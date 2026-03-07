Việc cần làm để thực hiện quản lý dự án tài trợ bằng AI

Các trường đại học của Hoa Kỳ quản lý $117,7 tỷ đô la trong nguồn vốn nghiên cứu. Các nhà quản lý tài trợ vẫn dành 36% thời gian của họ cho việc giám sát hành chính. Một trợ lý AI được tích hợp trong nền tảng quản lý dự án có thể tự động hóa việc theo dõi ngân sách, thời hạn tuân thủ, báo cáo nỗ lực và danh sách kiểm tra kết thúc dự án, giảm thời gian hành chính hơn 60%.

Dưới đây là mẫu lệnh AI sẵn sàng để sao chép mà bạn có thể dán vào ClickUp để xây dựng một không gian làm việc theo dõi tài trợ hoàn chỉnh trong vài phút. Tuy nhiên, trước tiên, hãy xem xét các điểm nghẽn hoạt động mà hệ thống này nhằm giải quyết. Đối với hầu hết các văn phòng quản lý chương trình tài trợ, vấn đề không phải là thiếu công cụ. Đó là công việc phối hợp thủ công được phân tán trên các bảng tính, hộp thư đến, hệ thống ERP và lịch tuân thủ.

Ai nên sử dụng thiết lập quản lý tài trợ này: Thiết lập này được thiết kế cho các văn phòng chương trình tài trợ, quản trị viên nghiên cứu, kế toán tài trợ, điều phối viên tuân thủ và các nhóm trước hoặc sau khi cấp tài trợ quản lý danh mục tài trợ phức tạp từ nhiều nhà tài trợ. Điều này đặc biệt hữu ích cho các tổ chức đã có hệ thống quản lý tài chính hoặc tuân thủ, nhưng vẫn phụ thuộc vào việc phối hợp thủ công để quản lý thời hạn, báo cáo và các hoạt động hàng ngày của dự án tài trợ.

Vấn đề: Bộ phận Quản lý Dự án (OSP) của bạn đang dành quá nhiều thời gian để quản lý bảng tính thay vì hỗ trợ nghiên cứu.

Nếu bạn quản lý văn phòng chương trình tài trợ, bạn đã quen với phần này. Nhóm của bạn phải xử lý hàng trăm (thậm chí hàng nghìn) dự án tài trợ đang hoạt động, mỗi dự án có quy định riêng của nhà tài trợ theo 2 CFR 200, chu kỳ báo cáo riêng và hạn chót tuân thủ riêng, tất cả đều đang được theo dõi thông qua sự kết hợp của Banner, email, bảng tính và Cayuse.

Kết quả là điều dễ dự đoán: các hạn chót tuân thủ bị bỏ lỡ xuất hiện trong các cuộc kiểm toán đơn lẻ, việc vội vàng hoàn thành báo cáo vào phút chót mỗi quý, các nhà nghiên cứu chính (PIs) không thể xem dữ liệu ngân sách của mình mà không cần gửi email cho bộ phận tài chính, và gánh nặng hành chính mà các tổ chức như COGR đã nỗ lực giảm bớt trong nhiều năm.

Cách CU Anschutz giải quyết vấn đề này: Trường Đại học Colorado (CU) đã thay thế năm hệ thống cũ bằng ClickUp cho hơn 170 người dùng trong nhóm IT tập trung của mình. Báo cáo thủ công đã giảm xuống còn zero. Anna Alex, Giám đốc Dịch vụ Công nghệ Trường học: Tinh thần của nhóm đã được nâng cao vì mọi người muốn giải quyết vấn đề, chứ không phải tạo bảng pivot. Tinh thần của nhóm đã được nâng cao vì mọi người muốn giải quyết vấn đề, chứ không phải tạo bảng pivot.

Đó chính là cơ hội ở đây. Không phải thay thế các hệ thống tổ chức, mà là loại bỏ công việc phối hợp thủ công xung quanh chúng. Cách nhanh nhất để kiểm tra mô hình này là tạo ra một thiết lập quản lý hoạt động tài trợ bên trong nền tảng quản lý dự án của bạn.

Yêu cầu: Xây dựng không gian làm việc theo dõi tài trợ của bạn với AI

Sao chép lời nhắc này, dán vào ClickUp Brain để tạo ClickUp Super Agent của riêng bạn, điền thông tin của tổ chức, và bạn sẽ nhận được một không gian làm việc theo dõi tài trợ hoàn chỉnh với bảng ngân sách, lịch tuân thủ, quy tắc tự động hóa và quy trình kết thúc dự án.

Kết quả đầu ra sẽ cung cấp cho bạn bản nháp đầu tiên mạnh mẽ về cấu trúc hoạt động của bạn, bao gồm phân cấp công việc, logic tự động hóa và các điểm kiểm tra tuân thủ. Nhóm của bạn sau đó có thể tùy chỉnh nó cho phù hợp với các nhà tài trợ, tần suất báo cáo và quy trình phê duyệt nội bộ của bạn.

Kết quả đầu ra sẽ cung cấp cho bạn bản nháp đầu tiên mạnh mẽ về cấu trúc hoạt động của bạn, bao gồm phân cấp công việc, logic tự động hóa và các điểm kiểm tra tuân thủ. Nhóm của bạn sau đó có thể tùy chỉnh nó cho phù hợp với các nhà tài trợ, tần suất báo cáo và quy trình phê duyệt nội bộ của bạn.

Siêu đại lý quản lý tài trợ

Prompt:

→ Sẵn sàng xây dựng Super Agent quản lý tài trợ đầu tiên của bạn? Mở ClickUp Brain và dán lệnh trên để tạo một Super Agent tùy chỉnh cho Không gian Làm việc của bạn.

Sau khi bản thiết kế đại lý của bạn được tạo ra, bước tiếp theo là biến nó thành một Không gian Làm việc thực tế mà OSP của bạn có thể sử dụng hàng ngày.

Cách cài đặt trong ClickUp (4 bước)

Trước khi thiết lập không gian làm việc của bạn, hãy thu thập dữ liệu cơ bản mà nhóm của bạn đã sử dụng để quản lý các khoản tài trợ. Thông tin này thường bao gồm danh sách các khoản tài trợ đang hoạt động, thời hạn của nhà tài trợ, ngày kết thúc của khoản tài trợ, quyền sở hữu của nhà nghiên cứu chính (PI), lịch trình tuân thủ, nguồn ngân sách hiện tại và các yêu cầu kết thúc dự án. Bắt đầu với dữ liệu đầu vào sạch sẽ giúp các quy trình tự động hóa, bảng điều khiển và cảnh báo rủi ro của bạn trở nên đáng tin cậy hơn.

“Nghiên cứu & Chương trình tài trợ” với bốn thư mục (hoặc bắt đầu với Grant Pipeline: danh sách các cơ hội tài trợ, đề xuất đang phát triển, đã nộp/đang chờ xử lý và bị từ chốiActive Awards: danh sách được phân loại theo loại nhà tài trợ (federal, state, foundation, industry)Compliance & Reporting: danh sách báo cáo nỗ lực, gia hạn IRB/IACUC, báo cáo tiến độ và chuẩn bị kiểm toánCloseout: danh sách các dự án tài trợ sẽ kết thúc trong quý này và các dự án đã lưu trữ/đóng. Tạo cấu trúc Không gian Làm việc Thiết lập một không gian chuyên dụng có tênvới bốn thư mục (hoặc bắt đầu với mẫu theo dõi tài trợ và tùy chỉnh từ đó):danh sách các cơ hội tài trợ, đề xuất đang phát triển, đã nộp/đang chờ xử lý và bị từ chốidanh sách được phân loại theo loại nhà tài trợ (federal, state, foundation, industry)danh sách báo cáo nỗ lực, gia hạn IRB/IACUC, báo cáo tiến độ và chuẩn bị kiểm toándanh sách các dự án tài trợ sẽ kết thúc trong quý này và các dự án đã lưu trữ/đóng. Cấu hình các Trường Tùy chỉnh cho mỗi công việc tài trợ Thêm các Trường Tùy chỉnh vào mỗi công việc tài trợ để nhóm của bạn có thể theo dõi cùng một dữ liệu cốt lõi trên các dự án tài trợ. Bao gồm các trường cho mã nhận dạng tài trợ, nhà tài trợ, số tiền tài trợ, quyền sở hữu của nhà nghiên cứu chính (PI), tỷ lệ tiêu hao, mức độ rủi ro và hạn chót của nhà tài trợ hoặc nội bộ. Cấu trúc tiêu chuẩn hóa này giúp các quy trình tự động hóa, bảng điều khiển và giám sát rủi ro trở nên đáng tin cậy hơn. Dán lệnh vào ClickUp Brain Mở ClickUp Brain trong không gian mới của bạn và dán lệnh. Điền các biến số, bao gồm tên tổ chức, loại tổ chức, nhà tài trợ, số lượng nhân viên và số lượng dự án tài trợ đang hoạt động. Sử dụng kết quả được tạo ra để tạo bản nháp đầu tiên cho cấu trúc công việc, theo dõi ngân sách, lịch tuân thủ và logic tự động hóa , sau đó tinh chỉnh cho quy trình làm việc của nhóm. Thiết lập tự động hóa cho quản lý liên tục Tạo các quy trình tự động hóa để duy trì tiến độ công việc tài trợ mà không cần theo dõi thủ công liên tục. Sử dụng quy tắc để kích hoạt danh sách kiểm tra kết thúc dự án, cảnh báo chi tiêu vượt mức, nâng cấp các tác vụ xác nhận nỗ lực quá hạn, đẩy các đề xuất đã được phê duyệt tiến lên và tạo các công việc báo cáo tiến độ trước hạn chót của nhà tài trợ.

Tạo một không gian chuyên dụng có tên “Nghiên cứu & Chương trình Tài trợ” với bốn thư mục (hoặc bắt đầu với mẫu theo dõi tài trợ và tùy chỉnh từ đó):Grant Pipeline: danh sách các cơ hội tài trợ, đề xuất đang phát triển, đã nộp/đang chờ xử lý và bị từ chốiActive Awards: danh sách được phân loại theo loại nhà tài trợ (chính phủ, tiểu bang, quỹ, doanh nghiệp)Compliance & Reporting: danh sách báo cáo nỗ lực, gia hạn IRB/IACUC, báo cáo tiến độ và chuẩn bị kiểm toánCloseout: danh sách các dự án tài trợ kết thúc trong quý này và các dự án đã lưu trữ/đóng.

Thêm các Trường Tùy chỉnh vào mỗi công việc tài trợ để nhóm của bạn có thể theo dõi cùng một dữ liệu cốt lõi trên các dự án tài trợ. Bao gồm các trường cho thông tin nhận dạng tài trợ, nhà tài trợ, số tiền tài trợ, quyền sở hữu của nhà nghiên cứu chính (PI), tỷ lệ tiêu hao, mức độ rủi ro và các hạn chót của nhà tài trợ hoặc nội bộ. Cấu trúc tiêu chuẩn hóa này giúp các quy trình tự động hóa, bảng điều khiển và giám sát rủi ro trở nên đáng tin cậy hơn nhiều.

Mở ClickUp Brain trong không gian mới của bạn và dán lời nhắc. Điền các biến số, bao gồm tên tổ chức, loại tổ chức, nhà tài trợ, số lượng nhân viên và số lượng dự án tài trợ đang theo dõi. Sử dụng kết quả được tạo ra để tạo bản nháp đầu tiên cho cấu trúc công việc, theo dõi ngân sách, lịch tuân thủ và logic tự động hóa, sau đó tinh chỉnh nó cho quy trình làm việc của nhóm.

Tạo các quy trình tự động hóa để duy trì tiến độ công việc tài trợ mà không cần theo dõi thủ công liên tục. Sử dụng quy tắc để kích hoạt danh sách kiểm tra kết thúc dự án, cảnh báo chi tiêu vượt mức, nâng cấp các công việc xác nhận nỗ lực quá hạn, đẩy các đề xuất đã được phê duyệt tiến lên và tạo các công việc báo cáo tiến độ trước hạn chót của nhà tài trợ.

Sẵn sàng biến các quy trình này thành một hệ thống có thể lặp lại? Tạo Không gian Làm việc quản lý dự án tài trợ của bạn trong ClickUp.

Sẵn sàng biến các quy trình này thành một hệ thống có thể lặp lại? Tạo Không gian Làm việc quản lý dự án tài trợ của bạn trong ClickUp.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bắt đầu với một phòng ban, loại nhà tài trợ hoặc loại giải thưởng trước khi triển khai hệ thống trên toàn tổ chức. Một dự án thử nghiệm quy mô nhỏ giúp nhóm của bạn hoàn thiện cấu trúc công việc, quy tắc tự động hóa và quyền truy cập trước khi mở rộng quy mô.

Các trường Tùy chỉnh được khuyến nghị cho các công việc quản lý dự án

Các trường thông tin này tạo ra một bản ghi hoạt động nhất quán cho mỗi dự án tài trợ và làm cho các bảng điều khiển, tự động hóa và cảnh báo rủi ro của bạn trở nên hữu ích hơn nhiều.

Trường Loại Mục đích Mã ID tài trợ Văn bản ngắn Số theo dõi nội bộ của trường đại học Nhà tài trợ Menu thả xuống NSF, NIH, DOE, DOD, ED, Quỹ, Bang, Khác Số tiền tài trợ Tiền tệ Giá trị tổng của khoản tài trợ Tên PI Người dùng Nghiên cứu viên chính Tỷ lệ tiêu hao Số (%) Chi tiêu hàng tháng so với tổng ngân sách Mức độ rủi ro Menu thả xuống Xanh, Vàng, Đỏ Hạn chót của nhà tài trợ Ngày Hạn chót bên ngoài Hạn chót nội bộ Ngày Tự động cài đặt trước 5 ngày làm việc so với hạn chót của nhà tài trợ.

📘 Xem thêm: Xem tất cả các loại Trường Tùy chỉnh để quyết định những trường nào phù hợp nhất cho quy trình quản lý tài trợ của bạn.

Các ví dụ về tự động hóa cơ bản trong quản lý dự án tài trợ

Sau khi cài đặt các Trường Tùy chỉnh, hãy tạo các quy trình tự động hóa để đảm bảo các hạn chót, báo cáo và trạng thái dự án được cập nhật liên tục mà không cần theo dõi thủ công lặp đi lặp lại.

Khi… Sau đó… Ngày kết thúc dự án còn 90 ngày Tạo danh sách kiểm tra hoàn tất từ mẫu có sẵn. Công việc xác nhận nỗ lực chưa được hoàn thành đúng hạn Thay đổi mức độ rủi ro thành Vàng và thông báo cho nhà nghiên cứu chính (PI) và quản trị viên tài trợ. Công việc xác nhận nỗ lực chưa được hoàn thành trước hạn chót. Gửi thông báo nhắc nhở vào ngày 7, ngày 14 và ngày 21. Tất cả các bước kiểm duyệt trong đề xuất đã được phê duyệt Di chuyển nhiệm vụ cha sang Sẵn sàng nộp và thông báo cho OSP. Báo cáo tiến độ phải nộp trong vòng 45 ngày Tạo công việc báo cáo và trích xuất dữ liệu cột mốc từ các công việc con.

Những sai lầm thường gặp cần tránh khi cài đặt quy trình quản lý dự án tài trợ bằng AI

Sai lầm phổ biến nhất là cố gắng tái tạo mọi trường hợp ngoại lệ và trường hợp đặc biệt ngay từ ngày đầu tiên. Hãy bắt đầu với các quy trình lặp lại gây ra nhiều gánh nặng hành chính nhất, chẳng hạn như đang theo dõi thời hạn, giám sát ngân sách, báo cáo nỗ lực và chuẩn bị kết thúc dự án.

Một sai lầm phổ biến khác là coi Không gian Làm việc như một giải pháp thay thế cho Banner, Workday, Cayuse hoặc Kuali, thay vì sử dụng nó như một lớp vận hành trên các hệ thống đó.

Với cấu trúc và tự động hóa đã được thiết lập, lợi ích lớn hơn trở nên rõ ràng. Hệ thống không còn chỉ là một công cụ thiết lập. Nó bắt đầu hỗ trợ công việc xuyên suốt toàn bộ vòng đời của dự án tài trợ.

Những gì Agent bao phủ trong suốt vòng đời của dự án tài trợ

Một trợ lý AI cho quản lý dự án hoạt động hiệu quả nhất như một hệ thống vận hành bên trong Không gian Làm việc quản lý dự án của bạn. Nó xử lý các công việc có cấu trúc, lặp lại mà nhóm của bạn hiện đang thực hiện thủ công, bao gồm tạo công việc, đánh dấu hạn chót, nâng cấp các mục quá hạn và đang theo dõi ngân sách.

Một trợ lý AI cho quản lý dự án hoạt động hiệu quả nhất như một hệ thống vận hành bên trong Không gian Làm việc quản lý dự án của bạn. Nó xử lý các công việc có cấu trúc, lặp lại mà nhóm của bạn hiện đang thực hiện thủ công, bao gồm tạo công việc, đánh dấu hạn chót, nâng cấp các mục quá hạn và đang theo dõi ngân sách.

Giá trị lớn nhất thể hiện ở những phần của quản lý dự án tài trợ có tính lặp lại, phụ thuộc vào thời hạn và yêu cầu sự chuyển giao liên tục giữa các nhóm.

Giá trị lớn nhất thể hiện ở những phần của quản lý dự án tài trợ có tính lặp lại, phụ thuộc vào thời hạn và yêu cầu sự chuyển giao nhất quán giữa các nhóm.

Giai đoạn vòng đời Việc cần làm của đại lý Nó thay thế cho gì Khám phá Khớp các cơ hội tài trợ mới ( Grants.gov , NSF, NIH) với hồ sơ nghiên cứu của giảng viên và thông báo cho các nhà nghiên cứu chính (PIs) liên quan. Quét thủ công cơ sở dữ liệu tài trợ và gửi email hàng loạt Phát triển đề xuất Xây dựng cấu trúc công việc đề xuất với các phần cụ thể cho nhà tài trợ, phân công người đánh giá, và áp dụng các hạn chót nội bộ. Đang theo dõi thời hạn dựa trên bảng tính và đánh giá dựa trên email Thiết lập giải thưởng Tự động tạo danh sách kiểm tra tuân thủ, công việc con đang theo dõi ngân sách và lịch báo cáo khi nguồn tài trợ được cấp. 2–3 tuần thiết lập thủ công cho mỗi dự án mới. Theo dõi ngân sách Tạo bản nháp báo cáo từ dữ liệu công việc, tạo danh sách kiểm tra hoàn tất 90 ngày trước ngày kết thúc và lưu trữ các dự án tài trợ đã hoàn thành. Đối chiếu thủ công hàng quý với hệ thống ERP Tuân thủ Quản lý chứng nhận nỗ lực, gia hạn IRB/IACUC, hạn chót báo cáo tiến độ và giám sát hợp đồng phụ với các lộ trình nâng cấp. Kiến thức nội bộ, ghi chú dán và lời nhắc nhở lịch Báo cáo & kết thúc dự án Tạo bản nháp báo cáo từ dữ liệu công việc, tạo danh sách kiểm tra hoàn tất 90 ngày trước ngày kết thúc và lưu trữ các dự án tài trợ đã hoàn thành. Chuẩn bị báo cáo khẩn cấp và quy trình kết thúc dự án bị rối loạn.

Khác với các công cụ AI thông thường, đây là ClickUp Super Agent hoạt động ngay trong cùng Không gian Làm việc (Workspace) nơi nhóm của bạn đã quản lý các công việc. Mọi thao tác đều diễn ra tại nơi mọi người đã làm việc. Không cần đăng nhập thêm, không cần kiểm tra hệ thống riêng biệt.

Ví dụ: Nếu một khoản tài trợ của NIH còn 90 ngày nữa là ngày kết thúc, hệ thống có thể tự động tạo danh sách kiểm tra kết thúc dự án, đánh dấu các chứng nhận nỗ lực quá hạn, cảnh báo quản trị viên tài trợ nếu tỷ lệ tiêu hao ngân sách không đúng kế hoạch và thông báo cho nhà nghiên cứu chính về các yêu cầu báo cáo cuối cùng sắp tới.

Muốn xem cách Super Agents hoạt động trong môi trường ClickUp thực tế? Xem video hướng dẫn bên dưới để xem cách các quy trình, công việc và tự động hóa do AI tạo ra được áp dụng trong thực tế.

Các biến thể cho các loại tổ chức khác nhau

Lời nhắc trên áp dụng cho tất cả các cơ sở giáo dục đại học sử dụng ClickUp. Điều chỉnh lời nhắc cho cơ sở của bạn:

Loại hình tổ chức Các điều chỉnh chính Trường đại học nghiên cứu R1 (hơn 500 dự án tài trợ đang hoạt động) Sử dụng toàn bộ lời nhắc như hiện tại. Thêm bảng điều khiển tổng hợp theo cấp độ bộ phận. Thêm giám sát hợp đồng phụ cho các giải thưởng đa cơ sở. Dự kiến có 15–25 nhà tài trợ hoạt động. R2 university (100–500 dự án tài trợ đang hoạt động) Đơn giản hóa việc đánh giá rủi ro thành hai cấp độ (đang tiến triển / cần chú ý). Giảm một cấp độ trong quy trình nâng cấp. Tập trung vào việc đang theo dõi tuân thủ đối với ba nhà tài trợ hàng đầu của bạn. Trường đại học bậc đại học (10–50 dự án tài trợ đang hoạt động) Loại bỏ phần giám sát hợp đồng phụ. Đơn giản hóa việc theo dõi nỗ lực xuống còn các chứng nhận hàng năm. Thêm danh sách kiểm tra "hướng dẫn cho nhà nghiên cứu chính mới" dành cho các đơn vị nhận tài trợ lần đầu. Trường cao đẳng cộng đồng (5–20 dự án tài trợ đang hoạt động) Tập trung vào tuân thủ Title III/Title V và Perkins V. Thay thế các mục cụ thể của NSF/NIH bằng yêu cầu báo cáo của Bộ Giáo dục. Đơn giản hóa các danh mục ngân sách. Trường nghề/trường dạy nghề (1–10 dự án tài trợ đang hoạt động) Tập trung vào các khoản tài trợ của DOL/WIOA và các khoản tài trợ lao động của bang. Thay thế các danh mục ngân sách 2 CFR 200 bằng các mục chi tiết cụ thể của nhà tài trợ. Thêm việc đang theo dõi tỷ lệ đặt chỗ và tỷ lệ hoàn thành vào các đầu ra.

Quản lý hoạt động tài trợ tại một nơi duy nhất

Dù tổ chức của bạn thuộc loại hình nào, mục tiêu vẫn giống nhau: giảm thiểu các bước chuyển giao thủ công, tăng cường tính hiển thị và tiết kiệm thời gian theo dõi hạn chót trên các công cụ không kết nối. Với ClickUp Brain, Trường Tùy chỉnh và Tự Động Hóa, nhóm của bạn có thể biến việc theo dõi tài trợ thành một hệ thống lặp lại để quản lý ngân sách, tuân thủ, báo cáo và công việc kết thúc trong một Không gian Làm việc ClickUp duy nhất.

Bắt đầu với lời nhắc trên, tùy chỉnh nó cho danh mục đầu tư của bạn và biến việc theo dõi tài trợ thành một hệ thống có thể lặp lại mà nhóm của bạn có thể tin cậy. Bắt đầu miễn phí với ClickUp.

Câu hỏi thường gặp về Quản lý Quỹ Sử dụng Trí tuệ Nhân tạo

Đúng. Các tác nhân AI không thay thế quyết định tuân thủ. Chúng thực thi quy trình tuân thủ. Tác nhân tạo danh sách kiểm tra dựa trên 2 CFR 200, áp dụng các quy tắc cụ thể của nhà tài trợ (NSF, NIH, DOE mỗi cơ quan có yêu cầu khác nhau) và tự động nâng cấp hạn chót. Nhân viên quản lý tài trợ vẫn đưa ra quyết định tuân thủ, nhưng họ không còn phải nhớ mọi hạn chót hoặc đang theo dõi thủ công từng chứng nhận.

Trợ lý AI Không gian Làm việc hoạt động song song với các hệ thống quản lý tài chính và nghiên cứu hiện có của bạn. Dữ liệu ngân sách từ hệ thống ERP (Banner, Workday, PeopleSoft) được đồng bộ vào các Trường Tùy chỉnh trên từng công việc tài trợ. Trợ lý AI không thay thế hệ thống chính của bạn. Nó trở thành lớp vận hành nơi nhóm của bạn đang theo dõi công việc, hạn chót và hợp tác trên nền tảng dữ liệu tài chính đó.

ClickUp được chứng nhận SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 và ISO 42001, hỗ trợ SSO, quyền truy cập dựa trên vai trò và mã hóa dữ liệu khi lưu trữ và truyền tải. Quyền truy cập cấp dự án cho phép các nhà nghiên cứu chính (PIs) chỉ xem các dự án của riêng họ. Không có dữ liệu nào được sử dụng để đào tạo mô hình AI. Chi tiết đầy đủ về bảo mật có trên trang bảo mật.

Không. Lệnh nhắc bao gồm các biến cho loại cơ sở giáo dục và khối lượng tài trợ. Các trường cao đẳng cộng đồng quản lý 10 tài trợ Title III được hưởng cùng lịch tuân thủ và tự động hóa thời hạn như một trường đại học R1 quản lý 2.000 tài trợ liên bang. Nó mở rộng theo quy mô danh mục đầu tư của bạn.

Cayuse và Kuali là các hệ thống quản lý nghiên cứu được thiết kế cho việc nộp hồ sơ và lưu trữ hồ sơ tuân thủ. Chúng là hệ thống lưu trữ chính thức. ClickUp với trợ lý AI là lớp vận hành nơi nhóm của bạn quản lý các công việc hàng ngày, hợp tác trong các đề xuất, đang theo dõi hạn chót và nhận thông báo. Chúng phục vụ các mục đích khác nhau và hoạt động tốt nhất khi kết hợp với nhau.