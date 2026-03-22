Việc cần làm để thực hiện nghiên cứu tổ chức bằng AI

Các văn phòng nghiên cứu tổ chức (IR) dành hơn một nửa thời gian cho việc báo cáo tuân thủ, nhưng chỉ 39% lãnh đạo IR cho rằng số lượng nhân sự của họ là đủ. Một trợ lý AI được tích hợp trong nền tảng quản lý dự án có thể tự động hóa các quy trình theo dõi nộp báo cáo IPEDS, quản lý yêu cầu dữ liệu, quản lý khảo sát, hỗ trợ công nhận và so sánh với các tổ chức cùng ngành, giúp đội ngũ IR của bạn tập trung vào phân tích chiến lược mà ban lãnh đạo thực sự cần.

Dưới đây là một mẫu lời nhắc cho trợ lý AI sẵn sàng để sao chép, bạn có thể dán vào ClickUp để xây dựng một không gian làm việc nghiên cứu tổ chức hoàn chỉnh chỉ trong vài phút. Tuy nhiên, trước khi sử dụng nó, bạn nên xem xét tình trạng quá tải hoạt động mà hệ thống này nhằm giải quyết. Đối với hầu hết các văn phòng IR, vấn đề không phải là thiếu chuyên môn về dữ liệu. Mà là các chu kỳ tuân thủ, yêu cầu đột xuất, dòng thời gian khảo sát và hỗ trợ công nhận đều cạnh tranh để thu hút sự chú ý trong các quy trình làm việc rời rạc.

Ai nên sử dụng thiết lập nghiên cứu tổ chức này Thiết lập này được thiết kế dành cho các giám đốc nghiên cứu tổ chức, chuyên viên phân tích, nhóm hiệu quả tổ chức, quản trị viên khảo sát, nhân viên hỗ trợ công nhận và các văn phòng hỗ trợ ra quyết định chịu trách nhiệm về báo cáo, phân tích và điều phối tuân thủ. Nó đặc biệt hữu ích cho các tổ chức đã có sẵn các công cụ báo cáo và BI nhưng vẫn phải dựa vào việc điều phối thủ công để quản lý thời hạn, yêu cầu dữ liệu, khảo sát và các chu kỳ báo cáo định kỳ.

Vấn đề: Văn phòng Nghiên cứu Tổ chức của bạn đang hoạt động như một "nhà máy báo cáo" trong khi lẽ ra phải là một tài sản chiến lược

Nếu bạn đang điều hành một văn phòng nghiên cứu tổ chức, bạn hẳn đã quen với chu kỳ này: việc nộp bài nộp/gửi báo cáo IPEDS tốn cả tháng trời, các yêu cầu dữ liệu đột xuất chồng chất nhanh hơn tốc độ xử lý của bạn, các báo cáo tự đánh giá để công nhận chất lượng đòi hỏi dữ liệu lịch sử mà bạn phải xây dựng lại từ đầu, và hiệu trưởng muốn có dự báo số lượng sinh viên nhập học trước thứ Sáu.

Các số đã chứng minh điều đó. Một cuộc khảo sát của AIR năm 2021 cho thấy hầu hết các văn phòng IR dành hơn một nửa thời gian cho việc báo cáo, từ tuân thủ các quy định liên bang đến việc nộp bài nộp/gửi theo yêu cầu của tiểu bang cho đến phân tích hỗ trợ ra quyết định nội bộ. Trong khi đó, một cuộc khảo sát về sức chứa của AIR năm 2023 cho thấy 53% chuyên gia IR cho rằng kích thước nhân sự của họ không đủ để hoàn thành khối lượng công việc hiện tại, và chỉ 39% lãnh đạo IR cho rằng nhân sự của họ là đủ. NCES ước tính rằng riêng việc báo cáo IPEDS đã mất từ 157 đến 193 giờ mỗi năm cho mỗi cơ sở giáo dục, và các đề xuất mở rộng của liên bang có thể làm tăng thêm hơn 740.000 giờ gánh nặng trên toàn ngành.

Kết quả: Các văn phòng nghiên cứu tổ chức (IR) trở thành những "nhà máy" báo cáo thụ động thay vì là đối tác phân tích chiến lược mà các tổ chức của họ cần. Giảng viên phải chờ hàng tuần để nhận được dữ liệu yêu cầu. Bảng điều khiển tuyển sinh chỉ được cập nhật khi có người rảnh rỗi. Việc chuẩn bị cho việc công nhận chất lượng trở thành một cuộc chạy đua với thời gian. Và kiến thức tổ chức kết nối tất cả những yếu tố này lại với nhau chỉ nằm trong đầu một người duy nhất.

Cách CU Anschutz giải quyết vấn đề này: Cơ sở CU Anschutz của Đại học Colorado đã thay thế năm hệ thống cũ bằng ClickUp cho hơn 170 người dùng trong nhóm CNTT tập trung của mình. Việc báo cáo thủ công đã giảm xuống còn zero. Anna Alex, Giám đốc Dịch vụ Công nghệ Trường học: Tinh thần của nhóm đã được nâng cao vì mọi người muốn giải quyết vấn đề, chứ không phải tạo bảng tổng hợp.

Đó chính là cơ hội ở đây. Không phải để thay thế các công cụ phân tích của bạn, mà là tạo ra một lớp vận hành thống nhất hiển thị các mốc thời gian, yêu cầu và công việc báo cáo liên quan. Cách nhanh nhất để thử nghiệm mô hình này là thiết lập một hệ thống nghiên cứu tổ chức hoạt động ngay trong nền tảng quản lý dự án của bạn. Bạn muốn thử nghiệm một mô hình tương tự tại văn phòng nghiên cứu tổ chức của mình? Hãy bắt đầu với lời nhắc dưới đây và điều chỉnh nó cho phù hợp với các nghĩa vụ báo cáo, kích thước nhân sự và các điểm áp lực trong quy trình làm việc của bạn.

Bạn muốn thử nghiệm một mô hình tương tự tại văn phòng nghiên cứu tổ chức của mình? Hãy bắt đầu với lời nhắc dưới đây và điều chỉnh nó cho phù hợp với các nghĩa vụ báo cáo, kích thước nhân sự và các điểm áp lực trong quy trình làm việc của bạn.

Yêu cầu: Xây dựng không gian làm việc nghiên cứu tổ chức của bạn với AI

Sao chép lời nhắc này, dán vào ClickUp Brain để tạo ClickUp Super Agent của riêng bạn, điền thông tin chi tiết về tổ chức của bạn, và bạn sẽ có được một không gian làm việc vận hành IR hoàn chỉnh với tính năng đang theo dõi IPEDS, quản lý yêu cầu dữ liệu, quy trình làm việc khảo sát và tất cả các tính năng khác.

Kết quả đầu ra sẽ cung cấp cho bạn một bản nháp ban đầu vững chắc về cấu trúc hoạt động, bao gồm hệ thống phân cấp công việc, thời hạn nội bộ, việc chuyển giao quyền sở hữu và các mốc kiểm tra báo cáo. Sau đó, nhóm của bạn có thể tùy chỉnh nó để phù hợp với loại hình tổ chức, nghĩa vụ báo cáo và năng lực nhân sự của bạn.

Siêu đại lý nghiên cứu tổ chức

Gợi ý:

→ Sẵn sàng tạo Super Agent quản lý tài trợ đầu tiên của bạn chưa? Mở ClickUp Brain và dán lời nhắc ở trên để tạo một Super Agent tùy chỉnh cho Không gian Làm việc của bạn.

Cách cài đặt trong ClickUp (4 bước)

Bước 1: Tạo cấu trúc không gian làm việc

Thiết lập một Không gian chuyên dụng có tên là “Nghiên cứu tổ chức” với các thư mục tương ứng với các chức năng cốt lõi của bạn:

IPEDS & báo cáo liên bang: Danh sách công việc cho từng kỳ thu thập dữ liệu (mùa thu, mùa đông, mùa xuân), kèm theo các công việc cho từng thành phần của cuộc khảo sát

Yêu cầu dữ liệu: danh sách công việc cho hàng đợi tiếp nhận, tiến độ xử lý, đang xem xét, đã hoàn thành và kho lưu trữ cơ sở kiến thức

Khảo sát & đánh giá: danh sách các khảo sát đang diễn ra, lịch khảo sát, các khảo sát đã hoàn thành kèm theo kho lưu trữ kết quả

Chứng nhận: danh sách theo cơ quan chứng nhận hoặc theo chu kỳ chứng nhận, kèm theo các danh sách con cho từng tiêu chuẩn

Phân tích & bảng điều khiển: danh sách theo dõi tuyển sinh, phân tích tỷ lệ duy trì, so sánh với các trường cùng nhóm, chỉ số KPI của kế hoạch chiến lược và cập nhật sách số liệu

Bước 2: Cấu hình các Trường Tùy chỉnh trên mỗi công việc nghiên cứu tổ chức

Thêm các trường này vào mẫu công việc nghiên cứu của bạn để mọi dự án đều có thể xem nhanh các dữ liệu quan trọng ( xem tất cả các loại Trường Tùy chỉnh ):

Trường Loại Mục đích Tên báo cáo/thành phần Văn bản ngắn Thành phần IPEDS, tên khảo sát hoặc tiêu đề yêu cầu Thời gian thu thập Menu thả xuống Mùa thu, Mùa đông, Mùa xuân, Tùy chỉnh Người quản lý Người dùng Người chịu trách nhiệm chính về việc nộp dữ liệu Nguồn dữ liệu Menu thả xuống Băng rôn, PeopleSoft, Kho dữ liệu, Thủ công, Bên ngoài Hạn chót của Chính phủ Liên bang Ngày Hạn chót bài nộp/gửi cho NCES/cơ quan kiểm định Hạn chót nội bộ Ngày Đặt thời hạn 10 ngày làm việc trước thời hạn của chính phủ Ưu tiên Menu thả xuống Khẩn cấp, Chuẩn, Thấp Người yêu cầu Văn bản ngắn Cá nhân hoặc bộ phận yêu cầu dữ liệu

Bước 3: Dán lời nhắc vào ClickUp Brain

Trình tạo nghiên cứu tổ chức

Mở ClickUp Brain trong Không gian mới của bạn và dán lời nhắc ở trên. Điền các biến số của bạn (tên tổ chức, loại hình, số lượng sinh viên, số lượng nhân viên, nghĩa vụ báo cáo, các công cụ hiện tại). Brain sẽ xây dựng cấu trúc công việc, lịch IPEDS, quy trình làm việc yêu cầu dữ liệu và các quy tắc tự động hóa dưới dạng các công việc và công việc con mà bạn có thể sử dụng ngay lập tức. (Bạn mới sử dụng Super Agents? Hãy xem cách xây dựng Super Agent đầu tiên của bạn từng bước một. )

Bước 4: Cài đặt các quy trình tự động hóa để quản lý liên tục

Tự động hóa nghiên cứu tổ chức

Cấu hình các quy trình tự động hóa cốt lõi này để hệ thống tự vận hành ( tìm hiểu cách các Trường Tùy chỉnh hoạt động trong Quy trình tự động hóa ):

Khi… Sau đó… Cửa sổ thu thập dữ liệu IPEDS mở (theo ngày) Tạo công việc cho từng thành phần của cuộc khảo sát, chỉ định người chịu trách nhiệm và đặt hạn chót nội bộ Yêu cầu dữ liệu được gửi qua biểu mẫu tiếp nhận Tự động phân công cho chuyên viên phân tích dựa trên chủ đề, đặt ngày hoàn thành dự kiến theo mức độ ưu tiên Tỷ lệ phản hồi khảo sát giảm xuống dưới mức mục tiêu tại ngưỡng nhắc nhở Chuyển lên Giám đốc Nghiên cứu Cơ sở Giáo dục (IR), kích hoạt đợt nhắc nhở bổ sung Hạn chót nội bộ còn 5 ngày nữa và trạng thái công việc không phải là “Đang xem xét” Gửi thông báo đến người quản lý và giám đốc nghiên cứu tổ chức Hạn chót nộp báo cáo tự đánh giá về chứng nhận còn 30 ngày nữa Tạo danh sách kiểm tra việc cung cấp dữ liệu, thông báo cho nhân viên nghiên cứu tổ chức được phân công cho từng tiêu chuẩn

Phạm vi công việc của Chuyên viên trong toàn bộ chu trình nghiên cứu tổ chức

Một trợ lý AI dành cho nghiên cứu tổ chức không phải là công cụ báo cáo hay bảng điều khiển BI. Đây là một hệ thống hoạt động bên trong không gian làm việc quản lý dự án của bạn và thực hiện các công việc điều phối có cấu trúc, tuân thủ thời hạn mà nhóm của bạn hiện đang thực hiện thủ công: quản lý dòng thời gian IPEDS, chuyển tiếp các yêu cầu dữ liệu, đang theo dõi các chiến dịch khảo sát và sắp xếp bằng chứng công nhận.

Giai đoạn vòng đời Việc cần làm của nhân viên Nó thay thế cho gì Báo cáo liên bang Đang theo dõi tất cả 12 thành phần IPEDS trong ba đợt thu thập dữ liệu với việc phân công người quản lý dữ liệu, kiểm tra tính nhất quán giữa các thành phần và xác nhận bài nộp/gửi dữ liệu Đang theo dõi lịch thủ công, phối hợp người quản lý thông qua email, đối chiếu dữ liệu vào phút chót Yêu cầu dữ liệu Chuyển các yêu cầu đến các nhà phân tích theo chủ đề, đang theo dõi thời gian xử lý và xây dựng cơ sở kiến thức có thể tìm kiếm về các công việc đã hoàn thành Tiếp nhận qua email, hàng đợi bảng tính, tái tạo phân tích đã hoàn thành cách đây hai năm Quản lý khảo sát Quản lý toàn bộ vòng đời khảo sát từ việc lựa chọn công cụ đến việc phổ biến kết quả, đang theo dõi tỷ lệ phản hồi thông qua các lời nhắc nhở tự động hóa, so sánh với các tổ chức cùng ngành Quản lý khảo sát bị phân mảnh, email nhắc nhở thủ công, kết quả nằm trong các thư mục mà không ai đọc Hỗ trợ công nhận Đối chiếu các yêu cầu dữ liệu với tiêu chuẩn của cơ quan kiểm định, đang theo dõi quá trình thu thập bằng chứng, quản lý quy trình xử lý dữ liệu tự đánh giá với tính năng kiểm soát phiên bản Việc thu thập dữ liệu gấp rút, tài liệu không có phiên bản, bằng chứng rải rác trên các ổ đĩa chia sẻ Phân tích và báo cáo Quản lý các bảng điều khiển về tuyển sinh, tỷ lệ duy trì và tốt nghiệp với tính năng cập nhật dữ liệu tự động hóa và so sánh với các trường cùng nhóm Cập nhật thủ công hàng năm cho các cuốn sách dữ liệu, so sánh ngang hàng theo yêu cầu và các bảng điều khiển lỗi thời Quản lý kiến thức Bảo tồn kiến thức tổ chức thông qua lịch sử công việc có cấu trúc, kho lưu trữ yêu cầu dữ liệu và các phương pháp luận được ghi chép đầy đủ Mất mát kiến thức quan trọng khi nhân viên nghiên cứu tổ chức thay đổi, sự không nhất quán về phương pháp luận giữa các nhà phân tích

Bạn muốn xem Super Agents hoạt động như thế nào trong môi trường ClickUp thực tế? Hãy xem hướng dẫn dưới đây để biết cách các quy trình công việc, công việc và tự động hóa do AI tạo ra được áp dụng trong thực tế.

Các biến thể cho các loại tổ chức khác nhau

Lời nhắc trên áp dụng cho tất cả các cơ sở giáo dục đại học sử dụng ClickUp. Hãy điều chỉnh lời nhắc cho phù hợp với cơ sở của bạn:

Loại cơ sở giáo dục Các điều chỉnh chính Trường đại học nghiên cứu R1 (văn phòng nghiên cứu tổ chức quy mô lớn, từ 5 nhân viên trở lên) Sử dụng toàn bộ lời nhắc như hiện tại. Thêm việc đang theo dõi chi tiêu nghiên cứu (khảo sát HERD). Thêm phân tích cấp sau đại học (thời gian hoàn thành bằng cấp, gói tài trợ, kết quả việc làm). Dự kiến quản lý nhóm đối chiếu phức tạp với các tập đối chiếu mục tiêu và thực tế. Trường đại học R2 (văn phòng nghiên cứu có kích thước trung bình, 3-5 nhân viên) Đơn giản hóa việc quản lý khảo sát cho NSSE và 1-2 cuộc khảo sát nội bộ. Tập trung so sánh đối chiếu với các đối thủ cạnh tranh trong khu vực. Thêm quy trình làm việc hỗ trợ dữ liệu cho các chương trình tài trợ nếu bộ phận Nghiên cứu tổ chức (IR) chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu báo cáo tài trợ Cơ sở giáo dục chủ yếu đào tạo bậc đại học (văn phòng nghiên cứu tổ chức quy mô nhỏ, 1-3 nhân viên) Hợp nhất việc đang theo dõi IPEDS và các yêu cầu dữ liệu vào một quy trình làm việc duy nhất vì một người có thể xử lý cả hai. Tập trung vào cơ sở kiến thức vì các văn phòng nhỏ dễ bị mất kiến thức do sự thay đổi nhân sự nhất. Thêm phân tích hiệu quả giảng dạy. Trường cao đẳng cộng đồng (Văn phòng kết hợp IR/IE, 1-4 nhân viên) Thay thế NSSE bằng CCSSE. Thêm các chỉ số về Perkins V và tài trợ dựa trên hiệu quả của bang. Tập trung vào kết quả giáo dục phát triển, tỷ lệ chuyển tiếp và các chỉ số phát triển nguồn nhân lực. Thêm theo dõi hiệu quả của các lộ trình hướng dẫn. Trường nghề/trường dạy nghề (hoạt động nghiên cứu tổ chức ở mức tối thiểu, 1-2 nhân viên) Đơn giản hóa việc báo cáo IPEDS, công bố thông tin về việc làm có thu nhập và các yêu cầu dữ liệu của cơ quan kiểm định. Tập trung vào tỷ lệ tốt nghiệp, tỷ lệ việc làm sau tốt nghiệp và tỷ lệ đỗ chứng chỉ hành nghề. Thêm tính năng đang theo dõi tuân thủ an toàn khuôn viên trường nếu bộ phận nghiên cứu tổ chức (IR) chịu trách nhiệm báo cáo theo Đạo luật Clery.

Câu hỏi thường gặp

AI thực sự có thể hỗ trợ việc báo cáo IPEDS không?

Đúng vậy. Các tác nhân AI không điền các bảng khảo sát IPEDS thay cho bạn. Chúng quản lý quy trình làm việc liên quan đến IPEDS: đang theo dõi các thành phần nào sắp đến hạn, chỉ định người chịu trách nhiệm, đảm bảo tuân thủ các mốc thời gian nội bộ, thực hiện kiểm tra tính nhất quán giữa các thành phần và ghi chép lại các bản sửa đổi. Chuyên môn về dữ liệu vẫn thuộc về nhóm nghiên cứu tổ chức của bạn. Các công việc quản lý dự án được tự động hóa.

Hệ thống này xử lý các yêu cầu dữ liệu đột xuất liên tục như thế nào?

Hệ thống quản lý yêu cầu dữ liệu tạo ra quy trình tiếp nhận có cấu trúc, phân loại ưu tiên và hàng đợi, thay thế mô hình hiện tại là “ai gửi email cho bộ phận nghiên cứu tổ chức trước thì được trả lời trước”. Các yêu cầu được gắn thẻ theo chủ đề, phân công cho các nhà phân tích và lưu trữ trong cơ sở kiến thức có thể tìm kiếm. Khi ai đó đặt câu hỏi tương tự vào năm sau, phân tích trước đó có thể được tìm thấy trong vài giây.

Vậy còn vấn đề bảo mật dữ liệu và tuân thủ FERPA thì sao?

ClickUp sở hữu các chứng nhận SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 và ISO 42001, đồng thời hỗ trợ SSO, quyền truy cập dựa trên vai trò và mã hóa dữ liệu khi lưu trữ và khi truyền tải. Quyền truy cập vào không gian làm việc nghiên cứu tổ chức (IR) có thể được giới hạn theo vai trò, đảm bảo chỉ các nhà phân tích được ủy quyền mới có thể truy cập dữ liệu cấp sinh viên. Không có dữ liệu nào được sử dụng để đào tạo mô hình AI. Chi tiết đầy đủ trên trang bảo mật.

Đây có phải là giải pháp thay thế cho Tableau hay Power BI không?

Không. ClickUp với một đại lý AI quản lý quy trình làm việc và điều phối dự án liên quan đến công việc phân tích của bạn. Tableau, Power BI và R/Python đảm nhận việc trực quan hóa và phân tích thống kê. Đại lý đang theo dõi thời điểm cần cập nhật bảng điều khiển, chuyển các yêu cầu dữ liệu đến các nhà phân tích và quản lý dòng thời gian IPEDS. Chúng phục vụ các mục đích khác nhau và hoạt động hiệu quả nhất khi kết hợp với nhau.

Điều này giúp ích như thế nào cho các văn phòng nghiên cứu tổ chức quy mô nhỏ chỉ có một hoặc hai nhân viên?

Các văn phòng nhỏ sẽ được hưởng lợi nhiều nhất. Khi chỉ có một người phụ trách IPEDS, yêu cầu dữ liệu, khảo sát và công nhận, nguy cơ bỏ sót công việc là cao nhất. Trợ lý ảo sẽ đảm bảo tuân thủ thời hạn, duy trì cơ sở kiến thức (điều này rất quan trọng khi người đó rời đi) và cung cấp cấu trúc giúp 1-2 người hoạt động hiệu quả như một nhóm 5 người. Xem thêm cách các trợ lý ảo có thể hỗ trợ các văn phòng tư vấn học thuật và hỗ trợ tài chính của bạn.