلوكيات التي يعتقدون أنها ستؤدي إلى نتائج إيجابية وأقل عرضة للانخراط في السلوكيات التي يعتقدون أنها ستؤدي إلى نتائج سلبية.

أنواع الدوافع

تفسر نظرية الحد من الدوافع الدوافع البشرية من خلال نوعين رئيسيين: الدوافع الأولية والثانوية. يساعد فهم هذه الدوافع على توضيح سبب قيامنا بما نفعله.

محركات الأقراص الأساسية

الدوافع الأولية هي الاحتياجات البيولوجية الأساسية (الجوع، العطش، الدفء، إلخ). وهي تنتج عن اختلال التوازن في الجسم وتدفعك إلى اتخاذ إجراءات للشعور بالتوازن مرة أخرى.

لفهم ذلك، تخيل أنك تشعر بالعطش. يقوم جسمك تلقائيًا بإرسال إشارات لك لشرب الماء، مما يقلل من دافع العطش ويستعيد التوازن.

الدوافع الثانوية

الدوافع الثانوية هي مكتسبة من خلال التجارب وغالباً ما ترتبط بالاحتياجات الاجتماعية أو النفسية. لا ترتبط مباشرة بالبقاء على قيد الحياة ولكنها ترتبط بالدوافع الأساسية.

على سبيل المثال، تعد الرغبة في النجاح في المدرسة دافعًا ثانويًا لأنه يمكن أن يؤدي إلى الحصول على وظيفة جيدة، وتوفير الأمن المالي، وتلبية الاحتياجات الأساسية. يمكن أن تكون هذه الدوافع محفزات قوية تعززها المؤثرات الاجتماعية والثقافية.

التفاعل بين الدوافع الأولية والثانوية

غالبًا ما تعمل الدوافع الأولية والثانوية معًا. تتطور الدوافع الثانوية للمساعدة في تحقيق الدوافع الأولية.

خذ الألعاب على سبيل المثال.

قد تحبها لأنها تكسبك التقدير الاجتماعي (دافع ثانوي)، مما يعزز شعورك بالانتماء وتقدير الذات، مما يلبي بشكل غير مباشر حاجتك للتواصل الاجتماعي والرفاهية العاطفية (دافع أساسي).

يوضح هذا التفاعل كيف أن الدوافع الثانوية يمكن أن تكون مقنعة مثل الدوافع الأساسية، حيث تهدف إلى تقليل التوتر الداخلي والحفاظ على التوازن.

أمثلة على نظرية الحد من الدوافع

تساعد نظرية الحد من الدوافع في فهم السلوك البشري في مكان العمل. بغض النظر عن الأدوار الوظيفية، يميل الناس بيولوجيًا إلى تقليل التوتر الداخلي وتحقيق الانسجام.

دعونا نتفحص بعض الأمثلة على نظرية الحد من الدافع للتحفيز لفهم كيفية عمل ذلك بشكل أفضل.

الوفاء بالمواعيد النهائية

إن الدافع للوفاء بالمواعيد النهائية للمشروع هو الدافع الأساسي في بيئة العمل.

فمع اقتراب المواعيد النهائية، يحفزك الحافز الداخلي للإلحاح على إنجاز المهام بكفاءة. يقل هذا التوتر بمجرد تسليم المشروع، مما يوفر الراحة والتعزيز الإيجابي للمهام المستقبلية.

تشجع هذه الحلقة السلوكية على تطوير قوة العادة، حيث يصبح إنجاز المهام في الوقت المحدد أمرًا روتينيًا.

تحقيق أهداف المبيعات

يعد الدافع لتحقيق أهداف المبيعات الشهرية مثالاً آخر مثاليًا على كيفية عمل الدوافع الأساسية والثانوية معًا.

قد يكون الدافع الأساسي هنا الحاجة إلى الأمان الوظيفي، بينما قد يكون الدافع الثانوي الرغبة في الحصول على تلك المكافأة الرائعة.

هذا المزيج القوي يحفز فرق المبيعات على بذل المزيد من الجهد. وسرعان ما ستجدهم يستخدمون التقويمات والمذكرات وتطبيقات تحديد الأهداف لتتبع التقدم المحرز و مقاييس الأهداف الرئيسية .

يدفع التوتر الناتج عن عدم تحقيق الأهداف إلى السلوك، بينما يعزز النجاح الدافع للتفوق.

اكتساب التقدير

تعمل الحاجة إلى الحصول على التقدير في مكان العمل كمحرك ثانوي.

قد يعمل الموظفون بجد في العروض التقديمية أو المشاريع لكسب الثناء من المديرين أو الأقران. تعزز التغذية الراجعة الإيجابية هذا الدافع، مما يحفز على مواصلة الجهد والمشاركة.

يعمل التقدير كمعزز ثانوي، مما يشجع الموظفين على الحفاظ على الأداء العالي وتكوين عادات تتماشى مع الأهداف التنظيمية.

في كل مثال من هذه الأمثلة، سواء كان ذلك لتلبية الاحتياجات الفسيولوجية الأساسية أو تحقيق أهداف التنمية الشخصية، ينشأ الدافع من الحاجة إلى تهدئة التوتر الداخلي. تطبيقات تتبع الأهداف و قوالب تحديد الأهداف يمكن أن تساعد في هيكلة هذه الجهود إلى حد ما، مما يضمن معالجة كل من المحركات الأساسية والثانوية بشكل فعال. أهداف ClickUp يمكن أن تكون أداة قوية لتطبيق نظرية الحد من الدوافع من خلال إنشاء تسلسل هرمي واضح للاحتياجات والدوافع. من خلال وضع أهداف محددة تتماشى مع احتياجاتك ورغباتك الجوهرية، يمكنك تطوير وضوح حول ما تريد تحقيقه.

يمكن أن يساعدك تتبع التقدم المحرز والعروض المرئية في ClickUp على مراقبة تقدمك، مما يوفر لك التعزيز والتحفيز الإيجابي أثناء تحركك نحو أهدافك. تساعد هذه الحلقة المستمرة من التغذية الراجعة في الحفاظ على الشعور بالتوازن وتمنع الشعور بالإحباط أو نقص الحافز.

ضع أهدافًا واقعية وتوصل إلى خطة عمل باستخدام ClickUp Goals

تطبيقات نظرية الحد من القيادة

يمكن تطبيق نظرية تقليل القيادة على مجالات الحياة المختلفة. تحتاج فقط إلى معرفة كيف.

هذا هو المجال الذي يمكن أن تساعدك فيه ميزات وقوالب ClickUp الخاصة بتحديد الأهداف. وباعتباره منصة إنتاجية شاملة، يساعدك ClickUp على تحديد الأهداف، ووضع خطة عمل لتحقيقها، ومراقبة مدى تقدمك في جهودك.

سواءً كنت تحدد أهدافك وتحققها، أو تُطوِّر مهاراتك المهنية، أو تتبَّع تعليمك، أو تعمل على أهدافك الشخصية ، يمكن للقالب الصحيح أن يحدث فرقاً كبيراً.

إليك بعض القوالب المفضلة لدينا:

التخطيط اليومي

قالب خطة العمل اليومية ClickUp

هل سبق لك أن فقدت السيطرة على يومك ببساطة لأنك لم تخطط مسبقًا؟ نحن نعرف هذا الشعور!

إن قالب خطة العمل اليومية النقر فوق قالب خطة العمل اليومية يأتي كمنقذ هنا. فهو يساعدك على تقسيم المهام المعقدة بكفاءة إلى أهداف قابلة للتحقيق.

استخدمه لوضع أهداف واقعية، وتحديد أولويات المهام، وتتبع التقدم المحرز. يضمن لك هذا الهيكل الحفاظ على تركيزك وإنتاجيتك، مما يقلل من لحظات التوتر الناجم عن المهام غير المنظمة.

تسمح لك طرق العرض المخصصة في القالب، مثل الأهداف والجدول الزمني، بتصور تقدمك وتعديل خطتك حسب الحاجة - مع الحفاظ على ثبات إعدادات أهدافك اليومية.

تحديد الأهداف والإنجاز

حدد أهدافك وتتبعها بفعالية باستخدام نموذج أهداف ClickUp SMART Goals

يعد تحديد الأهداف وتحقيقها جانبًا أساسيًا من جوانب تطبيق نظرية الحد من القيادة لصالحك. إن قالب أهداف SMART Goals نموذج أهداف SMART يساعدك على إنشاء أهداف محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وذات صلة ومحددة زمنياً.

يضمن هذا النموذج القائم على إطار العمل أن تكون أهدافك واضحة وقابلة للتحقيق، مما يقلل من القلق المرتبط بالأهداف الغامضة.

بالإضافة إلى ذلك، باستخدام ClickUp Dashboards إلى جانب ميزة ClickUp Goals، يمكنك تتبع التقدم المحرز والإبلاغ عن مقاييس الأهداف الرئيسية - وكل ذلك يساعد على تطوير المساءلة.

يمكنك أيضًا تعيين تذكيرات عبر تذكيرات ClickUp للبقاء على المسار الصحيح وتعديل أهدافك حسب الضرورة، وهو ما يبعث على التحفيز ويعزز التقدم المستمر.

إدارة تذكيرات ClickUp Reminders من المتصفح أو سطح المكتب أو الأجهزة المحمولة

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التطوير المهني

خطط لنموك الوظيفي وتتبع مراحل تطورك المهني باستخدام نموذج المسار الوظيفي ClickUp

يمكن أن تكون نظرية الحد من القيادة حافزًا كبيرًا لاتخاذ الخطوة التالية في حياتك المهنية.

إن قالب المسار الوظيفي* النقر فوق قالب المسار الوظيفي* يساعدك على التحكم في رحلة نموك الخاص بك.

تحديد الدوافع الشخصية

الخطوة الأولى في النمو الشخصي هي تحديد دوافعك الشخصية - تلك المحفزات الداخلية التي تحفزك. استخدم القالب لـ العصف الذهني وتوثيق أهدافك ودوافعك. يساعد هذا الوضوح على تقليل التوتر الداخلي الناجم عن التطلعات غير المحددة.

وضع خطط قابلة للتنفيذ

بمجرد تحديد دوافعك، قم بإنشاء خطط قابلة للتنفيذ لتحقيق أهدافك. يوفر عرض خطة العمل في القالب مساحة للعصف الذهني وتحديد الخطوات.

من خلال تحديد معالم قابلة للتحقيق، يمكنك الحفاظ على تحفيز نفسك وتتبع تقدمك,

تطوير المرونة

تطوير المرونة هو مفتاح التغلب على العقبات. راقب تقدمك بانتظام راقب تقدمك باستخدام طريقة عرض تعقب التقدم

يمكنك تعيين مهام متكررة لمراجعة وتعديل خطتك للبقاء على المسار الصحيح رغم التحديات. تقلل هذه القدرة على التكيف من التوتر وتعزز عقلية النمو.

حدود نظرية الحد من القيادة

على الرغم من أن النظرية تقدم بعض الأفكار حول الدافع، إلا أن لها حدودها عندما يتعلق الأمر بتفسير السلوك البشري. وفيما يلي بعض الأسباب التي تجعل النظرية قاصرة:

الإفراط في التركيز على الاحتياجات البيولوجية

هل سمعت من قبل عن كلمة "الجوع"؟

إنها جوهرة ثقافة البوب التي تصف بشكل مثالي اللحظة التي يحولك فيها الجوع إلى قزم غاضب. جائع + غاضب = جائع جائع. لقد مررنا جميعًا بتلك اللحظة، نفتح كيسًا من رقائق البطاطس بشكل محموم بينما نتمتم عن ظلم الحياة.

والآن، ستقفز نظرية الحد من الجوع على هذا الموقف، قائلةً إن فورة الجوع لديك مدفوعة بحاجة بيولوجية - الجوع. ففي نهاية المطاف، تركز النظرية على الاحتياجات الأساسية مثل الطعام أو الراحة أو الحفاظ على درجة حرارة الجسم كمحفزات رئيسية. وهذا أمر منطقي، أليس كذلك؟

ولكن إليك الأمر: إنه لا يفسر كل شيء. على سبيل المثال، لماذا يطارد الناس أهداف التنمية الشخصية أو يقضون ساعات في صياغة تحفة فنية عندما لا يسألهم أحد؟

على حد علمنا، لم يتضوّر أحد جوعًا بسبب عدم نمو الذات.

لا تفسر نظرية تقليل الدافع لماذا يسعى الناس إلى تحقيق أهداف التنمية الشخصية (أو الانخراط في أنشطة إبداعية) لا تشبع الاحتياجات البيولوجية بشكل مباشر.

عدم القدرة على تفسير السلوكيات المعقدة

تكون نظرية تقليل الدافع منطقية عندما تكون جائعًا أو تشعر بالبرد أو التعب - أي عندما يرسل جسمك إشارات "ساعدني!".

ولكن عندما يتعلق الأمر بتفسير السلوكيات الأكثر تعقيدًا، تتعثر النظرية قليلاً.

على سبيل المثال، لدينا جميعًا ذلك الزميل الوحيد المتاح دائمًا للمساعدة.

فهو لا يجني أي فائدة فورية أو ملموسة من مساعدتك في إكمال ذلك العرض التقديمي الضخم في برنامج PowerPoint.

إذا كان هناك أي شيء، فسيكونون أكثر تعبًا وجوعًا بسبب ذلك، بسبب العمل الإضافي.

ومع ذلك، يقتطع ملايين الأشخاص حول العالم وقتًا لمساعدة بعضهم البعض، سواء في العمل أو في بيئة اجتماعية. وفقًا لـ مكتب إحصاءات العمل الأمريكي ، تم العثور على ما يقرب من 11 مليون شخص يقومون بأعمال تطوعية في المتوسط يوميًا خلال عام 2022\.

لماذا؟ حسناً، إن الأمر معقد، ولا يمكن لنظرية الحد من القيادة أن تفسر مثل هذه الحالات.

إهمال المعززات الثانوية

لا تفسر نظرية الحد من الدافع كيف أن المعززات الثانوية - مثل المال، أو التربيت على الظهر، أو حتى سماع المدونات الصوتية التحفيزية -السلوك المؤثر

نعم، تعترف النظرية بالدوافع الثانوية ولكنها لا تُظهر بفعالية كيف تصبح هذه الدوافع عوامل محفزة.

هذا السهو يحد من قدرة النظرية على تفسير السلوكيات المدفوعة بالمحفزات المكتسبة أو المشروطة.

عدم وجود دعم تجريبي

يقول المنتقدون إن نظرية الحد من الدوافع تفتقر إلى الدعم التجريبي وهي حتمية للغاية. فهي لا تأخذ بعين الاعتبار الطبيعة الديناميكية للدوافع البشرية، حيث تؤثر العواطف والعمليات الإدراكية على السلوك.

هذا النقص في الدعم التجريبي يقلل من أهميتها في البحوث النفسية الحديثة.

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دع كليك أب يرشدك إلى محركك الداخلي

إذن، هل تساعد نظرية تقليل الدافع الداخلي في تحديد الأهداف؟

بالتأكيد، فهي تشرح كيف تدفع الاحتياجات البيولوجية السلوك (مثل حبنا للوجبات الخفيفة في منتصف الليل)، لكنها لا تستوعب تماماً الفروق الدقيقة في الدوافع البشرية. مثل، لماذا قد تتعلم العزف على القيثارة من أجل المتعة.

ولكن هل تعرف ما الذي يمكن أن يساعدك على تحقيق أهدافك؟ خطة عمل!

صُممت أدوات وميزات ClickUp لمساعدتك على تحقيق أهدافك من خلال تقديم وضع أهدافك وتتبعها بشكل منظم - مما يضمن لك البقاء دائمًا متحمسًا وخاضعًا للمساءلة.

من خلال قوالب لخطط العمل اليومية، وأهداف SMART، والمسارات المهنية، والتطوير الشخصي، فإن دمج قوالب ClickUp في روتينك اليومي يجعل وضع الأهداف وتحقيقها أسهل وأكثر متعة.

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