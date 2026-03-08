Việc cần làm để lập kế hoạch chương trình giảng dạy bằng AI

Hầu hết các trường đại học thực hiện đánh giá chương trình theo chu kỳ 5 đến 7 năm, và các cơ quan kiểm định khu vực như HLC yêu cầu đánh giá toàn diện theo chu kỳ 10 năm. Điều đó có nghĩa là các quyết định về chương trình giảng dạy thường dựa trên dữ liệu đã lỗi thời nhiều năm. Một trợ lý AI được tích hợp trong nền tảng quản lý dự án có thể tự động hóa quy trình đề xuất khóa học, lịch trình đánh giá chương trình, lập bản đồ kết quả học tập, quản lý chuỗi điều kiện tiên quyết và đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn kiểm định, biến quy trình quản lý chậm chạp thành hệ thống có thể theo dõi và chịu trách nhiệm.

Dưới đây là một mẫu câu lệnh AI sẵn sàng để sao chép mà bạn có thể dán vào ClickUp để xây dựng một không gian làm việc lập kế hoạch chương trình giảng dạy hoàn chỉnh trong vài phút. Tuy nhiên, trước khi sử dụng nó, việc xem xét các điểm nghẽn hoạt động mà hệ thống này nhằm giải quyết là rất hữu ích. Đối với hầu hết các cơ sở giáo dục, vấn đề không phải là thiếu quy trình. Vấn đề là các đề xuất, chu kỳ đánh giá, bản đồ đánh giá và hồ sơ quản trị được lưu trữ rải rác trong email, ổ đĩa chia sẻ và trí nhớ của các ủy ban thay vì một quy trình làm việc thống nhất và dễ hiển thị.

Ai nên sử dụng thiết lập kế hoạch chương trình giảng dạy này Thiết lập này được thiết kế cho các nhóm công tác học thuật, chủ tịch ủy ban chương trình giảng dạy, nhân viên văn phòng hiệu phó, lãnh đạo đánh giá, điều phối viên công nhận, văn phòng đăng ký và các nhóm quản lý giảng viên chịu trách nhiệm phê duyệt chương trình giảng dạy, đánh giá chương trình và đánh giá kết quả. Nó đặc biệt hữu ích cho các cơ sở giáo dục đã có cấu trúc quản lý chính thức nhưng vẫn phụ thuộc vào phối hợp thủ công để xử lý đề xuất, theo dõi chu kỳ đánh giá và duy trì tài liệu.

Vấn đề: Ủy ban Chương trình Học tập của bạn đang quản lý thông qua email và trí nhớ tổ chức.

Nếu bạn là thành viên của ủy ban chương trình giảng dạy hoặc quản lý đánh giá chương trình học thuật, bạn đã quen với quy trình này. Một giảng viên đề xuất một khóa học mới bằng cách gửi tệp Word qua email cho trưởng khoa, người này chuyển tiếp nó cho ủy ban chương trình giảng dạy của trường, người này yêu cầu chỉnh sửa qua email, và cuối cùng gửi nó cho ủy ban toàn trường, người có thể gửi nó cho hội đồng giảng viên. Ở mỗi giai đoạn, đề xuất nằm trong hộp thư đến của ai đó trong nhiều tuần. Không ai có chế độ xem rõ ràng về vị trí của đề xuất trong quy trình, phản hồi đã được đưa ra là gì, hoặc liệu nó có trùng lặp với một khóa học mà khoa khác đã cung cấp hay không.

Tình hình tổng thể cũng không kém phần phân mảnh. Đánh giá chương trình diễn ra theo chu kỳ dài, thường là mỗi 5 đến 7 năm, và quá trình tự đánh giá tạo ra hàng trăm trang tài liệu được lưu trữ trong các thư mục chia sẻ và không bao giờ được xem xét lại cho đến lần đánh giá tiếp theo. Kết quả học tập được lập bản đồ với tiêu chuẩn công nhận trong các bảng tính, nhưng chúng trở nên lỗi thời ngay sau khi được tạo ra. Các chuỗi điều kiện tiên quyết được ghi chép trong danh mục khóa học nhưng không bao giờ được trực quan hóa, dẫn đến các khóa học gây tắc nghẽn, làm chậm tiến độ tốt nghiệp và gây nhầm lẫn cho cố vấn.

Một nghiên cứu về đánh giá chương trình học tại Đại học Cincinnati cho thấy quá trình này khuyến nghị giảm số lượng chương trình từ 574 xuống 328 bằng cách loại bỏ sự trùng lặp và tăng cường hợp tác. Loại tối ưu hóa đó là không thể thực hiện được khi dữ liệu chương trình giảng dạy nằm rải rác trong các tài liệu không liên kết, biên bản cuộc họp của ủy ban mà không ai đọc, và ký ức của giảng viên có thể đã nghỉ hưu.

Cách CU Anschutz giải quyết vấn đề này: Đại học Wake Forest đã thống nhất các nhóm từ các nền tảng độc lập vào một hệ thống duy nhất bằng cách sử dụng Bảng điều khiển ClickUp, đạt được báo cáo dữ liệu thời gian thực và sự đồng bộ giữa các bộ phận. Morey Graham, Giám đốc Dự án Dịch vụ Cựu sinh viên và Nhà tài trợ: Chúng ta hiện có thể hợp tác trong một hệ thống duy nhất và có khả năng hiển thị dữ liệu quan trọng. Điều này cho phép các nhóm khác nhau của chúng ta báo cáo tiến độ, xác định các vấn đề về khối lượng công việc và sức chứa, đồng thời lập kế hoạch một cách chính xác hơn. Chúng ta hiện có thể hợp tác trong một hệ thống duy nhất và dữ liệu quan trọng được hiển thị. Điều này cho phép các nhóm khác nhau của chúng ta báo cáo tiến độ, xác định các vấn đề về khối lượng công việc và sức chứa, đồng thời lập kế hoạch một cách chính xác hơn.

Đó chính là cơ hội ở đây. Không phải để thay thế các cấu trúc quản lý, mà là để hiển thị và theo dõi công việc xung quanh chúng. Cách nhanh nhất để thử nghiệm mô hình này là tạo ra một hệ thống thiết lập kế hoạch giảng dạy hoạt động bên trong nền tảng quản lý dự án của bạn. Muốn thử nghiệm một mô hình tương tự trong quy trình công tác học thuật của bạn? Bắt đầu với mẫu lập kế hoạch chương trình giảng dạy dưới đây và tùy chỉnh nó theo cấu trúc quản lý, cơ quan kiểm định và danh mục chương trình của bạn.

Yêu cầu: Xây dựng không gian làm việc lập kế hoạch chương trình giảng dạy với AI

Sao chép lời nhắc này, dán vào ClickUp Brain để tạo ClickUp Super Agent của riêng bạn, điền thông tin của cơ sở giáo dục, và bạn sẽ có một không gian làm việc lập kế hoạch chương trình giảng dạy hoàn chỉnh với quy trình đề xuất, lịch đánh giá, công cụ lập bản đồ và các quy trình quản lý liên quan.

Kết quả đầu ra sẽ cung cấp cho bạn bản nháp đầu tiên mạnh mẽ về cấu trúc hoạt động của bạn, bao gồm hệ thống phân cấp công việc, luồng phê duyệt, cột mốc đánh giá và các điểm kiểm tra tài liệu. Nhóm của bạn có thể tùy chỉnh nó để phù hợp với cấu trúc quản trị, yêu cầu của cơ quan cấp phép và danh mục chương trình giảng dạy của bạn.

Trợ lý Siêu Đa Năng Lập Kế Hoạch Chương Trình Học

Prompt:

Sau khi bản thiết kế đại lý của bạn được tạo ra, bước tiếp theo là biến nó thành một không gian làm việc thực tế mà nhóm quản lý học thuật của bạn có thể sử dụng hàng ngày.

Cách cài đặt trong ClickUp (4 bước)

Trước khi cài đặt không gian làm việc của bạn, hãy thu thập thông tin mà nhóm của bạn đã sử dụng để quản lý hoạt động chương trình giảng dạy. Thông tin này thường bao gồm cấu trúc ủy ban, biểu mẫu đề xuất, lịch trình chu kỳ đánh giá, bản đồ kết quả học tập, danh mục thỏa thuận liên thông, quy tắc tiên quyết và dòng thời gian catalog. Bắt đầu với dữ liệu đầu vào sạch sẽ giúp các quy trình tự động hóa, bảng điều khiển và quy trình quản trị của bạn trở nên đáng tin cậy hơn.

Tạo cấu trúc không gian làm việc Thiết lập một không gian chuyên dụng có tên Chương trình Giảng dạy & Chương trình Học thuật. Thêm năm thư mục để tổ chức công việc trong suốt vòng đời của chương trình giảng dạy: Đề xuất Khóa học cho các đề xuất đang hoạt động theo giai đoạn đánh giá và quyết định cuối cùng, Đánh giá Chương trình cho kế hoạch chu kỳ đánh giá và công việc tự đánh giá, Kết quả Học tập cho bản đồ kết quả của cơ sở giáo dục và chương trình cùng đang theo dõi đánh giá, Thỏa thuận Liên kết cho các thỏa thuận đối tác và tương đương khóa học, và Quản trị Ủy ban cho chương trình làm việc, biên bản, phiếu bầu và báo cáo hàng năm. Cấu hình Trường Tùy chỉnh cho mỗi công việc trong chương trình giảng dạy Thêm Trường Tùy chỉnh vào các mẫu đề xuất, đánh giá và quản trị của bạn để mỗi công việc trong chương trình giảng dạy bao gồm dữ liệu quan trọng mà nhóm của bạn cần để đưa ra quyết định và theo dõi tiến độ. Bao gồm các trường cho mã khóa học và số khóa học, loại đề xuất, bộ phận đề xuất, số tín chỉ, kỳ học có hiệu lực, giai đoạn đánh giá, sự phù hợp với chứng nhận và năm đánh giá chương trình. Cấu trúc nhất quán này giúp các bảng điều khiển, tự động hóa và theo dõi của ủy ban trở nên đáng tin cậy hơn. Dán lời nhắc vào ClickUp Brain Mở ClickUp Brain trong không gian mới của bạn và dán lời nhắc từ trên vào. Điền các biến số của bạn, bao gồm tên cơ sở giáo dục, số lượng chương trình, cơ quan cấp phép, cấu trúc ủy ban và chu kỳ đánh giá. Sử dụng kết quả được tạo ra để tạo bản nháp đầu tiên cho quy trình đề xuất, mẫu đánh giá, bản đồ kết quả và quy trình quản trị, sau đó tinh chỉnh cho phù hợp với cấu trúc của cơ sở giáo dục của bạn. Thiết lập tự động hóa cho quản lý liên tục Tạo tự động hóa để duy trì tiến độ công việc lập kế hoạch chương trình mà không cần theo dõi thủ công liên tục. Sử dụng quy tắc để đẩy các đề xuất qua các giai đoạn quản trị, đánh dấu các đánh giá bị đình trệ, khởi chạy mẫu tự học cho các đánh giá chương trình sắp tới, bắt đầu gia hạn thỏa thuận liên kết và thông báo cho văn phòng đăng ký khi các đề xuất được phê duyệt đầy đủ.

Tạo một không gian chuyên dụng có tên Chương trình Giảng dạy & Chương trình Học thuật. Thêm năm thư mục để tổ chức công việc trong suốt vòng đời của chương trình giảng dạy: Đề xuất Khóa học cho các đề xuất đang hoạt động theo giai đoạn đánh giá và quyết định cuối cùng, Đánh giá Chương trình cho kế hoạch chu kỳ đánh giá và công việc tự đánh giá, Kết quả Học tập cho bản đồ kết quả của cơ sở giáo dục và chương trình cùng đang theo dõi đánh giá, Thỏa thuận Liên kết cho các thỏa thuận đối tác và tương đương khóa học, và Quản trị Ủy ban cho chương trình làm việc, biên bản, biểu quyết và báo cáo hàng năm.

Thêm các Trường Tùy chỉnh vào các mẫu đề xuất, đánh giá và quản trị của bạn để mọi công việc lập kế hoạch chương trình giảng dạy đều bao gồm dữ liệu quan trọng mà nhóm của bạn cần để đưa ra quyết định và theo dõi tiến độ. Bao gồm các trường cho mã khóa học và số khóa học, loại đề xuất, khoa đề xuất, số tín dụng, kỳ học có hiệu lực, giai đoạn đánh giá, sự phù hợp với chứng nhận và năm đánh giá chương trình. Cấu trúc nhất quán này giúp các bảng điều khiển, tự động hóa và theo dõi ủy ban trở nên đáng tin cậy hơn nhiều.

Mở ClickUp Brain trong không gian mới của bạn và dán lời nhắc từ trên vào. Điền các biến số của bạn, bao gồm tên cơ sở giáo dục, số lượng chương trình, cơ quan cấp phép, cấu trúc ủy ban và chu kỳ đánh giá. Sử dụng kết quả được tạo ra để tạo bản nháp đầu tiên cho quy trình đề xuất, mẫu đánh giá, bản đồ kết quả và quy trình quản trị, sau đó tinh chỉnh cho phù hợp với cấu trúc của cơ sở giáo dục của bạn.

Tạo các quy trình tự động hóa để duy trì tiến độ công việc lập kế hoạch chương trình mà không cần theo dõi thủ công liên tục. Sử dụng quy tắc để đẩy các đề xuất qua các giai đoạn quản trị, đánh dấu các đánh giá bị đình trệ, khởi chạy các mẫu tự học cho các đánh giá chương trình sắp tới, bắt đầu gia hạn thỏa thuận liên kết và thông báo cho văn phòng đăng ký khi các đề xuất được phê duyệt đầy đủ.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bắt đầu với một quy trình làm việc, chẳng hạn như đề xuất khóa học hoặc đánh giá chương trình, trước khi triển khai hệ thống trên toàn bộ quy trình quản lý chương trình giảng dạy. Một dự án thử nghiệm nhỏ giúp nhóm của bạn hoàn thiện cấu trúc công việc, các giai đoạn đánh giá và quyền truy cập trước khi mở rộng quy mô.

Các trường Tùy chỉnh được đề xuất cho các công việc kế hoạch chương trình giảng dạy

Các trường thông tin này tạo ra một hồ sơ hoạt động nhất quán xuyên suốt các đề xuất khóa học, đánh giá chương trình, đánh giá kết quả, thỏa thuận liên kết và quy trình làm việc quản trị.

Trường Loại Mục đích Mã khóa học/số khóa học Văn bản ngắn Mã khóa học như BIOL 301 Loại đề xuất Menu thả xuống Khóa học mới, Sửa đổi, Vô hiệu hóa, Thay đổi chương trình Phòng ban đề xuất Menu thả xuống Phòng ban học thuật chịu trách nhiệm về đề xuất. Số tín chỉ Số Giá trị tín chỉ khóa học Thuật ngữ hiệu quả Menu thả xuống Mùa Thu 2026, Mùa Xuân 2027 và các kỳ tiếp theo. Giai đoạn đánh giá Menu thả xuống Phòng ban, Ủy ban Khoa, Ủy ban Trường, Thượng viện, Hiệu phó, Văn phòng Đăng ký. Định hướng công nhận Nhãn SACSCOC, HLC, AACSB, ABET, NCATE và các tổ chức khác. Năm đánh giá chương trình Ngày Ngày đánh giá tiếp theo đã được lên lịch Trạng thái đề xuất Menu thả xuống Bản nháp, Đang xem xét, Được phê duyệt, Trả lại để chỉnh sửa, Bị từ chối Chương trình liên quan Mối quan hệ Kết nối các đề xuất, đánh giá, bản đồ kết quả hoặc hồ sơ liên kết liên quan đến cùng một chương trình.

Ví dụ về tự động hóa cốt lõi trong kế hoạch chương trình giảng dạy

Sau khi cài đặt các Trường Tùy chỉnh, hãy tạo các quy trình tự động hóa để duy trì tiến độ của các đề xuất, đánh giá và quy trình làm việc của ủy ban mà không cần theo dõi thủ công lặp đi lặp lại.

Khi… Sau đó… Đề xuất khóa học được phê duyệt bởi ủy ban khoa Chuyển sang giai đoạn đánh giá của ủy ban trường và thông báo cho chủ tịch ủy ban trường. Một đề xuất đã ở bất kỳ giai đoạn đánh giá nào trong hơn 21 ngày Gửi lời nhắc nhở cho người đánh giá hiện tại và đánh dấu nó trên bảng điều khiển chương trình giảng dạy. Đánh giá chương trình sẽ diễn ra trong 12 tháng nữa Tạo cấu trúc công việc tự học từ mẫu có sẵn và phân công tác giả cho từng phần. Hợp đồng liên kết sẽ được gia hạn sau 12 tháng Tạo công việc gia hạn và thông báo cho trưởng khoa và văn phòng hiệu trưởng. Tất cả các giai đoạn đánh giá trong đề xuất đều đã được phê duyệt Chuyển sang trạng thái "Sẵn sàng cho phòng Đăng ký" và thông báo cho phòng Đăng ký để cập nhật danh mục. Hạn chót cập nhật danh mục đang đến gần trong 7 ngày Thông báo cho phòng đăng ký và chủ sở hữu đề xuất, sau đó đánh dấu mục này là cần xử lý gấp.

Những gì Agent bao phủ trong toàn bộ vòng đời của chương trình giảng dạy

Một trợ lý AI cho lập kế hoạch chương trình giảng dạy không phải là một chatbot viết mô tả khóa học. Đó là một hệ thống hoạt động bên trong không gian làm việc quản lý dự án của bạn và thực hiện các công việc có cấu trúc, lặp lại mà văn phòng quản lý học thuật hiện đang thực hiện thủ công: chuyển các đề xuất qua các giai đoạn quản trị, đang theo dõi dòng thời gian đánh giá chương trình, duy trì bản đồ kết quả và đảm bảo không có gì bị tắc nghẽn trong hộp thư đến của ai đó.

Giai đoạn vòng đời Việc cần làm của đại lý Nó thay thế cho gì Đề xuất khóa học Đưa đề xuất qua các giai đoạn của khoa, trường, đại học, hội đồng trường và văn phòng hiệu trưởng với trạng thái đang được theo dõi, phân công người đánh giá và đảm bảo tuân thủ thời hạn. Dòng email có tệp đính kèm Word và không hiển thị trạng thái của quy trình. Đánh giá chương trình Lên lịch đánh giá theo chu kỳ, tạo cấu trúc công việc tự học, đang theo dõi việc nộp tài liệu, quản lý logistics của người đánh giá bên ngoài và giám sát việc thực hiện kế hoạch hành động. Lịch đánh giá dựa trên bảng tính và tài liệu tự học trong các thư mục chia sẻ. Lập bản đồ kết quả Quản lý bản đồ chương trình giảng dạy liên kết các Mục tiêu Học tập Cấp độ Cao (CLOs) với Mục tiêu Học tập Cấp độ Chương trình (PLOs) và Mục tiêu Học tập Cấp độ Cá nhân (ILOs), đang theo dõi chu kỳ đánh giá, xác định các khoảng trống nơi kết quả học tập thiếu các khóa học ở mức độ thành thạo. Bảng tính tĩnh được cập nhật một lần trong mỗi lần kiểm định. Điều kiện tiên quyết Xác định chuỗi điều kiện tiên quyết, đánh dấu các khóa học gây tắc nghẽn, đánh giá tác động của các thay đổi đề xuất đối với các khóa học sau đó và kiểm tra tính nhất quán của danh mục. Nội dung danh mục được xem xét thủ công trong quá trình đề xuất khóa học. Phối hợp Theo dõi danh sách các thỏa thuận và ngày gia hạn, duy trì cơ sở dữ liệu tương đương môn học, theo dõi việc sử dụng của sinh viên chuyển trường. Tủ hồ sơ chứa các thỏa thuận đã ký và các quyết định tương đương tạm thời. Quản trị Quản lý lịch trình cuộc họp của ủy ban, đang theo dõi phiếu bầu và các mục cần thực hiện, tạo báo cáo hiệu suất hàng năm, phối hợp giữa các cấp độ ủy ban. Biên bản cuộc họp trong các thư mục chia sẻ và việc chuyển giao thông tin bằng lời nói giữa các chủ tịch ủy ban.

Muốn xem cách các Super Agents hoạt động trong môi trường ClickUp thực tế? Xem video hướng dẫn bên dưới để xem cách các quy trình công việc, công việc và tự động hóa do AI tạo ra được áp dụng trong thực tế.

Các biến thể cho các loại cơ sở giáo dục khác nhau

Thông báo trên áp dụng cho tất cả các cơ sở giáo dục đại học sử dụng ClickUp. Điều chỉnh thông báo cho cơ sở của bạn:

Loại hình cơ sở giáo dục Các điều chỉnh chính Trường đại học nghiên cứu hạng R1 (hơn 200 chương trình) Thêm ủy ban chương trình đào tạo sau đại học như một kênh quản trị riêng biệt. Bao gồm theo dõi chương trình liên ngành giữa các trường. Thêm theo dõi thay đổi đáng kể cho các cơ quan kiểm định (các hình thức mới, địa điểm, cấp độ bằng cấp). Dự kiến có hơn 50 đề xuất mỗi học kỳ. Trường đại học R2 (100–200 chương trình) Kết hợp quản lý chương trình giảng dạy cho bậc đại học và sau đại học nếu các ủy ban có sự trùng lặp. Thêm theo dõi phát triển chương trình phù hợp với nhu cầu thị trường lao động. Tập trung đánh giá chương trình vào các chỉ số khả thi về tuyển sinh bên cạnh chất lượng học thuật. Trường đại học chủ yếu đào tạo bậc đại học (30–100 chương trình) Tập trung vào quản lý chương trình giảng dạy giáo dục đại cương và lập bản đồ yêu cầu cốt lõi. Thêm học tập trải nghiệm (thực tập, dự án tốt nghiệp, du học) như một thành phần chương trình giảng dạy đang được theo dõi. Đơn giản hóa cơ cấu quản lý xuống hai cấp ủy ban. Trường cao đẳng cộng đồng (50–150 chương trình) Tập trung vào việc xác định lộ trình chuyển tiếp và cập nhật chương trình đào tạo cho lực lượng lao động. Theo dõi ý kiến của hội đồng tư vấn cho các chương trình nghề nghiệp. Bao gồm các yêu cầu về sự phù hợp của chương trình giảng dạy ở cấp độ tiểu bang. Theo dõi sự tương đương của các khóa học đăng ký kép. Trường nghề/trường dạy nghề (10–50 chương trình) Tập trung vào các yêu cầu công nhận chương trình (ví dụ: ACICS, COE) và sự phù hợp với chứng chỉ ngành. Thêm vòng phản hồi từ nhà tuyển dụng cho các cập nhật chương trình giảng dạy. Đang theo dõi tỷ lệ đỗ kỳ thi cấp phép như một chỉ số hiệu quả của chương trình giảng dạy. Thay thế cơ chế quản lý của hội đồng giảng viên bằng các quy trình phê duyệt đơn giản hơn.

Thực hiện lập kế hoạch chương trình giảng dạy tại một nơi duy nhất

Lập kế hoạch chương trình giảng dạy gặp khó khăn khi các đề xuất, đánh giá, bản đồ kết quả và hồ sơ quản trị được lưu trữ riêng lẻ trong các hộp thư đến, bảng tính và ổ đĩa chia sẻ. Với ClickUp Brain, Trường Tùy chỉnh và Tự động hóa, cơ sở giáo dục của bạn có thể biến quy trình xử lý đề xuất khóa học, lịch trình đánh giá chương trình, lập bản đồ kết quả học tập, đang theo dõi điều kiện tiên quyết và quản trị ủy ban thành một hệ thống vận hành lặp lại.

Mục tiêu không phải là thay thế danh mục, đề xuất hoặc công cụ đánh giá của bạn. Mục tiêu là giảm bớt công việc phối hợp xung quanh chúng, cải thiện hiển thị qua các giai đoạn quản trị và đảm bảo các quyết định về chương trình giảng dạy được thực hiện dựa trên tài liệu cập nhật, dễ tiếp cận thay vì dựa vào kiến thức nội bộ. Bắt đầu với lời nhắc trên, tùy chỉnh nó theo cấu trúc quản trị và cơ quan đánh giá của bạn, và thiết lập một hệ thống mà nhóm của bạn có thể sử dụng hàng ngày.

Câu hỏi thường gặp về kế hoạch chương trình giảng dạy bằng AI

Đúng. Trợ lý không đưa ra quyết định về chương trình giảng dạy; các ủy ban giảng viên vẫn giữ toàn quyền quyết định. Trợ lý quản lý quy trình làm việc: chuyển các đề xuất qua từng giai đoạn quản lý, đang theo dõi phiếu bầu, quản lý thời hạn và hiển thị toàn bộ quy trình. Quản lý giảng viên trở nên hiệu quả hơn khi quy trình minh bạch và không ai phải hỏi "đề xuất của tôi ở đâu?" qua email.

Không. Curriculog và CourseLeaf là hệ thống quản lý chương trình giảng dạy được thiết kế cho biểu mẫu đề xuất và xuất bản danh mục. ClickUp là lớp quản lý vận hành tổng thể quản lý đánh giá chương trình, đánh giá kết quả, thỏa thuận liên thông, quản trị ủy ban và phối hợp liên bộ phận mà các hệ thống quản lý đề xuất không bao phủ. Chúng hoạt động tốt cùng nhau: Curriculog xử lý biểu mẫu đề xuất chính thức, ClickUp quản lý toàn bộ vòng đời chương trình giảng dạy.

ClickUp được chứng nhận SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 và ISO 42001, hỗ trợ SSO, quyền truy cập dựa trên vai trò và mã hóa dữ liệu khi lưu trữ và truyền tải. Không gian làm việc của ủy ban có thể được giới hạn để chỉ các thành viên ủy ban có thể xem các đề xuất đang được xem xét. Không có dữ liệu nào được sử dụng để đào tạo mô hình AI.

Hệ thống tự động duy trì các tài liệu mà cơ quan kiểm định yêu cầu: bản đồ kết quả học tập, bằng chứng chu kỳ đánh giá, kế hoạch hành động đánh giá chương trình và hồ sơ quản trị. Thay vì phải chuẩn bị gấp rút cho quá trình kiểm định mỗi 5-10 kỳ, cơ sở giáo dục của bạn sẽ duy trì các tài liệu tuân thủ như một phần của hoạt động thường xuyên. Khi đoàn kiểm tra đến, các bằng chứng đã được tổ chức và cập nhật sẵn sàng.

Quyết định về chương trình giảng dạy có tác động lan rộng khắp tổ chức. Các chương trình mới ảnh hưởng đến kế hoạch nguồn lực (nhu cầu phòng học, biên chế giảng viên, ngân sách). Dữ liệu đăng ký khóa học cung cấp thông tin cho hoạt động đăng ký (dấu hiệu nhu cầu chương trình). Tải giảng dạy của giảng viên liên kết với việc đang theo dõi phát triển chuyên môn. Các mối quan hệ của ClickUp cho phép bạn kết nối các công việc chương trình giảng dạy với tất cả các quy trình làm việc sau đó.