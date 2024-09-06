أسلوب القيادة المتساهلة: الفوائد &؛ أفضل الممارسات

نظرًا لأن الموظفين يسعون إلى المزيد من القيمة وفرص النمو في أماكن العمل، فإن تركيزهم الأساسي ينصب على المساءلة والملكية. لذلك، تتبنى العديد من المؤسسات أيضًا أسلوب القيادة القائمة على عدم التدخل لتعزيز الاستقلالية في العمل وزيادة الرضا الوظيفي.

إن أسلوب القيادة القائمة على عدم التدخل في العمل مشتق من المصطلح الفرنسي "Laissez-faire"، والذي يعني "دع الأمر كما هو" أو "دع الأمر كما هو" وهو يتبع نهج عدم التدخل حيث يتراجع القادة خطوة إلى الوراء، مما يسمح لفرقهم بإدارة عملهم بشكل مستقل.

أنت تقدم الحد الأدنى من التوجيه والإرشاد، مما يسمح لأعضاء فريقك باتخاذ القرارات وحل المشاكل بشكل مستقل. وهذا فلسفة القيادة تتمحور حول تفويض المهام، والثقة بفريقك، وتمكين الملكية.

ولكن هل الأمر بسيط مثل الجلوس والاعتماد على فريقك لإنجاز المهام؟ كيف يساعد ذلك؟ في هذه المدونة، سنغطي في هذه المدونة الفوائد المحتملة لأسلوب القيادة القائمة على عدم التدخل، وعيوبه، وأفضل الممارسات.

الخصائص الرئيسية للقيادة القائمة على مبدأ عدم التدخل في العمل

بالمقارنة مع أنماط القيادة الأخرى، قد تبدو القيادة القائمة على مبدأ عدم التدخل في شؤون الآخرين وكأن القادة يتجاهلون مسؤولياتهم أو أنهم غير منخرطين في العمل. ومع ذلك، يمكن أن تؤدي إلى نتائج استثنائية عند تطبيقها في السياق الصحيح. فيما يلي السمات الرئيسية التي تحدد القائد الذي لا يعتمد على مبدأ عدم التدخل:

1. الاستقلالية والحرية

يمنح القادة الناجحون الذين يتحلون بمبدأ عدم التدخل الحرية لأعضاء فريقهم لاتخاذ قراراتهم بأنفسهم، وتحديد مواعيدهم النهائية، وإيجاد مساراتهم الفريدة للنجاح دون عملية موافقة صارمة. فهم يعززون الشعور بالملكية والمسؤولية. هذا المستوى من الاستقلالية يزيد من الرضا الوظيفي ويعزز الإنتاجية.

وفقًا ل دراسة هارفارد بيزنس ريفيو ، من المرجح أن يكون الموظفون الذين يتمتعون بالاستقلالية في عملهم أكثر قدرة على الابتكار والإبداع ثقافة 3M's 15% هي مثال ممتاز لكيفية عمل القيادة القائمة على مبدأ عدم التدخل. تشجع الشركة موظفيها على تخصيص 15% من وقتهم في العمل للابتكار. يمكن للموظفين تجربة التكنولوجيا الجديدة وإنشاء مجموعات اهتمامات والعمل على أفكار إبداعية لبناء حلول مبتكرة وتحدي الوضع الراهن

2. الثقة

يتبع القادة الذين يتبعون أسلوب القيادة التفويضية. فهم لا يخافون من تسليم زمام الأمور والسماح لفريقهم بقيادة السفينة، وبناء ثقافة من الثقة الهائلة والمشاركة العالية للموظفين. دراسة أجرتها مؤسسة غالوب وجدت أن الموظفين الذين يشعرون بالثقة من قبل مديريهم هم أكثر عرضة للمشاركة والإنتاجية

3. الحد الأدنى من الإشراف

يتجنب القادة الذين لا يثقون في مديريهم إجراء مراجعات متكررة مع فريقهم. فهم لا يقدمون الدعم إلا عند الضرورة. ويساعد هذا الحد الأدنى من الإشراف أعضاء الفريق على تطوير مهارات حل المشكلات ويقلل من الآثار الخانقة للإدارة التفصيلية.

4. التواصل المفتوح

تتطلب القيادة الفعالة القائمة على مبدأ عدم التدخل التواصل المفتوح والصادق. حيث يضع القادة توقعات واضحة، ويوفرون الموارد اللازمة، ويتبادلون النقد البناء، ويخلقون مساحة يشعر فيها أعضاء المجموعة بالراحة في طلب التوجيه عند الحاجة.

في الأساس، يكون قادة عدم التدخل في جوهرهم أقرب إلى الموجهين منهم إلى المديرين الدقيقين. فهم يؤمنون بإمكانيات فريقهم و يوفرون لأعضاء الفريق البيئة المناسبة للازدهار .

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## فوائد استخدام أسلوب القيادة المتساهلة

لا تقتصر القيادة القائمة على عدم التدخل على مجرد التراجع وترك فريقك يتولى زمام الأمور، بل هي تعزيز بيئة يمكن أن يزدهر فيها الإبداع والابتكار والنمو الشخصي. دعنا نستكشف بعض مزايا هذا الأسلوب في القيادة دون تدخل.

1. يغذي الابتكار والإبداع

يخلق أسلوب قيادة عدم التدخل ثقافة الابتكار. فهو يغذي الإبداع حيث يمكن للموظفين استكشاف أفكار جديدة دون رقابة مستمرة. وهو مفيد بشكل خاص في صناعات مثل التكنولوجيا والتصميم، حيث يكون الابتكار هو المفتاح للبقاء في المنافسة.

تُعد شركة بيكسار مثالاً ساطعًا على كيفية تمكين القيادة القائمة على مبدأ عدم التدخل في بناء المؤسسات الناجحة. تركز الشركة على تمكين المبدعين -منح التحكم في المشروع للمبدعين بدلاً من المديرين التنفيذيين للشركات.

من وجهة نظري، فإن وظيفتي كمدير هي خلق بيئة خصبة والحفاظ عليها صحية ومراقبة الأشياء التي تقوضها. أؤمن، من صميم قلبي، أن كل شخص لديه القدرة على الإبداع - أيًا كان شكل هذا الإبداع - وأن تشجيع مثل هذا التطور هو أمر نبيل.

إدوين كاتمول، المؤسس المشارك لشركة بيكسار ورئيس استوديوهات والت ديزني للرسوم المتحركة

2. يعزز الرضا الوظيفي ومشاركة الموظفين

غالبًا ما يرتفع مستوى الرضا الوظيفي في ظل وجود قائد لا يعتمد على مبدأ عدم التدخل في العمل لأن الموظفين يثقون في تولي مسؤولية عملهم.

وفقًا ل بحث أجرته شركة برايس ووترهاوس كوبرز أن الموظفين الذين يتمتعون باستقلالية في العمل يتمتعون بأداء وظيفي أقوى ورضا وظيفي أعلى والتزام أكبر تجاه المؤسسة. في الواقع، إن ما يقرب من 50% من الموظفين مستعدون أيضًا للتضحية بعلاوة بنسبة 20% للحصول على استقلالية أفضل في العمل

3. يعزز تطوير القيادة

عندما يتمتع الموظفون بحرية اتخاذ القرارات وحل المشاكل، فإنهم حتمًا يتعلمون كيفية التعامل مع التحديات ويصبحون أكثر ثقة. في بيئة عدم التدخل، غالبًا ما يتقدم الموظفون لتولي أدوار قيادية غير رسمية في مجالات خبرتهم. هذا التطور الطبيعي للمهارات القيادية لا يقدر بثمن بالنسبة للمؤسسات التي تزدهر بالابتكار.

4. يعزز مهارات حل المشكلات

بدون وجود مدير يوجه كل خطوة باستمرار، يفكر الموظفون في بيئات عدم التدخل في العمل بشكل نقدي ويطورون مهارات حل المشكلات. وهذا يؤدي إلى حلول أكثر ابتكارًا ويهيئ الفرق للتعامل مع التحديات بشكل أكثر فعالية.

5. يعزز تماسك الفريق وتعاونه

غالبًا ما تؤدي القيادة القائمة على حرية التصرف إلى تماسك أقوى للفريق، حيث يعتمد الأعضاء على بعضهم البعض للحصول على الدعم والتعاون بدلاً من الاعتماد على شخصية مركزية ذات سلطة. ويعزز هذا النهج القائم على الأقران المجتمع والاحترام المتبادل، مما يؤدي إلى فرق أكثر تماسكًا.

6. يزيد من المرونة وخفة الحركة

عدم التدخل استراتيجية القيادة تسمح للفرق بالتمحور بسرعة والتكيف مع التحديات الجديدة دون انتظار موافقة الإدارة في كل منعطف. يمكن أن تكون هذه المرونة ميزة تنافسية كبيرة، لا سيما في الصناعات الديناميكية.

7. يقلل من الإدارة التفصيلية ويحسن الكفاءة

غالبًا ما يُشار إلى الإدارة التفصيلية كمصدر رئيسي للإحباط لدى الموظفين، مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية والروح المعنوية.

وفقًا لاستطلاع للرأي، يشعر 71% من العاملين الذين شملهم الاستطلاع أن الإدارة تتعارض مع أدائهم الوظيفي ، ويشعر 85% منهم أنها تؤثر سلبًا على معنوياتهم. إن القيادة القائمة على حرية التصرف، بطبيعتها، تلغي الحاجة إلى الإدارة التفصيلية وتشجع النمو الشخصي.

8. تجذب أفضل المواهب وتحتفظ بها

يتوق أصحاب الأداء المتميز إلى الاستقلالية والثقة. تُعد قيادة فريق العمل القائمة على الاستقلالية نقطة جذب للأفراد الموهوبين الذين يرغبون في إحداث تأثير حقيقي. كما أنها توفر بيئة مليئة بالتحديات وتساعدك على بناء فريق عالي الأداء يستمر في العمل.

9. تعزز ثقافة المساءلة

تزداد المساءلة بشكل طبيعي في بيئة عدم التدخل حيث يتحمل أعضاء الفريق المسؤولية الكاملة عن عملهم. تشجع هذه الملكية الموظفين على تقديم نتائج عالية الجودة، مع العلم أن مساهماتهم تؤثر بشكل مباشر على نجاح الفريق.

10. تحسين تخصيص الموارد

عندما تدير الفرق نفسها بنفسها، يمكنها تخصيص الموارد بشكل أكثر كفاءة، حيث يكون لديها فهم واضح لما هو مطلوب لتحقيق أهدافها. يقلل هذا التحسين من الهدر ويضمن توجيه الموارد إلى حيث تشتد الحاجة إليها.

من خلال تبنّي قيادة عدم التدخل، فأنت لا تدير فريقًا فحسب، بل تعمل على تنمية ثقافة الأداء العالي حيث يفوز الجميع.

أمثلة على القيادة القائمة على مبدأ عدم التدخل

هذا الأسلوب ليس حلاً واحداً يناسب الجميع. فيما يلي بعض السيناريوهات التي يمكن أن تكون فعالة فيها:

الوكالات الإبداعية : في وكالات الإعلان أو وكالات التصميم، حيث يكون الإبداع هو المفتاح، تسمح القيادة القائمة على عدم التدخل لفرق العمل باستكشاف الأفكار الجريئة دون قيود الموافقة المستمرة من المسؤولين الأعلى

: في وكالات الإعلان أو وكالات التصميم، حيث يكون الإبداع هو المفتاح، تسمح القيادة القائمة على عدم التدخل لفرق العمل باستكشاف الأفكار الجريئة دون قيود الموافقة المستمرة من المسؤولين الأعلى أقسام البحث والتطوير (R&D) : غالبًا ما تحتاج فرق البحث والتطوير إلى الحرية لتجربة مفاهيم جديدة. وتوفر قيادة الحرية المطلقة الاستقلالية اللازمة للابتكار دون الخوف من الفشل الفوري

: غالبًا ما تحتاج فرق البحث والتطوير إلى الحرية لتجربة مفاهيم جديدة. وتوفر قيادة الحرية المطلقة الاستقلالية اللازمة للابتكار دون الخوف من الفشل الفوري شركات التكنولوجيا الناشئة : في بيئة تكنولوجية سريعة الإيقاع، يمكن لنهج عدم التدخل أن يمكّن الفرق من تطوير منتجات أو ميزات جديدة بسرعة، والاستجابة لمتطلبات السوق بشكل أكثر فعالية

: في بيئة تكنولوجية سريعة الإيقاع، يمكن لنهج عدم التدخل أن يمكّن الفرق من تطوير منتجات أو ميزات جديدة بسرعة، والاستجابة لمتطلبات السوق بشكل أكثر فعالية فرق العمل عن بُعد: مع ظهور العمل عن بُعد، يمكن أن تكون القيادة غير المباشرة فعالة للغاية. يمكن للفرق التي تعمل عبر مناطق زمنية مختلفة إدارة جداولها الزمنية، مع التركيز على النتائج بدلاً من الإدارة الدقيقة

محدودية القيادة القائمة على مبدأ عدم التدخل في العمل

في حين أن القيادة القائمة على مبدأ عدم التدخل في العمل تقدم العديد من الفوائد، إلا أن غياب التوجيه الإداري قد يؤدي إلى ضعف الأداء وفشل المشاريع.

غياب التوجيه : من دون توجيه واضح، قد تواجه بعض الفرق صعوبة في البقاء على المسار الصحيح، فتصبح مشوشة وغير فعالة

: من دون توجيه واضح، قد تواجه بعض الفرق صعوبة في البقاء على المسار الصحيح، فتصبح مشوشة وغير فعالة احتمالية ضعف الأداء : في حالة عدم وجود إشراف منتظم، قد يمر الموظفون ذوو الأداء الضعيف دون أن يلاحظهم أحد، مما قد يؤثر سلبًا على الإنتاجية الإجمالية للفريق

: في حالة عدم وجود إشراف منتظم، قد يمر الموظفون ذوو الأداء الضعيف دون أن يلاحظهم أحد، مما قد يؤثر سلبًا على الإنتاجية الإجمالية للفريق عدم الكفاءة في الفرق ذات المهارات المنخفضة : يكون هذا النمط القيادي أقل فعالية في الفرق التي تفتقر إلى الخبرة أو الدافع، حيث قد تتطلب المزيد من التوجيه والدعم

: يكون هذا النمط القيادي أقل فعالية في الفرق التي تفتقر إلى الخبرة أو الدافع، حيث قد تتطلب المزيد من التوجيه والدعم تعطل التواصل : مع اتباع نهج اللامركزية، هناك خطر انهيار التواصل بين الفرق، مما يؤدي إلى سوء الفهم وعدم اتساق الأهداف

: مع اتباع نهج اللامركزية، هناك خطر انهيار التواصل بين الفرق، مما يؤدي إلى سوء الفهم وعدم اتساق الأهداف عدم الاتساق في اتخاذ القرارات : يمكن أن يؤدي عدم وجود مركزية في اتخاذ القرارات إلى عدم اتساق الاستراتيجيات والإجراءات في مختلف أجزاء المؤسسة

: يمكن أن يؤدي عدم وجود مركزية في اتخاذ القرارات إلى عدم اتساق الاستراتيجيات والإجراءات في مختلف أجزاء المؤسسة الحفاظ على معايير متسقة : بدون وجود يد توجيهية قوية، قد يكون من الصعب الحفاظ على جودة ومعايير متسقة عبر الفريق. وهذه مشكلة خاصة في الصناعات التي تكون فيها الدقة والاتساق أمرًا بالغ الأهمية. قد يعطي الموظفون الأولوية لمعايير مختلفة بناءً على تقديرهم للمعايير، مما يؤدي إلى الفوضى

: بدون وجود يد توجيهية قوية، قد يكون من الصعب الحفاظ على جودة ومعايير متسقة عبر الفريق. وهذه مشكلة خاصة في الصناعات التي تكون فيها الدقة والاتساق أمرًا بالغ الأهمية. قد يعطي الموظفون الأولوية لمعايير مختلفة بناءً على تقديرهم للمعايير، مما يؤدي إلى الفوضى التحديات في الأزمات: غالبًا ما تكون القيادة المطلقة غير مجدية في حالات الأزمات التي تتطلب اتخاذ قرارات سريعة وتوجيهًا قويًا. وفي مثل هذه الحالات، يمكن أن يؤدي غياب القيادة الفعالة إلى تعميق الأزمة، مما يؤدي إلى التأخير في الاستجابة وربما تفاقم النتائج

دعونا نفهم ذلك بشكل أفضل من خلال مثال شركة سبوتيفاي. قبل بضع سنوات، قدمت الشركة فرق سبوتيفاي إطار العمل. وقد أنشأ هذا الإطار فرقاً هندسية مستقلة تضم ما يصل إلى ثمانية أعضاء لإدارة عمليات التفكير والاختبار والنشر. ركز هذا الإطار على الاستقلالية العالية ولكنه فشل بسبب نقص التعاون بين الفرق. وأدى العمل بشكل مستقل إلى انغلاق التواصل ونقص في مشاركة المعرفة. وفي نهاية المطاف، توقفت سبوتيفاي عن استخدام إطار العمل.

متى يجب استخدام أو تجنب القيادة القائمة على الاستقلالية

إذاً، هل أنت جاهز لتجربة قيادة عدم التدخل؟ من الضروري معرفة متى تستخدم هذا الأسلوب القيادي ومتى تتجنبه. دعنا نستكشف السيناريوهات التي تتألق فيها القيادة القائمة على مبدأ عدم التدخل في الأمور والأماكن التي قد تفشل فيها.

متى يجب استخدام قيادة عدم التدخل

إذا كان فريقك يتألف من محترفين متمرسين: إذا كان فريقك مليئًا بأفراد ذوي خبرة ودوافع ذاتية ولديهم وضوح في الأدوار، يمكن أن تكون قيادة عدم التدخل فعالة للغاية لأنهم يستطيعون استخدام معرفتهم وخبرتهم لاتخاذ قرارات استراتيجية

إذا كان فريقك مليئًا بأفراد ذوي خبرة ودوافع ذاتية ولديهم وضوح في الأدوار، يمكن أن تكون قيادة عدم التدخل فعالة للغاية لأنهم يستطيعون استخدام معرفتهم وخبرتهم لاتخاذ قرارات استراتيجية في الصناعات الإبداعية والمبتكرة: عندما يكون الابتكار على رأس أولوياتك، قم بإرخاء زمام الأمور. فالقيادة القائمة على حرية التصرف تمنح فريقك حرية التجربة والتفكير خارج الصندوق

عندما يكون الابتكار على رأس أولوياتك، قم بإرخاء زمام الأمور. فالقيادة القائمة على حرية التصرف تمنح فريقك حرية التجربة والتفكير خارج الصندوق السرعة هي الأساس: يمكن للقيادة القائمة على مبدأ عدم التدخل في اتخاذ القرارات وتسريع الجداول الزمنية للمشروع في الصناعات سريعة الوتيرة التي تتطلب اتخاذ قرارات سريعة

يمكن للقيادة القائمة على مبدأ عدم التدخل في اتخاذ القرارات وتسريع الجداول الزمنية للمشروع في الصناعات سريعة الوتيرة التي تتطلب اتخاذ قرارات سريعة في المواقف المستقرة غير المتأزمة: هذا النمط القيادي مناسب تمامًا للبيئات المستقرة التي يؤدي فيها الفريق مهام روتينية أو عندما يتعين عليك اتباع نهج مرن واستكشافي لإدارة المشاريع. في هذه المواقف، يمكن أن يؤدي غياب الرقابة المستمرة إلى مزيد من الرضا الوظيفي وجو أكثر استرخاءً وإنتاجية

هذا النمط القيادي مناسب تمامًا للبيئات المستقرة التي يؤدي فيها الفريق مهام روتينية أو عندما يتعين عليك اتباع نهج مرن واستكشافي لإدارة المشاريع. في هذه المواقف، يمكن أن يؤدي غياب الرقابة المستمرة إلى مزيد من الرضا الوظيفي وجو أكثر استرخاءً وإنتاجية عند الترويج لثقافة المساءلة: يمكن أن تكون القيادة القائمة على حرية التصرف فعالة بشكل خاص عندما يكون الهدف هو تطوير شعور قوي بالمساءلة داخل الفريق. من خلال التراجع، يشجع القادة أعضاء الفريق على تولي المسؤولية الكاملة عن عملهم، مما قد يؤدي إلى مسؤولية والتزام شخصي أفضل

متى يجب تجنب القيادة القائمة على مبدأ عدم التدخل في العمل

عند قيادة فرق العمل التي تفتقر إلى الخبرة أو المهارات اللازمة: لا تكون القيادة القائمة على عدم التدخل فعالة عند التعامل مع الفرق التي تفتقر إلى الخبرة أو المهارات اللازمة. فبدون التوجيه الكافي، قد تكافح هذه الفرق للبقاء على المسار الصحيح، مما يؤدي إلى الارتباك والأخطاء وعدم الكفاءة

لا تكون القيادة القائمة على عدم التدخل فعالة عند التعامل مع الفرق التي تفتقر إلى الخبرة أو المهارات اللازمة. فبدون التوجيه الكافي، قد تكافح هذه الفرق للبقاء على المسار الصحيح، مما يؤدي إلى الارتباك والأخطاء وعدم الكفاءة في حالات الأزمات أو الأزمات ذات المخاطر العالية: خلال الأزمات أو حالات الضغط العالي التي تتطلب اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة، قد تكون القيادة القائمة على عدم التدخل خطرة. فعدم وجود قيادة فعالة وتوجيه واضح يبطئ من زمن الاستجابة ويزيد الأزمة سوءًا

خلال الأزمات أو حالات الضغط العالي التي تتطلب اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة، قد تكون القيادة القائمة على عدم التدخل خطرة. فعدم وجود قيادة فعالة وتوجيه واضح يبطئ من زمن الاستجابة ويزيد الأزمة سوءًا عندما يكون الاتساق والجودة أمرًا بالغ الأهمية: في الصناعات التي يكون فيها الاتساق ومراقبة الجودة أمرًا بالغ الأهمية - مثل التصنيع أو الرعاية الصحية أو التمويل - يمكن أن يؤدي نهج عدم التدخل إلى تباينات وانخفاض في المعايير. فبدون إشراف القائد عن كثب، يصبح الحفاظ على جودة متسقة في جميع المجالات أمرًا صعبًا

في الصناعات التي يكون فيها الاتساق ومراقبة الجودة أمرًا بالغ الأهمية - مثل التصنيع أو الرعاية الصحية أو التمويل - يمكن أن يؤدي نهج عدم التدخل إلى تباينات وانخفاض في المعايير. فبدون إشراف القائد عن كثب، يصبح الحفاظ على جودة متسقة في جميع المجالات أمرًا صعبًا عندما تكون ديناميكيات الفريق ضعيفة: إذا كان الفريق يعاني من النزاعات الداخلية أو ضعف المساءلة ويفتقر إلى علاقات شخصية قوية، يمكن أن تؤدي قيادة عدم التدخل إلى تفاقم هذه المشاكل. ويمكن أن يؤدي غياب قائد مرشد للتوسط وتوجيه الفريق إلى مزيد من التشرذم وانخفاض التعاون

تطبيق هذا الأسلوب الإداري في المواقف المناسبة لتعزيز بيئة من الابتكار والمساءلة والرضا الوظيفي العالي.

فيما يلي نظرة عامة سريعة حول متى يمكن تطبيق أسلوب القيادة القائمة على عدم التدخل:

تطبيق أسلوب القيادة القائمة على مبدأ عدم التدخل تجنب أسلوب القيادة القائمة على مبدأ عدم التدخل خبرة الفريق محترفون متمرسون يتمتعون بخبرة عالية ودوافع ذاتية أعضاء الفريق عديمي الخبرة الذين يحتاجون إلى توجيه كبير تعقيد المهام المهام البسيطة التي لا تتطلب مهارات عالية المستوى المهام المعقدة التي تتطلب مدخلات وتعديلات مستمرة إلحاح المشروع المشاريع غير الحساسة للوقت ولديها مجال للمرونة المشاريع عالية المخاطر أو الحساسة للوقت مراقبة الأداء يمكن مراقبة الأداء بفعالية من خلال النتائج والمخرجات يحتاج الأداء إلى مراقبة منتظمة وملاحظات أزمة لا توجد أزمة فورية تتطلب مدخلات من الخبراء ظهرت مشكلة ملحة تتطلب قيادة حاسمة ومباشرة

## أفضل ممارسات القيادة الحازمة والمباشرة

لا تتعلق القيادة القائمة على مبدأ عدم التدخل في شؤون الآخرين بإلقاء فريقك في المياه العميقة على أمل أن يتمكنوا من السباحة. بل يتعلق الأمر بخلق بيئة يشعرون فيها بالتمكين والدعم والمسؤولية في نهاية المطاف عن نجاحهم. ولكن كيف يمكنك تحقيق هذا التوازن الدقيق دون إدارة دقيقة؟

إليك كيف تعامل الفريق في شركة STANLEY Security مع شركة ClickUp كشريك لهم.

كان التحدي الذي واجهنا هو إنشاء مؤسسة افتراضية توفر هيكلاً كافياً دون خنق الفرق المختلفة، التي تتمتع جميعها بثقافة وأسلوب عمل مختلفين. وتمثلت الخلطة السرية في تبني نهج تصاعدي حقيقي مع مشاركة الجميع لأفضل ممارساتهم على طول الطريق. وقد كانت النتيجة ثقافة افتراضية تعاونية تعاونية ذاتية التوجيه حقاً وتعمل باستمرار على التحسين الذاتي من خلال ابتكارات المستخدمين وملاحظاتهم.

ديفيد كورنر، المدير الرقمي في أوروبا في STANLEY Security

برنامج إدارة المهام مثل ClickUp يمكن أن يساعدك على اتباع نهج عدم التدخل، مما يضمن لك البقاء على اطلاع دائم بتقدم الفريق دون أن تزعج موظفيك.

دعنا نرى كيف يمكنك الاستفادة من برنامج إدارة المهام لتعزيز الملكية والمساءلة داخل فريقك.

1. وضع أهداف وتوقعات واضحة

على الرغم من أن الحد الأدنى من التدخل أمر رائع، إلا أنه يجب أن يكون فريقك متناسقًا لتحقيق أهداف العمل وتسهيل النمو. لهذا السبب يعد وضع أهداف واضحة أمرًا بالغ الأهمية. تحديد الأهداف الذكية يعزز المساءلة ويضمن بقاء فريقك متزامنًا.

جرب أهداف النقر لتحديد أهداف الفريق، وتحديد الجداول الزمنية، وأتمتة تتبع التقدم المحرز. يساعد تحديد الأهداف الفردية والجماعية الموظفين على اتخاذ القرارات الاستراتيجية وتخصيص الموارد. يمكنك إضافة أوصاف وعلامات فريدة للأهداف لتوفير سياق أفضل للموظفين.

تحقيق أهدافك بجداول زمنية واضحة، وأهداف قابلة للقياس، والتتبع التلقائي مع ClickUp Goals

2. تعزيز التواصل المفتوح

في بيئة عدم التدخل، يعد التواصل الشفاف أمرًا حيويًا لمنع سوء الفهم وإبقاء الجميع على نفس الصفحة. تساعد التحديثات المنتظمة، حتى لو كانت موجزة، في الحفاظ على الزخم وتوفر فرصًا لتصحيح المسار دون إدارة دقيقة.

تتفوق ClickUp في هذا المجال من خلال تعليقات ClickUp و انقر فوق الدردشة ميزات، مما يتيح لأعضاء الفريق التواصل بسلاسة ضمن المهام. يمكنك بسهولة تعيين التعليقات لإنشاء عنصر عمل لنفسك أو للآخرين. وباستخدام ClickUp Chat، يمكنك تضمين صفحات الويب وجداول البيانات ومقاطع الفيديو حتى يتوفر لفريقك جميع المعلومات لإكمال المهام أو تبادل الأفكار.

اسأل وأجب عن الأسئلة، واحصل على التعليقات، وقدم الموافقة وغير ذلك الكثير دون عناء مع تعليقات ClickUp

3. استخدام أدوات إدارة المهام

تُعد الإدارة الفعالة للمهام وتفويض المهام أمرًا حاسمًا لتعزيز _أسلوب القيادة غير المتسرعة. من خلال إعداد المهام بمواعيد نهائية واضحة ومخرجات واضحة، يمكن للقادة أن يتراجعوا بثقة، مع العلم أن كل شيء منظم ولا شيء يسقط من خلال الشقوق.

كما أنه يساعد الموظفين على إدارة مهامهم وتنظيمها وتحديد أولوياتها وتحديد أولوياتها، وبالتالي تمكين الملكية والمساءلة في العمل.

مع مهام النقر فوق المهام ، يمكن لأعضاء الفريق إدارة أعباء العمل الخاصة بهم بشكل مستقل مع تزويد القادة بالرؤية التي يحتاجونها لمراقبة التقدم المحرز. ويمكنهم تخطيط المهام وتنظيمها، وتعيين الجداول الزمنية، وتخصيص حالة المهام، وتعيين مستويات الأولوية، وربط المهام ذات الصلة، وأتمتة المهام لتحقيق كفاءة أفضل.

تخطيط أي مشروع وتنظيمه والتعاون فيه بسلاسة مع مهام ClickUp Tasks

إليك كيف يوصي كوينتون آيرز، نائب رئيس قسم تجربة العملاء في ClickUp، القادة باستخدام مهام ClickUp Tasks للتفويض الفعال.

4. تصور التقدم المحرز

يعد استخدام برنامج لتصور التقدم المحرز طريقة ممتازة للبقاء على اطلاع دائم على المشاريع دون الحاجة إلى مراجعة متكررة مع فريقك. ClickUp Dashboards تساعدك على تصور تقدم المشروع وتتبع أداء الموظفين. يمكنك أيضًا مراقبة الوقت المستغرق في المهام المختلفة حتى تتمكن من توجيه فريقك عند الضرورة.

تصور تقدم المهام باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards

بالإضافة إلى ذلك، فإن عرض عبء العمل ClickUp رؤية شاملة لقدرات أعضاء الفريق، مما يضمن توازن المهام والوفاء بالمواعيد النهائية دون أن يثقل كاهل أي شخص.

5. إدارة عبء العمل

تتمحور القيادة الحرة حول تمكين الموظفين وتوفير بيئة صحية يمكن أن يزدهر فيها الإبداع والابتكار. ويتطلب ذلك إدارة الموارد بكفاءة لتجنب خطر الإرهاق.

نموذج عبء العمل الخاص بالموظفين في ClickUp

قالب عبء عمل الموظف في ClickUp يساعدك على إدارة عبء عمل الفريق بشكل أفضل والتخطيط للمشاريع القادمة من خلال تقييم قدرة كل موظف. يمكنك استخدام القالب لتفويض المهام للموظفين والتأكد من حصولهم على رؤية واضحة لمهامهم والمواعيد النهائية. يتيح لك هذا القالب

الحصول على رؤية واضحة لقدرات الموظفين

تخطيط المشاريع واتخاذ قرارات مستنيرة

تحديد توقعات الموظفين

قم بتمكين فريقك من خلال ClickUp والقيادة القائمة على مبدأ عدم التدخل في العمل

يتعلق أسلوب القيادة القائمة على عدم التدخل بالثقة في فريقك لبذل قصارى جهدهم دون متابعة مستمرة. ولكن من المهم أيضًا تحديد الأهداف، وتفويض المهام، وتصور التقدم لضمان المساءلة في فريقك.

يمكن أن يساعدك برنامج إدارة المشاريع مثل ClickUp في ذلك. ClickUp عبارة عن منصة لإدارة المهام والتعاون تساعدك على تخطيط المهام وإنجازها وفقاً لقدرات الموظفين. اشترك مجاناً على ClickUp وابدأ في بناء ثقافة مكان عمل مستقلة!