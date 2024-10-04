فهم اختبار الصندوق الأسود والصندوق الأبيض والصندوق الرمادي

قد تبدو البرمجيات خالية من العيوب إلى أن تصطدم بحاجز في الطريق، وفجأة تنهار الأمور.

بالنسبة للمطورين والمختبرين، يمكن أن يكون اختيار طريقة الاختبار الصحيحة هو الفرق بين الإبحار السلس وكابوس تذاكر الدعم.

يوفر اختبار الصندوق الأسود والصندوق الأبيض والصندوق الرمادي طرقاً مختلفة لفحص البرمجيات - بدءاً من كيفية تفاعل المستخدمين معها إلى ما يحدث تحت الغطاء.

لكن معرفة الطريقة التي يجب استخدامها ومتى يجب استخدامها هو المفتاح لاكتشاف المشاكل قبل أن تكتشفها.

دعنا نستكشف كيفية عمل كل طريقة وكيفية اختيار الطريقة المناسبة لمشروعك. 📝

## فهم اختبار الصندوق الأسود

اختبار الصندوق الأسود هو طريقة لاختبار البرمجيات دون معرفة طريقة عملها الداخلية

لنفترض أنك تختبر ميزة تسجيل الدخول في تطبيق مصرفي على الهاتف المحمول. عند اختبار الصندوق الأسود، لن تنظر إلى الكود الذي يعالج تسجيل الدخول.

بدلاً من ذلك، ستختبر ما إذا كان التطبيق يتصرف كما هو متوقع عند إدخال مدخلات مختلفة - مثل بيانات الاعتماد الصحيحة أو كلمات المرور غير الصحيحة أو حتى الحقول الفارغة.

ينصب تركيزك فقط على ما إذا كان التطبيق يسمح لك بتسجيل الدخول أو يعرض رسالة الخطأ المناسبة، وليس على كيفية معالجة التطبيق لهذه المدخلات خلف الكواليس.

متى تستخدم اختبار الصندوق الأسود التقنيات

على الرغم من أن الاختبار الوظيفي هو أكثر أنواع اختبارات الصندوق الأسود شيوعًا، إلا أن تقنية الاختبار هذه مفيدة أيضًا في العديد من السيناريوهات الأخرى.

إنه يعمل بشكل جيد في اختبار قبول المستخدم (UAT)، حيث يتحقق المستخدمون الحقيقيون من أن البرنامج يلبي متطلباتهم دون فهم الكود.

هذه الطريقة فعالة أيضًا في اختبار التكامل، حيث يتم تقييم كيفية عمل المكونات المختلفة معًا دون الخوض في بنيتها الداخلية. على سبيل المثال، عند تقييم أدوات إدارة الأداء ، يساعد اختبار الصندوق الأسود على ضمان عمل جميع الميزات معًا بسلاسة.

بعد أي تحديثات، يضمن اختبار الانحدار باستخدام أساليب الصندوق الأسود بقاء الوظائف الحالية سليمة.

بالإضافة إلى ذلك، فإنه يسمح للمختبرين بتقييم تطبيقات الطرف الثالث من منظور المستخدم، مع التركيز على الأداء والموثوقية وسهولة الاستخدام - وهو ما يسمى أيضًا الاختبار غير الوظيفي.

مزايا

التحقق مما إذا كان البرنامج يلبي توقعات المستخدم

يوفر وجهة نظر غير متحيزة لأن المختبرين لا يحتاجون إلى معرفة التعليمات البرمجية الداخلية

يكشف عن مشكلات قابلية الاستخدام والتكامل التي قد تغفلها الطرق الأخرى

ينطبق في مراحل مختلفة من التطوير، بما في ذلك اختبار النظام واختبار القبول

القيود

يغفل عن الأخطاء المتعلقة بالمنطق الداخلي أو بنية الكود

أقل فعالية للأنظمة المعقدة حيث يكون فهم طريقة العمل الداخلية أمرًا بالغ الأهمية

قد يؤدي إلى حالات اختبار زائدة عن الحاجة، مع التركيز فقط على المدخلات والمخرجات

تغطية اختبار غير مكتملة محتملة بسبب عدم وجود نظرة ثاقبة في التعليمات البرمجية

أمثلة على اختبار الصندوق الأسود

يركز اختبار الصندوق الأسود على ماذا يفعل البرنامج، وليس كيف يفعل ذلك. فيما يلي بعض الأمثلة الشائعة:

معالجة المدفوعات: يستكشف المختبرون خيارات الدفع المختلفة للتأكد من أن المعاملات تتم بشكل صحيح، بما في ذلك كيفية إدارة التطبيق للمدفوعات المرفوضة

يستكشف المختبرون خيارات الدفع المختلفة للتأكد من أن المعاملات تتم بشكل صحيح، بما في ذلك كيفية إدارة التطبيق للمدفوعات المرفوضة إرسال الاستمارة: عندما يملأ المستخدمون نموذج التسجيل، يقوم المختبرون بتقييم كيفية استجابة النظام للإدخالات الكاملة والمعلومات الناقصة والتنسيقات غير الصحيحة

عندما يملأ المستخدمون نموذج التسجيل، يقوم المختبرون بتقييم كيفية استجابة النظام للإدخالات الكاملة والمعلومات الناقصة والتنسيقات غير الصحيحة عمليات عربة التسوق: في موقع التجارة الإلكترونية، يتحقق المختبرون من أن إضافة العناصر وإزالتها تحدّث السعر الإجمالي بدقة

في موقع التجارة الإلكترونية، يتحقق المختبرون من أن إضافة العناصر وإزالتها تحدّث السعر الإجمالي بدقة وظائف البحث: يقوم مختبرو الصندوق الأسود بإدخال مصطلحات بحث مختلفة لمعرفة ما إذا كان التطبيق يُرجع نتائج ذات صلة ويتعامل بأمان مع الأخطاء المطبعية أو عمليات البحث الفارغة

يقوم مختبرو الصندوق الأسود بإدخال مصطلحات بحث مختلفة لمعرفة ما إذا كان التطبيق يُرجع نتائج ذات صلة ويتعامل بأمان مع الأخطاء المطبعية أو عمليات البحث الفارغة التعامل مع الأخطاء: من خلال إدخال بيانات غير صحيحة، يلاحظ المختبرون كيفية تعامل التطبيق مع الأخطاء والتواصل مع المستخدمين

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## فهم اختبار الصندوق الأبيض

اختبار الصندوق الأبيض هو أسلوب اختبار البرمجيات حيث يقوم المختبر بفحص الكود المصدري لفهم كيفية عمله والتحقق من أنه يعمل بشكل صحيح.

لنفترض أن لديك دالة بسيطة تقوم بجمع رقمين.

في اختبار الصندوق الأبيض، ستختبر هذه الدالة عن طريق إعطاء مدخلات مثل "إضافة (2، 3) وتتحقق من النتيجة. يمكنك أيضًا النظر إلى الشيفرة نفسها.

ستتحقق مما يلي

هل تمت عملية الجمع بشكل صحيح؟

هل هناك أي خطوات غير ضرورية؟

هل يتعامل مع أنواع مختلفة من المدخلات بشكل جيد، مثل الأعداد السالبة أو القيم الكبيرة؟

هل هذا نوع اختبار البرمجيات يضمن أن الكود الموجود خلف الكواليس نظيف وفعال ويعمل كما هو متوقع.

متى نستخدم اختبار الصندوق الأبيض التقنيات

اختبار الصندوق الأبيض هو أداة حيوية في الاختبار الرشيق البيئات، حيث تعتبر التغذية الراجعة السريعة والتحسين المستمر مفتاح النجاح. إنه مفيد عندما تحتاج إلى التأكد من أن العمل الداخلي لرمزك متين للغاية مع مواكبة الوتيرة السريعة للتطوير.

تشدد مشاريع البرمجيات الرشيقة على الاختبار المبكر والمتكرر، ويتناسب اختبار الصندوق الأبيض مع ذلك من خلال السماح لك باكتشاف المشكلات بسرعة وتحسين التعليمات البرمجية أثناء العمل.

لذا، إذا كنت تعمل في إعداد مماثل وتريد التأكد من أن التعليمات البرمجية الخاصة بك من الدرجة الأولى، فإن طريقة الاختبار هذه ضرورية للحفاظ على سير كل شيء بسلاسة.

المزايا

توفر رؤية شاملة في طريقة العمل الداخلية للتطبيق

يحدد الأخطاء المخفية والثغرات الأمنية في وقت مبكر من عملية التطوير

يسمح بتحسين مسارات التعليمات البرمجية وتحسين الأداء

يضمن اختبار جميع الفروع والمسارات من أجل التحقق الشامل من الصحة

القيود

يتطلب فهمًا عميقًا للشفرة البرمجية، الأمر الذي قد يكون معقدًا ويستغرق وقتًا طويلاً

يتطلب جهدًا كبيرًا لإنشاء حالات الاختبار وصيانتها

يفحص في المقام الأول المنطق الداخلي، مما قد يؤدي إلى فقدان المشكلات المتعلقة بواجهة المستخدم أو تكامل النظام

قد يغفل السلوكيات أو المشاكل ذات المستوى الأعلى التي تنشأ من الاستخدام الفعلي

يمكن أن يكون مكلفًا من حيث الوقت والموارد، خاصةً بالنسبة للصيانة المستمرة

أمثلة على اختبار الصندوق الأبيض

فيما يلي بعض الأمثلة على اختبار الصندوق الأبيض التي تسلط الضوء على كيفية عمله عملياً:

اختبار مسار الكود: يستكشف المختبرون جميع المسارات الممكنة من خلال الكود لضمان إجراء تقييم شامل لمختلف الفروع والشروط

يستكشف المختبرون جميع المسارات الممكنة من خلال الكود لضمان إجراء تقييم شامل لمختلف الفروع والشروط اختبار الحلقات: تفحص هذه الطريقة الحلقات للتأكد من أنها تنفذ العدد الصحيح من المرات وتتعامل مع الحالات الحادة، مثل مجموعات البيانات الفارغة أو الكبيرة

تفحص هذه الطريقة الحلقات للتأكد من أنها تنفذ العدد الصحيح من المرات وتتعامل مع الحالات الحادة، مثل مجموعات البيانات الفارغة أو الكبيرة اختبار الوحدة: في هذا الأسلوب، يتحقق المختبرون من الدوال أو الأساليب الفردية للتأكد من أنها تُعيد المخرجات المتوقعة لمختلف المدخلات

في هذا الأسلوب، يتحقق المختبرون من الدوال أو الأساليب الفردية للتأكد من أنها تُعيد المخرجات المتوقعة لمختلف المدخلات اختبار تدفق التحكم: يقوم المختبرون بتحليل تدفق التحكم داخل الكود للتحقق من وجود مشكلات تتعلق بنقاط القرار وكيفية التعامل مع السيناريوهات المختلفة

يقوم المختبرون بتحليل تدفق التحكم داخل الكود للتحقق من وجود مشكلات تتعلق بنقاط القرار وكيفية التعامل مع السيناريوهات المختلفة تحليل تغطية الشيفرة البرمجية: تقوم هذه التقنية بتقييم أجزاء من الشيفرة البرمجية لتحديد الأجزاء التي يتم تنفيذها أثناء الاختبار، مما يساعد على تحسين التغطية الكلية

فهم اختبار الصندوق الرمادي

اختبار الصندوق الرمادي هو مزيج من نهجي اختبار الصندوق الأبيض والصندوق الأسود. وهو يجمع بين معرفة طريقة عمل التطبيق الداخلية (مثل اختبار الصندوق الأبيض) ومنظور المستخدم الخارجي (مثل اختبار الصندوق الأسود).

وهذا يعني أن المختبرين لديهم معرفة جزئية بالشفرة الداخلية أو بنية النظام ولكن ليس لديهم وصول كامل.

على سبيل المثال، لنفترض أنك تختبر موقع تسوق عبر الإنترنت.

قد تعرف عن بنية قاعدة البيانات وكيف يفترض أن تعمل عربة التسوق ولكنك لا تملك وصولاً كاملاً إلى الشيفرة البرمجية. يتضمن الاختبار إضافة عناصر إلى عربة التسوق وتسجيل الخروج، باستخدام معرفة جزئية لمعرفة ما إذا كانت عربة التسوق تُحدَّث بشكل صحيح وتتكامل بشكل جيد مع نظام الدفع.

بالإضافة إلى ذلك، يساعد اختبار الصندوق الرمادي على ضمان تجربة مستخدم سلسة وبديهية. فهو يتحقق من أن النظام يعمل بشكل جيد من منظور المستخدم مع مراعاة التفاصيل وراء الكواليس.

💡 نصيحة احترافية: بما في ذلك اختبار قابلية الاستخدام يعزز عملية الاختبار من خلال التركيز على كيفية تفاعل المستخدمين مع التطبيق.

متى تستخدم اختبار الصندوق الرمادي التقنيات

يعد اختبار الصندوق الرمادي رائعًا عندما تريد الجمع بين المعرفة الداخلية والنهج الذي يركز على المستخدم.

إنه مفيد بشكل خاص للسيناريوهات التي يكون لديك فيها رؤية جزئية لكيفية عمل النظام ولكنك تحتاج إلى اختبار وظائفه العامة.

هذه الطريقة مخصصة أيضًا للأنظمة المعقدة ذات المكونات المتعددة المتفاعلة، حيث يمكن أن تساعد المعرفة الجزئية في ضمان التكامل السلس. إقرانها مع برنامج تتبع الأخطاء يساعد في اكتشاف المشكلات التي قد تفوت الطرق الأخرى.

مزايا

يوفر رؤية شاملة من خلال دمج المعرفة الداخلية مع الرؤى التي تركز على المستخدم

مثالي لاختبار التفاعل بين المكونات المختلفة للنظام

يسهل التعرف بشكل أسرع على المشكلات من خلال فهم أفضل لتفاعل النظام

يسمح بمزيد من الفعالية تصميم حالة الاختبار يعالج كلاً من الوظائف والعمليات الداخلية

القيود

يتطلب بعض الفهم للنظام، والذي قد لا يكون كافيًا لجميع المشكلات

قد لا يكشف عن أخطاء أعمق على مستوى التعليمات البرمجية بنفس فعالية اختبار الصندوق الأبيض

قد يستمر المختبرون في تفويت مشاكل تجربة المستخدم الحرجة إذا ركزوا كثيرًا على الأعمال الداخلية

من المحتمل أن يؤدي إلى تحيزات إذا كان المختبرون يفضلون المعرفة الداخلية على تفاعلات المستخدم الفعلية

أمثلة على اختبار الصندوق الرمادي

فيما يلي بعض الأمثلة على اختبار الصندوق الرمادي التي توضح تطبيقه:

اختبار التكامل: يتضمن هذا الاختبار تقييم كيفية عمل المكونات المختلفة للتطبيق معاً، باستخدام معرفة كل من واجهة المستخدم والرمز الأساسي

يتضمن هذا الاختبار تقييم كيفية عمل المكونات المختلفة للتطبيق معاً، باستخدام معرفة كل من واجهة المستخدم والرمز الأساسي اختبار قاعدة البيانات: في هذا السيناريو، يتحقق مختبرو الصندوق الرمادي من تكامل البيانات والعلاقات مع إمكانية الوصول إلى مخطط قاعدة البيانات والاستعلامات. يساعد ذلك على ضمان تدفق البيانات بشكل صحيح بين التطبيق وقاعدة البيانات

في هذا السيناريو، يتحقق مختبرو الصندوق الرمادي من تكامل البيانات والعلاقات مع إمكانية الوصول إلى مخطط قاعدة البيانات والاستعلامات. يساعد ذلك على ضمان تدفق البيانات بشكل صحيح بين التطبيق وقاعدة البيانات اختبار الأمان: يتضمن ذلك إجراء تقييمات للثغرات الأمنية أثناء محاكاة سلوك المستخدم. ويستفيد المختبرون من الرؤى المتعمقة في بنية التعليمات البرمجية الداخلية لتحديد العيوب الأمنية المحتملة

يتضمن ذلك إجراء تقييمات للثغرات الأمنية أثناء محاكاة سلوك المستخدم. ويستفيد المختبرون من الرؤى المتعمقة في بنية التعليمات البرمجية الداخلية لتحديد العيوب الأمنية المحتملة اختبار واجهة المستخدم: يركز على اختبار عناصر واجهة المستخدم مع فهم عمليات الواجهة الخلفية، مما يضمن أن تعكس الواجهة الأمامية بدقة الوظائف الأساسية

يركز على اختبار عناصر واجهة المستخدم مع فهم عمليات الواجهة الخلفية، مما يضمن أن تعكس الواجهة الأمامية بدقة الوظائف الأساسية اختبار واجهة برمجة التطبيقات: هنا، يفحص المختبرون كيفية تفاعل واجهات برمجة التطبيقات مع التطبيق. ويتضمن ذلك استخدام المعرفة بكل من وثائق واجهة برمجة التطبيقات والرمز البرمجي للتحقق من صحة الاستجابات ومعالجة الأخطاء

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التحليل المقارن: اختبار الصندوق الأسود مقابل اختبار الصندوق الأبيض مقابل اختبار الصندوق الرمادي

إليك لمحة سريعة عن الاختلافات الرئيسية بين اختبارات الصندوق الأبيض والصندوق الأسود والصندوق الرمادي:

الميزة الصندوق الأسود الصندوق الأبيض الصندوق الرمادي يُطلق عليه أيضًا اختبار الصندوق المغلق؛ اختبار الصندوق المعتم اختبار الصندوق الزجاجي؛ اختبار الصندوق الشفاف اختبار الصندوق الشفاف معرفة الشيفرة البرمجية لا معرفة بالشيفرة الداخلية معرفة كاملة بالشيفرة الداخلية معرفة جزئية بالشيفرة الداخلية التركيز اختبار الوظائف بناءً على مدخلات المستخدم اختبار المنطق الداخلي ومسارات التعليمات البرمجية اختبار كل من الوظائف والتفاعلات الداخلية نهج الاختبار تقييم البرمجيات من منظور المستخدم تقييم البرمجيات بناءً على بنية الكود يجمع بين منظور المستخدم وبعض الرؤى الداخلية النطاق يركز على ما يفعله البرنامج يركز على كيفية عمل البرنامج داخليًا يركز على كيفية أداء البرنامج وتكامله أنواع الاختبارات الاختبار الوظيفي، اختبار القبول، اختبار النظام اختبار الوحدة، الاختبار الهيكلي، اختبار التكامل، تحليل تغطية التعليمات البرمجية اختبار النظام، اختبار الأمان، اختبار التكامل المزايا غير متحيز للعمل الداخلي، يركز على المستخدم يوفر رؤى عميقة ويكشف الأخطاء الداخلية يوازن بين المعرفة الداخلية وتجربة المستخدم القيود قد تفوتك المشاكل الداخلية، مقيدة بنطاق الصندوق الأسود قد لا تعالج مشاكل واجهة المستخدم أو قابلية الاستخدام قد لا تكشف جميع المشاكل العميقة على مستوى الكود الأفضل ل اختبار الوظائف، اختبار القبول تحسين التعليمات البرمجية، اختبار الأمان اختبار الأنظمة المعقدة ذات الوصول الجزئي إلى التعليمات البرمجية

تحليل مقارن: اختبار الصندوق الأسود مقابل اختبار الصندوق الأبيض مقابل اختبار الصندوق الرمادي

## إدماج النقر فوق في طريقة عملك الاختباري

إن دمج الأدوات المناسبة في سير عمل الاختبار الخاص بك يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في الكفاءة والعمل الجماعي.

إن برنامج ClickUp Software Team Team لإدارة المشاريع هو حل قوي لإدارة مهام الاختبار، مما يضمن بقاء الفريق بأكمله متناسقًا.

دعنا نرى كيف يساعدك ClickUp.

استخدام ClickUp لإدارة الاختبارات

يمكن لـ ClickUp تبسيط سير عمل الاختبار الخاص بك، مما يسهل إدارة حالات الاختبار، وتتبع التقدم المحرز، والحفاظ على كل شيء في الموعد المحدد.

لنفترض أنك تعمل على ميزة جديدة لتطبيقك.

مع مهام النقر فوق المهام يمكنك إنشاء مهام لكل حالة اختبار، مع تفصيل ما يجب اختباره والنتائج المتوقعة وخطوات تنفيذ الاختبار.

تطوير حالات اختبار مفصلة لضمان التغطية الشاملة للوظائف باستخدام مهام ClickUp Tasks

إنشاء مهمة في ClickUp لاختبار ميزة تسجيل الدخول.

قم بتضمين الحقول المخصصة ل ClickUp لتغطية تفاصيل مهمة مثل التحقق من صحة المدخلات وفحوصات الأمان وتجربة المستخدم. هذا يعزز إدارة البيانات بشكل أفضل وسير عمل أكثر كفاءة عبر مشاريعك.

إضافة حقول ClickUp المخصصة إلى المهام لتحديد أنواع بيانات محددة للمدخلات وتعزيز تكامل البيانات

يتيح لك ClickUp أيضًا تحديد المواعيد النهائية وتعيين المهام لأعضاء فريق محددين للحفاظ على سير الأمور في الموعد المحدد.

علاوة على ذلك, ClickUp Dashboards تعطيك لمحة عن التقدم المحرز وتسلط الضوء على أي مجالات تحتاج إلى مزيد من التركيز.

فهي تجمع المقاييس ونقاط البيانات الرئيسية، مما يتيح لك تقييم كيفية تقدم المهام والأهداف. باستخدام الأدوات القابلة للتخصيص، يمكنك عرض المعلومات الأكثر أهمية لفريقك، مثل معدلات الإنجاز والمواعيد النهائية وعبء العمل.

تصور أداء المشروع في لمحة سريعة باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards

يمكن أن تكون القوالب التي صممتها ClickUp مفيدة للغاية أيضًا.

قالب إدارة الاختبار من ClickUp

يعمل قالب إدارة الاختبار من ClickUp على تبسيط سيناريوهات الاختبار للصندوق الأسود، والصندوق الأبيض، والصندوق الرمادي، مما يضمن إدارة فعالة لعملية الاختبار بأكملها.

لبدء العمل، استفد من قالب إدارة اختبار ClickUp . وهو مصمم لتنظيم وإدارة حالات الاختبار الخاصة بك دون عناء.

باستخدام هذا القالب، يمكنك

تنظيم مراحل الاختبار: بمجرد تحديد سيناريوهات الاختبار الخاصة بك، يمكنك بسهولة تحديث ومراقبة حالة كل مرحلة - مثل "قيد التقدم" أو "قيد المراجعة" أو "مكتمل" - في الوقت الفعلي

بمجرد تحديد سيناريوهات الاختبار الخاصة بك، يمكنك بسهولة تحديث ومراقبة حالة كل مرحلة - مثل "قيد التقدم" أو "قيد المراجعة" أو "مكتمل" - في الوقت الفعلي حدد توقعات واضحة: حدد النتائج المتوقعة لكل حالة اختبار، مما يضمن معرفة الجميع كيف يبدو النجاح

حدد النتائج المتوقعة لكل حالة اختبار، مما يضمن معرفة الجميع كيف يبدو النجاح الوضوح المرئي: استخدم الحالات المرمزة بالألوان وأشرطة التقدم لفهم موقف الأمور

قالب تتبع الأخطاء والمشكلات انقر فوق قالب تتبع الأخطاء والمشكلات

عزز الرؤية والتعاون بين فرقك باستخدام قالب ClickUp Bug & Issue Tracking Template

إذا كان تتبع الأخطاء يمثل تحديًا كبيرًا لفريقك، فإن ClickUp قالب تتبع الأخطاء والمشكلات يمكنه تبسيط العملية الخاصة بك.

سواء كنت تتعامل مع الروابط المعطلة، أو مشكلات الوصول، أو أخطاء إرسال النماذج، فإن هذا القالب يحافظ على تنظيم كل شيء وسهولة إدارته.

وهو يتضمن تدفقات عمل تلقائية تساعد على تنظيم المهام بكفاءة، مما يسمح للفرق بالتركيز على حل المشاكل بدلاً من الانشغال بالتفاصيل الإدارية. بالإضافة إلى ذلك، تجعل نماذج الاستلام المخصصة من السهل إرسال الأخطاء والمشكلات، مما يضمن جمع كل المعلومات الضرورية منذ البداية.

التكامل الأوتوماتيكي والذكاء الاصطناعي مع ClickUp أتمتة ClickUp تساعدك على التركيز على أنشطة الاختبار الأكثر أهمية من خلال إزالة المهام المتكررة من على عاتقك.

لنفترض أنك تجري نفس مجموعة الاختبارات البرمجية كل أسبوع، مثل اختبار الانحدار لطرح ميزة جديدة.

بدلاً من تعيين هذه الاختبارات يدويًا لأعضاء الفريق في كل مرة، يمكنك إعداد أتمتة لتبسيط العملية.

مع وجود أكثر من 100 عملية أتمتة مسبقة الإنشاء في متناول يدك، يمكنك إعداد روتين يقوم بتعيين المهام للفريق عندما تتغير الحالة.

قم بإعداد المهام المتكررة باستخدام أتمتة ClickUp لتبسيط العمليات الروتينية

يمكنك أيضًا إنشاء أتمتة مخصصة لتناسب احتياجات فريقك بشكل أفضل.

تخصيص عمليات ClickUp التلقائية لتشغيلها بناءً على إجراءات محددة ClickUp Brain يحسن أيضًا عملية اختبار البرمجيات بأكثر من طريقة.

على سبيل المثال، عندما تخطط لمراحل الاختبار الخاصة بك - مثل اختبارات الوحدة أو اختبارات التكامل أو اختبار قبول المستخدم - يمكن أن يساعدك في إنشاء جدول زمني منظم.

ما عليك سوى أن تسأل، "ساعدني في تحديد الجدول الزمني لاختبار ميزتنا الجديدة"، وسيقوم البرنامج بإنشاء خطة مخصصة كاملة مع المعالم الرئيسية والمواعيد النهائية التي تتماشى مع مشروعك.

مطالبة ClickUp Brain بالمساعدة في المهام وفقًا لمتطلباتك

عندما يتعلق الأمر بتحليل نتائج الاختبار، يمكن لـ ClickUp Brain أيضًا غربلة بياناتك وإبراز الاتجاهات.

فإذا لاحظت ارتفاعًا في الاختبارات الفاشلة، يمكنك أن تسأل: "ما هي المشكلات الشائعة من آخر اختبار؟ يمكّنك هذا من تحديد ما يحتاج إلى اهتمام فوري.

وإذا كنت تواجه صعوبة في إنشاء حالات اختبار شاملة، يمكنك ببساطة أن تطلب، "هل يمكنك إنشاء نماذج حالات اختبار لوظيفة تسجيل الدخول الخاصة بنا؟

يمكن أن يزودك بقوالب منظمة تتضمن الخطوات الضرورية والنتائج المتوقعة وحتى الحالات المتطورة التي يجب أخذها بعين الاعتبار.

التعاون داخل ClickUp

يبقي ClickUp جميع أصحاب المصلحة على نفس الصفحة طوال عملية الاختبار من خلال إمكانيات التعاون التي يوفرها. دردشة ClickUp يسهل التواصل المباشر بين المختبرين والمطورين من خلال الجمع بين الدردشة وإدارة المهام في منصة واحدة.

إدارة المحادثات والمهام مع ClickUp Chat

يتيح التواصل السياقي للمستخدمين إرفاق المهام مباشرةً برسائل الدردشة، مما يحافظ على تركيز المناقشات ويضمن عدم تفويت التفاصيل المهمة. يمكن لأعضاء الفريق مشاركة التحديثات الحيوية من خلال المنشورات، مما يضمن بقاء الجميع على اطلاع دائم.

يمكن أيضاً تحويل التعليقات في الدردشات إلى مهام، مما يحسِّن المساءلة وإدارة المهام.

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## لا مزيد من فوضى اختبار البرمجيات - يبسط النقر فوق كل شيء

تعتبر اختبارات الصندوق الأسود والصندوق الأبيض والصندوق الرمادي ضرورية لتحسين جودة البرمجيات. تقدم كل طريقة رؤى فريدة يمكن أن تساعد الفرق على تقديم تطبيقات أكثر موثوقية وسهولة في الاستخدام.

يضمن لك تبسيط عمليات اختبار البرمجيات باستخدام أدوات مثل ClickUp بقاء فريقك متزامناً، وتحويل ما كان في السابق عملية متعبة إلى عملية سلسة.

وبفضل الميزات البديهية التي تحافظ على تنظيم كل شيء والأتمتة التي تهتم بالمهام المتكررة، يمكنك استعادة وقتك وطاقتك. وهذا يتيح لك التركيز على ما هو مهم حقًا: تقديم برامج عالية الجودة.

فلماذا ترضى بالفوضى؟ اشترك في ClickUp لترميز مستقبل أفضل!