كيف يمكن لاختبار التحول إلى اليسار تحسين استراتيجية ضمان الجودة لديك

يكون فريقك في المرحلة الأخيرة من المشروع عندما يظهر خطأ فادح فجأة. المواعيد النهائية تلوح في الأفق، ومستويات التوتر عالية، وإصلاح هذه المشكلة يؤدي إلى فوضى عارمة في جدولك الزمني بأكمله.

هل يبدو ذلك مألوفاً؟

هذا هو بالضبط نوع الحالة التي يمكن أن يمنعها الاختبار الأيسر للمناوبة.

في اختبار التحول إلى اليسار، بدلاً من إجراء الاختبارات في نهاية عملية التطوير، تقوم بدمج الاختبار والتطوير مثل الخبز والزبدة. النتيجة: يمكنك اكتشاف الأخطاء في وقت مبكر، والتعاون بشكل أفضل، وتجنب أي كوارث في اللحظة الأخيرة.

ولكن كيف يمكنك تنفيذ نهج اختبار التحول إلى اليسار؟ هذا بالضبط ما سنتناوله في هذه المقالة.

ما هو نهج اختبار التحول إلى اليسار؟

اختبار التحول إلى اليسار هو نهج استباقي في تطوير البرمجيات التي يتم فيها التخطيط لأنشطة الاختبار في وقت مبكر من دورة التطوير، "الانتقال إلى اليسار" في الجدول الزمني للمشروع.

فبدلاً من الانتظار حتى نهاية مرحلة التطوير لبدء الاختبار، فإنك تبدأ الاختبار خلال مرحلتي التصميم والتطوير.

يساعدك هذا النهج الفعال على تحديد الأخطاء وإصلاحها في وقت مبكر، مما يقلل من التكلفة والوقت اللازمين لحلها لاحقًا مع ضمان تجربة أكثر سلاسة للمستخدم عند الإصدار.

على سبيل المثال، إذا كنت تعمل في شركة تجارة إلكترونية تقوم ببناء ميزة جديدة للسداد، يمكنك تطبيق اختبار التحول إلى اليسار لإشراك المختبرين بمجرد صياغة التصميم. سيتم تشغيل الاختبارات المؤتمتة أثناء كتابة الكود البرمجي لاكتشاف المشكلات مثل حسابات الضرائب غير الصحيحة أو أخطاء بوابة الدفع.

الفرق بين اختبار التحول إلى اليسار والاختبار التقليدي

كيف يختلف اختبار التحول إلى اليسار عن نهج الاختبار التقليدي؟ دعنا نفهم الفرق بشكل أفضل:

اختبار التحول إلى اليسار الاختبار التقليدي جدول الاختبارات يبدأ الاختبار من مراحل التطوير المبكرة يحدث الاختبار بعد مرحلة التطوير التركيز على الاكتشاف المبكر للعيوب، وذلك في المقام الأول من خلال التكامل المستمر، واختبارات الوحدة، وحتى التحقق من صحة المتطلبات التركيز على اكتشاف العيوب في نهاية دورة التطوير، وعادةً ما يكون ذلك من خلال اختبار مستوى النظام أو اختبار قبول المستخدم بعد بناء الميزات بالكامل الأدوات والممارسات تستخدم أدوات (مثل Selenium أو JUnit أو Jenkins) وممارسات مثل التطوير القائم على الاختبار (TDD) أو التطوير القائم على السلوك (BDD)، والتي تدمج الاختبار في مراحل الترميز والتصميم تعتمد أكثر على أدوات الاختبار اليدوي والاختبار الشامل مثل أدوات اختبار UAT وأطر الاختبار على مستوى النظام إدارة المخاطر تخفيف المخاطر في وقت مبكر، مما يوفر المزيد من الاستقرار والقدرة على التنبؤ كشف المخاطر الحرجة قبل المواعيد النهائية، مما يؤدي إلى إصلاحات أو تأخيرات متسرعة

الفرق بين اختبار التحول إلى اليسار والاختبار التقليدي

### مبادئ اختبار التحول إلى اليسار

يعتمد اختبار التحول إلى اليسار على بعض المبادئ الأساسية. وتشمل هذه المبادئ:

التعاون المكثف: يعمل المطورون والمختبرون وأصحاب المصلحة معًا منذ البداية لضمان مراعاة الجودة في كل مرحلة من مراحل التطوير

يعمل المطورون والمختبرون وأصحاب المصلحة معًا منذ البداية لضمان مراعاة الجودة في كل مرحلة من مراحل التطوير المشاركة المبكرة: يبدأ الاختبار في وقت مبكر من عملية التطوير حتى تتمكن من تحديد المشاكل المحتملة ومعالجتها في وقت مبكر

يبدأ الاختبار في وقت مبكر من عملية التطوير حتى تتمكن من تحديد المشاكل المحتملة ومعالجتها في وقت مبكر أتمتة متوازنة للاختبار: يتم تشغيل الاختبارات المؤتمتة بشكل متكرر، مما يتيح لك الحصول على ملاحظات أسرع واكتشاف المشكلات بمجرد ظهورها

🔎اقرأ المزيد: أنواع الاختبارات في هندسة البرمجيات

## فوائد اختبار التحول إلى اليسار

بصرف النظر عن توفير التكاليف وتجنب القلق في اللحظة الأخيرة، هناك العديد من الفوائد التي يمكن أن تجنيها من اختبار التحول التدريجي إلى اليسار. إليك بعضها:

التخفيف من المخاطر الشاملة

من خلال المشاركة في وقت مبكر من عملية الاختبار، يمكن للفرق تحديد المخاطر المتعلقة بالميزات الجديدة أو التغييرات البرمجية قبل أن تؤثر على النظام بأكمله. ويضمن هذا النهج الاستباقي إجراء اختبار شامل للمسارات الحرجة في التطبيق، مما يقلل من فرصة الفشل في بيئة الإنتاج.

خفض تكاليف التشغيل وإصلاحات اللحظة الأخيرة

يساعد الكشف عن المشاكل في مرحلة مبكرة على منع الإصلاحات المكلفة وانتكاسات المشروع التي غالباً ما تنشأ عند مواجهة الأخطاء في وقت لاحق من العملية. وهذا يقلل من نفقات التطوير الإجمالية و يسرّع وقت وصول المنتج إلى السوق.

ويدعم هذا الأمر أيضاً رسم بياني بحثي من خبير مقاييس تطوير البرمجيات كابرز جونز من خلال إظهار أنه كلما طالت مدة بقاء الأخطاء في المشروع كلما زادت تكلفتها بالنسبة لك.

عبر الوصول إلى المكتبة الهندسية

### تعزيز التعاون بين فرق التطوير والاختبار

يشجع اختبار التحول إلى اليسار على إشراك المختبرين من المراحل الأولية للمشروع، مثل جمع المتطلبات وجلسات الوقوف اليومية وجلسات التخطيط لسباق السرعة، لضمان توافق جميع أعضاء الفريق على أهداف المشروع ومعايير الجودة.

يسمح ذلك للمختبرين بفهم نطاق المشروع وأهدافه بشكل أفضل، مما يمكنهم من تصميم اختبارات تتماشى مع توقعات المستخدم وأهداف المشروع.

يتيح التعاون بين المختبرين والمطورين أيضًا حلقة تغذية راجعة مستمرة للمطورين، مما يسمح لهم بإجراء تعديلات بناءً على التغذية الراجعة الفورية. هذا يقلل من احتمال حدوث عيوب كبيرة في وقت لاحق في العملية.

💡تعرف على المزيد: تعمل نماذج ClickUp Forms على تبسيط عملية جمع البيانات لفرق البرمجيات مما يقضي على فوضى التنقل بين أدوات متعددة ويضمن سير العمل بكفاءة.

مهام سير عمل الاختبار الآلي

يتيح تكامل الأتمتة في إطار عمل الاختبار الأيسر للتحول للفرق تغطية نطاق أوسع من السيناريوهات والحالات المتطورة التي قد يكون من غير العملي اختبارها يدويًا.

باستخدام أدوات الأتمتة، يمكن للفرق تشغيل مجموعات اختبار واسعة النطاق تتضمن اختبارات الوحدة واختبارات التكامل واختبارات الانحدار دون زيادة عبء العمل على المختبرين بشكل كبير.

على عكس الاختبار اليدوي، الذي يمكن أن يكون عرضة للخطأ البشري أو التباين، تقدم الاختبارات المؤتمتة نتائج متسقة عبر بيئات وتكرارات برمجية مختلفة.

🗒️Also اقرأ: دليل الأتمتة في ClickUp (مع 10 أمثلة لحالات الاستخدام)

إصدارات المنتج الأسرع

يعطي اختبار التحول إلى اليسار الأولوية للاختبار المبكر لتحديد العيوب وحلها بسرعة، مما يؤدي إلى دورات تطوير أقصر. يضمن الاختبار المستمر جودة أعلى للبرمجيات ويقلل من الحاجة إلى الصيانة المكثفة بعد الإصدار، والتي يمكن أن تكون مكلفة وتستغرق وقتًا طويلاً.

يؤدي ذلك أيضًا إلى إصدارات منتجات أسرع وأعلى جودة، مما يسمح للشركات بما يلي إدارة الإصدارات بشكل أفضل والاستجابة بسرعة لمتطلبات السوق وتعليقات العملاء.

من المرجح أن تحتفظ الشركات التي تقدم منتجات عالية الجودة بالعملاء وتحصل على تقييمات إيجابية، مما يعزز مكانتها في السوق.

تنفيذ اختبار التحول إلى اليسار

لتنفيذ اختبار التحول إلى اليسار بفعالية في عملية تطوير البرمجيات الخاصة بك، اتبع هذه الخطوات المنظمة:

الخطوة 1: إشراك المختبرين منذ البداية

يبدأ اختبار التحول إلى اليسار بإشراك المختبرين خلال مرحلة المتطلبات. عندما تعقد جلسة إحاطة مع المطورين لديك، دعهم يعرفون ما يبحث عنه العميل.

خذ مدخلاتهم من أجل التأكد من أن المتطلبات واضحة وقابلة للاختبار ومتوافقة مع أهداف المشروع

دع المختبرين لديك ينشئون حالات متطورة أو سيناريوهات العملاء للتأكد من أن جميع المشكلات المحتملة قد تم التقاطها قبل بدء الترميز.

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### الخطوة 2: دمج الاختبار في التصميم

في مرحلة التصميم، يجب أن تعمل مع المختبرين لإنشاء استراتيجية اختبار تتوافق مع بنية النظام وسير عمل المستخدم. يتضمن ذلك تصميم اختبارات لمجالات رئيسية مثل الأمان والأداء وسهولة الاستخدام.

على سبيل المثال، إذا كنت تقوم ببناء نظام تشخيص برمجيات السيارات، فقم بدمج اختبار الأمان والسلامة في التصميم ل تلبية معايير الصناعة ومنع الثغرات منذ البداية.

الخطوة 3: استخدام منهجيات مجربة

أطر العمل الرشيقة و أدوات الاختبار الرشيقة تعمل بشكل جيد بشكل استثنائي مع نموذج اختبار التحول إلى اليسار لتحقيق أفضل النتائج في الإصلاح المبكر للأخطاء.

يمكنك الاختيار من بين التطوير المدفوع بالاختبار (TDD)، و التطوير المدفوع بالسلوك (BDD)، و التطوير المدفوع باختبار القبول (ATDD). جميعها تعزز الاختبار الأيسر للتحول من خلال تشجيع الاختبار المبكر والتعاون. لمعرفة المزيد عنها، تابع القراءة.

تعمل ClickUp بشكل رائع مع منهجية Agile وإدارة العميل. يمكنني إدارة المهام والمهام اليومية بكفاءة، وإنشاء مساحات مختلفة للعمل على سيناريوهات مختلفة مثل المشكلات/التحسينات والتطوير، إلخ. لوحة التحكم الخاصة به جذابة للغاية وتوفر الكثير من الوقت.

شيخا شاتورفيدي، محلل أعمال، شركة سيدكوس تكنولوجيز الخاصة المحدودة على ClickUp

الخطوة 4: أتمتة الاختبار

قم بإعداد خطوط أنابيب الاختبار الآلي في وقت مبكر من المشروع. استخدم أدوات التكامل المستمر (CI) مثل Jenkins وSelenium التي تقوم بتشغيل الاختبارات تلقائيًا في كل مرة يتم فيها إضافة رمز جديد. يتيح لك ذلك اكتشاف المشكلات بشكل أسرع دون تدخل يدوي وإصلاحها قبل أن تتفاقم.

الخطوة 5: دمج الاختبار في خطوط أنابيب CI/DI

احرص على أن تكون اختباراتك جزءًا من خط أنابيب CI/CD بحيث يتم اختبار كل تغيير في التعليمات البرمجية والتحقق من صحتها وإعدادها للنشر تلقائيًا. هذا يقلل من الوقت المستغرق في الاختبار اليدوي و يسرّع الإصدارات

الخطوة 6: التعاون والتواصل في كثير من الأحيان

شجع على التواصل المنتظم من خلال الاجتماعات الدائمة واجتماعات المراجعة من أجل الحفاظ على توافق الجميع على أهداف الجودة. لا يمكن أن يكون لديك أشخاص يطورون ويختبرون بنتائج مختلفة في الاعتبار، حتى بالنسبة للأجزاء الصغيرة من المشروع.

أفضل الممارسات للاختبار الأيسر التحول

ناقشنا الخطوات الأساسية التي يجب عليك اتخاذها لتنفيذ اختبار التحول إلى اليسار. إليك بعض النصائح الاحترافية التي ستجعل العملية أكثر سلاسة:

تحديد الأولويات: ركز على أتمتة الاختبارات عالية التأثير التي تغطي الوظائف الحرجة واترك الاختبارات المعقدة للمراجعة اليدوية. هذا يمنع الأتمتة المفرطة على المدى الطويل

ركز على أتمتة التي تغطي الوظائف الحرجة واترك الاختبارات المعقدة للمراجعة اليدوية. هذا يمنع الأتمتة المفرطة على المدى الطويل تشجيع الملكية: تعزيز التعاون بين المطورين والمختبرين لامتلاك جودة المنتج. يمكنك القيام بذلك عن طريق تبادل جزء من مدفوعات المطورين والمختبرين مع أسهم المنتج لتحفيز الأداء

تعزيز التعاون بين المطورين والمختبرين لامتلاك جودة المنتج. يمكنك القيام بذلك عن طريق تبادل جزء من مدفوعات المطورين والمختبرين مع أسهم المنتج لتحفيز الأداء حافظ على بيئات اختبار متطابقة: حافظ على بيئات التطوير والاختبار والإنتاج متطابقة قدر الإمكان. يقلل هذا من مخاطر الأخطاء المتعلقة بالبيئة، والتي قد يكون من الصعب تحديدها وإصلاحها لاحقًا في العملية

حافظ على بيئات التطوير والاختبار والإنتاج متطابقة قدر الإمكان. يقلل هذا من مخاطر الأخطاء المتعلقة بالبيئة، والتي قد يكون من الصعب تحديدها وإصلاحها لاحقًا في العملية استخدم الاختبار المتوازي: قم بإجراء الاختبارات بشكل متوازٍ، خاصةً المؤتمتة منها، لتسريع عملية الاختبار

قم بإجراء الاختبارات بشكل متوازٍ، خاصةً المؤتمتة منها، لتسريع عملية الاختبار حافظ على تحديث البرامج النصية للاختبار: مع تطور المشروع، قم بتحديث البرامج النصية للاختبار بانتظام لتعكس الميزات أو الوظائف أو التغييرات الجديدة في المتطلبات

تغيير منهجيات الاختبار الأيسر

يشمل اختبار التحول إلى اليسار العديد من المنهجيات التي تساعد على دمج الاختبار في وقت مبكر من دورة حياة تطوير البرمجيات. فيما يلي نظرة فاحصة على ثلاث منهجيات بارزة.

### التطوير المدفوع بالسلوك (BDD)

يركز BDD على تحديد سلوك التطبيق وفقًا لما يتوقعه المستخدم عندما يتفاعل معه. في BDD، تكتب الاختبارات بصيغة لغة طبيعية يمكن للجميع فهمها.

إنه نهج تعاوني يشجع على التواصل المستمر بين المطورين والمختبرين وأصحاب المصلحة في العمل منذ بداية تطوير التطبيق دورة تطوير المنتج .

📌مثال: إذا كنت تعمل على تطبيق لحجز السفر، اكتب سيناريو BDD لتحديد سلوك ميزة البحث عن الرحلات بلغة واضحة. هذا يساعد على ضمان موافقة جميع أصحاب المصلحة على قدرات الميزة قبل بدء الترميز.

التطوير القائم على الاختبار (TDD)

TDD هي منهجية تطوير البرمجيات التي يتم فيها كتابة الاختبارات قبل كتابة التعليمات البرمجية الفعلية. تتبع العملية دورة:

كتابة اختبار فاشل

كتابة الحد الأدنى من التعليمات البرمجية اللازمة لاجتياز الاختبار

إعادة صياغة الكود

يساعدك هذا النهج على التركيز على المتطلبات قبل التنفيذ ويقلل من احتمالية حدوث العيوب.

📌مثال: في مشروع خدمات مالية، إذا كنت تقوم بتطوير ميزة جديدة لمعالجة المعاملات، يمكنك أولاً كتابة اختبار للتحقق من معالجة المعاملة بشكل صحيح. فقط بعد إجراء الاختبار ستكتب التعليمات البرمجية لتنفيذ تلك الوظيفة.

التطوير القائم على اختبار القبول (ATDD)

تتضمن منهجية ATDD كتابة اختبارات القبول قبل بدء التطوير. تضمن هذه المنهجية أن يكون لدى جميع أصحاب المصلحة فهم واضح لمعايير القبول لميزة ما.

يقوم مالكو المنتج ومحللو الأعمال والمختبرون عادةً بتحديد اختبارات القبول، والتي تعمل كمعيار لما يعنيه تم إنجازه لكل قصة مستخدم.

📌مثال: إذا كنت تقوم بتطوير نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، فقد يكون لديك أصحاب المصلحة يحددون معايير القبول لميزة إعداد التقارير الجديدة. من خلال كتابة اختبارات القبول مقدمًا، فإنك توضح البيانات التي يجب تضمينها في التقارير، مما يضمن لك تقديم ما هو مطلوب بدقة.

🗒تعرف على المزيد: 3 أسباب وراء تحوّل Gatekeeper من Jira إلى ClickUp لإدارة دورة حياة تطوير البرمجيات الخاصة بهم.

أدوات وموارد لاختبار التحول الأيسر

دعونا نلقي نظرة على بعض أدوات الاختبار التي تعد خيارات جيدة لاختبار التحول إلى اليسار:

جينكينز: خادم أتمتة مفتوح المصدر يتيح التكامل المستمر والتسليم المستمر (CI/CD) لتطوير البرمجيات

خادم أتمتة مفتوح المصدر يتيح التكامل المستمر والتسليم المستمر (CI/CD) لتطوير البرمجيات سيلينيوم: إطار عمل مستخدم على نطاق واسع لأتمتة اختبار متصفح الويب عبر منصات ولغات برمجة متعددة

إطار عمل مستخدم على نطاق واسع لأتمتة اختبار متصفح الويب عبر منصات ولغات برمجة متعددة Postman: منصة تعاونية لتطوير واجهات برمجة التطبيقات، تسمح للمستخدمين بتصميم واختبار ومشاركة واجهات برمجة التطبيقات بكفاءة

منصة تعاونية لتطوير واجهات برمجة التطبيقات، تسمح للمستخدمين بتصميم واختبار ومشاركة واجهات برمجة التطبيقات بكفاءة TestSigma: منصة موحدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لأتمتة اختبارات الويب والجوال وواجهة برمجة التطبيقات مع الحد الأدنى من الترميز المطلوب

منصة موحدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لأتمتة اختبارات الويب والجوال وواجهة برمجة التطبيقات مع الحد الأدنى من الترميز المطلوب TestLeft: أداة مصممة لدمج أتمتة الاختبار في IDEs الحالية، مما يتيح اختبار التحول إلى اليسار من خلال تضمين الاختبارات الآلية في وقت مبكر من التطوير

توجد أدوات متعددة لمساعدتك في اعتماد اختبار التحول إلى اليسار. ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن أداة واحدة لممارسة اختبار اليسار باستمرار من خلال تحسين التواصل والتعاون، فننصحك بالاطلاع على ClickUp . ClickUp لفرق تطوير البرمجيات يتيح لك التخطيط والبناء والشحن بسهولة في مكان واحد. يمكنك إنشاء الوثائق ومشاركتها للحفاظ على توافق الجميع على الأهداف، بينما يضمن لك التحكم في الإصدار تتبع التغييرات والإصدارات المتعددة للبرامج بسلاسة.

تهتم الأتمتة بالمهام المتكررة مثل مراجعات التعليمات البرمجية، كما أن التكامل مع أدوات مثل GitHub و GitLab يجعل تتبع التعليمات البرمجية أمرًا سهلاً.

يمكنك أيضًا الحصول على تعاون في الوقت الفعلي من خلال التعليقات والإشعارات وعروض الفريق لإبقاء الجميع على نفس الصفحة. دعنا نتحقق من كيفية القيام بذلك.

إدارة المهام مهام النقر فوق المهام يتيح لفرقك إنشاء مهام ومهام فرعية مفصلة خصيصًا للاختبار في وقت مبكر من دورة حياة تطوير البرمجيات.

استخدم ميزات إدارة المهام المتقدمة لإدارة المهام في ClickUp لتبسيط مهامك اليومية وتسهيل عملية الاختبار

يمكنك تعيين مهام اختبار البرمجيات لأعضاء الفريق بدءاً من مرحلة المتطلبات فصاعداً، مما يضمن دمج الاختبار في وقت مبكر. علاوة على ذلك، يمكنك تعيين تواريخ الاستحقاق والأولويات والتبعيات للحفاظ على تنظيم كل شيء.

يمكنك أيضًا تقسيم مرحلة الاختبار إلى مهام فرعية يمكن التحكم فيها، مثل كتابة حالات الاختبار، وإعداد بيئات الاختبار، وتشغيل الاختبارات.

الأتمتة

مع أتمتة ClickUp يمكنك تبسيط مهام الاختبار المتكررة لتقليل الجهد اليدوي في تطوير البرمجيات.

على سبيل المثال، يمكن أن تعمل ClickUp كأداة أتمتة رائعة لتتبع الأخطاء واختبار ضمان الجودة.

مع الحقول المخصصة، وحالات المهام، وأكثر من 35 تطبيق ClickApps، يمكنك تخصيص النظام الأساسي ليناسب عمليات ضمان الجودة الخاصة بك. بعد ذلك، يمكنك أتمتة المهام وتعيين الفرق وحتى تحديث الحالات بناءً على المشغلات.

يمكنك أيضًا دمج ClickUp مع أدوات اختبار ضمان الجودة الحديثة مثل Jenkins وSelenium لأتمتة خط أنابيب CI/CD الخاص بك. وهذا يضمن تشغيل الاختبار تلقائيًا مع كل تغيير في التعليمات البرمجية.

لوحات معلومات مخصصة لوحات معلومات ClickUp تسمح لك بتتبع التقدم المحرز في الوقت الحقيقي للاختبار، وتصور عدد الأخطاء، وتنفيذ حالة الاختبار، والمزيد. يمكنك إنشاء لوحة معلومات تعرض مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لضمان تحقيق أهداف الاختبار.

استخدم لوحات معلومات ClickUp Dashboards لتصور ما تريد وإدارة المهام بسهولة

مع انقر فوق طرق العرض ، يمكنك أيضًا عرض عملك بالطريقة التي تختارها - قائمة أو جدول أو مخطط جانت أو تقويم أو لوحة. على سبيل المثال، يمكن استخدام طريقة عرض ClickUp Board، على سبيل المثال، كلوحة بديهية لتتبع الأخطاء لمساعدتك في تنظيم الأخطاء, إدارة المشاريع الرشيقة وتقسيم المهام وتخصيصها للأعضاء المعنيين بكل سهولة.

عرض جميع سجلات الأخطاء الخاصة بك في مكان واحد باستخدام ClickUp Board View

التعاون اكتشاف تعاون ClickUp Collaboration تمكين الفرق متعددة الوظائف من العمل معًا بسلاسة. مع الردود المترابطة و

التعليقات المعينة في ClickUp والتحرير في الوقت الحقيقي في مستندات ClickUp ، تعمل فرق الاختبار والمطورين ومديري المنتجات معًا لحل المشكلات بشكل تعاوني.

ميزات ClickUp الرشيقة تجعل الاختبار فائق السهولة والسرعة وسهولة الإدارة

لنتحدث الآن قليلاً عن ميزات ClickUp الرشيقة . إنها تجعل التعاون سهلاً من خلال ما يلي:

إدارة البصمة: تخطيط سباقات السرعة وتنفيذها وتتبعها بسهولة من خلال لوحات مرئية وقوائم وجداول زمنية واضحة. حدد أولويات المهام، وحدد أهداف السباق، وتتبع التقدم المحرز دون عناء

تخطيط سباقات السرعة وتنفيذها وتتبعها بسهولة من خلال لوحات مرئية وقوائم وجداول زمنية واضحة. حدد أولويات المهام، وحدد أهداف السباق، وتتبع التقدم المحرز دون عناء إدارة الأعمال المتراكمة: إدارة الأعمال المتراكمة مع أحدث المهام وتنظيمها بناءً على أولوية المهمة

إدارة الأعمال المتراكمة مع أحدث المهام وتنظيمها بناءً على أولوية المهمة المخططات المتراكمة: احصل على رؤى في الوقت الفعلي لتقدمك في سباقك السريع من خلال مخططات تفصيلية لتصور مقدار العمل المتبقي لتحقيق أهدافك

احصل على رؤى في الوقت الفعلي لتقدمك في سباقك السريع من خلال مخططات تفصيلية لتصور مقدار العمل المتبقي لتحقيق أهدافك لوحات المعلومات الرشيقة: قم بتخصيص لوحات المعلومات الرشيقة لتتبع المقاييس الرئيسية، وتصور سير العمل، واتخاذ قرارات قائمة على البيانات، والحفاظ على توافق فريقك

لقد وفّر هذا التحول إلى استخدام ClickUp لجميع الفرق مركزًا مركزيًا لجميع فرقنا + المستخدمين ليكونوا قادرين على تنظيم عملهم الخاص مع تتبع مشاريع الفرق الأخرى. إن مجموعة الميزات والأدوات التي يوفرها ClickUp رائعة لفرق خدمات العملاء والمبيعات وفريق التطوير لدينا لإدارة مشاريعنا بكفاءة وفعالية على مستوى الشركة!

جوردان باتريك، المدير التنفيذي للمنتجات، تسخير على ClickUp

القوالب

تم تصميم نموذج إدارة الاختبار من ClickUp لمساعدتك في إدارة عملية الاختبار بأكملها.

يقدم ClickUp أيضًا قوالب حالات اختبار متعددة لتبسيط وتسريع سير عمل اختبار التحول الأيسر الخاص بك.

قالب إدارة اختبار ClickUp قالب إدارة اختبار ClickUp

على سبيل المثال، فإن قالب إدارة اختبار ClickUp مصمم لتبسيط وتنظيم عملية الاختبار من البداية إلى النهاية.

سواء كنت تقود فريق ضمان جودة كبير أو تعمل بمفردك، فإن قالب ClickUp Test Management هو حل متعدد الاستخدامات. فهو يبسط المهام، ويتتبع التقدم المحرز، ويضمن إجراء اختبار شامل لكل جزء من مشروعك.

إليك كيفية تحقيق أقصى استفادة منه:

إنشاء وإدارة حالات الاختبار التفصيلية بسهولة، مما يضمن تغطية كل جانب من جوانب مشروعك

وإدارة حالات الاختبار التفصيلية بسهولة، مما يضمن تغطية كل جانب من جوانب مشروعك تعيين المهام لأعضاء الفريق وتحديد المواعيد النهائية لإبقاء الجميع على المسار الصحيح

المهام لأعضاء الفريق وتحديد المواعيد النهائية لإبقاء الجميع على المسار الصحيح مراقبة تقدم الاختبار في الوقت الفعلي باستخدام طرق عرض قابلة للتخصيص مثل اللوحة أو القائمة أو التقويم

تتبع الأخطاء والمشكلات عن طريق باستخدام برنامج تتبع الأخطاء وربطها مباشرةً بحالات اختبار محددة لحلها بشكل أسرع

الأخطاء والمشكلات عن طريق باستخدام برنامج تتبع الأخطاء وربطها مباشرةً بحالات اختبار محددة لحلها بشكل أسرع التعاون دون عناء مع التعليقات والمرفقات وتحديثات المهام لإبقاء الفريق بأكمله متزامنًا

دون عناء مع التعليقات والمرفقات وتحديثات المهام لإبقاء الفريق بأكمله متزامنًا أتمتة العمليات المتكررة باستخدام الأتمتة المدمجة، مما يقلل من الجهد اليدوي في إدارة الاختبارات

العمليات المتكررة باستخدام الأتمتة المدمجة، مما يقلل من الجهد اليدوي في إدارة الاختبارات إنشاء تقارير بسرعة لمشاركة رؤى الاختبار مع أصحاب المصلحة أو الإدارة

يساعدك هذا القالب على تبسيط عملية الاختبار، والحفاظ على التنظيم، وتقديم منتج عالي الجودة في نهاية المطاف.

قوالب أخرى

بالإضافة إلى ذلك، لديك نموذج تقرير اختبار ClickUp Test Report و ClickUp قوالب تتبع الأخطاء والمشكلات .

يسمح لك قالب تقرير اختبار ClickUp Test Report بتوثيق نتائج الاختبار وتلخيصها بسهولة، مما يوفر رؤى حول الاختبارات الناجحة أو الفاشلة أو المحظورة. وهو يساعدك على إبقاء أصحاب المصلحة على اطلاع دائم من خلال إنشاء تقارير واضحة ومنظمة تسلط الضوء على التغطية الإجمالية للاختبار والأداء والمجالات التي تحتاج إلى اهتمام.

تعمل قوالب ClickUp لتتبع الأخطاء والمشكلات على تبسيط عملية تسجيل وتتبع و إدارة الأخطاء والمشكلات في مشاريعك. يمكنك تعيين الأخطاء وتحديد أولوياتها ومراقبة تقدمها لحل المشكلات بكفاءة.

## التغلب على التحديات في اختبار التحول الأيسر

يجلب اختبار التحول إلى اليسار الكثير من الإيجابيات حقًا إلى الطاولة. ومع ذلك، فإنه يطرح أيضًا بعض التحديات التي تحتاج إلى معالجتها بفعالية. دعنا نلقي نظرة:

نقص الخبرة في الاختبار بين المطورين

يتطلب اختبار التحول إلى اليسار أن يتحمل المطورون لديك المزيد من المسؤولية عن الاختبار، لكنهم قد يفتقرون إلى المهارات أو العقلية أو الوقت اللازم لإجراء اختبارات الجودة. وهذا يمكن أن يؤدي إلى اختبار غير مكتمل أو غير فعال في وقت مبكر من العملية.

💡أفضل استراتيجية: تدريب المطورين باستمرار على منهجيات وأدوات الاختبار. إقران المطورين مع مختبرين ذوي خبرة أو إنشاء بيئات اختبار تعاونية حيث يمكنهم التعلم من بعضهم البعض.

زيادة وقت التطوير الأولي

سيؤدي إشراك الاختبار من البداية إلى إبطاء التطوير الأولي حيث سيتعين على فرقك التركيز على إعداد أطر وعمليات الاختبار. يمكن أن يؤدي ذلك إلى الضغط على المواعيد النهائية، خاصة بالنسبة للفرق التي اعتادت على سير العمل التقليدي.

💡أفضل استراتيجية: اعتماد نماذج التطوير التكراري مثل Agile أو أتمتة DevOps التي تستوعب التكامل المبكر للاختبار مع الحفاظ على مرونة العملية. سيمنحك ذلك أجزاءً أصغر حجمًا يمكن التحكم فيها من التطوير والاختبار.

تكاليف الأدوات والبنية التحتية

غالبًا ما يتطلب اختبار التحول إلى اليسار أدوات متخصصة لأتمتة الاختبار واختبار الأداء والتكامل المستمر، وهو ما قد يكون مكلفًا للفرق أو المؤسسات الأصغر حجمًا. إذا كنت تدير شركة ناشئة، فقد لا يكون لديك الأموال اللازمة لبدء عمليات الاختبار المؤتمتة في البداية.

💡أفضل استراتيجية: استخدم أدوات مفتوحة المصدر مثل Jenkins للتكامل المستمر وSelenium لأتمتة الاختبار. هذه الأدوات تقلل التكاليف مع توفير قدرات الاختبار اللازمة. البديل الأفضل الكل في واحد هو ClickUp الذي يساعدك على أتمتة جميع أنشطة الاختبار وإدارتها والتعاون في جميع أنشطة الاختبار.

المقاومة الثقافية

إذا كنت تعمل مع فرق تقليدية، خاصة تلك التي اعتادت على نماذج الشلال، فقد يقاومون تبني اختبار التحول إلى اليسار. قد يترددون في تحويل المسؤوليات والتعاون بشكل أوثق بين المطورين والمختبرين.

💡أفضل استراتيجية: تعزيز ثقافة التعاون من خلال تنظيم ورش عمل وأنشطة الفريق متعددة الوظائف. شجع على التواصل المتكرر بين المطورين والمختبرين وأصحاب المصلحة في مجال الأعمال لكسر الصوامع.

الكمية الهائلة من الاختبارات الآلية

عند العمل بالاختبار الأيسر بالتناوب، سيتعين عليك الاعتماد بشكل كبير على الأتمتة. وبينما يؤدي ذلك إلى تسريع العملية، إلا أنه يمكن أن يؤدي إلى الإفراط في الأتمتة، حيث تصبح الاختبارات هشة أو غير ضرورية، مما يؤدي إلى إبطاء خط أنابيب التكامل المستمر/النشر المستمر (CI/CD)، حتى لو كنت باستخدام أفضل أدوات النشر المستمر .

💡أعلى استراتيجية: إعطاء الأولوية للاختبارات ذات القيمة العالية من خلال تصنيفها بناءً على أهميتها. تنفيذ الاختبارات المؤتمتة فقط حيثما توفر قيمة والاعتماد على الاختبار اليدوي للمجالات المعقدة وعالية الخطورة.

## انتقل إلى اليسار، والتقطها مبكرًا، وقدّم أداءً أفضل مع ClickUp

إذا كنت ترغب في جعل دورة تطوير منتجك أكثر كفاءة وانسيابية، فإن اختبار التحول إلى اليسار ليس خيارًا بل ضرورة.

يساعد اختبار التحول لليسار على إصلاح الأخطاء المكلفة قبل أن تتفاقم، مما يتيح لك تقديم برامج عالية الجودة بشكل أسرع. من خلال دمج الاختبار في وقت مبكر من دورة التطوير، يمكنك تقليل الأخطاء وتعزيز تعاون الفريق وكفاءته.

هل أنت مستعد لتبسيط عملية الاختبار؟ جرّب أدوات إدارة المهام والأتمتة القوية من ClickUp لتنفيذ اختبار التحول إلى اليسار بسلاسة وإبقاء مشاريعك على المسار الصحيح. اشترك في ClickUp اليوم!