Mẫu sổ tay sức khỏe miễn phí để nâng cao thói quen tâm-thân của bạn

Giữa nhịp sống hối hả, thời gian sử dụng màn hình không ngừng và sự lộn xộn trong tâm trí, thật dễ dàng để mất kiểm soát về tình trạng sức khỏe thể chất, cảm xúc và tinh thần của bản thân.

Đó chính là lúc sổ tay sức khỏe phát huy tác dụng.

Hãy xem nó như không gian cá nhân của bạn để dừng lại, suy ngẫm và làm mới bản thân. Dù bạn đang muốn quản lý căng thẳng, xây dựng thói quen lành mạnh hơn hay chỉ đơn giản là giữ bình tĩnh, sổ tay sức khỏe sẽ giúp bạn kết nối lại với điều quan trọng nhất: bản thân bạn.

Và điều tuyệt vời nhất? Bạn không cần phải bắt đầu từ đầu.

Chúng tôi đã tổng hợp các mẫu sổ tay sức khỏe miễn phí giúp loại bỏ sự phỏng đoán trong việc chăm sóc bản thân hàng ngày. Bạn đã sẵn sàng để chậm lại và bắt đầu chăm sóc bản thân một cách có ý nghĩa?

🌻 Đầu tư vào tài sản quý giá nhất của bạn: chính bạn. Các nghiên cứu cho thấy việc ghi chép nhật ký đều đặn có thể giảm đáng kể căng thẳng và cải thiện sự tập trung. Những mẫu nhật ký miễn phí này là bước đầu tiên của bạn hướng tới một phiên bản cân bằng, năng suất và kiên cường hơn.

Mẫu sổ tay sức khỏe là gì?

Mẫu sổ tay sức khỏe là các định dạng được thiết kế sẵn giúp bạn theo dõi và phản ánh một cách nhất quán về sức khỏe thể chất, tinh thần và cảm xúc của mình. Các mẫu này có thể là bản in hoặc bản điện tử. Chúng cung cấp một định dạng hướng dẫn để tổ chức thói quen hàng ngày, theo dõi tiến độ và khuyến khích việc chăm sóc bản thân một cách có ý thức.

Bằng cách sử dụng mẫu sổ tay sức khỏe, bạn có thể:

Ghi chép các thói quen hàng ngày như giấc ngủ, dinh dưỡng, tập luyện và hydrat hóa

Tâm trạng, mức độ căng thẳng và các yếu tố kích hoạt cảm xúc

Cài đặt và đánh giá các mục tiêu sức khỏe cá nhân

Suy ngẫm về suy nghĩ, lòng biết ơn và các thực hành chánh niệm

Xác định các mô hình ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể

Những mẫu này được sử dụng bởi những người đang tìm kiếm một phương pháp nhất quán để phát triển bản thân, quản lý căng thẳng hoặc cải thiện lối sống, dù là trên giấy hay thông qua việc sử dụng các ứng dụng năng suất tốt nhất.

📖 Xem thêm: Ví dụ và Mẹo về Tự Kỷ Luật để Thành Công

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu sổ tay sức khỏe tốt?

Một mẫu sổ tay sức khỏe được thiết kế tốt không chỉ dừng lại ở danh sách kiểm tra hàng ngày. Nó giúp bạn nâng cao nhận thức, đang theo dõi thói quen và cải thiện sức khỏe tổng thể thông qua cấu trúc và mục đích rõ ràng.

Một số thành phần khóa mà một mẫu sổ tay sức khỏe tốt nên có:

theo dõi thói quen hàng ngày:* Các phần để ghi chép giấc ngủ, hydrat hóa, bữa ăn, tập thể dục và thời gian sử dụng màn hình để theo dõi sức khỏe thể chất một cách đều đặn

Kiểm tra tâm trạng và tinh thần: Không gian để ghi chép trạng thái cảm xúc, mức độ căng thẳng hoặc các yếu tố kích hoạt để phát triển nhận thức bản thân

Đặt mục tiêu : Các gợi ý để đặt và đánh giá mục tiêu sức khỏe, chẳng hạn như mục tiêu ngắn hạn hoặc dài hạn, để duy trì sự tập trung và động lực

Các gợi ý về lòng biết ơn và suy ngẫm: Các mục nhập hướng dẫn khuyến khích sự tỉnh thức, tích cực và sống có chủ đích

Nhật ký sức khỏe và thể dục: Ghi chép Cập nhật tiến độ: Tổng quan hàng tuần hoặc hàng tháng để nhận diện xu hướng và đo lường sự phát triển Ghi chép mục tiêu hàng tuần liên quan đến tập luyện, bữa ăn và hoạt động thể chất để tăng cường trách nhiệmTổng quan hàng tuần hoặc hàng tháng để nhận diện xu hướng và đo lường sự phát triển

Bằng cách cung cấp một khung làm việc có thể lặp lại, các mẫu này hỗ trợ sự minh mẫn tinh thần, hình thành thói quen, điều chỉnh cảm xúc và giúp phát triển kỹ năng tự quản lý.

10 Mẫu sổ tay sức khỏe

Hãy thành thật mà nói—việc xây dựng một thói quen có thể cảm thấy rất áp lực. Giữa công việc, mục tiêu cá nhân và việc duy trì nhịp sống hàng ngày, dễ dàng bị lạc hướng hoặc cảm thấy như đang phải cân bằng quá nhiều thứ.

Đó chính là lúc ClickUp phát huy tác dụng.

Các mẫu sổ tay sức khỏe trong ClickUp cung cấp một phương pháp toàn diện, có tổ chức và có thể tùy chỉnh để đang theo dõi sức khỏe. Bằng cách giúp bạn dễ dàng ghi chép, suy ngẫm và phân tích các khía cạnh khác nhau của sức khỏe, chúng giúp bạn đưa ra quyết định dựa trên thông tin và nuôi dưỡng những thói quen tích cực lâu dài.

Một người dùng thảo luận về ClickUp cho quản lý cá nhân trên chủ đề Reddit r/clickup:

Tôi cũng sử dụng ClickUp cho quản lý cuộc sống. Tôi cũng áp dụng phương pháp Getting Things Done (GTD) cho việc tổ chức. Tôi có tiện ích tạo/lập nhiệm vụ ClickUp trong khay mục yêu thích của điện thoại. Mỗi khi cần ghi chép điều gì, tôi sử dụng tiện ích đó.

Tôi cũng sử dụng ClickUp cho quản lý cuộc sống. Tôi cũng áp dụng phương pháp Getting Things Done (GTD) cho việc tổ chức. Tôi có tiện ích tạo nhiệm vụ ClickUp trong khay mục yêu thích của điện thoại. Mỗi khi cần ghi chép điều gì, tôi sử dụng tiện ích đó.

Và hãy nhớ, ClickUp không chỉ dành cho việc ghi chép nhật ký—nó là ứng dụng toàn diện cho công việc. Trong khi các mẫu nhật ký sức khỏe giúp bạn duy trì sự cân bằng, ClickUp còn hỗ trợ toàn bộ quy trình làm việc của bạn—từ quản lý công việc và hợp tác nhóm đến tài liệu, bảng điều khiển và tự động hóa được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo.

1. Mẫu Kế Hoạch Chăm Sóc Bản Thân ClickUp

Tải mẫu miễn phí Hãy ưu tiên bản thân mỗi ngày với mẫu kế hoạch chăm sóc bản thân ClickUp

Mẫu Kế Hoạch Chăm Sóc Bản Thân ClickUp giúp bạn ưu tiên sức khỏe tinh thần, thể chất và cảm xúc của mình trong một không gian cá nhân hóa.

Với các trạng thái, trường thông tin và chế độ xem có thể tùy chỉnh, bạn có thể tùy biến mẫu theo ý muốn và sử dụng nó để xây dựng thói quen buổi sáng hoặc thiết lập ranh giới để cân bằng cuộc sống và công việc tốt hơn. Mẫu kế hoạch chăm sóc bản thân này giúp bạn xây dựng thói quen chăm sóc bản thân phù hợp với lối sống của mình bằng cách hỗ trợ bạn:

Xác định các lĩnh vực trong cuộc sống, như tâm trí, cơ thể hoặc tinh thần, cần được quan tâm nhiều nhất

Tạo ra các chiến lược đối phó lành mạnh và thói quen hỗ trợ sức khỏe lâu dài

Đặt mục tiêu khả thi bằng khung SMART và chia nhỏ chúng thành các bước hành động cụ thể

Lên lịch các hoạt động chăm sóc bản thân như tập thể dục, suy ngẫm, thời gian chất lượng hoặc nghỉ ngơi

Theo dõi thói quen, theo dõi tiến độ và kỷ niệm những cột mốc cá nhân

🔑 Phù hợp cho: Nhân viên làm việc từ xa, sinh viên, người chăm sóc và các chuyên gia đang cân bằng lịch trình bận rộn.

⭐ Ghi chép nhật ký sức khỏe với trí tuệ nhân tạo (AI) Đang theo dõi sức khỏe thường đòi hỏi phải sử dụng nhiều công cụ như sổ tay giấy, ghi chú trên điện thoại và các ứng dụng theo dõi thói quen riêng biệt, khiến việc nắm bắt toàn cảnh sức khỏe của bạn trở nên khó khăn. ClickUp Brain MAX thay đổi điều đó bằng cách tập hợp tất cả các hoạt động ghi chép sức khỏe của bạn vào một không gian làm việc thông minh và có tổ chức. Dưới đây là cách nó nâng cao thói quen chăm sóc bản thân của bạn: ghi chép không cần dùng tay:* Sử dụng tính năng Nói để Ghi (Talk-to-Text) để nhanh chóng ghi lại suy nghĩ, tâm trạng và những suy ngẫm hàng ngày của bạn, ngay cả khi bạn đang di chuyển

đang theo dõi sức khỏe toàn diện:* Ghi chép thói quen, tâm trạng, mục tiêu và tiến độ trong một nơi duy nhất — giúp bạn dễ dàng nhận ra các mẫu hình và duy trì động lực

*hỗ trợ AI cá nhân hóa: Nhận các gợi ý thông minh, tóm tắt và đề xuất được tùy chỉnh theo hành trình sức khỏe cá nhân của bạn

Thói quen lành mạnh tự động: Đặt nhắc nhở và tự động hóa việc kiểm tra để giúp bạn xây dựng và duy trì thói quen tích cực, tất cả trong ClickUp Với ClickUp Brain MAX, sổ tay sức khỏe của bạn luôn được tổ chức gọn gàng, cung cấp thông tin hữu ích và sẵn sàng hỗ trợ sự phát triển cá nhân của bạn.

2. Mẫu Nhật ký Tập luyện ClickUp

Tải mẫu miễn phí Theo dõi các buổi tập luyện, theo dõi tiến độ và duy trì động lực với mẫu nhật ký tập luyện ClickUp

Giữ vững mục tiêu tập luyện của bạn với mẫu nhật ký tập luyện ClickUp. Đây là cách đơn giản và có cấu trúc để ghi chép các buổi tập luyện và theo dõi tiến độ của bạn theo thời gian.

Từ tập luyện sức mạnh, cardio đến yoga, mẫu này giúp bạn tổ chức và định hướng từng phiên tập một cách hiệu quả. Nó được thiết kế để việc ghi chép các phiên tập trở nên dễ dàng và đầy động lực, dù bạn mới bắt đầu hay đã có kinh nghiệm trong chế độ tập luyện của mình.

Dưới đây là cách nó giúp bạn:

Ghi chép chi tiết các mục nhập buổi tập luyện, bao gồm các bài tập, thiết bị sử dụng, số hiệp, số lần lặp, thời lượng và trọng lượng nâng

Đang theo dõi lượng calo tiêu hao và xu hướng hiệu suất để điều chỉnh kế hoạch tập luyện của bạn

Tìm kiếm và xem lại các buổi tập luyện trước đây một cách nhanh chóng để nhận diện xu hướng và kỷ niệm tiến độ

Sử dụng các chế độ xem tùy chỉnh và trường dữ liệu để cá nhân hóa sổ ghi chép của bạn dựa trên mục tiêu tập luyện của bạn

🔑 Phù hợp cho: Những người đam mê thể dục, huấn luyện viên cá nhân, vận động viên và bất kỳ ai commit cải thiện sức khỏe thể chất thông qua các thói quen đều đặn và có thể theo dõi.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sau khi tập luyện, hãy dành vài phút để thiền định. Thói quen đơn giản này giúp làm dịu tâm trí, điều hòa nhịp thở và tăng cường sự minh mẫn. Đây là cách mạnh mẽ để suy ngẫm, nạp lại năng lượng và kết nối lại với bản thân.

3. Mẫu theo dõi thói quen cá nhân ClickUp

Tải mẫu miễn phí Xây dựng thói quen nhất quán, hướng đến kết quả với mẫu theo dõi thói quen cá nhân ClickUp

Giữ vững mục tiêu cá nhân có thể gặp khó khăn nếu không có hệ thống đáng tin cậy. Mẫu đang theo dõi thói quen cá nhân ClickUp cung cấp một khung làm việc tùy chỉnh, dễ sử dụng để giúp bạn theo dõi thói quen hàng ngày và tạo ra những thói quen bền vững.

Mẫu này lý tưởng để xây dựng thói quen tốt hơn như cải thiện sức khỏe, tăng cường năng suất hoặc phát triển kỹ năng mới. Nó biến ý định thành hành động có thể đo lường được, cung cấp cho bạn khung cấu trúc để duy trì sự tập trung và trách nhiệm.

Dưới đây là cách mẫu theo dõi thói quen cá nhân ClickUp hỗ trợ hành trình xây dựng thói quen của bạn:

Theo dõi mục tiêu hàng ngày bằng cách tạo các công việc với trạng thái tùy chỉnh như ‘Đang mở’ và ‘Hoàn thành’ để hình dung những gì đang chờ xử lý và những gì đã hoàn thành

Tùy chỉnh các danh mục thói quen bằng bốn thuộc tính được thiết kế riêng—ví dụ: Đi bộ 10.000 bước, Đọc 15 trang, Uống 64oz nước hoặc Thiền 10 phút

Truy cập ba chế độ xem ClickUp, bao gồm Chế độ xem Bảng, Chế độ xem Danh sách công việc và Hướng dẫn Bắt đầu, để quản lý thói quen của bạn từ nhiều góc độ khác nhau

Sử dụng các tính năng tổ chức mạnh mẽ như gắn thẻ, nhãn ưu tiên, việc con lồng nhau và nhiều người được giao nhiệm vụ để kiểm soát chi tiết hơn việc đang theo dõi hàng ngày và hàng tuần của bạn

🔑 Phù hợp cho: Những người tập trung vào sự phát triển cá nhân, những người tìm kiếm năng suất, huấn luyện viên sức khỏe và bất kỳ ai sẵn sàng biến thói quen tích cực thành sự thay đổi lâu dài, từng ngày một.

📮 ClickUp Insight: 63% số người tham gia khảo sát của chúng tôi xếp hạng mục tiêu cá nhân theo mức độ cấp bách và quan trọng—nhưng chỉ 25% tổ chức chúng theo khung thời gian. Ý nghĩa là gì? Bạn biết điều gì quan trọng, nhưng không nhất thiết biết khi nào. ⏳ ClickUp Goals, được hỗ trợ bởi trợ lý AI ClickUp Brain, mang lại sự rõ ràng cho quá trình này. Nó giúp bạn chia nhỏ các mục tiêu lớn thành các bước cụ thể, có thể thực hiện được và có thời hạn. ClickUp Brain cung cấp các đề xuất thông minh về dòng thời gian và giữ cho bạn luôn trên đúng hướng với các cập nhật tiến độ theo thời gian thực và thay đổi trạng thái tự động khi bạn hoàn thành các công việc. 💫 Kết quả thực tế: Người dùng báo cáo tăng gấp đôi năng suất sau khi chuyển sang ClickUp

📖 Xem thêm: Cách sử dụng ứng dụng trợ lý cá nhân AI để tăng cường năng suất làm việc

4. Mẫu lập kế hoạch bữa ăn ClickUp

Tải mẫu miễn phí Lập kế hoạch, chuẩn bị và tổ chức mọi bữa ăn một cách dễ dàng với mẫu lập kế hoạch bữa ăn ClickUp

Dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong cách chúng ta cảm nhận và hàm hàng ngày. Giống như một cuốn sổ tay giúp bạn quản lý lịch trình, một kế hoạch bữa ăn đáng tin cậy giúp bạn duy trì năng lượng, giảm căng thẳng và duy trì mục tiêu dinh dưỡng của mình.

Mẫu lập kế hoạch bữa ăn ClickUp được thiết kế để đơn giản hóa việc chuẩn bị bữa ăn. Giải pháp toàn diện này giúp bạn đơn giản hóa mọi khía cạnh của quá trình lập kế hoạch bữa ăn, giúp bạn dành ít thời gian lo lắng hơn và nhiều thời gian hơn để thưởng thức những bữa ăn bổ dưỡng.

Với mẫu kế hoạch bữa ăn này, bạn có thể:

Lập kế hoạch bữa ăn hàng ngày và hàng tuần với danh sách kéo và thả được tùy chỉnh theo thói quen của bạn

Sắp xếp các công thức nấu ăn yêu thích của bạn vào các thư mục dễ truy cập để chuẩn bị nhanh chóng

Theo dõi thành phần và danh sách mua sắm để tránh phải đi mua sắm gấp phút chót hoặc quên mục

Theo dõi lượng calo và thông tin dinh dưỡng để lập kế hoạch sức khỏe một cách có ý thức hơn

Dù bạn đang cố gắng tuân thủ chế độ ăn kiêng, chuẩn bị bữa ăn cho một tuần bận rộn hay quản lý hoạt động dịch vụ ẩm thực, mẫu này sẽ mang lại cấu trúc cho thói quen bếp núc của bạn. Tập trung nhiều hơn vào nấu nướng và ít hơn vào việc lập kế hoạch!

🔑 Phù hợp cho: Đầu bếp gia đình, chuyên gia dinh dưỡng, huấn luyện viên thể hình, đầu bếp cá nhân và các chuyên gia bận rộn.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bạn có thời gian rảnh nhưng không biết sử dụng nó như thế nào? Hãy lập danh sách các việc cần làm có năng suất để có thể chuyển sang các công việc giúp nâng cao sự phát triển, tâm trạng hoặc mục tiêu của bạn - không còn lãng phí thời gian!

5. Mẫu Kế hoạch Phát triển Cá nhân ClickUp

Tải mẫu miễn phí Kiểm soát hành trình phát triển cá nhân của bạn với mẫu Kế hoạch Phát triển Cá nhân ClickUp

Sự phát triển không xảy ra trong một đêm, nhưng với cấu trúc phù hợp, bạn có thể đạt được tiến độ đều đặn hướng tới những mục tiêu lớn nhất của mình. Một kế hoạch sức khỏe hoặc kế hoạch sức khỏe tinh thần có thể là công cụ quan trọng ở đây – và mẫu Kế hoạch Phát triển Cá nhân ClickUp giúp bạn vạch ra một bản đồ rõ ràng, dù mục tiêu của bạn là thể dục, thăng tiến sự nghiệp hay sức khỏe tổng thể.

Được thiết kế để phù hợp với mục tiêu của bạn, mẫu này cũng có thể dùng làm sổ tay cá nhân để tổ chức các hoạt động hàng ngày hỗ trợ sức khỏe lâu dài. Bạn có thể đặt mục tiêu một cách có chủ đích, chia nhỏ chúng thành các bước hành động cụ thể và đang theo dõi sự tiến bộ của mình theo thời gian. Các chỉ số tiến độ trực quan và tỷ lệ hoàn thành giúp bạn thấy rõ mình đã đi được bao xa và bước tiếp theo là gì.

Dưới đây là cách nó có thể giúp bạn:

Đặt ra các mục tiêu cá nhân cụ thể kèm theo dòng thời gian để đảm bảo bạn tuân thủ và chịu trách nhiệm

Phân chia các mục tiêu lớn thành các công việc nhỏ hơn, dễ quản lý với thời hạn rõ ràng

Theo dõi tiến độ với các công cụ trực quan tích hợp như thanh tiến độ và trường tùy chỉnh

Tùy chỉnh bố cục để phản ánh các lĩnh vực quan tâm, ưu tiên và thói quen của bạn

🔑 Phù hợp cho: Những người đang tìm kiếm một hệ thống có cấu trúc nhưng linh hoạt để xác định và đạt được mục tiêu phát triển cá nhân trong các lĩnh vực như thể dục, sự nghiệp, sức khỏe tinh thần hoặc cải thiện lối sống.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Kết nối ứng dụng đang theo dõi tập luyện và phần mềm quản lý phòng tập với các ứng dụng như thiết bị đeo thông minh và máy đếm calo để có cái nhìn toàn diện, thời gian thực về sức khỏe của bạn. Điều này sẽ giúp bạn dễ dàng theo dõi tiến độ và duy trì động lực.

6. Mẫu Lịch Trình Hàng Ngày ClickUp

Tải mẫu miễn phí Lập kế hoạch cho cả ngày một cách hiệu quả với mẫu lịch trình hàng ngày ClickUp

Stephen R. Covey, trong cuốn The 7 Habits of Highly Effective People, nhắc nhở chúng ta rằng “hãy tổ chức và thực hiện xung quanh các ưu tiên”. Ý tưởng đơn giản này có tác động mạnh mẽ, đặc biệt khi thời gian và năng lượng bị giới hạn.

Trong khi hầu hết các ứng dụng và công cụ quản lý giúp quản lý công việc và thói quen, ít có công cụ nào đảm bảo rằng những giờ làm việc năng suất nhất của bạn được dành cho những điều thực sự quan trọng. Đó là lý do tại sao mẫu lịch trình hàng ngày ClickUp được thiết kế như một cuốn sổ tay sức khỏe có thể in, dễ dàng tải xuống, lưu trữ và in. Hãy xem nó không chỉ là một danh sách công việc—đó là cuốn sổ tay cá nhân của bạn, kết hợp tất cả những gì bạn cần để cân bằng giữa năng suất công việc và sức khỏe tinh thần.

Từ các thói quen đang theo dõi đến bản đồ các hoạt động chăm sóc sức khỏe, công cụ này giúp bạn khám phá những gì quan trọng nhất cho ngày của bạn và đảm bảo không bỏ sót bất kỳ điều gì.

Bạn đang gặp khó khăn trong việc quyết định nên bắt đầu từ đâu? Hãy xem video này để học cách ưu tiên các công việc của bạn. 👇🏼

Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Khối thời gian cho bữa ăn, tập luyện và công việc để tạo ra một thói quen cân bằng

Tập trung vào những điều quan trọng bằng cách sắp xếp công việc theo ưu tiên

Thêm ghi chú và nhắc nhở để đang theo dõi chi tiết trong suốt cả ngày

Thưởng thức bố cục sạch sẽ, trực quan giúp việc lập kế hoạch trở nên đơn giản và không gây căng thẳng

🔑 Phù hợp cho: Bất kỳ ai muốn quản lý các công việc hàng ngày, mục tiêu tập luyện và thói quen cá nhân thông qua một hệ thống tổ chức duy nhất.

📮 ClickUp Insight: 78% số người tham gia khảo sát gặp khó khăn trong việc duy trì động lực cho các mục tiêu dài hạn. Điều này không phải do thiếu động lực—mà là cách não bộ của chúng ta hoạt động! Chúng ta cần nhìn thấy những thành công để duy trì động lực. 💪 Đó chính là nơi ClickUp phát huy tác dụng. Theo dõi thành tựu với ClickUp Cột mốc, nhận tổng quan tiến độ tức thì với tổng hợp và duy trì sự tập trung với các nhắc nhở thông minh; việc hình dung những thành công nhỏ này sẽ tạo đà cho chặng đường dài. 💫 Kết quả thực tế: Người dùng ClickUp cho biết họ có thể xử lý thêm khoảng 10% công việc mà không cảm thấy quá tải.

7. Mẫu năng suất cá nhân ClickUp

Tải mẫu miễn phí Nâng cao hiệu quả làm việc và đang theo dõi các buổi tập luyện với mẫu ClickUp Personal Năng suất

Khi ngày của bạn tràn ngập công việc, mục tiêu và những yếu tố gây xao nhãng, việc có một hệ thống đơn giản để duy trì sự tổ chức sẽ tạo ra sự khác biệt lớn. Mẫu Năng suất Cá nhân ClickUp giúp bạn kiểm soát thời gian bằng cách chia nhỏ các trách nhiệm hàng ngày, mục tiêu cá nhân và thói quen tập luyện thành các công việc dễ quản lý.

Bạn có thể đặt hạn chót, phân loại mức độ ưu tiên và xây dựng thói quen giúp bạn tiến bộ liên tục. Với các tính năng linh hoạt của ClickUp, bạn có thể tùy chỉnh thiết lập, tạo công việc lặp lại, ghi chú nhanh và theo dõi tiến độ bằng các công cụ trực quan giúp mang lại sự rõ ràng cho ngày của bạn.

Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Sắp xếp và ưu tiên công việc một cách hiệu quả để tận dụng tối đa thời gian của bạn

Giữ tập trung và động lực bằng cách loại bỏ các hoạt động lãng phí thời gian

Tối ưu hóa quy trình làm việc của bạn với hệ thống tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu của bạn

🔑 Phù hợp cho: Những người muốn nâng cao năng suất làm việc và duy trì tiến độ với các công việc hàng ngày.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bạn đang gặp khó khăn trong việc duy trì sự nhất quán với mục tiêu phát triển bản thân hoặc đang theo dõi tiến độ theo thời gian? Hãy tận dụng sức mạnh của các công cụ phát triển cá nhân để duy trì sự tập trung, theo dõi tiến độ và thiết lập các thói quen tích cực, bền vững. Bạn có thể thử ứng dụng ghi chép, ứng dụng theo dõi thói quen hoặc ứng dụng lập kế hoạch mục tiêu.

8. Mẫu Thử thách Sức khỏe ClickUp 75 Hard

Tải mẫu miễn phí Giữ vững cam kết và đạt được mục tiêu sức khỏe 75 ngày của bạn với mẫu thách thức ClickUp 75 Hard

Chương trình 75 Hard là một thách thức rèn luyện tinh thần và thể chất mạnh mẽ, thúc đẩy bạn commit thực hiện các thói quen hàng ngày trong 75 ngày liên tục. Tuy nhiên, việc duy trì sự nhất quán trong nhiều công việc hàng ngày có thể trở nên quá tải nếu không có hệ thống hỗ trợ. Đó chính là lúc mẫu thách thức sức khỏe 75 Hard của ClickUp có thể giúp bạn.

Nó cung cấp một không gian làm việc sẵn sàng sử dụng để giúp bạn lập kế hoạch, đang theo dõi và duy trì trách nhiệm trong suốt quá trình chuyển đổi 75 ngày của mình.

Mẫu 75 trang này cho phép bạn:

Đang theo dõi các công việc hàng ngày quan trọng như tập luyện hai lần, uống một gallon nước, đọc 10 trang sách và tuân thủ chế độ ăn uống

Đánh giá tiến độ hàng tuần thông qua các phần đánh giá tích hợp để phản ánh và điều chỉnh lại

Theo dõi trạng thái hoàn thành với các nhãn trực quan như ‘việc cần làm’, ‘tiến độ’ và ‘Đã hoàn thành’ để giúp bạn duy trì sự tập trung

Sử dụng các chế độ xem có cấu trúc như Tóm tắt Thử thách, Bảng xem và Biểu đồ Gantt để có cả cái nhìn tổng quan hàng ngày và hiển thị dài hạn

🔑 Phù hợp cho: Những người đam mê thể dục, những ai đang tìm kiếm sự phát triển cá nhân, huấn luyện viên cuộc sống và bất kỳ ai đã commit Thử thách 75 Hard để có một cách thức có cấu trúc, linh hoạt và đầy động lực để duy trì sự nhất quán và hoàn thành mục tiêu một cách mạnh mẽ.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bạn thường cảm thấy quá tải khi cố gắng cân bằng giữa mục tiêu, thói quen và kế hoạch dài hạn trong đầu? Hãy sử dụng các mẫu kế hoạch cuộc sống để phác thảo mục tiêu, thói quen và ưu tiên của bạn. Chúng giúp cuộc sống của bạn trở nên có tổ chức và giúp bạn duy trì hướng đi mà không bị rối loạn.

9. Mẫu danh sách công việc cần làm hàng ngày ClickUp

Tải mẫu miễn phí Giữ vững tiến độ công việc với mẫu danh sách việc cần làm hàng ngày ClickUp

Quản lý các nhiệm vụ hàng ngày có thể trở nên áp lực nếu không có hệ thống phù hợp. Mẫu Danh sách Việc Cần Làm Hàng Ngày ClickUp cung cấp cho bạn một không gian rõ ràng, có tổ chức để quản lý mọi thứ từ công việc đến mục tiêu cá nhân, giúp bạn ngừng lo lắng và bắt đầu hoàn thành các nhiệm vụ.

Mẫu này được thiết kế để mang lại cấu trúc cho ngày của bạn mà không làm phức tạp hóa. Bạn có thể chia nhỏ các mục tiêu lớn thành các mục nhỏ dễ quản lý, đặt ngày đáo hạn, đánh dấu ưu tiên bằng màu sắc và thiết lập nhắc nhở để duy trì tiến độ. Dù bạn đang lập kế hoạch cho ngày làm việc, sắp xếp công việc vặt hay lịch tập luyện, danh sách việc cần làm này sẽ thích ứng với thói quen của bạn.

Mẫu danh sách công việc cần làm này có thể giúp bạn:.

Dễ dàng đánh dấu các công việc hoàn thành để có cảm giác tiến độ thỏa mãn

Đặt ngày hạn để đảm bảo các công việc được hoàn thành đúng hạn

Thêm chi tiết bổ sung, liên kết hoặc công việc con để cung cấp bối cảnh rõ ràng hơn

Sử dụng không gian tích hợp để suy ngẫm về những gì bạn đã đạt được mỗi ngày

🔑 Phù hợp cho: Bất kỳ ai đang tìm kiếm một cách đơn giản để quản lý các công việc và thói quen hàng ngày một cách hiệu quả.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bắt đầu ngày mới với mục tiêu bằng cách sử dụng danh sách kiểm tra thói quen buổi sáng. Những danh sách này giúp bạn duy trì sự nhất quán, tăng năng suất và làm cho buổi sáng bớt hỗn loạn. Chỉ cần đánh dấu từng thành công nhỏ và xem cả ngày của bạn chuyển sang guồng quay

10. Mẫu mục tiêu hàng năm ClickUp

Tải mẫu miễn phí Hãy nhìn rộng hơn và đạt được mục tiêu fitness của bạn với mẫu mục tiêu hàng năm ClickUp

Kế hoạch cho hành trình tập luyện của bạn trong cả năm có thể nghe có vẻ áp đảo, nhưng với mẫu mục tiêu hàng năm ClickUp, nó trở nên tập trung, linh hoạt và khả thi.

Mẫu này có thể tùy chỉnh, cung cấp một giao diện gọn gàng, tập trung để lập bản đồ cho các mục tiêu sức khỏe tổng thể của bạn — dù bạn đang tập luyện cho một cuộc đua marathon, xây dựng sức mạnh, cải thiện khả năng vận động, hay đơn giản là duy trì thói quen sức khỏe của mình.

Không còn phải loay hoay với bảng tính hay mất dấu tiến độ qua các ứng dụng. Với chế độ xem theo dòng thời gian, các phần được cấu trúc rõ ràng và tính năng lọc dễ dàng theo tháng, loại mục tiêu hoặc trọng tâm tập luyện, bạn sẽ có cái nhìn tổng quan rõ ràng về toàn bộ lộ trình tập luyện của mình.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Phân chia mục tiêu tập luyện theo chủ đề, như sức mạnh, cardio, linh hoạt, dinh dưỡng hoặc sức khỏe tinh thần

Sử dụng nhãn màu sắc để nhanh chóng nhận diện các lĩnh vực cần tập trung và duy trì sự cân bằng

Theo dõi các chỉ số khóa với các trường thông tin về trạng thái tiến độ, ngày mục tiêu và các điểm kiểm tra hàng tuần

Dễ dàng điều chỉnh dòng thời gian khi trình độ thể lực của bạn phát triển mà không làm ảnh hưởng đến kế hoạch dài hạn của bạn

🔑 Phù hợp cho: Những người đam mê thể dục, huấn luyện viên cá nhân, vận động viên hoặc bất kỳ ai muốn có chế độ xem chiến lược, tổng quan về mục tiêu sức khỏe của mình để duy trì động lực suốt cả năm.

📖 Xem thêm: Ví dụ về cân bằng công việc và cuộc sống để nâng cao tinh thần và năng suất

Nâng cao sức khỏe của bạn với ClickUp

Ghi chép hành trình sức khỏe của bạn không chỉ đơn thuần là ghi lại những điều bạn làm—đó là việc tạo ra không gian để tự phản ánh, xây dựng thói quen tốt hơn và duy trì cam kết với mục tiêu sức khỏe của mình.

Mẫu sổ tay sức khỏe cung cấp cho bạn khung cấu trúc, dù bạn đang theo dõi tâm trạng, đặt mục tiêu hay phản ánh về thói quen hàng ngày. Nhưng điều kỳ diệu thực sự xảy ra khi những thói quen này trở thành một phần của luồng hàng ngày của bạn.

Với ClickUp, bạn có thể tạo nhật ký sức khỏe hoàn toàn tùy chỉnh, đặt nhắc nhở cho việc chăm sóc bản thân và theo dõi tiến độ của mình—tất cả trong một nơi. Dù bạn đang quản lý căng thẳng, thực hành lòng biết ơn hay xây dựng lối sống lành mạnh hơn, ClickUp giúp biến ý định thành hành động.

Sẵn sàng chủ động quản lý sức khỏe của mình? Đăng ký ClickUp ngay hôm nay miễn phí, và tâm trí cùng cơ thể của bạn sẽ cảm ơn bạn.