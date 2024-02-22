مراجعة صادقة! مراجعة لمديري المنتجات في عام 2025

هناك الكثير من الأمور التي تدخل في عملية إدارة المنتج، بدءًا من تلك الأفكار الأولية إلى بناء خرائط الطريق إلى التنفيذ والصيانة. ومع وجود الكثير من الأمور التي يجب إدارتها، تحتاج فرق المنتجات إلى أداة برمجية تجعل العملية برمتها سهلة.

ولحسن الحظ، تتمتع فرق المنتجات بإمكانية الوصول إلى الكثير من مزودي البرامج والأدوات التي تجعل هذا الأمر ممكناً، ومن هذه الأدوات منصة Aha! تدّعي هذه المنصة المتكاملة أنها الأفضل، ولكن هل هذا هو الحال حقاً؟

في هذه المراجعة، سنتعمق في هذه المراجعة في ماهية Aha! وميزاتها الرئيسية وإيجابيات وسلبيات استخدامها لتطوير المنتجات. سنقدم لك أيضًا تطبيقًا نعتقد أنه أفضل. 💡

## ما هو Aha! آها! (يُطلق عليها أحيانًا اسم Aha.io) هي مجموعة برمجيات لتطوير المنتجات تضم جميع الأدوات التي يحتاجها الفريق لنقل المنتج من الفكرة إلى التنفيذ. وبينما تقدم بعض الأدوات ميزات لجزء من العملية فقط، فإن Aha! تسهل على الفرق تصور الأفكار وبناء خرائط الطريق والتكرار والابتكار والعمل عبر الفرق لبناء المنتجات وصيانتها.

قد تفكر الفرق التي تبحث عن منصة شاملة لتطوير المنتجات في Aha! كوسيلة لبدء فريق جديد لإدارة المنتجات، أو كفرصة للتوقف عن استخدام تطبيقات برمجية متعددة وتجميع كل شيء في مكان واحد. ✔️

مفتاح Aha ! تطوير المنتج ميزات

من خلال حل شامل، يمكنك أن تتوقع أن تجد الكثير من استراتيجية تطوير المنتج وميزات التنفيذ داخل Aha!

تنقسم المنصة نفسها إلى أربعة منتجات مختلفة - Aha! Roadmaps، Aha! دفاتر الملاحظات، وAha! Develop. دعنا نستكشفها بمزيد من التفصيل.

1. Aha! خرائط الطريق لخرائط الطريق المرئية

عبر آها! Aha! Roadmaps هو الحل المخصص للمنصة لإكمال إدارة المنتجات . يتيح لك هذا المنتج إنشاء استراتيجية، وتحديد أولويات بعض الميزات، وتصميم خرائط طريق جذابة توجه فريق المنتج الخاص بك خلال العملية. 👀

يمكن للفرق إنشاء خرائط طريق في لحظات باستخدام قوالب قابلة للتخصيص، ثم تحويل هذه الجداول الزمنية المرئية إلى مورد إنتاجي. حدّد أهدافك واطلع على التحديثات في الوقت الفعلي، واستخدم مقاييس التسجيل الموضوعية لتحديد الأولويات، وخطط عمليات الإطلاق وتواريخ التسليم والتحديثات عبر الفرق لتحقيق نتائج أفضل.

2. أفكار لابتكار المنتجات ونجاح العملاء

عبر آها! بالنسبة للفرق التي تبحث عن مكان ليس فقط لتخزين الأفكار ولكن أيضًا لتخزين الملاحظات، تقدم Aha! Ideas ذلك بالضبط. باستخدام هذه الأداة يمكنك الاستعانة بمصادر جماعية للتعليقات، والحصول على رؤى من العملاء، واستخدامها لتحديد ما يجب تحديد أولوياته التالية. 📋

تساعدك Aha! Ideas على إنشاء مكتبة لقصص المستخدمين وطلبات العملاء وملاحظاتهم، باستخدام نماذج ديناميكية وتكامل مع أدوات إدارة علاقات العملاء الشائعة. كما أنه يحتوي على عملية مراجعة، بحيث يمكن لفريقك الاطلاع على الملاحظات ومراجعة بطاقات التقييم وإنشاء قائمة بالأولويات. كما يمنحك Aha! Ideas أيضاً طرقاً جديدة لجمع الرؤى من خلال استطلاعات الرأي وغيرها من ميزات التعليقات داخل التطبيق.

3. Aha! دفاتر الملاحظات لقاعدة البيانات الداخلية

عبر آها! تقدم Aha! Notebooks مكانًا مركزيًا للفرق لتخزين ومشاركة المعرفة بالمنتج. فكر في هذا كقاعدة معرفية داخلية، ولكن مع ميزات إضافية مصممة للتفاعل والوظائف المشتركة بين الفرق، مثل اللوحات البيضاء وقوائم المهام. ✏️

تعاون عبر الملاحظات والمستندات وقوائم المهام واللوحات البيضاء. تنظيم الملفات حسب المجلدات والبحث في قاعدة البيانات للعثور على ملاحظات محددة. ابدأ من الصفر، أو استخدم واحدة من العديد من قوالب خطة التطوير لإنشاء مستندات جديدة. استفد من الذكاء الاصطناعي (AI) مع دعم مدمج لكتابة المسودات.

4 \ آها ! تطوير للهندسة الرشيقة

إحدى المشاكل الشائعة التي تواجهها الفرق هي نقص التواصل والتآزر بين عملية وضع أفكار المنتجات أو الإدارة والعملية الهندسية. مع Aha! Develop، يمكنك الجمع بين الفريقين معًا للعمل بشكل أوثق من أجل سير عمل التطوير بشكل أكثر انسيابية. 💻

بناء سير عمل تطوير المنتج الخاص بك واستخدام خارطة الطريق الخاصة بك لتوجيه كل من إدارة المنتج والتطوير. اختر إطار العمل الذي تحتاجه من Scrum أو Kanban أو Agile وابدأ العمل على الفور. Aha! Develop يتكامل أيضًا مع أدوات التطوير مثل GitHub و Sentry لتسهيل الإدارة.

Aha ! التسعير

يمكن أن يكون نموذج تسعير Aha! مربكًا للمستخدمين في البداية - خاصة إذا كنت ترغب في الاشتراك في أكثر من منتج واحد من منتجاتها. كل منتج له اشتراك شهري خاص به، بحيث يمكنك تخصيص الحزمة الخاصة بك لما تحتاجه بالضبط.

إليك التسعير الحالي ل Aha!

Aha ! خرائط الطريق (بما في ذلك Aha ! Ideas Essentials و Aha ! دفاتر الملاحظات المتقدمة): من 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Aha ! Ideas Essentials و Aha ! دفاتر الملاحظات المتقدمة): من 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Aha ! الأفكار (بما في ذلك Aha ! دفاتر ملاحظات متقدمة): من 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

من 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Aha ! دفاتر الملاحظات: من 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

من 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم Aha ! تطوير: من 9 دولارات/شهرًا لكل مستخدم

الاشتراكات بشكل فردي ليست باهظة الثمن. ومع ذلك، إذا كنت ترغب في الاستثمار في مجموعة المنتجات بأكملها، فأنت تنظر إلى نفقات شهرية كبيرة - وهذا لكل مستخدم.

## إيجابيات استخدام Aha !

Aha! هي منصة شائعة لتطوير المنتجات، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى مجموعة واسعة وقوية من الميزات.

دعونا نلقي نظرة على بعض الأسباب الرئيسية التي تجعل فرق تطوير المنتجات تستمر في استخدام Aha! من مراجعات حقيقية لمستخدمي المنتج الفعليين.

1. مركزية تطوير المنتج وإدارة المنتج وإدارة

منصة مثل Aha! تجمع كل فرق تطوير المنتج والإدارة والهندسة معًا للعمل على الأفكار والتنفيذ في مكان واحد. هذا لا يعني فقط أنه يمكنك أن تقول وداعًا لدفع اشتراكات لأدوات متعددة، ولكن يمكنك الاستمتاع بتجربة أكثر انسيابية. 🌻

إن القدرة على بناء خرائط طريق للمنتج، وتخزين المعرفة بالمنتج، ومصدر الأفكار والملاحظات في مكان واحد أمر مفيد للغاية. فهو يسمح للفرق بالتكرار واتخاذ القرارات بناءً على الأفكار والمعلومات، والتحرك بشكل أسرع. إن العمل مع فريقك الهندسي من خلال Aha! Develop تبسيط هذه العملية بشكل أكبر، مما يؤدي إلى إنشاء عملية تطوير مبسطة.

2. واسع النطاق تخطيط طريق المنتج

يمنحك Aha! Roadmaps أداة مدمجة لرسم خرائط طريق المنتج تتجاوز الأساسيات. يمكنك إنشاء جدول زمني مرئي في الكثير من أدوات المنتج، ولكن فائدة استخدام Aha! Roadmaps لهذا الغرض هي التفاصيل الكامنة وراء الجدول الزمني. 📝

داخل Aha! Roadmaps، يمكنك الوصول إلى الميزات التي تسمح لك بتحليل الموارد والقدرات، وتعيين التبعيات، وتعيين الأولويات، وتحديد الأهداف، والمزيد. كل هذا يرتبط بميزات أخرى، مثل لوحات التخطيط وأهدافك الاستراتيجية، مما يمنح خرائط الطريق الخاصة بك قيمة أكبر.

3. التعاون عبر الفريق

يمكن لأي منصة شاملة أن تسهّل جمع فرقك المتنوعة معًا لإنشاء عمل أفضل. هذا شيء تقوم به Aha! بشكل جيد، وذلك بفضل كل من Aha! Notebooks وAha! Develop. ⚒️

مع Aha! Notebooks، يمكنك إنشاء مورد مركزي لكل ما يتعلق بإدارة المنتجات. قم بتخزين المعلومات حول شخصيات العملاء والاستراتيجية والأهداف وخارطة الطريق وأعضاء الفريق ومعلومات المنتج وخطط التسويق. لا مزيد من الصوامع ولا مزيد من المعاناة للعثور على التفاصيل التي تحتاجها.

Aha! Develop يخلق طريقة جديدة لتفاعل فرق إدارة المنتجات والفرق الهندسية. يستفيد كلا الفريقين من زيادة وضوح خارطة طريق المنتج وتحديثات التقدم الهندسي. تعمل عمليات التكامل مع أدوات التطوير على تعزيز هذا التعاون بشكل أكبر.

4. التحليلات وإعداد التقارير

يحتوي Aha! على تحليلات وإعداد تقارير مدمجة عبر النظام الأساسي بأكمله، مما يمنح المستخدمين نظرة ثاقبة في مجالات مثل ملاحظات المستخدمين، وتقدم الأهداف، وغير ذلك. إن توفر هذه البيانات بسهولة يمكّن الفرق من وضع الاستراتيجيات وتحديد أولويات المهام التي تحدث فرقًا. 📈

داخل Aha! يمكن للفرق التقاط البيانات، وتتبع اتجاهات الملاحظات، وتسجيل الميزات والأفكار، ومراقبة تقدم خارطة الطريق، وتتبع نجاح الأهداف. يمكنك أيضًا استخدام تقارير ومخططات وجداول معدة مسبقًا أو مخصصة لعرض بياناتك بالطريقة التي تناسب فريقك وأهدافك.

5. عمليات التكامل

على الرغم من أنه لا يحتوي على أطول قائمة من عمليات التكامل المتوافقة، إلا أن تلك التي يتميز بها Aha! 🔗

تتضمن عمليات تكامل Aha! أدوات للهندسة والاتصالات وإدارة علاقات العملاء وإدارة المهام. يمكن للمهندسين وقادة المنتجات الاستفادة من عمليات التكامل مع أدوات مثل GitHub و Azure DevOps و Jira. لتسهيل اتصالات الفريق، يتم دعم كل من Microsoft Teams و Slack. يمكنك أيضًا ربط Aha! مع أدوات إدارة علاقات العملاء الشائعة مثل Zendesk وSalesforce، ومع أدوات تتبع المهام مثل Asana وTrello.

## نقاط الألم الشائعة Aha ! يواجه المستخدمون

مثل أي أداة برمجية، فإن Aha! لها سلبياتها. دعنا نستكشف بعض نقاط الألم الأكثر شيوعًا التي يواجهها مستخدمو Aha!

1. الافتقار إلى التخصيص المرئي

بينما يمكنك إنشاء خرائط الطريق والتقارير الخاصة بك، أفاد بعض المستخدمين أنهم يتمنون لو أن الأداة تقدم المزيد من خيارات التخصيص. وقد وجد المستخدمون هذا الأمر محبطًا بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بتطبيق الألوان على خرائط الطريق والتقارير، حيث تكون القدرة على تخصيص الجوانب المرئية محدودة. 🎨

2. حاد منحنى التعلم

تطبيق Aha! هو تطبيق برمجي مرن، وهو أمر رائع للفرق التي ترغب في بناء عملياتها وسير العمل بطريقة مخصصة. بالنسبة لأعضاء الفريق، يمثل هذا الأمر بعض تحديات التعلّم، ويذكر بعض المستخدمين أنهم بحاجة إلى الخضوع لعملية تدريب مكثفة لفهم كيفية استخدام البرنامج بفعالية. 🧗

3. واجهة المستخدم

الموضوع المتكرر عندما يتحدث المستخدمون عما لا يعجبهم هو واجهة المستخدم وتجربة المستخدم. فقد ذكر بعض المستخدمين أن واجهة المستخدم ليست بسيطة أو بديهية كما هو الحال مع أدوات برمجية مشابهة، وأنهم يتمنون أن تكون واجهة المستخدم والصور المرئية للمنصة أكثر انسيابية وعصرية. 🖥️

4. نموذج تسعير باهظ الثمن لكل منتج

أحد الاعتبارات الرئيسية للعديد من مشتري البرامج هو السعر. نموذج التسعير الخاص بـ Aha! ليس الأكثر تكلفة بالنسبة للشركات الناشئة، وعندما يتسع نطاقه إلى حجم شركة كبيرة يمكن أن يصبح مكلفاً بسرعة. تحتاج أيضًا إلى الاشتراك في العديد من المنتجات للاستمتاع بتجربة حقيقية شاملة ومتكاملة، مقارنةً بأدوات برمجية مثل ClickUp حيث تدفع رسومًا شهرية بسيطة للاستمتاع بالوصول إلى كل ميزة. 💰

قال أحد المستخدمين

"لقد أحببته واستخدمته في العديد من المؤسسات. أداة خريطة طريق مرئية رائعة، تتكامل بسهولة مع Jira، بوابة أفكار مجانية، قابلة للتخصيص بشكل كبير. الجانب السلبي الوحيد الذي وجدته هو أنه لا يمكنك إنشاء قائمة سحب وإسقاط الميزات حسب الأولوية. ما أقوم به في النهاية هو حقل رقمي مخصص يسمى "الأولوية" يمكنني الفرز حسب الأولوية

ومع ذلك، أشار مستخدم آخر إلى أن تجربة المستخدم ليست رائعة تمامًا كما توقعوا: "لقد قمت بتطبيقه على مدار العام الماضي في مؤسستي وكانت النتائج دون المستوى، إنها فكرة رائعة وموجهة بالتأكيد لفريق المنتج ولكن قابلية الاستخدام وواجهة المستخدم خذلتها كثيرًا. يجب أن يكون فريق المنتج متفانيًا للغاية لإنجاحه لأنه يتطلب الكثير من الإدارة للحفاظ على دقته."

كما هو الحال مع أي تطبيق برمجي، تعتمد تجربتك على أهدافك، وكيف تحب العمل شخصياً، وما إذا كنت تعتمد على تكاملات أو ميزات محددة.

## أدوات إدارة المنتجات البديلة لاستخدامها بدلاً من Aha!

استخدم ClickUp لعرض أعباء عمل الفريق باستخدام عرض المخطط الزمني لتتبع التقدم المحرز وضبط تواريخ استحقاق المهام

قد يكون تطبيق Aha! مفضلاً لدى بعض فرق المنتجات، لكنه بالتأكيد ليس الأداة الوحيدة لإدارة المنتجات. في الواقع، لدينا اقتراح يوفر لك طرقًا أفضل للعمل معًا لبناء أفضل المنتجات والحفاظ عليها - ClickUp. 🎉

كليك أب مجموعة إدارة المنتجات تتفوق في تبسيط العملية حتى تتمكن من الشحن بشكل أسرع. ضع خريطة لرؤية منتجك، واجعل فريقك متناسقًا، ثم اعمل في سباقات السرعة لنقل منتجك إلى السوق.

قم ببناء خرائط طريق بديهية للمنتج وشاركها مع الفريق، حتى يعرف الجميع ما يجب العمل عليه بعد ذلك. تصور كل لحظة من دورة حياة المنتج عبر طرق عرض مختلفة ومخططات جانت. راقب المبادرات, أهداف ClickUp والعوائق والأولويات التعاون من خلال ClickUp Whiteboards و مستندات ClickUp والبقاء على اتصال من خلال ترك تعليقات عبر المنصة.

تأكد من رؤية تعليقاتك من خلال تعيين تعليقات للمستخدمين مباشرةً في المهام، واحصل على عرض سريع للتعليقات المعينة في قائمة التحقق

يحتوي ClickUp أيضًا على الكثير من الوظائف المضمنة خصيصًا من أجل فرق البرمجيات . استخدم المنصة لإدارة الأعمال المتراكمة للسباقات المتراكمة وتتبع المشكلات، والتكامل مع أدوات Git، وأتمتة سير العمل، ومراقبة التقدم المحرز باستخدام لوحات المعلومات الرشيقة، وغير ذلك الكثير.

تتبع تخطيط منتجك وتوثيقه بسرعة مع ClickUp AI . حثّ الذكاء الاصطناعي على طرح الأفكار وبناء خرائط طريق وكتابة مسودات للوثائق دون مغادرة التطبيق. 🤖

بالإضافة إلى المزايا المدمجة برنامج إدارة المنتجات وميزات ومساعدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، يحتوي ClickUp أيضًا على الكثير من قوالب خطة تطوير البرمجيات و قوالب استراتيجية المنتج . ومن أشهرها ما يلي:

مع وجود العديد من الميزات، قد تعتقد أن المنتج و أداة إدارة المشروع مثل ClickUp ستكون أكثر تكلفة من Aha! ClickUp في الواقع أكثر تكلفة بكثير، ولست بحاجة إلى تحديد الميزات أو المنتجات التي تريد الاشتراك فيها - كل ما تحتاجه لإدارة المنتجات مضمن افتراضيًا.

إليك نظرة على أسعار ClickUp:

مجاني للأبد

غير محدود: 7$/شهرًا لكل مستخدم

7$/شهرًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متاح في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو مساحة عمل/شهر

باستخدام ClickUp، يمكنك الجمع بين فرق إدارة المنتجات والفرق الهندسية معاً بطريقة سلسة. إن العمل معاً هو جزء لا يتجزأ من ClickUp، وقد تم تصميم المنصة مع وضع التعاون في الاعتبار. إنها طريقة أكثر ذكاءً لابتكار المنتجات وإنشائها ونشرها.

ابحث عن مثاليتك إدارة المنتجات مطابقة

Aha! أداة مفيدة لفرق إدارة المنتجات التي تريد منصة شاملة تتضمن ملاحظات العملاء والتكاملات الهندسية. العديد من المراجعات مجاملة، ولكن الأمر يستحق دائمًا التفكير في السلبيات أيضًا - خاصةً إذا كنت بحاجة إلى التخصيص أو الأسعار المعقولة أو تجربة مستخدم أفضل.

إذا كانت هذه الاعتبارات مهمة بالنسبة لك, جرّب ClickUp مجانًا . فهو يوفر لك طريقة لا تُضاهى لتخطيط خرائط طريق المنتج، ومراقبة التقدم المحرز، والعمل مع فريقك الهندسي، والتعاون لجعل كل عملية إطلاق وتحديث للمنتج تسير بسلاسة. ✨