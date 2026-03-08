AI Kullanarak Kampüs Güvenliği İzleme

ABD kampüsleri 2023 yılında 22.212 suç vakası bildirdi ; bu, bir önceki yıla göre %13'lük bir artışa tekabül ediyor. Title IV fonu alan her kurum, Clery Yasası uyarınca bu verileri izlemek ve açıklamakla yükümlüdür. Bir proje yönetimi platformu içinde oluşturulan bir AI ajanı, olay raporlarının izlemesini, Clery Yasası uyum takvimlerini, Title IX vaka yönetimini, acil durum planlarının bakımını ve güvenlik eğitimlerinin tamamlanmasını otomasyonla gerçekleştirebilir ve dağınık uyum süreçlerini tek bir operasyonel sisteme dönüştürebilir.

Aşağıda , ClickUp'a yapıştırarak dakikalar içinde eksiksiz bir kampüs güvenliği çalışma alanı oluşturabileceğiniz, kopyaya hazır bir AI ajanı komutu bulunmaktadır. Ancak bunu kullanmadan önce, bu tür bir sistemin çözmeyi amaçladığı operasyonel yayılmayı incelemek faydalı olacaktır. Çoğu kampüs güvenlik takımı için sorun, araçların eksikliği değildir. Sorun, sevk sistemleri, elektronik tablolar, vaka dosyaları, e-posta konuları ve uyum takvimleri arasında bölünmüş manuel koordinasyon işidir.

Bu kampüs güvenliği kurulumunu kimler kullanmalıdır?

Bu kurulum, kampüs güvenliği liderleri, Clery uyum görevlileri, Title IX koordinatörleri, acil durum yönetim takımları, davranış müdahale takımları, eğitim yöneticileri ve kampüs güvenliği işlerini belgelemek, koordine etmek ve raporlamakla sorumlu operasyon personeli için tasarlanmıştır. Halihazırda operasyonel sistemleri olan ancak uyum zaman çizelgelerini, soruşturmaları, eğitimlerin tamamlanmasını ve acil durum hazırlıklarını yönetmek için hala manuel süreçlere güvenen kurumlar için özellikle yararlıdır.

Kampüs güvenliğini yönetiyorsanız, sadece insanların güvenliğini sağlamakla kalmıyorsunuz. Federal uyum operasyonunu da yürütüyorsunuz. Clery Yasası, her Title IV kurumunun üç yıllık suç istatistiklerini içeren Yıllık Güvenlik Raporu (ASR) yayınlamasını, güvenlik politikalarını açıklamayı, zamanında uyarılar yayınlamayı ve halka açık günlük suç kayıtları tutmayı gerektirir. Title IX, cinsel taciz ve şiddet şikayetlerinin izlenmesini, soruşturulmasını ve çözülmesini gerektirir. Yangın güvenliği raporları, tehlikeli madde envanterleri, tehdit değerlendirme koordinasyonu ve acil durum hazırlık planları da bu sürece eklenir.

Uygunsuzluk durumunda cezalar ağırdır. Penn State, Clery Yasası ihlalleri nedeniyle 2,4 milyon dolar para cezasına çarptırıldı; bu, yasanın tarihindeki en yüksek para cezasıdır. Para cezalarının ötesinde, kurumlar Title IV fonlarını kaybetme riskiyle karşı karşıyadır ve bu, çoğu okul için varlıklarını tehdit eden bir durumdur. Ancak, kampüs güvenliği ile ilgili bir RAND raporuna göre, sınırlı fon ve personel zamanı gibi kaynak kısıtlamaları, kurumlar genelinde güvenlik ve emniyet stratejilerinin sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için önemli zorluklar oluşturmaktadır.

Çoğu kampüs güvenlik ofisi, CAD sistemleri, elektronik tablolar, e-posta ve kağıt formlar kullanarak olayları izler. Clery coğrafi sınıflandırmaları manuel haritalama gerektirir. Title IX zaman çizelgeleri dosya dosyalarında yönetilir. Eğitim uyumluluğu İK departmanında tutulur. Acil durum planları yıllık olarak gözden geçirilir (eğer biri hatırlarsa). Bilgiler mevcuttur, ancak birbiriyle iletişim kurmayan sistemler arasında parçalanmıştır. Bu tür bir parçalanma, raporlama hatalarına, son tarihlerin kaçırılmasına ve denetim bulgularına yol açar.

CU Anschutz bunu nasıl çözdü: Colorado Üniversitesi'nin CU Anschutz kampüsü, merkezi BT takımındaki 170'den fazla kullanıcı için beş eski sistemi ClickUp ile değiştirdi. Manuel raporlama sıfıra düştü. Anna Alex, Kampüs Teknoloji Hizmetleri Direktörü: Takımın morali yükseldi çünkü insanlar pivot tablolar oluşturmak değil, sorunları çözmek istiyorlar. İşte fırsat burada yatıyor. Temel operasyonel sistemleri değiştirmek değil, bu sistemlerle ilgili manuel koordinasyon işlerini ortadan kaldırmak. Bu modeli test etmenin en hızlı yolu, proje yönetimi platformunuzda çalışan bir kampüs güvenliği kurulumu oluşturmaktır. Kendi kampüs güvenlik ofisinizde benzer bir modeli denemek ister misiniz? Aşağıdaki komutla başlayın ve kurumunuzun ayak izi, personel ve uyumluluk ihtiyaçlarına göre uyarlayın.

İşte fırsat burada yatıyor. Temel operasyonel sistemleri değiştirmek değil, bu sistemlerle ilgili manuel koordinasyon işlerini ortadan kaldırmak. Bu modeli test etmenin en hızlı yolu, proje yönetimi platformunuzda çalışan bir kampüs güvenliği kurulumu oluşturmaktır. Kendi kampüs güvenlik ofisinizde benzer bir modeli denemek ister misiniz? Aşağıdaki komutla başlayın ve kurumunuzun ayak izi, personel ve uyumluluk ihtiyaçlarına göre uyarlayın.

Kendi kampüs güvenlik ofisinizde benzer bir modeli denemek ister misiniz? Aşağıdaki komutla başlayın ve kurumunuzun ayak izi, personel ve uyumluluk ihtiyaçlarına göre uyarlayın.

Komut: AI ile Kampüs Güvenliği İzleme Çalışma Alanınızı Oluşturun

Bu komutu kopyalayın, ClickUp Brain'e yapıştırarak kendi ClickUp Süper Ajanınızı oluşturun, kurumunuzun bilgilerini girin ve olay izleme, uyumluluk takvimleri, eğitim yönetimi ve daha fazlasını içeren tam bir kampüs güvenliği Çalışma Alanı elde edin.

Sonuç, görev hiyerarşileri, son tarih mantığı ve uyumluluk kontrol noktaları dahil olmak üzere işletim yapınızın güçlü bir ilk taslağını size sunmalıdır. Takımınız daha sonra bunu kampüsünüzün ayak izine, raporlama gereksinimlerine ve işletim modeline uyacak şekilde özel olarak özelleştirebilir.

Kampüs Güvenliği Çalışma Alanı Mimarı

Komut:

→ İlk Süper Ajanınızı oluşturmaya hazır mısınız? ClickUp Brain'i açın ve yukarıdaki komutu yapıştırarak ClickUp Çalışma Alanınız için özel bir Süper Ajan oluşturun.

Ajan planınız oluşturulduktan sonra, bir sonraki adım bunu OSP'nizin her gün çalıştırabileceği pratik bir Çalışma Alanına dönüştürmektir.

ClickUp'ta Nasıl Kurulur (4 Adım)

Alanınızı kurmadan önce, takımınızın kampüs güvenliği operasyonlarını yönetmek için halihazırda kullandığı bilgileri toplayın. Bu bilgiler genellikle olay kategorilerini, Clery coğrafi referanslarını, Title IX davalarının dönüm noktalarını, eğitim listelerini, acil durum planı inceleme tarihlerini, güvenlik personelini ve şu anda sevk, kayıt, uyumluluk veya dava yönetimi için kullanılan tüm sistemleri içerir. Temiz girdilerle başlamak, otomasyonlarınızı, gösterge panellerinizi ve eskalasyon ş Akışlarınızı çok daha güvenilir hale getirir.

Çalışma Alanı yapınızı oluşturun Kampüs Güvenliği ve Uyumluluk adlı özel bir alan oluşturun. Operasyonel alanlarınıza uygun klasörler ekleyin: Kayıt, soruşturma, suç kayıtları ve yıllık istatistikler için Olay Yönetimi, ASR hazırlığı, zamanında uyarılar, acil durum bildirim kayıtları ve yangın güvenliği raporlaması için Clery Uyumluluğu, aktif davalar, destekleyici önlemler ve çözüm izleme için Title IX, EOP bakımı, masaüstü tatbikatları, bildirim sistemi testleri ve bina planları için Acil Durum Hazırlığı ve gerekli güvenlik ve uyumluluk eğitimlerinin tamamlanması için Eğitim ve Sertifikasyon. Her olay ve vaka görevinde Özel Alanlar yapılandırın Olay, vaka ve uyumluluk şablonlarınıza Özel Alanlar ekleyin, böylece her kayıt, takımınızın hızlı hareket etmesi ve doğru raporlama yapması için gerekli temel ayrıntıları içersin. Olay numarası, Clery coğrafyası, suç sınıflandırması, tehdit seviyesi, atanan soruşturmacı, yasal son tarih, uyumluluk durumu ve eğitim türü için alanlar ekleyin. Bu tutarlı yapı, gösterge panellerini, otomasyonları ve son tarih izlemesini çok daha güvenilir hale getirir. Komut istemini ClickUp Brain'e yapıştırın Yeni Alanınızda ClickUp Brain'i açın ve yukarıdaki komut istemini yapıştırın. Kurum adı, kurum türü, kampüs nüfusu, güvenlik personeli sayısı, CSA sayısı, mevcut araçlar ve anahtar uyum zorlukları dahil olmak üzere değişkenlerinizi girin. Oluşturulan çıktıyı kullanarak olay izleme sisteminizin, uyum takvimlerinizin, vaka ş Akışlarınızın ve otomasyon mantığınızın ilk taslağını oluşturun, ardından kampüs operasyonlarınız için bu taslağı iyileştirin. Sürekli yönetim için otomasyonlar kurun Kampüs güvenliği çalışmalarının sürekli manuel takip gerektirmeden devam etmesini sağlamak için otomasyonlar oluşturun. Kuralları kullanarak günlük suç kayıtları oluşturun, yaklaşan Title IX son tarihlerini bildirin, eğitim yenileme görevlerini başlatın, Yıllık Güvenlik Raporu iş akışları oluşturun ve acil vakalar işaretlendiğinde tehdit değerlendirme liderlerini bilgilendirin.

Kampüs Güvenliği ve Uyumluluk adlı özel bir alan oluşturun. Operasyonel alanlarınıza uygun klasörler ekleyin: Kayıt, soruşturma, suç kayıtları ve yıllık istatistikler için Olay Yönetimi, ASR hazırlığı, zamanında uyarılar, acil durum bildirim kayıtları ve yangın güvenliği raporlaması için Clery Uyumluluğu, aktif davalar, destekleyici önlemler ve çözüm izleme için Title IX, EOP bakımı, masaüstü tatbikatları, bildirim sistemi testleri ve bina planları için Acil Durum Hazırlığı ve gerekli güvenlik ve uyumluluk eğitimlerinin tamamlanması için Eğitim ve Sertifikasyon.

Olay, vaka ve uyumluluk şablonlarınıza Özel Alanlar ekleyin, böylece her kayıt, takımınızın hızlı hareket etmesi ve doğru raporlama yapması için gerekli temel ayrıntıları içersin. Olay numarası, Clery coğrafyası, suç sınıflandırması, tehdit seviyesi, atanan soruşturmacı, yasal son tarih, uyumluluk durumu ve eğitim türü için alanlar ekleyin. Bu tutarlı yapı, gösterge panellerini, otomasyonları ve son tarih izlemesini çok daha güvenilir hale getirir.

Yeni Alanınızda ClickUp Brain'i açın ve yukarıdaki komutu yapıştırın. Kurum adı, kurum türü, kampüs nüfusu, güvenlik personeli sayısı, CSA sayısı, mevcut araçlar ve anahtar uyum zorlukları dahil olmak üzere değişkenlerinizi girin. Oluşturulan çıktıyı kullanarak olay izleme sisteminizin, uyum takvimlerinizin, vaka ş Akışlarınızın ve otomasyon mantığınızın ilk taslağını oluşturun, ardından kampüs operasyonlarınız için bu taslağı iyileştirin.

Kampüs güvenliği işlerinin sürekli manuel takip gerektirmeden devam etmesini sağlamak için otomasyonlar oluşturun. Kuralları kullanarak günlük suç kayıtları oluşturun, yaklaşan Title IX son tarihlerini bildir, eğitim yenileme görevlerini başlat, Yıllık Güvenlik Raporu iş akışları oluştur ve acil vakalar işaretlendiğinde tehdit değerlendirme liderlerini bilgilendirin.

💡 Profesyonel İpucu: Sistemi tüm kampüs güvenliği operasyonuna yaymadan önce, Clery raporlama, Title IX veya eğitim izleme gibi tek bir uyumluluk alanından başlayın. Daha küçük bir pilot uygulama, takımınızın ölçeklendirme öncesinde görev yapılarını, otomasyon kurallarını ve izinleri iyileştirmesine yardımcı olur.

Kampüs güvenliği görevleri için önerilen Özel Alanlar

Bu alanlar, olaylar, uyumluluk görevleri, soruşturmalar ve eğitim ş akışları arasında tutarlı bir çalışma kaydı oluşturur.

Alan Tür Amaç Olay sayısı Kısa metin Benzersiz vaka veya olay tanımlayıcı Clery coğrafyası Açılır menü Kampüs içinde, Kampüs içindeki konutlar, Kamu mülkiyeti, Kampüs dışı Suç sınıflandırması Açılır menü Cezaî suç, VAWA suçu, Nefret suçu, Tutuklama, Disiplin sevki Tehdit seviyesi Açılır menü Düşük, Orta, Yüksek, Acil Atanmış soruşturmacı İnsanlar Baş soruşturmacı veya vaka yöneticisi Yasal son tarih Tarih Federal veya kurumsal eylem için son tarih Uyumluluk durumu Açılır menü Yolunda, Risk altında, Gecikmiş Eğitim türü Açılır menü CSA Clery, Title IX, Aktif silahlı saldırgan, Tehlikeli madde, İlk yardım, Yangın güvenliği

📘 Ayrıca okuyun: Hibe ş akışınız için en uygun alanları belirlemek üzere tüm Özel Alan türlerini inceleyin.

Kampüs güvenliği için temel otomasyon örnekleri

Özel Alanlarınızı ayarladıktan sonra, tekrarlanan manuel takip işlemlerine gerek kalmadan olayları, son tarihleri ve uyumluluk ş akışlarını devam ettiren otomasyonlar oluşturun.

Ne zaman… Sonra… Clery suç sınıflandırmasıyla yeni olay raporu oluşturulur Günlük suç kayıt girişini otomatik olarak oluşturun ve Clery uyum görevlisine bildirin. Bir Title IX davası, soruşturma son tarihinden 7 gün önce sona erer. Title IX koordinatörüne bildirin ve uyum durumunu "Risk altında" olarak değiştirin. CSA eğitiminin son kullanma tarihi 30 gün sonra dolacak Çalışana yenileme hatırlatıcısı gönderin ve bir eğitim görevini oluşturun. 1 Haziran olan Yıllık Güvenlik Raporu hazırlama son tarihi geldi Alt görevler ve Ekim ayı sonuna kadar olan son tarihler içeren bir ASR hazırlık görev ağacı oluşturun. Bir tehdit değerlendirme vakası Yüksek veya Acil olarak işaretlenir BIT veya TAT başkanını derhal bilgilendirin ve acil durum toplantısı görevini oluşturun.

Süper Ajanların gerçek bir ClickUp ortamında nasıl çalıştığını görmek ister misiniz? Aşağıdaki tanıtım videosunu izleyerek AI tarafından oluşturulan ş akışlarının, görevlerin ve otomasyonların pratikte nasıl bir araya geldiğini görün.

Ajanın Kampüs Güvenliği Yaşam Döngüsü Boyunca Kapsadığı Konular

Kampüs güvenliği için yapay zeka ajanı, bir gözetim sistemi veya acil durum sevk aracı değildir. Proje yönetimi Çalışma Alanınızda çalışan ve takımınızın şu anda elle yaptığı yapılandırılmış, uyumluluk odaklı koordinasyon işlerini yapan bir sistemdir: olayları izlemek, Clery zaman çizelgelerini yönetmek, Title IX vakalarını belgelemek ve eğitim uyumluluğunu sağlamak.

Yaşam döngüsü aşaması Ajanın yaptığı şeyler Neyin yerini alır? Olay raporlama Clery coğrafi etiketleme ile olay ayrıntılarını yakalar, suç türüne göre otomatik olarak sınıflandırır, günlük suç girdilerini oluşturur, üç yıllık istatistikleri derler. Kağıt formlar, elektronik tablo tabanlı suç kayıtları, manuel yıllık veri derleme Clery uyumluluğu Haziran'dan 1 Ekim'e kadar ASR üretim zaman çizelgesinin tamamını yönetir, zamanında uyarı kararlarını izler, acil durum bildirim testlerini belgeler. Takvim hatırlatıcıları, yerel kolluk kuvvetleriyle e-posta tabanlı koordinasyon, son tarih telaşları Title IX yönetimi Şikayetten çözüme kadar her aşamada son tarihlerin uygulanmasıyla vakaları izler, destekleyici önlemleri yönetir, itirazları belgeler. Silo haline getirilmiş dava dosyaları, manuel zaman çizelgesi izleme, tutarsız belgeler Acil durum hazırlığı Masaüstü tatbikatlarını planlar ve izler, EOP inceleme döngülerini yönetir, bildirim sistemi testlerini doğrular, bina planlarını sürdürür. Sadece birisi hatırladığında yapılan yıllık inceleme, güncel olmayan bina planları Eğitim uyumluluğu Gerekli tüm kategorilerde kişi başına eğitim tamamlanma durumunu izler, yenileme hatırlatıcıları gönderir, departmanlara göre uyum raporları oluşturur. Hesap tablosu tabanlı izleme, denetimler sırasında tespit edilen gecikmiş eğitimler Tehdit değerlendirmesi Tehdit seviyesi sınıflandırması, müdahale belgeleri ve model izleme ile BIT/TAT vakalarını sevk aşamasından kapanışa kadar yönetir. E-posta tabanlı yönlendirmeler, paylaşılan sürücülerdeki toplantı notları, sistematik sonuç izleme yok

📘 Ayrıca okuyun: Otomasyonlarda Özel Alanların nasıl çalıştığını öğrenin

Farklı Kurum Türleri için Varyasyonlar

Yukarıdaki komut, ClickUp kullanan tüm yükseköğretim kurumlarında geçerlidir. Komutu kurumunuza göre ayarlayın:

Kurum türü Önemli ayarlamalar R1 araştırma üniversitesi (karmaşık kampüs, 20.000'den fazla nüfus) Komutu olduğu gibi kullanın. Laboratuvar güvenliği ve tehlikeli madde izlemesini ekleyin. Araştırma uyumluluk koordinasyonunu (biyogüvenlik, radyasyon güvenliği, kimyasal hijyen) ekleyin. Uydu kampüsleri ve tıbbi tesislerde birden fazla Clery coğrafyası olmasını bekleyin. R2 üniversitesi (orta boyutlu kampüs, 10.000-20.000 nüfus) Tehdit değerlendirmesini standart BIT ş Akışına sadeleştirin. Laboratuvar güvenliğini yalnızca araştırma laboratuvarları bulunan departmanlarla sınırlandırın. Acil durum hazırlıklarını kampüsün ana binalarına odaklayın. Maç günleri için spor etkinliği güvenlik planlaması ekleyin. Öncelikle lisans eğitimi veren kurum (yurtlu kampüs, 2.000-10.000 nüfus) Konut güvenliğini vurgulayın (Clery kampüs içi konut istatistikleri ayrı olarak raporlanır). Öğrenci davranışları/yargı işleri koordinasyonunu ekleyin. Eğitim uyumluluğunu konut yaşamı personeline odaklayın. Yurtdışı eğitim güvenliği ve seyahat riski yönetimini dahil edin. Topluluk koleji (gündüzlü kampüs, çoklu kampüs) Konut güvenliği bölümlerini basitleştirin (çoğunda konut yoktur). Otopark ve bina güvenliğine odaklanın. Her konumun farklı raporlama gereksinimleri olabileceğinden, çoklu site Clery coğrafya haritalaması ekleyin. Her iki ofis de aynı öğrencilere hizmet verdiğinden, mali yardım uyum koordinasyonuna öncelik verin. Meslek/meslek okulu (tek bina veya küçük kampüs) Clery uyumluluğu, yangın güvenliği ve temel acil durum hazırlıklarını basitleştirin. Mesleki programlar için işyeri güvenliği (OSHA) eğitimine odaklanın. Tehdit değerlendirmesini temel sevk ş Akışına indirgeyin. Sağlık programları için klinik/staj yeri güvenliği izlemesini ekleyin.

Kampüs Güvenliği Operasyonlarını Tek Bir Yerden Yönetin

Kampüs güvenlik takımları sorumluluk eksikliğinden dolayı zorluk çekmiyor. Zorluk çekmelerinin nedeni, kritik işlerin çok fazla sisteme, son tarihe ve raporlama gerekliliğine yayılmış olmasıdır. ClickUp Brain, Özel Alanlar ve Otomasyonlar ile kurumunuz olay izlemeyi, Clery uyumluluğunu, Title IX koordinasyonunu, acil durum hazırlığını ve eğitim yönetimini tek bir tekrarlanabilir operasyonel sisteme dönüştürebilir.

Hedef, sevk araçlarınızı, vaka platformlarınızı veya kurumsal kayıt sistemlerinizi değiştirmek değildir. Hedef, bunlarla ilgili manuel koordinasyon işlerini azaltmak, uyumluluk zaman çizelgelerinde görünürlüğü artırmak ve kritik takip işlemlerinin gözden kaçmamasını sağlamaktır. Yukarıdaki komutla başlayın, kampüs yapınıza göre uyarlayın ve takımınızın her gün kullanabileceği bir kurulum oluşturun. ClickUp ile ücretsiz olarak başlayın.

AI Kullanarak Kampüs Güvenliğini İzleme Hakkında Sık Sorulan Sorular

Evet. AI ajanları, suç sınıflandırmaları hakkında yasal kararlar almazlar. Uyumluluk ş Akışını uygularlar: bir olay bildirilip sınıflandırıldığında, ajan günlük suç günlüğü girişini otomatik olarak oluşturur, Clery coğrafyasını etiketler, bunu üç yıllık istatistiklere ekler ve ASR üretim zaman çizelgesini izler. Clery uyumluluk sorumlusu hala sınıflandırma kararlarını alır, ancak idari izleme otomasyonla gerçekleştirilmiştir.

Hayır. AI ajanı Çalışma Alanı, sevk ve kayıt yönetim sistemlerinizle birlikte çalışır. CAD'nizden gelen olay verileri, uyumluluk izleme Çalışma Alanına aktarılır. Ajan, operasyonel araçlarınızın yerini almaz. Takımınızın son tarihleri takip ettiği, vakaları yönettiği ve bu operasyonel verilerin üzerine raporlar oluşturduğu uyumluluk ve proje yönetimi katmanı haline gelir.

ClickUp , SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 ve ISO 42001 sertifikalarına sahiptir ve SSO, rol tabanlı izinler ve depolama ve aktarım sırasında şifrelemeyi destekler. Title IX davası verileri, yalnızca Title IX koordinatörü ve atanan soruşturmacılarla sınırlandırılabilir. AI modellerini eğitmek için hiçbir veri kullanılmaz.

Ajan, sürekli bir denetim izi tutar: her olay sınıflandırma kararı, her zamanında uyarı kararı (yayınlanmama nedenleri dahil), her Title IX davası dönüm noktası ve her eğitim tamamlama kaydı. Program incelemesi geldiğinde, kanıtlar haftalarca süren yeniden yapılandırma gerektirmeden uyumluluk alanına göre düzenlenmiştir. AI ajanlarının akreditasyon verileri incelemeleri sırasında kurumsal araştırmaları nasıl desteklediğini de görün.

Evet. Tıp merkezi, uydu kampüsleri ve Yunan konutları bulunan bir R1, tek binadan oluşan bir meslek okuluna göre çok daha karmaşık bir Clery coğrafyasına sahiptir. Hızlı değişkenler, sistemi kampüsünüzün boyutuna göre yapılandırmanıza olanak tanır. Ancak, temel gereksinimler (1 Ekim'e kadar ASR, günlük suç kaydı, zamanında uyarılar, acil durum bildirimleri) kurumun boyutundan bağımsız olarak aynıdır. Ayrıca, hibe yönetimi ş akışlarının benzer uyumluluk takvimi yapılarını nasıl paylaştığını da görün.