الشركات الناشئة أم الشركات الكبرى: أيهما تختار؟

شركة ناشئة أم شركة كبيرة؟

العشب دائمًا أكثر خضرة في الجانب الآخر، أليس كذلك؟ يشعر العاملون في الشركات الناشئة بالغيرة عندما يرون الحفلات الضخمة التي يقيمها أصدقاؤهم في الشركات الكبرى. ويشعر موظفو الشركات الكبرى بالاستياء عندما يرون أصدقاءهم في الشركات الناشئة يحصلون على ألقاب أعلى في فترة زمنية أقصر.

إذا كنت تعمل في عالم الأعمال، فمن المحتمل أنك ستبحث عن وظائف في كل من الشركات الناشئة والشركات الكبرى. ربما تعرف أساسيات مكان العمل في كل منها – الشركات الكبرى لديها ساعات عمل محددة وأكثر صرامة، بينما الشركات الناشئة تتمتع بمرونة أكبر ولكن العمل فيها أكثر.

إذن، أيهما أفضل؟

الإجابة على هذا السؤال تختلف من شخص لآخر. السؤال الحقيقي الذي يجب طرحه هو: ما الذي تعمل من أجله؟ هل تريد الحصول على راتبك والعودة إلى المنزل؟ هل تريد أن تتدرب وتطور مهاراتك؟ أم أنك تريد أن تعمل بجد وتبني شيئًا ما؟

ولكن ما لا يتم الحديث عنه كثيرًا هو ما إذا كانت وظيفة في شركة ناشئة أو شركة كبيرة أفضل لمسيرتك المهنية على المدى الطويل. حسنًا، لنتحدث عن ذلك! قد تكون الوظيفة في شركة كبيرة المكان المثالي للحصول على تدريب منظم أثناء العمل، ولكن هل ستجعلك حقًا أكثر قيمة من العمل في شركة ناشئة؟ قد تمنحك الشركة الناشئة خبرة أفضل بشكل عام في كيفية بناء شركة، ولكن هل ستمنحك القدرة على الترقية إلى منصب إداري أعلى في المستقبل؟

شركة

اسم يتحدث عن نفسه. عادةً ما تكون الشركات الكبيرة معروفة في كل بيت أو على الأقل معروفة في مجالها. إنه شعور رائع أن تخبر الناس عن مكان عملك ويكونون على دراية تامة بالشركة.

يمكنك إتقان دور أو مهارة. عادةً ما تكون الوظائف في الشركات ذات أدوار أكثر مباشرة: إذا كنت تعمل في المبيعات، فأنت تبيع. إذا كنت تعمل في خدمة العملاء، فأنت ترد على العملاء وتساعدهم. لذا، إذا كنت تعرف بالفعل الدور الذي تريده أو الاتجاه الذي تريد أن تسلكه، فإن هذا النوع من البيئة يمكن أن يساعدك حقًا على النمو وصقل تلك المهارات — دون الحاجة إلى التركيز على مجموعة من المسؤوليات الأخرى.

حل المشكلات أصبح أمراً سهلاً. بفضل هذه الأدوار المتخصصة للغاية، يعرف الجميع إلى من يتوجهون عند ظهور مشكلة جديدة: الفريق المتمرس في هذا المجال. إذا حاولت حل مشكلة لا تندرج ضمن اختصاص قسمك، فمن المحتمل أن تتسبب في إزعاج البعض. صدقني، إذا كانت هذه هي أكبر مشكلة تواجهك، فستكون على ما يرام 🙂 يتمنى العاملون في الشركات الناشئة لو كان لديهم مثل هذه الفرق ليتواصلوا معها!

حزم مزايا أكبر. بالطبع، هذه الشركات لديها المزيد من المال لتنفقه. عادةً ما يمكنها أن تقدم لموظفيها مزايا ممتازة مثل الرعاية الصحية الخاصة والمعاشات التقاعدية ورعاية الأطفال وخصومات الشركات. في بعض الأحيان، قد تعني الشركة الأكبر راتبًا أكبر أيضًا. على الرغم من أنني رأيت العكس يحدث أيضًا 😛

تأثير صفر. أتعلمون، أكثر ما كان يؤلمني في العمل في شركة كبيرة هو عدم تأثير. كنت أهتم حقًا بشركتي الأولى وأردت أن أبذل قصارى جهدي لإنجاحها. بصراحة، من الصعب إنجاز الأمور أو تمريرها في شركة كبيرة. وهذا يقودني إلى النقطة التالية:

لا مخاطر! تخشى الشركات الكبيرة أو المؤسسات اتخاذ المخاطر. يمكنك أن تدخل مكتب نائب الرئيس وأنت تحمل فكرة من شأنها زيادة الدخل بنسبة 20٪. ولكن إذا كان هناك أي قدر من المخاطرة، فلن ترى هذه الفكرة النور أبدًا. في تسع من أصل عشر حالات، سيكون القرار هو الاستمرار في تطوير ما ينجح. لا حرج في ذلك. ففي النهاية، هذا هو التصرف الأذكى. صدقني، من الصعب تخيل الضغط الذي يتعرض له المديرون التنفيذيون من أجل إرضاء المساهمين!

رضا وظيفي أقل. كعنصر صغير في آلة ضخمة، من الصعب أن ترى القيمة الحقيقية لعملك. أنت مجرد جزء من العملية، أو تساهم بجزء صغير في نتيجة نهائية ضخمة قد لا تراها لشهور أو سنوات! قد يكون هذا محبطًا لأولئك الذين يحبون حقًا أن يروا تأثيرهم في العمل.

آلام النمو. قد تتفوق في عملك وتهزم جميع من حولك، ولكن هذا لا يضمن لك الترقية التي طالما كنت تريدها. إذا تقدم شخص آخر له أقدمية أكبر في الشركة لنفس المنصب، فقد تجد نفسك محرومًا من الحظ. قد يمنعونك أيضًا من الحصول على الترقية التي تستحقها لمجرد أن هذا هو المسار الوظيفي، على الرغم من أنك أكثر من جاهز!

المزايا

مكاسب، وأنا لا أتحدث عن صالة الألعاب الرياضية! إذا لم تكن لديك أي فكرة عما تريد أن تفعله، فإن العمل في شركة ناشئة يمكن أن يساعدك على اكتساب المهارات والرؤية في وظائف متعددة. ستكتسب مهارات لم تكن تتخيل أنك ستكتسبها، ببساطة لأنك مضطر إلى ذلك! العمل في شركة ناشئة هو أفضل طريقة لاكتساب أكبر عدد ممكن من المهارات.

الأسهم! بالطبع – ستمنحك الشركات الكبيرة خيارات شراء أسهم، ولكن صدقني أنها تحدد سقفًا لها قدر الإمكان نظرًا لضرورة منحها لعدد كبير من الموظفين. انضم مبكرًا إلى شركة ناشئة ستحقق نجاحًا كبيرًا ولن تقلق بشأن المال أبدًا! هذا هو السبب في أن الكثير من الناس يميلون إلى بذل جهد كبير في العمل في شركة ناشئة، لأنهم يعرفون المكاسب التي ستعود عليهم لاحقًا!

المزيد من المسؤولية/فرص التعلم. بشكل عام، كلما كانت الشركة الناشئة أصغر، كلما زادت فرص تولي مسؤوليات جديدة، وذلك ببساطة لأن عدد الموظفين أقل للتعامل مع أي تحدٍ. هذا شيء أستطيع أن أؤكده لك، أنك ستواجه المزيد من المشاكل في شركة ناشئة. وهذا أيضًا هو جمال الأمر. مثل كل شيء في الحياة، فإن الصعوبات التي تواجهها الشركات الناشئة تبني الشخصية وتساعدك على اكتشاف قدراتك الحقيقية. استعد لتكون جزءًا مهمًا من عملية صنع القرار.

ستتاح لك الفرصة للتجربة. إن تحديد المشكلات وحلها له ميزة مهنية كبيرة: فهو يتيح لك تنمية مهاراتك وتجربة أشياء جديدة. إذا كنت تعمل في مجال التسويق من الناحية الفنية ولكنك ترغب في اكتساب خبرة كمبرمج أو مصمم، فإن الانخراط في المجال الذي ترى أنه يحتاج إلى ذلك يمكن أن يكون طريقة رائعة للتعلم والنمو (طالما أنك تواصل أداء مسؤولياتك الأساسية). هذا هو أساس العمل في الشركات الناشئة في وادي السيليكون.

يمكنك الابتكار – تحتاج الشركات الناشئة إلى النمو السريع، وهذا يأتي من ابتكار الموظفين وتجربة أشياء جديدة. لن يمنعك أي مدير تنفيذي جيد في شركة ناشئة من تجربة شيء جديد. هكذا تحقق الشركات نتائج من خلال تصميمات مبتكرة ومفاهيم جديدة لا تستطيع منافسيها تحقيقها.

مكافأة: أدوات إدارة المشاريع للشركات الناشئة

سلبيات

ستحتاج إلى حل المشكلات بنفسك. لن يكون هناك فرق يمكنك الاعتماد عليها، أو على الأقل ليس مثل تلك الموجودة في الشركات الكبرى! مرة أخرى، ما زلت أعتبر هذا نقطة قوة بسبب القيمة التي يجلبها لك على المدى الطويل.

عبء العمل ثقيل. توقع العمل لساعات طويلة، مع قلة الإجازات والعطلات. يجب على الشركات الناشئة الاستفادة من الاتجاهات بسرعة، والنمو المبكر أمر حيوي. التوازن بين العمل والحياة الشخصية أمر صعب. ستعمل لساعات أطول لمواكبة الشركات الكبرى، لذا يجب أن تكون على دراية بالتوتر والإرهاق. حياة الشركات الناشئة ليست مناسبة للجميع.

استقرار/أمن الوظيفة. ستحب وظيفتك، لكنك لا تعرف أبدًا كم ستستمر فيها. إذا كانت شركة ناشئة لا تملك المال الكافي، فقد تكون أنت التالي في قائمة المغادرين. أيضًا، إذا كانت الشركة الناشئة ذكية، فستحتفظ فقط بالأشخاص الذين يضيفون أقصى قيمة لها. الموظفون المتميزون!

ما الذي يجعل الموظف الجيد في الشركة

1) موثوق

السمة الأولى اللازمة للنجاح في عالم الشركات هي المثابرة في إنجاز المهام. منذ يوم تقديمك للوظيفة، فإن إظهار التزامك بإنجاز المهام في الوقت المحدد، كما هو مطلوب منك، يبرهن على سلوكك القيادي.

2) الطموح

الموظفون الطموحون مستعدون لبذل جهد إضافي لتحقيق أهداف الشركة أو للتقدم في السلم الوظيفي. لن يتوانوا عن بذل قصارى جهدهم لأنهم وضعوا أهدافًا وتوقعات عالية لأنفسهم. كما أنهم يرغبون بشدة في التقدم في حياتهم المهنية. الطموح يحفز الانفتاح والأفكار الإبداعية والموقف الإيجابي، وكلها صفات مفيدة لأي شركة. ومع ذلك، يجب أن يتمتع موظفوك الطموحون بقدر معقول من الذكاء العاطفي أيضًا 😉

3) التوافق الثقافي

العثور على مرشح مناسب لثقافة مكتبك أسهل في القول منه في الفعل. أولاً، تأكد من أنك تعرف بالضبط ما هي ثقافة شركتك. فكر في الخصائص والقيم التي تهمك أنت وموظفيك الحاليين. يجب أن يكون فريق التوظيف على دراية جيدة بثقافة شركتك. كما أن اتخاذ القرارات واللغة والممارسات اليومية في مكان العمل تعكس ثقافة مكان العمل.

عندما توظف شخصًا لا يتناسب مع ثقافة الشركة، فإنه يميل بصراحة إلى الشعور بالغربة وعدم الأداء الجيد. لقد ارتكبت هذا الخطأ بنفسي وشاهدت ذلك بنفسي. عندما تبدأ شركة كبيرة في توظيف عدد كبير من الأشخاص، يصبح من الواضح جدًا نوع الأشخاص الذين يتناسبون مع الشركة لإنشاء فريق فعال.

4) روح الفريق/الإيجابية

لقد رأينا جميعًا ذلك الشخص الذي ينظر إلى كل شيء بشكل سلبي تمامًا. عندما يتم رفع الحصص، يذهبون على الفور إلى المطبخ للتذمر. يمكن أن تنتشر هذه الأحاديث أسرع مما تتخيل، خاصة في الشركات الكبيرة التي توجد فيها مجموعات صغيرة. هذه وصفة لحدوث المشاكل ويجب إيقافها في مهدها بسرعة.

أفضل طريقة لإصلاح هذا الأمر هي إحاطتهم بأشخاص يعيشون في الشركة. ارتداء قمصان الشركة في عطلات نهاية الأسبوع، والمشاركة في فريق كرة القاعدة التابع للشركة، والعمل بعد ساعات الدوام لتحسين أنفسهم ونشر صورة جيدة عن شركتهم. هذه العبارة مستهلكة، ولكنك تريد أن تجد شخصًا يؤمن بشركتك إيمانًا عميقًا. سيؤيدون دائمًا التغييرات التي تجريها (والتي ستكون كثيرة)، بغض النظر عما إذا كانت تؤذي الموظفين أو تساعدهم!

ما الذي يجعل الموظف المبتدئ جيدًا

1) الجريت

العزيمة هي شرط أساسي للابتكار لأن معظم الابتكارات تولد في أوقات الشدة التي تمر بها الشركات الناشئة. عندما تواجه شركة ناشئة صعوبات، فإنها تضطر إلى التطور. وفي أوقات الصعوبات هذه، تلمع نجوم الشركات الصغيرة بألمع ما لديها. لن يثبط الفشل عزيمة اللاعب من المستوى الأول، بل سيكون جزءًا من الحل المبتكر. يجب أن تكون قادرًا على مواكبة بيئة سريعة الخطى لفترة أطول وبكفاءة أكبر من موظفي الشركات الذين يعملون "بدوام كامل"

2) التواصل الفعال

موظفو الشركات الناشئة الناجحة هم أشخاص يتمتعون بمهارات تواصل قوية – فهذا أمر لا بد منه. بالطبع، قد يكون الموظف الذي لا يتمتع بمهارات تواصل قوية مساهماً فردياً رائعاً، ولكنه لن يكون قائداً عظيماً داخل المؤسسة. يعتقد الجميع أن التواصل الفعال يعتمد على الجاذبية والكاريزما. لا، هذا ليس صحيحاً! لقد تعلمت هذا الدرس بصعوبة عندما انضممت إلى شركة ناشئة لأول مرة.

التواصل هو عملية نقل المعلومات الدقيقة إلى الأشخاص المناسبين بطريقة سهلة الفهم وفي الوقت المناسب. يساعد التواصل والشفافية الشركات الناشئة على النمو بسرعة. القادة الذين يعانون من ضعف مهارات التواصل يمثلون عبئًا على أي شركة، فهم لن يتمكنوا من تحقيق أقصى إمكانات فريقهم، وبالتالي سيؤخرون نمو شركتك الناشئة.

3) عقلية إنجاز المهام

الخطة أمر رائع، ولكن الأمور لا تسير دائمًا كما نريد، ومعظم رواد الأعمال لا يتجاوزون الخطوات الثلاث الأولى قبل أن يتكيفوا مع الواقع. وأنا واثق من أنه لا توجد شركة واحدة تبدو تمامًا كما كانت في خطتها الأصلية.

يخصص موظفو الشركات الناشئة الصرفة القليل من الوقت للتخطيط والكثير من الوقت للعمل. إذا كانوا غير متأكدين، فإنهم يقومون بشيء ما... ثم يتصرفون بشكل مناسب. فهم يعلمون أن لديهم متسعًا من الوقت للتفكير والتدبر وتقييم أخطاء الشركة إذا ما أفلست.

4) الفضول

هذا هو المفتاح! ما عليك سوى الدخول إلى أي شركة ناشئة وستدرك أنني لا يمكن أن أكون أكثر دقة في هذا الأمر. عندما ينغمس الموظف في شيء ما بدافع الفضول، عندها تحدث المعجزة. الفضول هو جزء من الشغف الذي يجسده موظفو الشركات الناشئة. الدافع لتعلم المزيد وتحسين نفسك سيقودك إلى النجاح. لماذا تعتقد أن المؤسسين وموظفي الشركات الناشئة، بمجرد نجاحهم، ينتقلون إلى شركات أو مهام أخرى؟

لقد قلت هذا مرارًا وتكرارًا، لكنك ستضطلع بمهام متعددة وستكتسب دائمًا مهارات جديدة تساعدك في تحقيق مهمتك! لا يمكنك أبدًا أن تعرف أي جملة في كتاب أو مقال قد تساعدك في تحسين كفاءة عملية ما أو تطوير منتج أو حتى إبرام صفقة كبيرة!

بعد العمل في كلا البيئتين، تعرفت على مزايا وعيوب كل منهما. نصيحتي العامة هي تجربة كلاهما ثم اتخاذ القرار بناءً على ذلك. نعم، هناك شركات ناشئة/شركات كبيرة رائعة، وهناك شركات ناشئة/شركات كبيرة سيئة للغاية. قم بالبحث والتعمق في الموضوع. طالما أنك تعمل بجد وتتعلم كل ما تستطيع، فلن تخطئ في أي من الخيارين!

أنا متحيز، لكنني أعتقد أن البدء في شركة كبيرة ومعروفة لتعلم مواهبك هو الطريقة المثالية للبدء. ستكون محاطًا بزملاء جدد في دورة تدريبية للموظفين الجدد الذين لا يعرفون أيضًا ماذا يفعلون، ويمكنكم التعلم معًا! ستكون لك صداقات رائعة أيضًا. ثم انقل مهاراتك إلى بيئة عمل ناشئة واعمل بجد لبناء شركتك الكبيرة والمعروفة! ما زلت في بداية الطريق، لذا سأخبرك إذا نجحت في غضون بضع سنوات 😉

مع حبي وتمنياتي لك بالتوفيق!