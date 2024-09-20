كيفية إنشاء بيان رؤية فعّال للمنتج

هل سمعت من قبل حكاية "الرجال الستة المكفوفين والفيل"؟ تقول القصة أن مجموعة من الرجال المكفوفين الذين لم يسمعوا عن الفيل من قبل صادفوا فيلاً. لمسوا أجزاء مختلفة من جسمه ووصفوه بطرق مختلفة بشكل كبير.

قال الذي لمس خرطومه إنه يشبه الأفعى الغليظة. والذي لمس أذنه قال إنه يشبه المروحة. وشبهه الذي عند الساق بجذع شجرة. في الجوهر، لم يفهم أحد الحيوان في مجمله لأنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى الصورة الكبيرة. ونتيجة لذلك، اقتنع الجميع بالحقيقة المطلقة لوجهة نظرهم، بينما كانوا مخطئين تمامًا.

الرجال المكفوفين والفيل (المصدر: ويكيميديا كومنز )

هذا المثل بمثابة استعارة قيّمة لسيناريوهات مختلفة في مجال الأعمال. ففي مجال تطوير البرمجيات، تعد هذه القصة تشبيهًا مثاليًا لحقيقة أنه بدون بيان رؤية واضحة وواضحة وطموحة للمنتج، ستُترك الفرق تتلمس طريقها في الظلام.

في منشور المدونة هذا، دعنا نرى ما هي رؤية المنتج، ولماذا هي مهمة، وكيف يمكنك إنشاء رؤيتك الخاصة بك.

ما هي رؤية المنتج؟

رؤية المنتج هي عبارة عن بيان يجسد الصورة الكبيرة للمنتج على المدى الطويل. وهي تحدد العناصر الأساسية للمنتج:

من : المستخدمون المستهدفون للمنتج، المحددون من الناحية الديموغرافية والنفسية والمهنية

: المستخدمون المستهدفون للمنتج، المحددون من الناحية الديموغرافية والنفسية والمهنية ماذا : ميزات وفوائد المنتج التي تحل المشكلة للمستخدمين المستهدفين

: ميزات وفوائد المنتج التي تحل المشكلة للمستخدمين المستهدفين كيف : كيف: تمايز المنتج في السوق وما الذي يجعله فريدًا من نوعه

: كيف: تمايز المنتج في السوق وما الذي يجعله فريدًا من نوعه لماذا: سبب وجود المنتج

لماذا تحتاج المنتجات إلى بيانات الرؤية؟

بالنسبة لفريق المنتج، تتمثل الفائدة الرئيسية لبيان الرؤية في أنه بمثابة نجم الشمال، وهو بمثابة الضوء الموجه لجميع القرارات طوال دورة حياة المنتج. بخلاف ذلك، فإنه يوفر العديد من المزايا.

المحاذاة: تساعد رؤية المنتج فرق تجربة المستخدم والتصميم والتطوير والجودة على تركيز جهودهم. كما أنها تجمع أصحاب المصلحة في فرق المبيعات والتسويق والمالية وفرق المواهب معًا وتعمل على تحقيق الأهداف المشتركة.

التوجيه: تلعب رؤية المنتج دورًا حاسمًا في تصميم خارطة الطريق للمنتج. فهي توضح الصلاحيات الاستراتيجية للمنتج، والتي يتم تقسيمها بعد ذلك إلى مهام صغيرة ومراحل رئيسية يتم تطويرها.

الوضوح: تصف رؤية المنتج العناصر وتقلل من الافتراضات. تساعد أعضاء الفريق الجدد على فهم هدف المنتج على الفور والانضمام إلى تطويره.

المعيارية: هل نعطي الأولوية للميزة (أ) على (ب)؟ هل نوظف المزيد من المهندسين للربع القادم؟ ما هي الأخطاء التي نقوم بإصلاحها في هذا السباق؟ يعمل بيان رؤية المنتج بمثابة المقياس الذي يتم على أساسه وزن هذه القرارات. فهو يساعد على بناء توافق في الآراء بناءً على الشروط والأفكار المتفق عليها.

من يستخدم بيانات رؤية المنتج؟

يمكن لأي فريق يقوم ببناء منتج وطرحه في السوق أن يكتسب قيمة كبيرة من بيان الرؤية.

في تطوير البرمجيات الرشيقة، يعمل البيان كأرضية مشتركة لفريق المنتج بأكمله

في التسويق، يساعد هذا البيان الأنشطة التي تواجه السوق على التوافق مع أهداف فريق المنتج

في الشركات الناشئة سريعة الحركة، يربط بين الفرق المتنوعة. ويساعد على تنظيم الفوضى نحو هدفهم الجماعي

ما هو الفرق بين رؤية المنتج واستراتيجية المنتج؟

رؤية المنتج هي الحلم - إنها المنتج النهائي الذي تنوي تطويره خلال السنوات القليلة القادمة. إنها طموحة ومستقبلية ومتطورة.

أما استراتيجية المنتج فهي النهج المدروس لتحقيق هذا الحلم، وهي تتضمن الموارد والخطوات والخطط. وهي لا تزال عالية المستوى وتشمل كل جانب من جوانب المنتج.

رؤية المنتج استراتيجية المنتج طويلة الأجل جدًا (أفق 5 إلى 10 سنوات) أفق متوسط إلى طويل الأجل (أفق 1-3 سنوات) طموح بطبيعته عملي وقابل للتحقيق بطبيعته غامض عن قصد وقابل للتكيف محدد بشكل متعمد وقابل للتنفيذ يركز على سبب وجود المنتج يركز على كيفية تحقيق رؤية المنتج مكتوبة في جملة قصيرة وبسيطة لا تنسى مكتوبة في وثيقة طويلة ومفصلة ومفيدة

الاختلافات بين رؤية المنتج واستراتيجية المنتج

## دور الجهات المختلفة في رؤية المنتج

في حين أن فكرة المنتج غالبًا ما تولد في ذهن شخص واحد، فإن الرؤية هي جهد تعاوني. فهي تؤثر على حياة جميع المشاركين وعملهم اليومي وكل قرار يتخذونه.

ومع ذلك، في الواقع، لكل صاحب مصلحة دور مختلف. دعنا نرى.

من المسؤول عن تحديد رؤية المنتج؟

مالك/مدير المنتج مسؤول عن تحديد الرؤية بالتعاون مع مختلف أصحاب المصلحة الآخرين. تشمل مسؤوليات مالك/مدير المنتج ما يلي:

جمع المدخلات من القيادة وأصحاب المصلحة الرئيسيين

استكشاف الأفكار مع المبيعات، والتسويق، وأبحاث السوق، والتصميم، وما إلى ذلك.

صياغة رؤية المنتج بعبارات بسيطة لا تنسى

جمع الملاحظات من مختلف أصحاب المصلحة وصقل بيان الرؤية

بالإضافة إلى تحديد بيان الرؤية، يقع على عاتق مديري المنتجات أيضًا مسؤولية التواصل ونشرها اجتماعيًا. ومن دورهم جعل فريق المشروع وفريق سكرم والمبيعات والتسويق ونجاح العملاء يفهمون الرؤية ويتبنونها في عملهم.

ويحقق مدير المنتج ذلك من خلال بناء بيئة تعاونية عبر الفرق متعددة الوظائف. فهو يوصل رؤية المنتج بطريقة تمنح كل فريق أساسًا متينًا لاتخاذ القرارات. على سبيل المثال، إذا كانت رؤية منتجك هي "مساعدة الناس على ممارسة اليقظة الذهنية":

سيقوم فريق سكروم بإعطاء الأولوية للميزات المتعلقة بالتأمل على ميزات إدارة المهام

سيقوم فريق التصميم بإنشاء واجهة مستخدم خالية من المشتتات وتساعد المستخدمين على البقاء في الحاضر

سيقوم فريق تصميم المحتوى بكتابة نسخة بسيطة ورحيمة تركز على العافية أولاً

سيقوم التسويق ببناء رسائل تتمحور حول الهدوء أكثر من الإنتاجية

بشكل عام، تساعد رؤية المنتج كل فريق على تلبية احتياجات العميل المستهدف بطريقة متميزة وفريدة من نوعها. إذا كان هذا يبدو حلاً رائعاً للعديد من التحديات المتعلقة بمنتجك، فإليك كيفية إنشاء بيان الرؤية الخاص بك.

## صياغة رؤية فعالة للمنتج

رؤية المنتج هي المنارة التوجيهية لفريق تطوير البرمجيات. فبعد تحديد البيان ومشاركته، سيتذكر الناس معانيه ويستخدمونه لاتخاذ القرارات. لذلك، تحتاج إلى صياغة رؤية منتج فعالة وقابلة للتنفيذ لتحقيق نجاح المنتج.

إليك كيف يمكنك القيام بذلك باستخدام أداة تعاون افتراضية لإدارة المشاريع والتعاون الافتراضي مثل انقر فوق .

1. استكشف الحاضر

فهم السياق الذي يعمل فيه منتجك عبر مختلف الجوانب الداخلية والخارجية، مثل:

المستخدمون المستهدفون: حدد من تصمم من أجلهم. حدد احتياجاتهم ونقاط الألم والحلول الحالية والإحباطات التي يواجهونها.

المنافسة: افهم المشهد التنافسي، بما في ذلك ما هو موجود وسعره وميزاته ومزاياه وفوائده وولاء المستخدمين، إلخ. تذكر، ليس من الضروري أن تكون المنافسة منتجًا مشابهًا. يمكن أن يكون أي منتج يحل مشكلة العميل.

على سبيل المثال، إذا كنت تنشئ تطبيقًا للتذكير، فإن البديل التنافسي الأساسي الذي تحتاج إلى دراسته هو مجموعة بسيطة من القلم والورق.

الفرصة: حدد بوضوح أين توجد فجوة السوق. استكشف حجم هذه الفجوة، وما الذي سيسد هذه الفجوة، وما قد يدفعه العملاء مقابل ذلك.

الامتيازات التجارية: أثناء قيامك بذلك، ضع في اعتبارك أيضًا رؤية شركتك - أهداف واحتياجات وموارد وتطلعات عملك. ضع في اعتبارك أيضًا بعض أمثلة على القيم الأساسية لتحديد هويتك

تأكد من توثيق جميع النتائج التي توصلت إليها في مكان تعاوني مثل ClickUp Whiteboards . أضف المعلومات في شكل نصوص وصور وروابط وملاحظات لاصقة وغير ذلك. بمجرد الانتهاء من المسودة، أحضر جميع أصحاب المصلحة لمراجعتها والتعليق عليها.

توثيق بحث المنتج الخاص بك على ألواح ClickUp Whiteboards

2. تخيل المستقبل

بمجرد أن تفهم المشهد الحالي، حان وقت الحلم، أي تخيل المستقبل الذي يوجد فيه منتجك. وكجزء من هذا، ضع في اعتبارك ما يلي.

الغرض: قبل أي شيء آخر، حدد الغرض الشامل الذي سيخدمه منتجك قبل أي شيء آخر. اسأل عن "سبب" ضرورة وجود المنتج.

النهج: فكر في كيفية تحقيق غرضك.

على سبيل المثال، إذا كان هدفك هو مساعدة الناس على ممارسة اليقظة الذهنية، فيمكنك إنشاء تطبيق للتأمل، أو تدوين اليوميات، أو العلاج عبر الإنترنت، أو تكوين العادات. اختر طريقك.

القيمة: استكشف القيمة التي ستقدمها لعملائك. هل سيجعل تطبيق اليقظة الذهنية الخاص بك العملاء أكثر سعادة وهدوءًا وإنتاجية وصحة؟ هنا، فكر أيضًا في ما سيشعر به العملاء أثناء استخدام المنتج.

التمييز: اذكر بوضوح جميع الطرق التي يتفرد بها منتجك. قد يكون هذا التمايز في الميزات أو العملاء المستهدفين أو تجربة المستخدم أو دعم العملاء أو أي شيء آخر تتخيله.

سيساعدك وضع رؤية جيدة في هذه الخطوة كثيرًا. استخدم قالب لوحة الرؤية الخاص ب ClickUp لوصف وظيفة منتجك وتميزه. هذا القالب الوسيط مناسب للعرض التقديمي، بحيث يمكنك نقله مباشرة إلى الرعاة والعملاء وأعضاء الفريق وأصحاب المصلحة الآخرين.

ساعد فريقك بالكامل على فهم السوق المستهدف بشكل أفضل مع قالب لوحة الرؤية هذا

⚡️Template الأرشيف: إذا كنت تبحث عن طريقة للحصول على أفكار للمنتجات أو شيء أكثر تحديدًا لاحتياجاتك، فراجع هذه قوالب لوحة الرؤية .

3. صياغة الرؤية

حان الوقت الآن لوضع القلم على الورق أو كتابة الكلمات في مستند. راجع وثائق الحالة الحالية والمستقبلية مرة أخرى للتحضير لصياغة بيان الرؤية.

غالبًا ما تكون رؤية المنتج عبارة بليغة وقوية. " في Netflix، نريد أن نرفّه عن العالم "، كما تقول شركة خدمات البث. وهم لا يقصدون الأفلام أو الأفلام الوثائقية أو التلفزيون، بل الترفيه في مجمله. لذا، عندما غامروا في عام 2023 في مجال الألعاب، بدا الأمر وكأنه امتداد طبيعي لعروضهم.

قبل أن تختار الخيار المناسب لك، قم بعمل ورشة عمل لبعض الخيارات. اكتب بعض الأفكار المختلفة لاختبارها. لكتابة بيان رؤية فعال، قم بإعداده:

واسع النطاق: تأكد من أنه يمكن أن يغطي ويوجه طموحك لعدة سنوات قادمة. لا تقصرها على شيء محدد يقوم به منتجك. "مساعدة الناس على ممارسة اليقظة الذهنية" أكثر اتساعًا واستيعابًا من "إنشاء تطبيق لتدوين اليوميات" أو "توفير التأمل الموجه عند النقر"

طموحة: يجب أن تكون الرؤية المثالية للمنتج المثالي شيئًا لم يحققه أحد - أو على الأقل القليل جدًا من قبل. اجعلها صعبة وطموحة حتى يتوصل الفريق إلى أفكار مبتكرة لتحقيق هذه الرؤية.

تتمحور حول العميل: سينتهي الأمر برؤية المنتج الموجهة للداخل إلى أن تكون ذاتية. لذا، اجعل بيان الرؤية يركز على العميل. قم بصياغته حول ما يمكنك القيام به من أجل العميل والسوق والعالم بأسره.

مختصر: لا أحد يستطيع تذكر بيان رؤية معقد وطويل. وهذا يعني أنهم لن يطبقوه عمليًا أيضًا. لذا، اجعلها قصيرة وبسيطة. ومن أفضل الممارسات أن تجعله يقتصر على جملة أو عبارة واحدة.

للحصول على نهج أكثر تنظيمًا لكتابة عبارات الرؤية، جرّب قالب السبورة البيضاء لرؤية ClickUp . استخدم هذا القالب لوضع رؤيتك بوضوح وتركيز، وجمع الملاحظات، وتحويل الملاحظات إلى عناصر عمل.

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4. اختبر بيانات رؤيتك

بمجرد أن يكون لديك بعض الخيارات، قم بعرضها على أصحاب المصلحة الرئيسيين لمعرفة كيف تبدو. قم باستطلاع رأي عينة من العملاء وفريق تطوير المنتجات والمبيعات والتسويق وقيادة الأعمال. اختبرها لـ

التوافق مع الرؤية التنظيمية

الوضوح بين مجموعات مختلفة من الأشخاص

قابلية الفرق المختلفة لتبنيها واستخدامها

عدم الاعتراض من أي زاوية

على سبيل المثال، إذا كان بيان رؤية منتجك هو مساعدة الناس على ممارسة اليقظة الذهنية، ولكن مؤسستك تعمل في مجال برمجيات إدارة علاقات العملاء، فإن لديك عدم توافق واضح. 👀

استخدام

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5. صقل رؤية المنتج

بناءً على التعليقات التي تتلقاها من مختلف أصحاب المصلحة، قم بتنقيح رؤية المنتج. تذكّر أنه في بعض الأحيان، قد لا تتمكن من إصلاح بعض الاختلالات عن طريق صياغة الكلمات. في مثل هذه الحالات، قد تحتاج إلى إعادة التفكير في فكرتك بالكامل.

في أغلب الأحيان، يمكنك جمع التعليقات وتنقيح الرؤية. على سبيل المثال، قد يقترح فريق التسويق أنه من الأفضل صياغة الرؤية على أنها "مساعدة الناس على أن يكونوا يقظين" بدلاً من "ممارسة اليقظة الذهنية" غير المباشرة

كمدير للمنتج، يتمثل دورك كمدير للمنتج في اتخاذ قرارات بشأن الملاحظات التي تنجح وما لا تنجح.

6. توثيق رؤية المنتج ومشاركتها

تكون رؤية المنتج فعالة بقدر عدد الأشخاص الذين يفهمونها ويتبنونها. لذا، يجب أن تكون قادرًا على توثيقها ومشاركتها على أوسع نطاق ممكن.

_مستندات النقر فوق مستندات النقر للحصول على بيانات رؤية جريئة وقوية ومصممة بشكل تعاوني ClickUp Docs طريقة رائعة للقيام بذلك. اكتب رؤية منتجك - بشكل كبير وجريء ليتمكن أي شخص من رؤيتها وفهمها بسرعة. أضف لافتات وأزرارًا وفواصل وتنسيقات أخرى لتقديم الرؤية بطريقة جذابة ولا تنسى.

شاركها بأمان بشكل عام وخاص وبعناصر تحكم متقدمة في التحرير. اربط المستندات بالمهام المختلفة لضمان تنفيذ كل عمل بما يتماشى مع رؤية المنتج.

7. تنفيذ رؤية منتجك

تعد كتابة رؤية منتجك ومشاركة رؤيتك للمنتج بداية رائعة، ولكن هذا لا يكفي. فمدير المنتج الجيد يأخذ تلك الرؤية إلى التنفيذ على أرض الواقع بسهولة.

مهام النقر فوق المهام لتحويل رؤيتك إلى واقع

الخطوة الأولى لذلك هي تحويل الرؤية إلى أهداف قابلة للقياس والتحقيق. أي برنامج OKR سيساعد في تعيين مؤشرات الأداء الرئيسية لإدارة المشروع تتماشى مع الرؤية وتحققها باستمرار.

باستخدام ClickUp Goals، يمكنك تحديد الأهداف وربطها باستراتيجية المنتج ومشاركتها بين جميع أعضاء الفريق. استفد من طرق العرض المتعددة للمشروع على ClickUp لتتبع التقدم المحرز وقياس النجاح.

📖 مكافأة للقراءة: الأهداف المهنية للعمل الخطوة التالية هي وضع خطوات تحقيق تلك الأهداف. إنشاء مهام النقر فوق المهام في مكان واحد.

عرض مخطط جانت البياني لتتبع التبعيات في تطوير المنتج

قم بتقييم تقدمك بشكل دوري للتوافق مع رؤية المنتج. استخدم البيانات من لوحة معلومات إدارة المنتج للمراجعة. ضع في اعتبارك أيضًا ما إذا كان بيان رؤيتك نفسه يحتاج إلى تحديث.

على سبيل المثال، إذا كنت شركة إدارة فعاليات برؤية تركز حصرياً على الفعاليات الفعلية أو الشخصية أو على أرض الواقع، فقد ترغب في إعادة النظر فيها، خاصةً مع انتشار الفعاليات المختلطة والافتراضية بشكل كبير.

إذا كنت حديث العهد بإنشاء رؤية للمنتج، فإن إطار العمل أعلاه يقدم لك دعماً كبيراً. ولكن إذا كنت لا تزال تكافح من أجل وضع تصور لها، فإليك بعض الإلهام.

## أمثلة على بيان رؤية المنتج

تستخدم بعض الشركات التكنولوجية الأكثر نجاحًا في جميع أنحاء العالم بيانات ملهمة لرؤية المنتج. دعنا نلقي نظرة على بعضها.

خلل

"نحن نصنع Glitch حتى يسهل عليك إنشاء الويب."

شركة Glitch الناشئة للتكنولوجيا Glitch لديها بيان رؤية بسيطة وطموحة في نفس الوقت . كلمة السر هنا هي السهولة. وهذا هو السبب في أنهم ينشئون أدوات "سريعة" و"ممتعة" لبناء المواقع الإلكترونية. تعمل أدواتهم على جعل الويب مفتوحاً ومتنوعاً ومتاحاً للجميع.

والأكثر من ذلك؟ تركز جهودهم التسويقية بشكل مكثف على مجتمعهم، حيث يقدمون أدوات، ومقاطع فيديو، ومعارض للمشاريع، وغير ذلك، مما يجعل مساعدة بعضهم البعض سهلة.

LinkedIn

"خلق فرص اقتصادية لكل فرد من القوى العاملة العالمية."

على مدار 20 عامًا منذ إنشائه، ساعد LinkedIn الأشخاص في العثور على وظائف، والتواصل، وإحالة أشخاص آخرين، وبناء علامتهم التجارية الشخصية، وفي النهاية كسب (المزيد) من المال. رؤية LinkedIn لخلق فرص اقتصادية توجه قراراتهم عبر قنواتهم المتعددة للإيرادات، مثل العضويات والإعلانات والنشرات الإخبارية وحلول التوظيف. وتحدد كلمة "كل" توسعاتهم عبر الأسواق واللغات وغيرها.

تسلا

"تسريع انتقال العالم إلى الطاقة المستدامة"

في حين أن شركة تسلا غالباً ما تظهر في الأخبار عن السيارات ذاتية القيادة، فإن تركيزها الأساسي ينصب على الطاقة الشمسية والمركبات التي تعمل بالبطاريات. رؤية تسلا توجهها لبناء حلول طاقة مستدامة تتجاوز مجرد السيارات. في الواقع، تحرز تسلا أيضاً تقدماً مطرداً في مجال الألواح الشمسية والأسطح الشمسية وجدران الطاقة وغيرها.

ولكي تتمكن من إنشاء رؤية للمنتج تكون مؤثرة بنفس القدر، قد تجد المساعدة في أي من النماذج التالية.

## قوالب رؤية المنتج وكيفية استخدامها

قالب رؤية المنتج القائم على تحديد الموقع

أحد قوالب رؤية المنتج الأكثر استخدامًا هو القالب المستمد من هيكل جيفري مور لبيان تحديد المواقع. من الناحية العملية، سيبدو القالب على النحو التالي.

_بالنسبة لـ [العميل]، الذي يحتاج إلى [حاجة العميل]، فإن هذا [المنتج] هو [اسم الفئة] الذي [تعريف الحل]. على عكس المنافسة، [المنتج] هو [عرض بيع فريد من نوعه]

بالنسبة للمثال السابق الخاص بتطبيق اليقظة الذهنية، سيكون بيان تحديد المواقع هو

_ بالنسبة ل [المحترفين في المناطق الحضرية]، الذين يحتاجون إلى [الدعم في التغلب على التوتر]، فإن هذا [المنتج] هو [تطبيق للهاتف المحمول] يرشدهم من خلال ممارسات اليقظة الذهنية مثل التأمل وتدوين اليوميات وممارسة الرياضة]. وخلافًا للتطبيقات الحالية، فإن [المنتج] مصمم [مصمم لتقديم إدارة فورية للتغلب على التوتر من خلال ممارسات تستغرق أقل من 120 ثانية]

وعلى الرغم من أن هذه بنية رائعة لتلخيص البحث وذكر الحقائق، إلا أنه وصف للحاضر. فهو لا يقدم المستقبل الطموح والطموح الذي يجب أن توفره بيانات الرؤية.

قالب قائم على الغرض

منتج قائم على الغرض قالب بيان الرؤية يسمح للمؤسسات بوضع برامجها في سياق دورها في العالم.

\[المنتج] يساعد [العميل] مع [القيمة]

وبتوسيع نطاق المثال نفسه، ستكون رؤية المنتج:

_[المنتج يساعد [المنتج] على مساعدة [المحترفين الحضريين المجهدين] على [عيش اللحظة طوال حياة مُرضية]

قالب قائم على التحول

يركز هذا القالب على التغيير أو التحول الذي يجلبه المنتج إلى العالم أو السوق.

_[المنتج ] يمكّن [التغيير] في [السياق]

قد تكون رؤية المنتج القائمة على التحول للتطبيق:

[المنتج] ينهي [إدمان الدوبامين] من أجل [عالم إبداعي مستدام]

بينما تقدم هذه القوالب بعض الإرشادات، من الأفضل أن تتذكر المبادئ الأولى عند كتابة رؤية المنتج الخاص بك. حاول تضمين إجابات على الأسئلة التالية.

لمن هذا المنتج؟

كيف يحل مشكلتهم؟

ما الذي يقدمه بشكل أفضل أو مختلف؟

لماذا هو موجود؟

حوّل رؤية منتجك من الحلم إلى حقيقة مع ClickUp

تلقي الرؤية الجيدة للمنتج الضوء على وجهة المنتج في المستقبل القريب والبعيد. فهي تمكّن الجميع من رؤية الفيل بنفس الطريقة، بكل أجزائه. تساعدك معرفة ما تقوم ببنائه على وضع استراتيجية وخطة مثالية وصولاً إلى الإطلاق النهائي.

بالنسبة لفريق الهندسة، فهي تجعل إدارة المنتج سهلة للغاية. أبعد من ذلك، يساعد بيان الرؤية الجيدة المؤسسة بأكملها. فالتسويق والمبيعات والشؤون المالية والموارد البشرية والموارد البشرية والإدارة وكل فريق آخر يتماشى مع الرؤية، ويتحركون معًا كوحدة متماسكة ومتماسكة. فالرؤية الجيدة للمنتج توجه القرارات وتساعد في حل النزاعات.

إن وضع الرؤية هو جزء واحد فقط من العملية. فتوثيق بيان المهمة ومشاركتها وتكرارها هو الجزء الأهم. إن استخدام أداة شاملة لإدارة المشاريع مثل ClickUp يمكّن الفرق من إنشاء الرؤية وتنفيذها بشكل تعاوني.

أدوات العصف الذهني مثل السبورات البيضاء، وأدوات التفكير مثل الخرائط الذهنية، وتدوين الملاحظات باستخدام المستندات، وإدارة المشروع باستخدام المهام، والمراجعات باستخدام لوحات المعلومات - تقدم ClickUp منصة شاملة لإدارة مكان العمل لفرق المنتجات.

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## الأسئلة المتداولة (FAQ)

1. ما أفضل وصف لرؤية المنتج؟

الحالة المستقبلية الطموحة هي أفضل طريقة لوصف رؤية المنتج. فهي تحدد ما يهدف المنتج إلى تحقيقه على المدى الطويل، وتعمل كنجم الشمال، وتوجه عملية التطوير.

2. من الذي يحدد رؤية المنتج في Scrum؟

في Scrum، يقوم مالك المنتج في Scrum بتحديد رؤية المنتج بالتعاون مع أصحاب المصلحة في الأعمال التجارية والتقنية.

3. من المسؤول عن توصيل رؤية المنتج إلى فريق سكروم؟

مالك المنتج أو الإدارة مسؤول عن توصيل الرؤية إلى فريق سكروم.

4. ما هي رؤية طريقة المنتج؟

رؤية طريقة المنتج هي نهج لتطوير البرمجيات يسترشد ببيان رؤية واحدة متماسكة. وتبدأ الفرق التي تتبع هذه الطريقة عادةً من القمة برؤية المنتج ثم تتدرج خطط التنفيذ من هناك.

5. من المسؤول عن المهمة والرؤية؟

في تطوير البرمجيات، يكون مالك/مدير المنتج مسؤولاً عن إنشاء وتوزيع كل من الرؤية والرسالة.