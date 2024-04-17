ما هي التكلفة الحقيقية لدوران الموظفين على شركتك؟

تخيل أن تقوم بتدريب موظف لمدة ستة أشهر فقط لتراه في الأسبوع السابع يقدّم إشعاراً في الأسبوعين التاليين. أمر محبط، أليس كذلك؟ ومما يزيد الطين بلة، أن استقالتهم تبدأ سلسلة من ردود الفعل حيث يقوم الموظفون الآخرون بنفس الشيء. تحدث هذه الدورة عندما لا تراقب وتدير معدل دوران الموظفين.

يشير معدل دوران الموظفين إلى عدد الموظفين الذين يتركون المؤسسة خلال إطار زمني محدد.

هناك أربعة أنواع من دوران الموظفين: الطوعي، وغير الطوعي، والتقاعد، والانتقالات الداخلية.

وفي حين أن الأنواع الأخرى يمكن التحكم فيها، فإن الدوران الطوعي يحدث بشكل مفاجئ. تأثيره بعيد المدى: حيث يؤدي ارتفاع معدل دوران الموظفين إلى انخفاض الروح المعنوية والإيرادات والإنتاجية، ويعطل الاستقرار التنظيمي، وغالبًا ما يشير إلى سوء الإدارة.

وقد حدث أهم دوران طوعي في العصر الحديث في عام 2021 - الاستقالة الكبرى.

دفع انخفاض الأجور، وانعدام فرص التطوير الوظيفي، والافتقار إلى هيكل العمل المرن بعد الجائحة ملايين الأمريكيين إلى الاستقالة من وظائفهم، واستمر هذا الاتجاه في عام 2022.

بلغت الاستقالة الكبرى ذروتها في الفترة ما بين نوفمبر 2021 وأبريل 2022، عندما بلغ أكثر من 4.5 ملايين شخص يتركون وظائفهم كل شهر. هذا النزوح الجماعي جعل الشركات تشعر بالقلق على أرباحها النهائية ودفعها إلى ابتكار استراتيجيات جديدة لجذب المواهب والاحتفاظ بها.

التكلفة الحقيقية لدوران الموظفين

يدرك أي صاحب عمل هذا الأمر بشكل بديهي، وتتفق معه إحصاءات العمل: دوران الموظفين مكلف. الاحتفاظ بموظف موجود ومدرب جيدًا ويعرف كيف تسير الأمور يكلف أقل بكثير من تعيين موظفين جدد وإعادة تدريبهم.

ولكن كيف يمكنك حساب تكاليف دوران الموظفين بدقة؟ ابتكر جاك ألتمان من هافينغتون بوست معادلة تسير على النحو التالي:

| معدل دوران الموظفين = (تكاليف التوظيف + تكاليف التأهيل + تكاليف التطوير + تكاليف التطوير + الوقت غير المشغول) × (عدد الموظفين × نسبة الدوران السنوية) |

على سبيل المثال، لنفترض أن شركتك لديها 50 موظفًا بمعدل دوران سنوي يبلغ 20%. تبلغ تكلفة عملية التوظيف والتأهيل والتدريب والإنتاجية المفقودة 100,000 دولار أمريكي.

في هذه الحالة، ستكون تكلفة دوران الموظفين = 100,000 دولار × 50 × 20٪ أو 1,000,000 دولار .

لتبسيط عملية الحساب، يتم تضمين التكاليف القابلة للقياس الكمي فقط في هذه الصيغة، مثل نفقات التوظيف الجديد، وإعداد الموظفين، والتدريب والتطوير، والوقت الشاغر بين مغادرة الموظف وانضمام الموظف الجديد.

وفقًا لـ بحث غالوب ، فإن استبدال الموظف يساوي نصف إلى ضعف الراتب السنوي للموظف. ومع الارتفاع الكبير في تكاليف العمالة، فإن هذا الرقم يتزايد باستمرار

ومع ذلك، فإن التكلفة الحقيقية لدوران الموظفين تتجاوز الخسارة النقدية. فهي تشمل أيضاً التكاليف غير الملموسة التي لا يمكن قياسها بالأرقام.

التكاليف المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بدوران الموظفين

يمكننا تقسيم تكلفة دوران الموظفين إلى قسمين رئيسيين: التكاليف المباشرة والتكاليف غير المباشرة.

التكاليف المباشرة

التكاليف المباشرة هي تلك التي يمكن حسابها بالأرقام، مثل

تكلفة التوظيف: ويشمل ذلك نفقات الوقت والمال في نشر الإعلانات، وجدولة المقابلات مع المرشحين المحتملين، وإعداد القائمة المختصرة والأعمال الإدارية

ويشمل ذلك نفقات الوقت والمال في نشر الإعلانات، وجدولة المقابلات مع المرشحين المحتملين، وإعداد القائمة المختصرة والأعمال الإدارية تكاليف التدريب: هذه هي النفقات التي تذهب لتدريب وتطوير الموظف الجديد حتى يتناسب مع نظامك البيئي

التكاليف غير المباشرة/غير النقدية

هذه التكاليف ليست محسوسة عددياً ولكن لها تأثير دائم على ثقافة الشركة، مثل

انخفاض الروح المعنوية للموظفين: غالبًا ما تؤدي التغييرات غير المتوقعة في هيكل الفريق إلى انخفاض مشاركة الموظفين ومعنوياتهم، مما يزيد من خطر مغادرة المزيد من الأشخاص للقوى العاملة

غالبًا ما تؤدي التغييرات غير المتوقعة في هيكل الفريق إلى انخفاض مشاركة الموظفين ومعنوياتهم، مما يزيد من خطر مغادرة المزيد من الأشخاص للقوى العاملة خسارة الإنتاجية: يخسر فريقك الإنتاجية في عملية العثور على البديل وتأهيله وتدريبه

وهذا هو السبب في تزايد عدد الشركات التي أصبحت حساسة تجاه دوران الموظفين وتنفيذ برامج الاحتفاظ بالموظفين التي تزيد من الرضا الوظيفي والالتزام بين القوى العاملة لديها.

أسباب ارتفاع معدل دوران الموظفين

هناك عوامل مختلفة يمكن إلقاء اللوم عليها في ارتفاع معدل دوران الموظفين، سواء على المستوى الفردي أو التنظيمي:

ضعف التعويضات وزيادات الأجور: عندما تفشل الشركات في تقديم تعويضات وزيادات في الأجور مناسبة لمهارات الموظف ومسؤولياته وتكلفة المعيشة، فإن ذلك يدفع القوى العاملة إلى القفز من سفينة الموظفين

عندما تفشل الشركات في تقديم تعويضات وزيادات في الأجور مناسبة لمهارات الموظف ومسؤولياته وتكلفة المعيشة، فإن ذلك يدفع القوى العاملة إلى القفز من سفينة الموظفين عدم وجود مزايا للموظفين: عدم توفير المزايا الأساسية مثل التأمين الصحي، ومزايا التقاعد، ورعاية الأطفال، والمكافآت، والعمل المرن، وفرص التطوير الشخصي، هو سبب كبير وراء ارتفاع معدل دوران الموظفين

عدم توفير المزايا الأساسية مثل التأمين الصحي، ومزايا التقاعد، ورعاية الأطفال، والمكافآت، والعمل المرن، وفرص التطوير الشخصي، هو سبب كبير وراء ارتفاع معدل دوران الموظفين انخفاض الرضا الوظيفي: بدون حزمة أجور وامتيازات سليمة، يفقد الموظفون الحافز ويذهب الرضا الوظيفي والولاء الوظيفي أدراج الرياح. فيصبحون "مستقيلين صامتين"، ولا يبذلون سوى الحد الأدنى من الجهد للاحتفاظ بوظائفهم ويغيرون الشركات في اللحظة التي يجدون فيها فرصة أفضل

بدون حزمة أجور وامتيازات سليمة، يفقد الموظفون الحافز ويذهب الرضا الوظيفي والولاء الوظيفي أدراج الرياح. فيصبحون "مستقيلين صامتين"، ولا يبذلون سوى الحد الأدنى من الجهد للاحتفاظ بوظائفهم ويغيرون الشركات في اللحظة التي يجدون فيها فرصة أفضل عدم وجود توازن بين العمل والحياة الشخصية: عدم وجود جدول عمل منظم يؤثر على التوازن بين العمل والحياة الشخصية للموظف. فساعات العمل الطويلة لا تترك لهم وقتاً كافياً للعائلة أو لمتابعة اهتمامات أخرى. يدفع مثل هذا الوضع أعضاء الفريق إلى البحث عن طرق للهروب من العمل

عدم وجود جدول عمل منظم يؤثر على التوازن بين العمل والحياة الشخصية للموظف. فساعات العمل الطويلة لا تترك لهم وقتاً كافياً للعائلة أو لمتابعة اهتمامات أخرى. يدفع مثل هذا الوضع أعضاء الفريق إلى البحث عن طرق للهروب من العمل القيادة وثقافة الشركة السامة: القادة الذين يديرون الأمور بشكل دقيق، ويفتقرون إلى التعاطف، ويفشلون في تقدير العمل الجيد لأعضاء فريقهم يخلقون بيئة عمل صعبة، مما يدفع أفضل المواهب إلى الاستقالة

القادة الذين يديرون الأمور بشكل دقيق، ويفتقرون إلى التعاطف، ويفشلون في تقدير العمل الجيد لأعضاء فريقهم يخلقون بيئة عمل صعبة، مما يدفع أفضل المواهب إلى الاستقالة الافتقار إلى النمو: فرص الارتقاء بالمهارات والترقيات القائمة على الأداء تعزز رضا الموظفين وتعزز ولاءهم. فبدون ذلك، يشعر الموظفون بأنهم عالقون في مكان العمل ولا يحظون بالتقدير الكافي ويتركون مكان العمل بحثًا عن أدوار أكثر إرضاءً

استراتيجيات للحد من معدل دوران الموظفين

إذا كانت شركتك تكافح من أجل الاحتفاظ بالموظفين، فقد حان الوقت للتعمق أكثر والقيام بالأمور بشكل مختلف.

بصفتك صاحب عمل أو مدير موارد بشرية، يجب أن تخلق مساحة عمل يحصل فيها الموظفون على أجور جيدة، ويشعرون بالتقدير، ويحصلون على فرص كبيرة للنمو الشخصي والمهني حتى لا يشعروا بالحاجة إلى المغادرة.

في حين أن مكافحة معدل الدوران غير الطوعي قد يكون أمراً صعباً، اتبع هذه الاستراتيجيات لخلق ثقافة عمل مزدهرة وتقليل معدل الدوران الطوعي:

1. تحديث عمليات التأهيل

إن نفس رسائل البريد الإلكتروني القديمة المنسقة مسبقاً والكتيبات المملة كافية لجعل موظفيك ينامون (أكثر من ذلك إذا كانوا من الجيل Z). أنت بحاجة إلى تحسين الأمور من أجل تجربة تفاعلية للموظف منذ البداية.

قم بإرسال رسائل بريد إلكتروني مخصصة، وقدم مخططاً لتخطيط الرحلة، وحدد موعداً للقاءات الشخصية، وتأكد من سلاسة عملية التأهيل. قم بتجديد برنامجك التأهيلي بجلسات تفاعلية وجلسات تفاعلية وبرامج إرشادية وبرامج إرشادية وتحديد أهداف واضحة لتحسين معدلات الاحتفاظ بالموظفين.

أما بالنسبة للتوثيق، فيمكنك أن تستلهم من نماذج كتيبات الموظفين لإعادة تشكيل عمليات التأهيل الخاصة بك.

أوصل الرسائل الحيوية بصيغة غير مملة مع قالب دليل الموظف من ClickUp

على سبيل المثال, نموذج كتيب دليل الموظف الخاص ب ClickUp يتيح لك توصيل المعلومات حول خلفية شركتك، وقواعد السلوك، وسياسات التواصل، والمزيد بطريقة مخصصة لتعكس علامتك التجارية الفريدة لصاحب العمل.

يمكنك حتى إضافة رسومات ورموز تعبيرية وصور GIF لكسر الجدران الطويلة لنصوص السياسات حتى يشعر الموظفون بالحماس لتصفحها.

2. تحسين برامج تطوير الموظفين وتدريبهم

بدلًا من برامج التدريب والتطوير المبتكرة، قم بإجراء تقييم شامل للاحتياجات لتحديد الفجوات في مهارات الموظفين. ضع قائمة مختصرة بالمشكلات الشائعة في أقسام معينة وحاول معالجتها من خلال الدورات التدريبية.

45% من أعضاء فريق تسويق المحتوى لديك يواجهون صعوبات في تحسين محركات البحث التقنية. لمعالجة هذه المشكلة، يمكنك التعاون مع خبراء الصناعة وإنشاء وحدات تدريبية مخصصة حول تحسين محركات البحث التقنية.

تحتاج أيضًا إلى برنامج تدريب الموظفين بحيث يمكن للموظفين تتبع تقدمهم، والوصول إلى البرنامج من جهاز من اختيارهم، وتقديم ملاحظات حول التدريب. وهذا كل شيء - لقد أنشأت برنامجًا يضيف قيمة إلى مجموعة مهارات فريقك.

يسمح لك ClickUp Docs بالكتابة والتحرير والتعاون في الوقت الفعلي وإضافة تعليقات للتواصل مع أعضاء الفريق

نصيحة سريعة: استخدم مستندات ClickUp لبناء قاعدة معرفية مؤسسية مركزية أو ويكي تعليمية مركزية حيث يمكن للموظفين الوصول إلى المواد التدريبية والبرامج التعليمية وأفضل الممارسات، مما يعزز ثقافة التعلم المستمر.

قم بإنشاء مساحة أو مجلد مخصص في ClickUp Docs لمواد التدريب الخاصة بك. وضمن هذه المساحة/المجلد، يمكنك إنشاء مستندات فردية لمختلف المواضيع أو الوحدات أو الفئات الخاصة ببرنامجك التدريبي. سيساعدك هذا الهيكل الهرمي على تنظيم المحتوى الخاص بك بشكل منطقي.

يدعم ClickUp Docs أيضًا تنسيق النص المنسق، مما يتيح لك تقديم محتوى التدريب الخاص بك بطريقة جذابة وجذابة بصريًا. استخدم العناوين، والنقاط النقطية، وكتل الرموز، وخيارات التنسيق الأخرى لتنظيم المحتوى الخاص بك بشكل فعال. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تضمين الصور ومقاطع الفيديو وعناصر الوسائط المتعددة الأخرى لتعزيز تجربة التعلم.

باستخدام البحث في النص الكامل، يمكن للموظفين العثور بسهولة على معلومات أو موضوعات محددة داخل موادك التدريبية. يمكنك أيضًا التحكم في أذونات الوصول لضمان أن الأفراد المصرح لهم فقط هم من يمكنهم عرض محتوى التدريب أو تحريره.

3. التعرف على الموظفين

يشجع التقدير والمكافآت، مثل زيادة راتب الموظف، الموظفين على القيام بعمل أفضل، ويجعلهم يشعرون بالتقدير ويعزز ولاءهم.

يمكنك تحفيز القوى العاملة لديك بطرق مختلفة، بما في ذلك:

الحوافز المالية في شكل زيادات في الراتب، والمكافآت، ومشاركة الأرباح، والأسهم، وبطاقات الهدايا، وقسائم السفر، ورواتب التعلم، وسداد الرسوم الدراسية

في شكل زيادات في الراتب، والمكافآت، ومشاركة الأرباح، والأسهم، وبطاقات الهدايا، وقسائم السفر، ورواتب التعلم، وسداد الرسوم الدراسية الحوافز غير المالية مثل برامج التدريب للتطوير المهني, برامج مكافآت الموظفين للاحتفال بالإنجازات، والإجازات الإضافية

يجب أن يوازن نظام تقدير الموظفين لديك بشكل مثالي بين المزايا النقدية وغير النقدية. هذه الجوانب ضرورية لزيادة الرضا العام والروح المعنوية للقوى العاملة لديك.

4. تحديد العوائق في وقت مبكر

عوائق الطريق أمر طبيعي. ولكن عندما تتركها تتراكم، فإنها يمكن أن تعطل سير عملك.

استخدم نظام مراقبة الموظفين لفهم التحديات التي تواجه موظفيك. قد تتعلق هذه التحديات بالمهارات أو الموارد أو الجداول الزمنية أو أي شيء آخر. عندما تحدد هذه العوائق في وقت مبكر، يمكنك تسليح موظفيك بالموارد اللازمة للتعامل معها بفعالية.

على سبيل المثال، إذا كان الموظف الجديد يعاني من صعوبة في تسليم المشاريع في الوقت المحدد، فقم بتعيين شريك في المشروع لتعليمه الحبال ومساعدته على أن يكون أكثر كفاءة.

تحديد القدرات وتخصيص الموارد بكفاءة لمنع الاستخدام الزائد أو الناقص للموارد باستخدام طريقة عرض عبء العمل في ClickUp

مع عرض عبء العمل الخاص بـ ClickUp و نبض انقر فوق التطبيق ، يمكنك مراقبة من يعمل على أي المهام، وتصور حجم العمل المكلف به كل عضو من أعضاء الفريق خلال فترة زمنية محددة، ومقارنة عبء العمل لكل شخص مع السعة المحددة له.

يمكن أن يساعدك ذلك في جمع الملاحظات والمشاعر في الوقت الفعلي من فريقك، مما يسمح لك بتحديد المشكلات ومعالجتها قبل أن تتفاقم.

5. تقديم عمل مرن دراسة ماكينزي أن 87% من الموظفين يقبلون العمل عن بُعد عندما تتاح لهم الفرصة. وفي دراسة أخرى

استطلاع أجرته شركة ماكنزي أن المرونة في مكان العمل هي السبب الرئيسي لعودة الموظفين إلى مكان العمل.

يمكن القول أن تقديم ترتيبات عمل مرنة سيساعدك على الاحتفاظ بالموظفين الجدد وجذبهم.

يمكنك السماح للموظفين بالعمل عن بُعد بشكل كامل أو تقديم إعدادات مختلطة للجمع بين أفضل ما في العالمين. أعط الأولوية لرفاهية الموظفين ورضاهم بشكل عام واسمح لهم باختيار وضع العمل الذي يزيد من إنتاجيتهم.

وإذا كنت قلقاً بشأن التعاون غير الفعال أو غير الفعال عن بُعد، جرِّب عرض الدردشة في ClickUp .

اجمع اتصالات الفريق تحت سقف واحد باستخدام ClickUp Chat لمشاركة التحديثات وربط الموارد والتعاون بسلاسة

تتيح طريقة عرض الدردشة لفرق العمل عن بُعد التواصل في الوقت الفعلي، مما يعزز الإحساس بالتواصل والفورية من خلال الرسائل الفورية والتعليقات والإشارات @.

الجزء الأفضل؟ تتمحور جميع المحادثات داخل طريقة عرض الدردشة حول المهام. وهذا يضمن توثيق جميع المناقشات والقرارات والمعلومات ذات الصلة وإمكانية الوصول إليها ضمن نطاق المهمة أو المشروع.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك مشاركة الملفات ذات الصلة بالمهمة ضمن سلاسل محادثات الدردشة، مما يسهّل عملية مشاركة العمل وتقديم الملاحظات وإجراء المراجعات دون الحاجة إلى أدوات خارجية.

6. إعداد عملية تقديم الملاحظات

تساعد الملاحظات البناءة على الأداء الموظفين على التحرك في الاتجاه الصحيح - فهي تجعلهم على دراية بما يقومون به بشكل صحيح وما يحتاج إلى تحسين. استبيان Workleap أن 83% من الموظفين يفضلون تلقي الملاحظات، سواء كانت إيجابية أو سلبية.

يمكن أن تساعدك قوالب مراجعة الأداء على إنشاء نظام شفاف للتقييم في مكان عملك وتعزيز التطور المهني لموظفيك.

تقييم أداء الموظفين خلال فترة محددة باستخدام قالب مراجعة الأداء من ClickUp

على سبيل المثال, نموذج مراجعة الأداء الخاص ب ClickUp يسمح بالتقييم الذاتي ويجمع المراجعات من الأقران والرؤساء الأعلى. يمكنك تخصيص هذا القالب وإجراء مراجعات ربع سنوية أو نصف سنوية أو سنوية.

7. إجراء مقابلات الخروج

عندما يقرر أحد الموظفين المغادرة، حدد موعدًا لمقابلة خروج معهم. بعد تسليم خطاب الاستقالة، من المرجح أن يفصح الموظفون عن المشكلات التي واجهوها في مؤسستك بصدق وما الذي دفعهم للقفز من السفينة.

استفد من هذه المعلومات في تحسين أنظمتك الحالية وتوفير بيئة عمل أفضل للموظفين المتبقين، مما يقلل في النهاية من معدل دوران الموظفين.

استفد من النماذج القابلة للتخصيص على ClickUp لإنشاء استطلاعات الرأي والاستبيانات

استخدام عرض نموذج ClickUp لإنشاء نماذج لمقابلات الخروج من العمل، مما يضمن اتباع نهج متسق ومنظم للحصول على تعليقات قيمة.

يمكنك أيضًا إنشاء استبيانات وطلبات واستطلاعات أخرى لملاحظات الموظفين، وتتبع ردود الموظفين، واستخدام الرؤى لاتخاذ قرارات أفضل.

8. تنفيذ استراتيجيات الاحتفاظ بالموظفين باستخدام نظام أساسي موحد للموارد البشرية

قد تكون إدارة هذه الاستراتيجيات ونشرها بشكل صحيح أمراً صعباً، خاصة في الشركات ذات القوى العاملة الكبيرة.

لتبسيط الأمور، أنت بحاجة إلى نظام قوي لإدارة الموارد البشرية مزود بالأدوات اللازمة لتخطيط وإنشاء وتنفيذ استراتيجيات الاحتفاظ بالموظفين المصممة خصيصاً لأعمالك أو مؤسستك.

وما هو الخيار الأفضل من ClickUp؟ منصة ClickUp لإدارة الموارد البشرية في ClickUp تبسط عمليات التوظيف والإعداد والتدريب والتطوير وغيرها من عمليات الموارد البشرية، مما يساعدك على تقليل معدل دوران الموظفين. دعنا نرى كيف يمكنك تحقيق أقصى استفادة من هذا البرنامج:

نظِّم طلبات التوظيف وتفاصيل المرشحين باستخدام هذا برنامج قاعدة بيانات الموظفين . أتمتة التواصل وتعيين حالات مخصصة لنقل الطلبات من خلال خط أنابيب التوظيف مع القليل من العمل اليدوي أو بدونه

يساعدك ClickUp على إدارة أعداد كبيرة من طلبات التوظيف والملفات ذات الصلة بتنسيق منظم

قسّم وحدات التدريب الكبيرة إلى أجزاء صغيرة الحجم باستخدام المهام، وقم بتضمين المستندات ذات الصلة والموارد الأخرى داخل المهام للوصول السريع. يمكن للموظفين تتبع تقدمهم والتعاون مع أعضاء الفريق وتوضيح الاستفسارات باستخدام التعليقات

لا ترهق الموظفين بمواد تدريبية ضخمة - قسّمهم إلى إجراءات صغيرة قابلة للتتبع وأضف حالات مخصصة حسب الاقتضاء باستخدام مهام ClickUp Tasks

قم بتخصيص نظام الموارد البشرية ليناسب احتياجاتك مع الحقول والحالات وقوائم المراجعة والتذكيرات المخصصة

قم بإعداد حقول مخصصة وتخصيص منصة ClickUp للموارد البشرية لتلبية احتياجات عملك الفريدة

تعيين ترتيب سهل الفهم لعمليات التوظيف، والتأهيل، والتدريب باستخدام التبعيات

عندما تعتمد مهمتك على مهام أخرى، استخدم التبعيات في ClickUp لتمييز المهام على أنها في الانتظار أو محظورة أو مرتبطة

احتفظ بعلامة تبويب على مشاركة الموظفين وأدائهم وعبء العمل من خلال لوحات المعلومات القابلة للتخصيص، وأنشئ تقارير في الوقت الفعلي، وحدد الاختناقات المحتملة في وقت مبكر

يقوم ClickUp بإنشاء تقارير في الوقت الفعلي لمساعدتك في اتخاذ قرارات مدعومة بالبيانات

قم بمزامنة تقويمات Google أو Outlook أو Zoom أو iCal مع ClickUp، وربطها بمهامك، وإدارة جدولك الزمني بفعالية. لا تفوِّت أي مقابلة أو اجتماع فردي أو اجتماع جماعي مرة أخرى

تتكامل ClickUp مع أداة التقويم التي تختارها وتبقيك على اطلاع على جدولك الزمني

بالإضافة إلى ذلك، فإن خاصية ClickUp برنامج إدارة الموظفين يقدم برامج جاهزة للاستخدام وقابلة للتخصيص قوالب الموارد البشرية . يمكن لمديري الموارد البشرية استخدامها لتسريع سير العمل اليومي.

حدد مجالات التحسين، وحدد العوائق وأسبابها الجذرية، وقم بإدراج الحلول وتتبع مقاييس الأداء وإدارة الجداول الزمنية للمشروع باستخدام نموذج ClickUp للإجراءات التصحيحية للموارد البشرية

على سبيل المثال، عندما لا يسير مشروع ما وفقًا لخططك، استخدم نموذج نموذج الإجراء التصحيحي للموارد البشرية لفهم الخطأ الذي حدث ووضع خطة لإصلاحه.

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دور التأمين الصحي واستحقاقات الموظفين ## دور التأمين الصحي واستحقاقات الموظفين

لا يكفي أن تجعل الحياة العملية أسهل لموظفيك. يجب عليك أيضًا ضمان حصولهم على كل ما يحتاجونه للحفاظ على الإنتاجية.

يقدّر الموظفون باقة تأمين صحي شامل للعائلة في ظل أزمة تكاليف المعيشة والتضخم الطبي. فبالإضافة إلى التغطية المعتادة، قدم خطة تشمل التأمين على الصحة النفسية والتأمين على العينين والتأمين على الأسنان.

بالنسبة للمؤسسات الصغيرة التي تكافح للتعامل مع معدلات التأمين الطبي المرتفعة، يمكن أن تكون ترتيبات سداد التكاليف الصحية (HRA) بديلاً قابلاً للتطبيق. فهي تسمح لك بسداد النفقات الطبية المؤهلة للموظف معفاة من الضرائب.

وثمة خيار آخر هو الرواتب الصحية الخاضعة للضريبة، والتي تسمح لك بتوسيع نطاق التغطية الطبية للموظفين الدوليين والمتعاقدين المستقلين.

يمكنك أيضًا تقديم اشتراكات الشركات أو سداد تكاليف برامج الصحة والعافية مثل اشتراكات الصالة الرياضية أو عضوية النوادي الرياضية.

ستضيف إضافة هذه المزايا إلى باقة موظفيك مبلغاً صغيراً إلى التكلفة الإجمالية للشركة. ومع ذلك، سيكون لها تأثير إيجابي دائم على ثقافة عملك ورفاهية الموظفين والاحتفاظ بهم.

تقليل معدل دوران الموظفين: الطريق إلى الأمام

تتلقى الإيرادات الضربة الأكبر، لكن عواقب ارتفاع معدل دوران الموظفين تتجاوز ذلك بكثير. فهو يؤثر على سمعة الشركة، مما يجعل المواهب الجديدة تتردد في الانضمام إلى مؤسستك. كما أن القوى العاملة الحالية تفقد معنوياتها وتخطط للخروج، مما يؤدي إلى حلقة مفرغة.

يجب على القادة بذل جهد إضافي وتصميم سياسات وممارسات صديقة للموظفين لمنع المزيد من الهجرة الجماعية والحفاظ على قوة عاملة سعيدة وصحية تحضر طواعية إلى العمل. لن تفي الإيماءات الرمزية بالغرض - يجب أن تتماشى استراتيجيات الاحتفاظ بالموظفين مع المعايير المتغيرة في مكان العمل.

وباعتبار أن برنامج إدارة المواهب ، يتيح لك برنامج ClickUp تخطيط استراتيجيات الاحتفاظ بالموظفين المخصصة لمؤسستك وتطبيقها بشكل صحيح. يمكنك إدارة موظفيك بشكل أكثر كفاءة، وتبسيط عملية التأهيل والتدريب، وفهم توقعاتهم وتحدياتهم، وإشراكهم في برامج المكافآت باستخدام منصة واحدة. ابدأ مع ClickUp اليوم!

الأسئلة الشائعة الشائعة

1. ما هي الآثار المترتبة على تكلفة دوران الموظفين؟

تشمل تكلفة دوران الموظفين كلاً من التكاليف الملموسة وغير الملموسة. وتشمل التكاليف الملموسة الإيرادات المفقودة وتكاليف التوظيف والتدريب، بينما تشير التكاليف غير الملموسة إلى انخفاض معنويات الموظفين، وفقدان الإنتاجية، وضعف سمعة الشركة.

2. كيف تقيس تكلفة دوران الموظفين؟

يمكنك قياس تكلفة دوران الموظفين باستخدام معادلة جاك ألتمان:

| معدل دوران الموظفين = (التوظيف + التأهيل + التطوير + الوقت غير المشغول) × (عدد الموظفين × نسبة الدوران السنوية) |

3. ما هي تكاليف دوران العمالة؟

تشمل تكاليف دوران العمالة انخفاضًا في صافي أرباح الشركة، وانخفاض الإنتاجية، وتراجع الروح المعنوية لفريق العمل، وصعوبة جذب مواهب جديدة.