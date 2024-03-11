تيك توك مقابل ريلز: مقارنة للمسوقين عبر وسائل التواصل الاجتماعي

أصبح محتوى الفيديو بحجم اللقمة هو الأكثر رواجاً هذه الأيام. أكثر من 85% من المسوقين يعتقدون أنها ستكون أكثر أشكال المحتوى تأثيراً في عام 2024.

عندما نقول مقاطع الفيديو القصيرة، فإن التطبيقين اللذين يتبادران إلى أذهاننا هما TikTok وInstagram Reels.

فمنذ بداية الجائحة في عام 2020، اكتسبت هاتان المنصتان رواجاً كبيراً عبر محتوى الفيديو القصير.

اشتهرت منصة TikTok بمقاطع الفيديو غير الرسمية والموجهة للترفيه والتي تركز على جمهور الجيل Z. وفي الوقت نفسه، أصبحت Reels هي المنصة المفضلة للترويج للعلامات التجارية ومقاطع الفيديو الاحترافية.

ولكن يبقى النقاش قائماً: _ ما هي المنصة التي يجب أن تركز عليها استراتيجيتك على وسائل التواصل الاجتماعي لتسويق منتجاتك؟

يتطلب الاختيار بينها استكشاف نقاط قوتها وضعفها بدقة وفهم أي من هذه المنصات يناسب جمهور كل منصة على حدة بما يتناسب مع متطلبات عملك.

في هذه المقالة، سنقارن في هذه المقالة بين تيك توك وريلز بعمق - ميزاتهما وقدراتهما ومخرجاتهما الرئيسية التي يمكن للمسوقين عبر وسائل التواصل الاجتماعي الاستفادة منها.

## فهم تيك توك

عبر مجموعة متنوعةتيك توك هي منصة للتواصل الاجتماعي مخصصة لمقاطع الفيديو القصيرة. وهي تركز على إنشاء محتوى فيديو عمودي وتوزيعه.

تم إطلاق TikTok في أغسطس 2014 باسم Musical.ly وأُعيدت تسميته في عام 2018، وقد أحدثت الشركة ضجة في سوق مشاركة الفيديو المتطور بالفعل، وهي تفتخر حاليًا أكثر من مليار مستخدم نشط شهريًا .

تعود شعبية TikTok إلى أيام الحجر الصحي لعام 2020. خلال ذلك الوقت، شهد TikTok طفرة هائلة في قاعدة المستخدمين وأصبح التطبيق الأكثر شعبية على نظامي Android و iOS.

ومنذ ذلك الحين، استمر تيك توك في القفز إلى الأمام.

في الربع الرابع من عام 2023، شهد TikTok 232 مليون عملية تنزيل ، مما يجعله الخيار الأفضل لتسويق مقاطع الفيديو القصيرة.

تتراوح مقاطع فيديو تيك توك بين 15 ثانية إلى دقيقة في الطول وتحتوي في الغالب على محتوى غير رسمي مثل مقاطع الفيديو التعليمية/المعلوماتية سهلة الفهم، ومقاطع فيديو تعليمية/معلوماتية، وحيل حياتية، وحركات رقص شعبية، وكاريوكي، وغير ذلك.

يتيح لك تحديث تيك توك الأخير تحميل فيديوهات تصل مدتها إلى 10 دقائق. لا يمكنك فقط مشاركة مقاطع الفيديو المسجلة مسبقًا على تيك توك فحسب، بل يمكنك أيضًا استخدام ميزة البث المباشر للمشاركة في تفاعلات في الوقت الفعلي مع متابعيك.

👀ملاحظة: TikTok LIVE متاح للأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا، ويمكن لمن هم فوق 18 عامًا إرسال واستقبال الهدايا أثناء البث المباشر.

وخلاصة القول، إليك عروض البيع الفريدة لـTikTok (عروض البيع الفريدة) التي جعلته يتميز عن منافسيه:

تعمل صفحة من أجلك (FYP) الخاصة بـTikTok على خوارزمية متطورة تدرس نوايا المستخدمين وسلوكهم لتزويدهم بمحتوى مخصص ومخصص

من أجلك (FYP) الخاصة بـTikTok على خوارزمية متطورة تدرس نوايا المستخدمين وسلوكهم لتزويدهم بمحتوى مخصص ومخصص يحتوي التطبيق على مكتبة من الأدوات الإبداعية المصممة خصيصًا لتحسين مقاطع الفيديو القصيرة

المصممة خصيصًا لتحسين مقاطع الفيديو القصيرة يتميز TikTok باتفاقيات ترخيص موسيقى واسعة النطاق مع كبرى شركات التسجيلات الموسيقية، بحيث يمكنك بسهولة دمج الأغاني الشهيرة في مقاطع الفيديو الخاصة بك دون خوف من انتهاك حقوق النشر

فهم فيديوهات Instagram Reels

عبر ميتا يتيح Instagram Reels للمستخدمين تسجيل أو تحميل مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 90 ثانية. يمكنك التعديل أو إضافة أصوات في الخلفية أو دمج مؤثرات خاصة قبل النشر على المنصة.

يسمح محتوى الفيديو القصير هذا لمستخدمي Instagram بالتعبير عن إبداعهم وإظهار شخصيتهم والترويج للعلامات التجارية أو الاستمتاع بأنفسهم.

تستحوذ مقاطع فيديو Instagram Reels على 30% من الوقت المستغرق على إنستغرام ولديه جمهور إعلاني محتمل يبلغ 758.5 مليون شخص

يحتوي Instagram Reels على قسم مخصص في الملفات الشخصية للمستخدمين. بالإضافة إلى ذلك، يستفيد منشئو المحتوى من العروض الترويجية المتقاطعة داخل تطبيق Instagram، مما يجعل من السهل اكتشافها أثناء تصفح الخلاصات أو القصص أو أقسام الاستكشاف.

بصرف النظر عن ذلك، إليك بعض المزايا الرئيسية لـ Reels:

تندمج Reels بسلاسة في النظام البيئي الحالي لتطبيق Instagram، بما في ذلك Facebook (الآن Meta)، مما يتيح العروض الترويجية عبر المنصات

تقدم Reels مجموعة من خيارات التحرير والتخصيص المتقدمة . بالنسبة لمنشئي المحتوى الذين يتطلعون إلى إنتاج محتوى مصقول وذو مظهر احترافي، يمكن أن تكون إمكانات التحرير في Reels مفيدة

. بالنسبة لمنشئي المحتوى الذين يتطلعون إلى إنتاج محتوى مصقول وذو مظهر احترافي، يمكن أن تكون إمكانات التحرير في Reels مفيدة يوفر Instagram Reels فرصًا مدمجة لتحقيق الربح لمنشئي المحتوى من خلال ميزات مثل التسوق عبر Instagram ومحتوى العلامة التجارية

والآن بعد أن أصبح لدينا فهم أساسي لما يلي منصات تسويق الفيديو و USPs الخاصة بهم دعنا نرى ميزاتهم وقدراتهم.

المقارنة: بكرات TikTok مقابل بكرات Instagram

إذا كنت هنا، فأنت تعرف بالفعل النقاش الدائر بين تيك توك وريلز. على الرغم من أن كلا منصتي التواصل الاجتماعي لهما أسلوب متشابه ونافذة عرض متشابهة، إلا أن هناك ميزات على كلا المنصتين تفصل بينهما بهامش كبير.

تحقق من هذا الجدول للحصول على ملخص سريع للاختلافات الرئيسية بين الاثنين:

المعلمات TikTok إنستجرام ريلز طول الفيديو (الحد الأقصى) 3 دقائق 90 ثانية إمكانات تحرير الفيديو أدوات وعناصر تحرير الفيديو العامة مع ميزتين فريدتين: Duet: تشغيل الفيديو جنبًا إلى جنب مع فيديو مستخدم آخر Stitch: الشراكة مع منشئي المحتوى الآخرين أدوات وعناصر تحرير الفيديو العامة مع ميزتين فريدتين: Collab: مشاركة بكرة من حسابات متعددة Remix: إعادة إنشاء مقاطع فيديو تحتوي على صورة أو فيديو شخص آخر خيارات الموسيقى مكتبة واسعة من الموسيقى والأصوات الخالية من حقوق الطبع والنشر مجموعة محدودة من الموسيقى مقارنة بمكتبة TikTok الواسعة التحليلات والرؤى لديه تحليلات داخل التطبيق مع مقاييس محدودة للتتبع لديه تحليلات داخل التطبيق تفصل بشكل شامل رؤى البكرة الإعلانات يقدم خيارات إعلانية متعددة مثل إعلانات TopView وInfeed يقدم فرصًا إعلانية مع علامات المنتجات، وإعلانات داخل التغذية، وإعلانات صفحة الاستكشاف

1. طول الفيديو

يحدّد طول الفيديو الحد الأقصى لحجم مقاطع الفيديو التي يمكن للمستخدمين إنشاؤها أو تحميلها على المنصة.

تم تحديث الحد الأقصى لطول الفيديو المسموح به في TikTok وReel منذ إطلاقهما الأول.

تيك توك

في البداية، سمح TikTok للمستخدمين بتحميل مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 60 ثانية. تمت زيادة المدة إلى 10 دقائق بعد تحديث فبراير 2022 . ولكن الآن تم تقليصها مرة أخرى إلى 3 دقائق.

إنستجرام ريلز

تسمح البكرات للمستخدمين بتحميل أو إنشاء مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 90 ثانية. سيتعين عليك استخدام TikTok لتحميل مقاطع فيديو طويلة لتسويق علامتك التجارية.

2. إمكانية تحرير الفيديو

يُمكّن تحرير الفيديو المستخدمين من تعديل مقاطع الفيديو المسجلة وقصها وتحسينها لتقديم تجربة مستخدم أفضل وزيادة وقت المشاهدة.

والآن، يقدم كل من TikTok وReels مجموعة فريدة من أدوات تحرير الفيديو. تتوفر الميزات الأساسية مثل الفلاتر والنصوص والملصقات على كلا النظامين. كلاهما يوفران أدوات لتحميل مقاطع الفيديو المسجلة مسبقًا وقصها حسب رغبتك.

ومع ذلك، عند المقارنة بين تيك توك وريلز جنبًا إلى جنب، وجدنا بعض إمكانيات التحرير المميزة لكلا المنصتين.

تيك توك

تحظى خاصية "Duet' في TikTok بشعبية كبيرة؛ فهي تشغل الفيديو الخاص بك جنبًا إلى جنب مع فيديو مستخدم آخر.

ميزة أخرى حصرية من تيك توك "Stitch" تدمج مقطع فيديو من منشئ فيديو شريك مع مقطع الفيديو الخاص بك، مما ينتج عنه بعض الثنائيات الرائعة والمبتكرة التي تفوق مقاطع الفيديو العادية.

فيديوهات تيك توك

Instagram Reels 'Collab' تتيح ميزة "Collab' للمستخدمين التعاون في مقطع فيديو وتحميله في الوقت نفسه من حسابك وحساب المتعاون. تعمل الميزة مثل "الوسوم"

وبمجرد قبول الحساب الذي تمت الإشارة إليه بالوسم للطلب، سيظهر منشورك للمتابعين على كلا الحسابين الشخصيين. إنها طريقة سهلة للتعاون وتوسيع نطاق وصولك!

تقدم Reels أيضًا ميزة "Remix' مشابهة لخاصية "Duet" في TikTok؛ فهي تتيح لك إعادة إنشاء مقاطع فيديو تحتوي على صورة أو فيديو لشخص آخر.

3. خيارات الموسيقى

تؤدي إضافة موسيقى جيدة إلى مقاطع الفيديو القصيرة الخاصة بك إلى تضخيم مدى وصول مقاطع الفيديو القصيرة الخاصة بك ووقت مشاهدتها بشكل كبير.

في TikTok مقابل Reels، توفر كلتا المنصتين أصواتًا وموسيقى وفيرة، بدءًا من الميمات الفيروسية إلى أحدث الأغاني الرائجة.

يحتوي كلاهما على ميزات تحويل النص إلى كلام والتأثيرات الصوتية.

لا يهم إذا كنت تضيف تعليقًا صوتيًا ملتويًا أو تضيف تعليقًا صوتيًا ملتويًا أو تضيف تعليقاتك - فهناك الكثير من الإمكانيات الإبداعية. ومع ذلك، بما أن الأمر يتعلق بـ TikTok مقابل Reels، فقد تعمقنا في هذه الميزة.

تيك توك

يتميز TikTok بمجموعة موسيقية أكثر شمولاً مقارنةً بـ Instagram Reels. الفرق الرئيسي هو كيفية إضافة الصوت إلى المحتوى الخاص بك.

بالنسبة لـ TikTok، بمجرد الانتهاء من تسجيل الفيديو الخاص بك، اضغط على "التالي" وانقر على أيقونة الأصوات لإضافة الموسيقى والمؤثرات الأخرى. قم بقص الموسيقى وفقًا لتفضيلاتك واستخدمها في مقاطع الفيديو الخاصة بك.

إنستجرام ريلز

تحتوي البكرات أيضًا على مجموعة كبيرة من الأصوات. ومع ذلك، فهي تتضاءل مقارنة بمجموعة موسيقى TikTok. كما أن عملية دمج الموسيقى مختلفة قليلاً.

أثناء إنشاء البكرة، انقر على زر الصوت أعلى الشاشة للوصول إلى مجموعة موسيقية ضخمة. يمكنك البحث عن مسار معين أيضًا. بمجرد اختيار مسار، ما عليك سوى تحريك الجدول الزمني للعثور على الجزء الذي تريده.

👀ملاحظة: غالبًا ما تعاني حسابات الأعمال على Instagram من دمج الموسيقى المحمية بحقوق الطبع والنشر، مما يجعل TikTok فائزًا واضحًا.

4. تحليلات الفيديو

بالنسبة للمسوّقين على وسائل التواصل الاجتماعي وحسابات الأعمال، تُعد تحليلات الفيديو داخل التطبيق أمرًا بالغ الأهمية. فهي تساعد في مراقبة جهودك الإعلانية والإعلانية على TikTok وInstagram.

سواء كنت تستخدم Reels أو TikTok، سيكون لديك إمكانية الوصول إلى مجموعة من أدوات التحليلات المدمجة. دعنا نلقي نظرة فاحصة:

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تحليلات تيك توكبوابة منشئي تيك توك تشارك مقاييس مشاركة TikTok الضرورية مثل إجمالي المشاهدات والإعجابات والمشاركات والمزيد. يمكنك أيضًا الحصول على تحليل للمشاهدات حسب العمر، ووقت المشاهدة، والجهاز المستخدم للوصول إلى المحتوى، والمكان الذي اكتشف فيه المستخدمون المحتوى الخاص بك لأول مرة.

تحليلات تيك توك تحليلات تيك توك أدوات تحليلات إنستغرام تساعد في تتبع مقاييس مثل الإعجابات والتعليقات وعمليات الحفظ والمشاركات على البكرات الخاصة بك. ستجد أيضًا مقاييس مشاركة أخرى على

لوحة معلومات تحليلات إنستغرام مثل الحسابات التي تم الوصول إليها والمسرحيات ووقت المشاهدة ومتوسط وقت المشاهدة والمزيد.

5. الإعلان الفرص

توفر كلتا المنصتين فرصًا إعلانية متميزة لتضخيم مدى وصول علامتك التجارية وظهورها.

TikTok

يمكن للشركات الاستفادة من التسويق عبر تيك توك مع خيارات الإعلانات المدفوعة. لديك الخيار للاختيار من بين إعلانات TopView والإعلانات داخل الخلاصة.

إعلانات TopView هي أول ما يراه المستخدمون عند فتح التطبيق. إعلانات داخل الخلاصة هي أول ما يراه المستخدمون عند فتح التطبيق.

الإعلانات تحدي الهاشتاج ذو العلامة التجارية و المؤثرات ذات العلامات التجارية هي أيضًا مزايا إعلانية مهمة. تشجّع هذه الميزات المستخدمين على التفاعل مع علامتك التجارية من خلال هاشتاجات محددة.

إنستجرام ريلز

بالنسبة إلى الشركات التي تستخدم Reels، يتم تسليط الضوء على الإعلانات القابلة للتسويق التي تعرض وسوم المنتجات. تتيح هذه الوسوم للمستخدمين تنفيذ إجراءات مباشرة على الإعلانات، سواء كان ذلك للشراء أو الحفظ أو معرفة المزيد. إنها وسيلة مباشرة للتواصل مع العملاء وزيادة المبيعات على Instagram.

## الحكم: تيك توك أم إنستجرام ريلز؟

إذن، من المنتصر؟ دعنا لا نقفز إلى الاستنتاجات بعد. أفضل طريقة هي أن ننظر إلى المعايير المحددة ومؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونرى من الذي يأتي في المقدمة.

تيك توك مقابل ريلز: معدل المشاركة تتقدم TikTok على Reels ببضع بوصات بمعدل مشاركة يبلغ 5.53%، مقارنةً بـ 4.36% لـ Reels.

المصدر: سوشيال إنسايدر العامل الحاسم هنا هو الجمهور. فقط _21% من الجيل Z في الولايات المتحدة % من البالغين على الإنترنت يستخدمون ريلز أسبوعيًا، بينما يتفاعل 53% منهم مع تيك توك بانتظام

وهذا يعني أن جيل الشباب أكثر استثمارًا في TikTok من Reels. لا يزال جمهور البالغين، وهم أكثر من ذوي الخلفيات المهنية، يشكلون شريحة كبيرة من قاعدة جمهور Reels.

والآن، يجب عليك أن تقرر لمن هو منتجك والجمهور الذي تريد الوصول إليه.

الفائز: تحصل مقاطع فيديو TikTok على تفاعل أعلى من مقاطع Reels. ومع ذلك، فإن الفجوة تتقلص بسرعة، وستجد قريبًا جمهورًا أكثر تنوعًا على Reels.

TikTok مقابل Reels: معدل التعليقات

يبلغ معدل التعليقات على تيك توك 0.09% مقارنةً بـ 0.05% على ريلز. في المتوسط، تحصل فيديوهات TikTok على تعليقات أكثر بنسبة 44% أكثر من فيديوهات Instagram Reels.

الفائز يفوز TikTok هنا مرة أخرى بمعدل تعليقات أعلى من Reels.

TikTok مقابل Reels: وقت المشاهدة

وقت المشاهدة هو إجمالي الوقت الذي يقضيه المشاهدون في مشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بك. في المتوسط، تتم مشاهدة 60% من مقاطع الفيديو القصيرة لمدة 41% إلى 80% من طولها.

في TikTok مقابل Reels، يحقق TikTok معدل مشاهدة يبلغ 9.06%، بينما يحقق Reels معدلًا أكثر إثارة للإعجاب يبلغ 13.08%.

الفائز: على الرغم من أن TikTok يجذب تفاعل المستخدمين بشكل فعال، تحقق Reels أعلى معدل مشاهدة.

TikTok مقابل Reels: العائد على الإنفاق الإعلاني (العائد على الإنفاق الإعلاني)

دعنا نحلل كيف يؤثر الإعلان على كلتا المنصتين على جيب المسوق على وسائل التواصل الاجتماعي والعائد على الاستثمار.

_إعلانات تيك توك أقل استخدامًا من إعلانات ريلز على إنستجرام، ربما بسبب ارتفاع التكاليف المرتبطة بها

في الآونة الأخيرة، قام Wordstream بتجربة تحليل فعالية الإعلانات على تيك توك مقارنةً بإعلانات Reels.

وكجزء من التجربة، قاموا بتشغيل نفس الفيديو الذي تبلغ مدته 15 ثانية على كلتا المنصتين وأضافوا حدًا أقصى مخصصًا للتكرار لتجنب إرهاق الإعلان. إليك الإعداد الكامل الذي استخدموه:

المصدر: تجربة Wordstream الإعلانية إذن، هل لدينا فائز؟ بالطبع، نعم! 👇

المصدر: تجربة Wordstream الإعلانية الفائز: في تجربة TikTok مقابل Reels، تفوّق الإعلان الذي تم تشغيله على Instagram Reels على TikTok بشكل كبير. حصلت إعلانات Reel على عدد وصول ومرات ظهور أكثر بثلاث مرات من إعلانات TikTok. هذا أيضًا، مع الحفاظ على انخفاض تكلفة النقرة والتكلفة لكل ألف ظهور. (ملاحظة: تعتمد فعالية الوسيلة على أهدافك وما يناسب نشاطك التجاري. استخدم هذا كدليل إرشادي فقط_)

كيفية إدارة حملات وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام ClickUp

بصرف النظر عما إذا كنت قد قررت نشر إعلاناتك على تيك توك أو ريلز، فأنت بحاجة إلى استراتيجية حملة على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصة تسويق موثوقة على وسائل التواصل الاجتماعي.

واحدة من أفضل الطرق وأكثرها عضوية لتنفيذ الاستراتيجية المذكورة هي استخدام أداة مختصة لإدارة المشاريع والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل ميزات تسويق ClickUp للفرق.

قم بالعصف الذهني أو وضع الاستراتيجيات أو تخطيط سير العمل باستخدام لوحات ClickUp Whiteboards التعاونية المرئية

إنشاء المحتوى

في حين أنها شاملة إدارة المشروع يمكن لأداة ClickUp، ClickUp أن تعمل بشكل رائع كأداة برنامج إدارة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي .

اجمع فريقك معًا لتبادل الأفكار حول المحتوى باستخدام البرنامج التعاوني ClickUp Whiteboards . قم بتدوين الأفكار النهائية، وإنشاء خطط المحتوى، وتنظيم الجداول الزمنية، وإنشاء مكتبة محتوى مشتركة ضمن مساحة عمل مشتركة واحدة باستخدام مستندات ClickUp .

استخدم ClickUp Brain لتبادل الأفكار وكتابة المحتوى وتحريره في ثوانٍ

يمكنك أيضاً استخدام القوة التوليدية للذكاء الاصطناعي لحملاتك على وسائل التواصل الاجتماعي مع ClickUp Brain. يساعدك كاتب الذكاء الاصطناعي للعمل على إنشاء تعليقات جذابة وعصف ذهني للأفكار للمساعدة في تعزيز نجاحك في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كما يتيح لك أيضًا إدارة تقويم المحتوى لتخطيط مواعيد الإصدارات والإعلانات

إنشاء حملات وسائل التواصل الاجتماعي وإدارتها

تنقّل بين عرض الجدول ClickUp 3.0 متعدد الاستخدامات وعرض التقويم لتصور جميع أعمالك بشكل أفضل

يتيح لك ClickUp مشاركة جميع محتويات حملتك وتقويماتها وخططها بين أعضاء فريقك حتى تتمكن من الحصول على ملاحظات فورية وإعلام الأعضاء بسهولة في حال حدوث أي تغييرات أو إحراز تقدم في حملاتك على وسائل التواصل الاجتماعي. يمكنك أيضًا استخدام طرق عرض متعددة مثل طريقة عرض الجدول أو التقويم لتتبع التقدم المحرز في جميع الأنشطة.

تشتهر ClickUp بقوالبها المصممة مسبقًا، وتوفر الكثير من قوالب لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي التي يمكنك الاختيار من بينها. تم تصميمها بشكل احترافي للحصول على أعلى معدلات المشاركة وستساعدك على تعزيز ظهورك مع توفير الوقت.

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نأمل أن يساعدك تحليلنا لـ TikTok مقابل Instagram Reels في تحديد أيهما التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي قناة تناسب احتياجاتك التسويقية بشكل أفضل. استخدم ClickUp للحفاظ على انسيابية وفعالية عملية إدارة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك بغض النظر عن قنواتك.

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أسئلة

**1. هل البكرات أفضل من TikTok؟

السياق هو الأهم هنا. يمكن أن يكون Instagram Reels أفضل من TikTok إذا كانت هذه هي الفئة السكانية التي تستهدفها كجمهورك المستهدف. علاوة على ذلك، تتمتع Reels بخيارات إعلانية بسيطة وبأسعار معقولة مقارنة بـ TikTok.

**2. أيهما أفضل: تيك توك أم ريلز على فيسبوك؟

يعتمد الاختيار بين TikTok وFacebook Reels على جمهورك المستهدف وأهدافك التسويقية.

يتفوق TikTok في إشراك الفئات السكانية الأصغر سنًا ويقدم خيارات إعلانية متنوعة، بينما يوفر تطبيق Reels على فيسبوك حلولاً إعلانية مباشرة. قد يكون التسويق متعدد القنوات هو أفضل نهج للوصول إلى شرائح مختلفة من الجمهور بفعالية.

3. ما هي سلبيات Reels؟

يكمن الجانب السلبي لـ Instagram Reels في قصر الحد الأقصى لطول الفيديو مقارنةً بـ TikTok، مما يحد من مدة المحتوى الذي يمكن للمسوقين مشاركته.

تفاعل جمهور Reels وقاعدة مستخدميه أقل نسبيًا، خاصة بين الفئات السكانية الأصغر سنًا، مما يؤثر على مدى الوصول المحتمل وعرض العلامة التجارية.