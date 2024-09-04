كيفية إنشاء سياسة لوسائل التواصل الاجتماعي (+ أمثلة)

تخيل هذا: يقوم أحد الموظفين بمشاركة منشور يبدو غير مؤذٍ عن يوم عادي في مكان عمله على حسابه الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه ينتهك عن غير قصد سرية الشركة. ينتشر المنشور بسرعة، ويتحول إلى أزمة علاقات عامة كان يمكن تجنبها بسهولة. هذا السيناريو ليس مجرد حكاية تحذيرية - يمكن أن يصبح واقعاً بالنسبة لك.

لتجنب الوقوع في مثل هذه المشكلات المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي (كبيرة كانت أم صغيرة)، فأنت بحاجة إلى سياسة جيدة لوسائل التواصل الاجتماعي. في منشور المدونة هذا، سنشرح لك كيفية إنشاء سياسة لوسائل التواصل الاجتماعي، مع تقديم خطوات وأمثلة واضحة لإنشاء إرشادات تتماشى مع قيم شركتك وضمان فهم فريقك لحدود المشاركة عبر الإنترنت.

ما هي سياسة وسائل التواصل الاجتماعي؟

سياسة وسائل التواصل الاجتماعي هي مجموعة من الإرشادات التي تحدد توقعات شركتك لسلوك الموظفين على منصات التواصل الاجتماعي. وهي توفر إطار عمل واضح لكيفية تمثيل الموظفين لعلامتك التجارية على الإنترنت، مما يضمن الاتساق وحماية سمعة شركتك. تعمل سياسة وسائل التواصل الاجتماعي المصممة بشكل جيد مثل دليل الموظف ولكن بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي

يمكنك التفكير في سياسة وسائل التواصل الاجتماعي على أنها خارطة الطريق التي تحدد الخطوط العريضة:

قواعد استخدام حسابات التواصل الاجتماعي الرسمية للشركة على وسائل التواصل الاجتماعي

الإرشادات الخاصة بحسابات الموظفين الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي للنشر أو التعليق حول الشركة

ما يجب فعله وما لا يجب فعله لمشاركة المعلومات أو المحتوى المتعلق بالشركة على وسائل التواصل الاجتماعي

أفضل الممارسات للتعامل مع العملاء والجمهور عبر الإنترنت

الإجراءات التأديبية التي يجب اتخاذها ضد الموظفين الذين ينتهكون إرشادات الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي

تعمل سياسة وسائل التواصل الاجتماعي كشبكة أمان لسمعة علامتك التجارية على الإنترنت. وإليك الطريقة:

تحافظ على اتساق صوت علامتك التجارية عبر جميع المنصات

تمنع الحوادث المحرجة (والتي قد تكون مكلفة) على وسائل التواصل الاجتماعي

يمنح فريق عملك الثقة للتفاعل عبر الإنترنت دون إعادة التفكير في أنفسهم

يوفر خطة عمل للتعامل مع ردود الفعل السلبية أو أزمات العلاقات العامة

يضمن التزامك بالقواعد عندما يتعلق الأمر بقوانين الصناعة

الأقسام التي يجب تضمينها في سياسة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك

A سياسة الشركة لوسائل التواصل الاجتماعي تحتوي على عناصر مختلفة، بما في ذلك المعايير الموضوعية والأخلاقية. إليك بعض الأقسام المهمة التي يجب عليك إضافتها إلى سياسة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك:

الغرض والنطاق

الغرض والنطاق هما "لماذا" و "من" وراء سياسة وسائل التواصل الاجتماعي - لماذا لديك هذه الإرشادات الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ومن يحتاج إلى اتباعها. عندما يكون الجميع على نفس الصفحة، يكون من الأسهل الحفاظ على سمعة علامتك التجارية على الإنترنت ودعمها.

ملكية الحساب

يوضح هذا القسم من يملك ماذا عندما يتعلق الأمر بحسابات وسائل التواصل الاجتماعي. ويحدد الأدوار الواضحة لكل شخص مرتبط بالتعامل مع التواجد على وسائل التواصل الاجتماعي للشركة. كما يسلط الضوء على الأشخاص غير المصرح لهم باستخدام حسابات الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي. ومن الطبيعي أن يؤدي ذلك إلى تعزيز المساءلة.

على سبيل المثال، يمكن لمدير وسائل التواصل الاجتماعي التأكد من أن جميع المحتويات على حسابات الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي تلتزم بمعايير الشركة وتكون مناسبة للجمهور المستهدف. يمكن أن يكون مدير دعم العملاء مسؤولاً عن جميع شكاوى العملاء واستفساراتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويمكن لفريق تكنولوجيا المعلومات مراقبة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي بحثاً عن أي نشاط مشبوه.

تمثيل العلامة التجارية

تتمتع علامتك التجارية بشخصية خاصة بها، تتكون من شكل وإحساس وصوت مميز، ويساعدك هذا الجزء من السياسة على تثبيت ذلك في كل مرة تنشر فيها على وسائل التواصل الاجتماعي. هذا أقرب إلى دليل أسلوب لوسائل التواصل الاجتماعي. سواء قمت بالنشر على الحسابات الرسمية للشركة أو مجرد ذكر الشركة في منشوراتك الشخصية، فإن هذه الإرشادات تضمن أن يبقى كل شيء متناسقًا واحترافيًا.

إليك بعض النقاط التي يمكنك تضمينها في هذا القسم:

تأكد من أن كل المحتوى يعكس التزام الشركة بالتنوع والمساواة والشمول

استخدم فقط الشعارات ومخططات الألوان والخطوط والأصول المرئية الأخرى المعتمدة عند إنشاء محتوى وسائل التواصل الاجتماعي

التركيز على الموضوعات ذات الصلة بمجال عمل الشركة ومنتجاتها وخدماتها. تجنب المشاركة في مناقشات أو نشر محتوى لا علاقة له برسالة الشركة

السرية والخصوصية

يجب أن تسلط سياسة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك الضوء على الجوانب التي يجب على الموظفين الحفاظ على سريتها. يساعد ذلك على حماية المعلومات الحساسة من المشاركة غير المقصودة عبر الإنترنت. هذا القسم مهم لحماية بيانات الملكية الخاصة بالمؤسسة، وكذلك خصوصية العملاء والموظفين، والذي بدوره يبني الثقة مع أصحاب المصلحة.

يمكنك إضافة الإرشادات التالية للموظفين لضمان السرية والخصوصية على وسائل التواصل الاجتماعي:

عدم مشاركة أي معلومات سرية أو خاصة بالملكية على وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بالأسرار التجارية للشركة والبيانات المالية وتفاصيل العملاء والاستراتيجيات الداخلية وخطط تطوير المنتجات

تجنب مناقشة أو مشاركة المعلومات المتعلقة بالمفاوضات الجارية أو المسائل القانونية أو التحديات التنظيمية أو أي مواضيع حساسة أخرى قد تؤثر على أمن الشركة

لا تفصح عن أي معلومات متعلقة بالعميل، بما في ذلك أسماء العملاء أو ملاحظاتهم دون إذن مسبق من العميل والشركة

الامتثال للقوانين واللوائح

قد يكون التنقل عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمرًا صعبًا عندما يتعلق الأمر بقوانين حقوق النشر المختلفة، ولكن هذا القسم هنا للمساعدة. يجب عليك التأكد من أن الجميع يلتزم بالقوانين - سواء كان الأمر يتعلق باستخدام الصور بشكل قانوني أو التأكد من اتباع اللوائح الخاصة بالصناعة. من خلال تسليط الضوء على ما يجب فعله وما لا يجب فعله، يمكنك الحفاظ على الأمور فوق القانون وتجنب أي مشاكل قانونية في المستقبل.

اقرأ المزيد: قوالب مجانية لإجراءات التشغيل الموحدة وكيفية كتابة إجراءات التشغيل الموحدة الخاصة بك

كيف تنشئ سياسة فعالة لوسائل التواصل الاجتماعي؟

قد يبدو إنشاء سياسة لوسائل التواصل الاجتماعي أمراً صعباً، ولكن باستخدام الأدوات المناسبة، يمكن أن يكون الأمر أسهل بكثير. ClickUp وهي منصة شاملة لإدارة المستندات والمشاريع، تبسّط عملية إنشاء سياسات وسائل التواصل الاجتماعي وإدارتها من خلال تمكين التعاون السلس واستخدام الذكاء الاصطناعي.

فيما يلي دليل تفصيلي خطوة بخطوة لإنشاء سياسة فعّالة لوسائل التواصل الاجتماعي، مُستكملة من خلال ClickUp:

1. حدد الغرض من سياستك

بدون هدف واضح، قد تفتقر سياسة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك إلى التوجيه، مما يجعلها أقل فعالية. ابدأ بجمع أصحاب المصلحة الرئيسيين - الموارد البشرية والشؤون القانونية والتسويق وتكنولوجيا المعلومات - لمناقشة سبب الحاجة إلى سياسة وسائل التواصل الاجتماعي وما يجب أن تحققه.

كيف يتم ذلك:

خلال هذا الاجتماع، شجع النقاش المفتوح حول ما يجب أن تحققه السياسة. إليك بعض النقاط التي يمكنك أخذها بعين الاعتبار:

هل تتطلع إلى حماية المعلومات الحساسة والسرية بيانات الشركة وتجنب المخاطر الأمنية؟

هل يمثل اتساق العلامة التجارية عبر منصات التواصل الاجتماعي أولوية؟

هل تريد التأكد من أن الموظفين يفهمون كيفية التصرف عبر الإنترنت بطريقة تعكس قيم شركتك؟

من خلال معالجة هذه الأسئلة، ستتمكن من تحديد الأهداف المحددة التي تحتاج سياستك إلى معالجتها.

2. تحديد الاستخدام المقبول

تتضمن هذه الخطوة وضع قواعد واضحة حول كيفية استخدام الموظفين لحسابات وسائل التواصل الاجتماعي الشخصية خلال ساعات العمل وعند تمثيل الشركة على الإنترنت. وهي تغطي المنصات التي يتم تضمينها والمحتوى المناسب.

كيفية القيام بذلك:

المنصات: تحديد منصات التواصل الاجتماعي ذات الصلة مثل LinkedIn وInstagram وغيرها.

تحديد منصات التواصل الاجتماعي ذات الصلة مثل LinkedIn وInstagram وغيرها. المحتوى: تحديد أنواع المنشورات والتفاعلات على وسائل التواصل الاجتماعي المقبولة

تحديد أنواع المنشورات والتفاعلات على وسائل التواصل الاجتماعي المقبولة الشخصية مقابل المهنية: تقديم إرشادات حول إدارة الحسابات الشخصية، خاصة إذا كانت تشير إلى الشركة

تقديم إرشادات حول إدارة الحسابات الشخصية، خاصة إذا كانت تشير إلى الشركة ساعات العمل: حدد الاستخدام المقبول لوسائل التواصل الاجتماعي أثناء وقت العمل

استخدام ClickUp كتيبات وسياسات وإجراءات الموظف ClickUp نموذج السياسات والإجراءات لتحديد المبادئ التوجيهية لاستخدام الموظفين لوسائل التواصل الاجتماعي.

نموذج كتيبات وسياسات وإجراءات كليك أب الخاصة بالموظفين

فهو يمنحك هيكلاً منظماً لوضع العناصر المختلفة لسياسة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك، صفحة تلو الأخرى. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء صفحات منفصلة على النحو التالي:

مقدمة: تحديد الغرض من السياسة ونطاقها. شرح أهمية الاستخدام المسؤول لوسائل التواصل الاجتماعي

تحديد الغرض من السياسة ونطاقها. شرح أهمية الاستخدام المسؤول لوسائل التواصل الاجتماعي المبادئ التوجيهية العامة: حظر إساءة استخدام موارد الشركة في الأنشطة الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي. تحديد توقعات السلوك المناسب للموظفين على وسائل التواصل الاجتماعي (على سبيل المثال، اللغة المحترمة وتجنب المضايقات أو التمييز). معالجة استخدام شعارات الشركة وعلاماتها التجارية وملكيتها الفكرية

حظر إساءة استخدام موارد الشركة في الأنشطة الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي. تحديد توقعات السلوك المناسب للموظفين على وسائل التواصل الاجتماعي (على سبيل المثال، اللغة المحترمة وتجنب المضايقات أو التمييز). معالجة استخدام شعارات الشركة وعلاماتها التجارية وملكيتها الفكرية تمثيل الموظفين: توضيح ما إذا كان بإمكان الموظفين تمثيل الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي. توفير إرشادات لاستخدام العلامة التجارية أو شعارات الشركة في الملفات الشخصية. وضع إجراءات للحصول على موافقة على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي ترعاها الشركة

توضيح ما إذا كان بإمكان الموظفين تمثيل الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي. توفير إرشادات لاستخدام العلامة التجارية أو شعارات الشركة في الملفات الشخصية. وضع إجراءات للحصول على موافقة على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي ترعاها الشركة المعلومات السرية: حظر مشاركة المعلومات السرية أو معلومات الملكية على وسائل التواصل الاجتماعي. تحديد عواقب انتهاك هذه السياسة

حظر مشاركة المعلومات السرية أو معلومات الملكية على وسائل التواصل الاجتماعي. تحديد عواقب انتهاك هذه السياسة التحرش والتمييز: تعزيز التزام الشركة بمكان عمل خالٍ من التحرش. حظر المحتوى التمييزي أو المسيء على وسائل التواصل الاجتماعي. تحديد عواقب انتهاك هذه السياسة

تعزيز التزام الشركة بمكان عمل خالٍ من التحرش. حظر المحتوى التمييزي أو المسيء على وسائل التواصل الاجتماعي. تحديد عواقب انتهاك هذه السياسة المراقبة والتنفيذ: شرح ممارسات المراقبة التي تتبعها الشركة (على سبيل المثال، مراقبة الأجهزة المملوكة للشركة). حدد عواقب انتهاك سياسة وسائل التواصل الاجتماعي. وصف عملية الاستئناف

لكل صفحة داخل القالب، يمكنك تعيين مالكين ومساهمين مختلفين.

3. دمج الاعتبارات القانونية والأخلاقية

أنت لا ترغب في أن ينتهك الموظفون أي معايير قانونية أو أخلاقية أثناء التفاعل من خلال حسابات الشركة الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، لأن ذلك قد يوقع الشركة في مشاكل. وهذا هو السبب في أهمية دمج المعايير القانونية والأخلاقية في سياسة الشركة لوسائل التواصل الاجتماعي.

استشر خبيراً قانونياً لضمان توافق إرشاداتك مع القوانين المتعلقة بحرية التعبير والخصوصية والملكية الفكرية. قم بتضمين إرشادات واضحة بشأن التعامل مع المعلومات السرية وحدد عواقب التشهير أو المضايقة أو التمييز عبر الإنترنت.

4. وضع مبادئ توجيهية للمحتوى

تتمثل الخطوة التالية في وضع معايير واضحة للمحتوى الذي تشاركه شركتك على وسائل التواصل الاجتماعي. يتعلق الأمر بتحديد أنواع المنشورات المناسبة والتأكد من أنها تتماشى مع هوية العلامة التجارية من حيث النبرة والصوت والأسلوب.

كيف يتم ذلك:

أمثلة على المحتوى: تقديم أمثلة محددة للمحتوى المقبول، مثل تحديثات المنتج أو قصص نجاح العملاء، وتوضيح ما يجب تجنبه، مثل الموضوعات المثيرة للجدل أو خارج العلامة التجارية

تقديم أمثلة محددة للمحتوى المقبول، مثل تحديثات المنتج أو قصص نجاح العملاء، وتوضيح ما يجب تجنبه، مثل الموضوعات المثيرة للجدل أو خارج العلامة التجارية عملية الموافقة: تنفيذ عملية الموافقة على المحتوى لحسابات الشركة الرسمية لضمان الاتساق والجودة

تنفيذ عملية الموافقة على المحتوى لحسابات الشركة الرسمية لضمان الاتساق والجودة اتساق العلامة التجارية: تحديد النبرة والصوت والأسلوب الذي يتناسب مع علامتك التجارية، سواء كانت احترافية أو ودية أو موثوقة

مع مستندات ClickUp يمكنك إنشاء المستندات وتحريرها ومشاركتها بشكل تعاوني. عندما يتعلق الأمر بوضع مبادئ توجيهية للمحتوى لصياغة سياسة لوسائل التواصل الاجتماعي، فإن هذه الميزات تجعلها خياراً فعالاً بشكل خاص:

التعاون في الوقت الفعلي: يمكن لعدة أعضاء في الفريق العمل على المستند في وقت واحد، مما يسهل جمع المدخلات والتأكد من أن الجميع على نفس الصفحة

يمكن لعدة أعضاء في الفريق العمل على المستند في وقت واحد، مما يسهل جمع المدخلات والتأكد من أن الجميع على نفس الصفحة سجل الإصدارات: تتبع التغييرات التي تم إجراؤها على المستند والعودة إلى الإصدارات السابقة إذا لزم الأمر

تتبع التغييرات التي تم إجراؤها على المستند والعودة إلى الإصدارات السابقة إذا لزم الأمر تكامل المهام: ربط المهام المتعلقة بالسياسة (على سبيل المثال, دليل الموظف ، المراقبة) مباشرة بالوثيقة لتحسين التنظيم

ربط المهام المتعلقة بالسياسة (على سبيل المثال, دليل الموظف ، المراقبة) مباشرة بالوثيقة لتحسين التنظيم التعليقات والمناقشات: إضافة التعليقات والمناقشات إلى أقسام محددة من المستند، مما يسهل التواصل المفتوح والتغذية الراجعة

إضافة التعليقات والمناقشات إلى أقسام محددة من المستند، مما يسهل التواصل المفتوح والتغذية الراجعة مشاركة المستند: شارك السياسة مع أصحاب المصلحة المعنيين، سواء داخل مؤسستك أو خارجها

استخدام مستندات ClickUp Docs لإنشاء مستند خاص للتعاون عند إنشاء سياسة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك

يمكنك أيضًا استخدام AI للتوثيق لتسريع العملية. يوفر ClickUp Brain، مساعد الذكاء الاصطناعي من ClickUp، مساحة عمل مرنة وتعاونية لفرق العمل مثل فريقك لتوليد الأفكار وتنظيمها وتطويرها.

استخدم انقر فوق الدماغ لتبادل الأفكار حول سياسة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك والتعاون في كتابتها من الصفر

يمكنك إدخال المطالبات في مساعد الذكاء الاصطناعي والحصول على إجابات لأي شيء تحتاج إلى المساعدة فيه. ومع ذلك، تأكد من ضبط النتائج قبل وضعها في سياستك. يمكنك حتى استخدام ClickUp Brain لصياغة سياسة وسائل التواصل الاجتماعي من الصفر.

5. تحديد الأدوار والمسؤوليات

تحتاج إلى تحديد المسؤول عن سياسات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بشركتك. قم بتعيين أدوار واضحة لأعضاء فريقك - اعرف من يقوم بالنشر، ومن يجيب على الأسئلة، ومن يراقب كل شيء. سيؤدي ذلك إلى تجنب الاختلاط والحفاظ على سمعتك على الإنترنت.

ابدأ بتعيين أفراد أو فرق محددة مسؤولة عن إدارة حسابات الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي وإنشاء المحتوى. حدد من لديه سلطة النشر على القنوات الرسمية للحفاظ على الاتساق والتحكم في رسالة العلامة التجارية.

يمكنك أيضاً تعيين أدوار للتعامل مع استفسارات العملاء وضمان الردود السريعة والدقيقة. وأخيراً، حدد كيف ينبغي للموظفين الإبلاغ عن المشكلات أو المحتوى غير اللائق الذي يواجهونه على الإنترنت، بما في ذلك العملية ومن يجب إبلاغه.

6. حدد عملية المراقبة والامتثال

تتعلق هذه الخطوة بإعداد نظام لمراقبة نشاط وسائل التواصل الاجتماعي المتعلقة بشركتك. من المهم مراقبة كيفية تمثيل علامتك التجارية والتأكد من أن الجميع يتبع الإرشادات الموضوعة.

قم بتطوير عملية للتحقق باستمرار من قنوات التواصل الاجتماعي بحثاً عن المنشورات والإشارات والتفاعلات التي تتضمن شركتك. يمكن أن يشمل ذلك أعضاء فريق معينين أو أدوات تتبع نشاط العلامة التجارية. مع عملية واضحة لمعالجة المشكلات يمكنك تصحيح أي مشاكل بسرعة، والحفاظ على سلامة تواجدك على الإنترنت وتقليل المخاطر المحتملة. نموذج العمليات والإجراءات الخاص ب ClickUp يمكن أن يساعدك في تفصيل الشركة العمليات والإجراءات, بما في ذلك توحيد العمليات لأعضاء المنظمة عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. يمكنك إعداد المكلفين والإدارات، ومراحل التوثيق لكل عنصر.

قالب العمليات والإجراءات الخاص بـ ClickUp

يمكّنك هذا القالب من:

جعل جميع العمليات الخاصة بالمهام المختلفة مركزية

وضع توقعات ومسؤوليات واضحة لكل مهمة

تنظيم الإجراءات بشكل مرئي باستخدام بطاقات كانبان

💡 نصيحة احترافية: استخدم برنامج إدارة التسويق الخاص بـ ClickUp لمراقبة جميع حملات التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتأكد من التزام الموظفين بالإرشادات.

7. التواصل مع السياسة بفعالية

لا يكفي أن يكون لديك سياسة، بل يجب توصيلها بشكل واضح ومنتظم لضمان أن يكون الجميع على نفس الصفحة. اجعل سياسة وسائل التواصل الاجتماعي متاحة بسهولة، سواء من خلال الشبكة الداخلية للشركة, كتيبات الموظفين أو منصة مشتركة عبر الإنترنت.

استخدم قنوات الاتصال الداخلية مثل النشرات الإخبارية أو اجتماعات الفريق أو تحديثات البريد الإلكتروني لإبلاغ موظفيك بالسياسة، خاصة بعد أي تحديثات أو أحداث مهمة. فكر في عقد دورات تدريبية لمراجعة السياسة والإجابة على أي أسئلة، لضمان الفهم الكامل و الامتثال للمعايير القانونية والأخلاقية .

💡 نصيحة احترافية: استخدم منصة ClickUp لإدارة الموارد البشرية لإنشاء دليل للموظفين ووضع عمليات اتصال فعالة للموظفين لمشاركة سياسات الشركة وإجراءاتها.

أمثلة على سياسات وسائل التواصل الاجتماعي للتعلم منها

إليك بعض الأمثلة على سياسات وسائل التواصل الاجتماعي من شركات شهيرة يمكنك التعلم منها واستخدامها كمصدر إلهام لسياساتك الخاصة:

كوكا كولا

عبر كوكا كولا تؤكد سياسة كوكا كولا على الشفافية والدقة والاحترام. يتم تشجيع الموظفين على الإفصاح عن علاقتهم بالشركة عند المشاركة في المحادثات عبر الإنترنت المتعلقة بالعلامة التجارية.

العناصر الرئيسية:

كن شفافاً بشأن علاقتك بشركة كوكا كولا

اتبعوا الموقع الإلكتروني للشركة مدونة قواعد السلوك التجاري تأكد من أن مشاركاتك دقيقة وصادقة

احترم السرية والمعلومات الخاصة بالملكية

استخدم المنطق السليم وكن محترمًا في جميع اتصالاتك

المعلومات

عبر إنتل تم تصميم إرشادات إنتل لتمكين الموظفين من المشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي مع حماية مصالح الشركة وتشجيع استخدام هذه المنصات كقوة للخير والإيجابية.

العناصر الأساسية:

الإفصاح عن انتمائك لشركة إنتل

الحرص على أن تكون مشاركاتك محترمة وصادقة

الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بشركة إنتل

تجنب تضارب المصالح

اعلم أن منشوراتك يمكن أن يكون لها تأثير طويل المدى على سمعة الشركة

أفضل شراء

عبر أفضل شراء سياسة Best Buy واضحة ومباشرة وتضع توقعات واضحة للموظفين الذين يتفاعلون على المنصات الاجتماعية.

المبادئ التوجيهية الرئيسية:

حماية العلامة التجارية: لا تشارك المعلومات السرية، مثل الأرقام المالية أو الاتصالات الداخلية حول العروض الترويجية أو بيانات العملاء أو أي شيء يمكن أن يضر بصورة الشركة

لا تشارك المعلومات السرية، مثل الأرقام المالية أو الاتصالات الداخلية حول العروض الترويجية أو بيانات العملاء أو أي شيء يمكن أن يضر بصورة الشركة احترام حقوق النشر والعلامات التجارية : لا تنشر أي شيء يخص شخصًا آخر، بما في ذلك الموسيقى والمنشورات والشعارات والعلامات التجارية، وما إلى ذلك.

: لا تنشر أي شيء يخص شخصًا آخر، بما في ذلك الموسيقى والمنشورات والشعارات والعلامات التجارية، وما إلى ذلك. احترم الجمهور: لا تستخدم لغة مسيئة أو تشارك محتوى غير لائق

لا تستخدم لغة مسيئة أو تشارك محتوى غير لائق كن شفافًا: أفصح عن دورك مع بست باي إذا كنت تناقش الشركة

أفصح عن دورك مع بست باي إذا كنت تناقش الشركة كن مسؤولاً: تذكّر أن منشوراتك تنعكس على بست باي ويمكن أن تؤثر على علامتها التجارية

ديل

عبر ديل تم تصميم سياسة Dell لضمان توافق نشاط الموظفين على وسائل التواصل الاجتماعي مع قيم الشركة وأهدافها.

المبادئ الأساسية:

كن لطيفًا واستمتع وتواصل: احترم التنوع، ولا تدعم أو تنغمس في خطاب الكراهية. عدم الانخراط في التنمر أو المضايقة أو التهديد بالعنف على وسائل التواصل الاجتماعي

احترم التنوع، ولا تدعم أو تنغمس في خطاب الكراهية. عدم الانخراط في التنمر أو المضايقة أو التهديد بالعنف على وسائل التواصل الاجتماعي حماية المعلومات : حماية معلومات Dell السرية والمملوكة لشركة Dell

: حماية معلومات Dell السرية والمملوكة لشركة Dell تحلَّ بالشفافية والإفصاح : أفصح عن علاقتك بشركة Dell عند مناقشة الموضوعات المتعلقة بالشركة

: أفصح عن علاقتك بشركة Dell عند مناقشة الموضوعات المتعلقة بالشركة اتبع القانون واتبع مدونة قواعد السلوك: لا تنتهك العلامات التجارية أو حقوق التأليف والنشر أو حقوق الدعاية تأكد من إسناد اقتباساتك وأخذ الموافقة من أولئك الذين يظهرون في وسائل الإعلام التي تشاركها

لا تنتهك العلامات التجارية أو حقوق التأليف والنشر أو حقوق الدعاية تأكد من إسناد اقتباساتك وأخذ الموافقة من أولئك الذين يظهرون في وسائل الإعلام التي تشاركها كن مسؤولاً: استخدم حسن التقدير وتجنب المحتوى غير اللائق

أدوبي

عبر أدوبي تشجع سياسة Adobe الموظفين على مشاركة حماسهم للشركة مع مراعاة المخاطر المحتملة.

العناصر الأساسية:

الإفصاح عن انتمائك لشركة Adobe

استخدم الحس السليم وكن محترمًا

حماية المعلومات السرية ومعلومات الملكية

أوضح أن آرائك هي آراؤك الخاصة

شارك في المحادثات التي تضيف قيمة إلى مجتمع Adobe

لوريال

عبر لوريال تركز سياسة لوريال للإعلانات والاتصالات التسويقية على التواصل المسؤول لتجنب تضليل المستهلكين ونشر محتوى ضار أو تمييزي.

العناصر الأساسية:

يجب أن تكون جميع الادعاءات والبيانات مدعومة بالبيانات

يجب ألا ينتقد المحتوى أحد المنافسين أو فئة من المنتجات

الامتناع عن استخدام مواد محمية بحقوق الطبع والنشر على وسائل التواصل الاجتماعي

يجب أن تكون الوسائط التي تتم مشاركتها صادقة وصحيحة وغير مضللة، ولائقة

نستله

عبر نستله تركز سياسة نستله لوسائل التواصل الاجتماعي على الترويج لمحتوى نظيف وأصلي عن العلامة التجارية على وسائل التواصل الاجتماعي.

المبادئ التوجيهية الرئيسية:

الإفصاح عن الانتماء إلى نستله أثناء نشر المحتوى أو التعليق على المنشورات

عدم نشر أي منشورات تشهيرية أو تشهيرية أو تنمر أو مضايقة أو تهديد أو إساءة

عدم نشر منشورات مضللة أو خادعة

عدم نشر أي منشورات غير لائقة أو سلبية أو مهينة

إنشاء سياسة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك وإنفاذها باستخدام ClickUp

إن إنشاء سياسة قوية للشركة على وسائل التواصل الاجتماعي هو المفتاح للحفاظ على أمان علامتك التجارية في مجتمعك على الإنترنت وتمكين فريقك، مع الحفاظ على وجود متسق واحترافي على الإنترنت. مع ClickUp، يمكنك جعل هذه العملية أسهل بكثير.

بدءاً من العصف الذهني بشأن المبادئ التوجيهية والمسؤوليات إلى طرح السياسة النهائية، فإن ClickUp يوفر لك قوالب قابلة للتخصيص، وإدارة مهام سهلة الاستخدام، وأدوات تجعل التعاون أمراً سهلاً.

سواء كنت تبدأ من الصفر أو تقوم فقط بتعديل ما لديك بالفعل، فإن ClickUp يساعدك على البقاء على المسار الصحيح والحفاظ على مشاركة الجميع. فلماذا الانتظار؟ ابدأ في إنشاء سياسة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك عن طريق الاشتراك في ClickUp اليوم!