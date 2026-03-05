AI Boru Hattı Yönetimi: Sızıntı Yapan Hizmet Boru Hattını Düzeltmek İçin ClickUp Süper Aracısını Nasıl Oluşturdum

Hizmet sektöründeki işletmeniz müşteri kaybediyorsa, sorun sandığınızdan daha küçük ve çözmesi daha kolay olabilir.

Bir potansiyel müşteri yanıt için çok uzun süre bekliyor olabilir. Herkes parçaları beklerken bir iş durmuş olabilir. Bir müşteri, bir haftadır kimse ona bilgi vermediği için hayal kırıklığına uğramış olabilir.

Bu nedenle AI boru hattı yönetim araçları dikkat çekiyor. Bir AI ajanı boru hattını sürekli izleyerek gecikmiş işleri, durmuş görevleri ve memnuniyetsiz müşterileri izlediğinde, itibar (ve gelir) sorunlarına dönüşmeden riskleri ortaya çıkarabilir.

Ancak AI ajanları, yalnızca takımınızın halihazırda kullandığı gerçek ş akışlarına dayandıklarında iyi çalışır.

Bu nedenle, "Ne tür bir AI ajanı oluşturmalıyım?" diye sormak yerine, farklı bir soruyla başlamanızı öneririm: Boru hattında sızıntı nerede?

Bu makalede, size gerçek hayattan bir örnek sunacağım:

Hizmet boru hattı sessizce gelir ve güven kaybına uğrayan hayali bir müşteri, Ben the Builder.

Proje Kurtarma Koçu Süper Ajanı için temel olarak nasıl kullandım? Mevcut ClickUp kurulumunuiçin temel olarak nasıl kullandım?

Ajanın her gün boru hattını izlediği, riskleri işaretlediği ve doğru bir sonraki adımı yönlendirdiği belirli yöntemler

Bunun için aşırı mühendislik gerektiren bir AI yapısı gerekmedi, sadece ClickUp'ın Converged AI Çalışma Alanı ve bir ClickUp Super Agent yeterli oldu. Ancak bu, Ben'in işine bakışını ve müşterilerine karşı ne kadar güvenilir olduğunu tamamen değiştirdi.

Hakkımda: Sistemler, Müşteri Hizmetleri ve ClickUp Süper Ajanları

Ben ABX2 Agency'nin kurucu ortağı Anna Bullock. Yaratıcı stratejist, proje yöneticisi ve sistem düşünürüyüm. Ayrıca, netlik ve özen gerektiğinde işinizin annesi gibiyim.

Danışmanlık, içerik ve çevrimiçi Çalışma Alanı geliştirme yoluyla, hırslı insanlara şu konularda yardımcı oluyorum:

Fikirleri eyleme dönüştürün

İşlerine destek olacak sistemler oluşturun

Hayatlarına gerçekten uyan işleri büyütün

Son birkaç yılda, bu, birçok inşaatçı, hizmet uzmanı ve küçük takımın ClickUp'ı sadece bir yapılacak liste olarak değil, operasyonlarının bel kemiği olarak kullanmasına yardımcı olmak anlamına geliyordu.

ClickUp Super Agents piyasaya çıktığında, dağınık bir sistemin üzerine yapay zekayı eklemek istemedim. İstediğim şey şuydu:

Takımların halihazırda kullandığı gerçek süreçlere doğrudan uyan ajanlar

Daha fazla sekme ve manuel raporlama eklemek yerine sürtünmeyi azaltan otomasyonlar

Sahiplerin, gün boyu takımdan güncellemeler için ısrar etmeden görünürlük elde etmelerinin bir yolu

Ben the Builder'ın "sızdıran boru hattı" bunu oluşturmak için mükemmel bir oyun alanıydı.

🦄 ClickUp veya Super Agents'ı yeni mi kullanıyorsunuz? ClickUp Süper Ajanları, ClickUp içindeki yapay zeka destekli asistanlardır ve işlerin otomatik olarak yönetilmesine yardımcı olurlar. Komutları beklemek yerine, Çalışma Alanınızı izleyebilir, görevler, belgeler ve sohbetlerde neler olup bittiğini anlayabilir ve sonraki adımları önerebilirler. Onlara satış boru hattını izlemek, müşteri geri bildirimlerini özetlemek veya günlük öncelikleri ortaya çıkarmak gibi belirli bir rol atayabilirsiniz. 🎥 Bu videoyu izleyerek daha fazla bilgi edinebilirsiniz:

Gerçek Sorun: Sessiz Sızıntılarla Dolu Bir Satış Boru Hattı

Ajanı oluşturmadan önce, Ben'in ClickUp Çalışma Alanına girdim ve basit bir soru sordum:

İş nerede devam ediyor ve deneyim nerede aksıyor?

Ben, ClickUp'a yeni değil. Çalışma alanında, gelen taleplerin ve aktif işlerin yer aldığı Ben's Building Yard Alanı zaten bulunuyor. Ayrıca, müşteri iletişimi için bir izleme gösterge paneli ve bir pazarlama alanı da var.

Yani bu, sıfırdan başlamak değildi.

Ancak görevleri incelemeye başladığımda, boru hattındaki sızıntılar ortaya çıktı:

Bazı potansiyel müşteriler Ben'in eski çırağı Leo'ya yönlendirilmişti.

Diğerleri ise olması gerekenden daha uzun süre hareketsiz kaldılar.

Parça bekleyen müşteriler, gecikme şirket içinde zaten biliniyor olmasına rağmen kimse onlara bilgi vermediği için giderek daha fazla hayal kırıklığına uğruyordu.

Sonra devam eden onarımların ilerlemesi vardı.

Yüzeysel olarak her şey yolunda görünüyordu, ancak eksik iş notları veya yanlış adresler gibi küçük ayrıntılar, yaklaşan ziyaretleri kolayca gecikmiş kategorisine sokabilirdi.

🚩Ve en büyük tehlike nedir? İncelenmemiş talepler.

Müşteriler, "Merhaba Ben, bunu düzeltebilir misin?" şeklinde web sitesi biletleri gönderiyorlardı, ancak bu taleplerin bazıları henüz açılmamıştı bile.

Çalışma alanını son teslim tarihlerine göre filtrelediğimde, model netleşti:

Bazı görevler günler veya haftalarca gecikmişti.

Diğerlerinin son teslim tarihleri yaklaşıyordu ve son zamanlarda çok az faaliyet göstermişlerdi.

Ve birkaç uzun vadeli proje henüz acil değildi, ancak kimse müdahale etmezse sonunda acil hale gelecekti.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain, tüm çalışma alanınızın bağlamını (görevler, belgeler, sohbetler ve yorumlar) anlayan ClickUp'ın yerleşik AI asistanıdır. Listeleri manuel olarak taramak yerine, "Bu alanda hangi işler gecikmiş veya risk altında?" gibi sorular sorabilirsiniz ve o da etkinlikleri, son teslim tarihlerini ve güncellemeleri analiz ederek durmuş işleri anında ortaya çıkarır. ClickUp Brain ile boru hattınızdaki yüksek riskli hesapları işaretleyin.

Tek bir kişinin sürekli olarak takip etmesi için çok fazla görevde çok fazla iş vardı.

AI boru hattı yönetiminin gücünü tam da burada gösterir.

Bir insandan her gün düzinelerce işi manuel olarak incelemesini istemek yerine, bu sorumluluğu, işi sadece süreci izlemek ve bir sonraki adımda dikkat edilmesi gerekenleri vurgulamak olan bir AI ajanına atayabilirsiniz.

🧠 İlginç Bilgi: ClickUp anketine katılanların %12'si AI ajanlarının kurulmasının veya araçlarına bağlantı kurmanın zor olduğunu, %13'ü ise ajanlarla basit işleri yapmak için çok fazla adım olduğunu söylüyor.

Çözüm: ClickUp'ta AI Satış Boru Hattı Yönetimi Aracısı Tasarlamak

Pipeline'ın nereden sızıntı yaptığını anladıktan sonra, Super Agent'ı oluşturmaya başladım.

AI sekmesinden başlayarak

Ben'in Proje Kurtarma Koçu'nu oluşturmak için şunları yaptım:

Sol taraftaki gezinme çubuğundaki AI sekmesine gittim. Tıklandı Süper Ajan Oluştur Temel hizmet boru hattımızla doğrudan bağlantılı olan bu basit misyon beyanını verdik.

Geri kalanı oluşturucu halletti: yetenekler önerdi, takip soruları sordu ve Ben'in Çalışma Alanı'ndaki görevlerle nasıl etkileşime girmesi gerektiğini önerdi.

Nelerin mümkün olduğunu tahmin etmek zorunda kalmadım. Oluşturucu, ClickUp ortamını iyi bildiği için şu gibi soruları yanıtlayabildi:

Bu temsilci bu Özel Alanları güncelleyebilir mi?

Bu Alana veya Listelere erişebilir mi?

Özetlemekle kalmayıp, fiilen harekete geçmek için hangi araçları kullanabilir?

Uzun komutlar veya karmaşık talimatlar yazmak yerine, oluşturucu, ajanı net bir rolle koordine etmeme yardımcı oldu:

Sen benim satış ve müşteri deneyimi uzmanım. Ben's Building Yard alanındaki gelen ve aktif tüm projelerimi izliyorum ve buradaki bilgileri kullanarak projelerimi tekrar rayına oturtmama yardımcı olmanı istiyorum.

Sen benim satış ve müşteri deneyimi uzmanım. Ben's Building Yard alanındaki gelen ve aktif tüm projelerimi izliyorum ve buradaki bilgileri kullanarak projelerimi tekrar rayına oturtmama yardımcı olmanı istiyorum.

On paragraflık komut yok. Sihirli sözler yok. Sadece:

On paragraflık komut yok. Sihirli sözler yok. Sadece:

Ajanın kim olduğu (satış ve müşteri deneyimi uzmanı)

Nereye bakmalı (Ben'in İnşaat Alanı)

Ne sonucu önemsiyoruz (projeleri tekrar rayına oturtmak)

Bundan sonra, Agent oluşturucu benim çok sevdiğim bir şey yaptı: açıklama istedi.

Birlikte, ajanın şunları yapması için işi iyileştirdik:

Sağlık ve duygu alanlarını güncelleyin : Örneğin, bir iş riskli göründüğünde veya bir müşteri açıkça memnun olmadığında memnuniyet veya B faktörü alanını ayarlayın.

Memnun müşterileri ve referans fırsatlarını tespit edin : "Memnun" olarak etiketlenmiş veya harika sonuçlar elde edilmiş işleri gördüğünde, referanslar için iletişime geçmemizi hatırlatıcı bir mesajla hatırlatmalıdır.

Ben ve beni önerilen sonraki adımlarla etiketleyin : Bir görev gecikmişse veya üç günden fazla süredir hiçbir aktivite olmamışsa, şu adımlar atılmalıdır: Bu riski vurgulayın Pratik bir sonraki adım önerin (müşteriye ulaşın, müşteriyi bilgilendirin, parçaların tahmini varış zamanını kontrol edin vb. )

Riski vurgulayın

Pratik bir sonraki adım önerin (iletişime geçin, müşteriyi bilgilendirin, parçaların tahmini varış zamanını kontrol edin vb. )

Riski vurgulayın

Pratik bir sonraki adım önerin (iletişime geçin, müşteriyi bilgilendirin, parçaların tahmini varış zamanını kontrol edin vb. )

Bu konuşmanın sonunda, AI boru hattı yönetimi ajanının rolünü net bir şekilde tanımlamıştık: Ben the Builder'ın Proje Kurtarma Koçu. Genel bir AI asistanı olmak yerine, ajan artık odaklanmış bir görevi vardı: hizmet boru hattını izlemek ve müşteri deneyimini koruyacak eylemler önermek.

Ajanınıza Boru Hattınızı Öğretmek: Bilgi, Hafıza ve E-posta

Bir Süper Ajan, anladığı bağlam kadar yararlıdır.

Ben'in ş akışı için bu, ajana üç tür bilgiye erişim izni vermek anlamına geliyordu:

İlk olarak, Çalışma Alanı . Temsilci, Ben'in işleri yönettiği alanı ve hizmet boru hattını temsil eden listeleri ve gösterge panellerini anlamalıydı.

İkinci olarak, hafıza ve dokümantasyon ekledik. Bunlar arasında müşteri listeleri, satıcı notları ve indirimler ve hizmet paketleri hakkında birkaç basit kural yer alıyordu.

Son olarak, temsilcinin müşteri yanıtlarını ve satıcı takip işlemlerini taslak olarak hazırlayabilmesi için Gmail hesabı üzerinden e-posta erişimi bağlantısı kurduk.

Ayrıca, ajanı kıdemsiz bir takım üyesi gibi ele aldım ve tercihleri ve koruyucu önlemleri şu şekilde yapılandırdım:

Hangi e-posta şablonlarının kullanılmasına izin verilir?

Göndermeden önce benim onayımı alması gerektiğinde

Belirli alan değerlerine göre önceden onaylanmış bir şablonu otomatik olarak göndermeye izin verildiğinde

Görevler, belgeler ve iletişim gibi her şey ClickUp içinde yer aldığından, temsilci bir yerde bağlamı okuyabilir ve başka bir yerde harekete geçebilir. Örneğin, bir görev içinde geciken bir işi tespit edebilir ve müşteriye hemen bir e-posta güncellemesi önerebilir.

Bu, Converged AI Çalışma Alanı'nın avantajlarından biridir. Görevler, konuşmalar ve belgeler bir arada bulunduğunda, AI parçalar üzerinden tahminlerde bulunmak yerine tüm bağlamı anlayabilir.

📮 ClickUp Insight: İnsanların %19'u, AI ajanlarının proje akışlarını yönetmeye yardımcı olmasını istediğini söylüyor. Ancak proje yönetimi iş akışı tam olarak bir kontrol listesi değildir. Dün yapılan planların bugünün gerçekliğini nadiren yansıttığı, ödünleşmeler, devredilmeler ve değişen önceliklerden oluşan hareketli bir sistemdir. ClickUp'ın Süper Ajanları, sadece talimatlara değil, işinizin durumuna da yanıt vermek üzere tasarlanmıştır. Tanımladığınız programlara göre işleri yürütürler ve sorulan sorular, oluşturulan yeni görevler veya gönderilen formlar gibi tetikleyicileri dinlerler ve sorunları proaktif olarak işaretleyebilirler!

📚 Daha Fazla Bilgi: AI Yakınsaması İş Dağınıklığını Nasıl Çözüyor?

Ajanı AI Boru Hattı Yönetimi Asistanı Olarak Kullanma

Proje Kurtarma Koçu yapılandırıldıktan sonra Ben, ajansla bir takım arkadaşı gibi etkileşime girmeye başladı.

Ajanın günü planlamasına izin vermek

Ajanla doğrudan sohbet ederken Ben, işleri şu kadar basit tutabilirdi:

Merhaba, ben Ben. Bu benim şirketim. Bugün ilk olarak iletişime geçmem gereken on kişiyi önerebilir misiniz?

Merhaba, ben Ben. Bu benim şirketim. Bugün ilk olarak iletişime geçmem gereken on kişiyi önerebilir misiniz?

Temsilci, boru hattını analiz eder ve şunları ortaya çıkarır:

Temsilci, boru hattını analiz eder ve şunları ortaya çıkarır:

Müşterilerin muhtemelen hayal kırıklığına uğradığı gecikmiş veya risk altındaki işler

Kontrol etmekle ilişkiyi kurtarabileceğiniz yüksek değerde fırsatlar

Bugün referans almak için ulaşmamız gereken memnun müşteriler

Ben, uzun bir görev listesine bakmak yerine, özenle hazırlanmış bir eylem listesi alır.

Ajanı gerçek iş üzerinde eğitmek

Ajanla işbirliği yaptığımız diğer bir yol ise doğrudan görevler üzerinedir.

Parçaları bekleyen bir işi açtığımızı düşünün. Satıcı gecikmeleriyle bilinir ve temsilcinin bunu hatırlamasını istiyoruz.

Ajanı etiketleyip şöyle diyebilirim:

@Proje Geri Dönüşüm Koçu, buradaki satıcı Influx'tur ve genellikle gecikmeler yaşarlar. Bir görevin "parça bekliyor" durumuna geçtiğini gördüğünüzde, lütfen bana satıcının kim olduğunu sorun ve sonraki adımları önerirken bunu göz önünde bulundurun.

@Proje Geri Dönüşüm Koçu, buradaki satıcı Influx'tur ve genellikle gecikmeler yaşarlar. Bir görevin "parça bekliyor" durumuna geçtiğini gördüğünüzde, lütfen bana satıcının kim olduğunu sorun ve sonraki adımları önerirken bunu göz önünde bulundurun.

Artık, görevden ayrılmadan şunları yapıyoruz:

Artık, görevden ayrılmadan şunları yapıyoruz:

Ajanın yeni alan bilgisi göz önüne alındığında (Influx yavaştır)

Gelecekteki takipler için küçük bir kural tanımlandı

Bu nüansı işin yapıldığı yere yerleştirin

Oturup yanıtı beklememe gerek yok. Yanıt geldiğinde, güncelleme ClickUp Gelen Kutuma düşüyor ve hazır olduğumda oradan alabiliyorum.

📌 Bir örnekte, ajanın yanıtı şöyleydi:

"Uyarı için teşekkürler. Influx'un genellikle geciktiğini not ettim. Tedarikçiden net bir tahmini varış süresi isteyin, ardından müşteriyi bilgilendirin. Bunun için bir e-posta taslağı ister misiniz?"

"Uyarı için teşekkürler. Influx'un genellikle geciktiğini not ettim. Tedarikçiden net bir tahmini varış süresi isteyin, ardından müşteriyi bilgilendirin. Bunun için bir e-posta taslağı ister misiniz?"

Buradan şunu söyleyebilirim:

Buradan şunu söyleyebilirim:

"Evet, lütfen bana komut dosyalarını verin."

"Evet, lütfen bana komut dosyalarını verin."

Ve şunları oluşturabilir:

Ve şunları oluşturabilir:

Satıcıya kibar bir ETA talebi

Müşteriye şeffaf bir güncelleme

Bir takip hatırlatıcısı, böylece tekrar izlemeyi kaybetmeyiz.

Tüm bunlar, Ben'in eski e-postaları karıştırmasına veya farklı araçlar arasında geçiş yapmasına gerek kalmadan gerçekleşir.

Bu tür bağlamsal öğrenme, ajanın kendisini bir araçtan çok, kıdemsiz bir operasyon asistanı gibi hissetmesini sağlar.

📚 Ayrıca Okuyun: Ortam Yapay Zeka Dönüşümü

AI Ajanı Boru Hattını İzlemeye Başladıktan Sonra Neler Değişti?

Proje Kurtarma Koçu gösterişli bir şey yapmaz.

Anlaşmaları otomatik olarak kapatmaz veya Ben'in CRM'sini yeniden oluşturmaz.

Ancak inanılmaz derecede değerli bir şey yapar: pipeline'ı sürekli izler ve önemli olanları ortaya çıkarır, böylece Ben bir sonraki yapılacak adımı bilir.

Ben'in Proje Kurtarma Koçu'nu uygulamaya koyduktan sonra, birkaç şey değişti:

Ben'in Proje Kurtarma Koçu'nu uygulamaya koyduktan sonra, birkaç şey değişti:

Risk altındaki işler daha erken ortaya çıktı. Ben, görevler gecikmeye uğradığında veya durduğunda sorunları hemen fark etti.

Parça gecikmeleri artık sürpriz olmaktan çıktı. Temsilci, tahmini varış zamanlarını sormamızı ve müşterilerle proaktif bir şekilde iletişim kurmamızı sağladı.

Memnun müşteriler gerçek referanslara dönüştü. Deneyim henüz tazeyken, sürekli olarak yorum istemek için uyarılar aldık.

Ben'in zihinsel yükü azaldı. Artık tüm süreci kafasında tutmak zorunda değildi; ajan bu görevi üstlendi.

👀 Biliyor muydunuz? AI kullanan satış takımları, gelir artışını 1,3 kat daha fazla görme olasılığına sahiptir.

Kendi AI Satış Boru Hattı Yönetim Aracınızı Nasıl Oluşturabilirsiniz?

Kendi ClickUp Çalışma Alanınıza bakıp "Super Agents'ı kullanmam gerektiğini biliyorum, ama nereden başlayacağımı bilmiyorum" diyorsanız, size önerdiğim çerçeve şöyledir:

Bir sızıntı süreci seçin : Satış borusu, hizmet sunumu, işe alım, yenilemeler — gerçekten zarar veren tek bir akış seçin.

Mevcut Alanınızdaki eksiklikleri bulun : Gecikmiş görevlere, eski biletlere ve müşterilerin beklediği yerlere bakın.

Süper Ajanınız için basit bir rol tanımlayın : Ben için bu rol, projeleri tekrar rayına oturtmaya odaklanan bir satış ve müşteri deneyimi uzmanıydı.

Nerede bulunacağını belirtin : Belirli bir Alanı veya Liste grubunu (Ben'in İnşaat Sahası gibi) işaret edin ve doğru bilgileri, belgeleri ve e-posta hesabını bağlayın.

Net bir görevle başlayın : Örneğin, "Bu boru hattını izleyin ve her gün kiminle iletişime geçileceğini bana söyleyin" veya "Üç gün gecikmiş veya etkin olmayan tüm işleri işaretleyin ve bir sonraki adımı önerin. "

Bir takım arkadaşı gibi davranın: Doğrudan sohbet edin, nüansların önemli olduğu görevlerde etiketleyin ve güven oluştururken izinleri sıkılaştırın veya genişletin.

Ajanın yararlı olduğu kanıtlandıkça, sorumluluklarını genişletebilirsiniz.

🎥 Super Agents'ı kullanmaya başlamak için hızlı bir eğitim videosu:

Bu ş akışını uygulamada görmek ister misiniz?

Bu makaleyle hedefim, zekice önerilerle sizi etkilemek değil.

Odaklanmış bir Super Agent'ın neler yapabileceğini göstermek için:

Hizmet boru hattınızdaki sızıntıları onarın

Müşteri deneyiminizi koruyun

Anlamlı işlere odaklanmak için size nefes alma alanı sağlayın

Bu ş akışını uygulamada görmek veya bu örnekteki varlıkları almak isterseniz, şu adresi ziyaret edebilirsiniz: annabullock.com/builder

Ben ve Ben, burada soruları topluyor, takip paylaşımını gerçekleştiriyor ve ş akışında bahsedilen araçların bağlantılarını gönderiyoruz.

ClickUp Super Agents ile sızıntı yapan hizmet boru hattını gerçekten düzeltebilir miyiz? Evet, düzeltebiliriz!

Ücretsiz bir ClickUp hesabı açarak başlayın!

Anna Bullock, yaratıcı stratejist, proje yöneticisi ve sistem düşünürüdür; ayrıca netlik ve özen gerektirdiğinde işinizin annesi gibidir. Danışmanlık, içerik ve çevrimiçi Çalışma Alanı geliştirme yoluyla, hırslı kişilerin fikirlerini eyleme dönüştürmelerine, destekleyici sistemler kurmalarına ve hayatlarına gerçekten uyan işler kurmalarına yardımcı olur.