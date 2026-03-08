Việc cần làm để thực hiện lập kế hoạch nguồn lực bằng AI

Các khuôn viên trường đại học ở Mỹ chi tiêu ước tính $79 tỷ hàng năm cho không gian không sử dụng trong khi phải đối mặt với một lượng công việc bảo trì bị trì hoãn mà Moody’s ước tính từ $750 tỷ đến $950 tỷ. Các phòng ban ngân sách vẫn phân bổ nguồn lực dựa trên bảng tính của năm trước cộng với các điều chỉnh tăng dần. Một trợ lý AI được tích hợp trong nền tảng quản lý dự án có thể tự động hóa việc theo dõi ngân sách, mô phỏng khối lượng công việc của giảng viên, tối ưu hóa lịch trình lớp học, quản lý vòng đời thiết bị và bảng điều khiển phân bổ tài nguyên chiến lược, giúp các nhà hoạch định có khả năng hiển thị thời gian thực về cách mỗi đô la và mỗi mét vuông được sử dụng.

Dưới đây là một mẫu lệnh AI sẵn sàng để sao chép mà bạn có thể dán vào ClickUp để xây dựng một không gian làm việc lập kế hoạch tài nguyên hoàn chỉnh trong vài phút. Tuy nhiên, trước khi sử dụng nó, hãy xem xét vấn đề mà hệ thống này được thiết kế để giải quyết. Đối với hầu hết các cơ sở giáo dục, vấn đề không phải là thiếu dữ liệu. Vấn đề là ngân sách, cơ sở vật chất, lịch trình, nhân sự và tín hiệu tuyển sinh được lưu trữ trong các hệ thống riêng biệt, do đó các quyết định về tài nguyên được đưa ra mà không có chế độ xem tổng thể.

Ai nên sử dụng thiết lập lập kế hoạch nguồn lực này Thiết lập này được thiết kế dành cho các phòng ban ngân sách, nhóm lập kế hoạch tổ chức, nhân viên của Hiệu phó và Giám đốc Tài chính, lãnh đạo hoạt động học thuật, nhà lập kế hoạch cơ sở vật chất và các nhóm tài chính cần một cách thức kết nối hơn để lập kế hoạch nguồn lực xuyên suốt các bộ phận. Nó đặc biệt hữu ích cho các cơ sở giáo dục đã có hệ thống ghi chép chính thức nhưng vẫn phụ thuộc vào phối hợp thủ công để kết nối lập kế hoạch ngân sách, quyết định khối lượng công việc, sử dụng không gian, thay thế tài sản và chu kỳ lập kế hoạch hàng năm.

Vấn đề: Phòng Ngân sách của bạn đang lập kế hoạch cho năm tới dựa trên bảng tính của năm ngoái, chứ không phải thực tế của năm nay.

Nếu bạn chịu trách nhiệm về lập kế hoạch nguồn lực tại một trường đại học, bạn đã biết sự thiếu liên kết. Các khoa học thuật nộp yêu cầu ngân sách dựa trên các tăng trưởng dần dần. Lịch trình giảng dạy hoạt động trên một hệ thống riêng biệt so với dự báo tuyển sinh. Tính toán khối lượng công việc của giảng viên được thực hiện tại văn phòng hiệu trưởng trong khi quyết định tuyển dụng diễn ra ở cấp trưởng khoa. Và quản lý cơ sở vật chất theo dõi việc sử dụng không gian trong một cơ sở dữ liệu mà không ai trong bộ phận học thuật có thể truy cập.

Số nói lên tất cả. Báo cáo năm 2026 của Occuspace cho thấy hầu hết các cơ sở giáo dục đều đặt mục tiêu tỷ lệ sử dụng không gian ít nhất 70%, nhưng tỷ lệ sử dụng thực tế lại thấp hơn nhiều so với ngưỡng đó, tương đương với $79 tỷ chi tiêu hàng năm cho không gian chưa được sử dụng hết. Trong khi đó, Moody’s Investors Service ước tính rằng các trường cao đẳng và đại học cần tổng cộng từ $750 tỷ đến $950 tỷ để giải quyết vấn đề bảo trì chậm trễ. Thêm vào đó là "vách đá tuyển sinh", nơi 38 bang sẽ chứng kiến sự sụt giảm số lượng học sinh tốt nghiệp trung học cho đến năm 2041, và việc phân bổ nguồn lực thông minh trở thành vấn đề sinh tồn, không còn là mục tiêu xa vời.

Vấn đề cốt lõi là dữ liệu lập kế hoạch nguồn lực được lưu trữ riêng lẻ. Bộ phận Tài chính quản lý ngân sách, Phòng Đăng ký quản lý lịch trình lớp học, Nhân sự quản lý biên chế giảng viên, Cơ sở vật chất quản lý kho không gian, và Công nghệ thông tin quản lý cơ sở dữ liệu tài sản. Không ai có chế độ xem tổng thể. Các quyết định được đưa ra dựa trên thông tin không đầy đủ, và khi bạn nhận ra một khu vực tòa nhà chỉ được sử dụng 30% hoặc một khoa có số lượng nhân viên vượt quá so với số lượng sinh viên, chu kỳ ngân sách đã khóa lại phân bổ cho năm sau.

Cách Đại học Wake Forest giải quyết vấn đề này: Đại học Wake Forest đã thống nhất các nhóm từ các nền tảng độc lập vào một hệ thống duy nhất bằng cách sử dụng Bảng điều khiển ClickUp, đạt được báo cáo dữ liệu thời gian thực và sự đồng bộ giữa các bộ phận. Morey Graham, Giám đốc Dự án Dịch vụ Cựu sinh viên và Nhà tài trợ: "Chúng tôi hiện có thể hợp tác trong một hệ thống duy nhất và hiển thị dữ liệu quan trọng. Điều này cho phép các nhóm khác nhau của chúng tôi báo cáo tiến độ, xác định các vấn đề về khối lượng công việc và sức chứa, đồng thời lập kế hoạch một cách chính xác hơn." Đó chính là cơ hội ở đây. Không phải thay thế các hệ thống tổ chức, mà là tạo ra một lớp vận hành chung xung quanh chúng. Cách nhanh nhất để thử nghiệm mô hình này là thiết lập một hệ thống lập kế hoạch nguồn lực hoạt động bên trong nền tảng quản lý dự án của bạn.

Đó chính là cơ hội ở đây. Không phải thay thế các hệ thống tổ chức, mà là tạo ra một lớp vận hành chung xung quanh chúng. Cách nhanh nhất để thử nghiệm mô hình này là thiết lập một hệ thống lập kế hoạch nguồn lực hoạt động bên trong nền tảng quản lý dự án của bạn. Muốn thử nghiệm một mô hình tương tự trong phòng kế hoạch của bạn? Bắt đầu với mẫu lập kế hoạch tài nguyên dưới đây và tùy chỉnh nó theo mô hình ngân sách, cấu trúc nhân sự và quy mô cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục của bạn.

Muốn thử nghiệm một mô hình tương tự trong phòng kế hoạch của bạn? Bắt đầu với mẫu lập kế hoạch tài nguyên dưới đây và tùy chỉnh nó theo mô hình ngân sách, cấu trúc nhân sự và quy mô cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục của bạn.

Yêu cầu: Xây dựng không gian làm việc lập kế hoạch nguồn lực với AI

Sao chép lời nhắc này, dán vào ClickUp Brain để tạo ra ClickUp Super Agent của riêng bạn, điền thông tin của cơ sở giáo dục của bạn, và bạn sẽ có một không gian làm việc lập kế hoạch tài nguyên hoàn chỉnh với các mẫu ngân sách, bảng điều khiển phân bổ, quy tắc tự động hóa và tất cả.

Kết quả đầu ra sẽ cung cấp cho bạn bản nháp đầu tiên mạnh mẽ về cấu trúc hoạt động của tổ chức, bao gồm hệ thống phân cấp công việc, luồng phê duyệt, đầu vào cho kế hoạch tình huống và các điểm kiểm tra trong quá trình lập kế hoạch. Nhóm của bạn có thể tùy chỉnh nó để phù hợp với mô hình ngân sách, lịch trình lập kế hoạch và ưu tiên của tổ chức.

Kết quả đầu ra sẽ cung cấp cho bạn bản nháp đầu tiên mạnh mẽ về cấu trúc hoạt động của bạn, bao gồm hệ thống phân cấp công việc, luồng phê duyệt, đầu vào cho kế hoạch tình huống và các điểm kiểm tra kế hoạch. Nhóm của bạn sau đó có thể tùy chỉnh nó để phù hợp với mô hình ngân sách, lịch trình kế hoạch và ưu tiên của tổ chức.

Kiến trúc sư không gian làm việc lập kế hoạch tài nguyên cho trường đại học

Prompt:

Cách cài đặt trong ClickUp (4 bước)

Trước khi cài đặt không gian của bạn, hãy thu thập các thông tin kế hoạch mà cơ sở giáo dục của bạn đã sử dụng trong các lĩnh vực tài chính, công tác học thuật, cơ sở vật chất và công nghệ thông tin. Thông tin này thường bao gồm ngân sách hiện tại và của năm trước, phân công khối lượng công việc cho giảng viên, dự báo số lượng sinh viên, dữ liệu về kho phòng và sử dụng phòng, danh sách tài sản, lịch trình thay thế và các mốc thời gian kế hoạch hàng năm. Bắt đầu với các thông tin đầu vào chính xác sẽ giúp các quy trình tự động hóa, bảng điều khiển và quyết định phân bổ của bạn trở nên đáng tin cậy hơn.

Tạo cấu trúc không gian làm việc Thiết lập một không gian chuyên dụng có tên Kế hoạch Tài nguyên Tổ chức. Thêm năm thư mục để tổ chức công việc trong suốt chu kỳ lập kế hoạch: Kế hoạch Ngân sách cho ngân sách hoạt động, yêu cầu vốn và điều chỉnh, Khối lượng công việc của giảng viên cho phân công giảng dạy, thời gian nghỉ và nhân sự giảng viên thỉnh giảng, Không gian & Lịch trình cho việc quản lý kho phòng, đang theo dõi sử dụng và xung đột lịch trình, Tài sản & Thiết bị cho tài sản CNTT, thiết bị nghiên cứu, giấy phép phần mềm và kế hoạch thay thế, và Lịch trình Lập kế hoạch cho các cột mốc quan trọng của chu kỳ ngân sách, bài nộp/gửi tài liệu và tài liệu cho ban quản trị. Cấu hình Trường Tùy chỉnh cho mỗi công việc tài nguyên Thêm Trường Tùy chỉnh vào các mẫu ngân sách, Khối lượng công việc, không gian và tài sản của bạn để mỗi bản ghi bao gồm dữ liệu quan trọng mà nhóm của bạn cần cho việc lập kế hoạch và ra quyết định. Bao gồm các trường cho danh mục ngân sách, bộ phận, trung tâm chi phí, năm tài chính, chênh lệch, tỷ lệ sử dụng, tuổi tài sản, ưu tiên thay thế và trạng thái lập kế hoạch. Cấu trúc nhất quán này giúp các bảng điều khiển, tự động hóa và báo cáo liên chức năng trở nên đáng tin cậy hơn nhiều. Dán lời nhắc vào ClickUp Brain Mở ClickUp Brain trong không gian mới của bạn và dán lời nhắc ở trên. Điền các biến số của bạn, bao gồm tên cơ sở giáo dục, ngân sách hoạt động, số lượng nhân viên giảng dạy và nhân viên hành chính (FTE), số lượng tòa nhà, tổng diện tích sàn và mô hình ngân sách. Sử dụng kết quả được tạo ra để tạo bản nháp đầu tiên của cấu trúc ngân sách, mẫu khối lượng công việc, hệ thống theo dõi không gian và logic tự động hóa, sau đó tinh chỉnh nó cho các quy trình kế hoạch của bạn. Thiết lập tự động hóa cho quản lý liên tục Tạo các quy trình tự động hóa để duy trì quá trình lập kế hoạch diễn ra suôn sẻ mà không cần theo dõi thủ công liên tục. Sử dụng quy tắc để cảnh báo về sự chênh lệch ngân sách, tạo yêu cầu thay thế cho tài sản cũ, xác định các phòng không được sử dụng hiệu quả, nâng cấp các bài nộp/gửi bị trì hoãn và khởi chạy các công việc cho từng cột mốc lập kế hoạch hàng năm trước khi hạn chót trôi qua.

Tạo một không gian chuyên dụng có tên Kế hoạch Tài nguyên Tổ chức. Thêm năm thư mục để tổ chức công việc trong suốt chu kỳ lập kế hoạch: Kế hoạch Ngân sách cho ngân sách hoạt động, yêu cầu vốn và điều chỉnh, Khối lượng công việc của giảng viên cho phân công giảng dạy, thời gian nghỉ và nhân sự giảng viên thỉnh giảng, Không gian & Lịch trình cho việc quản lý kho phòng, theo dõi sử dụng và xung đột lịch trình, Tài sản & Thiết bị cho tài sản CNTT, thiết bị nghiên cứu, giấy phép phần mềm và kế hoạch thay thế, và Lịch trình Kế hoạch cho các cột mốc quan trọng của chu kỳ ngân sách, bài nộp/gửi tài liệu và tài liệu cho ban quản trị.

Thêm các trường tùy chỉnh vào các mẫu ngân sách, khối lượng công việc, không gian và tài sản của bạn để mỗi bản ghi bao gồm dữ liệu quan trọng mà nhóm của bạn cần cho việc lập kế hoạch và ra quyết định. Bao gồm các trường cho danh mục ngân sách, bộ phận, trung tâm chi phí, năm tài chính, chênh lệch, tỷ lệ sử dụng, tuổi tài sản, ưu tiên thay thế và trạng thái lập kế hoạch. Cấu trúc nhất quán này giúp các bảng điều khiển, tự động hóa và báo cáo liên chức năng trở nên đáng tin cậy hơn nhiều.

Mở ClickUp Brain trong không gian mới của bạn và dán lời nhắc từ trên vào. Điền các biến số của bạn, bao gồm tên cơ sở giáo dục, ngân sách hoạt động, số lượng nhân viên giảng dạy và nhân viên hành chính (FTE), số lượng tòa nhà, tổng diện tích sàn và mô hình ngân sách. Sử dụng kết quả được tạo ra để tạo bản nháp đầu tiên của cấu trúc ngân sách, mẫu khối lượng công việc, hệ thống theo dõi không gian và logic tự động hóa, sau đó tinh chỉnh nó cho các quy trình kế hoạch của bạn.

Tạo các quy trình tự động hóa để duy trì tiến độ lập kế hoạch mà không cần theo dõi thủ công liên tục. Sử dụng quy tắc để cảnh báo về sự chênh lệch ngân sách, tạo yêu cầu thay thế cho tài sản cũ, xác định các phòng không được sử dụng hiệu quả, nâng cấp các bài nộp/gửi bị trì hoãn và khởi chạy các công việc cho từng cột mốc lập kế hoạch hàng năm trước khi hết hạn.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bắt đầu với một lĩnh vực lập kế hoạch cụ thể, chẳng hạn như theo dõi ngân sách, Khối lượng công việc của giảng viên hoặc sử dụng không gian, trước khi triển khai hệ thống trên toàn cơ sở giáo dục. Một dự án thử nghiệm quy mô nhỏ giúp nhóm của bạn hoàn thiện cấu trúc công việc, quy tắc tự động hóa và các chế độ xem báo cáo trước khi mở rộng quy mô.

Các trường Tùy chỉnh được đề xuất cho các công việc lập kế hoạch tài nguyên

Các trường thông tin này tạo ra một bản ghi hoạt động nhất quán trên các ngân sách, khối lượng công việc, phòng ốc, tài sản và các công việc trong chu kỳ kế hoạch.

Trường Loại Mục đích Danh mục ngân sách Menu thả xuống Nhân sự, Hoạt động, Vốn, Doanh thu Phòng ban Menu thả xuống Bộ phận hoặc đơn vị chịu trách nhiệm về nguồn lực Trung tâm chi phí Văn bản ngắn Mã định danh đơn vị ngân sách hoặc tài khoản Năm tài chính Menu thả xuống Năm kế hoạch hoặc báo cáo Sự chênh lệch Tiền tệ hoặc Số (%) Sự khác biệt giữa kế hoạch và thực tế Tỷ lệ sử dụng Số (%) Tỷ lệ sử dụng phòng, tài sản hoặc nhân sự Tuổi thọ tài sản Số Số năm kể từ khi mua hoặc triển khai Ưu tiên thay thế Menu thả xuống Thấp, Trung bình, Cao, Quan trọng Trạng thái lập kế hoạch Menu thả xuống Bản nháp, Đang xem xét, Được phê duyệt, Đã triển khai Yêu cầu liên quan Mối quan hệ Kết nối các ngân sách liên quan, kế hoạch khối lượng công việc, công việc phòng ban hoặc yêu cầu vốn.

📘 Xem thêm: Xem tất cả các loại Trường Tùy chỉnh để quyết định trường nào phù hợp nhất cho quy trình xử lý đơn xin tài trợ của bạn.

Các ví dụ về tự động hóa cốt lõi cho kế hoạch nguồn lực

Sau khi cài đặt các Trường Tùy chỉnh, hãy tạo các quy trình tự động hóa để duy trì việc quản lý ngân sách, lập kế hoạch sức chứa và chu kỳ đánh giá hàng năm mà không cần theo dõi thủ công lặp đi lặp lại.

Khi… Sau đó… Một dòng ngân sách vượt quá 90% phân bổ hàng năm trước quý 3 Thay đổi trạng thái thành "Có nguy cơ" và thông báo cho chuyên viên phân tích ngân sách và trưởng bộ phận. Doanh thu giảm hơn 5% so với dự báo Tạo công việc kiểm tra chênh lệch và thông báo cho hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng phụ trách khu vực. Một phòng có tỷ lệ sử dụng dưới 40% trong kỳ học Đánh dấu để xem xét và giao công việc tối ưu hóa không gian. Một tài sản đạt 80% tuổi thọ hữu ích của nó Tạo yêu cầu lập kế hoạch thay thế và giao cho người quản lý bộ phận. Hạn chót bài nộp/gửi của phòng ban còn 7 ngày nữa Gửi lời nhắc nhở và tạo công việc theo dõi cho người đánh giá được phân công. Ngày cột mốc phê duyệt của Bảng đã được đạt được Tạo danh sách kiểm tra tài liệu cho Bảng và giao tất cả các công việc con kiểm tra cuối cùng.

📘 Xem thêm: Tìm hiểu cách Trường Tùy chỉnh hoạt động trong tự động hóa.

Những gì Agent bao phủ trong toàn bộ chu kỳ lập kế hoạch tài nguyên

Một trợ lý AI cho lập kế hoạch tài nguyên không phải là chatbot trả lời các câu hỏi về mô hình ngân sách. Đó là một hệ thống hoạt động bên trong không gian làm việc quản lý dự án của bạn và thực hiện các công việc có cấu trúc, lặp lại mà phòng lập kế hoạch hiện đang thực hiện thủ công: tổng hợp yêu cầu ngân sách, theo dõi việc sử dụng không gian, giám sát vòng đời tài sản và cảnh báo các chênh lệch trước khi chúng trở thành khủng hoảng.

Giai đoạn vòng đời Việc cần làm của nhân viên Nó thay thế cho gì Phát triển ngân sách Tạo mẫu ngân sách dựa trên dữ liệu năm trước, quản lý quy trình bài nộp/gửi - xem xét - phê duyệt, và tổng hợp các yêu cầu từ các bộ phận thành các báo cáo tổng hợp theo đơn vị và toàn trường. Các bảng tính được gửi qua email giữa các phòng ban, hiệu trưởng và phòng ngân sách. Khối lượng công việc của giảng viên Theo dõi khối lượng giảng dạy, thời gian nghỉ phép và tỷ lệ nhân sự giảng dạy thỉnh giảng theo từng khoa, cảnh báo các bất cân đối và mô phỏng các kịch bản thay đổi về số lượng sinh viên. Bảng tính của Văn phòng Hiệu phó được cập nhật một lần mỗi học kỳ. Tối ưu hóa không gian Theo dõi tỷ lệ sử dụng phòng học, xác định các phòng bị sử dụng ít hoặc quá tải, và cảnh báo các xung đột lịch trình hoặc vấn đề liên quan đến ADA. Dữ liệu xuất từ hệ thống đăng ký được phân tích thủ công vào cuối năm. Quản lý tài sản Theo dõi vòng đời thiết bị, tạo yêu cầu thay thế khi đạt ngưỡng, tổng hợp nhu cầu vốn vào yêu cầu ngân sách hàng năm. Danh sách thiết bị theo từng phòng ban trong các tệp riêng biệt Phân tích chiến lược Tính toán tỷ lệ chi phí trên mỗi giờ tín chỉ, chi phí trên mỗi bằng cấp và doanh thu trên mỗi sinh viên kèm phân tích xu hướng và các chỉ số so sánh với đối tác. Báo cáo hàng năm được lập thủ công cho các buổi trình bày trước ban quản trị. Quản lý chu kỳ Tự động hóa lịch trình lập kế hoạch hàng năm với các nhắc nhở về cột mốc thời gian, theo dõi tài liệu và quy trình phê duyệt từ cuộc họp ngân sách đến sự chấp thuận của ban quản trị. Nhắc nhở lịch và email theo dõi thủ công

Muốn xem cách Super Agents hoạt động trong môi trường ClickUp thực tế? Xem video hướng dẫn bên dưới để xem cách các quy trình làm việc, công việc và tự động hóa do AI tạo ra được áp dụng trong thực tế.

Các biến thể cho các loại cơ sở giáo dục khác nhau

Thông báo trên áp dụng cho tất cả các cơ sở giáo dục đại học sử dụng ClickUp. Điều chỉnh thông báo cho cơ sở của bạn:

Loại hình cơ sở giáo dục Các điều chỉnh chính Trường đại học nghiên cứu hạng R1 (ngân sách trên $500 triệu) Thêm phân bổ doanh thu RCM theo trường. Bao gồm đang theo dõi thu hồi chi phí gián tiếp theo phòng ban. Thêm phân bổ không gian nghiên cứu và chỉ số sử dụng phòng thí nghiệm. Xây dựng kế hoạch vốn đa năm cho cơ sở hạ tầng nghiên cứu. Trường đại học R2 (ngân sách từ $100 triệu đến $500 triệu) Kết hợp các yếu tố RCM với kiểm soát ngân sách tập trung. Đơn giản hóa việc theo dõi không gian theo các danh mục giảng dạy và hành chính. Thêm các mô hình điều chỉnh ngân sách dựa trên số lượng sinh viên cho các đơn vị phụ thuộc vào học phí. Trường đại học chủ yếu đào tạo bậc đại học (ngân sách từ $50 triệu đến $100 triệu) Tập trung vào hiệu quả chi phí giảng dạy và tỷ lệ sinh viên trên giảng viên. Đơn giản hóa kế hoạch vốn để ưu tiên bảo trì trì hoãn. Thêm theo dõi tỷ lệ rút vốn từ quỹ đầu tư nếu trường phụ thuộc vào quỹ này. Trường cao đẳng cộng đồng (ngân sách từ $20 triệu đến $100 triệu) Tập trung vào công thức phân bổ kinh phí từ ngân sách nhà nước và các chỉ số đánh giá hiệu quả kinh phí. Thêm theo dõi chi phí chương trình đào tạo nhân lực. Đơn giản hóa phân loại không gian thành các danh mục lớp học và phòng thí nghiệm. Theo dõi doanh thu từ chương trình học song song riêng biệt. Trường nghề/trường dạy nghề (ngân sách từ $5 triệu đến $50 triệu) Tập trung vào theo dõi lợi nhuận và lỗ (P&L) ở cấp độ chương trình. Thêm doanh thu từ đào tạo do nhà tuyển dụng tài trợ. Theo dõi tỷ lệ placement như một yếu tố đầu vào cho phân bổ tài nguyên. Thay thế mô hình tính toán khối lượng công việc của giảng viên bằng việc sử dụng giảng viên theo chương trình.

Quản lý lập kế hoạch tài nguyên tại một nơi duy nhất

Kế hoạch nguồn lực sẽ gặp khó khăn khi ngân sách, khối lượng công việc, không gian và tài sản được quản lý trong các hệ thống riêng biệt mà không có chế độ xem chung về hoạt động. Với ClickUp Brain, Trường Tùy chỉnh và Tự động hóa, cơ sở giáo dục của bạn có thể biến kế hoạch ngân sách, mô hình hóa khối lượng công việc của giảng viên, theo dõi sử dụng không gian, quản lý vòng đời tài sản và các mốc thời gian lập kế hoạch hàng năm thành một hệ thống hoạt động lặp lại.

Mục tiêu không phải là thay thế hệ thống ERP, phần mềm lập kế hoạch hoặc cơ sở dữ liệu cơ sở vật chất của bạn. Mục tiêu là giảm bớt công việc phối hợp xung quanh chúng, cải thiện khả năng hiển thị xuyên suốt các bộ phận và giúp nhóm của bạn đưa ra quyết định phân bổ dựa trên thực tế hiện tại thay vì bảng tính của năm ngoái. Bắt đầu với lời nhắc trên, tùy chỉnh nó theo mô hình ngân sách và ưu tiên kế hoạch của cơ sở giáo dục của bạn, và thiết lập một hệ thống mà nhóm của bạn có thể sử dụng hàng ngày.

Câu hỏi thường gặp về kế hoạch nguồn lực sử dụng AI

Đúng vậy. Hệ thống tạo ra các cấu trúc theo dõi ngân sách riêng biệt cho từng trung tâm doanh thu (khoa hoặc trường), bao gồm phân bổ học phí, thu hồi chi phí gián tiếp, tính toán trợ cấp (thuế) và phân bổ dịch vụ chung. Nó không thay thế các tính toán tài chính của hệ thống ERP, nhưng hiển thị cho các hiệu trưởng và trưởng khoa tình hình tài chính của trung tâm mình trong thời gian thực mà không cần chờ báo cáo hàng tháng từ phòng ngân sách.

Giao diện bao gồm các đầu vào mô phỏng kịch bản liên kết sự thay đổi số lượng sinh viên với tác động ngân sách. Khi dự báo số lượng sinh viên thay đổi, hệ thống sẽ cảnh báo các dòng ngân sách bị ảnh hưởng (nhân sự giảng dạy thỉnh giảng, số lượng lớp học, doanh thu học phí) để các nhà hoạch định có thể điều chỉnh phân bổ trước khi năm tài chính bắt đầu, thay vì phát hiện thiếu hụt giữa năm.

ClickUp đạt các chứng nhận SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 và ISO 42001, hỗ trợ SSO, quyền truy cập dựa trên vai trò và mã hóa dữ liệu khi lưu trữ và truyền tải. Dữ liệu ngân sách có thể được giới hạn để trưởng bộ phận chỉ xem đơn vị của mình trong khi hiệu trưởng xem các phân viện của mình. Không có dữ liệu nào được sử dụng để đào tạo mô hình AI.

Đúng vậy. Các công cụ lập kế hoạch doanh nghiệp xử lý mô hình tài chính phức tạp và tính toán hệ thống ghi chép. Trợ lý ClickUp quản lý khía cạnh vận hành: quản lý quy trình nộp hồ sơ, đang theo dõi phê duyệt, phối hợp giữa các bên liên quan và cung cấp trách nhiệm cụ thể cho từng quyết định ngân sách. Hai hệ thống hoạt động cùng nhau: Adaptive mô phỏng số liệu, ClickUp quản lý quy trình.

Lập kế hoạch tài nguyên ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực hoạt động. Hoạt động tuyển sinh cung cấp dự báo tuyển sinh, từ đó xác định ngân sách thu nhập học phí. Quản lý quỹ tài trợ ảnh hưởng đến việc thu hồi chi phí gián tiếp. Lập kế hoạch chương trình giảng dạy xác định nhu cầu phòng học. Các trường mối quan hệ trong ClickUp kết nối các công việc lập kế hoạch tài nguyên với các quy trình làm việc trước và sau đó.