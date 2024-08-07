أفضل 10 برامج لقاعدة المعرفة SaaS في عام 2025

تخيل أنك تعمل على حملة بريد إلكتروني، وتظهر الأداة خطأ. أنت تخطط للاتصال بدعم الدردشة أو مراسلتهم عبر البريد الإلكتروني، لكن ذلك قد يستغرق بعض الوقت. بدلاً من الانتظار، يمكنك البحث عن أدلة المساعدة ومقاطع الفيديو عبر الإنترنت - مثل قاعدة معرفية للأداة.

الآن اقلب النص. كـ أداة SaaS موفر، حاول منح فرق الدعم خيارات متنوعة لمساعدتهم على أداء وظائفهم بشكل أفضل. ويتضمن ذلك أيضًا مستودعًا ذاتي الخدمة لوثائق المنتج حيث يمكن للعملاء العثور على إجابات متى وكيفما أرادوا. وهو يعمل.

تعمل أدوات الخدمة الذاتية مثل مقاطع الفيديو الإرشادية ومستندات التأهيل ومراكز التعلّم وحالات الاستخدام على زيادة رضا العملاء وتقليل نسبة الزبائن وتحرير وكلاء الدعم لمهام أخرى. وتمتد الفوائد إلى الفرق الداخلية التي ترجع إلى قاعدة معرفية مركزية لتعمل بشكل صحيح.

نحن في ClickUp نتفهم التحدي المتمثل في إنشاء مركز معرفي وتنظيمه، لذلك استكشفنا أنا وفريقي أفضل برامج قاعدة المعرفة SaaS واخترنا عشرة برامج تنطبق عليها جميع المواصفات.

ولكن أولاً، دعنا نفهم ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج قاعدة المعرفة SaaS.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج قاعدة المعرفة SaaS؟

يجب أن يحتوي برنامج قاعدة المعرفة SaaS الخاص بك على بعض هذه الميزات، إن لم يكن كلها:

إمكانية الوصول إلى الخدمة الذاتية: تأكد من أن قاعدة المعرفة متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع دون الحاجة إلى تذاكر دعم، مما يسمح للمستخدمين بالعثور على إجابات بشكل مستقل

تأكد من أن قاعدة المعرفة متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع دون الحاجة إلى تذاكر دعم، مما يسمح للمستخدمين بالعثور على إجابات بشكل مستقل وظيفة بحث قوية: ابحث عن إمكانات بحث قوية تسمح بالبحث داخل المستندات، مما يتيح للمستخدمين تحديد موقع المعلومات ذات الصلة بسرعة

ابحث عن إمكانات بحث قوية تسمح بالبحث داخل المستندات، مما يتيح للمستخدمين تحديد موقع المعلومات ذات الصلة بسرعة التحكم في الإصدارات: تأكد من أن المنصة تسمح بتتبع التغييرات والحفاظ على إصدارات مختلفة من المقالات للحفاظ على تحديث المعلومات

تأكد من أن المنصة تسمح بتتبع التغييرات والحفاظ على إصدارات مختلفة من المقالات للحفاظ على تحديث المعلومات سير العمل التحريري: ابحث عن الميزات التي تدعم التعاون بين أعضاء الفريق، مثل التعليق وأذونات الأدوار وعمليات الموافقة على المحتوى

ابحث عن الميزات التي تدعم التعاون بين أعضاء الفريق، مثل التعليق وأذونات الأدوار وعمليات الموافقة على المحتوى التحليلات وإعداد التقارير: يجب أن يقدم برنامج إدارة المعرفة رؤى حول مشاركة المستخدمين، والمقالات الشائعة، واستفسارات البحث للمساعدة في تحسين قاعدة المعرفة بمرور الوقت

يجب أن يقدم برنامج إدارة المعرفة رؤى حول مشاركة المستخدمين، والمقالات الشائعة، واستفسارات البحث للمساعدة في تحسين قاعدة المعرفة بمرور الوقت تنوع المحتوى: يجب أن يدعم أنواعًا مختلفة من المحتوى، بما في ذلك الأسئلة الشائعة والبرامج التعليمية وأدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها وعروض الفيديو التوضيحية

يجب أن يدعم أنواعًا مختلفة من المحتوى، بما في ذلك الأسئلة الشائعة والبرامج التعليمية وأدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها وعروض الفيديو التوضيحية القوالب القابلة للتخصيص: تحقق مما إذا كان البرنامج يوفر قوالب مصممة مسبقًا يمكن تصميمها لتناسب علامتك التجارية واحتياجات المحتوى

تحقق مما إذا كان البرنامج يوفر قوالب مصممة مسبقًا يمكن تصميمها لتناسب علامتك التجارية واحتياجات المحتوى إمكانيات التكامل: تأكد من التوافق مع الأدوات والمنصات الأخرى التي تستخدمها، مثل أنظمة دعم العملاء، وبرامج إدارة علاقات العملاء، وأدوات التواصل

تأكد من التوافق مع الأدوات والمنصات الأخرى التي تستخدمها، مثل أنظمة دعم العملاء، وبرامج إدارة علاقات العملاء، وأدوات التواصل ميزات الأمان: ابحث عن تدابير أمنية قوية لحماية المعلومات الحساسة وضمان الامتثال للوائح حماية البيانات

ابحث عن تدابير أمنية قوية لحماية المعلومات الحساسة وضمان الامتثال للوائح حماية البيانات سهولة التصفح: يجب أن يكون للبرنامج بنية واضحة وبديهية مع فئات وفئات فرعية محددة جيدًا لسهولة التصفح

يجب أن يكون للبرنامج بنية واضحة وبديهية مع فئات وفئات فرعية محددة جيدًا لسهولة التصفح الاستجابة للأجهزة المحمولة: يجب أن تكون قاعدة المعرفة متاحة وعملية على الأجهزة المحمولة لتلبية احتياجات المستخدمين أثناء التنقل

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أفضل 10 برامج لقاعدة المعرفة SaaS لاستخدامها في عام 2024

استنادًا إلى اختبارات وأبحاث مكثفة، هذه 10 برامج لقاعدة المعرفة SaaS يمكنك الاختيار من بينها في عام 2024:

1. ClickUp-الأفضل لإدارة المعرفة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

ابدأ في إنشاء المحتوى وتنظيم الصفحات الفرعية باستخدام ClickUp Docs

ClickUp هي أداتي المفضلة لأنها تفي بجميع المربعات الصحيحة. يبدأ كل ما يتعلق بإنشاء المحتوى بـ مستندات ClickUp ، والتي يمكنك تحويلها إلى قاعدة معرفية عن طريق تبديل زر ويكي.

بمجرد وضع علامة ويكي على المستند، يصبح أكثر وضوحًا في لوحات معلومات المحتوى، ويمكن لفريقك التعاون لتحرير المحتوى ومراجعته. إذا كنت تعمل مع العديد من العملاء والموردين، يمكنك الحفاظ على كل شيء داخل منصة واحدة من خلال استيراد البيانات إلى ClickUp.

بمجرد الانتهاء من ذلك، يمكنك أن تطلب انقر فوق الدماغ لاقتراح مهام جديدة لبدء العمل.

حدد المحتوى واستخدم ClickUp Brain للحصول على اقتراحات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

إليك كيفية مساعدة ClickUp Brain:

استخدم كاتب الذكاء الاصطناعي الخاص بـ ClickUp Brain لإنشاء مسودات أولية لمقالات قاعدة المعرفة بسرعة استنادًا إلى المطالبات والمخططات

كاتب الذكاء الاصطناعي ClickUp Brain لإنشاء مسودات أولية لمقالات قاعدة المعرفة بسرعة استنادًا إلى المطالبات والمخططات اسحب المعلومات من مهام ClickUp Tasks والوثائق والمقالات ذات الصلة وخبرة الفريق لضمان دقة وتحديث المحتوى

الاستفادة من الدعم المخصص من خلال مدير معرفة الذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain, الذي يقدم اقتراحات وتحسينات لإنشاء المحتوى

أتمتة مهام إدارة المشروع المتعلقة بالقاعدة المعرفية، مثل إرسال التحديثات وتعيين المهام وتتبع التقدم المحرز باستخدام مدير مشروع الذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain

تحليل تفاعلات المستخدمين وملاحظاتهم لتحديد مجالات المقالات الجديدة، وتسليط الضوء على المحتوى الشائع، ووضع علامة على الموضوعات المعقدة للمستخدمين

يمكنك أيضًا توفير الوقت باستخدام قالب قاعدة المعرفة الخاص ب ClickUp * إنه مستند بسيط وجاهز للاستخدام يحاكي تجربة عملاء مركز المساعدة بشكل جيد.

إنشاء مكتبة رقمية باستخدام قالب قاعدة المعرفة ClickUp Knowledge Base

فيما يلي بعض الميزات الرئيسية التي يوفرها هذا القالب:

المقالات المعرفية: يتيح لك هذا القسم إنشاء وتنظيم مقالات قاعدة المعرفة الخاصة بك

يتيح لك هذا القسم إنشاء وتنظيم مقالات قاعدة المعرفة الخاصة بك الفئات: يتضمن القالب أقسامًا مثل "التأهيل" و"أدلة إرشادية" و"حالات الاستخدام" و"القوالب" و"المجتمع"، مما يساعدك على تنظيم المحتوى الخاص بك بشكل فعال

يتضمن القالب أقسامًا مثل "التأهيل" و"أدلة إرشادية" و"حالات الاستخدام" و"القوالب" و"المجتمع"، مما يساعدك على تنظيم المحتوى الخاص بك بشكل فعال فئات فرعية: داخل كل فئة، يمكنك إنشاء فئات فرعية مثل "للمبتدئين" و"للمشرفين" و"إدارة المشاريع" لتنظيم المحتوى الخاص بك بشكل أكبر

داخل كل فئة، يمكنك إنشاء فئات فرعية مثل "للمبتدئين" و"للمشرفين" و"إدارة المشاريع" لتنظيم المحتوى الخاص بك بشكل أكبر قسم الأسئلة الشائعة: قسم مخصص للأسئلة المتداولة، يقدم إجابات سريعة للاستفسارات الشائعة

قسم مخصص للأسئلة المتداولة، يقدم إجابات سريعة للاستفسارات الشائعة نموذج الاتصال: نموذج للمستخدمين لإرسال أسئلتهم أو طلباتهم إذا لم يتمكنوا من العثور على المعلومات التي يحتاجونها

ClickUp أفضل الميزات

المجلدات والمجلدات الفرعية: تنظيم مقالات القاعدة المعرفية في مجلدات في بنية هرمية لسهولة التصفح

تنظيم مقالات القاعدة المعرفية في مجلدات في بنية هرمية لسهولة التصفح علامات : تطبيق علامات مهمة ClickUp إلى المقالات للتصفية والبحث السريع

: تطبيق علامات مهمة ClickUp إلى المقالات للتصفية والبحث السريع البحث : اعثر على المعلومات بكفاءة داخل قاعدتك المعرفية باستخدام إمكانيات البحث القوية مع انقر فوق البحث الشامل سجل الإصدارات: تتبع تاريخ المستند لمعرفة التغييرات التي تم إجراؤها والعودة إلى الإصدارات السابقة إذا لزم الأمر

: اعثر على المعلومات بكفاءة داخل قاعدتك المعرفية باستخدام إمكانيات البحث القوية مع انقر فوق البحث الشامل الإدماج: الاتصال بأدوات أخرى مثل Google Drive أو Dropbox أو Slack لتركيز المعلومات مع تكاملات ClickUp اللوحات البيضاء : تصور المعلومات المعقدة، وتبادل الأفكار، والتعاون على محتوى قاعدة المعارف في ClickUp Whiteboards قيود ClickUp

قد يواجه المستخدمون الجدد منحنى تعليمي بسبب ميزات ClickUp الواسعة النطاق

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو لكل مساحة عمل شهرياً

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9500 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9500 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

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2. Document360-Best لقواعد المعرفة المبسطة

المستند 360

Document360 هو برنامج يستند إلى المعرفة مع واجهة مستخدم مستقرة وخالية من الضجة. نظرًا لأن تركيزه الأساسي ينصب على قاعدة المعرفة وإدارة المستندات، فإنه من السهل إنشاء مكتبات خاصة وعامة

يمكنك تنظيم المحتوى حتى ستة مستويات من الفئات الفرعية، لذا إذا كنت تتعامل مع مجموعات بيانات كبيرة، فستقدر Document360.

أفضل ميزات Document360

تحرير المحتوى وتضمينه باستخدام محرر WYSIWYG، مع مراعاة تجربة المستخدم

استخدام عمليات التراجع لمنع الكتابة العرضية والحفاظ على إصدارات محدثة

تخزين أصول المحتوى في محرك الأقراص وإدراجها بسرعة في مستنداتك

تقييدقواعد المعرفة الداخلية على نطاقات IP محددة لتجنب الحوادث الأمنية

قيود المستند 360

تحتاج عمليات التعاون على النظام الأساسي مع أطراف ثالثة إلى التحسين

ميزات مهمة مخفية وراء الوظائف الإضافية التي ترفع التكاليف الإجمالية

تسعير Document360

مجاني للأبد

قياسي: 199 دولارًا شهريًا لكل 3 مستخدمين

199 دولارًا شهريًا لكل 3 مستخدمين احترافي: 299 دولارًا شهريًا لكل 5 مستخدمين (يتم الدفع سنويًا)

299 دولارًا شهريًا لكل 5 مستخدمين (يتم الدفع سنويًا) الشركات: 399 دولارًا شهريًا لكل 5 مستخدمين (يتم الدفع سنويًا)

399 دولارًا شهريًا لكل 5 مستخدمين (يتم الدفع سنويًا) المؤسسات: 599 دولارًا شهريًا لكل 10 مستخدمين (تُدفع سنويًا)

Document360 التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 200 تقييم)

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3. Helpjuice-الأفضل للبحث عن محتوى الذكاء الاصطناعي

هيلب جوس

Helpjuice هو برنامج قاعدة معارف آخر سهل الاستخدام ينافس Document360 من حيث الميزات. فهو محرر نصوص قوي وبسيط في نفس الوقت يسمح لك بتنسيق المحتوى الخاص بك وتحريره وتحديثه. ولكن أفضل جزء في Helpjuice هو وظيفة البحث

يمكن لخاصية البحث في Helpjuice مساعدتك في غربلة جميع المستندات للعثور على التفاصيل ذات الصلة. إنها مثل البحث في جوجل ولكن داخل نظام إدارة المستندات الخاص بك. ويمكنه حتى جلب البيانات من ملفات PDF والصور.

Helpjuice أفضل الميزات

استخدام واجهة السحب والإفلات لإنشاء محتوى سهل الاستخدام

قياس تأثير أداة قاعدة المعرفة الخاصة بك على تذاكر الدعم

العمل مع إصدارات متعددة من نفس المقالة والتبديل بينها من اللوحة الجانبية

تحسين عمليات نجاح العملاء من خلال التكامل مع إدارة علاقات العملاء وأدوات التواصل مثل Slack وSalesforce للدعم متعدد القنوات

قيود Helpjuice

قد يعاني المحرر من صعوبة في الاستجابة أثناء العمل على المستندات الثقيلة والتعديلات ذات الطبقات

تحتاج ميزة الاستيراد إلى تحسين

تسعير Helpjuice

البداية: 120 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 4 مستخدمين

120 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 4 مستخدمين التشغيل الأعلى: 200 دولار شهريًا لما يصل إلى 16 مستخدمًا

200 دولار شهريًا لما يصل إلى 16 مستخدمًا القسط المحدود: 289 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 60 مستخدمًا

289 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 60 مستخدمًا غير محدود: 659 دولارًا شهريًا لعدد غير محدود من المستخدمين

Helpjuice التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 50 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 90 تقييم)

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4. هيفر-بيست لتكامل Gmail

هيفر

Hiver هو حل مكتب المساعدة المستند إلى Gmail مصمم لتبسيط إدارة البريد الإلكتروني وتعزيز تعاون الفريق دون تعقيدات أنظمة التذاكر التقليدية.

يتيح لك Hiver إمكانية تحويل رسائل البريد الإلكتروني إلى مهام قابلة للتنفيذ، وتعيين الملكية، وضمان سرعة حلها. تعمل هذه الميزة على منع تفويت استفسارات العملاء وتحسين أوقات الاستجابة. وهو يتكامل مع العديد من الأدوات الشائعة مثل Slack وواتساب وSalesforce وSalesforce وAsana وغيرها، مما يتيح لك إدارة قنوات دعم العملاء المتعددة من صندوق الوارد في Gmail.

Hiver أفضل الميزات

قياس مقاييس أداء الفريق وتتبعها، مثل أوقات الاستجابة ورضا العملاء

التحكم في المحررين والمشاهدين والأنشطة كلها داخل لوحة التحكم نفسها

تتبع رسائل البريد الإلكتروني في الوقت الفعلي لمعرفة متى يتم فتحها وقراءتها

قيود Hiver

مركز المعرفة هو إضافة إلى الميزات الأساسية وقد لا يكون قائماً بذاته

تسعير #### Hiver

لايت: 24 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

24 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا المحترف: 59 دولارًا/مستخدم شهريًا

59 دولارًا/مستخدم شهريًا لايت: أسعار مخصصة

Hiver التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

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5. نوتيون-بيست لإدارة الويكي

فكرة

أداة إنتاجية متعددة الاستخدامات، تجمع Notion بين تدوين الملاحظات وإدارة المهام ووظائف الويكي وقاعدة البيانات في منصة واحدة. وهي قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة وقابلة للتكيف مع حالات الاستخدام المختلفة.

تتيح Notion للفرق العمل معًا في مساحات عمل مشتركة، مما يتيح التعاون الفعال في المشاريع والمهام. وهو يوفر بنية هرمية مع مجلدات وصفحات فرعية للمساعدة في تنظيم المحتوى وتسهيل الوصول إلى المعلومات.

باستخدام Notion AI، يمكن لفريق دعم العملاء لديك العثور بسرعة على إجابات من قاعدة بيانات الخدمة الذاتية، مما يسرّع من الدعم ويساعد على تحسين تجربة العملاء.

أفضل ميزات برنامج Notion

الجمع بين أنواع مختلفة من المحتوى (النصوص، والصور، والأكواد، والتضمينات، وما إلى ذلك) داخل الصفحة للحصول على تنسيق غني

اسحب الصفحات المترابطة تحت عنوان لإنشاء قاعدة معرفية في غضون ثوانٍ

استخدم قوالب Notion المعدة مسبقاً التي تناسب حالات استخدامك

الوصول بسرعة إلى الإجابات على استفسارات العملاء المتكررة باستخدام Notion AI

قيود تطبيق Notion

قد يكون تطبيق Notion مربكًا للمبتدئين

تستغرق قواعد البيانات الثقيلة بعض الوقت للمعالجة

تسعير #### تسعير Notion

مجاني للأبد

بالإضافة إلى: 12 دولارًا/مقعد شهريًا

12 دولارًا/مقعد شهريًا الشركات: 18 دولارًا/مقعد شهريًا

18 دولارًا/مقعد شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 5000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 5000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

6. بابيرز-الأفضل لقاعدة المعرفة الداخلية

بابيرز

على عكس Notion، الذي يقدم مجموعة واسعة من الميزات، فإن Papyrs يركز فقط على تحسين الشبكة الداخلية لشركتك. وهذا يشمل قاعدة معرفية خاصة وويكي ومناقشات.

Papyrs هو تطبيق حديث أداة لإدارة المعرفة مع واجهة مستخدم بسيطة وميزات إنترانت مرنة. وهي توفر ميزة التحرير بالسحب والإفلات، والتي، بالإضافة إلى وضع تخفيض الأسعار، تجعل من السهل تحرير المحتوى ومراجعته.

Papyrs أفضل الميزات

إثراء مستنداتك بمجموعة كبيرة من الأدوات المرنة

تتبع المناقشات الداخلية وربطها مع تحديثات المحتوى لسهولة التعاون

التكامل مع الأدوات الرئيسية لتوسيع نطاق إدارة البيانات في مساحة عملك

قيود Papyrs

قد يحدث خلل في واجهة المستخدم من حين لآخر أثناء العمل مع فرق العمل عن بُعد

لا يبرز من حيث التسعير مقارنةً بأدوات قاعدة المعرفة الأكبر حجمًا

تسعير Papyrs

ويكي الفريق: 99 دولارًا شهريًا ل 20 مستخدمًا

99 دولارًا شهريًا ل 20 مستخدمًا ويكي الشركة: 386 دولارًا شهريًا ل 60 مستخدمًا

386 دولارًا شهريًا ل 60 مستخدمًا الإنترانت الخاصة بالشركة: 999 دولاراً شهرياً لعدد غير محدود من المستخدمين

999 دولاراً شهرياً لعدد غير محدود من المستخدمين المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Papyrs

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

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7. فريش ديسك-الأفضل لتذاكر الدعم

فريش ديسك

تركز ميزات فريش ديسك الأساسية على دعم العملاء وإصدار التذاكر، ويستخدم قاعدة معرفية لتسهيل العثور على المعلومات.

يتم وضع مقالات المعرفة في Freshdesk في مجلدات، وعليك تعيين هذه المجلدات إلى فئات معينة لتنظيمها. الشيء الجيد في Freshdesk هو أنه يمكنك تخصيص رؤية المجلدات بناءً على نقطة الوصول (أدوات الويب، iOS، Android، إلخ). يمكنك تحرير الأوصاف الوصفية للمجلدات الخارجية، مما يساعد في تحسين محرك البحث.

Freshdesk أفضل الميزات

إضافة قواعد معرفية متعددة اللغات لتلبية احتياجات قاعدة مستخدمين عالمية

تصدير مقالات الحلول بالجملة وتحديثها باستخدام واجهة برمجة تطبيقات Freshdesk

التفاعل مع العملاء عبر قنوات مختلفة مثل البريد الإلكتروني، والهاتف، والدردشة المباشرة، ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، من منصة موحدة

حل الاستفسارات الشائعة وأتمتة المهام المتكررة باستخدام إمكانات الذكاء الاصطناعي

قيود Freshdesk

لاحظ المستخدمون أن تحليلات Freshdesk تفتقر إلى التحسين، مما يعيق المستخدمين من تتبع ملاحظات الحلول

يميل إلى التباطؤ مع وجود تذاكر متعددة وتعديلات كبيرة على المستندات

تسعير فريش ديسك

مجاني للأبد

النمو: 18 دولارًا/مستخدم شهريًا

18 دولارًا/مستخدم شهريًا المحترفين: 59 دولارًا/مستخدم شهريًا

59 دولارًا/مستخدم شهريًا المؤسسات: 95 دولارًا/مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Freshdesk #### تقييمات ومراجعات Freshdesk

G2 : 4.4/5 (أكثر من 3000 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 3000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3000 تقييم)

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8. Zendesk-الأفضل للتوصيات البديهية

زندسك

يساعد دليل Zendesk في إنشاء قواعد معرفية ذكية لكل من العملاء ووكلاء خدمة العملاء.

الميزة الأكثر فائدة هي التوصيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي داخل تذاكر الدعم. بعد تحليل مخاوف العميل، تقترح الأداة مقالات أو مستندات قاعدة المعرفة ذات الصلة من المستودع الموجود.

أفضل ميزات Zendesk

أتمتة المهام الروتينية مثل توجيه التذاكر وإشعارات البريد الإلكتروني واقتراحات الردود لزيادة الكفاءة

تقديم الدعم في الوقت الفعلي من خلال الدردشة المباشرة وقنوات المراسلة

التواصل مع أدوات أخرى مثل إدارة علاقات العملاء وأتمتة التسويق وبوابات الدفع

توطين المحتوى بأكثر من 40 لغة

قيود Zendesk

خلل في نظام التذاكر من حين لآخر

تسعير Zendesk

Suite Team: 55 دولارًا لكل وكيل شهريًا

55 دولارًا لكل وكيل شهريًا Suite Growth: 89 دولارًا لكل وكيل شهريًا

89 دولارًا لكل وكيل شهريًا سويت بروفيشنال: 115 دولارًا لكل وكيل شهريًا

115 دولارًا لكل وكيل شهريًا سويت إنتربرايز بلس: أسعار مخصصة

أسعار مخصصة ذكاء اصطناعي متقدم: متاح كإضافة مقابل 50 دولارًا أمريكيًا لكل وكيل شهريًا

تقييمات ومراجعات Zendesk

G2: 4.3/5 (أكثر من 5,500 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 5,500 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 3,500 تقييم)

9. KnowledgeOwwl-الأفضل لإنشاء قواعد المعرفة المستهدفة

KnowledgeOwwl

أثناء اختبار KnowledgeOwwl، أعجبتني بشكل خاص ميزة مجموعة القراء، فهي تتيح لك جعل فئات معينة من قاعدة معارفك متاحة لجمهور محدد فقط.

يتميز KnowledgeOwwl أيضًا بواجهة سهلة التنقل التي تبسط إنشاء وإدارة محتوى قاعدة المعرفة. يمكن للمستخدمين الجدد التكيف بسرعة دون الحاجة إلى تدريب مكثف.

أفضل ميزات KnowledgeOwl

تبسيط البحث باستخدام وظيفة البحث على غرار Google التي لا تتطلب أي تهيئة

تخصيص شكل ومظهر المقالات باستخدام السمات والتخطيطات وأنظمة الألوان لتتناسب مع علامتك التجارية

قم بإعداد أتمتة "يحتاج إلى مراجعة" للحصول على تذكيرات لمراجعة المقالات القديمة بعد فترة زمنية محددة

قيود KnowledgeOwl

عملية إعداد مجموعات القراء معقدة وتستغرق وقتاً طويلاً

تسعير KnowledgeOwwl

القياسية: 100 دولار/شهرياً لكل مستخدم

100 دولار/شهرياً لكل مستخدم الإضافات التجارية: 275 دولارًا في الشهر

275 دولارًا في الشهر إضافات الشركات: 1150 دولاراً شهرياً

تقييمات ومراجعات KnowledgeOwwl

G2: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 200 تقييم)

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10. Obsidian-الأفضل لتصور العلاقات بين الملاحظات/المفاهيم

أوبسيديان

يمكن لأوبسيديان تحويل الأفكار غير المنظمة إلى قاعدة معرفية منظمة. يستخدم ملفات نصية عادية بتنسيق تخفيض السعر، مما يسمح بتنسيق سهل ويضمن أن تكون الملاحظات قابلة للنقل ويمكن الوصول إليها عبر منصات مختلفة.

إحدى ميزات Obsidian البارزة هي القدرة على ربط الملاحظات ببعضها البعض ، مما يخلق شبكة من المعلومات المترابطة. يتيح ذلك للمستخدمين التنقل بين الملاحظات ذات الصلة، مما يعزز الفهم والاسترجاع بسهولة.

أفضل ميزات Obsidian

تتبع سجل الإصدارات للمستندات لمدة تصل إلى عام كامل

دمج البحث، والعصف الذهني، ورسم المخططات والتخطيطات والمزيد على Canvas، وهي مساحة افتراضية فارغة

التحكم على مستوى دقيق في تحديد الملفات التي ستتم مزامنتها مع الأجهزة

التعاون مع أعضاء الفريق لإنشاء مواقع الويكي عبر الإنترنت

قيود Obsidian

منحنى تعليمي حاد

خيارات تخصيص محدودة للتخطيطات

تسعير أوبسيديان

الاستخدام الشخصي: مجاني

مجاني الاستخدام التجاري: 50 دولارًا أمريكيًا/مستخدم سنويًا

تقييمات ومراجعات Obsidian

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

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إنشاء ومشاركة مع منصة قاعدة المعارف SaaS المناسبة

من الشركات الناشئة إلى الشركات المدرجة في قائمة فورتشن 500، يحتاج الجميع إلى معلومات منظمة وسريعة ودقيقة حول العمليات واستكشاف الأخطاء وإصلاحها والدعم. لا تجلب قاعدة المعرفة عبر الإنترنت النظام لفوضى المعلومات فحسب، بل تعمل أيضًا كنقطة مرجعية للشركة.

بعد اختبار ومراجعة العديد من برامج قاعدة المعرفة SaaS، يمكنني القول أنه يجب عليك اختيار أداة آمنة وسهلة الاستخدام وتدعم قواعد المعرفة الخارجية والداخلية على حد سواء. يبرز ClickUp من خلال تغطية جميع الميزات التي تحتاجها لإنشاء المعلومات ونشرها على أصحاب المصلحة. بالإضافة إلى ذلك، فهو يوفر إدارة مهام مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدتك على تحسين كفاءة أعمال SaaS بشكل عام. اشترك في ClickUp اليوم !