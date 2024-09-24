كيفية تطوير خطة التواصل الخارجي

هل لعبت من قبل لعبة "الهاتف" أو "الهمسات الصينية"؟ عندما يتم تمرير رسالة من شخص إلى آخر ثم إلى شخص آخر، يمكن أن تتشوش الرسالة حتى لا يمكن التعرف عليها.

بالنسبة للعبة، هذا أمر ممتع. أما بالنسبة للأعمال التجارية، فليس كذلك.

فبغض النظر عن مدى روعة منتجك أو خدمتك، فإن نجاحك يعتمد على مدى جودة توصيلها للعالم.

فعملاؤك يتوقعون صوتاً متناسقاً ورسالة متناسقة لعلامتك التجارية عبر المنصات المختلفة، بالإضافة إلى مساعدة فعالة ومتعاطفة مع استفساراتهم وشكاواهم.

هل تعلم أن 98% من العملاء يعتقدون أنه من الضروري أن تتواصل الشركة بفعالية معهم؟ لذا، إذا لم تكن لديك استراتيجية تواصل خارجي، فقد حان الوقت للبدء في ذلك.

في منشور المدونة هذا، سنستكشف التواصل الخارجي وكيفية تنفيذ استراتيجية كفؤة لعملك.

ما هو التواصل الخارجي؟

يشير إلى أي تبادل للمعلومات بين الشركة وأصحاب المصلحة الخارجيين مثل العملاء والموردين والمستثمرين والوكالات الحكومية ووسائل الإعلام.

يهدف التواصل الخارجي إلى بناء سمعة العلامة التجارية وصياغة الرسائل التي تلقى صدى لدى الجمهور المناسب في الوقت المناسب.

التواصل الداخلي مقابل التواصل الخارجي

الفرق الرئيسي بين التواصل الداخلي والخارجي هو أن الأخير يستهدف الأفراد أو الكيانات خارج الشركة. في المقابل، يركز التواصل الداخلي على تبادل المعلومات داخل الشركة.

ومع ذلك، إن بناء توافق داخلي قوي بين الموظفين والقيادة أمر ضروري لنجاح التواصل الخارجي. ويتطلب ذلك تواصلًا داخليًا واضحًا ومنظمًا يبقي الجميع على اطلاع دائم ويعزز وجهات النظر المتنوعة.

على سبيل المثال، إذا كان هدفك هو تعزيز الاتساق بين المحتوى الترويجي وخدمة العملاء، فأنت بحاجة إلى العصف الذهني داخليًا كيف يمكن لفرق التسويق وفرق دعم العملاء العمل معًا بشكل أفضل .

يجب أن يتواصلوا بشكل مثالي بشكل منتظم للتوافق على نبرة العلامة التجارية وتوقعات العملاء واستراتيجيات المراسلة. يضمن ذلك أن يقدم كلا الفريقين تجربة متماسكة، مع تعزيز نفس القيم والوعود طوال رحلة العميل.

هناك العديد من الفوائد للتواصل الخارجي. وتشمل هذه الفوائد ما يلي:

خلق الوعي والرؤية لمنتجاتك أو خدماتك

بناء شبكة علاقات أقوى مع شركاء الأعمال والمستثمرين

تعزيز إدارة الأزمات من خلال الحفاظ على الحوار المفتوح والصادق

توسيع نطاق الوصول إلى السوق من خلال الرسائل الاستراتيجية وتحديد المواقع

ترسيخ شعور أكبر بالمجتمع من خلال التواصل في الوقت المناسب وفي الوقت المناسب التواصل مع العملاء تسهيل إقامة علاقات أفضل مع الموردين من خلال التواصل مع أصحاب المصلحة . يمكّنك هذا القالب من تخطيط وتنظيم وجدولة منشوراتك على وسائل التواصل الاجتماعي بكفاءة، مما يساعدك على تعزيز حضور وتأثير شركتك على الإنترنت.



قالب حملة وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp

استخدم القالب للمهام التالية:

تتبع تقدم الحملة باستخدام حالات مثل تمت الموافقة، والإلغاء، وقيد التقدم، ويحتاج إلى موافقة، ويحتاج إلى إدخال

الوصول إلى طرق العرض المخصصة، بما في ذلك الجدول الزمني والمنشورات وDACI والحملات، للحفاظ على كل شيء منظمًا وسهل الوصول إليه

تعزيز التعاون في حملتك من خلال تسجيل الشاشة والتحرير التعاوني والأتمتة والذكاء الاصطناعي والمزيد

2. التسويق الرقمي

بالنظر إلى أن غالبية العالم يعمل عبر الإنترنت، فإن تقنيات التسويق الرقمي مثل تحسين محركات البحث وإعلانات الدفع لكل نقرة (PPC) وتسويق المحتوى و حملات إدارة علاقات العملاء ضرورية للوصول إلى مجموعات المستهلكين التي تريد استهدافها.

على سبيل المثال، يمكنك تشغيل سلسلة من الإعلانات المدفوعة على فيسبوك للترويج لأدوات المطبخ الصديقة للبيئة للوصول إلى العملاء الذين يبحثون عن تلك المنتجات.

استخدم انقر فوق الدماغ وهو مساعد الكتابة المدعوم بالذكاء الاصطناعي من ClickUp، من أجل توليد أفكار المحتوى وشخصيات الجمهور، وترجمة المحتوى إلى اللغات المحلية للحملات الإقليمية، وإنشاء نسخة إعلانية جذابة.

على سبيل المثال، إليك كيفية إنشاء ClickUp Brain لشخصية مشترٍ لشركة تصنيع أدوات مطبخ صديقة للبيئة في فيلادلفيا:

استخدم ClickUp Brain لتوليد شخصيات المشترين لنشاطك التجاري وإنشاء استراتيجيات تسويقية ذات صلة

💡 نصيحة احترافية: التسويق عبر البريد الإلكتروني هو أيضًا وسيلة قوية لرعاية العملاء المحتملين مع إبلاغهم عن إطلاق المنتجات الجديدة والعروض الترويجية. تساعد الاستفادة من اختبار A / B في حملات البريد الإلكتروني على تحسين سطور الموضوع والمحتوى وأوقات الإرسال لزيادة معدلات الفتح والتحويلات.

3. محتوى الموقع الإلكتروني

غالبًا ما يكون موقعك الإلكتروني هو نقطة الاتصال الأولى بنشاطك التجاري، لذلك من الضروري تحديث محتواه وإبقائه جذابًا.

قم بتضمين تفاصيل مهمة حول عروضك والمحتوى الذي يثير اهتمام الزوار، مثل عروض تفاعلية للمنتجات أو رؤى من وراء الكواليس حول عملية الابتكار الخاصة بك.

إن قالب إدارة المحتوى من ClickUp يساعد في تحديد سير عمل شامل لتحديث موقعك الإلكتروني. باستخدام هذا القالب، يمكنك تنظيم أنواع مختلفة من مهام كتابة الموقع الإلكتروني، من تلقي طلبات المحتوى إلى تخطيط خريطة الموقع بالكامل على اللوحات البيضاء إلى الحفاظ على التقويم التحريري.

قالب إدارة المحتوى الخاص بـ ClickUp

يوفر القالب أيضًا خيار قياس الأداء مقابل الأهداف حتى تتمكن من تعديل استراتيجيات التواصل الخارجي للأعمال وفقًا لذلك.

قم بإنشاء قائمة بمتطلبات المحتوى، مثل منشورات المدونة والصور ومقاطع الفيديو والبودكاست وما إلى ذلك، وقم بتعيين المسؤوليات لأعضاء الفريق المعنيين باستخدام مهام ClickUp . يجعل تتبع التقدم أسهل مع الحقول والعلامات المخصصة، مثل الأولوية وتاريخ الاستحقاق والتبعية وما إلى ذلك. يمكنك أيضًا استخدام انقر فوق عرض مخطط جانت البياني لمراقبة التقدم المحرز في جدول زمني مرئي وتحديد مواعيد نهائية لتحميل المحتوى أو تحديثه أو إزالته من الموقع الإلكتروني.

4. العلاقات العامة

واضح أهداف العلاقات العامة هي مفتاح إيصال الإعلانات المهمة إلى الجمهور المناسب وحماية سمعة علامتك التجارية.

يمكن أن يضمن البيان الصحفي أو المؤتمر الصحفي في الوقت المناسب أن تلتقط وسائل الإعلام آخر تحديثات الشركة وتنشر الخبر. العلاقات العامة مهمة أيضًا أثناء الأزمات، حيث تساعدك على التحكم في السرد وتعزيز مصداقيتك بين أصحاب المصلحة والجمهور العام

على سبيل المثال، أثناء استدعاء المنتج، يمكن أن تساعدك استراتيجية العلاقات العامة المنفذة بشكل جيد على معالجة المشكلة بسرعة، وطمأنة العملاء من خلال التواصل الواضح، وإظهار المساءلة، مما يحافظ في النهاية على الثقة ويقلل من الضرر الذي يلحق بسمعة علامتك التجارية. نموذج حملة العلاقات العامة في ClickUp يزودك بكل ما تحتاجه لإدارة استراتيجية علاقات عامة ناجحة. يمكنك تتبع التفاصيل الدقيقة من خلال استخدام ميزات مثل:

حالات مخصصة لتتبع تقدم الحملة

حقول مخصصة لتصنيف جهات الاتصال الإعلامية وتفاصيل التواصل

طرق عرض مخطط جانت لتصور الجداول الزمنية

قالب حملة العلاقات العامة في ClickUp

يساعد إطار العمل الشامل والقابل للتخصيص بالكامل على توفير الوقت والموارد أثناء بناء استراتيجية عمل مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك وأهدافك. لوحات معلومات ClickUp نظرة عامة مرئية على أداء الحملة، ومؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق، وصحة المشروع، وأعباء عمل الفريق باستخدام المخططات والرسوم البيانية، مما يمنحك الرؤى التي تحتاجها لاتخاذ قرارات قائمة على البيانات.

💡 نصيحة احترافية: قوالب خطة التسويق تُمكِّنك من إدارة رسائلك وضمان وصول أخبارك إلى الجمهور المناسب، مع الحفاظ على سمعة عملك التجاري. ادمج حلقات تعليقات العملاء في خطتك التسويقية لتحسين رسائلك بناءً على رؤى في الوقت الفعلي.

5. الأحداث العامة

تعد الفعاليات طريقة رائعة للتواصل مع نظرائك في الصناعة وشركاء الأعمال والعملاء المحتملين.

بالإضافة إلى الترويج لعملك كرائد في المجال وعرض عروضك على جمهور منظم، يمكنك أيضًا التعلم من الحاضرين الآخرين في الحدث واكتساب رؤى حول اتجاهات السوق الحالية. برنامج ClickUp لإدارة الفعاليات على تحسين تخطيط الفعاليات وتنفيذها. وبفضل ميزاته البديهية، يمكنك تغيير طريقة تنظيم الفعاليات والترويج لها والتعاون فيها.

خطط للفعاليات، وفوّض المسؤوليات، وتعاون مع فريقك باستخدام برنامج ClickUp لإدارة الفعاليات

لوحة التحكم عرض التقويم في ClickUp يسمح لك بتصميم جداول زمنية واضحة للفعاليات، وتعيين المسؤوليات بسهولة، والعمل عن كثب مع الفرق الداخلية والبائعين. وتضمن لك الميزة الإضافية المتمثلة في المزامنة ثنائية الاتجاه لتقويم Google إدارة جميع اجتماعاتك في مكان واحد دون عناء.

هل تخطط لحدث كبير؟

يمكنك تقسيمها من خلال سرد كل مهمة، وتعيين تواريخ البدء والاستحقاق، والاستفادة من التتبع التلقائي للوقت العالمي لحساب الساعات المدفوعة

ضع توقعات واضحة للتسليم مع تقديرات الوقت، مما يضمن سير العمل بسلاسة من البداية إلى النهاية

إنشاء ترتيب منظّم للعمليات مع تبعيات المهام، مع ضمان معرفة كل عضو من أعضاء الفريق لدوره

حدد أولويات المهام وأنشئ قوائم مراجعة لضمان عدم إغفال أي تفاصيل، خاصةً في يوم الحدث

والأفضل من ذلك كله، يمكنك تبسيط التخطيط لفعاليتك من خلال قالب تسويق الفعاليات من ClickUp . توفر هذه الأداة الفعالة إطار عمل منظم وقابل للتكرار، مما يساعدك على البقاء منظماً مع إلهام الاستراتيجيات المبتكرة وضمان عدم تفويت أي تفاصيل مهمة.

قالب تسويق الفعاليات من ClickUp

إليك كيفية استخدام القالب:

التعاون مع فريقك على تحديد الأهداف والغايات

إنشاء قائمة بأعضاء الجمهور المحتملين ومعلومات الاتصال بهم

تتبع مهام المتابعة والتأكد من عدم تفويت أي شيء باستخدام المعالم في ClickUp يمكنك أيضًا استخدام أتمتة ClickUp لإرسال تذكيرات تلقائية بالفعاليات وجدولة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي مع تفاصيل المكان والجدول الزمني للفعاليات القادمة.

6. الشراكات/التعاون

يمكن أن تساعدك الشراكة مع المؤثرين أو الشركات الأخرى من خلال التأييد أو حملات العلامات التجارية المشتركة في الوصول إلى جماهير جديدة والاستفادة من المصداقية المتبادلة.

وتعد شراكة ريد بُل مع الأحداث الرياضية المتطرفة مثالاً بارزاً على ذلك، حيث تتماشى تماماً مع صورتها التي تتسم بالطاقة والمغامرة وتخطي الحدود. وتساعد هذه الشراكات في تعزيز رسالة ريد بُل عن أسلوب حياة ريد بُل القائم على المغامرة والطاقة العالية.

تطوير استراتيجية الاتصالات الخارجية

تُعد معرفة كيفية التعامل مع الاتصالات الخارجية أمراً أساسياً لنجاح الاتصالات الخارجية استراتيجية الاتصالات التسويقية . إليك كيفية البدء.

1. ابحث عن جمهورك

ابدأ بتحديد كل جمهور من الجماهير الخارجية التي ترغب في التواصل معها، مثل المستثمرين أو العملاء أو وسائل الإعلام أو البائعين الشركاء. بعد ذلك، ابحث عن كل نوع من أنواع الجمهور للحصول على رؤى تستند إلى ما يلي للمساعدة في تقسيمهم بشكل أكبر.

على سبيل المثال

خصائص الشركة (الصناعة، حجم الشركة، مرحلة النمو)

التركيبة السكانية (العمر، الدور، حجم الشركة)

نقاط الألم المشتركة (الميزانيات المحدودة، والبيانات المجزأة، وضيق الوقت)

سلوكيات الشراء (سلوكيات الشراء (البحث، والوعي بالميزانية، وتفضيل الجودة على السعر)

إذا كنت شركة برمجيات B2B، فقد يشمل أحد جمهورك الخارجي مديري تكنولوجيا المعلومات في الشركات متوسطة الحجم.

من خلال إنشاء الشخصية، قد تكتشف أنهم يعطون الأولوية للفعالية من حيث التكلفة وقدرات التكامل عند اختيار حلول البرمجيات - وهي نقطة مهمة يجب أخذها في الاعتبار في خطة الاتصالات الخارجية الخاصة بك.

2. حدد أهدافًا ذكية لكل جمهور

من المهم وضع أهداف محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وذات صلة بالموضوع وفي الوقت المناسب لكل شريحة من الجمهور لوضع محتوى مستهدف يتناسب مع احتياجاتهم الفريدة

بالنسبة لوسائل الإعلام، يمكن أن يكون هدف SMART هو "تأمين تغطية في ثلاث منشورات رائدة في هذا المجال خلال الربع القادم عن طريق إرسال بيانات صحفية مستهدفة وترتيب مقابلات مع المتحدثين الرئيسيين باسم الشركة"

مع أهداف النقر ، يمكنك تحديد أهداف واضحة ومحددة، وصقل استراتيجية تحديد الأهداف الخاصة بك بأهداف قابلة للقياس الكمي والقابلة للقياس. بالنسبة للمستثمرين، قد يكون الهدف الذكي هو "زيادة معدلات فتح الرسائل الإخبارية الفصلية للمستثمرين بنسبة 15% خلال الأشهر الستة المقبلة"

استخدم ميزة الأهداف لتعيين مقاييس نجاح دقيقة، مثل الأرقام أو النسب المئوية أو العملة. يمكنك ربط المهام أو القوائم بالهدف على المنصة، وسوف تتابع تقدمك تلقائيًا أثناء إكمالها.

استخدم أنواعًا مختلفة من الأهداف مثل صواب/خطأ، وعلامة فارقة, والمزيد لمراجعة تقدمك بشكل دوري باستخدام أهداف ClickUp Goals

على سبيل المثال، من خلال ربط جميع المهام في سباق سريع بهدف واحد، يمكنك بسهولة مراقبة التقدم الإجمالي في الوقت الفعلي.

حافظ على كل شيء منظمًا باستخدام مجلدات سهلة الاستخدام، وقم بتعيين تواريخ استحقاق للأهداف والمهام الفرعية، وإدارة الوصول من خلال تعيين مالكين متعددين والتحكم في الأذونات. برنامج ClickUp لإدارة المشاريع التسويقية على مساعدتك في تحويل خرائط طريقك التسويقية عالية المستوى إلى تدفقات عمل يومية قابلة للتنفيذ.

يتيح لك دمج وثائق الاستراتيجيات وجلسات العصف الذهني وتقويمات عرض الأفكار في العمليات اليومية لفريقك البقاء مرنًا والاستجابة بسرعة لاحتياجات كل جمهور.

تتبع التقدم المحرز نحو أهدافك التسويقية وحللها باستخدام برنامج ClickUp لإدارة المشاريع التسويقية مستندات ClickUp ، على وجه الخصوص، يسمح لأعضاء فريقك بالبقاء على اطلاع وتركيز من العصف الذهني الأولي إلى إطلاق الحملة.

سواء كنت تقوم بتقسيم قوائم التواصل حسب نوع الجمهور، أو إدارة معلومات الاتصال بالوسائط، أو تنظيم الأفكار الخاصة بعروضك الترويجية، فإن مستندات المستندات تحافظ على تنظيم كل شيء في مكان واحد.

استخدم مستندات ClickUp Docs للعصف الذهني والتعاون مع فريقك في الوقت الفعلي

يتيح لك التعاون في الوقت الفعلي وضع علامات على أعضاء الفريق، وتعيين المهام، وتحويل النص إلى عناصر عمل قابلة للتتبع، مما يضمن عدم إغفال أي فكرة أو مهمة.

3. اختر القنوات المناسبة لكل جمهور

تقدم قنوات التواصل المختلفة مزايا فريدة من نوعها. على سبيل المثال، في حين أن وسائل التواصل الاجتماعي مثالية لمشاركة المحتوى التفاعلي وبناء الضجة حول عمليات الإطلاق الجديدة، توفر الندوات عبر الإنترنت طريقة أكثر تخصيصًا للتفاعل مع عملائك في الوقت الفعلي.

عند اختيار أفضل قناة للاتصال الخارجي، ضع في اعتبارك عوامل مثل الميزانية المتاحة وتفضيلات الجمهور ومدى إلحاح الرسالة

على سبيل المثال، يعد البريد الإلكتروني أكثر تأثيرًا للإعلان عن المبيعات القادمة، بينما تعد الرسائل النصية القصيرة واحدة من أفضل بدائل البريد الإلكتروني لمزيد من الاتصالات الحساسة للوقت

إذا كنت تستخدم البريد الإلكتروني بشكل أساسي للتواصل الخارجي، فيمكنك إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني مباشرةً داخل المنصة عبر برنامج إدارة مشاريع البريد الإلكتروني الخاص بـ ClickUp مما يلغي الحاجة إلى التبديل بين علامات التبويب أو الأدوات.

سواء كان رداً سريعاً أو تحديثاً مفصلاً، يمكنك بسهولة إرفاق المستندات أو النماذج أو المقاطع برسائلك الإلكترونية.

إرسال الرسائل والردود الخارجية مباشرة من برنامج ClickUp لإدارة مشاريع البريد الإلكتروني

يمكنك أيضًا أتمتة رسائل البريد الإلكتروني والمهام باستخدام المشغلات المستندة إلى القواعد للحقول المخصصة وعمليات إرسال النماذج وتحديثات المهام، مما يضمن التواصل مع جمهورك في الوقت المناسب.

يصبح صندوق الوارد الخاص بك بعد ذلك مركزًا للمشروع، مما يسمح لك بإنشاء المهام والتعليق عليها من إشعارات البريد الإلكتروني، وتعيين المواعيد النهائية بإضافة تواريخ البدء والانتهاء، وربط رسائل البريد الإلكتروني بالمهام من أجل السياق، وإعداد الأتمتة للرسائل الإخبارية والحملات التنقيطية وإعادة توجيه البريد الإلكتروني.

يتيح لك ذلك إدارة التواصل عبر البريد الإلكتروني جنباً إلى جنب مع قنوات التسويق الأخرى، مما يضمن لك استراتيجية منسقة.

4. صياغة دليل التواصل

هذه هي وثيقتك الأساسية التي تحتوي على جميع التفاصيل المتعلقة بأهدافك وقنواتك ونبرة صوتك لكل جمهور خارجي تعمل معه

يجب أن يتضمن إرشادات تحريرية، وركائز المحتوى، وجدول محتوى العلاقات العامة، ورسائل العلامة التجارية الأساسية - مما يمنح فريقك كل ما يحتاج إليه للتواصل بالطريقة الصحيحة في كل مرة.

إذا كنت شركة تكنولوجيا استهلاكية على سبيل المثال، فقد يتضمن دليل اللعب إرشادات حول كيفية التعامل مع استفسارات وسائل الإعلام، مع رسائل رئيسية معتمدة مسبقاً حول ميزات المنتج وثقافة الشركة ومبادرات الاستدامة.

5. بناء خارطة طريق لتنفيذ جهود التواصل مع وسائل الإعلام

إن وجود خطة اتصالات خارجية قوية تبقيك على المسار الصحيح، وتضمن أن تكون رسائلك واضحة، وأن يكون جمهورك مفهوماً، وأن تكون أهدافك متناسقة.

وأفضل ما في الأمر أنك لست بحاجة إلى إعادة اختراع العجلة. بدلاً من ذلك، يمكنك استخدام قوالب خطة التواصل التي تغطي عادةً عناصر مثل الأهداف وأصحاب المصلحة والمراحل والمهام والمواعيد النهائية والرسائل الرئيسية.

تأكد من تحديث خطتك باستمرار مع ورود رؤى وملاحظات جديدة لتبقى على صلة بالموضوع وعلى الهدف.

على سبيل المثال، فإن نموذج خطة الاتصال ClickUp يساعد في إنشاء تسلسل هرمي لأصحاب المصلحة وتحديد كيفية مشاركة المعلومات بكفاءة. يمكنك تطوير استراتيجية التواصل في مشروعك مع العملاء، وتعيين أدوار مخصصة، وإدارة الوصول والأذونات، وتحديد ما يجب أن يبقى عاماً أو خاصاً.

قالب خطة التواصل الخاص بـ ClickUp

والأكثر من ذلك، يمكنك إنشاء سير عمل اتصالات مخصص لاحتياجاتك باستخدام طرق عرض متعددة، مثل القائمة وجانت وعبء العمل والتقويم، واستخدام تواريخ استحقاق المهام والتعليقات والأتمتة والمزيد لتبسيط تخطيط اتصالاتك.

وبالمثل، فإن قالب حملة التواصل من ClickUp يساعدك على التواصل الفعال مع أصحاب المصلحة ويزود فريقك بالرسائل الصحيحة أثناء الحملة، سواء كانت حملة إطلاق منتج جديد أو مبادرة داخلية.

إليك ما تقدمه:

تتبع تقدم الحملة من خلال تعيين المهام بحالات قابلة للتخصيص

تنظيم وإضافة السمات الرئيسية لتصور المراحل المختلفة لحملتك بسهولة

تعزيز تتبع الحملة من خلال ردود الفعل على التعليقات، والتذكيرات التلقائية، والمكلفين المتعددين، وأولويات المهام

قالب حملة ClickUp للاتصالات

يساعد هذا القالب في التخطيط للحملات وتنفيذها من البداية إلى النهاية، بدءًا من العصف الذهني الأولي وتحديد الأهداف إلى اختيار قنوات التواصل وضمان اتساق الأسلوب والصوت عبر جميع المنصات.

4 نصائح لتحسين علامتك التجارية واتصالاتك الخارجية

الاتصالات الخارجية أمر بالغ الأهمية في كيفية إدراك جمهورك لشركتك. وسواء كان بيانًا صحفيًا أو منشورًا على فيسبوك، فإن كل جزء من الاتصالات يساهم في تكوين نظرة الجمهور إليك، ولهذا السبب فإن وجود مؤشرات الأداء الرئيسية للوعي بالعلامة التجارية في غاية الأهمية

إليك كيفية القيام بذلك بشكل صحيح:

من بين الأمور الأولى التي يجب أن تعطي الأولوية للاتساق بحيث تساعد جميع اتصالاتك الخارجية عبر المنصات على تعزيز هوية العلامة التجارية الواحدة التي تبقى في صدارة اهتمامات جمهورك المستهدف

الحفاظ على تواجدك عبر الإنترنت، بما في ذلك المعلومات التي تتم مشاركتها على قنوات التواصل الخارجية الخاصة بك والردود السريعة في تفاعلاتك مع العملاء، أمر حيوي

التوصيات من المؤيدين الموثوق بهم لنشاطك التجاري، سواء كانوا من رواد الصناعة أو المؤثرين أو حتى المشترين السعداء، لها وزن أكبر في نظر الجمهور من الإعلانات المدفوعة

يساعدك التعاون مع المؤثرين المشهورين أيضًا على فتح جماهير جديدة من خلال متابعيهم المعجبين وبناء تفاعلات معهم مباشرةً

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أمثلة على الشركات التي تقوم بالاتصالات الخارجية بشكل صحيح

عند تصميم خطة التواصل الخارجي الخاصة بك، استلهم من الشركات التي تقوم بذلك بشكل جيد بالفعل. إليك بعض الأمثلة.

1. باتاغونيا

إنها علامة تجارية في الهواء الطلق معروفة بالتزامها بالشفافية والإشراف البيئي. كل عام باتاغونيا تقريرًا سنويًا يشرح بالتفصيل التقدم المحرز والمبادرات والتحديات والفرص التي تواجهها وترحب بمساهمات الجمهور من خلال مدونتها وقنوات التواصل الاجتماعي.

2. بن وجيري بن وجيري وهي علامة تجارية شهيرة للآيس كريم، لطالما كانت مدافعة قوية عن العدالة الاجتماعية. ويحدد موقعها الإلكتروني بوضوح العديد من القضايا التي تدعمها، وتتضمن كل صفحة من صفحات منتجاتها قسم "المصادر القائمة على القيم" الذي يوضح بالتفصيل التغليف النباتي والالتزام بالتجارة العادلة.

3. نتفليكس

يقوم مشغل بث المحتوى عبر الإنترنت بتخصيص عروضه باستمرار بناءً على ما يريده المشاهدون أكثر. نتفليكس تتواصل أيضًا بانتظام مع العملاء عبر البريد الإلكتروني، كما أنها معروفة بتواجدها المرح على وسائل التواصل الاجتماعي.

4. ستاربكس

أثبتت سلسلة المقاهي مراراً وتكراراً كيفية الاستجابة للأزمات. في حادثة التنميط العنصري لعام 2018, ستاربكس اعتذرت على الفور، وأغلقت آلاف المتاجر لإجراء تدريب على مكافحة التحيز، وأبلغت أصحاب المصلحة بوضوح الإجراءات المتخذة والدروس المستفادة.

تبسيط التواصل الخارجي لعملك التجاري

في الفضاء الرقمي المزدحم، من المهم التواصل الصحيح في الوقت المناسب.

سواء كنت تقوم بصياغة وثائق التواصل مع أصحاب المصلحة المتعلقة بالأداء المالي أو سلسلة من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي لحملة إدارة علاقات العملاء، تأكد من أن المحتوى يتناسب مع صوت علامتك التجارية بشكل عام ورؤيتك للطريقة التي تريد أن يُنظر إليك بها.

ولم يفت الأوان أبدًا للبدء في الاستثمار في هذا التواجد، خاصةً مع أداة مثل ClickUp التي تحتوي على كل ما تحتاجه للبدء.

استخدمها لدمج المستندات والمشاريع والمحادثات والمهام والملاحظات عبر منصة مركزية. استمتع بتعاون سلس بين أعضاء الفريق، وتخلص من صوامع المعلومات، وأنشئ استراتيجية تواصل خارجي متناسقة حقاً. اشترك في ClickUp مجانًا لتجربة الفرق.