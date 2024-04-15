كيفية التعامل مع الأشخاص السامين في العمل: 10 استراتيجيات للنجاح

لقد مرّ معظمنا بتجربة العمل مع أشخاص سامّين في المكتب. مسح أجرته الجمعية الأمريكية لعلم النفس أظهرت أن 76% من العمال الذين عانوا من التسمم في مكان العمل شعروا أن صحتهم العقلية تأثرت بالعمل.

يمكن أن تكون آثار الأشخاص السامين في مكان العمل بعيدة المدى وغالبًا ما تكون ضارة جدًا للفريق والمؤسسة بأكملها، بدءًا من انخفاض معنويات الفريق وزيادة مستويات التوتر إلى انخفاض الإنتاجية وارتفاع معدل دوران الموظفين.

ولكن من هم هؤلاء الأشخاص السامون؟ أنت تعرف هذا النوع - إنهم الأشخاص الذين يؤذون الآخرين باستمرار (عن قصد أو بدون قصد) من خلال سلوكهم.

فهم يلقون تعليقات غير لائقة أو يتصرفون بدافع الغيرة.

يحبون النميمة والانتقاد.

يتهمون الآخرين بعدم القيام بعملهم ولديهم دائمًا أعذار لعدم القيام بعملهم.

والقائمة تطول.

إن التعامل مع شخص صعب المراس أمر مرهق، ولكنك قد لا تستطيع تجنب ذلك إذا كنت تعمل معهم.

إذاً، كيف تتعامل مع الأشخاص السامّين بفعالية في مكان العمل؟

سنناقش كيفية التعامل مع الأشخاص السامين في العمل. كما سنوضح لك طرق التعرف عليهم ووضع حدود لهم والتعامل مع المواقف الصعبة.

اكتشاف الأشخاص السامّين في العمل

يتألف كل مكان عمل من أفراد لديهم تاريخ عمل وأساليب عمل وشخصيات متميزة. وفي حين أن كل شخص يجلب معه شخصية فريدة إلى العمل، إلا أن هناك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها اكتشاف الزميل السام في العمل.

علامات وسلوكيات الأفراد السامّين في العمل

قبل أن نتعلم كيفية التعامل مع الأشخاص السامين في العمل، يجب أن نفهم كيفية التعرف عليهم. وعلى الرغم من أن ما يلي ليس قائمة شاملة، إلا أنها نقطة بداية جيدة لاكتشاف الموظفين السامّين.

الإساءة بسهولة

الرغبة الدائمة في أن تكون على حق

محاولة السيطرة على الموقف

تمرير تعليقات غير حساسة

تنافسي بشكل عدواني

تخريب عمل الآخرين

التذمر أو الشكوى دائمًا

كثرة اتهام الآخرين بالخطأ

فرض آرائهم باستمرار على الآخرين

أنواع محددة من الأشخاص السامين في العمل

يمكن أيضًا تصنيف هؤلاء الأشخاص تحت فئات مختلفة، مثل:

1. المتملقون/المتملقون

هل لاحظت من قبل كيف أن زميلك في العمل يمدح كبار الموظفين ولكن في وقت لاحق، في غيابهم، ينتقد أعضاء الفريق، بما في ذلك أنت، بسبب أخطاء بسيطة؟ هذه هي قبلة التملق/ركلة التوبيخ بالنسبة لك.

يرغب هؤلاء الأشخاص في إظهار أنفسهم في صورة جيدة بأي وسيلة ضرورية، حتى لو كان ذلك يعني التشكيك في خبرة فريقهم أمام أحد كبار القادة، أو التطوع لتحقيق أهداف عدائية، أو أخذ الفضل في عمل شخص آخر.

أما مع الفريق، فستجدهم يضعون مواعيد نهائية غير واقعية، أو يكدسون الأعمال الإضافية، أو يدلون بملاحظات ساخرة. ويحاولون إثبات أنهم المسؤولون من خلال جعل حياة الآخرين أكثر صعوبة.

2. المدير الدقيق

هل سبق لك أن أمضيت ساعات في العمل على تقرير ما، فقط ليقوم قائد فريقك بالإشراف على كل سطر واقتراح تغييرات طفيفة تجعلك تشكك في كفاءتك؟

من سخرية القدر أن المدير التفصيلي هو أنه إذا كان لديك مدير دقيق، فغالبًا ما تكون أنت الأكثر عملًا والأقل إنجازًا. فهم يكلفونك بالعمل في وقت غير معقول. فجميع المهام، كبيرة كانت أم صغيرة، ملحة بنفس القدر ويجب إنجازها الآن.

مع المدير التفصيلي، لا يوجد استقلالية أو استقلالية في اتخاذ القرارات. يُطلب منك التحديثات طوال الوقت. يركز المدير التفصيلي على التفاصيل الصغيرة بدلاً من الصورة الكبيرة. والجزء الأسوأ هو أنه لا يقدم حتى النصائح العملية في البداية ولكنه يسارع إلى إيجاد الأخطاء.

3. المُدير المُصغّر

تخيل أنك تعمل على مشروع هام، وفجأة تتغير الأهداف التي كنت تهدف إليها بين عشية وضحاها. وعندما تعرب عن مخاوفك، يصر مديرك قائلاً: "لطالما كنا نهدف إلى تحقيق هذه الأهداف، لكنك لم تكن منتبهًا." تُترك في حيرة من أمرك وتتساءل عن فهمك لأهداف المشروع.

أو هل سبق لك أن ذهبت إلى حدث جماعي لتكتشف أن هناك قواعد للزي لم يخبرك بها أحد؟ تدخل وأنت تشعر بأنك في غير مكانك تمامًا، وعندما تذكر الأمر لاحقًا، يتصرف زميلك بدهشة، مما يجعلك تتساءل عما إذا كنت قد فاتتك المذكرة بينما في الواقع لم تتم مشاركتها أبدًا.

والأكثر سمية من بينهم جميعًا، يحب المتسلطون على الغاز السيطرة على الناس من خلال تحريف إحساسهم بالواقع. فهم يستغلون قوتهم لتأكيد أنفسهم دائمًا على أنهم على صواب، مما يجعل من الصعب على الآخرين تحديهم. كما أن لديهم أيضًا ضعف أخلاقيات العمل.

وانخفاض الذكاء العاطفي

4. البلدوزر

هل سبق لك أن مررت بموقف قمت فيه بعرض أفكارك على مديرك، ولكن زميلك يرفضك تماماً ويقدم بدلاً من ذلك جدول أعمال جديد، معتقداً أن نهجه أو الحل الذي يقدمه هو الطريق الصحيح؟

البلدوزرون هم الموظفون ذوو العلاقات الجيدة الذين لا يخشون استخدام نفوذهم للحصول على ما يريدون. فهم يفرضون سلطتهم في وقت مبكر، على سبيل المثال، يستولون على الدقائق الخمس الأولى من الاجتماع عندما يقوم الجميع بتقديم أنفسهم أو يستقرون. فهم يؤمنون بتخويف أو إكراه زملاء العمل للحصول على ما يريدون.

ولا يترددون في تجاوز المعايير التنظيمية أو التغاضي عن تأثيرات أفعالهم على ديناميكيات الفريق ومعنوياته. ويمكنهم حتى الذهاب خلف الكواليس إلى كبار القادة للتأثير على الأمور لصالحهم. الجرافات لا يتنازلون أبدًا.

## كيفية التعامل مع الأشخاص السامّين في العمل

يمكن لسلوكيات الموظفين الهدامة، سواء كانت من زميل أو مدير، أن تجعل أي شخص يترنح أو يفقد الحافز. إليك كيفية التعامل مع الأشخاص السامين في العمل حتى تتمكن من التحكم في حياتك العملية:

1. ضع حدوداً صارمة لفك الارتباط

فقط لأنك تعمل مع شخص سام في العمل لا يعني أنه لا يمكنك وضع حدود معه. ضع استراتيجية خروج وفكر في وضع بعض الخطوط التي يمكنك استخدامها مسبقًا والتي يمكنك سحبها عند الحاجة.

إليك بعض الأفكار:

إذا كنت عالقًا في محادثة سامة، استخدم عذرًا للمغادرة. يمكنك أن تقول: "آسف، ولكن يجب أن أنهي هذا خلال ساعة. هل يمكننا التحدث لاحقًا؟" أو "آسف، يجب أن أذهب إلى اجتماع. هل يمكننا إكمال هذا لاحقاً؟

للمغادرة. يمكنك أن تقول: "آسف، ولكن يجب أن أنهي هذا خلال ساعة. هل يمكننا التحدث لاحقًا؟" أو "آسف، يجب أن أذهب إلى اجتماع. هل يمكننا إكمال هذا لاحقاً؟ إذا بدأ مشرفك بالتدقيق في عملك تعلم أن ترد عليه بطرق مثل: "أنا أقدر توجيهاتك. من الجيد أن تتعلم شيئًا جديدًا كل يوم عبّر عن انفتاحك لتلقي الملاحظات البناءة ولكنك ستتحمل مسؤولية عملك.

بطرق مثل: "أنا أقدر توجيهاتك. من الجيد أن تتعلم شيئًا جديدًا كل يوم عبّر عن انفتاحك لتلقي الملاحظات البناءة ولكنك ستتحمل مسؤولية عملك. إذا مرر زميلك في العمل تعليقات ساخرة عنك في بيئة عمل جماعية، حافظ على هدوئك وقل: "دعنا نركز على مخرجات المشروع في الوقت الحالي"

في كل سيناريو، قل شيئًا موضوعيًا لنزع فتيل الموقف دون أن تكون وقحًا. إذا أمكن، إليك بعض الأشياء الأخرى التي يمكنك القيام بها لـ تقليل تفاعلك مع الموظف السام:

تغيير جدولك الزمني (أو ساعات العمل)

اطلب تغيير في المقاعد أو حتى فريق العمل

التواصل عبر البريد الإلكتروني قدر الإمكان بدلًا من الاجتماعات وجهًا لوجه

2. استخدم طريقة "الصخرة الرمادية

هذه استراتيجية نفسية للتعامل مع الأفراد المتلاعبين عاطفياً أو السامين. وقد سُميت بهذا الاسم تيمنًا بمفهوم أن تصبح غير مهتم وغير مستجيب مثل الصخرة الرمادية.

يمكنك تطبيق طريقة "الصخرة الرمادية" هذه عن طريق:

استخدام صوت رتيب لجعل المحادثة مملة وأقل جاذبية

تجنب التواصل بالعينين للإشارة إلى الشخص الذي لا تهتم بالتفاعل معه أكثر من اللازم

التوجه نحو المواضيع العادية التي من غير المرجح أن تثير الاهتمام أو ردود الفعل العاطفية إذا أُجبرت على إجراء محادثة

عندما تحافظ على مسافة عاطفية وتبدو باهتًا كصخرة رمادية، فإنك تحرم الأشخاص السامين من الوقود الذي يحتاجونه لمواصلة سلوكهم السلبي معك.

3. إنشاء مرشح للتأثير الشخصي

ينطوي هذا الفلتر على مجموعة من الأسئلة أو المعايير التي تجريها بعد التفاعل مع موظف سام لتقييم تأثيره الفعلي على عملك ورفاهيتك. يساعد ذلك على تقليل الأثر العاطفي والعقلي لهذه التفاعلات عليك.

إليك كيفية تطبيق هذه التقنية:

حدد ما يهمك حقًا. قد تشمل المعايير أسئلة مثل: "هل يؤثر ذلك على جودة عملي؟" أو "هل يؤثر ذلك على علاقاتي المهنية؟

بعد مواجهة مع موظف سام، اسأل نفسك ما إذا كان التفاعل يفي بأي من المعايير المحددة مسبقاً

إذا كان التفاعل لا يمر من خلال الفلتر الخاص بك، فاختر بوعي أن تتخلى عنه؛ وأخبر نفسك أنه لا يستحق طاقتك

تعزز هذه الطريقة من تحكمك في كيفية تفاعلك مع التفاعلات ومعالجتها، مما يمكّنك من الحفاظ على رباطة جأشك ومهنيتك.

4. استخدم الاستجواب السقراطي

يتضمن الاستجواب السقراطي حوارًا منضبطًا ومدروسًا بين شخصين أو أكثر. عند التعامل مع زميل سام، استخدم هذه الطريقة لـ تحدي سلبيته أو تأكيداته الإشكالية دون مواجهته مباشرة.

إليك مثالاً على ذلك:

يتذمر زميلك السام بشكل متكرر من قرارات الفريق، مؤكدًا أنه دائمًا ما يتم استبعاده من عملية صنع القرار.

يمكنك تقليل السمية في السرد من خلال طرح أسئلة استقصائية تشجعه على شرح أفكاره وسلوكه.

أنت ذكرت أنك تشعر بالإقصاء من عملية صنع القرار. ما هي القرارات، على وجه التحديد؟

زميلة عمل سامة: لم يتم سؤالي عن الجدول الزمني للمشروع.

أنت: مفهوم. كيف يمكن لمساهمتك أن تغير الجدول الزمني؟

زميل عمل سام: كنت سأقترح شيئاً أكثر واقعية.

أنت: مثير للاهتمام. ما هي فكرتك للجدول الزمني، ولماذا؟ كيف يمكننا تضمين رؤيتك للمضي قدماً؟

إذا لم تؤدِ هذه المحادثة إلى نتيجة إيجابية، فقم على الأقل بتسليط الضوء عليهم واطلب منهم تبرير سلوكهم بشكل غير مباشر.

5. قم بتلعيب تفاعلاتك مع الموظف السام

حوّل محادثاتك مع هذا الشخص إلى لعبة شخصية. ضع أهدافًا للمحافظة على رباطة جأشك لجعل التعامل معه أقل إرهاقًا.

على سبيل المثال، ضع لنفسك تحديًا بأن تأخذ ثلاثة أنفاس عميقة قبل الرد على أي مشاعر أو تعليقات سلبية. إذا حافظت على هدوئك في جميع المحادثات على مدار الأسبوع، كافئ نفسك بشيء تستمتع به (مثل فنجان قهوة استثنائي أو استراحة إضافية).

أو حدّد هدفًا لإيجاد نقطة اتفاق واحدة على الأقل مع الشخص السام خلال الاجتماعات أو المحادثات غير الرسمية. سيساعدك هذا على التعامل مع السمية بشكل إيجابي, تقليل القلق في مكان العمل وتحسين مهاراتك في التعامل مع الآخرين

6. اجعل التطوير المهني أولوية

اجعل نفسك مشغولاً ومنتجًا في العمل.

وجّه طاقتك وتركيزك إلى عملك أو مشاريعك التي تفيد تطورك المهني. على سبيل المثال:

التحق بالبرامج التدريبية أو ورش العمل أو الدورات التدريبية عبر الإنترنت التي تعزز مهاراتك . سيجعلك هذا الأمر أكثر قيمة لفريقك الحالي ويفتح لك أبوابًا لمشاريع جديدة حيث تتفاعل بشكل أقل مع الموظفين السيئين وتستمتع بشكل أفضل مرونة في مكان العمل تطوع لمشاريع جديدة ، خاصةً تلك التي تكون مشتركة بين الأقسام أو تتضمن العمل مع فرق مختلفة. هذا ينوّع من خبرتك في العمل داخل المؤسسة ويمكن أن يقلل أيضًا من تعرضك لزميل عمل سام معين

. سيجعلك هذا الأمر أكثر قيمة لفريقك الحالي ويفتح لك أبوابًا لمشاريع جديدة حيث تتفاعل بشكل أقل مع الموظفين السيئين وتستمتع بشكل أفضل مرونة في مكان العمل احضر المؤتمرات والندوات والفعاليات الصناعية. يمكن لشبكة مهنية قوية أن توفر لك الدعم والمشورة، مما قد يؤدي إلى فرص عمل أخرى

7. اطلب الوساطة المهنية

إذا لم يتحسن الموقف، اقترح الوساطة من خلال الموارد البشرية أو المدير أو حتى أحد الزملاء لـ معالجة النزاعات المستمرة.

على سبيل المثال، إذا كنت تتطلع إلى إنهاء مشروع ما في الوقت المحدد ولكنك تواجه تحديات بسبب سلوك أحد الموظفين السيئ أو عدم تعاونه، يمكن أن تساعدك الوساطة المهنية في توجيه المشكلة في اتجاه مثمر.

من خلال هذا النهج الإستراتيجي، يمكنك أنت والموظف السام التواصل مع الموظف السام بشأن المخاوف والتوقعات والعوائق في بيئة خاضعة للرقابة بتوجيه من وسيط محايد.

حتى لو لم يخرج أي شيء إيجابي، يمكنك على الأقل إعلام الوسيط بالمشكلة وكيف يتسبب سلوك الشخص الآخر في تأخير حلها.

8. بناء نظام الدعم الخاص بك

لا تعاني في صمت.

يتعامل الجميع مع التسمم في مرحلة ما من حياتهم. بناء الثقة في الفريق سيساعدك على تخفيف التوتر والبقاء قويًا والحفاظ على منظور صحي في العمل.

تحدث إلى الزملاء المقربين أو الأصدقاء أو العائلة حول ما تمر به. في بعض الأحيان، يمكن أن يساعدك التنفيس عن الموقف على الشعور بالتحسن والتخفيف من وطأة الضغط. علاوة على ذلك، قد يقدم الأشخاص الذين تتحدث معهم نصائح أو رؤى قيمة حول التعامل مع الموقف.

9. حافظ على موقف إيجابي

يمكن للأشخاص السامين أن يدفعوا أي شخص إلى الحائط لأن سلوكهم غير عقلاني. لا تسمح لنفسك بالانجرار وراءهم والاستجابة لهم عاطفياً. حافظ على الإيجابية.

10. اعتني بنفسك

تذكر: الرعاية الذاتية ليست رفاهية؛ إنها خدمة تقدمها لنفسك. طوّر آليات التأقلم المناسبة لتظل قويًا في المواقف العصيبة.

تناول الطعام الصحي، واحصل على قسط وافر من النوم، ومارس التمارين الرياضية، وحافظ على رطوبة جسمك. يمكنك أيضًا البدء في تدوين يومياتك الخاصة أو التأمل أو الانخراط في العلاج بالفن لمعالجة مشاعرك بشكل بنّاء وإضفاء شعور بالهدوء على روتينك اليومي.

عندما يكون لديك العديد من المنافذ الإبداعية التي يمكنك اللجوء إليها، ستكون مشغولاً، وبالتالي لن تركز أفكارك دائمًا على الموظف السام.

كيفية التعامل مع الأشخاص السامّين في العمل: الخلاصة

وضع الحدود وتقليل التفاعل

كن "الصخرة الرمادية" - غير مهتم وغير متجاوب

تقييم تأثيرهم الفعلي عليك

تحدي سلبيتهم

حفز نفسك للبقاء هادئًا

ركز على نموك

اطلب المساعدة

بناء شبكة علاقات داعمة

حافظ على الإيجابية

ممارسة أساليب الرعاية الذاتية وأساليب التأقلم

دور المدراء في الحد من تأثير الموظفين السامّين ## دور المدراء في الحد من تأثير الموظفين السامّين

إذا كنت مديرًا أو قائد فريق، فلا يمكنك أن تكون غير مدرك لما يحدث في فريقك. ستوافق على أنه عندما يُترك السلوك السام دون رادع، فإنه يرسل رسالة مفادها أن مثل هذا السلوك مسموح به، مما يؤدي إلى انخفاض الروح المعنوية والإنتاجية الإجمالية للفريق.

وعلاوة على ذلك، قد يقوم موظفوك ذوو الأداء العالي بتبديل فرق العمل أو ترك المؤسسة من أجل بيئة عمل صحية، مما يؤدي إلى زيادة معدل دوران الموظفين.

إليك ما يمكنك القيام به للحد من تأثير الموظفين السامّين:

1. توثيق السلوك السام

قم بتوثيق ما يحدث بالتفصيل بدقة لإنشاء سجل إذا احتجت إلى اتخاذ إجراء ضد الموظف. كبداية، تحدث إلى جميع أعضاء الفريق واطلب منهم مشاركة تفاصيل الحوادث التي تعرضوا فيها لسلوك سام من أحد الزملاء.

اجمع رسائل البريد الإلكتروني والأمثلة التي توضح كيف يقوم الموظف السام بتقويض زملائه أو الإساءة إليهم.

اللجوء إلى دليل الموظف للإرشاد

لا تتخذ إجراءً بناءً على الإشاعات؛ اعتمد على دليل لتصعيد الأمر. يجب أن تكون متأكدًا من أنك تتعامل مع نمط ثابت من السلوكيات السامة وليس حوادث معزولة مثل المزاج السيئ اللحظي أو نوبة غضب لمرة واحدة.

2. تحديد مصدر المشكلة

بمجرد أن تقوم بتوثيق السلوك السام، تواصل مع الموظف لـ فهم السبب وراء تصرفاته. على سبيل المثال، قد تجد أن الشخص يعمل لساعات إضافية يشعر أنها غير ضرورية وينفس عن إحباطه على زملائه.

أو، إذا لم يكن لديه المهارات أو التدريب المناسب، فقد يكون إضاعة الوقت في المكتب أو انتقاد الآخرين بدافع الغيرة. كما يمكن أن يؤدي الشعور بالتهديد من نجاح الزميل إلى سلوكيات سامة، مثل النميمة أو التقليل من شأن الآخرين.

3. إيجاد الحلول وتنفيذها

بعد العمل الأساسي، ابحث عن حل للموظف السام والفريق. اعتمادًا على الموقف، فكر فيما إذا كانت الجهود العلاجية يمكن أن تساعد.

على سبيل المثال، إذا وجدت أن الموظف السام يتهجم على الآخرين ويثبط من عزيمته في العمل بشكل عام بسبب ضعف فرص التعلم، فقم بتسجيله في ورش عمل حيث يمكنه تحسين مهاراته والعمل على مشاريع جديدة والشعور بمزيد من الرضا.

إذا لم تكن هذه الجهود مفيدة، استكشف إمكانية نقل الموظف إلى مشروع أو دور أو فريق عمل مختلف.

على سبيل المثال، يمكن نقلهم من فريق تطوير برمجيات عالي المخاطر إلى مشروع صيانة قديم، حيث يكون تفاعلهم مع الفريق الأساسي في حده الأدنى، ويمكن احتواء التأثير على المنجزات المهمة.

4. الاستعداد لاتخاذ قرارات صعبة

حتى بعد توصيل المشكلة إلى الموظف السيئ وتنفيذ الحل، قد لا يتحسن الوضع. إذا لم تجد أي تغيير في سلوكه، فقد تحتاج إلى إنهاء عمله.

إنها خطوة صعبة لكنها خطوة مهمة إذا كنت ترغب في حماية فريقك والسماح لهم بالتركيز على عملهم دون التعرض للصدمة بسبب سمية شخص ما.

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استخدام الأدوات المناسبة لإدارة الأشخاص السامّين في العمل

ينطوي تعلم كيفية إدارة الأشخاص السامين في العمل على التعامل مع العلاقات الشخصية المعقدة و ثقافة الفريق المشكلات. في حين أن التكنولوجيا وحدها لا يمكنها حل هذه المشكلات، إلا أنها يمكن أن تساعد في إدارة التواصل والتغذية الراجعة بشكل أكثر فعالية.

على سبيل المثال, اكتشاف التعاون في ClickUp ميزة تجعل العمل معًا بشكل احترافي أمرًا سهلاً، مما يتيح الشفافية ويمنع سوء التواصل.

تتيح لك هذه الميزة معرفة ما إذا كان أحد زملائك في الفريق يعرض مهمة في نفس الوقت أو يضيف تعليقًا جديدًا أو يحرر المستندات في الوقت الفعلي. يمكنك أيضًا تلقي ملاحظات تلقائية وفورية حول التعليقات الجديدة وتغييرات الحالة وأي شيء يتعلق بالمهمة. مع إمكانية عرض جميع الإجراءات في سجل المهام، لا يوجد مجال للتضليل أو أي سلوك ضار آخر.

استخدام انقر فوق الدردشة.

يمكنك تبسيط تواصل الفريق من خلال قنوات الدردشة في الوقت الفعلي. يمكنك إضافة أي شخص إلى محادثات العمل باستخدام @التعليقات وتعيين التعليقات لإبقاء فريقك، بما في ذلك أولئك الذين يتسببون في مشاكل في العمل، يتحركون بشأن عناصر العمل.

يمكنك التعاون وتوضيح المحادثات باستخدام ClickUp Chat، حيث يمكنك إضافة تعليقات، والإشارة إلى فريقك، والدردشة في الوقت الفعلي من أي جهاز

يمكن للمديرين ومالكي المهام إنشاء عناصر الإجراءات على الفور وتعيينها للآخرين أو لأنفسهم باستخدام تعليقات تعيين التعليقات في ClickUp.

ميزة. بهذه الطريقة، تزيد من مساءلة فريقك وتزيل أي مجال للخلافات أو النزاعات فيما يتعلق بالعمل أو المواعيد النهائية.

قم بتعيين التعليقات بسهولة إلى الفريق داخل مهمة ClickUp لتحويل أفكارك بسرعة إلى عنصر عمل

هناك طريقة أخرى فعالة أخرى لمعرفة مكان كل مهمة بدقة داخل سير العمل من خلال طرق عرض النقر فوق طرق العرض.

. عرض قائمة النقرات تتيح لك ولفريقك عرض المهام ضمن مساحات أو مجلدات أو قوائم محددة، مرتبة حسب الحالة ضمن كل مستوى هرمي. هناك أيضًا عرض لوحة ClickUp Board مع إمكانيات السحب والإفلات لإدارة الفريق الرشيقة.

التنظيم السليم للمهام يجعل من السهل مساءلة الموظفين عن مساهماتهم (أو عدمها). كما أنه يمنع زملاء العمل السامّين من التهرب من المسؤوليات أو ادعاء أن عمل أعضاء الفريق الآخرين هو عملهم الخاص. عرض جانت في ClickUp يمكّنك من تقييم جميع أنشطة الفريق بموضوعية، وتحديد الاختناقات والمجالات المثيرة للقلق التي قد تُعزى إلى السلوكيات الضارة.

باستخدام عرض الجدول الزمني يمكنك تقييم عبء العمل لكل عضو من أعضاء الفريق بحيث يظل توزيع العمل عادلاً ولا يتعرض أحد لضغط عمل لا مبرر له.

اعرض الجداول الزمنية الفردية أو على مستوى الفريق بترتيب زمني أو أبجدي أو حسب تاريخ الاستحقاق أو تاريخ البدء باستخدام طريقة عرض ClickUp Timeline لعرض المهام المهمة

يمكنك ضبط الجداول الزمنية والأولويات للتخفيف من التأثير السلبي على المواعيد النهائية للمشروع ومعنويات الفريق، باستخدام الرؤى المستندة إلى البيانات لاتخاذ قرارات مستنيرة.

وأخيرًا، يمكنك تعزيز بيئة التواصل المفتوح من خلال استخدام مستندات ClickUp لتوثيق المشروع والمناقشات، مما يسمح لأعضاء الفريق بالتعبير عن مخاوفهم أو اقتراحاتهم بشكل بنّاء.

أنشئ المستندات بالتعاون مع فريقك باستخدام ClickUp Docs

قم بتحويل المناقشات إلى مهام قابلة للتنفيذ لضمان التعرف على الأفكار الجيدة وتنفيذها، مما يساعد على تهميش السلوكيات السلبية من خلال التركيز على المساهمات الإيجابية.

تعلم كيفية التعامل مع الأشخاص السامّين في العمل

في بعض الأحيان، سيكون عليك العمل مع أشخاص سامّين في حياتك المهنية. يجب أن تفهم أن سلوكهم يعكس حالتهم الداخلية وليس قيمتك.

لا يمكنك تغييرهم، ولكن الأمر متروك لك لتقرر كيفية التعامل مع الموقف والمضي قدمًا. نأمل أن تساعدك جميع الاستراتيجيات الواردة في هذه المدونة على تعلم كيفية التعامل مع الأشخاص السامين في العمل. اتخذ الخطوات اللازمة لخلق سرد إيجابي لنفسك في ديناميكيات مكان العمل. العمل التعاوني وبرامج التواصل مثل ClickUp يمكن أن يساعد في الحفاظ على المهنية في مكان العمل من خلال تمكين الشفافية وخلق المساءلة. اشترك في ClickUp مجاناً .

الأسئلة المتداولة

1. كيف تتعامل مع الأشخاص السامّين؟

تعلم كيفية التعامل مع الأشخاص السامين في العمل. ضع حدوداً واضحة لحماية صحتك النفسية. تواصل بشكل واضح وحازم دون مواجهة. الحد من التفاعل والتعرض لسلبيتهم. اطلب الدعم من الزملاء الموثوق بهم أو أحد المرشدين، وإذا لزم الأمر، قم بتصعيد المشكلة إلى الموارد البشرية أو الإدارة بعد توثيق جميع حالات السلوك السام.

2. كيف تتغلب على زميل العمل السام؟

يمكنك اتخاذ الخطوات التالية للتغلب على زميل العمل السام:

تجنب الانخراط في النميمة أو النزاعات.

لإنشاء شبكة دعم، ركز على بناء علاقات إيجابية مع الزملاء والرؤساء.

طوّر مهاراتك ومؤهلاتك من خلال المشاركة في ورش العمل وحضور الندوات.

تطوع للعمل في مشاريع مع الأقسام الأخرى.

فكر في تطورك الوظيفي بدلاً من التفكير فيما يقوله الآخرون.

3. كيف تستجيب للأشخاص السامّين في مكان العمل؟

كيفية التعامل مع الأشخاص السامين في العمل: