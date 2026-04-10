AI Kullanarak Öğrenci Başarısını Nasıl İzleyebilirsiniz?

Ulusal ikinci dönem devam oranı %69,5 'tir ; bu , her 10 öğrenciden yaklaşık 3'ünün başladığı kuruma geri dönmediği anlamına gelir. Topluluk kolejlerinde, yarı zamanlı öğrencilerin neredeyse yarısı ikinci yıla devam edememektedir. Erken uyarı sistemleri mevcuttur, ancak çoğu kurum hala manuel yönlendirmelere ve silo halindeki verilere güvenmektedir.

Bir proje yönetimi platformu içinde oluşturulan bir yapay zeka ajanı, risk tanımlama, müdahale atama, öğrenci tutma analitiği ve başarı koçluğu ş akışlarını otomasyonla gerçekleştirebilir.

Aşağıda, ClickUp'a yapıştırarak dakikalar içinde eksiksiz bir öğrenci başarısı izleme Çalışma Alanı oluşturabileceğiniz, kullanıma hazır bir yapay zeka ajanı komutu bulunmaktadır. Ancak bunu kullanmadan önce, bu tür bir sistemin çözmeyi amaçladığı operasyonel sorunları incelemek faydalı olacaktır. Çoğu öğrenci başarısı takımı için sorun, risk sinyallerinin mevcut olmaması değildir. Sorun, bu sinyallerin, öğrencilerin yolunda ilerlemesine yardımcı olmakla sorumlu kişiler arasında nadiren hızlı ve koordineli eyleme dönüşmesidir.

Bu öğrenci başarı izleme kurulumunu kimler kullanmalıdır? Bu kurulum, riskleri belirlemek, müdahaleleri atamak ve birden fazla destek biriminde izleme sürecini izlemekle sorumlu öğrenci başarısı ekipleri, öğrenci tutma ofisleri, danışmanlık liderleri, başarı koçları, özel ders koordinatörleri ve öğrenci destek yöneticileri için tasarlanmıştır. Bu kurulum, halihazırda bir uyarı platformu veya analiz aracı kullanan ancak öğrencileri "işaretli" durumundan "desteklenen" durumuna geçirmek için hala manuel koordinasyona güvenen kurumlar için özellikle yararlıdır.

Sorun: Bir hesap tablosu ve dua ile 5.000 risk altındaki öğrenciyi yakalamaya çalışıyorsunuz

Öğrenci başarısı alanında işiniz varsa, bunun önemini biliyorsunuzdur. Okulu bırakan her öğrenci, hem insani hem de mali bir başarısızlığı temsil eder. Kurum, öğrenim gelirinden mahrum kalır, öğrenci zaman ve para kaybeder ve akreditasyon kurumlarının yakından incelediği öğrenci tutma göstergeleri bir darbe daha alır. Asıl soru, erken müdahalenin işe yarayıp yaramadığı değildir. Asıl soru, takımınızın yeterince öğrenciyi yeterince hızlı bir şekilde tespit edip onlara ulaşabilmesidir.

Veriler şunu ortaya koyuyor: İlk kez tam zamanlı lisans eğitimi alanların %39'u, sekiz yıl içinde lisansını tamamlayamıyor. Irklara göre devamlılık farkları hala büyük; Hispanik, Siyah ve Kızılderili öğrencilerin devamlılık oranları sırasıyla %63,6, %56,6 ve %52,8 iken, ulusal ortalama %68, 2'dir . Bunlar sadece sayılar değildir. Bunlar, yardıma ihtiyacı olan ancak kurumunuzun tespit edemediği ya da zamanında ulaşamadığı binlerce öğrenciyi temsil etmektedir.

Çoğu erken uyarı sistemi uyarılar oluşturur. Ancak bunlardan çok azı, sonrasında ne olacağını yönetir. Bir öğretim üyesi bir uyarı gönderir, ancak müdahaleyi kim atar? 48 saat içinde kim takip eder? Öğrenci yanıt vermediğinde kim durumu üst düzeye taşır? "Uyarıldı" ile "yardım edildi" arasındaki boşluk, öğrencilerin kaybolduğu yerdir.

Miami Üniversitesi bu sorunu nasıl çözdü: Miami Üniversitesi Kariyer Keşif ve Başarı Merkezi, ClickUp'ı kullanarak 19.107 öğrenciyi izledi ve onlarla etkileşim kurdu; %98'lik bir başarı oranı elde ederek, parçalı araçların yerini öğrenci etkileşimlerini ve sonuçlarını izlemek için merkezi bir sistemle aldı. Michael Turner, Yardımcı Direktör ClickUp sayesinde, küresel bir salgın olmasına rağmen düzenli kalabildim ve inanılmaz derecede başarılı yıllar geçirdim. İşte fırsat burada yatıyor. Uyarı araçlarınızı değiştirmek değil, bir öğrencinin durumunun işaretlenmesinden sonra gerçekleşen işlerin etrafında görünür bir operasyon katmanı oluşturmak. Bu modeli test etmenin en hızlı yolu, proje yönetimi platformunuzun içinde işlevsel bir öğrenci başarısı kurulumu oluşturmaktır. Kendi öğrenci başarısı operasyonunuzda benzer bir modeli denemek ister misiniz? Aşağıdaki kılavuzla başlayın ve bunu risk altındaki öğrenci gruplarınıza, personel modelinize ve müdahale ş Akışlarına göre uyarlayın.

İşte fırsat burada yatıyor. Uyarı araçlarınızı değiştirmek değil, bir öğrencinin durumunun işaretlenmesinden sonra gerçekleşen işlerin etrafında görünür bir operasyon katmanı oluşturmak. Bu modeli test etmenin en hızlı yolu, proje yönetimi platformunuzun içinde işlevsel bir öğrenci başarısı izleme kurulumu oluşturmaktır. Kendi öğrenci başarısı operasyonunuzda benzer bir modeli denemek ister misiniz? Aşağıdaki kılavuzla başlayın ve bunu risk altındaki öğrenci gruplarınıza, personel modelinize ve müdahale ş akışlarına göre uyarlayın.

Kendi öğrenci başarısı operasyonunuzda benzer bir modeli denemek ister misiniz? Aşağıdaki kılavuzla başlayın ve bunu risk altındaki öğrenci gruplarınıza, personel modelinize ve müdahale ş Akışlarına göre uyarlayın.

Yönlendirme: Yapay Zeka ile Öğrenci Başarı İzleme Çalışma Alanınızı Oluşturun

Bu komutu kopyalayın, ClickUp Brain'e yapıştırarak kendi ClickUp Süper Ajanınızı oluşturun, kurumunuzun bilgilerini girin ve erken uyarılar, müdahale izleme, devamlılık analitiği ve başarı koçluğu ş akışlarını içeren tam bir öğrenci başarı çalışma alanı elde edin.

Sonuç, yönlendirme kuralları, takip zaman çizelgeleri, risk görünürlüğü ve vaka yükü ş akışlarını içeren, işletim yapınızın sağlam bir ilk taslağını sunmalıdır. Ardından takımınız, bunu öğrenci nüfusunuza, müdahale modelinize ve devamlılık önceliklerinize uyacak şekilde özelleştirebilir.

Öğrenci Başarı Takibi Süper Ajanı

Yönlendirme:

Temsilci şablonunuz oluşturulduktan sonra, bir sonraki adım bunu öğrenci başarı takımınızın her gün kullanabileceği pratik bir Çalışma Alanı'na dönüştürmektir.

ClickUp'ta Nasıl Kurulur (4 Adım)

Aranan bilgiler, takımınızın risk altındaki öğrencileri belirlemek ve desteklemek için halihazırda kullandığı bilgilerdir. Bu bilgiler genellikle uyarı kategorilerini, müdahale türlerini, mevcut eskalasyon kurallarını, risk göstergelerini, vaka yükü yapılarını ve kohort raporlama ihtiyaçlarını içerir. Temiz girdilerle başlamak, otomasyonlarınızı, gösterge panellerinizi ve müdahale ş Akışlarını çok daha kullanışlı hale getirir.

Çalışma Alanı Yapınızı Oluşturun "Öğrenci Başarısı" adlı özel bir alan oluşturun. Öğrenci başarısı yaşam döngüsü boyunca çalışmaları düzenlemek için dört klasör ekleyin: Gelen uyarılar, aktif vakalar, çözülmüş vakalar ve kriz yönlendirmeleri için "Erken Uyarılar ve Vakalar", özel ders koordinasyonu, ek eğitim, başarı koçluğu ve akran mentorluğu için "Müdahaleler ve Destek", kohort izleme, eşitlik açığı izleme, tahmine dayalı gösterge analizi ve dönem karşılaştırmaları için "Devamlılık Analitiği" ve deneme süresi izleme, derece denetimi izleme, dönem ortası kontrolleri ve mezuniyet hazırlığı desteği için "Derece İlerleme". Her Öğrenci Görevinde Özel Alanları Yapılandırın Öğrenci başarısı şablonlarınıza Özel Alanlar ekleyin, böylece her vaka, ekibinizin riski belirlemek, desteği yönlendirmek ve takibi izlemek için ihtiyaç duyduğu temel verileri içerir. Risk puanı, risk seviyesi, uyarı kaynağı, atanan koç, müdahale türü, son temastan bu yana geçen gün sayısı, ilk nesil durumu ve Pell uygunluğu için alanlar ekleyin. Bu tutarlı yapı, gösterge panellerini, otomasyonları ve vaka yükü yönetimini çok daha güvenilir hale getirir. Yönlendirme Mesajını ClickUp Brain'e Yapıştırın Yeni Alanınızda ClickUp Brain'i açın ve yukarıdaki yönlendirme mesajını yapıştırın. Kurum adı, öğrenci nüfusu, devamlılık oranı, mezuniyet oranı, mevcut araçlar, personel sayısı ve risk altındaki gruplar dahil olmak üzere değişkenlerinizi girin. Oluşturulan çıktıyı kullanarak uyarı yönlendirme kurallarınızın, müdahale ş akışlarınızın, devamlılık gösterge panellerinizin ve koçluk vaka yükü yapınızın ilk taslağını oluşturun, ardından bunu öğrenci başarı modeli için iyileştirin. Sürekli Yönetim için Otomasyonlar Kurun Sürekli manuel takip gerektirmeden öğrenci başarısı işinin devam etmesini sağlamak için otomasyonlar oluşturun. Kuralları kullanarak uyarıları türüne göre yönlendirin, birden fazla gösterge biriktiğinde riski yükseltin, takip son tarihlerini uygulayın, müdahale kontrollerini tetikleyin ve yıl sonu sürprizlerine dönüşmeden önce genişleyen eşitlik uçurumlarını işaretleyin.

💡 Profesyonel İpucu: Sistemi tüm öğrenci başarısı operasyonuna yaymadan önce, erken uyarı yönlendirme veya koçluk takibi gibi tek bir ş akışıyla başlayın. Daha küçük ölçekli bir pilot uygulama, takımınızın ölçeklendirmeye geçmeden önce eşik değerlerini, sahiplik kurallarını ve müdahale zamanlamasını iyileştirmesine yardımcı olur.

Öğrenci Başarı İzleme Görevleri için Önerilen Özel Alanlar

Bu alanlar, uyarılar, müdahaleler, devamlılık analizleri, özel ders koordinasyonu ve koçluk vakaları arasında tutarlı bir çalışma kaydı oluşturur.

Alan Tür Amaç Risk Puanı Sayı Akademik, katılım ve finansal göstergelere dayalı bileşik puan Risk Seviyesi Açılır menü Yolunda, İzleme, Risk altında, Yüksek risk Uyarı Kaynağı Açılır menü Öğretim üyesi raporu, LMS etkinliği, Ara dönem notu, Devam durumu, Mali engel, Özel ders yönlendirmesi, Danışmanlık yönlendirmesi, Konaklama ile ilgili olay Atanan Koç İnsanlar Müdahalenin takibinden sorumlu personel Müdahale Türü Açılır menü Başarı koçluğu, Danışmanlık, Özel ders, Mali yardım danışmanlığı, Psikolojik danışmanlık, Akran mentorluğu, Atölye çalışması, Yiyecek veya barınma destekleri Son İletişimden Bu Yana Geçen Gün Sayısı Sayı Son başarıyla gerçekleştirilen iletişim veya toplantıdan bu yana geçen süre Birinci Nesil Durumu Açılır menü İlk nesil, İlk nesil değil, Bilinmiyor Pell Hak Sahibi Açılır menü Evet, Hayır, Bilinmiyor Katılım Durumu Açılır menü Başlanmadı, İletişim gönderildi, İletişim kuruldu, Müdahale aktif, İzleme, Kapalı Kohort Türü Açılır menü Birinci sınıf, Devam eden, Transfer, Yarı zamanlı, Deneme süresi, Diğer Eşitlik Grubu Etiketi Etiketler Pell, İlk nesil, Öğrenci sporcu, Transfer, Yurtta kalan, Evden gelen, Diğer Bir Sonraki Takip Tarihi Tarih Gerekli bir sonraki iletişim veya kontrol noktası

Öğrenci Başarı Takibi için Temel Otomasyon Örnekleri

Özel Alanlarınızı ayarladıktan sonra, manuel takip işlemlerini tekrarlamaya gerek kalmadan uyarılar, müdahaleler, takip ve analizlerin devamlılığını sağlayan otomasyonlar oluşturun.

Ne zaman… Ardından… Bir öğretim üyesi endişesi veya LMS'de etkinlik yok uyarısı gönderildi Uyarı türüne ve öğrenci nüfusuna göre uygun personele yönlendirin Bir öğrenci 7 gün içinde birden fazla uyarı alır Bunları tek bir vakada birleştirin ve risk inceleme önceliğini artırın Bir risk puanı Yüksek risk kademesine yükselir Yoğun müdahale ş akışını tetikleyin ve 24 saatlik bir destek görevini atayın Takip süresi, herhangi bir iletişim kaydı yapılmadan sona erdi Bir eskalasyon görevini oluşturun ve amire bildirin Bir öğrenci özel ders veya koçluk randevusuna gelmezse Yeniden etkileşim kurma görevini oluşturun ve kaçırılan iletişimi kaydedin Eşitlik açığı izleme eşiğini aşıyor Kohort görünümüni işaretleyin ve inceleme için öğrenci tutma sorumlusuna bildirin

Ajan, Öğrenci Başarı Döngüsü Boyunca Neleri Kapsar?

Öğrenci başarısı için bir yapay zeka ajanı, bir tahmine dayalı analitik modeli değildir. Bu, proje yönetimi çalışma alanınızın içinde çalışan ve risk altındaki öğrencileri belirleme ile onlara fiilen yardım etme arasındaki operasyonel ş akışını yöneten bir sistemdir. Analitik veriler size kimin yardıma ihtiyacı olduğunu söyler. Ajan ise yardımın gerçekten ulaştığından emin olur.

Yaşam Döngüsü Aşaması Temsilcinin Yapılacak Görevleri Neyin Yerine Geçiyor Erken uyarılar Uyarıları yönlendirir, tekrarlanan sinyalleri birleştirir ve doğru takip sorumlusunu atar Yalnızca bayraklama sistemleri ve manuel uyarı önceliklendirme Risk izleme Akademik, katılım ve finansal risk göstergelerini izler ve müdahale önceliğini günceller Ayrı elektronik tablolar ve tutarsız inceleme rutinleri Müdahale akışları Destek eylemlerini atar, takip zamanlamasını izler ve yanıt alınamadığı durumlarda durumu üst düzeye taşır Sadece tespit aşamasında kalıp, takip sürecini asla yönetmeyen uyarı sistemleri Devamlılık analitiği Dönemler boyunca devamlılığı, kohort eğilimlerini ve alt grup farklarını izler Hasar tamamlandıktan sonra oluşturulan tek seferlik devamlılık raporları Özel ders ve SI koordinasyonu Öğrenci sonuçlarıyla ilişkili olarak yönlendirmeleri, oturumları, personel dağılımını ve destek kullanımını izler Özel ders kayıtlarını ve bağlantısız akademik destek raporlamasını ayırın Başarı koçluğu Öğrenci grupları genelinde vaka yüklerini, iletişim programlarını, notları, yönlendirmeleri ve ilerleme durumlarını yönetir Yerel not defterleri, takvim hatırlatıcıları ve manuel vaka yükü incelemeleri

Farklı Kurum Türleri için Varyasyonlar

Yukarıdaki komut, ClickUp kullanan tüm yükseköğretim kurumlarında geçerlidir. Komutu kurumunuza göre uyarlayın:

Kurum Türü Önemli Ayarlamalar R1 araştırma üniversitesi Komut satırını olduğu gibi kullanın. Daha geniş öğrenci nüfusları, daha uzmanlaşmış müdahale takımları ve kolejler ile öğrenci nüfusları arasında daha güçlü segmentasyon ekleyin. R2 Üniversitesi Tüm yapıyı koruyun, ancak personel sayısının daha az olduğu yerlerde takım yönlendirmesini basitleştirin. Danışmanlık ve destek birimleri arasında öğrenci tutma, koçluk ve koordinasyona önem verin. Liberal Sanatlar Koleji Birinci sınıf ve keşif aşamasındaki öğrenciler için yoğun müdahale, daha az vaka yükü ve güçlü takip süreçlerine odaklanın. Topluluk koleji Yarı zamanlı öğrencilerin devamlılığı, transfer ivmesi, temel ihtiyaçlara yönelik yönlendirmeler ve evden okula gidip gelen öğrenciler için esnek erişim hizmetlerine vurgu yapın. Kariyer veya Meslek Okulu Devamlılık, kohort bazında ilerleme, lisansla ilgili akademik destek ve mezuniyetle bağlantılı kısa döngülü öğrenci müdahalelerine odaklanın.

Öğrenci Başarı İzlemeyi Tek Bir Yerden Yürütün

Uyarılar, müdahaleler, devamlılık gösterge panelleri, özel ders yönlendirmeleri ve koçluk notları, ortak bir çalışma görünümü olmadan ayrı sistemlerde bulunduğunda öğrenci başarısı izleme süreci aksar. ClickUp Brain, Özel Alanlar ve Otomasyonlar ile kurumunuz, öğrenci başarısı operasyonlarını daha hızlı müdahaleyi, daha net sahiplik dağılımını, daha güçlü takip sürecini ve devamlılık riskine ilişkin daha iyi görünürlüğü destekleyen tekrarlanabilir bir sisteme dönüştürebilir.

Buradaki hedef, uyarı platformunuzu veya analiz araçlarınızı değiştirmek değildir. Hedef, bu araçlarla ilgili koordinasyon işlerini azaltmak, bir öğrenci işaretlendikten sonra neler olup bittiğine dair görünürlüğü artırmak ve takımınızın riski tespit etmekten, onu gerçekten çözmeye geçmesine yardımcı olmaktır. Yukarıdaki soruyla başlayın, bunu öğrenci nüfusunuza ve personel modelinize göre uyarlayın ve takımınızın her dönem gerçekten kullanabileceği bir kurulum oluşturun.

Sık Sorulan Sorular

AI, Starfish veya EAB Navigate gibi erken uyarı sistemlerimizin yerini alabilir mi?

AI ajanları, erken uyarı platformunuzun yerini almaz. Uyarı tetiklendikten sonra neler olacağını yöneterek platformu tamamlarlar. Starfish ve Navigate uyarılar oluşturur. AI ajanı, bu uyarıların takip son tarihleri, eskalasyon yolları ve sonuç izlemesi ile müdahalelere dönüşmesini sağlar. Okulda kalma başarısızlıklarının çoğu, risk altındaki öğrencilerin tespit edilememesi nedeniyle değil, müdahale ş akışının bozulması nedeniyle meydana gelir.

Bu, öğrenci verileriyle ilgili FERPA gerekliliklerini nasıl ele alıyor?

ClickUp , SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 ve ISO 42001 sertifikalarına sahiptir ve SSO, rol tabanlı izinler ile depolama ve aktarım sırasında şifrelemeyi destekler. Öğrenci düzeyindeki izinler, koçların yalnızca kendilerine atanan vakaları görmelerini sağlar. Öğretim üyeleri, vaka sonuçlarını değil, yalnızca uyarı gönderi formlarını görür. AI modellerini eğitmek için hiçbir veri kullanılmaz. Ayrıntılı bilgi için güvenlik sayfasına bakın.

Önyargıları pekiştirmeden eşitlik açıklarını nasıl izlersiniz?

Risk puanlama sistemi, birincil risk faktörleri olarak demografik özellikleri değil, gözlemlenebilir akademik ve davranışsal göstergeleri (not ortalaması, devamlılık, LMS katılımı) kullanır. Demografik veriler, ilk risk ataması için değil, olaydan sonra ayrıştırılmış raporlama için kullanılır. Bu yaklaşım, bireysel öğrencileri işaretlemek için korunan özellikleri kullanmadan sonuçlardaki eşitlik açıklarını belirler.

Peki ya halihazırda kendi geliştirdiğimiz bir erken uyarı sistemi kullanıyorsak?

Birçok kurum, ilk uyarıyı işleyen dahili sistemler kurmuştur. AI ajanı Çalışma Alanı, operasyonel ş Akışı’nı yöneterek bu sistemlerin üzerine eklenir: kimin neyi ne zamana kadar yapacağı ve yapmazsa ne olacağı. Bu, öğrenci başarısı için bir proje yönetimi katmanıdır; uyarı kaynağınızın yerine geçen bir sistem değildir.

Bunun işe yaraması için kaç başarı koçuna ihtiyacımız var?

Sistem, her türlü personel boyutuyla çalışır. Daha fazla koç olduğunda, vaka yükü azalır ve yanıt süreleri kısalır. Daha az koç olduğunda ise otomasyon, triyaj ve takip işlemlerinin çoğunu üstlenir; böylece koçlar yalnızca en yüksek öncelikli etkileşimlere odaklanabilir. Proaktif başarı koçluğu için tipik bir hedef, koç başına 150-300 öğrencidir; ancak otomatik ş Akışları, etkili erişimi önemli ölçüde artırabilir.