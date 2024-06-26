أنماط إدارة النزاعات: دليل لتواصل أفضل وحل أفضل للنزاعات

هل تعلم أن المديرين ينفقون في المتوسط 4 ساعات أسبوعياً في إدارة النزاعات

النزاعات جزء لا مفر منه في حياتنا. يمكن أن تحدث في مكان عملنا وحياتنا الشخصية وتؤثر على علاقاتنا مع زملاء العمل والعائلة والأصدقاء. وما لا يمكنك تجنبه، يجب عليك إدارته - بذكاء! إن كيفية إدارتك لهذه النزاعات تُحدث فرقاً كبيراً.

الإدارة الفعالة للنزاعات ضرورية في المؤسسة. فهي تمنع الخلافات البسيطة من أن تتصاعد إلى مشاكل كبيرة, تسمح بإجراء محادثات صعبة التي يمكن تجنبها بخلاف ذلك، ويعزز بيئة تعاونية.

ستستكشف هذه المقالة مختلف أساليب واستراتيجيات إدارة النزاعات وخطوات إدارة النزاعات بفعالية.

المناهج المختلفة لإدارة النزاعات

إن أداة توماس-كلمان لوضع النزاع يحدد خمسة أنماط لإدارة النزاعات: الاستيعاب والتجنب والمنافسة والتسوية والتعاون. في مرحلة ما من حياتنا، تعاملنا جميعًا في مرحلة ما من حياتنا مع النزاعات بطريقة واحدة على الأقل، إن لم يكن كل هذه الطرق.

فكر في الأمر: كم عدد المرات التي تجنبت فيها نزاعًا ما لضمان عدم تحوله إلى خلاف كبير؟ أو كم عدد المرات التي تنازلت فيها مع شخص آخر للتوصل إلى حل؟

كمدير، من الضروري معرفة كل هذه الأساليب وتعلم تطبيقها لحل نزاعات الفريق.

الأسلوب التوافقي

تخيّل أنك تعمل على مشروع مع زميل لديك رؤية قوية للمنتج النهائي. لديك أفكارك، لكنهم متحمسون جدًا لأفكارهم. تقرر اتباع خطتهم للحفاظ على السلام ودعم زميلك.

هذا هو أسلوب الاستيعاب في إدارة النزاع. وهو ينطوي على إعطاء الأولوية لاحتياجات ورغبات الآخرين على احتياجات ورغباتك للحفاظ على الانسجام وحسن النية. ويُفضل استخدامه في حال عدم وجود فائزين واضحين في النزاع.

قد يكون هذا هو الحل الأفضل إذا كنت غير تصادمي أو كان النزاع صغيرًا. ومع ذلك، تذكر أن تتأكد من عدم تجاهل احتياجات أي من الأشخاص المشاركين في النزاع. وإلا فإن هذا سيتصاعد بسهولة إلى مشكلة أكبر.

هناك إيجابيات وسلبيات لاستخدام هذا الأسلوب:

الإيجابيات

يحافظ على العلاقات ويساعد على تقليل التوتر الفوري

يظهر أنك تقدر وتحترم وجهة نظر الشخص الآخر

يساعدك على إدارة المشكلات الصغيرة بسرعة

السلبيات

قد يتم تجاهل احتياجاتك وأفكارك الخاصة، مما يؤدي إلى عدم الرضا

يمكن أن يؤدي إلى الاستياء إذا شعرت أن مساهماتك لا تحظى بالتقدير الكافي باستمرار

نصيحة للمحترفين: استخدم هذه الطريقة عندما تكون المشكلة المطروحة أكثر أهمية للشخص الآخر أو عندما تريد الحفاظ على علاقة إيجابية.

أسلوب التجنب

تخيل هذا الموقف: ليندا وأليكس، عضوا فريق المبيعات، يخوضان نقاشاً حاداً حول اقتراح أحد العملاء. يتدخل المشرف عليهما بمنحهما بضعة أيام للعمل على حسابات أخرى. يساعدهما هذا الوقت المنفصل على الاسترخاء وإعادة النظر في نهجهما، مما يؤدي إلى حل بنّاء أكثر.

هذا هو أسلوب التجنب في إدارة النزاع. وهو ينطوي على التجاهل أو الانسحاب من النزاع. تختار عدم الانخراط، على أمل أن تحل المشكلة أو تصبح غير ذات صلة مع مرور الوقت. يُفضل استخدام هذا الأسلوب عندما يكون النزاع تافهًا أو عندما تحتاج إلى وقت للتفكير في أفضل طريقة لمعالجته.

الإيجابيات

يتيح الوقت للتهدئة والتفكير بعقلانية

يمكن أن يكون مناسباً للمشاكل التافهة

يمنحك الوقت لجمع المزيد من المعلومات قبل اتخاذ القرار

سلبيات

قد تبقى المشكلة الأساسية دون حل

قد يؤدي تجنب التعارضات المهمة إلى مشاكل أكبر في التعاون في مكان العمل نصيحة للمحترفين: استخدم أسلوب تجنب إدارة النزاع عندما تكون المشكلة تافهة أو عندما يكون الموقف عاطفيًا للغاية، ويحتاج الجميع إلى وقت لتهدئة الوضع. سيساعدك الوقت والمكان في الحصول على منظور أفضل. ومع ذلك، حدد وقتًا ومكانًا لمعالجة المشكلة بشكل صحيح.

أسلوب المنافسة

التنافس هو أسلوب شائع للغاية في إدارة النزاع. وهو يتضمن تأكيد احتياجاتك ورغباتك الخاصة على احتياجات ورغبات الآخرين. إنه أسلوب موجه نحو السلطة حيث تسعى لتحقيق مصالحك على حساب الآخرين.

على سبيل المثال، كيث هو رئيس قسم يدعو إلى تخصيص جزء كبير من الميزانية السنوية لقسمه لأنه يعتقد أنه أمر ضروري لمشروع جديد. وعلى الرغم من معارضة الأقسام الأخرى، إلا أنه عرض قضيته بحزم على الإدارة العليا ورفض أفكار الآخرين.

هذا مثال على الأسلوب التنافسي. في هذا السيناريو، لدى كيث هدف واحد فقط: الفوز.

الإيجابيات

يؤدي إلى اتخاذ إجراء سريع وحاسم عند الحاجة إلى نتائج فورية

مفيدة في المواقف التي يكون فيها الثبات على موقفك ضروريًا، مثل حماية حقوقك

السلبيات

يمكن أن يُنظر إليه على أنه استبدادي وغير معقول

يمكن أن يضر ديناميكيات الفريق وخلق بيئة عمل عدائية

نصيحة احترافية: قرر بعناية متى تستخدم أسلوب إدارة النزاع، حيث أن استخدامه بشكل متكرر يمكن أن يعيق التعاون وحل المشاكل على المدى الطويل. من الأفضل استخدامه عندما تكون المشكلة حرجة وغير قابلة للتفاوض.

أسلوب التسوية

لنفترض أن فريقك منقسم حول تخصيص الميزانية لمشروع ما. يرغب بعض الأعضاء في الاستثمار بكثافة في التسويق، بينما يطالب البعض الآخر بمزيد من التمويل لتطوير المنتج. بعد بعض النقاش، توافق على تقسيم الميزانية بالتساوي بين الاثنين، مما يضمن حصول كلا الطرفين على جزء مما يريده على الأقل.

وهذا ما يسمى بالتسوية. وهو يتضمن إيجاد حل وسط يتنازل فيه الطرفان عن شيء ما للوصول إلى حل مقبول للطرفين. وغالباً ما يتم استخدامه عندما يكون لكلا الطرفين مصالح متساوية في الأهمية ويتطلب ضيق الوقت حلاً سريعاً.

الإيجابيات

تؤدي إلى حل أسرع حيث تحصل جميع الأطراف المعنية على شيء ما

تساعد الحفاظ على معنويات الفريق والعلاقات من خلال ضمان شعور جميع الأطراف بالاستماع إليهم واحترامهم

السلبيات

قد لا ترضي الحلول أيًا من الطرفين بشكل كامل

يمكن أن تؤدي إلى الشعور بالخسارة إذا لم تكن الحلول الوسط متوازنة

نصيحة للمحترفين: استخدم أسلوب إدارة النزاع التوفيقي عندما يكون لكلا الطرفين مصالح متساوية في الأهمية أو عندما تكون في حاجة ماسة إلى حل ولكن ليس لديك الوقت الكافي.

أسلوب التعاون

بصفتك مدير مشروع، تواجه نزاعاً حول اتجاه تطوير منتج جديد. لدى أعضاء الفريق المختلفين آراء قوية حول الميزات والتصميم. وبدلاً من تفضيل فكرة على أخرى، تقوم أنت بتسهيل سلسلة من تعاون الفريق ورش عمل حيث يقوم أعضاء الفريق بالعصف الذهني ودمج أفضل ما في كل مقترح.

هذا هو الأسلوب التعاوني لإدارة النزاعات. ويتضمن العمل معًا لإيجاد حل يلبي احتياجات الجميع. ويتطلب التواصل المفتوح، والاحترام المتبادل، والالتزام بفهم وجهات نظر كل طرف لوجهات نظر الطرف الآخر.

وغني عن القول أنه غالبًا ما يُنظر إليه على أنه الأسلوب الأكثر فعالية في إدارة النزاع، حيث يعمل مع الجميع تقريبًا، بغض النظر عن أسلوب العمل .

الإيجابيات

يمكن أن يؤدي إلى حلول إبداعية ومبتكرة ترضي جميع الأطراف

يبني علاقات أقوى ويعزز التواصل الجماعي والاحترام المتبادل

السلبيات

يمكن أن تستغرق وقتًا طويلاً وتتطلب الكثير من الجهد

قد لا تنجح في النزاعات البسيطة أو عند الحاجة إلى اتخاذ قرارات سريعة

نصيحة للمحترفين: استخدم أسلوب الإدارة المتعاونة عندما ينطوي النزاع على قضايا مهمة، وعندما تحتاج إلى حل مربح للجانبين، وعندما يكون هناك وقت واستعداد من جميع الأطراف للمشاركة في حوار مفتوح وعصف ذهني.

الخطوات الفعالة في إدارة النزاعات

تحتاج الإدارة الفعالة للنزاعات إلى نهج منظم. إليك الخطوات التي يجب عليك اتباعها:

تحديد المشكلة

تتمثل الخطوة الأولى في تحديد السبب الجذري للنزاع والتعبير عنه بوضوح. وللقيام بذلك، يجب عليك أولاً الاعتراف بوجود المشكلة. فتجاهلها لن يؤدي إلا إلى مشاكل.

تحدث إلى الأشخاص المعنيين بالنزاع. حاول فهم وجهات نظرهم ومخاوفهم. اطرح مجموعة متنوعة من الأسئلة، مثل

_ماذا حدث؟

_ ما هي مخاوفك؟

_ما الذي تعتقد أنه سبب النزاع؟

_ما هو شعورك تجاه الموقف؟

_ما هي النتيجة التي تأملها؟

_هل كانت هناك نزاعات مماثلة في الماضي؟

ستساعدك هذه الأسئلة على فهم أفضل للموقف ووجهات نظر الأشخاص المشاركين فيه. يمكنك أيضًا تحديد السبب الجذري للمشكلة، مثل سوء التواصل أو تخصيص الموارد أو اختلاف الأهداف.

التراجع خطوة إلى الوراء

بعد تحديد المشكلة، من المهم أن تتراجع خطوة إلى الوراء للحصول على منظور أفضل. سيساعدك هذا على تجنب ردود الفعل غير المحسوبة، خاصةً إذا كانت العواطف مرتفعة.

تحتاج أيضًا إلى تقييم الموقف والنظر في السياق الأوسع للنزاع. تكمن الفكرة في فهم الموقف بشكل شامل واستنباط الحلول المناسبة استراتيجيات التواصل المناسبة .

لذلك، فهم آثاره وجمع معلومات إضافية من المصادر ذات الصلة. فكر فيما وراء الحل الفوري للنزاع وفكر في التأثير طويل المدى على العلاقات وديناميكيات الفريق والثقافة التنظيمية. اسعَ لإيجاد حلول تعالج الحاضر مع ضمان نتائج إيجابية في المستقبل.

التفهم، والاستماع، والاحترام

يتطلب الحل الفعال للنزاعات أكثر من مجرد الاستماع إلى ما يقوله كل طرف، بل يتطلب الإصغاء الفعال والتعاطف وإظهار الاحترام لجميع وجهات النظر المعنية.

لذلك، مارس الاستماع النشط للتفاعل مع المتحدث بشكل كامل. أظهر اهتمامًا حقيقيًا من خلال الحفاظ على التواصل البصري والإيماء برأسك وتجنب تشتيت الانتباه مثل تفقد هاتفك.

علاوة على ذلك، اعترف بمشاعر كل طرف وتحقق من صحة مشاعره. فكّر في المشاعر التي عبّر عنها المتحدث لتأكيد فهمك.

وأخيراً، احرص على معاملة الآخرين بكرامة وامتنع عن السلوك الرافض أو العدائي. ضع في اعتبارك استخدام عبارات "أنا" للتعبير عن أفكارك ومشاعرك دون إلقاء اللوم على الآخرين.

على سبيل المثال، "أنا أتفهم وجهة نظرك، وأقدر لك مشاركة وجهة نظرك." هذه العبارة تعبر عن مشاعرك دون الحكم على الشخص الآخر أو إلقاء اللوم عليه.

البحث عن حل

الآن وبعد أن أصبحت لديك معلومات عن النزاع، عليك أن تجد حلاً. الوضع المثالي هو الذي يرضي الطرفين. ومع ذلك، ليس من الممكن دائماً إيجاد حل يرضي الطرفين. لذلك، ضع في اعتبارك مدى إلحاح الموقف وأهميته.

_هل لديك الوقت الكافي لحل النزاع؟ أم أنك بحاجة إلى قرار سريع؟

_هل سيكون للنزاع تأثير طويل الأمد، أم أنه أمر تافه؟

يمكنك تحديد أسلوب إدارة النزاع الذي تريد اعتماده بناءً على الإجابات على هذه الأسئلة. إذا كان لديك الوقت الكافي ولم يكن النزاع تافهًا، فاختر الإدارة التعاونية.

اطلب من جميع الأطراف المعنية تبادل الأفكار والنظر في وجهات النظر المختلفة. يمكنك تسهيل هذه الجلسات باستخدام أدوات التواصل الداخلي . بمجرد حصولك على بعض الأفكار الممكنة، قم بتقييم جدواها واختر الحل الذي يحقق أقصى قيمة لجميع الأطراف المعنية.

### تنفيذ الحل

بعد تحديد الحل المناسب، حان الوقت لتنفيذه في النهاية. اشرح ذلك لجميع الأطراف المعنية. إذا بدا أحد الأطراف متردداً، ناقش فوائده وعدالته.

ضع في اعتبارك وضع خطة عمل تحدد الخطوات اللازمة لتنفيذ الحل وتعيين الأدوار والمسؤوليات لكل طرف معني.

لا تترك الأمر عند هذا الحد! تحقق بانتظام مع جميع الأطراف لضمان نجاح الحل. حدد مواعيد اجتماعات متابعة لمراجعة الوضع. سيساعدك هذا أيضًا على إجراء التعديلات اللازمة.

الاستراتيجيات الشائعة لحل النزاعات التنظيمية

فيما يلي الاستراتيجيات الخمس الشائعة لحل النزاعات التنظيمية:

### الحفاظ على الشفافية والوضوح

حافظ على الشفافية في تواصلك وشجع موظفيك على فعل الشيء نفسه. سيضمن ذلك مشاركة جميع المعلومات ذات الصلة بصراحة، مما يقلل من سوء الفهم وبناء الثقة بين أعضاء الفريق.

علاوة على ذلك، حدد أهدافًا وتوقعات واضحة لمنع نشوب النزاعات بسبب سوء الفهم أو الغموض. عندما يفهم الجميع أدوارهم ومسؤولياتهم وأهدافهم، تصبح الخلافات أسهل في التعامل معها وتصبح إدارة الفريق سهل

تعزز الشفافية والوضوح أيضًا المساءلة وتساعد الأطراف على معالجة النزاعات بفهم واضح للحقائق.

وضع سياسات وإجراءات واضحة

تنفيذ سياسات وإجراءات واضحة للتعامل مع النزاعات داخل المؤسسة. حدد خطوات الإبلاغ والتصعيد والحل. بمجرد وضعها، قم بتوصيل هذه السياسات إلى جميع موظفيك. يمكنك إنشاء كتيب أو عقد دورات تدريبية لتحسين التواصل.

ستقلل السياسات الواضحة من الغموض، وتعزز الاتساق، وتوفر إطارًا منظمًا للتعامل مع النزاعات.

تقديم النقد البناء

أثناء حل النزاع، يجب أن تكون محايدًا وتذكر أنك لا تقاتل ضد أي من الأطراف المعنية. ما تقاتل ضده هو المشكلة. لذلك، احرص على أن يكون نقدك بنّاءً.

احرص على أن يكون نقدك وإرشادك بنّاءً:

ركز على سلوكيات محددة وقدم ملاحظات موضوعية مع أمثلة ملموسة

استخدم نهج الشطيرة. ابدأ بالإيجابيات، وتناول مجالات التحسين، وانتهى بالتشجيع

تقديم الملاحظات على الفور وفي بيئة خاصة

الدعوة للمناقشة والاستماع الفعال لضمان التفاهم المتبادل بين جميع الأطراف

استخدم أدوات التعاون

يمكن أن يساعد تبسيط التواصل باستخدام أداة تعاون وإدارة مشروع مثل ClickUp في تعزيز الوضوح ومنع سوء الفهم. ومن ميزاتها المتنوعة، مثل عرض الدردشة ClickUp , اللوحات البيضاء ClickUp إلخ، والقوالب، مثل قوالب خطة التواصل, تمكين التعاون السلس بين أعضاء فريقك.

إليك كيفية استخدام ClickUp لإدارة النزاعات:

التعاون في الوقت الفعلي وتنظيم المستندات المتعلقة بالمشروع باستخدام مستندات ClickUp لتجنب أي لبس أو سوء فهم. وضع علامات على الأشخاص في التعليقات، وتعيين عناصر الإجراءات، وتحويل النص إلى مهام قابلة للتتبع ببضع نقرات فقط لتعزيز وضوح الأدوار

قم بصياغة مستندات السياسة الداخلية بسرعة واستخدم اللهجة واللغة المناسبة لرسائل البريد الإلكتروني والتعليقات باستخدام ClickUp Brain استخدم ClickUp Whiteboards للعصف الذهني للأفكار وعقد جلسات لحل النزاعات بشكل تعاوني

الرافعة المالية مقاطع ClickUp لتسجيل الشاشة ومراسلة الفيديو لتعزيز وضوح رسالتك ومنع سوء التواصل

نقل تواصل الفريق إلى منصة واحدة باستخدام عرض دردشة ClickUp وتعيين المهام مباشرةً إلى أعضاء فريقك من الدردشة

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاستفادة من القوالب الجاهزة للاستخدام لإدارة النزاعات.

حسِّن التواصل داخل فريقك باستخدام قالب ClickUp للاتصالات الداخلية

استخدم قالب الاتصالات الداخلية ل ClickUp لتنظيم المحادثات ومشاركة سياسات حل النزاعات على مستوى الشركة. سيساعدك القالب في الحفاظ على الاتساق في تقديم الاتصالات الداخلية. تنزيل هذا القالب

شجع على التعاون والعمل الجماعي مع قالب استراتيجية الاتصالات الداخلية وخطة العمل من ClickUp

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام نموذج استراتيجية التواصل الداخلي وخطة العمل الخاصة ب ClickUp للاتصالات الداخلية لتحديد أهداف التواصل، وإنشاء خطة عمل، وتنظيم وتتبع تقدم المهام. يتيح لك هذا القالب تحديد أهداف واضحة، ووضع خطوات قابلة للتنفيذ مع نتائج قابلة للقياس، والحفاظ على كل شيء منظماً من أجل التنفيذ والتتبع السلس. تنزيل هذا القالب

ابدأ المحادثات بين أعضاء فريقك باستخدام قالب ClickUp Icebreaker Whiteboard قالب السبورة البيضاء

استخدم قالب السبورة البيضاء ل ClickUp's Icebreaker لبدء المحادثات، امسك أنشطة بناء الفريق وخلق بيئة ممتعة وتفاعلية. إذا كان النزاع نابعًا من عدم التفاهم بين أعضاء الفريق، يمكنك استخدام كاسحة الجليد لبناء الثقة والألفة قبل معالجة النزاع. يمكن أن يخلق ذلك جوًا أكثر إيجابية لحل المشكلة. تنزيل هذا القالب لقد قام عدد لا يحصى من الأشخاص بتحسين تواصلهم ومعنويات فريقهم باستخدام ClickUp. تقول جين، وهي مساعدة إدارية في جامعة ميشيغان، ما يلي عن ClickUp:

كان الترحيل إلى ClickUp أهم شيء قام به فريقنا في عام 2022. فمنذ إجراء التغيير، وجدنا أن إنتاجيتنا وكفاءتنا وتعاون فريقنا ومعنوياتنا العامة قد تحسنت بشكل كبير.

نصيحة للمحترفين: تعرف على كيفية حل تعارضات المشروع من خلال دليل التشغيل حول معالجة تعارضات المشاريع وحلها .

معرفة متى يجب الابتعاد عن النزاعات

بقدر ما تحتاج إلى التدخل لحل النزاعات، من المهم أيضًا أن تتراجع أحيانًا وتترك موظفيك يحلونها بأنفسهم. من الأفضل أن تتجنب التدخل إذا كان النزاع بسيطًا لا يتطلب تدخلك.

في بعض الأحيان، قد يؤدي التدخل في النزاع إلى تفاقم الأمور. من خلال السماح لأعضاء فريقك بالتعامل معها بشكل مستقل، فإنك تُظهر احترامك للحدود وتعترف بقدرتهم على إدارة نزاعاتهم.

## دور الإدارة والقيادة في إدارة النزاعات

يلعب القادة دورًا حاسمًا في إدارة النزاعات. فهم من يحددون كيفية النظر إلى النزاعات ومعالجتها. يدرك القادة الفعالون أن النزاعات أمر لا مفر منه ويمكن أن تكون مفيدة عند إدارتها بشكل صحيح.

تتبع أنماط القيادة المختلفة أساليب مختلفة لإدارة النزاعات. على سبيل المثال، قد يفضل القائد الديمقراطي اتخاذ القرارات بشكل جماعي. ومن ناحية أخرى، قد يفضل القائد المستبد أسلوب التجنب أو التنافس.

مهما كان أسلوبك في القيادة، إليك بعض النصائح التي تساعدك على إدارة النزاعات بشكل أفضل:

ابقَ محايداً وتجنب الانحياز لأي طرف عند نشوب النزاعات

خلق بيئة يشعر فيها أعضاء الفريق بالأمان للتعبير عن آرائهم ومخاوفهم

شجع الأطراف المعنية في النزاع على مشاركة مصالحهم الأساسية بدلاً من المواقف الجامدة

إرشاد أعضاء الفريق من خلال عملية منظمة لحل المشاكل ومساعدتهم على تبادل الأفكار حول الحلول

استخدم التفاوض عندما تكون هناك مصالح متضاربة أو موارد محدودة. يمكن أن يساعدك التفاوض الفعال على إيجاد حل يربح فيه الجميع ويشجع على حل المشاكل بطريقة مبتكرة

إتقان أساليب إدارة النزاعات مع ClickUp

يمكن أن تكون الإدارة الفعالة للنزاعات أمراً صعباً، لكنه ليس بعيد المنال تماماً. يكمن السر في فهم مختلف أساليب إدارة النزاعات واستخدام الأسلوب الذي يناسب الموقف.

لا يمكن أن يكون هناك حل وسط في جميع المواقف، ولا تتطلب جميع المواقف أن تكون هناك حل وسط. يمكنك التعامل مع النزاعات بشكل بنّاء من خلال معرفة متى يجب عليك التكيّف أو التجنب أو المنافسة أو التسوية أو التعاون.

وبغض النظر عن أسلوبك، تذكر دائمًا أن تظل محايدًا، وأن تكون واضحًا وشفافًا، وأن تحدد المشكلة، وأن تتوجه إلى النقد البناء. استخدم أدوات مثل ClickUp لتولي مسؤولية الموقف وحل النزاعات بفعالية. جرّب ClickUp مجاناً اليوم!