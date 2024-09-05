النمو بقيادة العميل مقابل النمو بقيادة المنتج: أيهما مناسب لشركتك SaaS؟

في يوم من الأيام، اتبعت شركتان مزدهرتان في مجال البرمجيات كخدمة SaaS، كل منهما في قمة نشاطها، نهجين مختلفين تمامًا للنمو.

الشركة (أ) سمحت الشركة (أ) لمنتجها بالقيام بالأعباء الثقيلة - حيث قدمت نموذجًا مجانيًا يجذب المستخدمين كما يجذب النحل إلى العسل، معتمدة على اعتماد المنتج على الانتشار الواسع لدفع التوسع. لقد عملوا بجد لإتقان المنتج لدرجة أنه أصبح محرك التسويق الخاص بهم.

وفي الوقت نفسه، ركزت الشركة (ب) على عملائها بالليزر، حيث سخرت مواردها لفهم حتى أصغر الاحتياجات وتخصيص الحلول وفقًا لذلك. واعتمدوا على بناء قاعدة عملاء مخلصين وإحالات شفهية لدفع عجلة النمو.

وعلى الرغم من نجاح كلتا الشركتين، إلا أن مسارات نموهما لا يمكن أن تكون أكثر اختلافًا.

بصفتك مالكًا أو محترفًا في مجال البرمجيات كخدمة (SaaS)، من المهم تحديد الاستراتيجية التي تتوافق مع أهداف شركتك ومواردها وموقعها في السوق.

تستكشف هذه المدونة النمو الذي يقوده العميل مقابل النمو الذي يقوده المنتج مع الفوائد والجوانب السلبية والتطبيقات والمزيد.

فهم النمو الذي يقوده المنتج

يمثل النمو الذي يقوده المنتج (PLG) تحولاً هائلاً في صناعة البرمجيات كخدمة. في هذا النموذج، يكون المنتج في المقدمة والمركز ويصبح المحرك الأساسي لاكتساب العملاء والتحويلات وتوسيع الأعمال.

في الشركات التي يقودها المنتج، يتم تصميم المنتجات لتقديم قيمة فورية، مما يسمح للمستخدمين بتجربة فوائدها بشكل مباشر قبل اتخاذ قرار الشراء. يتماشى هذا النهج مع تفضيل المستخدم الحديث للخدمة الذاتية وتجربة التجربة قبل الشراء.

خذ على سبيل المثال سلاك على سبيل المثال. يتيح للمستخدمين التعاون بسلاسة مع فرق العمل من خلال واجهته البديهية - كل ذلك دون تكاليف مسبقة.

وبفضل ميزات مثل القنوات المتعددة، والعلامات، ومشاركة الملفات المركزية، سرعان ما اكتسب Slack مستخدمين من خلال تسليط الضوء على مزايا الكفاءة والتعاون. ومع تبنّي الفرق لمنصة Slack، قاموا بدعوة الآخرين للتعاون معهم على المنصة، مما أدى إلى نمو Slack بشكل كبير.

ومن المتوقع أن تركز شركة PLG على ابتكار منتجات بديهية وقيّمة وسهلة الاستخدام، مما يؤدي إلى زيادة المبيعات. وهذا يسمح لهم بخفض تكاليف اكتساب العملاء من خلال السماح للمنتج بالقيام بمعظم الحديث.

وبينما يتفاعل المستخدمون مع المنتج، فإنهم يتقدمون بشكل طبيعي خلال رحلة العميل، ويتحولون إلى خطط مدفوعة من الإصدار التجريبي المجاني ويقودون النمو العضوي من خلال التبني الفيروسي.

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النمو القائم على المنتج مقابل النمو القائم على المبيعات

بينما شركات PLG التي تضع المنتج في قلب النمو، فإن النمو الذي تقوده المبيعات (SLG) يتبع نهجًا تقليديًا يعتمد على فرق المبيعات للتفاعل مع العملاء المحتملين ورعاية العملاء المحتملين وإتمام الصفقات. ويتضمن عادةً التواصل الشخصي والعروض التوضيحية للمنتج. وهذا يعني اتباع نهج عملي أكثر لتوجيه العملاء المحتملين خلال عملية الشراء.

تعمل SLG بشكل أفضل في الصناعات التي يكون فيها المنتج معقداً ويحتاج إلى تخصيص كبير. كما أنها تستهدف أيضاً العملاء من الشركات الكبيرة الذين يفضلون تجربة مبيعات عالية الجودة.

يكمن الفرق الرئيسي بين PLG و SLG في من يقود رحلة العميل

في PLG، يكون المنتج نفسه هو نقطة الاتصال الأساسية، مما يسمح للمستخدمين بتجربة قيمته بشكل مستقل، بينما تتطلب SLG من فريق المبيعات توصيل قيمة المنتج.

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غالبًا ما ترتبط استراتيجية النمو التي يقودها المنتج بشركات البرمجيات كخدمة SaaS، ولكنها لا تقتصر على هذا المجال. يمكن لجوهر PLG - السماح للمنتج نفسه بدفع النمو من خلال عرض قيمته - أن يعمل بشكل جيد في العديد من بيئات الأعمال بين الشركات.

خذ بعين الاعتبار دروب بوكس كمثال على ذلك.

على الرغم من أن Dropbox معروف في المقام الأول كمنتج SaaS، إلا أن نموذجها المجاني يوضح كيف يمكن أن تنجح مجموعة شركات PLG في بيئة الأعمال بين الشركات.

فهو يوفر للشركات والأفراد مساحة تخزين مجانية مع واجهة بسيطة وبديهية تعمل عبر الأجهزة. وقد اجتذبت سهولة الاستخدام هذه ملايين المستخدمين، بما في ذلك العديد من عملاء الشركات الذين أدركوا بسرعة قيمة المنتج.

ومع تزايد احتياجات التخزين لدى هؤلاء العملاء، قام العديد منهم بالترقية إلى باقات مدفوعة، مما أدى إلى نمو الأعمال دون الحاجة إلى مشاركة كبيرة من فرق المبيعات.

لذا، بينما تتألق PLG في استراتيجيات تسويق SaaS يمكن أيضًا تكييف مبادئها مع سيناريوهات B2B الأخرى. إذا كان بإمكان منتجك تقديم قيمة فورية والسماح للمستخدمين بتجربة فوائده بشكل مباشر، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى زيادة النمو، سواء كنت تعمل في مجال البرمجيات كخدمة أو في قطاع آخر من قطاعات الأعمال بين الشركات.

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## فهم النمو بقيادة العملاء

النمو الذي يقوده العملاء (CLG) هي استراتيجية تضع العملاء في صلب مبادرات نمو الشركة. وهي تستثمر بشكل أكبر في نجاح العملاء ودرجات رضاهم باعتبارهم المحرك الأساسي لتوسيع الأعمال التجارية

تركز استراتيجية النمو بقيادة العملاء على بناء علاقات عميقة وخلق تجارب إيجابية في كل مرحلة من مراحل رحلة العميل.

تركز CLG على إسعاد العملاء لأنها تعتبرهم أفضل المدافعين عن علامتك التجارية. ومن خلال تجاوز توقعاتهم، يمكنك تحويلهم إلى داعمين مخلصين لعلامتك التجارية، وفي نهاية المطاف، المحرك الأساسي للنمو.

وهذا يعني تقديم تجارب استثنائية بدءاً من التفاعل الأول وصولاً إلى الدعم المستمر.

ومن الأمثلة الرائعة على مجموعة CLG في العمل أمازون . لقد نما السوق عبر الإنترنت بناءً على رضا العملاء، حيث يقدم توصيات شخصية وخدمات شحن موثوقة وسياسة إرجاع خالية من المتاعب.

إن قدرة أمازون على توقع احتياجات العملاء وتلبيتها من خلال فريق خدمة عملاء عالمي سريع الاستجابة جعلتها خيارًا موثوقًا به للملايين حول العالم، مما أدى إلى زيادة ولاء العملاء وتكرار الأعمال.

وبالمثل، فإن نجاح العملاء هو عنصر حاسم آخر من عناصر CLG. يجب على فريقك فهم أهداف العملاء وتوجيههم ومساعدتهم على تحقيق أقصى استفادة من منتجك.

غالبًا ما يؤدي النمو الذي يقوده العميل إلى زيادة القيمة الدائمة للعميل (CLV) لأنه عندما يكون العملاء سعداء، فإنهم يميلون إلى العودة للحصول على المزيد.

علاوة على ذلك، فإن العملاء السعداء هم أفضل مروجين لك. سوف يوصون بعلامتك التجارية لأصدقائهم وعائلاتهم وقد يدافعون عنك إذا ظهرت أي تعليقات سلبية في طريقك. يؤدي ذلك إلى خلق حلقة إيجابية من تعليقات العملاء الإيجابية التي تحفز على تكرار الأعمال وتعزز سمعة علامتك التجارية بمرور الوقت.

سلوك المستهلكين وتأثيره على CLG

أصبح المستهلكون اليوم أكثر اطلاعاً واتصالاً وتمكيناً من أي وقت مضى. فهم يتمتعون بإمكانية الوصول إلى ثروة من البيانات ويسارعون إلى مشاركة تجاربهم - إيجابية كانت أم سلبية - من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الأخرى.

وهذا يتطلب منك أن تكون على دراية كبيرة بسلوك المستخدمين وتفضيلاتهم وتوقعاتهم، خاصةً إذا كنت تسعى إلى تحقيق النجاح في استراتيجية يقودها العملاء.

ينطوي فهم سلوكهم على تحليل كيفية تفاعلهم مع العلامة التجارية وما الذي يدفعهم لاتخاذ قرارات الشراء. وهذا يشمل العوامل التي توجههم بعيدًا عن ميزات منتجك أو بالقرب منها.

نصيحة احترافية: يمكن أن تساعدك البيانات والتحليلات على فهم الأنماط السلوكية المتقلبة للعملاء وإنشاء العروض وفقًا لذلك.

على سبيل المثال، قد تقوم العلامة التجارية التي تلاحظ وجود اتجاه لدى العملاء لتقييم المنتجات الصديقة للبيئة بتعديل خط إنتاجها ليشمل خيارات أكثر استدامة. ويمكنها تعزيز الولاء وزيادة النمو من خلال التوافق مع ما يهتم به العملاء.

لماذا تعتبر نقاط التواصل مع العملاء والمحتوى الذي ينشئه المستخدمون أمرًا أساسيًا

تُعد إدارة علاقات العملاء (CRM) أمرًا بالغ الأهمية لقيادة CLG لأنها تساعد العلامات التجارية على بناء علاقات قوية مع جمهورها.

عندما تدير العلاقات بفعالية، فإن كل تفاعل يبدو شخصيًا وهادفًا، مما يجعل العملاء يشعرون بالتقدير. وهذا يقوي الولاء ويشجع على تكرار الأعمال، وهو أمر أساسي للنمو على المدى الطويل. Airbnb مثال رائع على ذلك. لقد نمت الشركة من خلال التركيز على خلق تجارب لا تُنسى لكل من المضيفين والضيوف.

من خلال تقديم الموارد والدعم الذي يعطي الأولوية للثقة والأمان، قاموا ببناء علاقات قوية تجعل الناس يعودون مرة أخرى. هذه التجارب الإيجابية هي ما يجعل CLG فعّالة للغاية.

إن نقاط التواصل، وهي اللحظات التي يتفاعل فيها العملاء مع علامتك التجارية - سواء على موقعك الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أثناء الشراء - هي فرص لخلق تجارب إيجابية. إن الاستمرار في تقديم الخدمات في نقاط الاتصال هذه يبني الثقة ويحافظ على تفاعل العملاء، وهو أمر ضروري لمجموعة CLG.

التنفيذ الجيد تسويق دورة حياة العميل تربط الاستراتيجية كل هذا معًا من خلال ضمان تطور رسائلك وتفاعلك مع انتقال العملاء عبر مراحل مختلفة من رحلتهم.

وبالمثل، يعد المحتوى الذي ينشئه المستخدمون (UGC) محركًا قويًا آخر للتسويق عبر الإنترنت (وفي بعض الحالات عبر الإنترنت). عندما يشارك العملاء تجاربهم مع منتجك، فإن ذلك يعمل كدليل اجتماعي حقيقي يمكن أن يؤثر على الآخرين.

إن تشجيع مشاركة المستخدمين وعرض المحتوى الذي ينتجه المستخدمون يعزز مصداقية علامتك التجارية ويخلق إحساسًا بالمجتمع، مما يعزز ولاء العملاء ويزيد من النمو.

## مزايا ومساوئ المحتوى الفريد من نوعه مقابل المحتوى الفريد من نوعه: المزايا والعيوب

دعنا نبدأ بإلقاء نظرة على المزايا والعيوب في مناظرة النمو الذي يقوده العميل مقابل النمو الذي يقوده المنتج.

فيما يلي مزايا مجموعة الشركات التي يقودها العملاء مقابل مجموعة الشركات التي يقودها العملاء:

مزايا النمو بقيادة المنتج مزايا النمو بقيادة العميل تمكن من التوسع السريع من خلال النمو العضوي والفيروسي حيث يبيع المنتج نفسه تعزز العلاقات القوية، مما يؤدي إلى زيادة الرضا والولاء والتأييد يقلل من الاعتماد على جهود المبيعات والتسويق المكلفة تتماشى المنتجات والخدمات بشكل وثيق مع احتياجات العملاء بناءً على الملاحظات تولّد بيانات قيّمة عن العملاء تُسهم في تحسين المنتج وتجربة العملاء يظل العملاء الراضون مخلصين مما يؤدي إلى زيادة القيمة السوقية المضافة ونمو الإيرادات المستمر

فيما يلي عيوب نظام PLG مقابل CLG:

سلبيات النمو بقيادة المنتج سلبيات النمو بقيادة العميل يفتقر إلى اللمسة الشخصية المتوقعة في بيئات الأعمال المعقدة بين الشركات يتطلب استثمارًا كبيرًا في /href/ https://clickup.com/blog/customer-success-software//customer برنامج النجاح/%%href/، وفرق العمل، والخدمات الشخصية يتوقف النجاح كليًا على قدرة المنتج على تقديم قيمة فورية قد يكون النمو أبطأ بسبب الحاجة إلى المزيد من التفاعل العملي والحلول المصممة خصيصًا

بعد ذلك، دعنا نفهم كيف تؤثر كل استراتيجية على رضا العملاء وتجربتهم.

في PLG، يعتمد رضا العملاء على مدى جودة عمل المنتج وسرعة تقديمه للقيمة. فإذا كان سهل الاستخدام ويلبي التوقعات، يكون العملاء سعداء.

ولكن إذا لم يكن على المستوى المطلوب، فقد ينخفض الرضا بسرعة.

مع CLG، يتعلق الأمر كله بتجربة العميل بأكملها. يركز هذا النهج على جعل العملاء يشعرون بالتقدير طوال رحلتهم، وغالباً ما يتم ذلك من خلال التفاعلات البشرية والدعم. وهذا يعزز الرضا والولاء بشكل عام.

تأثير سهولة الاستخدام على كل من استراتيجيات النمو

سهولة الاستخدام هي ما يدفع استراتيجية مجموعة الخدمات العامة الخاصة بك إلى الأمام. وهذا يعني أن منتجك يجب أن يكون بديهيًا وسهل الاستخدام وقادرًا على إثبات قيمته على الفور.

إذا واجه المستخدم صعوبة في التعامل مع المنتج أو وجده معقدًا، فإن ذلك يعيق النمو. لا يمكنك ببساطة أن تتنازل عن سهولة الاستخدام في PLG لأن هذا العامل يقرر ما إذا كان المستخدمون سيستمرون بعد الفترة التجريبية الأولية أو الفترة المجانية.

وفي حين أن سهولة الاستخدام لا تزال ضرورية في مجموعة خدمات المحتوى، إلا أنها تُستكمل بتجربة العملاء الأوسع نطاقاً. حتى إذا كان المنتج يحتوي على منحنى تعليمي، يمكن لفريق نجاح العملاء المخصص توجيه المستخدمين خلال العملية حتى يحققوا النتائج المرجوة.

بشكل عام، قد ينطوي النهج الأفضل على مزيج من الاستراتيجيتين.

## تحويل التسويق والمبيعات مع مجموعة التسويق والمبيعات مع مجموعة نجاح العملاء

في حين أن استراتيجية المبيعات التي يقودها المنتج تجعل من منتجك محور اهتمامك، تتمحور استراتيجية المبيعات التي يقودها المنتج حول تعميق العلاقات مع العملاء وإعطاء الأولوية لنجاح العملاء. هناك العديد من العوامل التي تدخل في تحديد استراتيجية النمو المناسبة لمؤسستك، بما في ذلك مجال عملك، وبرنامج العميل المثالي (الملف الشخصي المثالي للعميل)، وطبيعة منتجك، وما إلى ذلك.

تختار العديد من المؤسسات القيام بالأمرين معًا: حيث تكون PLG هي الطريق إلى الأمام للعملاء الأصغر أو المستخدمين الأفراد، بينما تساعد CLG في تمهيد الطريق لعملاء المؤسسات الكبيرة الذين يحتاجون إلى تخصيصات واسعة النطاق.

في كلتا الحالتين، يمكن أن يؤدي تنفيذ استراتيجيات PLG و CLG إلى تحسين خارطة طريق التسويق وجهود المبيعات لزيادة التحويلات والإيرادات بشكل كبير. ضع في اعتبارك استخدام أداة إدارة التسويق والمبيعات لتطوير وتتبع استراتيجيات مضمونة للتسويق والمبيعات. برنامج إدارة المنتجات من ClickUp هو منصة متعددة الاستخدامات مصممة لتعزيز استراتيجية النمو الخاصة بك.

دعنا نوضح لك كيف يمكن أن يكون ClickUp أداة قوية لدعم النمو الذي يقوده المنتج والعميل على حد سواء.

تطبيق إضافات مبتكرة مع الخرائط الذهنية

يلعب الابتكار دورًا حاسمًا في دفع عجلة النمو، سواء من خلال الاستراتيجيات التي يقودها المنتج أو الاستراتيجيات التي يقودها العملاء. من المهم تنظيم أفكارك بطريقة تؤدي إلى خطوات واضحة وقابلة للتنفيذ.

يمكن أن تكون الخرائط الذهنية مفيدة للغاية لهذا الغرض، حيث توفر طريقة مرئية لتنظيم أفكارك ومعرفة كيفية ارتباط الأفكار المختلفة.

على سبيل المثال، إذا كنت تفكر في طرق لتحسين ميزة منتج ما أو تحسين تجربة العملاء، يمكن أن تساعدك الخريطة الذهنية على تقسيم هذه المفاهيم إلى أجزاء يمكن التحكم فيها. يضمن ذلك مراعاة كل التفاصيل وعدم إغفال أي شيء.

حوِّل استراتيجيتك القائمة على المنتج إلى خطوات قابلة للتنفيذ باستخدام الخرائط الذهنية من ClickUp الخرائط الذهنية من ClickUp تسهل هذه العملية بشكل مثالي من خلال السماح لك ببناء دورات حياة شاملة لتطوير المنتج وتحديد مجالات التحسين.

يمكنك إنشاء مخططات انسيابية ومخططات سير عمل توجه منتجك من الفكرة الأولية إلى الإطلاق النهائي. من خلال وضع تصور لكل مرحلة من مراحل رحلة منتجك، يمكنك التأكد من أن استراتيجيات تسويق النمو مبتكرة وفعالة على حد سواء.

اختبار طرق عرض البيانات المختلفة لعدة وجهات نظر

اكتساب وجهات نظر مختلفة حول استراتيجية عملك أمر ضروري لنجاحها. تحتاج إلى استشارة خبراء المنتجات وتجربة المستخدم وكذلك المبيعات وفرق تجربة العملاء. من خلال النظر إلى خططك من زوايا مختلفة، يمكنك تحديد الثغرات والفرص المحتملة التي قد لا يلاحظها أحد. مشاهدات ClickUp تمكنك من القيام بذلك تمامًا، حيث تقدم طرقًا مختلفة لتصور مهامك ومشاريعك وإدارتها.

احصل على وجهات نظر حول كيفية تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك من خلال مشاهدات ClickUp

على سبيل المثال، فإن عرض لوحة ClickUp يمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص لتتبع التقدم المحرز في الجداول الزمنية لتطوير منتجك وإدارة طلبات الميزات. من خلال سحب المهام وإسقاطها عبر أعمدة مختلفة، يمكنك بسهولة معرفة أين يقف مشروعك وما يجب القيام به بعد ذلك.

استفد إلى أقصى حد من أعمدة ClickUp Board View القابلة للتخصيص لتتبع معلومات المنتج

الـ عرض تقويم ClickUp يساعدك على البقاء على اطلاع على المواعيد النهائية والمراحل الرئيسية، مما يضمن بقاء فريقك على المسار الصحيح.

قم بإدارة الجداول الزمنية لتطوير منتجاتك بسهولة من خلال الاستفادة من عرض التقويم في ClickUp

وفي الوقت نفسه، فإن عرض قائمة النقرات نظرة أكثر تفصيلاً على كل مهمة، مما يسهل إدارة التفاصيل الدقيقة لاستراتيجية النمو الخاصة بك.

قم بتصفية طلبات الميزات وفهم احتياجات عملائك بشكل أفضل باستخدام طريقة عرض قائمة ClickUp

_إن تتبع وتنظيم مشاريع الشركة سهل وفعال للغاية مع برنامج ClickUp. من القوائم البسيطة إلى المشاريع المعقدة، تم استخدام برنامج ClickUp لإنجاز المهام كما هو متوقع. وهو برنامج فعال للغاية عند معالجة مشكلة إدارة المهام وتتبع التقدم المحرز في تنظيم المهام والمشاريع الجارية في الشركة

جودي هيلين، مؤسسة Brighten A Soul Foundation حول استخدام ClickUp

خلق التماسك في فريق التسويق لديك

يعد فريق التسويق المتماسك أمرًا ضروريًا لتنفيذ أي استراتيجية نمو بفعالية. عندما يكون الجميع على نفس الصفحة، يتم إنجاز المهام بكفاءة أكبر، وتقل مخاطر سوء التواصل.

قم بتبسيط التعاون بين الأقسام باستخدام حل التسويق من ClickUp من أجل التواصل السلس وإدارة المشاريع

تجنب تشتت وثائق المشروع والاتصالات المبعثرة من خلال تطبيق الحل التسويقي لـ ClickUp .

يمكنك استخدامه بالتبادل لتصميم المنتجات أو استراتيجيات الاحتفاظ بالعملاء. والأفضل من ذلك، يمكن للأقسام المختلفة في مؤسستك التعاون في الملفات ووسائط الاتصال المتعددة وأكثر من 1000 عملية تكامل - كل ذلك من منصة واحدة موحدة.

يمكن لفريق التسويق تطبيق مخططات مختلفة لاكتشاف الثغرات ونقاط الاحتكاك الأخرى في استراتيجية النمو الخاصة بك.

تأكد من إعداد لوحات معلومات ClickUp وتخصيصها لعرض رؤى تفصيلية حول استراتيجيات المنتج والتسويق الخاصة بك. سيؤدي ذلك إلى تحويل لوحة التحكم الخاصة بك إلى مركز تحليلي ديناميكي.

فكّر فيها كمركز قيادة للبيانات الخاصة بك، حيث يمكنك إعداد الأدوات التي تتعقب المقاييس الرئيسية، وتصور اتجاهات الأداء، وتحلل المعلومات المعقدة إلى رؤى قابلة للتنفيذ.

حافظ على مرونتك واستجابتك لأهدافك الاستراتيجية من خلال رؤية شاملة لعملياتك بالكامل باستخدام لوحات معلومات ClickUp

من خلال تخصيص لوحة التحكم الخاصة بك، يمكنك مراقبة التقدم المحرز في مختلف المشاريع، وتحديد النجاحات ومجالات التحسين، واتخاذ قرارات مستنيرة أثناء التنقل.

استخدام اللوحات البيضاء لوضع استراتيجيات مجموعة التخطيط والإدارة العامة ومجموعة CLG

تعتبر اللوحات البيضاء مثالية للعصف الذهني وتصور استراتيجيات النمو. فهي توفر مساحة مرنة لتخطيط أفكارك، بغض النظر عن النموذج الذي تعمل به.

ارسم المخططات الانسيابية ورسم استراتيجيتك باستخدام اللوحات البيضاء من ClickUp لوحات كليك أب البيضاء مثالية للعصف الذهني و التخطيط لنموك بطريقة تفاعلية وتعاونية.

إذا كنت شركة تدير منتجًا، فاستخدم السبورات البيضاء لتخطيط رحلات المستخدمين، بدءًا من مرحلة الإعداد الأولي إلى اعتماد الميزات وحتى الترقيات المدفوعة. كما أنها أداة رائعة لوضع سيناريوهات اختبار A/B لضمان سير استراتيجيتك على المسار الصحيح.

ومع ذلك، إذا كنت تركز على CLG، تساعدك اللوحات البيضاء على تتبع وتصور نقاط اتصال العملاء طوال رحلتهم. يمكنك تخطيط مسار التسويق بالكامل مع فريقك، مما يضمن تحسين كل تفاعل.

بالإضافة إلى ذلك، من خلال التعاون في الوقت الفعلي، يمكن لفرق متعددة العمل معًا بسلاسة لتعزيز خدمة العملاء وتحقيق النجاح.

انشر أدوات الذكاء الاصطناعي للحصول على رؤى سريعة

يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي أن تغير طريقة جمع الرؤى وتحليلها، مما يسرّع عملية اتخاذ القرار. تتفوق هذه الأدوات في التعامل مع كميات كبيرة من البيانات واكتشاف الاتجاهات وتقديم رؤى قابلة للتنفيذ بسرعة.

تعمل هذه الأدوات على أتمتة مهام مثل استخراج البيانات وتحليل الاتجاهات وإنشاء التقارير، مما يتيح لك التركيز على التخطيط الاستراتيجي بدلاً من العمل اليدوي.

تُعد الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي ذات قيمة خاصة لمهام مثل تدوين الاجتماعات، وتلخيص المستندات المطولة، وتحديد المعلومات الأساسية في بياناتك. وهذا يعزز الكفاءة ويحسن الدقة ويقلل من احتمالية حدوث خطأ بشري.

حسِّن إنتاجية فريقك واختبر استراتيجيات نمو متعددة باستخدام ClickUp Brain ClickUp Brain يمكن أن يأخذ هذا الأمر خطوة إلى الأمام.

فهو يمكّنك من إنشاء تقارير مفصّلة، وإنشاء نسخ صوتية إلى نصوص، وسحب كلمات رئيسية محددة من ملفاتك. يندمج هذا المساعد الذكي بسلاسة مع مهامك ومشاريعك وأنشطة فريقك، مما يوفر لك رؤية شاملة ويسرّع من تنفيذك مع أكثر من 100 أداة متخصصة.

تنفيذ قوالب مصممة مسبقًا للنمو

القوالب ذات قيمة كبيرة لتنفيذ استراتيجيات النمو. فهي توفر إطار عمل جاهز يمكنك تخصيصه لتلبية احتياجاتك الخاصة، لتبدأ فريقك بأساس متين.

باستخدام مكتبة ClickUp الواسعة من القوالب، يمكنك تبسيط جهود النمو الخاصة بك. توفر هذه القوالب إرشادات منظمة، مما يساعدك على إدارة استراتيجياتك بكفاءة وتتبع التقدم المحرز دون إعادة اختراع العجلة.

قالب خارطة طريق منتج ClickUp

قم بإدارة البيانات المتعلقة باستراتيجية النمو الخاصة بك باستخدام قالب خارطة طريق المنتج من ClickUp

ال قالب خارطة طريق المنتج من ClickUp يساعدك على تصور كل مرحلة، بدءًا من المفهوم الأولي وحتى الإطلاق النهائي، مما يضمن عدم إغفال أي شيء.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك تقسيم المهام، وتخصيص الموارد، والحفاظ على سير كل شيء بسلاسة.

لتحقيق أقصى استفادة من نموذج خارطة طريق المنتج، ابدأ بتحديد أهداف منتجك. بعد ذلك، حدد المعالم الرئيسية وحدد أولويات الميزات التي ستحتاجها للوصول إلى تلك المعالم.

وأخيراً, انقر فوق حالات مخصصة و الحقول المخصصة ستساعدك على تتبع التقدم المحرز واتخاذ قرارات مستنيرة.

قالب استراتيجية المنتج* قالب استراتيجية المنتج

احصل على السبق في إطلاق حملاتك التي يقودها المنتج مع قالب استراتيجية المنتج من ClickUp

خيار آخر لـ PLG هو قالب استراتيجية المنتج في ClickUp ، والذي يتيح لك بناء خرائط طريق عملية لرعاية فرق منتجاتك ووضعها على الطريق الصحيح.

ابدأ بتحديد هدف منتجك والمشاكل التي يحلها. (للقيام بذلك، يجب على الفريق أيضًا إجراء بحث شامل للسوق لفهم المنافسين وتحديد فرص الابتكار)

ثم ضع أهدافًا قابلة للقياس وقم بتقسيمها إلى مهام قابلة للتنفيذ باستخدام هذا النموذج. يوفر هذا النهج خطة عمل واضحة ويساعد على تتبع التقدم المحرز بشكل فعال.

قم بمراجعة استراتيجيتك وتحديثها بانتظام بناءً على الأداء وتعليقات المستخدمين للحفاظ على تطويرك على المسار الصحيح.

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استخدام PLG و CLG في شركات البرمجيات كخدمة ناجحة

فيما يلي كيفية استفادة شركات مثل HubSpot وSalesforce من هذه الأساليب لدفع عمليات SaaS .

انتقال هاب سبوت من النمو الذي تقوده المبيعات إلى النمو الذي يقوده المنتج

في البداية هبسبوت اعتمدت الشركة بشكل كبير على استراتيجية تعتمد على المبيعات، ولكن مع تطورها، تحولت إلى نهج قائم على المنتج.

نموذج Freemium: من خلال تقديم أدوات مجانية بميزات محدودة، جذبت HubSpot عددًا كبيرًا من المستخدمين. سمح هذا النموذج للعملاء المحتملين بتجربة قيمة المنتج بشكل مباشر قبل اتخاذ قرار الشراء

من خلال تقديم أدوات مجانية بميزات محدودة، جذبت HubSpot عددًا كبيرًا من المستخدمين. سمح هذا النموذج للعملاء المحتملين بتجربة قيمة المنتج بشكل مباشر قبل اتخاذ قرار الشراء فوائد النمو: مكّن هذا التحول HubSpot من التوسع بسرعة من خلال الاستفادة من سهولة استخدام المنتج وفعاليته كقوة دافعة للنمو. وقد ساعد هذا التحول HubSpot على ترسيخ مكانته كلاعب رئيسي في مجال التسويق الداخلي

تركيز شركةSalesforce على النمو بقيادة العملاء Salesforce قامت ببناء سمعتها من خلال إعطاء الأولوية لنجاح العملاء وإنشاء مجتمع قوي حول منتجاتها.

رضا العملاء: تستثمر Salesforce بكثافة في فرق نجاح العملاء التي تعمل عن كثب مع العملاء لضمان تحقيق أهدافهم واستخلاص أقصى قيمة من المنصة

تستثمر Salesforce بكثافة في فرق نجاح العملاء التي تعمل عن كثب مع العملاء لضمان تحقيق أهدافهم واستخلاص أقصى قيمة من المنصة بناء المجتمع: عززت Salesforce أيضًا مجتمعًا نابضًا بالحياة من خلال فعالياتها ومجموعات المستخدمين والمنتديات عبر الإنترنت. ويعزز هذا النهج العلاقات مع العملاء ويخلق حلقات تغذية راجعة قيّمة للتحسين المستمر للمنتج

ما هي أفضل استراتيجية نمو لأعمالك في مجال البرمجيات كخدمة؟

يعتمد الاختيار بين النمو الذي يقوده العميل والنمو الذي يقوده المنتج على السياق الفريد لمنتجك، بما في ذلك طبيعته والجمهور المستهدف وديناميكيات السوق.

تُعتبر استراتيجية النمو التي يقودها العميل مثالية إذا كان منتجك قادرًا على تقديم قيمة فورية بأقل قدر من التدخل في المبيعات، مما يجعلها مثالية لنماذج الخدمة الذاتية القابلة للتطوير. من ناحية أخرى، تتألق CLG في النظم الإيكولوجية للأعمال حيث تكون الروابط العميقة مع العملاء والتجارب الشخصية ضرورية لدفع عجلة النمو.

تدمج العديد من شركات البرمجيات كخدمة الناجحة عناصر من كل من PLG و CLG. ولكن بغض النظر عن طريقك إلى النمو، فإن ClickUp هو الطريقة التي ستصل بها إلى هناك.

بدءًا من الخرائط الذهنية واللوحات البيضاء للعصف الذهني وطريقة العرض لتتبع التقدم، تقدم ClickUp عمليات تكامل قوية لتعزيز التعاون أثناء تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك.

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