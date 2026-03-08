Việc cần làm để thực hiện quản lý nghiên cứu bằng AI

Các nhà nghiên cứu tại các trường đại học của Hoa Kỳ dành 44,3% thời gian nghiên cứu được tài trợ từ liên bang cho các công việc hành chính thay vì nghiên cứu thực tế. Trên toàn ngành, chi phí tuân thủ liên quan đến nghiên cứu ước tính lên đến $10 tỷ mỗi năm. Một trợ lý AI được tích hợp trong nền tảng quản lý dự án có thể tự động hóa việc theo dõi quy trình, giám sát tuân thủ, công bố xung đột lợi ích, kiểm tra an toàn phòng thí nghiệm và phối hợp giữa các nhà nghiên cứu chính, giúp các nhà quản lý nghiên cứu và giảng viên tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần.

Dưới đây là một mẫu lệnh AI sẵn sàng để sao chép mà bạn có thể dán vào ClickUp để xây dựng một không gian làm việc quản lý nghiên cứu hoàn chỉnh trong vài phút. Tuy nhiên, trước khi sử dụng nó, bạn nên xem xét tình trạng phức tạp về mặt vận hành mà hệ thống này được thiết kế để giải quyết. Đối với hầu hết các văn phòng nghiên cứu, vấn đề không phải là thiếu hệ thống. Đó là công việc phối hợp thủ công được phân tán trên các nền tảng quy trình, bảng tính, hộp thư đến và các công cụ tuân thủ không kết nối với nhau.

Ai nên sử dụng thiết lập quản lý nghiên cứu này: Thiết lập này được thiết kế cho các văn phòng tuân thủ nghiên cứu, quản trị viên IRB và IACUC, lãnh đạo hoạt động nghiên cứu, điều phối viên tuân thủ, nhóm kiểm soát xuất khẩu và nhân viên hỗ trợ giảng viên quản lý các môi trường nghiên cứu có nhiều quy trình hoặc yêu cầu tuân thủ cao. Điều này đặc biệt hữu ích cho các tổ chức đã có hệ thống bài nộp/gửi hồ sơ sẵn có nhưng vẫn phụ thuộc vào việc phối hợp thủ công để quản lý việc gia hạn, kiểm tra, công bố và theo dõi giữa các nhóm.

Vấn đề: Văn phòng Nghiên cứu của bạn đang bị ngập trong giấy tờ tuân thủ trong khi các nhà nghiên cứu chính (PIs) đang chờ đợi câu trả lời.

Nếu bạn làm việc trong văn phòng nghiên cứu, tình huống này không còn xa lạ. Nhóm của bạn quản lý hàng trăm quy trình nghiên cứu đang hoạt động trên các cơ quan như IRB, IACUC, IBC và kiểm soát xuất khẩu, mỗi quy trình có yêu cầu nộp hồ sơ, dòng thời gian xem xét và dòng thời gian gia hạn riêng. Các thông báo về xung đột lợi ích được gửi đến theo các dòng thời gian khác nhau từ các cơ quan khác nhau. Kiểm tra an toàn phòng thí nghiệm đang được theo dõi trong một hệ thống, kế hoạch quản lý dữ liệu trong một hệ thống khác và thông báo về phát minh trong một hệ thống thứ ba.

Cuộc khảo sát về Khối lượng công việc của Giảng viên năm 2018 của Liên minh Thử nghiệm Liên bang đã xác nhận điều mà các nhà quản lý nghiên cứu đã biết: giảng viên báo cáo dành 44,3% thời gian nghiên cứu của họ cho các công việc hành chính, tăng từ 42% trong các cuộc khảo sát trước đó, và không có dấu hiệu cải thiện dù đã có nhiều năm hứa hẹn của chính phủ về việc giảm bớt gánh nặng. Trong khi đó, toàn bộ ngành giáo dục đại học chi khoảng $27 tỷ mỗi năm cho việc tuân thủ quy định liên bang, trong đó $10 tỷ được dành trực tiếp cho việc tuân thủ liên quan đến nghiên cứu.

Điều này khác với quản lý tài trợ, tập trung vào chu kỳ tài chính của các khoản tài trợ. Quản lý nghiên cứu có phạm vi rộng hơn. Nó bao gồm các hệ thống tuân thủ, quản trị và vận hành hỗ trợ việc phê duyệt quy trình, công bố, kiểm tra, quản trị dữ liệu và phối hợp đa nhóm trong toàn bộ doanh nghiệp nghiên cứu. Tại nhiều cơ sở, công việc này vẫn được duy trì bằng trí nhớ tổ chức, chuỗi email và bảng tính mà không ai hoàn toàn tin tưởng.

Cách CU Anschutz giải quyết vấn đề này: Trường Đại học Colorado (CU) đã thay thế năm hệ thống cũ bằng ClickUp cho hơn 170 người dùng trong nhóm IT tập trung của mình. Việc báo cáo thủ công đã giảm xuống còn zero. Anna Alex, Giám đốc Dịch vụ Công nghệ Trường học: Tinh thần của nhóm đã được nâng cao vì mọi người muốn giải quyết vấn đề, chứ không phải tạo bảng pivot. Tinh thần của nhóm đã được nâng cao vì mọi người muốn giải quyết vấn đề, chứ không phải tạo bảng pivot.

Đó chính là cơ hội ở đây. Không phải để thay thế các hệ thống của tổ chức, mà là để giảm bớt công việc phối hợp thủ công xung quanh chúng. Cách nhanh nhất để thử nghiệm mô hình này là thiết lập một hệ thống quản lý nghiên cứu hoạt động bên trong nền tảng quản lý dự án của bạn.

Gợi ý: Xây dựng không gian làm việc quản lý nghiên cứu của bạn với AI

Sao chép lời nhắc này, dán vào ClickUp Brain để tạo ClickUp Super Agent của riêng bạn, nhập thông tin của tổ chức, và bạn sẽ có một không gian làm việc quản lý nghiên cứu hoàn chỉnh với trình theo dõi quy trình, lịch tuân thủ, quy tắc tự động hóa và các quy trình liên quan.

Kết quả đầu ra sẽ cung cấp cho bạn bản nháp đầu tiên mạnh mẽ về cấu trúc hoạt động của bạn, bao gồm hệ thống phân cấp công việc, logic thời hạn và các điểm kiểm tra tuân thủ. Nhóm của bạn có thể tùy chỉnh nó để phù hợp với loại hình tổ chức, các ủy ban đánh giá và yêu cầu của nhà tài trợ.

Siêu Trợ lý Quản lý Nghiên cứu

Muốn thử nghiệm một mô hình tương tự trong văn phòng nghiên cứu của bạn? Bắt đầu với mẫu quản lý nghiên cứu dưới đây và tùy chỉnh nó cho phù hợp với cơ sở của bạn!

Prompt:

→ Sẵn sàng xây dựng Super Agent quản lý nghiên cứu đầu tiên của bạn? Mở ClickUp Brain và dán lời nhắc trên để tạo cấu trúc không gian làm việc với theo dõi quy trình, cột mốc tuân thủ và quy trình xử lý sự cố. Miễn phí để bắt đầu.

Sau khi bản thiết kế đại lý của bạn được tạo ra, bước tiếp theo là biến nó thành một không gian làm việc thực tế mà văn phòng nghiên cứu của bạn có thể sử dụng hàng ngày.

Cách cài đặt trong ClickUp (4 bước)

Trước khi thiết lập không gian làm việc của bạn, hãy thu thập thông tin mà nhóm của bạn đã sử dụng để quản lý hoạt động nghiên cứu. Thông tin này thường bao gồm danh sách các quy trình đang hoạt động, quyền sở hữu của nhà nghiên cứu chính (PI), ngày hết hạn, chu kỳ công bố, lịch kiểm tra, yêu cầu của nhà tài trợ, hồ sơ đào tạo và bất kỳ hệ thống nào hiện đang được sử dụng để theo dõi IRB, IACUC, IBC hoặc COI. Bắt đầu với dữ liệu đầu vào sạch sẽ giúp các quy trình tự động hóa, bảng điều khiển và quy trình xử lý sự cố của bạn đáng tin cậy hơn nhiều.

Tạo cấu trúc không gian làm việc của bạn Tạo một không gian chuyên dụng có tên Quản lý Nghiên cứu. Thêm năm thư mục để tổ chức công việc trong suốt chu kỳ quản lý nghiên cứu: Quản lý Quy trình cho các đánh giá của Ủy ban Đạo đức Nghiên cứu (IRB), Ủy ban Đạo đức Sử dụng Động vật (IACUC), Ủy ban Đạo đức Sinh học (IBC) và kiểm soát xuất khẩu, Tuân thủ & Tiết lộ cho việc tiết lộ xung đột lợi ích và tuân thủ đào tạo, An toàn Phòng thí nghiệm cho các cuộc kiểm tra và hành động khắc phục, Sở hữu Trí tuệ & Phát minh cho việc tiết lộ và hoạt động đăng ký bằng sáng chế, và Nhóm Nghiên cứu cho các dự án có nhiều nhà nghiên cứu chính (PI), hợp đồng phụ và thay đổi nhân sự. Cấu hình các Trường Tùy chỉnh cho mỗi công việc nghiên cứu Thêm các Trường Tùy chỉnh vào mẫu quy trình và mẫu công việc tuân thủ của bạn để nhóm có thể theo dõi cùng một dữ liệu cốt lõi xuyên suốt các quy trình nghiên cứu. Bao gồm các trường như số quy trình, nhà nghiên cứu chính, loại đánh giá, cơ quan tài trợ, trạng thái tuân thủ, ngày hết hạn, mức độ rủi ro và các khoản tài trợ liên quan. Cấu trúc nhất quán này giúp các bảng điều khiển, tự động hóa và quy trình nâng cấp trở nên đáng tin cậy hơn. Dán lệnh vào ClickUp Brain Mở ClickUp Brain trong không gian mới của bạn và dán lệnh từ trên vào. Điền các biến số của bạn, bao gồm tên cơ sở, loại cơ sở, chi phí nghiên cứu, số lượng quy trình đang hoạt động, kích thước nhân sự và nhà tài trợ chính. Sử dụng kết quả được tạo ra để tạo bản nháp đầu tiên của hệ thống đang theo dõi quy trình, lịch tuân thủ và logic tự động hóa, sau đó tinh chỉnh nó cho quy trình làm việc của cơ sở bạn. Thiết lập tự động hóa cho quản lý liên tục Tạo các quy trình tự động hóa để duy trì công việc quản lý nghiên cứu mà không cần theo dõi thủ công liên tục. Sử dụng quy tắc để kích hoạt các công việc gia hạn quy trình, khởi động chu kỳ công bố xung đột lợi ích hàng năm, nâng cấp các phát hiện an toàn phòng thí nghiệm chưa được giải quyết, tạo công việc báo cáo Bayh-Dole và đánh dấu các thay đổi nhân sự quan trọng yêu cầu thông báo cho nhà tài trợ.

Tạo một không gian chuyên dụng có tên Quản lý Nghiên cứu. Thêm năm thư mục để tổ chức công việc trong suốt chu kỳ quản lý nghiên cứu: Quản lý Quy trình cho các đánh giá của Ủy ban Đạo đức Nghiên cứu (IRB), Ủy ban Đạo đức Sử dụng Động vật (IACUC), Ủy ban Đạo đức Sinh học (IBC) và kiểm soát xuất khẩu, Tuân thủ & Tiết lộ cho việc tiết lộ xung đột lợi ích và tuân thủ đào tạo, An toàn Phòng thí nghiệm cho các cuộc kiểm tra và hành động khắc phục, Sở hữu Trí tuệ & Phát minh cho việc tiết lộ và hoạt động đăng ký bằng sáng chế, và Nhóm Nghiên cứu cho các dự án có nhiều nhà nghiên cứu chính (PI), hợp đồng phụ và thay đổi nhân sự.

Thêm các Trường Tùy chỉnh vào mẫu quy trình và mẫu công việc tuân thủ của bạn để nhóm có thể theo dõi cùng một dữ liệu cốt lõi xuyên suốt các quy trình nghiên cứu. Bao gồm các trường cho số quy trình, nhà nghiên cứu chính, loại đánh giá, cơ quan tài trợ, trạng thái tuân thủ, ngày hết hạn, mức độ rủi ro và các khoản tài trợ liên quan. Cấu trúc nhất quán này giúp các bảng điều khiển, tự động hóa và quy trình nâng cấp trở nên đáng tin cậy hơn nhiều.

Mở ClickUp Brain trong không gian mới của bạn và dán lời nhắc từ trên vào. Điền các biến số của bạn, bao gồm tên cơ sở, loại cơ sở, chi phí nghiên cứu, số lượng quy trình đang hoạt động, kích thước nhân sự và nhà tài trợ chính. Sử dụng kết quả được tạo ra để tạo bản nháp đầu tiên của hệ thống theo dõi quy trình, lịch tuân thủ và logic tự động hóa, sau đó tinh chỉnh nó cho quy trình làm việc của cơ sở của bạn.

Tạo các quy trình tự động hóa để duy trì công việc quản lý nghiên cứu mà không cần theo dõi thủ công liên tục. Sử dụng quy tắc để kích hoạt các công việc gia hạn quy trình nghiên cứu, khởi động chu kỳ công bố xung đột lợi ích hàng năm, nâng cấp các phát hiện an toàn phòng thí nghiệm chưa được giải quyết, tạo các công việc báo cáo Bayh-Dole và đánh dấu các thay đổi nhân sự quan trọng yêu cầu thông báo cho nhà tài trợ.

Sẵn sàng biến các quy trình này thành một hệ thống có thể lặp lại? Tạo Không gian Làm việc quản lý nghiên cứu của bạn trong ClickUp.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bắt đầu với một văn phòng, loại quy trình hoặc quy trình tuân thủ trước khi triển khai hệ thống trên toàn bộ doanh nghiệp nghiên cứu. Một dự án thử nghiệm nhỏ giúp nhóm của bạn hoàn thiện cấu trúc, quy tắc tự động hóa và quyền truy cập trước khi mở rộng quy mô.

Các Trường Tùy chỉnh được khuyến nghị cho các công việc quản lý nghiên cứu

Các trường thông tin này tạo ra một bản ghi hoạt động nhất quán xuyên suốt các quy trình, thông báo, kiểm tra và quy trình làm việc của nhóm nghiên cứu, giúp các bảng điều khiển và tự động hóa trở nên hữu ích hơn nhiều.

Trường Loại Mục đích Số quy trình Văn bản ngắn Mã định danh của Ủy ban Đạo đức Nghiên cứu (IRB), Ủy ban Đạo đức Sử dụng Động vật (IACUC) hoặc Ủy ban Đạo đức Sinh học (IBC) Nghiên cứu viên chính Người dùng Nhà nghiên cứu chính Loại đánh giá Menu thả xuống Miễn trừ, Xét duyệt nhanh, Hội đồng đầy đủ, Không áp dụng Cơ quan tài trợ Menu thả xuống NSF, NIH, DOE, DOD, ED, Quỹ, Bang, Khác Trạng thái tuân thủ Menu thả xuống Tuân thủ, Cần hành động, Quá hạn, Đang xem xét Hạn sử dụng Ngày Hết hạn quy trình hoặc chứng chỉ Mức độ rủi ro Menu thả xuống Thấp, Trung bình, Cao, Quan trọng Các khoản tài trợ liên quan Mối quan hệ Liên kết các công việc cấp kinh phí trong không gian làm việc cấp kinh phí.

📘 Xem thêm: Xem tất cả các loại Trường Tùy chỉnh để quyết định trường nào phù hợp nhất với quy trình xử lý đơn xin tài trợ của bạn.

Các ví dụ về tự động hóa cơ bản trong quản lý nghiên cứu

Sau khi cài đặt các Trường Tùy chỉnh, hãy tạo các quy trình tự động hóa để đảm bảo các hạn chót, gia hạn và quy trình xử lý sự cố được thực hiện mà không cần theo dõi thủ công lặp đi lặp lại.

Khi… Sau đó… Thời hạn hết hiệu lực của quy trình là 90 ngày nữa Tạo công việc đánh giá định kỳ và giao cho nhà nghiên cứu chính (PI) và điều phối viên tuân thủ. Hạn chót công bố xung đột lợi ích (COI) đến vào đầu năm tài chính Tạo các công việc công bố cho tất cả các nhà nghiên cứu chính (PIs) đang hoạt động và cài đặt hạn chót 30 ngày. Vấn đề an toàn phòng thí nghiệm chưa được giải quyết trong vòng 30 ngày Nâng cấp vấn đề, thông báo cho trưởng khoa và thay đổi mức độ rủi ro lên Cao. Thông báo về phát minh được nộp trong một dự án được tài trợ bởi chính phủ Tạo công việc báo cáo Bayh-Dole với thời hạn thông báo của cơ quan. Thay đổi nhân sự quan trọng đã được nộp Tạo công việc thông báo cho nhà tài trợ và xác minh các cập nhật về phân bổ nỗ lực.

📘 Xem thêm: Tìm hiểu cách các Trường Tùy chỉnh hoạt động trong tự động hóa.

Những gì Agent bao phủ trong toàn bộ chu kỳ quản lý nghiên cứu

Một trợ lý AI cho quản lý nghiên cứu không phải là chatbot giải thích các quy định liên bang. Đó là một hệ thống hoạt động bên trong không gian làm việc quản lý dự án của bạn và thực hiện các công việc có cấu trúc, lặp lại mà văn phòng nghiên cứu của bạn hiện đang thực hiện thủ công: theo dõi việc gia hạn quy trình, giám sát các hạn chót tuân thủ, phối hợp các nhóm nghiên cứu có nhiều nhà nghiên cứu chính (PI) và nâng cấp các mục quá hạn.

Giai đoạn vòng đời Việc cần làm của đại lý Nó thay thế cho gì Bài nộp quy trình Xây dựng cấu trúc công việc của các quy trình theo yêu cầu cụ thể của cơ quan, đang theo dõi trạng thái xem xét qua các giai đoạn của ủy ban, quản lý các chu kỳ sửa đổi. Đang theo dõi việc nộp hồ sơ qua email và bảng trạng thái trên bảng tính. Theo dõi tuân thủ Quản lý chu kỳ công bố xung đột lợi ích, tuân thủ đào tạo (CITI, RCR) và đánh giá kiểm soát xuất khẩu với tính năng theo dõi hạn chót tự động hóa. Kiểm toán bảng tính hàng năm và email nhắc nhở thủ công An toàn phòng thí nghiệm Lên lịch kiểm tra theo loại phòng thí nghiệm và tần suất, đang theo dõi kết quả thông qua quy trình xử lý khắc phục, và nâng cấp các vấn đề chưa được giải quyết. Biểu mẫu kiểm tra giấy tờ và nhật ký tìm kiếm trong tủ hồ sơ Quản trị dữ liệu Theo dõi kế hoạch quản lý dữ liệu theo yêu cầu của nhà tài trợ, giám sát tuân thủ kế hoạch quản lý dữ liệu cho các dự án đang hoạt động, quản lý lưu trữ dữ liệu cho các dự án đã đóng. Các tài liệu DMP được nộp tại thời điểm bắt đầu dự án và không bao giờ được xem xét lại. Quản lý tài sản trí tuệ Đang theo dõi việc công bố phát minh thông qua đánh giá khả năng cấp bằng sáng chế và cấp phép, đảm bảo tuân thủ Bayh-Dole đối với các phát minh được tài trợ bởi chính phủ. Đang theo dõi công bố phản hồi sau khi văn phòng chuyển giao công nghệ yêu cầu. Hợp tác nhóm Quản lý các cột mốc thời gian của nhiều nhà nghiên cứu chính (PI), giám sát các hợp đồng phụ, thay đổi nhân sự yêu cầu thông báo cho nhà tài trợ và lịch trình các cuộc họp của nhóm nghiên cứu. Các chủ đề email không liên kết và bảng tính do nhà nghiên cứu chính (PI) quản lý

Muốn xem cách Super Agents hoạt động trong môi trường ClickUp thực tế? Xem video hướng dẫn bên dưới để xem cách các quy trình công việc, công việc và tự động hóa do AI tạo ra được áp dụng trong thực tế.

Các biến thể cho các loại cơ sở giáo dục khác nhau

Thông báo trên áp dụng cho tất cả các cơ sở giáo dục đại học sử dụng ClickUp. Điều chỉnh thông báo cho cơ sở của bạn:

Loại hình tổ chức Các điều chỉnh chính Trường đại học nghiên cứu R1 (hơn 1.000 quy trình nghiên cứu đang hoạt động) Sử dụng toàn bộ lời nhắc như hiện tại. Thêm bảng điều khiển tuân thủ cấp bộ phận. Dự kiến có 15+ ủy ban IRB/IACUC/IBC hoạt động. Bao gồm việc đang theo dõi kiểm soát xuất khẩu và thông tin nhạy cảm (CUI). Tích hợp với quy trình quản lý tài trợ Trường đại học R2 (200–500 quy trình nghiên cứu đang hoạt động) Đơn giản hóa việc đang theo dõi IRB và IACUC (loại bỏ IBC và kiểm soát xuất khẩu trừ khi áp dụng). Giảm bớt một cấp độ trong quy trình xử lý sự cố. Kết hợp an toàn phòng thí nghiệm và tuân thủ vào một thư mục duy nhất. Trường đại học chủ yếu đào tạo bậc đại học (20–100 quy trình đang hoạt động) Tập trung vào Ủy ban Đạo đức Nghiên cứu (IRB) cho các dự án nghiên cứu của sinh viên đại học. Đơn giản hóa việc công bố xung đột lợi ích (COI) thành việc công bố hàng năm của giảng viên. Thêm danh sách kiểm tra hướng dẫn nghiên cứu sinh. Loại bỏ việc giám sát hợp đồng phụ trừ khi có hợp tác với bên ngoài. Trường cao đẳng cộng đồng (5–20 quy trình đang hoạt động) Tập trung vào các đánh giá miễn trừ của Ủy ban Đạo đức Nghiên cứu (IRB) cho nghiên cứu dựa trên lớp học. Đơn giản hóa việc theo dõi đào tạo tuân thủ cơ bản (CITI). Loại bỏ việc theo dõi tài sản trí tuệ/phát minh. Thêm điều phối nghiên cứu tham gia cộng đồng. Trường nghề/trường dạy nghề (hoạt động nghiên cứu tối thiểu) Tập trung vào tuân thủ nghiên cứu do ngành tài trợ và thỏa thuận sử dụng dữ liệu. Thay thế IRB/IACUC bằng hệ thống đang theo dõi chứng nhận của ngành. Thêm quy trình bảo vệ dữ liệu độc quyền cho các hợp tác doanh nghiệp.

Quản lý Nghiên cứu tại Một Nơi Duy Nhất

Quản lý nghiên cứu không gặp vấn đề do các tổ chức thiếu hệ thống. Vấn đề nảy sinh khi công việc quan trọng bị phân tán quá nhiều hệ thống. Với ClickUp Brain, Trường Tùy chỉnh và tự động hóa, nhóm của bạn có thể biến việc theo dõi quy trình, giám sát tuân thủ, công bố, kiểm tra và phối hợp đa nhóm thành một hệ thống vận hành lặp lại.

Thay vì dựa vào trí nhớ, chuỗi email và các công cụ không liên kết, văn phòng của bạn sẽ có một không gian làm việc chung giúp mọi người nhận biết hạn chót sớm hơn, hành động nhanh hơn và duy trì sự đồng bộ xuyên suốt toàn bộ chu kỳ nghiên cứu. Bắt đầu với lời nhắc trên, tùy chỉnh nó cho phù hợp với cơ sở của bạn và thiết lập một hệ thống mà nhóm của bạn có thể vận hành một cách tự tin hàng ngày.

Câu hỏi thường gặp về quản lý nghiên cứu sử dụng AI

Đúng. Trợ lý ảo không giải thích các quy định; nó thực thi các quy trình làm việc cụ thể của từng cơ quan. NIH, NSF, DOE và DOD mỗi cơ quan có các ngưỡng xung đột lợi ích (COI), dòng thời gian báo cáo và yêu cầu quản lý dữ liệu khác nhau. Trợ lý ảo tạo các đường dẫn tuân thủ riêng biệt cho từng cơ quan, giúp nhóm của bạn tuân thủ danh sách kiểm tra đúng cho từng dự án mà không cần phải nhớ các quy tắc áp dụng.

Không. Các hệ thống như IRBManager, Cayuse IRB và iRIS là các nền tảng bài nộp/gửi và đánh giá. ClickUp agent là lớp vận hành đang theo dõi trạng thái quy trình, quản lý hạn chót gia hạn, phối hợp giữa văn phòng nghiên cứu và các nhà nghiên cứu chính (PIs), và đảm bảo không có gì bị bỏ sót giữa các chu kỳ bài nộp/gửi. Chúng phục vụ các mục đích khác nhau và hoạt động tốt nhất khi kết hợp với nhau.

ClickUp có các chứng nhận SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 và ISO 42001, hỗ trợ SSO, quyền truy cập dựa trên vai trò và mã hóa dữ liệu khi lưu trữ và truyền tải. Quyền truy cập cấp quy trình cho phép các nhà nghiên cứu chính (PIs) chỉ xem các bài nộp/gửi của chính họ. Không có dữ liệu nào được sử dụng để đào tạo mô hình AI. Đối với nghiên cứu liên quan đến thông tin nhạy cảm (CUI) hoặc bị kiểm soát xuất khẩu, hãy tham khảo văn phòng bảo mật CNTT của bạn để cấu hình thêm.

Quản lý tài trợ tập trung vào chu kỳ tài chính: ngân sách, tỷ lệ tiêu hao, báo cáo nỗ lực và kết thúc dự án. Quản lý nghiên cứu bao quát cơ sở hạ tầng tuân thủ và vận hành rộng hơn: các quy trình, xung đột lợi ích, an toàn phòng thí nghiệm, quản trị dữ liệu và quyền sở hữu trí tuệ. Hầu hết các cơ sở đều cần cả hai, và chúng chia sẻ dữ liệu (các quy trình liên kết với tài trợ, các thông báo xung đột lợi ích tham chiếu nguồn tài trợ), nhưng chúng phục vụ các phòng ban và quy trình làm việc khác nhau.

Đúng vậy. Các cơ sở giáo dục nhỏ thường chỉ có một người chịu trách nhiệm về tất cả các vấn đề tuân thủ nghiên cứu. Công cụ này đặc biệt hữu ích trong những trường hợp đó vì nó tạo ra cấu trúc và các lời nhắc nhở mà một văn phòng có đầy đủ nhân sự sẽ cung cấp. Nó biến một hoạt động do một người thực hiện thành một hệ thống không phụ thuộc vào trí nhớ.