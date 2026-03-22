Việc cần làm để thực hiện quản lý cơ sở vật chất bằng AI

Giáo dục đại học tại Hoa Kỳ đang phải đối mặt với một lượng công việc bảo trì bị trì hoãn lên tới hơn 76 tỷ đô la, và báo cáo năm 2025 của Gordian cho thấy nhu cầu tái đầu tư vốn đã tăng lên hơn 140 đô la cho mỗi foot vuông tổng diện tích với mức thiếu hụt tài trợ là 32,5%. Một trợ lý AI được tích hợp trong nền tảng quản lý dự án có thể tự động hóa việc theo dõi đơn đặt hàng, lập lịch bảo trì phòng ngừa, phân tích sử dụng không gian, quản lý dự án vốn và kiểm toán tuân thủ, mang đến cho các nhóm quản lý cơ sở vật chất một hệ thống phát hiện vấn đề trước khi chúng trở thành tình huống khẩn cấp.

Dưới đây là một mẫu lời nhắc cho trợ lý AI sẵn sàng để sao chép, bạn có thể dán vào ClickUp để xây dựng một không gian làm việc quản lý cơ sở vật chất hoàn chỉnh chỉ trong vài phút. Tuy nhiên, trước khi sử dụng nó, bạn nên xem xét các vấn đề vận hành mà hệ thống này nhằm giải quyết. Đối với hầu hết các nhóm quản lý cơ sở vật chất trong khuôn viên trường, vấn đề không phải là thiếu công việc. Vấn đề là các đơn đặt hàng công việc, kiểm tra, lịch bảo trì định kỳ và cập nhật vốn được lưu trữ trên quá nhiều hệ thống không kết nối với nhau, khiến không ai có thể nhìn thấy bức tranh toàn cảnh một cách rõ ràng.

Ai nên sử dụng thiết lập quản lý cơ sở vật chất này Thiết lập này được thiết kế dành cho các giám đốc cơ sở vật chất, giám sát viên bảo trì, nhà quy hoạch khuôn viên, quản lý vận hành, đội ngũ bền vững, lãnh đạo dự án đầu tư và nhân viên tuân thủ chịu trách nhiệm điều phối công việc giữa các tòa nhà, hệ thống và nhóm dịch vụ. Nó đặc biệt hữu ích cho các tổ chức đã có hệ thống CMMS hoặc hệ thống quản lý tài sản nhưng vẫn phải dựa vào việc điều phối thủ công để quản lý đơn đặt hàng, bảo trì phòng ngừa, kiểm tra và khả năng hiển thị dự án.

Vấn đề: Nhóm quản lý cơ sở vật chất của bạn đang bị ngập trong các đơn đặt hàng phản ứng trong khi lượng công việc tồn đọng ngày càng tăng

Nếu bạn đang điều hành bộ phận cơ sở vật chất tại một trường cao đẳng hoặc đại học, bạn chắc hẳn đã quen với chu kỳ này. Một đường ống bị vỡ trong ký túc xá, một thiết bị HVAC hỏng trong giảng đường giữa kỳ học, một giảng viên gửi đơn đặt hàng sửa chữa máy chiếu bị hỏng, và đến khi nhóm của bạn xử lý xong các tình huống khẩn cấp, kế hoạch bảo trì phòng ngừa đã bị lùi lại thêm một tháng. Công việc tồn đọng ngày càng nhiều. Các tòa nhà ngày càng cũ kỹ. Trong khi đó, ngân sách thì không tăng lên.

Các số rất đáng báo động. Moody’s Ratings đã cảnh báo rằng trong thập kỷ tới, sẽ cần từ 750 tỷ đến 950 tỷ đô la chi tiêu chỉ cho khoảng 500 tổ chức được xếp hạng của họ để đạt được tiến bộ đáng kể trong việc bảo trì bị trì hoãn, nâng cấp cơ sở vật chất và xây dựng mới. Trong khi đó, một nhân viên bảo trì trung bình hiện nay phải phụ trách gần 106.000 feet vuông không gian tổng diện tích, tăng 25% so với năm 2007, do các khuôn viên trường hoạt động với ít nhân viên hơn nhưng phải bảo trì không gian lớn hơn.

Kết quả là điều dễ dự đoán: các lệnh công việc chất đống trong hệ thống CMMS đã lỗi thời, bảo trì phòng ngừa bị hoãn lại vào cột “bảo trì hoãn lại”, các quyết định về sử dụng không gian được đưa ra dựa trên cảm tính thay vì dữ liệu, và các dự án đầu tư vượt quá dòng thời gian và ngân sách vì không ai có khả năng hiển thị theo thời gian thực về những gì đang diễn ra trong toàn bộ danh mục đầu tư.

Cách CU Anschutz giải quyết vấn đề này: Cơ sở CU Anschutz của Đại học Colorado đã thay thế năm hệ thống cũ bằng ClickUp cho hơn 170 người dùng trong nhóm CNTT tập trung của mình. Việc lập báo cáo thủ công đã giảm xuống còn zero. Anna Alex, Giám đốc Dịch vụ Công nghệ Khuôn viên: Tinh thần của nhóm đã được nâng cao vì mọi người muốn giải quyết vấn đề, chứ không phải tạo bảng tổng hợp. Đó chính là cơ hội ở đây. Không phải thay thế các hệ thống cơ sở vật chất, mà là tạo ra một lớp vận hành thống nhất hiển thị công việc diễn ra trên các hệ thống đó. Cách nhanh nhất để thử nghiệm mô hình này là thiết lập một hệ thống quản lý cơ sở vật chất hoạt động ngay trong nền tảng quản lý dự án của bạn. Bạn muốn thử nghiệm một mô hình tương tự trong hoạt động quản lý cơ sở vật chất của mình? Hãy bắt đầu với hướng dẫn dưới đây và điều chỉnh cho phù hợp với kích thước khuôn viên, khối lượng công việc tồn đọng và các ưu tiên dịch vụ của bạn.

Yêu cầu: Xây dựng không gian làm việc quản lý cơ sở vật chất của bạn với AI

Sao chép lời nhắc này, dán vào ClickUp Brain để tạo ClickUp Super Agent của riêng bạn, điền thông tin chi tiết về tổ chức của bạn, và bạn sẽ có được một không gian làm việc quản lý cơ sở vật chất hoàn chỉnh với tính năng theo dõi đơn đặt hàng, lịch bảo trì phòng ngừa, bảng điều khiển sử dụng không gian và giám sát dự án đầu tư.

Kết quả đầu ra sẽ cung cấp cho bạn một bản phác thảo ban đầu vững chắc về cấu trúc vận hành, bao gồm hệ thống phân cấp công việc, quy trình xử lý sự cố, lịch kiểm tra và các mốc kiểm tra dự án. Sau đó, nhóm của bạn có thể tùy chỉnh nó để phù hợp với quy mô khuôn viên, mô hình nhân sự và các ưu tiên bảo trì của tổ chức.

Siêu đại lý Quản lý cơ sở vật chất

Gợi ý:

Cách cài đặt trong ClickUp (4 bước)

Bước 1: Tạo cấu trúc không gian làm việc của bạn

Thiết lập một không gian chuyên dụng có tên là “Cơ sở vật chất khuôn viên” với năm thư mục:

Yêu cầu công việc: danh sách các yêu cầu công việc khẩn cấp/cấp bách, định kỳ và đã hoàn thành

Bảo trì phòng ngừa: danh sách công việc được sắp xếp theo loại hệ thống (HVAC, điện, hệ thống ống nước, phòng cháy chữa cháy/an toàn sinh mạng, thang máy, khuôn viên)

Quản lý không gian: danh sách quản lý tài sản phòng, đang theo dõi mức độ sử dụng và nâng cấp công nghệ phòng học

Dự án Đầu tư: danh sách được sắp xếp theo giai đoạn dự án (lập kế hoạch, thiết kế, thi công, hoàn tất)

Tuân thủ & Phát triển bền vững: danh sách công việc kiểm tra tuân thủ ADA, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và an toàn tính mạng, tuân thủ môi trường và đang theo dõi tiêu thụ năng lượng

Bước 2: Cấu hình các trường tùy chỉnh trên mỗi phiếu công việc và công việc dự án

Thêm các trường này vào mẫu công việc của bạn để mỗi mục đều có dữ liệu quan trọng ( xem tất cả các loại Trường Tùy chỉnh ):

Trường Loại Mục đích Xây dựng Menu thả xuống Tên tòa nhà từ danh sách tài sản của khuôn viên Phòng/địa điểm Văn bản ngắn Số phòng cụ thể hoặc khu vực Loại hình kinh doanh Menu thả xuống Hệ thống HVAC, hệ thống ống nước, hệ thống điện, kết cấu, dịch vụ vệ sinh, khuôn viên, v.v. Mức độ ưu tiên Menu thả xuống Khẩn cấp, Cấp bách, Thường xuyên, Theo lịch trình Kỹ thuật viên được phân công Nhân sự Người lao động trong ngành xây dựng chịu trách nhiệm Chi phí ước tính Tiền tệ Dự toán chi phí vật tư và nhân công Chi phí thực tế Tiền tệ Chi phí cuối cùng sau khi hoàn thành Mã tài sản Văn bản ngắn Mã định danh thiết bị hoặc hệ thống Ngày đáo hạn bảo trì định kỳ Ngày Lần bảo trì phòng ngừa tiếp theo

Bước 3: Dán lời nhắc vào ClickUp Brain

Mở ClickUp Brain trong Không gian mới của bạn và dán lời nhắc ở trên. Điền các biến số của bạn (tên tổ chức, diện tích sàn tổng thể của khuôn viên, số lượng tòa nhà, số lượng nhân viên, ngân sách hoạt động, công việc tồn đọng). Brain sẽ xây dựng cấu trúc nhiệm vụ, lịch trình bảo trì định kỳ, danh sách kiểm tra tuân thủ và các quy tắc tự động hóa dưới dạng các công việc và công việc con mà bạn có thể sử dụng ngay lập tức. (Bạn mới sử dụng Super Agents? Hãy xem cách tạo Super Agent đầu tiên của bạn từng bước một. )

Bước 4: Cài đặt các quy trình tự động hóa cho việc quản lý liên tục

Tự động hóa quản lý cơ sở vật chất

Cấu hình các quy trình tự động hóa cốt lõi này để hệ thống tự vận hành ( tìm hiểu cách các Trường Tùy chỉnh hoạt động trong Tự động hóa ):

Khi… Sau đó… Đơn đặt hàng mới được tạo với mức độ ưu tiên = Khẩn cấp Thông báo ngay cho giám đốc cơ sở vật chất và kỹ thuật viên trực ca Đơn đặt hàng chưa được xác nhận trong vòng 30 phút (Khẩn cấp) hoặc 4 giờ (Gấp) Chuyển lên giám đốc cơ sở vật chất bằng liên kết công việc Ngày đáo hạn bảo trì định kỳ còn 14 ngày nữa Tạo phiếu công việc bảo trì định kỳ từ mẫu, giao cho kỹ thuật viên được chỉ định Tỷ lệ hoàn thành bảo trì định kỳ (PM) đã giảm xuống dưới 90% đối với mọi loại hệ thống trong tháng này Thông báo cho người giám sát bảo trì bằng bản tóm tắt Chi phí cho các dự án đầu tư vượt quá 85% ngân sách Đặt mức độ rủi ro thành Cao, thông báo cho quản lý dự án và Phó chủ tịch phụ trách cơ sở vật chất

Nội dung mà Agent bao quát trong suốt vòng đời quản lý cơ sở vật chất

Một trợ lý AI cho quản lý cơ sở vật chất không phải là một chatbot trả lời các câu hỏi về tiêu chuẩn APPA. Đó là một hệ thống hoạt động bên trong không gian làm việc quản lý dự án của bạn và thực hiện các công việc có cấu trúc, lặp đi lặp lại mà nhóm quản lý cơ sở vật chất của bạn hiện đang thực hiện thủ công: phân loại đơn đặt hàng công việc, lập lịch bảo trì phòng ngừa, theo dõi các dự án đầu tư và phát hiện các lỗ hổng tuân thủ.

Giai đoạn vòng đời Việc cần làm của nhân viên Nó thay thế cho gì Tiếp nhận yêu cầu công việc Phân loại các yêu cầu đến theo ngành nghề, mức độ ưu tiên và tòa nhà, phân công cho kỹ thuật viên phù hợp dựa trên loại ngành nghề và khối lượng công việc, bắt đầu tính thời gian phản hồi Các cuộc gọi điện thoại, email và các yêu cầu trực tiếp được ghi chép trên giấy hoặc trong hệ thống quản lý bảo trì (CMMS) lỗi thời Bảo trì phòng ngừa Tự động tạo phiếu công việc bảo trì định kỳ theo lịch trình, đang theo dõi tỷ lệ hoàn thành theo loại hệ thống, và cảnh báo khi thiết bị hết tuổi thọ dự kiến Lịch bảo trì dựa trên bảng tính mà không ai cập nhật sau tháng 2 Quản lý không gian Theo dõi tỷ lệ sử dụng phòng, đánh dấu các không gian bị sử dụng không hiệu quả và được lên lịch quá tải, giám sát trạng thái công nghệ trong phòng học và tuân thủ ADA cho từng phòng Các cuộc kiểm tra không gian hàng năm đã lỗi thời ngay trước khi được công bố Dự án đầu tư Theo dõi các cột mốc quan trọng của dự án, ngân sách, yêu cầu thay đổi và lịch trình trên tất cả các dự án đang hoạt động trong một bảng điều khiển duy nhất, tự động cảnh báo khi vượt ngân sách Cập nhật email hàng tuần từ kiến trúc sư và bảng tính do Phó Chủ tịch quản lý Bền vững Theo dõi mức tiêu thụ năng lượng của tòa nhà, phát hiện các bất thường trong việc sử dụng, theo dõi tiến độ dự án cải tạo so với các mục tiêu bền vững của khuôn viên Hóa đơn dịch vụ được xem xét hàng quý, nếu có ai đó thực hiện việc này Tuân thủ Quản lý lịch kiểm tra về an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn cuộc sống, ADA, môi trường và các yêu cầu quy định với tính năng tự động chuyển lên cấp trên đối với các mục quá hạn Nhắc nhở lịch và kiến thức tích lũy từ đội ngũ nhân viên cấp cao

Bạn muốn xem Super Agents hoạt động như thế nào trong môi trường ClickUp thực tế? Hãy xem hướng dẫn chi tiết dưới đây để thấy cách các quy trình làm việc, công việc và tự động hóa do AI tạo ra được áp dụng trong thực tế.

Các biến thể cho các loại tổ chức khác nhau

Lời nhắc trên áp dụng cho tất cả các cơ sở giáo dục đại học sử dụng ClickUp. Hãy điều chỉnh lời nhắc cho phù hợp với cơ sở của bạn:

Loại tổ chức Các điều chỉnh chính Trường đại học nghiên cứu hạng R1 (diện tích sàn hơn 5 triệu m², hơn 200 tòa nhà) Sử dụng toàn bộ lời nhắc như hiện tại. Thêm các yêu cầu tuân thủ cụ thể cho phòng thí nghiệm nghiên cứu (tủ an toàn sinh học, tủ hút khí độc, phòng sạch). Thêm quản lý cơ sở vật chất phòng nuôi động vật thí nghiệm. Bao gồm việc phối hợp giữa các cơ sở nếu có. Dự kiến có hơn 10.000 đơn đặt hàng công việc mỗi năm. Trường đại học R2 (1–5 triệu mét vuông diện tích sàn, 50–200 tòa nhà) Đơn giản hóa phần dự án đầu tư để tập trung vào 10 dự án đang hoạt động hàng đầu của bạn. Giảm các danh mục tuân thủ xuống mức yêu cầu cụ thể của tiểu bang bạn. Tập trung việc theo dõi tính bền vững ở cấp khuôn viên thay vì cấp tòa nhà. Cơ sở giáo dục chủ yếu đào tạo bậc đại học (500.000–2.000.000 m² diện tích sàn, 20–75 tòa nhà) Tập trung vào bảo trì ký túc xá như một danh mục ưu tiên (danh mục này tạo ra nhiều yêu cầu công việc nhất). Đơn giản hóa danh mục thiết bị chỉ còn các hệ thống chính. Thêm biểu mẫu yêu cầu công việc dành cho sinh viên với tính năng tự động phân công. Trường cao đẳng cộng đồng (200.000–1.000.000 m² diện tích sàn, 5–30 tòa nhà) Tập trung vào việc bảo trì phòng học và phòng thí nghiệm vì những không gian này đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút sinh viên. Thêm tính năng định tuyến đơn đặt hàng bảo trì đa cơ sở nếu cần thiết. Đơn giản hóa lịch bảo trì định kỳ thành chu kỳ hàng quý. Thay thế việc theo dõi dự án đầu tư bằng danh sách ưu tiên bảo trì trì hoãn. Trường nghề/trường dạy nghề (50.000–500.000 GSF, 1–10 tòa nhà) Tập trung vào bảo trì thiết bị chuyên dụng (xưởng, phòng thí nghiệm, không gian mô phỏng). Đơn giản hóa việc quản lý không gian chỉ còn việc lên lịch phòng. Thêm các quy định tuân thủ cụ thể theo ngành (ví dụ: OSHA cho xưởng hàn, quy định vệ sinh an toàn thực phẩm cho phòng thí nghiệm ẩm thực).

Quản lý cơ sở vật chất tại một nơi duy nhất

Quản lý cơ sở vật chất sẽ gặp khó khăn khi các đơn đặt hàng, lịch bảo trì định kỳ, dữ liệu không gian, dự án đầu tư và hồ sơ tuân thủ được lưu trữ trong các hệ thống riêng biệt mà không có chế độ xem tổng quan chung. Với ClickUp Brain, Trường Tùy chỉnh và Tự động hóa, tổ chức của bạn có thể biến các hoạt động cơ sở vật chất thành một hệ thống lặp lại duy nhất, hỗ trợ phản hồi đơn đặt hàng nhanh hơn, bảo trì phòng ngừa nhất quán hơn, theo dõi tuân thủ chặt chẽ hơn và khả năng hiển thị tốt hơn trên toàn bộ danh mục cơ sở vật chất của trường.

Mục tiêu không phải là thay thế hệ thống CMMS hoặc hệ thống quản lý tài sản của bạn. Mục tiêu là giảm bớt công việc điều phối liên quan đến các hệ thống này, hiển thị những vấn đề cần ưu tiên giải quyết trước, và giúp nhóm của bạn chủ động đối phó với các công việc bảo trì bị trì hoãn thay vì chỉ phản ứng thụ động với chúng. Hãy bắt đầu với hướng dẫn trên, điều chỉnh cho phù hợp với kích thước khuôn viên và các ưu tiên về cơ sở vật chất của bạn, và thiết lập một quy trình mà nhóm của bạn có thể thực sự sử dụng hàng ngày.

Câu hỏi thường gặp

Liệu một trợ lý AI có thể thay thế hệ thống quản lý bảo trì (CMMS) như SchoolDude hoặc TMA không?

Trợ lý AI không thay thế hệ thống CMMS chính thức của bạn. Nó trở thành lớp vận hành nằm trên hệ thống đó. Dữ liệu đơn hàng bảo trì từ CMMS của bạn có thể đồng bộ vào các Trường Tùy chỉnh của ClickUp, trong khi trợ lý xử lý việc phân công công việc, nâng cấp sự cố, lập lịch bảo trì định kỳ và báo cáo – những tác vụ mà hầu hết các công cụ CMMS cũ thực hiện kém hiệu quả. Nhiều nhóm quản lý cơ sở vật chất tại các khuôn viên trường sử dụng ClickUp làm lớp quy trình làm việc trong khi vẫn giữ CMMS để quản lý hồ sơ tài sản. Bạn cũng có thể xem cách các khuôn viên trường áp dụng phương pháp tương tự cho quản lý quỹ và lập kế hoạch nguồn lực.

Điều này giúp giải quyết tình trạng tồn đọng công việc bảo trì trì hoãn như thế nào?

Hệ thống đang theo dõi mọi mục bị hoãn lại kèm theo chi phí ước tính, mức độ ưu tiên, tác động đến tòa nhà và rủi ro an toàn. Hệ thống tạo ra một bảng điều khiển danh sách công việc tồn đọng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, giúp ban lãnh đạo cơ sở vật chất có thể trình bày cho ban quản trị và hội đồng quản trị dựa trên dữ liệu thực tế, chứ không phải ước tính. Khi nguồn vốn đầu tư sẵn có, danh sách công việc tồn đọng đã được xếp hạng và sẵn sàng cho việc ra quyết định.

Vấn đề bảo mật dữ liệu cho dữ liệu cơ sở vật chất và tòa nhà thì sao?

ClickUp sở hữu các chứng nhận SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 và ISO 42001, đồng thời hỗ trợ SSO, quyền truy cập dựa trên vai trò, và mã hóa dữ liệu khi lưu trữ và khi truyền tải. Dữ liệu tòa nhà, sơ đồ mặt bằng và hồ sơ tuân thủ được lưu trữ an toàn trong không gian làm việc của bạn với các biện pháp kiểm soát quyền truy cập. Không có dữ liệu nào được sử dụng để đào tạo các mô hình AI.

Các kỹ thuật viên bảo trì của chúng tôi có thể sử dụng công cụ này tại trường không?

Có. Ứng dụng di động của ClickUp cho phép kỹ thuật viên xem các lệnh công việc được giao, cập nhật trạng thái, ghi lại thời gian và thêm ảnh từ điện thoại hoặc máy tính bảng của họ. Họ không cần phải quay lại văn phòng để cập nhật hệ thống quản lý bảo trì máy tính để bàn (CMMS). Các giám sát viên có thể xem trạng thái theo thời gian thực mà không cần phải liên hệ với nhân viên để yêu cầu cập nhật.

Liệu điều này chỉ hữu ích cho các trường đại học lớn có nhóm quản lý cơ sở vật chất đông đảo?

Không. Lệnh này bao gồm các biến số về kích thước khuôn viên, số lượng tòa nhà và số lượng nhân viên. Một trường cao đẳng cộng đồng có 5 tòa nhà và 8 nhân viên quản lý cơ sở vật chất sẽ được hưởng lợi từ tính năng tự động hóa lập lịch bảo trì định kỳ và theo dõi đơn đặt hàng giống như một trường đại học nghiên cứu có 200 tòa nhà và 150 nhân viên. Hệ thống này có thể mở rộng theo kích thước danh mục đầu tư của bạn. Các tổ chức nhỏ hơn thường thấy được tác động lớn nhất vì họ có ít người hơn xử lý các loại công việc tương tự.