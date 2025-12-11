AI Olgunluğu Hakkında Rahatsız Edici Gerçek: Neden Şirketlerin %99'u Yanlış Yapıyor?

“ Şirketlerin yalnızca %1'i AI olgunluğuna ulaştığına inanıyor. Ancak %98'i AI'yı uygulamaya koymanın aciliyetinin arttığını söylüyor. ”

Bu fark sadece teknolojiyle ilgili değil. Zihniyetle de ilgili.

Bunu, yakın zamanda düzenlenen bir Satış Zirvesi'nde iki üst düzey yönetici bana açıkça "40 yaşın üzerindeyiz ve alışkanlıklarımız var, değişiklik yapmayı düşünmek zor" dediğinde bizzat gördüm.

Bu arada, daha genç meslektaşları çoktan ş akışlarını test ediyor, ajanlarla denemeler yapıyor ve ilk başarılarını otomasyonla otomatikleştiriyorlardı.

O zaman anladım: AI'ya hazır olmak, araçlarla çok az ilgisi var, rahatsız edici gerçeklerle yüzleşme istekliliğiyle her şeyin yapılacağı.

Bilgi Açığı Şaşırtıcı Boyutta

AI Dönüşüm Matrisi

Bilgi çalışanlarına AI uygulamaları ve bunların uygulanmasına ilişkin veriler hakkında anket yaptık. Hikaye daha da endişe verici hale geliyor:

Sadece %12'lik bir kesim tam AI entegrasyonu sağladığını bildiriyor

%38'i günlük ş akışlarında AI'yı hiç kullanmıyor.

Bu küçük bir fark değil. Bu bir uçurum.

Daha da kötüsü, AI projelerinin çoğu pilot aşamayı geçemiyor:

Kurumsal işletmelerin neredeyse üçte ikisi pilot uygulamaları canlı kullanıma geçiremiyor .

Neredeyse yarısı 2025 yılında AI projelerini tamamen terk etti.

Neden? Çünkü insanlar bu araçları nasıl kullanacaklarını bilmiyorlar. Başarısızlığın en önemli nedenleri bunu açıklıyor:

Bilgi eksiklikleri: %71,7

Teknik zorluklar: %70

Eğitim eksikliği: %67

Elbette şüphecilik var. Takımlara bağlam, koçluk veya netlik olmadan güçlü araçlar verildiğinde başarı bekleyemezsiniz.

Bu, sadece kalem ve kağıt kullanmış birine dizüstü bilgisayar vermek ve onun işletim sistemini kullanmayı, uygulamaları açmayı, e-posta göndermeyi ve Word'de yazmayı bilmesini beklemek gibidir.

Eğitim, destek veya onlara neler yapabileceklerini göstermeden, zorluk yaşamaları şaşırtıcı değildir.

Çoğu insan AI'nın sadece ChatGPT olduğunu düşünüyor

Çoğu insan hala AI'nın sadece ChatGPT'den bir e-postayı yeniden yazmasını istemek olduğunu düşünüyor. Hepsi bu.

Etrafınıza sorarsanız, hep aynı cevabı alacaksınız: "E-posta yazmama yardımcı oluyor" veya "Sorularımı yanıtlıyor."

Bu, masadaki bahis miktarıdır.

AI'nın, gerçek işlerin yapıldığı yere derinlemesine entegre edildiğinde işleri planlayabileceğini, kaynakları optimize edebileceğini, iş dağınıklığını azaltabileceğini ve hatta proaktif olarak darboğazları işaretleyebileceğini çok az kişi fark ediyor.

Araştırmamız, mevcut algının ne kadar dar olduğunu gösteriyor:

%35 'i AI'yı temel olarak temel görevler için kullanıyor

%12 'si gelişmiş otomasyon kullanıyor

%10 'u ajan benzeri optimizasyon kullanıyor

Sadece %9'u, AI'larının sorunları kendi başına öngördüğünü ve çözdüğünü söylüyor.

Bu bir teknoloji sorunu değil, maruz kalma sorunudur. İnsanlara örnekler gösterilmeli ve sağladığımız araçları nasıl kullanacaklarına dair eğitim ve şablonlar verilmelidir. Böylece kendi araçlarını geliştirebilirler.

Yönetişim ve Erişim Hala Olgunlaşmamış Durumda

Bilgi eksikliği pilotları zor durumda bırakıyorsa, AI yönetişim eksikliği işi bitirir.

Gözlemlerimiz şunlardır:

Erişim sorunları:

Çalışanların %36'sı AI araçlarına hiç erişemiyor

Sadece %14'ü, çoğu kişinin kendi kuruluşunda AI ile deneyler yapabileceğini söylüyor.

Yönetişim sorunları:

%53'ü yapay zeka kullanımı konusunda hiçbir yönetişim veya sadece gayri resmi kılavuzlara sahiptir.

Riski düşünün.

Ya AI'yı hiç kullanamayan insanlar ya da onu koruma önlemleri olmadan kullanan insanlar var.

Her iki senaryo da olgun ve ölçeklendirilmiş bir dağıtım için sizi hazırlamaz. Güven verileri bunu desteklemektedir. Olgunluk düzeyi yüksek kuruluşlarda, iş birimlerinin %57'si yeni AI çözümlerine güveniyor ve bunları kullanmaya hazır. Olgunluk düzeyi düşük kuruluşlarda ise bu sayı %14'e düşüyor.

Güven bir gecede kazanılmaz. Şeffaflık, olanak sağlama ve net koruma önlemleri ile kazanılır. İnsanlar AI'nın işlerine nasıl uyduğunu anlamadıklarında veya daha da kötüsü, yanlış kullanmaktan korktuklarında, onu kullanmaktan çekinirler. Ve benimsenmeden ölçeklendirme olmaz.

Parçalanmış Altyapı AI'nın İlerlemesini Engelliyor

Motivasyonu yüksek takımlar bile sistemleri dağınık olduğunda başarısız olurlar.

Veriler:

%54 çoğunlukla dağınık sistemler olduğunu bildiriyor

%49 nadiren veya hiç takımlar arasında bağlam paylaşımı yok

%43 bilgi bulmanın zor veya tutarsız olduğunu söylüyor

Parçalı bir altyapı üzerinde olgun AI yetenekleri geliştiremezsiniz. AI'nın bağlama ihtiyacı vardır. Verileriniz düzinelerce araca dağılmışsa, AI'nız gerçeğin sadece küçük bir parçasını görebilir. Bu da, Converged AI Çalışma Alanı'na olan inancımızı güçlendiriyor.

Parçalı bir altyapı üzerinde olgun AI yetenekleri geliştiremezsiniz. AI'nın bağlama ihtiyacı vardır. Verileriniz düzinelerce araca dağılmışsa, AI'nız gerçeğin sadece küçük bir parçasını görebilir. Bu da, Converged AI Çalışma Alanı'na olan inancımızı güçlendiriyor.

AI tam bağlam kazandığında ne olur? Çoğu takım yapay zekayı tek başına deniyor. Yapay zeka gerçek işi, bununla ilgili tartışmaları ve arkasındaki kararları görebildiğinde, bir şey değişir: Yazma asistanı gibi davranmayı bırakıp analist gibi davranmaya başlar. Takımların gözden kaçırdığı eğilimleri ortaya çıkarabilir, gizli engelleri vurgulayabilir ve liderlere işlerin kuruluşlarında nasıl yürüdüğünün gerçekliğini gösterebilir. Bu nedenle AI olgunluğu, daha fazla modele sahip olmakla değil, daha fazla bağlama sahip olmakla ilgilidir.

Ezici çoğunluk hala pilot modunda

Takımların ezici çoğunluğu hala AI olgunluğunun erken aşamalarında ve genellikle hiçbir zaman ölçeklendirilemeyen, silo haline gelmiş pilot deneylerde takılıp kalmış durumda.

Ortak bir paylaşım veya bağlantılı sistemler olmadan, en iyi modeller bile bir sınırla karşılaşır.

AI'nın iyi iş yapması için bağlam önemlidir. Veriler birbirinden bağımsız araçlara dağılmışsa, AI'nız sadece parçaları görür ve parçalanmış bağlam, parçalanmış sonuçlara yol açar.

Bu nedenle gerçek ilerleme, birleşik altyapı, net yönetişim ve tek bir bilgi kaynağı üzerine kurulu koordineli bir AI stratejisinden gelir. Bağlam araçlar ve takımlar arasında akışlı bir şekilde aktarıldığında, AI sadece yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda süreci hızlandırır.

Kimsenin Konuşmak İstediği Ölçüm Sorunu

İşte neredeyse hiç kimsenin itiraf etmediği gerçek:

Çoğu kuruluş, AI yatırımlarının iş yaptığını bilmiyor:

%47'si AI'nın etkisini hiç ölçmüyor

Sadece %10'u veri odaklı, sonuç temelli ölçütler kullanıyor

Bu sadece bir tehlike işareti değil, aynı zamanda bir engeldir. Başarıyı ölçemiyorsanız, yatırım getirisini kanıtlayamazsınız. Yatırım getirisini kanıtlayamıyorsanız, yönetimin desteğini alamazsınız. Ve destek olmadan, yapay zeka sonsuza kadar pilot modunda kalır.

Pilot aşama zararsız değildir.

AI olgunluğunun ilk iki aşamasındaki kuruluşların finansal performansı sektör ortalamasının altındaydı. Buna karşılık, MIT araştırmasına göre, 3. ve 4. aşamadaki kuruluşların finansal performansı sektör ortalamasının oldukça üzerindeydi.

Performans farkı çok belirgindir. Bu fark, rakiplerinizin gerisinde kalmakla pazarınızı domine etmek arasındaki farktır. Bu nedenle, şu anda dürüst bir değerlendirme yapmak çok önemlidir.

Neden ajans ş akışları > Daha iyi komutlar Şu anda kurumsal yapay zeka alanındaki en büyük yanılgılardan biri, olgunluğun daha iyi komutlardan kaynaklandığıdır. Ancak bu doğru değildir. Olgunluk, sadece metin üretmekle kalmayıp yapılandırılmış eylemler gerçekleştirebilen sistemlerden kaynaklanır. Ajan ş akışları önemlidir, çünkü takımların pilot modda kalmasına neden olan bilişsel yükü azaltırlar. Bireylerin adımları hatırlamasına güvenmek yerine, ajanlar ise arka planda prosedürel işleri halleder. İnsanların yerini almazlar; etraflarındaki ş akışını stabilize ederler, böylece benimsenmesi daha kolay hale gelir, daha zor değil. Çoğu kuruluş için, bu değişim tek başına AI'yı deneme aşamasından uygulama aşamasına geçiren şeydir.

Gerçekten İşe Yarayan Şey: Güçlü Şampiyon Modeli

Gördüğüm tüm başarıyla sonuçlanan dönüşümlerin ortak bir özelliği vardı.

Güçlü bir iç şampiyon.

ClickUp'ın AI öncesi büyüme süreci de aynı şekilde gerçekleşmiştir: Hızlı kazançlar → görünür başarı → organik büyüme.

AI ile riskler daha da artıyor. Bu sadece araçların değiştirilmesi değil, zihniyetlerin değişmesidir.

Sadece manuel adımları değiştirmekle kalmıyorsunuz, işlerin nasıl yapıldığını yeniden tasarlıyorsunuz. ClickUp ile, genellikle başka bir benzer proje yönetimi aracı kullanan birini ClickUp'ın neden daha iyi olduğuna ikna etmek gerekir.

AI ile, işlerini yapma şekilleri hakkındaki düşünce tarzlarını değiştirmek söz konusudur: DAHA İYİ bir şekilde.

Bu, birçokları için korkutucu bir adımdır. Bir tehdit gibi hissedilebilir.

Dönüşümü, bir işi ortadan kaldırmak veya birinin değerini sorgulamak yerine, iyileştirme fırsatı olarak çerçevelendirmeliyiz.

Bunu, insan işçilere süper güç kazandırmak olarak tanımlıyorum. Takımlar ve liderlik, bu vizyonu ve kültürü en üstten oluşturmalı ve özellikle AI'nın bu kadar hızlı gelişmesi nedeniyle, iş yapış şekillerini sürekli iyileştiren ve geliştiren, AI olgunluğuna ulaşmış bir organizasyon oluşturmalıdır.

Değişimi Benimsemek Gerçek Engeldir

Dürüst olalım: kültür en zor kısımdır.

Kuruluşların %33'ü değişime aktif olarak direnç gösterdiğini bildiriyor

Sadece %19'u değişime hızlıca uyum sağlıyor ve yeni AI araçlarını ölçeklendiriyor

Bu, çoğu şirket için gerçek bir darboğazdır.

Satış Zirvesi'nde bahsettiğim kişileri hatırlıyor musunuz? Kendi yöntemlerine bağlı olanları?

Onlara şöyle dedim:

Size ve günlük işlerinize nasıl yardımcı olacağını görmeden yargılamayın. Takımlarımızın size en iyi şekilde nasıl uygulayacağınızı öğretmesine izin verin, ş akışınızı bize verin ve size onu nasıl dönüştürebileceğinizi gösterelim.

Ve sonra:

Lotus Notes'u hala kullanan son takım olmak istemezsiniz. Ya da kapaklı telefon. Ya da hala takvim davetiyelerini yazdırmak.

Teknoloji gelişiyor ve siz de bu değişimin bir parçası olmak isteyeceksiniz; aksi takdirde, siz veya kuruluşunuz önemsiz hale geleceksiniz.

Liderlere Tavsiyem: Uzmanların Size Neler Yapılabileceğini Göstermesine İzin Verin

AI ilerlemenizin rahatsız edici teşhisleriyle yüzleşmekten çekinen bir lider iseniz, size şunu söylemek isterim.

Bunu tek başına yapmak zorunda değilsiniz.

Ortaklarınız, uzmanlarınız ve temsilcileriniz olarak size mümkün olanın sanatını göstermeye yardımcı olalım. Sertifikalı temsilcilerimiz ve uzman kaynaklarımızla kuruluşunuzun hızlı bir başlangıç yapmasına yardımcı olabiliriz, böylece hızlı bir şekilde işe koyulabilirsiniz.

Üç kritik eylem:

Çalışanlarınızı eğitin. Onlara sadece erişim değil, araçlar ve güven de sağlayın. Deneyimleme kültürünü teşvik edin. Takımların hızlıca başarısız olmalarına izin verin, daha hızlı yineleyin. Teknoloji ortaklarınıza güvenin. Neyin işe yaradığını (ve neyin yaramadığını) gördük. Öğrenme sürecini atlamanıza yardımcı olalım.

AI olgunluğu ile AI yatırımı arasındaki uçurum giderek büyüyor. Cisco'nun araştırmasına göre , bugün şirketlerin yalnızca %13'ü AI'nın potansiyelini tam olarak kullanmaya hazır durumda. Bu oran bir yıl önce %14 idi. Öte yandan, %98'i AI'yı uygulamaya koymanın aciliyetinin arttığını belirtiyor. Bu durum sürdürülebilir değil.

Kazanan şirketler, en büyük AI bütçelerine sahip olanlar olmayacak.

Bunlar, aşağıdakileri yapmaya istekli olanlardır:

Şirketlerin durumunu dürüstçe değerlendirin

Yetkinlik ve eğitime yatırım yapın

Gerçek yönetişim kurun

Gerekli işleri yapmaya karar verin

Teknoloji hazır. Asıl soru, kuruluşunuzun gerçekte nerede durduğunuzu kabul etmeye ve farkı kapatmak için yapılacak işi yapmaya hazır olup olmadığıdır.

İşte son ve rahatsız edici gerçek: rakipleriniz şu anda bu değerlendirmeyi yapıyor.

Ve bugün kararlı bir şekilde hareket edenler, yarın pazar payını ele geçirenler olacak.