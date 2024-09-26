دليل من 7 خطوات حول كيفية تقييم مستوى الجهد المبذول معًا من أجل التخطيط الدقيق

ربما يكون فريقك قد اجتمع حول طاولة الاجتماعات، حيث يتبادلون الأفكار ويخططون لمشروع ما. ولكن على الرغم من الجهود التي يبذلها الجميع

الأطر الزمنية النهائية متوقفة,

الموارد ضئيلة، و

المواعيد النهائية؟ غير واقعية

هذه هي المشكلات الشائعة جدًا التي تنشأ عندما لا تقوم الفرق بتقييم مستوى الجهد المطلوب للمهام بشكل كامل. يعد مستوى الجهد خطوة حاسمة في ضمان نجاح تسليم المشروع.

ينطوي الحصول على مستوى الجهد المطلوب بشكل صحيح على أكثر من مجرد طرح تقديرات الوقت. في الواقع، يتطلب الأمر تحليلاً شاملاً للعمل الفعلي المطلوب.

دعونا نناقش بعض الطرق الرئيسية والنصائح وأفضل الممارسات لتحديد مستوى الجهد في إدارة المشروع.

ما هو مستوى الجهد في إدارة المشاريع؟

مستوى الجهد (LOE) في مصطلح إدارة المشروع هو مقدار الوقت والموارد المقدرة التي تذهب لإكمال مهام أو أنشطة محددة ضمن المشروع.

على عكس العمل التقليدي القائم على المهام مع بداية ونهاية واضحة، عادةً ما تكون مهام LOE ذات طبيعة مستمرة أو داعمة. وتشمل بعض الأمثلة على ذلك الإشراف أو الصيانة أو الأعمال الإدارية.

تعكس قائمة المهام الموكلة إجمالي الجهد والوقت اللازمين لإنهاء مهمة ما. وهذا يشمل أنشطة دعم المشروع مثل الاجتماعات والتوثيق وحساب ميزانية المشروع والتواصل وإعادة العمل.

يُستخدم عادةً لتقدير مستوى الجهد المبذول للمهام التي لا تنتج مخرجات مباشرة ولكنها ضرورية للحفاظ على تقدم المشروع.

كيف يختلف LOE عن تقنيات التقدير الأخرى

يختلف LOE عن تقنيات التقدير الأكثر شيوعًا تقنيات تقدير المشروع مثل التقدير من أعلى إلى أسفل أو من أسفل إلى أعلى.

بينما تؤكد هذه الأساليب على تقسيم المهام إلى وحدات قابلة للقياس بنتائج محددة مسبقًا، تقدير المشروع من أعلى إلى أسفل أكثر استمرارية بطبيعته. فهو يركز على المهام المستمرة التي يمكن أن تتكرر أو تمتد على مدار مدة المشروع بأكمله.

على سبيل المثال، في التقدير التصاعدي، يمكنك حساب الوقت اللازم لتصميم منتج ما. على العكس من ذلك، فإن تقديرات مستوى الجهد تقيس الوقت المستمر اللازم لإدارة عملية تصميم المنتج، مثل تحديثات الحالة أو تنسيق الفريق أو تكرارات التصميم.

فيما يلي ثلاثة مكونات شائعة متضمنة في تقديرات مستوى الجهد:

الوقت: الساعات أو الأيام المقدرة المطلوبة لأداء المهمة المستمرة (مثل إعداد التقارير أو الإدارة أو المراقبة)

الساعات أو الأيام المقدرة المطلوبة لأداء المهمة المستمرة (مثل إعداد التقارير أو الإدارة أو المراقبة) الموارد: الأشخاص أو التقنيات أو المعدات اللازمة لـ إنهاء هذه المهام عبر الجدول الزمني للمشروع تبعية المهمة: كيف تدعم هذه المهام الجارية أو تؤثر على الأنشطة الأخرى من أجل تدفق أكثر سلاسة للمشروع

الأشخاص أو التقنيات أو المعدات اللازمة لـ إنهاء هذه المهام عبر الجدول الزمني للمشروع

لماذا يجب أن يركز مديرو المشاريع على قائمة LOE

يساعدك التركيز على قائمة المهام المستمرة في الحصول على صورة أوضح وأكثر اكتمالاً لخط سير تخطيط مشروعك. يحسن حساب المهام المستمرة مثل الإشراف والتواصل من تخصيص الموارد ويتحقق من أن كل جانب من جوانب دورة حياة مشروعك مدعوم بشكل كافٍ.

يمكّنك هذا أيضًا من وضع جداول زمنية واقعية نظرًا لأنك تضع في اعتبارك الوقت والجهد اللازمين للأنشطة الأساسية ولكن غير القابلة للتنفيذ.

بالإضافة إلى ذلك، فإنه يجعل التواصل مع أصحاب المصلحة أسهل، مما يمنحهم فهمًا واضحًا لما يتضمنه المشروع حقًا ويضع توقعات أكثر واقعية.

إذا أهملت قائمة LOE، فإنك تخاطر بتحميل الموارد فوق طاقتها أو التأخر عن الجدول الزمني. والأسوأ من ذلك، يمكن أن تقلل من تقدير احتياجات المشروع، مما يؤدي إلى عدم الكفاءة أو التأخير الذي كان من الممكن تجنبه.

💡 هل تعلم؟ الجهد المنفصل هو مهمة قابلة للقياس مع بداية ونهاية واضحة، مثل كتابة تقرير. وعلى النقيض من ذلك، فإن LOE يغطي الأنشطة المستمرة، مثل جدولة الاجتماعات وإنشاء المستندات، والتي لا يمكن تتبعها بسهولة ولكن تجعل الأمور تتحرك!

طرق تقدير أقل جهد ممكن

اعتمادًا على مدى تعقيد المهمة والبيانات المتاحة، يمكنك استخدام طرق مختلفة لتقدير LOE لنجاح المشروع.

فيما يلي أربع طرق رئيسية مع بيان نقاط قوتها وحدودها.

1. حكم الخبراء

هذه التقنية لتقدير الجهد مفيدة في التعامل مع المهام التي لا يمكن قياسها كمياً، مثل المساعدة الإدارية أو الإشراف. سيستفيد الخبراء في هذا المجال من الخبرات السابقة لتقديم تقدير واقعي لحالات مماثلة.

👍الإيجابيات: سريعة، وتعتمد على الخبرة المبررة، وفعالة للمهام الفريدة أو المعقدة

👎العيوب: غير موضوعي ويمكن أن يقدم تقديرات غير دقيقة عندما يكون الخبراء متحيزين أو يفتقرون إلى التفاصيل الأساسية

🤔متى تُستخدم: مع أعضاء فريق التطوير ذوي الخبرة أو مديري المشاريع الذين تعاملوا مع مهام مماثلة في الماضي

2. التقدير التناظري

يعتمد على البيانات التاريخية من مشاريع مماثلة للتنبؤ بخفض التكاليف التشغيلية لمشروعك الحالي. من خلال مقارنة المهام من المشاريع السابقة ذات النطاقات المماثلة، يمكنك إجراء تقديرات مستنيرة حول الوقت والموارد اللازمة للمشروع الجديد.

👍 الإيجابيات: سريع، لا يتطلب بيانات مفصلة، ومناسب للتخطيط في المراحل المبكرة

👎العيوب: أقل دقة لأنه يعتمد على دقة البيانات السابقة وملاءمتها

🤔متى تُستخدم: في الحالات التي لا تتوفر فيها معلومات مفصلة عن المهمة ولكن لديك إمكانية الوصول إلى بيانات مماثلة إلى حد ما من المشاريع السابقة

3. التقدير البارامتري

تقوم طريقة تقدير الجهد هذه بحساب أقل تكلفة ممكنة من خلال تطبيق البيانات الإحصائية على المعلمات المجمعة.

على سبيل المثال، إذا كانت صيانة 10 خوادم تتطلب 10 ساعات/الأسبوع، فإن القيام بنفس الشيء لـ 20 خادمًا سيتطلب على الأرجح 20 ساعة/الأسبوع. وهي مناسبة تمامًا للمهام ذات المدخلات والمخرجات الواضحة والقابلة للقياس.

👍الإيجابيات: تعتمد على البيانات، وأكثر دقة للمهام المتكررة، وقابلة للتطوير

👎العيوب: يتطلب بيانات مفصلة وموثوقة ولا يعمل بشكل جيد مع المهام المتغيرة للغاية

🤔متى يتم استخدامه: في الحالات التي تكون فيها المهام قابلة للقياس الكمي وتتوفر مقاييس البيانات التاريخية

4. التقدير ثلاثي النقاط

يُطلق عليها أيضًا تقنية مراجعة تقييم البرنامج، تستخدم تقنية تقدير قائمة التشغيل المبنية على ثلاث نقاط ثلاثة تقديرات مختلفة - متفائلة ومتشائمة وأغلب الظن - لحساب متوسط التقدير. يساعد هذا في معالجة أي شكوك وتباينات في مدة المهمة.

👍الإيجابيات: يراعي عدم اليقين ويقدم تقديرات أكثر توازناً

👎العيوب: يتطلب المزيد من الجهد ويتضمن النظر في سيناريوهات متعددة

🤔متى يتم استخدامه: عند التعامل مع حالات عدم اليقين الرئيسية أو عندما يكون للمهام نتائج محتملة مختلفة

يصبح تطبيق طرق تقدير قوائم التشغيل هذه أبسط بكثير باستخدام أدوات إدارة المشروع التي يمكنها جمع البيانات وتحليلها بسرعة. علاوة على ذلك، فإن هذه الأدوات أيضًا:

عرض بيانات المشاريع السابقة

تنظيم مدخلات الخبراء

تبسيط نهجك في تقدير LOE

تحسين دقة تنبؤات LOE

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## كيفية حساب مستوى الجهد

حساب مستوى التشغيل أسهل مما تعتقد.

سنرشدك إلى الخطوات الأساسية ونوضح لك كيفية حساب برنامج إدارة المشاريع من ClickUp يمكن أن يساعد في جعل العملية أكثر سلاسة ودقة. إلى جانب ذلك، سنقدم بعض الأمثلة على جهود LOE لفهم أفضل.

الخطوة 1: تحديد نطاق العمل

ابدأ بتحديد نطاق عمل المشروع والهدف منه بوضوح. بعد ذلك، احصل على فكرة شاملة عن المهام والأنشطة التي تحتاج إلى إنجازها في مرحلة التخطيط.

يمكن أن يساعدك تقسيم المهام الكبيرة إلى مكونات أصغر يمكن التحكم فيها على تقدير الموارد اللازمة بشكل أفضل. هياكل تقسيم العمل (WBS) أو قوائم المهام يمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص لهذا الغرض.

يمكن أن يساعدك ClickUp من خلال توفير أدوات لتحديد نطاق مشروعك وإدارته بفعالية.

مع انقر فوق المسافات ، يمكنك تنظيم مشروعك في أقسام أو فرق عمل مختلفة، مما يؤدي إلى إنشاء هيكل واضح لعملك.

قم بإعداد مساحات ClickUp Spaces الجديدة لتحديد نطاق مشروعك وتنظيمه

تسمح لك المجلدات والقوائم داخل كل مساحة بتحديد تفاصيل كل جانب من جوانب المشروع بحيث يتم احتساب جميع المهام.

بمجرد أن يكون لديك نطاق مشروع واضح انقر فوق المهام تلعب دورها. فهو يقسّم المهام الأكبر إلى مهام فرعية، مما يسهل إدارة وتقدير الوقت والموارد اللازمة لكل مهمة فرعية أو مكون فرعي.

استكشف الأنواع المختلفة من مهام ClickUp لإضافتها إلى مساحة العمل الخاصة بك

بالإضافة إلى ذلك قوائم مراجعة مهام ClickUp مفيدة للغاية هنا.

فهي تتيح لك تقسيم المهمة إلى سلسلة من الخطوات القابلة للتنفيذ أو المهام الفرعية مباشرةً. هذا يحدد بوضوح جميع الإجراءات المطلوبة ويضمن عدم إغفال أي شيء.

يمكن تتبع كل عنصر في قائمة المراجعة لمعرفة مدى التقدم المحرز، مما يسهل إدارة المهام المعقدة.

تفصيل وتتبع جميع الخطوات الضرورية داخل المهمة باستخدام قوائم مراجعة المهام ClickUp Task Checklists

الخطوة 2: تقدير الوقت لكل مهمة

بمجرد تحديد النطاق، ستحتاج إلى ما يلي حساب الوقت المقدر للانتهاء لكل مهمة. يتضمن هذا تقييم المدة التي يستغرقها كل نشاط، بما في ذلك التبعيات أو التأخيرات المحتملة.

النظر في استخدام حكم الخبراء أو التقدير البارامترية بناءً على طبيعة المهام. تقديرات وقت النقر يبسط هذه العملية.

يمكنك تعيين تقديرات للمهام الفردية، مما يساعدك على فهم المدة التي من المتوقع أن تستغرقها كل مهمة محددة واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الجدول الزمني لمشروعك.

احسب الوقت المستغرق بالضبط في المهام الشائعة باستخدام تقديرات وقت ClickUp Time Estimates لتحسين كفاءة فريقك

بالنسبة للمهام ذات المكلفين المتعددين، يمكنك تعيين تقديرات زمنية مختلفة لكل شخص. يوفر هذا النهج تقارير أكثر دقة عن عبء العمل والقدرة بدلاً من تعيين التقدير الكامل لكل فرد.

بالإضافة إلى ذلك، يقوم ClickUp بتجميع التقديرات للمهام الفرعية والمهمة الرئيسية، بحيث يمكنك الاطلاع بسرعة على إجمالي الوقت المقدر للمهام الكبيرة ذات المهام الفرعية المتعددة.

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### الخطوة 3: تطبيق الموارد

بعد ذلك، ابدأ بتقدير وتخصيص الموارد المناسبة، مثل أعضاء الفريق والأدوات والمعدات.

لا تنس التحقق مما إذا كان كل عضو من أعضاء الفريق متاحًا وفقًا لتقديرات الوقت المحسوبة أعلاه. يضمن التخصيص الفوري للموارد أن يتوافق الوقت المقدر مع القدرة الفعلية لفريقك.

على سبيل المثال، سيتعين عليك إجراء تعديلات إذا كانت المهمة ستستغرق 10 ساعات، لكن فريقك لديه 5 ساعات فقط خلال الأسبوع.

هنا حيث عرض عبء العمل ClickUp Workload View في متناول يديك. فهو يمنحك صورة واضحة عن سعة فريقك وعبء العمل في مكان واحد، بحيث يمكنك بسهولة اكتشاف أي أعضاء فريق محجوزين بشكل زائد أو ثغرات في الموارد.

وبهذه الطريقة، يمكنك معرفة من هو متاح ومن هو مثقل بالأعباء لتعديل مهام المهام وفقًا لذلك.

اعرض سعة فريقك في لمحة سريعة وفقًا لتقديرات الوقت باستخدام ClickUp Workload View

الخطوة 4: تتبع الوقت الفعلي المستغرق

بمجرد أن يبدأ المشروع، سترى علامات على ما إذا كانت حسابات LOE الخاصة بك دقيقة.

راقب عن كثب الوقت الفعلي المستغرق في كل مهمة مقابل الوقت المقدر. يتيح لك ذلك مقارنة التقديرات بالوقت الفعلي المستغرق، وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تعديلات للتخطيط المستقبلي. تتبع وقت النقر فوق تتبع الوقت مثالي لهذا الغرض.

فهو يتيح لك مراقبة الوقت الفعلي المستغرق في المهام ومقارنته بتقديراتك الأصلية. من خلال مراقبة هذه التفاصيل، يمكنك بسهولة تحديد المواضع التي قد تكون تقديراتك فيها خاطئة وإجراء التعديلات اللازمة.

تتبع الوقت المستغرق في المهام باستخدام ClickUp Time Tracking لمعرفة مدى تطابق تقديراتك مع تقديراتك

يوفر تتبع الوقت أيضًا صورة أوضح عن إدارة وقت المشروع وتحسين نهجك للحصول على تقديرات أكثر دقة في المستقبل.

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### الخطوة 5: استخدم مصفوفة الجهد-التأثير

في الواقع، ليست كل مهمة لها نفس الأهمية أو تتطلب نفس المستوى من الراحة. يمكنك تحديد أولوية كل مهمة من خلال مصفوفة الجهد-التأثير التي تصنف المهام بناءً على تأثيرها المحتمل والموارد التي يجب أن تنفقها.

تم تصميم قالب مصفوفة تأثير الجهد المبذول من ClickUp لمساعدتك في تحديد أولويات المهام وإدارتها بناءً على الجهد والتأثير.

يمكنك استخدام قالب مصفوفة الجهد-التأثير ClickUp لتصنيف مشاريعك حسب عبء العمل المتوقع. هذا القالب مثالي لتقييم وتصور الجهود المتوقعة التي ستؤدي إلى نجاح المشروع.

وبالإضافة إلى تعزيز قدرتك على تحديد الأولويات، فإن هذا القالب:

يوفر رؤى قيمة حول التحديات المحتملة والزيادات المتوقعة في التكاليف

ينشئ مصفوفة سهلة الفك لتعيين فوائد أنواع المهام المختلفة

يقدم خمس سمات مخصصة لتجميع المهام بناءً على طبيعتها

الخطوة 6: ضبط التغييرات المستمرة

غالبًا ما تتطور مشاريعك. لذلك يجب أن تكون حسابات LOE مرنة بما يكفي للتكيف مع التغييرات في النطاق، أو توفر الفريق، أو متقلب القيود الزمنية . من المحتمل أنك ستحتاج إلى إعادة تقييم تقديرات الوقت أو إعادة تخصيص الموارد كلما احتاج مشروعك إلى تغيير. ClickUp Dashboards مفيدة للغاية لإدارة هذه التغييرات. فهي توفر نظرة عامة قابلة للتخصيص لحالة مشروعك لتتبع التقدم المحرز في الوقت الفعلي وتعديل الخطط حسب الحاجة.

باستخدام لوحات المعلومات، يمكنك تصور المقاييس الرئيسية، مثل الوقت المستغرق مقابل الوقت المقدر، وتخصيص الموارد، وتقدم المهام، كل ذلك في مكان واحد.

نشر لوحات معلومات ClickUp Dashboards لتكييف حسابات LOE الخاصة بك مع احتياجات المشروع المتطورة

بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك لوحات معلومات ClickUp Dashboards عرض بيانات المشروع على مدى إطار زمني متجدد محدد. يساعدك هذا على معرفة كيفية تأثير التغييرات الأخيرة على مشروعك وإجراء التعديلات في الوقت المناسب على حسابات LOE وخطط الموارد.

الخطوة 7: مراقبة التقدم المحرز وتحسينه

من الصعب البقاء على المسار الصحيح إذا لم تقم بمراقبة تقدم المهام بانتظام وتتبع الجهد الفعلي المبذول.

في الواقع، تمكنك المراقبة من مشاركة تقارير حساسة من حيث الوقت عن حالة المشروع أو استجابات الجمهور لأصحاب المصلحة.

استفد من قالب تحليل وقت النقر لتحليل كيفية استخدام فريقك لساعات العمل.

## نصائح وأفضل الممارسات لحساب قائمة LOE الفعال

يمكن أن يؤدي إجراء حسابات قائمة LOE بشكل صحيح إلى وضع الجدول الزمني لمشروعك أو كسره. ولكن كيف تتأكد من أنك تحقق الهدف دون تعقيد الأمور؟

دعنا نتعمق في بعض النصائح البسيطة وأفضل الممارسات التي ستسهل العملية وتبقي كل شيء على المسار الصحيح. ✅

### 🎯 قم بإشراك فريقك في وقت مبكر وفي كثير من الأحيان

يتمثل أحد الأخطاء التي يرتكبها العديد من مديري المشاريع في محاولة حساب مستوى الجهد بمعزل عن الآخرين. إن سر التقديرات الدقيقة للجهد هو التعهيد الجماعي. لا أحد يعرف كم تستغرق المهمة أفضل من الأشخاص المسؤولين عنها.

إشراك فريقك، من المطورين إلى المصممين، يجلب لك رؤى قيمة قد تغفل عنها.

على سبيل المثال، قد تفترض أن كتابة تقرير دقيق للميزانية يستغرق ساعتين، ولكن قد يذكرك فريق الحسابات لديك بأن سحب البيانات يستغرق ساعة إضافية.

أبقِ خطوط الاتصال مثل هذه مفتوحة طوال فترة المشروع لتعديل التأخيرات أو الاختناقات غير المتوقعة بسرعة.

🎯 خطط لقانون باركنسون

يقول قانون باركنسون، "العمل يتسع ليملأ الوقت المتاح لإنجازه."

على الرغم من أنه قد يبدو متشائمًا، إلا أن هذه نقطة قيّمة يجب أخذها في الاعتبار عند حساب LOE.

إذا أعطيت فريقًا ما أسبوعين لإكمال مهمة تستغرق في الواقع أسبوعًا واحدًا، خمن ماذا - لا بد أن يستغرق أسبوعين!

للتخفيف من قانون باركنسون، امنح فريقك موعدًا نهائيًا أضيق قليلاً من منطقة راحتهم، ولكن قم بتضمين مخفف في خطة مشروعك يأخذ في الحسبان التأخيرات المحتملة.

الفكرة هي دفعهم نحو الكفاءة دون الضغط عليهم. إنه عمل متوازن، لكن هذه الاستراتيجية الاستباقية تمنع المهام من التأخير.

🎯 لا تنس أن تضع في الحسبان "العمل غير المرئي"

يشمل العمل غير المرئي كل تلك المهام الصغيرة والمتكررة التي تحافظ على سير مشروعك ولكن ليس بالضرورة أن يكون لها نتيجة محددة - أشياء مثل الاجتماعات أو الرد على رسائل البريد الإلكتروني أو التبديل بين المهام. قد تبدو هذه الأنشطة ثانوية، لكنها قد تستهلك وقتًا كبيرًا إذا لم يتم أخذها في الحسبان.

للتأكد من أنك تغطي جميع القواعد الخاصة بك، ضع في الحسبان العمل غير المرئي في قائمة LOE الخاصة بك عن طريق زيادة تقديرات الوقت. حتى لو كان أعضاء الفريق يقضون ساعة واحدة فقط في اليوم في الاجتماعات أو إجراء مكالمات هاتفية، فهذه خمس ساعات في الأسبوع من العمل الذي يجب أخذه في الاعتبار.

استخدم ميزات تتبع الوقت، مثل تلك التي توفرها ClickUp، لتحديد مقدار الوقت الذي يقضيه أعضاء الفريق في هذه المهام الصغيرة للحصول على صورة أكثر دقة لعبء العمل الكلي.

### 🎯 استخدم البيانات التاريخية، ولكن لا تصبح عبدًا لها

بالتأكيد، البيانات التاريخية هي صديقتك عند تقدير LOE - يمكن أن تمنحك المشاريع السابقة رقمًا تقريبيًا حول المدة التي قد تستغرقها المهام المماثلة.

ولكن هنا تكمن المشكلة: لا تعتمد عليها بشكل مفرط.

فقط لأن المهمة (أ) استغرقت 10 ساعات في المرة السابقة لا يعني أنها ستستغرق 10 ساعات مرة أخرى. فالمتغيرات تتغير - الناس يتحسنون فيما يقومون به، والتكنولوجيا تتحسن، وأحياناً تظهر عقبات جديدة.

أفضل نهج؟ استخدم البيانات التاريخية كخط أساس لك، ولكن احرص دائمًا على بناء مساحة للتعديلات بناءً على تفاصيل مشروعك الحالي.

قم بتحليل الظروف الحالية لتحسين تقديراتك. هل هناك أعضاء جدد في فريق المشروع؟ هل نطاق المشروع أكبر من المرة السابقة؟

التطبيقات العملية لتقدير مستوى الجهد

هل تتطلع إلى جعل تقدير مستوى الجهد المبذول أكثر من مجرد نظرية؟

استكشف هذه التطبيقات العملية للاستفادة من تقدير مستوى التشغيل من أجل تخطيط وتنفيذ أفضل للمشاريع. 🗂️

1. سباقات تطوير البرمجيات

في تطوير البرمجيات الرشيقة، تعمل الفرق في دورات قصيرة وتكرارية تعرف باسم سباقات السرعة.

يعد تقدير LOE أمرًا بالغ الأهمية هنا لتحديد مقدار الوقت والجهد الذي يحتاجه المطورون والمصممون والمختبرون لإكمال الميزات وإصلاحات الأخطاء المخطط لها في السباق السريع.

لنفترض أن الفريق مكلف بتطوير ميزة جديدة. في هذه الحالة، يقوم LOE بتقدير الجهود المستمرة المطلوبة للاختبار، ومراجعات التعليمات البرمجية، وتصحيح الأخطاء، واختبار الجودة، وهي مهام قد لا يكون لها نهاية محددة ولكنها ضرورية لدورة تطوير سلسة.

من خلال حساب LOE، يمكن لمديري المشاريع التأكد من تخصيص الموارد بشكل صحيح وبقاء السباق على المسار الصحيح.

👀 مكافأة: الغوص في إضافي تقنيات التقدير الرشيق لإدارة أكثر ذكاءً للمشروع

2. تخطيط الحملات التسويقية

عند التخطيط لحملة تسويقية، تقوم LOE بتقدير المهام الجارية مثل مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي أو تحسين أداء المشروع الإعلاني أو التنسيق مع المؤثرين.

على سبيل المثال، قد يستخدم مدير مشروع الحملة LOE لتحديد مقدار الجهد الأسبوعي المطلوب لضبط الإنفاق الإعلاني، والرد على استفسارات العملاء، والتفاعل مع الجمهور على منصات مختلفة.

وبينما قد تتضمن مخرجات المشروع إنشاء المحتوى أو تطوير الإعلان، فإن قائمة LOE تضمن احتساب المهام الأساسية والمستمرة - مثل مراقبة الأداء -. وهذا يضمن نجاح الحملة بمرور الوقت.

3. إدارة مشروع نظام إدارة المشاريع

في منتجات SAAS، يساعد تقدير LOE مديري المشاريع في تحديد الوقت والموارد اللازمة للأنشطة المستمرة مثل اختبار المنتج وصيانة الخادم وفحص البيانات.

على سبيل المثال، في حين أن تطوير ميزة منتج ما قد يكون له جدول زمني واضح، فإن الجهد المطلوب للمهام المستمرة مثل تتبع البيانات أو إدارة استفسارات العملاء يجب أن يتم حسابه بشكل منفصل.

تتأكد LOE من تخصيص الوقت والموارد الكافية لهذه الأنشطة، مما يمنع التأخير أو مشاكل الامتثال في المستقبل.

4. مبادرات البحث والتطوير

في مشاريع البحث والتطوير (R&D)، يتم تطبيق LOE لتقدير الجهد المستمر المطلوب للتجارب وتحليل البيانات وإعداد التقارير.

لنفترض أن الفريق الذي يعمل على بحث جديد قد لا يكون لديه جدول زمني ثابت لموعد حدوث الاختراقات.

ومع ذلك، يجب عليهم تقدير الجهد المستمر المطلوب لإجراء الاختبارات الكمية والنوعية وتحليل البيانات وتوثيق النتائج. يؤكد LOE أن هذه الأنشطة الجارية مدعومة بشكل جيد، حتى لو كانت النتائج غير مؤكدة أو كان الجدول الزمني مرنًا.

## تحسين تقدير LOE مع ClickUp لإدارة أفضل للمشروعات

تُعد تقديرات LOE حيوية في العديد من الصناعات. فهي تتبع المهام المستمرة التي غالبًا ما يتم تجاهلها والتي تعتبر ضرورية لإبقاء المشاريع على المسار الصحيح. وبهذه الطريقة، يمكنك ضمان بذل الجهد اللازم دائمًا.

إن دمج LOE في مرحلة التخطيط لمشروعك يجعل من الأسهل بكثير تخصيص الموارد وإدارة الجداول الزمنية.

ضع في اعتبارك استخدام ClickUp للحفاظ على الوقت المستغرق في المهام الصغيرة والكبيرة. يقوم ClickUp أيضًا بإنشاء التقارير تلقائيًا استنادًا إلى المقاييس التي تدخلها وترغب في تحليلها. ماذا تنتظر؟ اشترك في ClickUp مجانًا اليوم.