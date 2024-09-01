كيفية مراسلة مدير التوظيف (نصائح وأمثلة)

وفقاً لدراسة أجراها موقع Glassdoor، فإن كل وظيفة شاغرة تحصل على 250 متقدماً في المتوسط. في الواقع، إذا كنت تبحث عن وظائف على موقع LinkedIn مؤخراً، فسترى أن الوظائف الشاغرة تتلقى أكثر من 100 طلب في دقائق. هذا هو مستوى المنافسة التي تواجهها.

ففرص مدير التوظيف في فتح طلب التوظيف الخاص بك للوظيفة قاتمة. 🫥

إذاً، كيف يمكنك أن تجعل طلبك متميزاً وتضمن وصوله إلى مدير التوظيف؟

إحدى الطرق هي إرسال رسالة إلى مدير التوظيف. في سوق العمل الحاد هذا، يمكن لمثل هذا النهج المباشر أن يكون في صالحك. ولكن هناك فن في ذلك، ونحن نعلمك ذلك اليوم.

دعنا نتعرف على كيفية مراسلة مدير التوظيف مباشرةً لتلفت انتباهه وتترك انطباعاً دائماً.

أهمية مراسلة مدير التوظيف مباشرةً

أولاً، دعنا نرى لماذا تنجح مراسلة مدير التوظيف:

خط اتصال مباشر

تُظهر إحصائيات التوظيف أن 97.4% من الشركات المدرجة في قائمة Fortune 500 تستخدم الشركات نظام تتبع الطلبات (ATS) لفحص السير الذاتية و 58% من الشركات تستخدم الذكاء الاصطناعي في عملية التوظيف. من المحتمل أن يتم تصفية طلبك من قبل ATS أو الذكاء الاصطناعي قبل أن يصل إلى مكتب مدير التوظيف.

لذا، فإن مراسلة مدير التوظيف مباشرةً تزيد من فرص رؤية طلبك. كما يمكن لهذا النهج المباشر أن يُظهر مهاراتك في التواصل وثقتك بنفسك، وهي سمات قيّمة في معظم البيئات المهنية.

فرصة لعرض مبادرتك

عندما تتواصل مع مدير التوظيف، فأنت لست مجرد سيرة ذاتية أخرى في كومة من السير الذاتية - أنت تُظهر مبادرة حقيقية. تقول هذه الخطوة: "أنا لا أنتظر الفرص؛ أنا أصنعها"

من خلال إجراء هذا الاتصال المباشر، أنت تثبت أنك قادر على أخذ زمام المبادرة وليس مجرد الجلوس في انتظار أن يعمل الحظ لصالحك. ومن لا يريد مثل هذا المرشح في فريقه؟

كما أن مراسلة مدير التوظيف في الشركة مباشرةً يبعث برسالة مفادها أنك جاد بشأن الوظيفة. فهي توضح أنك من المرشحين الذين يبذلون جهداً إضافياً. وفي مكان العمل، تعتبر هذه السمة من ذهب.

فالمدراء يحبون الموظفين الذين لا يكتفون بالحد الأدنى من العمل بل يبحثون بنشاط عن طرق لإضافة القيمة.

اكتساب المعلومات الداخلية

قد يؤدي التواصل مع مدير التوظيف في بعض الأحيان إلى حصولك على معلومات من وراء الكواليس غير موجودة في إعلان الشركة عن الوظيفة

قد تتعرف على التحديات الحالية للفريق أو المشاريع القادمة. هذه المعرفة الداخلية تتيح لك تخصيص طلبك لعرض كيف يمكنك حل مشاكلهم الخاصة. على سبيل المثال، إذا اكتشفت أنهم يعانون من تطبيق برنامج جديد، فيمكنك تسليط الضوء على خبرتك في حالات مماثلة.

يمكنك أيضًا التعرف على ثقافة الشركة. ربما يفتخرون بنهجهم المبتكر أو بيئتهم التعاونية. من خلال هذه المعلومات، يمكنك التأكيد على كيفية توافق أسلوب عملك مع روحهم تماماً

## أفضل النصائح لاستخدامها عند إرسال رسالة إلى مدير التوظيف

فيما يلي بعض النصائح التي يجب وضعها في الاعتبار عند إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى مدير التوظيف أو التواصل معه باستخدام تطبيقات مراسلة الأعمال مثل LinkedIn:

قم بتخصيص رسالتك

غالبًا ما يتم تجاهل رسالة بريد إلكتروني عامة يتم لصقها أو رسالة عامة على LinkedIn. تحتاج إلى تخصيص رسالتك لمدير التوظيف.

فالأمر لا يتعلق فقط ب "مرحبًا! لقد رأيت منشور الوظيفة الخاص بك، وأنا مهتم." بل يتعلق ب "مرحبًا! لقد رأيت منشور الوظيفة الخاص بك، أنت بحاجة إلى X ويمكنني القيام بذلك باستخدام مهاراتي A، B، C."

هذا النوع من الرسائل يجعلك متميزًا ويزيد من فرصك في جذب الانتباه.

جرّب هذه النصائح الفريدة لإضفاء الطابع الشخصي على رسالتك:

الاستشهاد بمقال أو مقابلة حديثة تعرض المنظمة أو ما حققته مؤخرًا

اذكر رابطًا مشتركًا إذا كان لديك رابط، ولكن لا تذكر اسمًا دون إذن

اشرح بإيجاز كيف أن الخريطة المهنية ترتبط بمهمة الشركة

إذا كان ذلك مناسبًا، شارك حكاية سريعة عن سبب شغفك بالمجال إذا كان ذلك مناسبًا

أضف أيضًا سطر موضوع واضح وقصير حتى يعرف مسؤول التوظيف موضوع رسالتك الإلكترونية. إليك بعض الأمثلة التي يمكنك استخدامها:

متابعة الطلب: [اسمك]

متحمس للوظيفة [المنصب]

مهتم ب [المنصب] - [اسمك]

متابعة طلبي للوظيفة [اسمك]

بخصوص طلبي ل [المنصب]

الخطوات التالية للتقديم ل [المنصب]

التعبير عن الاهتمام بالوظيفة

في كل منشور وظيفي، هناك دور محدد في كل وظيفة. سيتم ذكره في المنشور أو مرفق الوصف الوظيفي. أينما كان، عليك العثور عليه وقراءته وتضمين اهتمامك بالدور في رسالتك.

لا يجب أن تتحدث رسالتك فقط عن مدى روعتك ومدى إعجاب أصحاب العمل السابقين بك. بل يجب أن تتحدث أيضًا عن سبب رغبتك في الوظيفة التي تتقدم لها

جرّب هذه النصائح للتعبير عن اهتمامك لمدير التوظيف:

اذكر جوانب محددة في الوظيفة التي تروق لك

ربط الوظيفة ب الأهداف المهنية الإشارة إلى أخبار أو مشاريع الشركة الأخيرة لإظهار أنك قد قمت بواجبك المنزلي

وصف بإيجاز كيف استعددت لوظيفة كهذه، مع إظهار اهتمامك على المدى الطويل

ولكن تذكر أن الأصالة هي المفتاح. لا تتعلق طلبات التوظيف بالتظاهر حتى تنجح. ستظهر حماستك الحقيقية إذا كنت مهتمًا حقًا بالوظيفة.

إليك ما يقترحه جيري لي، المؤسس المشارك في Wonsulting:

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💡 نصيحة احترافية: استخدم تذكير النقر فوق تذكير لتبسيط عملية تقديم طلب التوظيف. قم بإنشاء مهام لكل طلب، وقم بتعيين تذكيرات لرسائل البريد الإلكتروني للمتابعة أو رسائل الشكر أو الاستعدادات للمقابلة. يمكنك تخصيص تكرار التذكير وتوقيته استناداً إلى الجدول الزمني لطلبك.

اجعلها مختصرة ومركزة

مديرو التوظيف أشخاص مشغولون. احترم وقتهم من خلال الدخول مباشرةً في صلب الموضوع. تُظهر الرسالة الموجزة أنك تقدر جدولهم الزمني ويمكنك التواصل بوضوح، مما يترك انطباعًا أوليًا رائعًا.

إذاً، كيف تفعل ذلك؟ تخيل أن لديك 15 ثانية فقط لجذب انتباههم.

ابدأ بافتتاحية قوية مثل، "مرحباً [اسم مدير التوظيف]، أنا [اسمك]، وأنا مهتم بوظيفة [المسمى الوظيفي]." ثم، بسرعة أبرز مهاراتك الأكثر صلة بالموضوع أو الخبرة. على سبيل المثال، "مع 5 سنوات في [الصناعة ]، لقد نجحت في [الإنجاز ]."

أخيرًا، اختتم بعبارة قوية تحثك على اتخاذ إجراء: "لقد أرفقت سيرتي الذاتية لمراجعتها. هل ستكون متاحًا لمحادثة سريعة الأسبوع المقبل؟

تذكر، الأقل هو الأكثر.

هيكل الرسالة الفعالة

يجب أن تتبع رسالتك هيكلية. فالرسالة المنظمة بشكل جيد لا تبدو جيدة فحسب، بل إنها أسهل في القراءة. فهي تُظهر أنك تحترم وقت مدير الموارد البشرية وأنك جاد بشأن الوظيفة الجديدة .

إليك نموذج بسيط أنشأناه لمراسلة مديري التوظيف:

تذكر هذه النصائح لصياغة رسالة منظمة:

ابدأ بالمقدمة، والمهارات/المؤهلات ذات الصلة، والربط بعملك، والخطوات التالية، والختام

تأكد من وجود مساحة فارغة كافية

يجب ألا تزيد الفقرات عن 2-3 أسطر

بمجرد كتابة رسالتك، راجعها عدة مرات. إذا كانت سهلة القراءة وتحتوي على جميع المعلومات الضرورية، فأنت على ما يرام!

💡 نصيحة احترافية:_ إذا كنت قد قدمت بالفعل مهاراتك/مؤهلاتك في طلب التوظيف، فلا تذكرها مرة أخرى في الرسالة. وبدلاً من ذلك، سلّط الضوء على ما يجعلك مناسباً للوظيفة.

ابدأ بالقيمة

القيادة بالقيمة تتعلق بالإجابة على السؤال غير المعلن: "لماذا يجب علينا توظيفك؟" هذا النهج يجذب انتباههم و يوضح سبب كونك مناسبًا للوظيفة.

ابدأ رسالتك بمشاركة أهم إنجازاتك أو مهاراتك التي تتوافق مع متطلبات الوظيفة. بدلاً من قول شيء مبهم، كن محدداً.

على سبيل المثال، يمكنك أن تقول: "خلال السنوات الخمس التي قضيتها في التسويق الرقمي، عززت مشاركة العلامة التجارية بنسبة 40% في وظيفتي السابقة" هذا يخبر مدير التوظيف أو صاحب العمل المحتمل على الفور بما تقدمه للوظيفة.

ولكن لا تتوقف عند هذا الحد - اربط بين ما قمت به وما قد تحتاجه الشركة. إذا كنت تعلم أن الشركة تريد تنمية حضورها على الإنترنت، فاذكر كيف يمكن لخبرتك أن تساعدهم في تحقيق ذلك. هذا النهج يجعل رسالتك مؤثرة وذات صلة بأهداف الشركة.

إذا كنت تقوم بتغيير مهنتك سلط الضوء على كيف يمكن أن تكون مهاراتك من الوظيفة السابقة ذات قيمة. يمكنك القيام بذلك باستخدام أدوات كتابة الذكاء الاصطناعي ولكن لا تنسَ تعديل الرسالة لإضافة لمسة شخصية.

حدد تأثيرك

هل تريد أن تكون رسالتك قوية؟ استخدم الأرقام. إنها معززات المصداقية في عالم الاحتراف. بدلاً من أن تقول: "لقد حسّنت المبيعات"، قل: "لقد زادت المبيعات بنسبة 20% من خلال حملات البريد الإلكتروني المستهدفة" إنه مثل الفرق بين التباهي والإثبات.

لذا، ابحث في أدوارك السابقة. كم عدد العملاء الذين قمت بإدارتهم؟ ما هي النسبة المئوية التي خفضت بها التكاليف؟ على سبيل المثال "زيادة رضا العملاء بنسبة 15% من خلال تنفيذ عملية جديدة لدعم العملاء."

طلب عقد اجتماع

لا تخجل؛ اطلب عقد اجتماع.

لقد تركت انطباعًا رائعًا. والآن، حان الوقت للانتقال إلى المستوى التالي. اقتراح عقد اجتماع يظهر الثقة والحماس. كأنك تقول: "مرحبًا، أنا جاد في هذا الأمر وأريد التحدث أكثر."

لكن لا تكتفي بقول "_هل يمكننا أن نلتقي؟" كن محددًا. اقترح فترات زمنية محددة واسأل عن الوقت المتاح له. هذا يدل على أنك منظم وتحترم وقته.

على سبيل المثال، يمكنك إرسال هذه الرسالة "_أود مناقشة الفرص المستقبلية وكيف يمكن أن تساهم مهاراتي في فريقك. هل يمكن أن تكون متاحاً لمحادثة سريعة يوم الثلاثاء من الأسبوع القادم؟

بمجرد حصولك على الاجتماع، اجعله مختصراً. محادثة سريعة كافية لإثارة الاهتمام ودفع الأمور إلى الأمام.

شارك رابط ملفك الشخصي على لينكد إن وحافظة أعمالك

ملفك الشخصي على لينكد إن هو السيرة الذاتية عبر الإنترنت . إنه عرض لحياتك المهنية. من خلال تضمين رابط في رسالتك، فإنك تدعو مدير التوظيف إلى استكشاف خبراتك بعمق. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يظهر أنك منظم وبارع في مجال التكنولوجيا.

لذا، ضع رابط ملفك الشخصي هناك، ودع خبرتك تتولى الحديث. عند تضمين رابط ملفك الشخصي على LinkedIn، أضف عنوان URL مخصصًا للحصول على مظهر أكثر احترافية. تأكد أيضًا من تحديث ملفك الشخصي ومواءمته مع المعلومات الواردة في رسالتك وسيرتك الذاتية.

قم بالمتابعة، ولكن لا تكثر من ذلك

وسط كومة الرسائل، قد تمر رسالتك الأولية دون أن يلاحظها أحد. هذا هو السبب في أن المتابعة السريعة أمر رائع. تُظهر المتابعة أنك مهتم ومثابر، وهما صفتان يقدرهما أصحاب العمل المحتملين. إليك ما ستبدو عليه المتابعة القصيرة واللطيفة:

مرحباً <الاسم الأول>

أتمنى لك يوماً سعيداً.

فقط أتابع لأعرف ما إذا كان ملفي الشخصي يتم النظر فيه لوظيفة <الوظيفة>.

أقدر ردك في الوقت المناسب.

مع أطيب التحيات,

<اسمك>

ولكن، هناك خط رفيع بين المتابعة والإزعاج. فالكثير من رسائل البريد الإلكتروني قد تجعلك تبدو يائساً أو غير محترم لوقتهم.

لذا، حقق التوازن. إذا لم يصلك رد، أرسل رسالة متابعة واحدة مهذبة بعد أسبوع. إذا لم تتلقَ ردًا، انتظر أسبوعًا آخر قبل المحاولة مرة أخرى. عندما تقوم بالمتابعة، قدم قيمة إضافية أو معلومات إضافية جديدة.

دور المنصات مثل "كليك أب" في المقدمة الاحترافية

قد يكون البحث عن وظيفة أمراً مملاً، خاصةً متابعة طلباتك وحالة المتابعة. يمكن أن يؤدي استخدام برامج الإنتاجية والإدارة مثل ClickUp إلى تبسيط طلبات التوظيف الخاصة بك. دعنا نرى كيف يمكن لـ ClickUp أن يساعدك عندما تراسل مديري التوظيف:

إنشاء رسائل مخصصة

لقد قدمنا لك العديد من النصائح لاستخدامها عند مراسلة مدير التوظيف. ولكن ماذا لو قلنا لك أن بإمكانك استخدام الذكاء الاصطناعي لصياغة رسالة تعريفية مثالية لمدير التوظيف؟ ClickUp Brain مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص ب ClickUp، يقوم بذلك. وهو عبارة عن روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي يقوم بصياغة رسائل أو رسائل بريد إلكتروني مخصصة لمديري التوظيف:

استخدم ClickUp Brain لإنشاء رسائل مخصصة لمديري التوظيف

كما ترى، فقد أعطانا رسالة كاملة بنبرة وبنية صحيحة. يمكنك أخذ هذه الرسالة وتعديلها قليلاً واستخدامها!

اقرأ المزيد: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في البريد الإلكتروني (حالات الاستخدام والأدوات)

تتبع حالة الطلب

إنشاء بطاقات منفصلة وتتبع كل تطبيق باستخدام طريقة عرض كانبان من ClickUp

عندما يكون لديك مجموعة من فرص العمل الشاغرة ومجموعة من مديري التوظيف الذين تريد مراسلتهم، قد يبدو الأمر أشبه بالتلاعب بالمناشير. وهنا يأتي دور عرض كانبان في ClickUp يأتي في

فكر في الأمر على أنه لوحة مرئية كبيرة حيث يمكنك لصق ملاحظات حول كل وظيفة. يمكن أن تحتوي كل ملاحظة، أو "بطاقة"، على تفاصيل مثل المسمى الوظيفي، والموعد النهائي لتقديم الطلب، وتفاصيل مدير التوظيف. يمكنك حتى إضافة مهام إلى كل بطاقة، مثل "مسودة بريد إلكتروني" أو "جدولة مكالمة"

تساعدك لوحة كانبان على معرفة ما هو قيد الإعداد، وما هو عاجل، وأين تحتاج إلى تركيز طاقتك.

تخصيص وقت للتطبيقات

تنظيم الاجتماعات أو المتابعة باستخدام طريقة عرض التقويم في ClickUp

بدلاً من التنقل بين جداول بيانات متعددة أو محاولة تذكُّر مواعيد المتابعة، يمكنك رؤية الجدول الزمني الكامل للاتصالات في مكان واحد باستخدام عرض التقويم في ClickUp .

يساعدك على جدولة المقابلات وتعيين تذكيرات للمتابعة، وتخصيص وقت للبحث والتحضير. يمكنك الرمز اللوني لخلق انطباع دائم.

إدارة جميع المعلومات ذات الصلة بطلب التوظيف في مكان واحد باستخدام ClickUp Docs

اتبع تنسيقًا منظمًا لمراسلة مديري التوظيف

تقدم قوالب ClickUp قوالب رسائل مكتوبة مسبقاً للتواصل مع مديري التوظيف. توفر هذه القوالب الوقت وتضمن أن تكون رسالتك احترافية، وتنقل بوضوح اهتمامك ومؤهلاتك للوظيفة. إليك اثنين من توصياتنا:

1. قالب ClickUp للبحث عن وظيفة

بمساعدة قالب البحث عن وظيفة ClickUp يمكنك تنظيم بحثك عن وظيفة. فهو يساعدك على تدوين تفاصيل الشركة والوظيفة، مثل تصنيف Glassdoor، وتفاصيل الاتصال، وراتب الوظيفة، والتأمين الصحي، والملاحظات الإضافية.

قالب البحث عن وظيفة ClickUp

يمكنك استخدام هذا القالب لإعداد قوائم متعددة لما يلي:

الوظائف المفتوحة

الوظائف التي تم التقديم عليها

المقابلات التي تم إجراؤها

المتابعات المستحقة

وبهذه الطريقة، يمكنك الحصول على رؤية واضحة لموقفك في عملية البحث عن وظيفة. بمساعدة هذا العرض المركزي، يمكنك إجراء تحسينات في عمليتك ومراسلة مسؤولي التوظيف في الوقت المناسب.

2. قالب اقتراح وظيفة كليك أب

تتطلب منك بعض الوظائف تقديم عرض عمل. لكن انتظر، كيف تكتب اقتراح وظيفة ? ليس عليك التفكير كثيراً. بدلاً من ذلك، يمكنك استخدام قالب اقتراح وظيفة ClickUp .

سيساعد هذا القالب الجذاب بصريًا والمنظم جيدًا مدير التوظيف على فهم سبب كونك مناسبًا جدًا للوظيفة. وبما أنه يحتوي على جميع المعلومات المهمة، فلن يفوتك أي شيء.

نموذج اقتراح وظيفة ClickUp

تم تصميم قالب العرض مثل السيرة الذاتية، مع إبراز معلومات مثل:

المعلومات الشخصية

الإنجازات الأكاديمية

الخبرات ذات الصلة

شهادات تقدير أخرى

## استخدم ClickUp لصياغة رسائل مقنعة لمدير التوظيف

قد تكون كتابة الرسائل إلى مسؤولي التوظيف أمرًا صعبًا. فبينما يقدر بعض المديرين الرسائل المباشرة، قد لا يحبها البعض الآخر. لذا، من المهم إرسال رسائل شخصية وواضحة تقدم قيمة.

يمكنك تبسيط العملية بأكملها باستخدام ClickUp، فهو يساعدك في العثور على التفاصيل ذات الصلة بالشركة والوظيفة ومدير التوظيف وتنظيمها في مكان واحد. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تتبع الطلبات وإدارتها، وتبسيط عملية إجراء المقابلات باستخدام قوالب ClickUp سهلة الاستخدام، والحصول على نظرة عامة سريعة على طلبات التوظيف. اشترك في ClickUp اليوم لرفع مستوى عملية البحث عن وظيفة.