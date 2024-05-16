كيفية بناء جدول عمل زمني لفريقك

هل تحب الاستيقاظ المبكر؟ أو ربما بومة ليلية؟ هل تتسلل لبضع ساعات منتجة في الساعات الأولى من الصباح أو في جنح الليل؟ إذا كنت كذلك، فأنت من أصحاب العمل اليومي.

صاغت الكاتبة إيلين سكوت مصطلح "chronoworking" في إحدى كتاباتها النشرات الإخبارية ، وهي طريقة جذابة لوصف ساعات العمل التي يحافظ عليها الناس هذه الأيام. دعونا نرى ما سبب كل هذه الضجة، هلا فعلنا؟

ما هو الكرونووركينغ؟

Chronoworking هو عملية إنشاء جداول عمل مرنة تتناسب مع ساعات العمل مع إيقاعات الساعة البيولوجية الشخصية للفرد ومستويات الطاقة. هذا استراتيجية إدارة الوقت تعترف بأن كل عامل يختلف عن الآخر، باحتياجات ورغبات وتفضيلات وأوقات إنتاجية فريدة من نوعها في اليوم.

قد يعمل الأشخاص الذين يستيقظون مبكرًا من الساعة 6 صباحًا إلى الساعة 2 مساءً، أو قد يبدأ العاملون في الليل في الساعة 7 مساءً ويعملون طوال الليل. أو يمكنك أن تختار تقسيم هذا الجدول الزمني إلى جزأين أو ثلاثة من الوقت الإنتاجي.

العمل بالترتيب الزمني هو أكثر من مجرد مرونة مكان العمل على الرغم من ذلك. يتعلق الأمر بحرية اختيار التوقيت الزمني الفريد الذي يتماشى مع ذروة الإنتاجية الشخصية أو احتياجات نمط الحياة.

إيجابيات وسلبيات العمل بالكرونووركينغ

على غرار معظم نماذج العمل ذات التوقيت المرن في عصر العمل الهجين، يركز نظام العمل الزمني على عامل المعرفة الفردي. فهو يمكّنهم من اختيار ما يناسبهم، ويقدم العديد من المزايا.

✅ الاستقلالية: يفضل العاملون في مجال المعرفة، وخاصةً الموظفين ذوي الخبرة، الاستقلالية في أداء عملهم دون الخضوع لإدارة دقيقة. يجسّد العمل بالترتيب الزمني الاستقلالية، مما يخلق الثقة والموثوقية.

✅ الإدارة الذاتية: يبسّط العمل بالترتيب الزمني إدارة الفريق . تخلق فرقًا ذاتية الإدارة مسؤولة عن النتائج وليس فقط التواجد/التواجد خلال ساعات العمل.

✅الإنتاجية: لا يكون الناس منتجين بشكل موحد على مدار اليوم؛ فقد يكون البعض أكثر يقظة في الصباح، بينما يجد البعض الآخر نفسه في فترة ما بعد الظهر أو المساء. يساعد العمل المزمن فرق العمل على تحقيق أهداف الإنتاجية بالطريقة الأكثر طبيعية بالنسبة لهم والأقل إرهاقًا.

✅التوازن بين العمل والحياة: كان التوازن التقليدي بين العمل والحياة الشخصية ينطوي على عطلات مسائية وعطلات نهاية الأسبوع، وربما عطلة لمدة ثلاثة أسابيع. تحتاج العائلات الحديثة إلى مرونة أكثر من ذلك. يمكّن العمل المزمن الناس من تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية المناسب لهم، حتى يتمكنوا من الاهتمام بالأمور الشخصية بسهولة أكبر، وإدارة الإجهاد، ومنع الإرهاق.

إذا كان هذا يبدو مثالياً، توقف قليلاً. فقد لا يناسب الجميع. فيما يلي بعض الانتقادات الشائعة لنماذج العمل المزمن.

❌ ليس للجميع: يحتاج موظفو متاجر البيع بالتجزئة ومديرو المبيعات والصرافون في البنوك وغيرهم ممن يعملون مع مختلف أصحاب المصلحة، إلى أن يكونوا متاحين عندما يكون الآخرون متواجدين. مثل هذه الأدوار ليست مناسبة لنوبات العمل الكرونوشيفتية، حيث لا يمكن تغيير وقت العمل المكتبي لتلبية ساعات العمل الفردية للشخص.

❌ ليس لـ التعاون في الوقت الحقيقي : يمكن أن يكون العثور على وقت مشترك لتعاون أعضاء الفريق المتعددين كابوسًا إذا كان الجميع يعملون في الوقت الفعلي. ستلجأ مثل هذه الفرق إلى التواصل غير المتزامن، والذي قد يكون غير فعال في بعض الأحيان في حل المشاكل المعقدة.

❌ ليس لمديري الفرق: إذا كانت وظيفتك هي إدارة فريق، وتعيين العمل، ومراجعة المخرجات، وتقديم الملاحظات، والدفع نحو الأهداف المشتركة، فقد يعيق Chronoworking مهامك اليومية. سيكون من المستحيل أيضًا أن يكون المديرون متاحين في جميع الأوقات التي يكون فيها أعضاء فريقهم منتجين.

❌ ليس للموظفين الشباب عديمي الخبرة: يتطلب العمل بالترتيب الزمني مستوى معينًا من الإدارة الذاتية والمبادرة. قد يشعر الأشخاص الجدد تمامًا في العالم المهني بأنهم بعيدون وغير مدعومين.

على الرغم من السلبيات المحتملة لـ Chronoworking، إلا أنه يمكن أن يكون لا يقدر بثمن للفرق البعيدة/المختلطة. وإليك الطريقة.

كرونووركينغ الناشئة عن العمل عن بُعد

لقد أدت الجائحة، والضريبة العاطفية، وإرهاق الزووم والعمل عن بُعد إلى التحول الطبيعي نحو العمل عن بُعد Chronoworking. بينما فصلت الجائحة بين التواجد الجسدي في المكتب عن الأداء الوظيفي، فإن العمل عن بُعد يقوم بنفس الشيء بالنسبة لساعات العمل الثابتة.

ومنذ ذلك الحين، أصبح هناك علاقة تكافلية بين العمل عن بُعد والعمل عن بُعد. بالنسبة للعاملين عن بُعد، يعتبر Chronoworking هو الطريقة التي يكون بها اليوم الإنتاجي. على سبيل المثال، يبدأ العديد من أعضاء الفريق يوم عملهم في الساعة 11 صباحًا في وقت متأخر من الليل في مهام عالية التركيز.

ولأنه لا يوجد أحد يراقبهم جسدياً، فلا داعي للقلق بشأن الظهور بمظهر المتصل بالإنترنت لعدد محدد من الساعات. إذا احتاج العاملون عن بُعد إلى تغيير المكان، فيمكنهم الانتقال إلى أقرب مقهى لهم.

من ناحية أخرى، لكي تكون فعالاً في العمل عن بُعد، من الأفضل أن تعمل من المنزل. يمنحك العمل عن بُعد الحرية والمساحة المادية والوقت لاختيار ساعات عملك الأكثر إنتاجية.

في حين أن العمل عن بُعد مدعوم بشكل كبير من قبل نماذج Chronoworking، يمكنك تنفيذه لجميع أنواع الفرق. إليك الطريقة.

كيفية تطبيق العمل عن بُعد في مكان عملك

ضمن سياسة العمل المرنة الخاصة بك، قد تقدم لأعضاء فريقك القدرة على اختيار ساعات عملهم. وقد يكون بعضها من خلال العمل بنظام Chronoworking.

ومع ذلك، فإن تنفيذ نهج منظم لـ Chronoworking يمكن أن يمنحك أنت وفريقك وضوحًا أكبر. سيساعدك برنامج إدارة المشاريع القوي في تنفيذ ومراقبة وتحسين واستدامة العمل بالكرونووركينغ. وإليك الطريقة.

1. تقييم مدى ملاءمة الوظيفة

كما قلنا سابقاً، العمل المرن ليس مناسباً للجميع. لذا، قبل تطبيقه، قم بتقييم الوظائف التي تناسب جداول العمل المرنة.

تحديد الأدوار: اكتب توصيفاً شاملاً للوظيفة للتأكد من تضمين أي جوانب عمل تتطلب وجود الموظف في وقت معين.

خطوط عريضة للإنجازات: لكي يعمل فريق العمل بفعالية، يحتاج أعضاء الفريق إلى معرفة ما يحتاجون إلى إنجازه. لذا، حدد التوقعات والمخرجات المتوقعة لكل شخص قبل الموافقة على Chronoworking.

تحديد المقاييس: أبسط طريقة لقياس إنتاجية الفرق هي قياس الإنتاجية من خلال عدد ساعات العمل. فإذا كنت تسجل ثماني ساعات عمل في اليوم، فإنك تعتبر منتجاً. يتطلب العمل بالترتيب الزمني طريقة جديدة للتفكير.

2. وضع سياسات واضحة

وضع سياسات مفصلة لضمان الوضوح والإنصاف. تقديم نصائح للمكتب المنزلي . قم بتضمين حقوقهم وواجباتهم. على سبيل المثال، يمكن أن يكون لموظفي الكرونووركروم الحق في اختيار ساعات عملهم طالما أنهم متواجدون كل يوم في فترة الاستعداد أو الرد على جميع الاتصالات خلال 12 ساعة.

قد تطلب الشركة من الموظفين أن يكونوا متاحين لاجتماعات الفريق بين الساعة 10 صباحًا و2 ظهرًا ولكن تسمح لهم باختيار أوقات بدء وانتهاء عملهم خارج هذه الساعات. مستندات ClickUp طريقة رائعة لتوثيق سياسات Chronoworking. قم بتمييز النص وتنسيقه لجذب الانتباه. شاركها مع الفريق بأكمله واجعلها في متناول الجميع. قم بتحريرها بشكل تعاوني واحتفظ بسجل للسياسات المحدثة.

مستندات ClickUp Docs لتسجيل سياسات الشركة

3. خطط لعملك

يمكن أن يكون العمل بالترتيب الزمني تحولاً كبيراً بالنسبة لمعظم الفرق المعتادة على العمل بنظام 9-5. ولضمان سلاسة الانتقال، تحتاج إلى خطة. نموذج خطة العمل عن بُعد من ClickUp نقطة انطلاق رائعة. هذا النموذج الملائم للمبتدئين مثالي لإنشاء خطة شاملة للعاملين عن بُعد. قم بتخصيصه ليناسب احتياجات مؤسستك في العمل عن بُعد.

ClickUp Remote

%/مرجع/ https://clickup.com/blog/work-plan-templates// قالب خطة العمل //%href/ قالب جدول فريق ClickUp يساعدك في الحصول على رؤية واضحة لجدول عمل فريقك في مكان واحد. يتيح لك ذلك تتبع ما يحدث على أساس يومي.

إدارة جدول عمل الفريق بأكمله في مكان واحد

4. تخطيط مهام فريقك

تكره فرق العمل المزمنة الاستيقاظ في الصباح والتحسس في الأرجاء بحثًا عن أشياء مثمرة للقيام بها . لذا، خطط للعمل مسبقًا.

قسّم مشاريعك إلى مهام قابلة للإدارة يمكنك إسنادها إلى كل عضو من أعضاء الفريق، والذي يمكنه العمل عليها بمفرده. ClickUp تقسيم العمل هو قالب لوح أبيض مخصص لهذا الغرض فقط.

تقسيم مشروع كبير إلى أجزاء أصغر يمكن التحكم فيها باستخدام قالب تقسيم العمل الخاص ب ClickUp

يتيح لك هذا القالب تقسيم المشروع إلى أجزاء يمكن إدارتها، مما يسهل توزيعها وإدارتها. سيمنحك ذلك رؤية واضحة للمهام والجداول الزمنية والتسليمات حتى يتمكن العاملون عن بُعد من استخدامها.

يمكنك أيضًا استخدام أي من هذه قوالب مجانية لإدارة المشاريع للبدء.

5. اجعل الجميع على نفس الصفحة

يعمل أعضاء فريق العمل كفريق واحد عندما يكون هناك حد أدنى من الخسارة في التواصل/الترجمة. استخدم أداة إدارة مشروع مصممة لهذا الغرض لضمان تمرير جميع المعلومات بفعالية بين أعضاء الفريق. ClickUp للعمل عن بُعد هو الحل الأمثل!

إنشاء مهام ذات أوصاف مفصلة ومعايير قبول

استخدم قوائم المراجعة لمراقبة الجودة

استخدام عرض ClickUp Chat لرؤية جميع الرسائل في مكان واحد

احصل على رؤية كاملة لجميع مهامك من خلال أكثر من 15 طريقة عرض مخصصة في ClickUp، بما في ذلك مخطط جانت، والجدول الزمني، والتقويم، والمزيد. إنشاء قوالب الإنتاجية مخصصة لمؤسستك لإعادة استخدامها.

استخدم طريقة عرض المهام المخصصة التي تناسب مشروعك على أفضل وجه

6. تدريب قادتك

لكي يكون هذا النموذج فعالاً، يجب أن تزود القادة بالمهارات اللازمة لإدارة فريق العمل الزمني. قدم التدريب على:

تحديد التوقعات

قياس النتائج بدلاً من ساعات العمل

دعم الجداول الزمنية المختلفة لأعضاء الفريق

الحفاظ على قنوات اتصال واضحة

حل النزاعات

تقنيات إدارة الوقت

منذ ظهور العمل عن بُعد، أصبحت الاجتماعات ذات أهمية كبيرة مضيعة للوقت في المكتب . لتجنب هذا العبء، قم بتدريب مدرائك ورؤساء الأقسام على إدارة اجتماعات فعالة لا تقاطع وقت فريقك الإنتاجي.

إذا كان كل هذا يبدو وكأنه الكثير من التغيير التنظيمي لاتجاه جديد، فكر مرة أخرى.

استكشاف الاتجاهات المستقبلية للعمل بالترتيب الزمني

على غرار العمل عن بُعد والعمل الهجين، فإن العمل عن بُعد والعمل المختلط، فإن العمل عن بُعد لديه القدرة على استبدال يوم العمل التقليدي من 9-5 أيام. خاصةً في الأعمال المعرفية مثل الكتابة والترميز والتصميم وما إلى ذلك، فإن Chronoworking يخلق الفرصة للقيام بأعمال متطورة تستفيد من وقت الموظف الأكثر إبداعًا.

وبالتالي، يمكن أن يصبح Chronoworking هو القاعدة بين البدو الرقميين، الذين يعملون ليس فقط من المكان الذي يريدونه ولكن أيضًا في الوقت الذي يريدونه. التطور أدوات البدو الرحل الرقمية في جعل هذا الانتقال أكثر سلاسة.

أدوات الذكاء الاصطناعي و تطبيقات جداول العمل يمكن أن تساعد أيضًا موظفي Chronoworkers من خلال العمل كمساعد شخصي لهم بغض النظر عن ساعات العمل. وبناءً على عربة الذكاء الاصطناعي التوليدي، ستستخدم المؤسسات أدوات أكثر ذكاءً لتمكين Chronoworking.

احتضان Chronoworking بنشاط مع ClickUp

على الرغم من أن Chronoworking لا يناسب الجميع، إلا أنه يمكن أن يغير قواعد اللعبة بالنسبة لمعظم الشركات، خاصة في أماكن العمل الهجينة أو أماكن العمل عن بُعد بالكامل. يمكن أن يعزز الإنتاجية والإبداع بشكل كبير بين العاملين في مجال المعرفة.

من حيث الجوهر، العمل عن بُعد هو سلوك عمل صحي قد تتبناه الفرق بشكل جيد. ومع ذلك، فإن مفتاح النجاح يكمن في أن تكون مدروساً وقابلاً للتكيف في التنفيذ.

أداة مثل إدارة مشروع ClickUp يضمن لك الحصول على كل ما تحتاجه لإنجاح العمل عن بُعد و Chronoworkers. جرّب ClickUp اليوم مجاناً!

الأسئلة الشائعة حول Chronoworking

1. ما هو Chronoworking؟

Chronoworking هو ترتيب عمل مرن يسمح للموظفين باختيار ساعات عملهم بناءً على إيقاعات إنتاجيتهم وساعات أجسامهم.

2. لماذا يعتبر Chronoworking هو اتجاه العمل القادم؟

يوفر Chronoworking جميع فوائد فرق العمل الافتراضية وأكثر من ذلك. فهو يتماشى مع التفضيلات الحديثة للمرونة ومطابقة ساعات العمل مع ذروة الطاقة الشخصية. يدعم التوازن بين العمل والحياة الشخصية ويستفيد من التكنولوجيا التي تسهل العمل عن بُعد والعمل غير المتزامن.

هذا النهج يلبي تماماً الاحتياجات المتطورة للقوى العاملة المتنوعة والعالمية ويتكيف مع ديناميكيات مكان العمل المعاصرة.

3. كيف يمكن لـ Chronoworking تعزيز إنتاجية الموظفين؟

يعمل نظام Chronoworking على تعزيز إنتاجية الموظفين من خلال:

السماح للأفراد بالعمل خلال أوقات ذروة الطاقة

تقليل الإرهاق

تقليل الانقطاعات

دعم توازن أفضل بين العمل والحياة الشخصية

تحسين الرضا الوظيفي

تؤدي هذه المواءمة مع إيقاعات الإنتاجية الشخصية إلى إنتاج عمل أكثر كفاءة وفعالية.