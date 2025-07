10 Cuốn Sách Quản Lý Hay Nhất Để Nâng Cao Kỹ Năng Lãnh Đạo Hiệu Quả

1. Brave New Work: Bạn đã sẵn sàng để tái tạo tổ chức của mình chưa? của Aaron Dignan

2. The One Minute Manager của Kenneth Blanchard và Spencer Johnson

3. Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies (Xây dựng để tồn tại: Thói quen thành công của các công ty có tầm nhìn) của Jim Collins và Jerry I Porras

4. Dám lãnh đạo: Công việc dũng cảm. Cuộc hội thoại khó khăn. Trọn vẹn trái tim. của Brené Brown

5. Năm rối loạn trong nhóm: Một câu chuyện ngụ ngôn về lãnh đạo của Patrick Lencioni

6. Traction: Get a Grip on Your Business (Lực kéo: Kiểm soát kinh doanh của bạn) của Gino Wickman

7. Black Box Thinking: Tại sao hầu hết mọi người không bao giờ học hỏi từ sai lầm của mình — nhưng một số người lại làm được điều đó của Matthew Syed

8. Người Quản Lý Lần Đầu Tiên của Loren B. Belker, Jim McCormick và Gary S. Topchik

9. The Ordinary Leader: 10 Key Insights for Building and Leading a Thriving Organization (Nhà lãnh đạo bình thường: 10 hiểu biết quan trọng để xây dựng và lãnh đạo một tổ chức phát triển mạnh mẽ) của Randy Grieser

10. Đầu tiên, phá vỡ mọi quy tắc: Những điều mà các nhà quản lý vĩ đại nhất thế giới làm khác biệt của Marcus Buckingham và Curt Coffman

