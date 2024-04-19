10 قوالب مجانية لسياسات وإجراءات الشركة في Word &؛ ClickUp

عندما يفهم موظفوك ما يحتاجون إلى القيام به وكيفية القيام به، يمكنهم العمل بشكل أفضل وأسرع.

لهذا السبب يجب أن يكون لدى كل شركة، بغض النظر عن حجمها، وثائق تسلط الضوء على سياسات الشركة التي تساعد الموظفين على التنقل في عملهم ومكان العمل بفعالية.

ستغطي هذه المستندات جميع القواعد والإرشادات الخاصة بشركتك لمساعدة الموظفين على تقديم أفضل النتائج.

ومع ذلك، فإن إنشاء سياسات الشركة من الصفر مهمة صعبة وتستغرق وقتاً طويلاً. لهذا السبب قمنا بتنسيق قائمة من 10 نماذج مجانية لسياسات وإجراءات الشركة لمساعدتك في الحصول على السبق وتبسيط عملياتك.

ما هي قوالب سياسات الشركة؟

قوالب سياسة الشركة هي مستندات مكتوبة مسبقًا توفر تنسيقًا منظمًا وإرشادات لإنشاء سياسات وإجراءات تنظيمية مختلفة.

وهي تغطي مجالات مختلفة مثل السلوك، واستخدام التكنولوجيا، والسلامة في مكان العمل، والشؤون المالية، والاستشارات القانونية والامتثال.

تُعد قوالب السياسات والإجراءات مفيدة لأنها توفر هيكلاً ولغة متسقة، مما يضمن أن تكون سياسات الشركة شاملة ومتوافقة قانونياً ومتوافقة مع أفضل الممارسات في المجال.

توفر هذه النماذج نقطة انطلاق لإنشاء سياسات مخصصة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الشركة، مما يساعد على ضمان الاتساق والوضوح في التوقعات.

ما الذي يجعل قالب سياسة الشركة جيدًا؟

يجب أن يحتوي قالب سياسة الشركة الجيدة على أهداف واضحة توضح ما تهدف السياسة إلى تحقيقه ومن تؤثر عليه. فيما يلي بعض السمات الرئيسية لقالب سياسة الشركة الجيدة:

لغة واضحة وموجزة لضمان سهولة فهم السياسة من قبل الجميع

تغطية شاملة لعمليات الشركة والمجالات الرئيسية مثل السلوك في مكان العمل وسياسات التحرش ولوائح السلامة

الامتثال للقوانين واللوائح ذات الصلة للتخفيف من المخاطر القانونية للشركة

المرونة لاستيعاب التغييرات والتحديثات المستقبلية في سياسات الشركة وإجراءاتها

تضمين آليات الإبلاغ للموظفين لإثارة مخاوفهم أو طلب المساعدة

10 نماذج لسياسات الشركة لاستخدامها في عام 2024

الآن بعد أن عرفت ما هو قالب مستند سياسة الشركة الشامل وما الذي يجب أن تبحث عنه في أحدها، دعنا نستكشف بعضاً من أفضل قوالب سياسة الشركة المجانية في Word و ClickUp التي يمكنك استخدامها في مؤسستك.

1. ClickUp كتيبات وسياسات وإجراءات الموظفين في ClickUp

حدد واجبات الموظف وحقوقه مع قالب كتيبات وسياسات وإجراءات الموظف من ClickUp

إن مهمة شركتك وإجراءاتها وتوقعاتها ليست مجرد مفاهيم مجردة - فهي العمود الفقري لمكان عملك وتشكل التجارب اليومية لكل موظف.

و دليل الموظف هو الدليل الذي ينقل كل هذه المعلومات وأكثر إلى فريقك حتى يتمكنوا من النجاح في شركتك.

الموظف كتيبات مدونة قواعد السلوك والسياسات والإجراءات هي حجر الأساس لثقافة مزدهرة في مكان العمل. فهي تضع القواعد في العمل، وتوضح المسؤوليات، وتضمن أن يكون الجميع على نفس الصفحة.

ولهذا السبب فإن وجود سياسات وإجراءات محدثة وشاملة دليل سلوك الموظفين غير قابل للتفاوض بالنسبة لأي مؤسسة جادة بشأن صحة مكان العمل وضمان بيئة عمل إيجابية وفعالة.

/قالب كتيبات وسياسات وإجراءات الموظفين ClickUp هو حل شامل لتبسيط عملية توثيق السياسات الخاصة بك. من إجراءات الرواتب إلى سياسات الإجازات، يغطي هذا القالب كل شيء، ويوفر مركزًا مركزيًا للمعلومات المهمة على مستوى المؤسسة.

القالب مقسم إلى أربعة أقسام أساسية:

كل شيء عن

كيف نعمل

مدونة قواعد السلوك القياسية

السياسات والإجراءات

مع هذا نموذج مدونة قواعد السلوك ، يمكنك وضع سياسة أساسية ومبادئ توجيهية واضحة وإجراءات ذات صلة وتجاوز المواقف الصعبة بسهولة، مما يضمن أن يكون الجميع على اطلاع ومواءمة. قم بتنزيل هذا النموذج

2. قالب دليل الموظف ClickUp

اجعل عملية التأهيل أسهل للموظفين الجدد باستخدام قالب دليل الموظف ClickUp

دائمًا ما يكون تأهيل الموظف الجديد عملية فوضوية لكل من صاحب العمل والموظف. ومع ذلك، فإن كتيب الموظف المصمم بشكل جيد والذي يوضح القواعد واللوائح والتوقعات يمكن أن يجعل العملية أسهل من كلا الطرفين.

كما أن إنشاء كتيب واضح لا لبس فيه وفعال يمثل تحديًا أيضًا. أنت بحاجة إلى نموذج دليل شامل للموظفين، مثل ذلك الذي تقدمه ClickUp.

إن قالب دليل الموظف ClickUp يساعد مديري الموارد البشرية على معالجة مشاكل التسنين في عملية التأهيل من خلال أقسام مخصصة تغطي جميع القواعد والسياسات التنظيمية بشكل شامل. يمكنك تخصيص كل قسم من القوالب بما يتناسب مع سياسات شركتك وإجراءات التأهيل.

يتضمن القالب، إلى جانب دليل تفصيلي حول كيفية البدء، أقساماً لتوثيق المعلومات التفصيلية عن:

التأهيل

الثقافة

سياسات مكان العمل مثل قواعد اللباس والإجازات مدفوعة الأجر وتضارب المصالح

الشركة

سياسات وإرشادات العمل عن بُعد

سلوك الموظفين وقواعد السلوك القياسية

ممارسات العمل

سياسات الحضور

مراجعات الأداء

امتيازات الشركة

عملية إنهاء الخدمة

بالإضافة إلى ذلك، يمكن تحرير القالب (ومحتوياته) في الوقت الفعلي ومشاركته بسلاسة. تنزيل هذا القالب

3. قالب كتيب الموظف ClickUp (متقدم)

خصص متجراً شاملاً لجميع المعلومات التي يحتاجها موظفوك من خلال قالب كتيب الموظف (متقدم) من ClickUp

سواء أكنت ترحب بالموظفين الجدد أو تساعد الموظفين الحاليين على البقاء على المسار الصحيح فيما يتعلق بمهامهم ومسؤولياتهم، فإن قالب دليل الموظف هذا قد وفر لك كل ما تحتاجه! قالب دليل الموظف في ClickUp (متقدم) تم تصميمه لمساعدتك في إنشاء دليل شامل لجميع موظفيك، مع وضع التوقعات والسياسات والإجراءات بوضوح. من سياسات الشركة وتاريخ الشركة إلى التوصيف الوظيفي والمزايا الوظيفية وثقافة الشركة، يساعدك هذا القالب في الحفاظ على كل شيء منظم ومحدث في موقع مركزي واحد.

فيما يلي الفوائد الرئيسية لاستخدام هذا القالب:

يسمح لجميع الموظفين بفهم السياسات والإجراءات

يضمن أن يكون الجميع على دراية تامة بحقوقهم ومسؤولياتهم

يحمي أصحاب العمل من المسؤولية القانونية من خلال توفير سجل مكتوب لجميع سياسات الشركة

كيف تستخدمه؟ ببساطة قم بتنزيله وتخصيص المحتوى حسب سياسات شركتك وإجراءاتها. تنزيل هذا القالب

4. قالب كتيب الموارد البشرية ClickUp

حدد القيم المؤسسية الأساسية للشركة وأوصلها بعبارات بسيطة إلى جميع أصحاب المصلحة مع قالب كتيب الموارد البشرية من ClickUp

تمامًا مثل الخريطة التي تساعدك على التنقل في مشهد غير مألوف، فإن كتيب الموارد البشرية يساعد فريقك على فهم ما هو متوقع منهم وأين يجدون المعلومات المهمة.

مع قالب دليل الموارد البشرية الخاص بـ ClickUp يمكنك بسهولة إنشاء كتيب مخصص لاحتياجات شركتك. إنه يشبه امتلاك مجموعة أدوات تتيح لك الوصول بسرعة إلى القواعد والإرشادات لضمان أن يكون الجميع على نفس الصفحة.

يتضمن قالب الكتيب هذا ثلاثة أقسام رئيسية مع 12 قسمًا فرعيًا، بما في ذلك:

رسالة الشركة وقيمها : تحديد الغرض والمبادئ الشاملة لتوجيه عمليات الشركة

: تحديد الغرض والمبادئ الشاملة لتوجيه عمليات الشركة تفاصيل الشركة : تقديم معلومات أساسية عن تأسيس الشركة وتطورها مع مرور الوقت

: تقديم معلومات أساسية عن تأسيس الشركة وتطورها مع مرور الوقت الخدمات المقدمة : حدد مجموعة المنتجات أو الخدمات التي تقدمها الشركة

: حدد مجموعة المنتجات أو الخدمات التي تقدمها الشركة هيكل الشركة : اعرض التسلسل الهرمي التنظيمي وعلاقات الإبلاغ داخل الشركة

: اعرض التسلسل الهرمي التنظيمي وعلاقات الإبلاغ داخل الشركة القيادة : القيادة: تقديم المديرين التنفيذيين وصناع القرار الرئيسيين داخل الشركة

: القيادة: تقديم المديرين التنفيذيين وصناع القرار الرئيسيين داخل الشركة الثقافة : عرض ثقافة الشركة: وصف القيم والأعراف والمعتقدات التي تشكل بيئة العمل في الشركة

: عرض ثقافة الشركة: وصف القيم والأعراف والمعتقدات التي تشكل بيئة العمل في الشركة سياسات الموارد البشرية المتعلقة بالتأهيل والتوظيف : تفاصيل إجراءات الترحيب بالموظفين الجدد وإدارة عمليات المغادرة

: تفاصيل إجراءات الترحيب بالموظفين الجدد وإدارة عمليات المغادرة سلوكيات مكان العمل : وضع توقعات للسلوك المهني والتفاعلات بين الموظفين

: وضع توقعات للسلوك المهني والتفاعلات بين الموظفين الحضور : توضيح السياسات والإجراءات المتعلقة بحضور الموظفين وضبط الوقت

: توضيح السياسات والإجراءات المتعلقة بحضور الموظفين وضبط الوقت امتيازات الشركة: تسليط الضوء على أي مزايا أو حوافز إضافية مقدمة للموظفين تتجاوز التعويضات القياسية

استخدم هذا النموذج لإبقاء فريقك على اطلاع وتنظيم - والقيام بعملهم على أفضل وجه دون عوائق بسبب القواعد والإجراءات الغامضة. قم بتنزيل هذا القالب

5. قالب مذكرة سياسة ClickUp

تنفيذ السياسات الجديدة بوضوح وكفاءة باستخدام قالب مذكرة السياسة من ClickUp

أثناء تنفيذ الخطط أو التغييرات الجديدة، فإن ضمان التواصل الواضح هو المفتاح. وهنا يأتي دور نموذج مذكرة السياسة. فهو يساعدك على تقديم التحديثات أو المبادرات التنظيمية الجديدة بطريقة منظمة جيدًا، مما يضمن فهم الجميع للإرشادات والتوقعات بوضوح.

مع نموذج مذكرة سياسة ClickUp's ClickUp يمكنك تبسيط عملية صياغة مذكرات شاملة. يساعدك هذا القالب في إنشاء تنسيق متسق لمذكراتك، مما يجعلها دقيقة وسهلة الفهم.

لنفترض أنك تريد تقديم سياسة وإجراءات جديدة للعمل عن بُعد في شركتك. إليك كيف يمكنك صياغة مذكرة باستخدام خمسة أقسام محددة مسبقاً لإيصال التغييرات إلى موظفيك بفعالية:

العنوان : اذكر بوضوح موضوع المذكرة، بما في ذلك اسم المرسل والمستلم وتاريخ الإصدار

: اذكر بوضوح موضوع المذكرة، بما في ذلك اسم المرسل والمستلم وتاريخ الإصدار الملخص : حدّد فوائد تطبيق سياسة العمل عن بُعد، مثل زيادة الإنتاجية والمرونة وتحسين التوازن بين العمل والحياة الشخصية للموظفين

: حدّد فوائد تطبيق سياسة العمل عن بُعد، مثل زيادة الإنتاجية والمرونة وتحسين التوازن بين العمل والحياة الشخصية للموظفين الخلفية : تقديم السياق من خلال شرح الحاجة إلى سياسة العمل عن بُعد، مع ذكر عوامل مثل اتجاهات العمل المتغيرة والتقدم التكنولوجي والرغبة في جذب أفضل المواهب، على سبيل المثال

: تقديم السياق من خلال شرح الحاجة إلى سياسة العمل عن بُعد، مع ذكر عوامل مثل اتجاهات العمل المتغيرة والتقدم التكنولوجي والرغبة في جذب أفضل المواهب، على سبيل المثال توصية : تقديم خطوات قابلة للتنفيذ لتنفيذ سياسة العمل عن بُعد، مثل تحديد المبادئ التوجيهية للعمل عن بُعد، ووضع بروتوكولات التواصل، وتحديد التوقعات المتعلقة بالأداء والتوافر

: تقديم خطوات قابلة للتنفيذ لتنفيذ سياسة العمل عن بُعد، مثل تحديد المبادئ التوجيهية للعمل عن بُعد، ووضع بروتوكولات التواصل، وتحديد التوقعات المتعلقة بالأداء والتوافر الدعوة إلى العمل (CTA): توضيح الخطوات التالية للموظفين، مثل مراجعة السياسة، وحضور الدورات التدريبية، والالتزام بالإرشادات المحددة للعمل عن بُعد

يمكنك أيضًا تنظيم جميع السياسات الحالية بسهولة في موقع واحد يسهل الوصول إليه، مما يعزز المساءلة والالتزام. يتيح لك هذا القالب إبقاء فريقك على اطلاع ومواكبة سياسات الشركة دون استثمار وقت طويل في البحث أو إعادة الكتابة. قم بتنزيل هذا القالب

6. ClickUp قالب دليل الموظف لشركة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد والتكييف

حدد عناصر العمل الأساسية وعزز بيئة عمل ناجحة من خلال قالب كتيب كتيب موظف التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد (HVAC) من ClickUp

هل تدير شركة تدفئة وتهوية وتكييف (HVAC) (التدفئة والتهوية وتكييف الهواء)؟

إذا كانت الإجابة بنعم، فأنت بحاجة إلى كتيب للموظفين مصمم خصيصًا لتلبية احتياجات تدريب الموظفين على السلامة والعمليات.

إن قالب دليل الموظف ClickUp لشركة HVAC مصمم لتلبية هذه الاحتياجات بسلاسة. باستخدام هذا القالب، يمكنك وضع مبادئ توجيهية واضحة بشأن السياسات والإجراءات، وتنظيم المستندات المتعلقة بالأدوار الوظيفية والأداء، وتقديم إرشادات قيمة بشأن التدريب، والإعداد، والتطوير الوظيفي. يحتوي القالب على الأقسام التالية:

قصة الشركة

سياسات الفريق

معايير السلوك

سياسات بيئة العمل

سياسات التواصل

التعويضات والأداء

المزايا

إنهاء الخدمة

استخدم هذا النموذج لتحديد الجوانب الأساسية لعملك التي تساهم في نجاحه. تأكد من الامتثال لإجراءات السلامة، وحدد معايير خدمة العملاء، وخلق بيئة عمل إيجابية. قم بتنزيل هذا القالب

7. قالب عملية وإجراءات ClickUp

قم بتمييز المهام اللازمة لإنشاء وثيقة عملية حية باستخدام قالب عملية وإجراءات ClickUp

مع نموذج عملية ClickUp وإجراءاتها ، يمكنك توثيق جميع عملياتك بشكل مركزي للوصول السريع، وإنشاء تعليمات خطوة بخطوة للمهام القابلة للتكرار، وتنظيم الإجراءات بشكل مرئي باستخدام لوحات كانبان سهلة الفهم.

سواءً كان إعداد المستخدم أو إطلاق المنتج، فإن هذا القالب يبسط إعداد وتتبع وإكمال العمليات على مستوى شركتك من البداية إلى النهاية ويساعدك على تصنيفها حسب القسم أو الوظيفة لمزيد من الراحة.

وبالإضافة إلى مستند دليل البدء، يتضمن هذا القالب أيضًا:

قائمة الوثائق : يساعدك هذا على سرد جميع مستندات مشروعك في مكان واحد

: يساعدك هذا على سرد جميع مستندات مشروعك في مكان واحد لوحة مراحل التوثيق : يوفر عرضًا للوحة لتصور مراحل عملية التوثيق الخاصة بك

: يوفر عرضًا للوحة لتصور مراحل عملية التوثيق الخاصة بك اللوحة البيضاء للمخطط الانسيابي للعملية: يمكنك استخدام هذه اللوحة لرسم خريطة لتدفق عملية التوثيق الخاصة بك

يمكنك استخدام طريقة عرض القائمة واللوحة لتنظيم مستندات مشروعك. لإدارتها بسهولة، يمكنك إضافة تفاصيل مثل النوع والأولوية والمرحلة والقسم ومعدل الإنجاز.

قم بتعيين علامات لأعضاء الفريق وأصحاب المصلحة والموافقين لإخطارهم عند الحاجة إلى إدخال مدخلات. قم بتخصيص الفئات والعلامات والحقول، واضبط التجميع والفرز وفقًا لتفضيلاتك. قم بتنزيل هذا القالب

8. قالب إجراءات ClickUp

قم بتبسيط إدارة المهام باستخدام قالب إجراءات ClickUp

قالب الإجراءات هو مستند يحدد بوضوح خطوات عملية ما، ويحدد الغرض منها وأهدافها. وهو أشبه بمجموعة من التعليمات المكتوبة التي تخبر الموظفين بما يتعين عليهم فعله بالضبط، خطوة بخطوة. إجراءات التشغيل القياسية تعد إجراءات التشغيل القياسية أمرًا بالغ الأهمية لأي عمل تجاري لكي يعمل بسلاسة وكفاءة. لكن إنشاءها قد يستغرق الكثير من الوقت. وهنا يأتي دور قالب إجراءات ClickUp في متناول اليد!

يحتوي هذا القالب على ميزات قابلة للتخصيص بالكامل مثل:

حالات مخصصة : استخدم حالات مخصصة مختلفة لمهامك لمراقبة تقدم كل إجراء من إجراءاتك

: استخدم حالات مخصصة مختلفة لمهامك لمراقبة تقدم كل إجراء من إجراءاتك حقول مخصصة : تنظيم وتعيين السمات لإجراءاتك ورؤية مراحل العملية في لمحة سريعة

: تنظيم وتعيين السمات لإجراءاتك ورؤية مراحل العملية في لمحة سريعة طرق عرض مخصصة : استخدم قالب المستند هذا كنقطة بداية وقم بتخصيص سير عمل ClickUp الخاص بك باستخدام القائمة وجانت وحجم العمل والتقويم وطرق العرض الأخرى

: استخدم قالب المستند هذا كنقطة بداية وقم بتخصيص سير عمل ClickUp الخاص بك باستخدام القائمة وجانت وحجم العمل والتقويم وطرق العرض الأخرى إدارة المشروع: عزز تتبع الإجراءات باستخدام ردود الفعل على التعليقات والمهام الفرعية المتداخلة والمكلفين المتعددين والأولويات

يعمل قالب الإجراءات على تبسيط عملية إنشاء إجراءات التشغيل الموحدة لك، مما يسهل عليك تبسيط سير عملك، وتحسين التنظيم والوضوح، وضمان اتباع الجميع لنفس العملية. تنزيل هذا القالب

9. نموذج إجراءات التشغيل القياسية لـ ClickUp

توفير إطار عمل لإدارة موظفي المؤسسة من خلال قالب إجراءات التشغيل الموحدة من ClickUp

قالب وثيقة إجراءات التشغيل القياسية (SOP) هو إطار عمل لإدارة موظفي مؤسستك. فهو يضمن حصولك على العدد المناسب من الموظفين المهرة والمتحمسين للحفاظ على سير عمليات شركتك بسلاسة.

باستخدام قالب إجراءات التشغيل الموحدة، يمكن للمؤسسات ضمان تنفيذ جميع المهام بشكل موحد بغض النظر عن المسؤول عنها. ومع ذلك، فإن إنشاء قالب إجراءات التشغيل الموحدة بدون برنامج إجراءات التشغيل الموحدة يمكن أن يستغرق وقتًا طويلاً، لذا فإن استخدام قالب مُعد مسبقًا هو الحل الصحيح.

مع قالب إجراءات التشغيل القياسية لـ ClickUp فإنك تحصل على كل ما تحتاجه لإدارة إجراءات التشغيل الموحدة الناجحة في مكان واحد ومساحة عمل موحدة مع أفضل الممارسات من أجل إدارة العمليات لإعداد إجراءات التشغيل الموحدة بسرعة.

يمكنك أيضًا الوصول إلى قوالب الإجراءات الأخرى وسير العمل وقوائم المراجعة للحفاظ على توافق الجميع.

يتضمن القالب الأقسام التالية:

عمليات التهيئة وإجراءات مغادرة الموظفين : قم بتبسيط إجراءات الترحيب بالموظفين الجدد وإدارة مغادرة الموظفين

: قم بتبسيط إجراءات الترحيب بالموظفين الجدد وإدارة مغادرة الموظفين التدريب : وضع مبادئ توجيهية لبرامج تدريب الموظفين لضمان تنمية المهارات بشكل متسق وفعال

: وضع مبادئ توجيهية لبرامج تدريب الموظفين لضمان تنمية المهارات بشكل متسق وفعال عملية نقل الموظفين : تحديد الخطوات التي ينطوي عليها نقل الموظفين بين الأقسام أو المواقع داخل المؤسسة

: تحديد الخطوات التي ينطوي عليها نقل الموظفين بين الأقسام أو المواقع داخل المؤسسة عملية الترقية : تحديد معايير وإجراءات الترقية: تحديد معايير وإجراءات ترقية الموظفين إلى مناصب أعلى داخل الشركة

: تحديد معايير وإجراءات الترقية: تحديد معايير وإجراءات ترقية الموظفين إلى مناصب أعلى داخل الشركة الإجازات والإجازات: تحديد السياسات والإجراءات المتعلقة بإجازات الموظفين وطلبات الإجازات تنزيل هذا النموذج ### 10. قالب تدفق عملية ClickUp

قم بتوحيد عملياتك وتوثيقها باستخدام قالب ClickUp لتدفق العمليات من ClickUp

تستخدم كل مؤسسة، بغض النظر عن حجمها، تدفق العمليات لتبسيط العمليات وإبقاء الأمور على المسار الصحيح. يتيح لك قالب تدفق العمليات الجيد تصور سير العمل وتوثيقه في لوحة تحكم واحدة. قالب لوحة بيضاء لتدفق العمليات من ClickUp مصمم لجعل حياتك أسهل. فهو يساعدك على تصور العمليات بسرعة وسهولة، وتنظيم فرق العمل حول المشاريع من خلال قوائم المهام وقوائم المراجعة والتعليقات، وتتبع التقدم المحرز لضمان إنجاز كل شيء كما هو مخطط له.

لنفترض أنك تقوم بإنشاء مستند جديد من أجل أهداف الموارد البشرية والعمليات ذات الصلة. سيتيح لك هذا القالب إنشاء أعمدة منفصلة لمسؤولي التوظيف، ومدير التوظيف، وأصحاب المصلحة الآخرين، بالإضافة إلى إضافة تفاصيل حول عملية التأهيل، أو عملية الخروج، أو أي هيكل تنظيمي آخر أو عملية مخطط التدفق.

تم تصميم القالب بتنسيق السبورة البيضاء، مما يوفر الكثير من خيارات التخصيص. بشكل افتراضي، يتضمن هذه الأقسام الخمسة:

التخطيط

التطوير

التنفيذ

الإدارة

التقييم تنزيل هذا النموذج ## مكافأة: قوالب سياسات وإجراءات الشركة في Word

بصرف النظر عن قوالب سياسة ClickUp، يمكنك أيضًا استخدام قوالب Word التالية:

1. تصميم قالب سياسة الشركة في Word

\img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-15.jpeg تصميم قالب تصميم سياسة الشركة في Word /%img/

عبر Template.net من خلال نموذج سياسة الشركة هذا، قم بوضع إرشادات واضحة وشاملة تحدد السلوك المتوقع داخل مؤسستك.

قم بتكييف هذه السياسات لتتماشى مع القيم الأساسية لشركتك وتعزيز بيئة من المهنية والنزاهة والاحترام. تعاون مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لصياغة القواعد التي تتوافق مع ثقافتك الفريدة وتسمح للموظفين بالتمسك بالمعايير الأخلاقية.

يضمن هذا النهج التعاوني الملكية والالتزام بالمبادئ التي ستقود نجاح شركتك مع الحفاظ على مكان عمل إيجابي ومنتج.

وهي متوفرة بتنسيقات ملفات سهلة الاستخدام، وهي تدمج بسلاسة محتوى منسق بخبرة يمكن تخصيصه ليتماشى مع ثقافة شركتك. تنزيل هذا القالب

2. نموذج سياسة العمل عن بُعد

عبر Template.net باستخدام نموذج سياسة العمل عن بُعد، يمكنك تجنب متاعب صياغة إرشادات العمل عن بُعد والعمل المختلط من الصفر. يشمل هذا القالب الشامل لسياسة العمل من المنزل كل شيء بدءاً من التوظيف والإعداد إلى سلوك الموظفين.

وبفضل تصميمه البسيط، يمكنك بسهولة تكييف دليل الموظف هذا مع متطلباتك الفريدة في بيئة عملك. تنزيل هذا النموذج

ابدأ في إنشاء خرائط طريق شركتك باستخدام قوالب سياسة الشركة

قد يبدو إنشاء السياسات والإجراءات أمراً صعباً ورتيباً ومملاً. ومع ذلك، لا يجب أن يكون الأمر على هذا النحو.

اختر نموذجًا، واحشد فريقك، واستخدم الأداة المناسبة لتبسيط عملية إنشاء السياسات. وقوالب ClickUp المتنوعة القابلة للتخصيص هي الأدوات المثالية لهذه العملية!

هل تريد إنشاء مساحة عمل واحدة لإدارة جميع مستندات شركتك وعملياتها؟ اشترك في ClickUp مجانًا اليوم!