CatchUp With the Crew: Marcin Warpechowski

"CatchUp with the Crew"da sizi ClickUp'ın iç dünyasına götürüyoruz. Takımımızı tanıyacak, bizi motive eden şeyleri görecek ve ClickUp'ı bu kadar eşsiz bir iş yeri yapan şeyleri daha iyi anlayacaksınız.

Bu hafta, Ana Para Ön Uç Mühendisi Marcin Warpechowski ile konuşacağız!

Adı: Marcin WarpechowskiBaşlığı: Ana Ön Uç MühendisiClickUp'a katıldığım tarih: Ocak 2023

ClickUp'a neden katıldınız?

ClickUp'a katılmadan önce bir yazılım şirketinin kurucusuydum, bu sayede mühendislik deneyimi ve bir takımı yönetme, sevkiyat ve proje oluşturma deneyimim vardı, ancak bunlar küçük ölçekteydi. Beni ClickUp'ta bireysel bir katkı sağlayıcı olmaya iten şey, büyüyen bir şirkette çalışmaya olan merakımdı.

ClickUp'ta ne yapacaksınız?

Biz, belirli özelliklerden sorumlu küçük takımlar halinde çalışıyoruz ve ben de bu takımlar arasında çalışıyorum. Kısacası, birden fazla takım için bir çözüm bulmak amacıyla kendimi zorlu bir işe atıyorum. Örneğin, kullanıcı arayüzümüzün belirli alanlarındaki performans ve kullanıcı deneyimini araştırıyordum ve bulgularımın bazıları yeniydi, bazıları ise çözülmeyi bekleyen bilinen sorunlardı.

Bu alanlarla ilgili hipotezlerimi doğrulamak için birkaç ekiple iletişime geçtim ve çok sayıda geri bildirim aldım. Bunları daha da detaylandırdım. Gelecekteki gelişmeler için kılavuzlar içeren yedi belge hazırladım ve şu anda ekiplerle birlikte bunları uygulamaya koymak için çalışıyorum.

Bize tipik bir gününüzün nasıl geçtiğini anlatın.

Günlerim, uzun vadeli projelerde ilerleme kaydetmekle geçiyor. Çoğunlukla ilişkiler kurmak, insanlarla tanışmak ve onların aynı sayfada buluşmasına yardımcı olmakla uğraşıyorum. Her hafta değişiyor, ancak genellikle bir çözümün prototipini veya kavram kanıtını oluşturmakla meşgulüm, ardından bunu meslektaşlarıma aktarıyorum, onlar da kendi projelerinde uyguluyorlar.

ClickUp'ın kültürünü nasıl tanımlarsınız? Bu kültürü, daha önce çalıştığınız diğer işlerden ayıran nedir?

Kültür inanılmaz. ClickUp'a katılmadan önce burada çalışan birçok kişiyle konuştum ve beni bu işe ikna eden şey takımın samimiyeti oldu. Bana göre ClickUp, sınırları olmayan küresel bir aile gibi ve iyi işleyen bir ailede olduğu gibi herkes birbirini destekliyor ve saygı duyuyor.

Motivasyon kaynağı olan net bir uzun vadeli hedefimiz var, ancak bu hedefe giden yol dinamik. Her hafta yeni zorluklar ve fırsatlar ortaya çıkıyor.

İşinizin en çok nesini seviyorsunuz?

Ürünü çok seviyorum. Proje yönetimi ve işbirliği kategorisine çok faizim var, ancak özellikle ClickUp'ın uygulamasını seviyorum. ClickUp'ta her gün kullandığımız platformun daha da iyiye gitmesini istediğim için bu işi yapmaktan ilham alıyorum. Ayrıca mühendislerin yol haritasına dahil olmasını da çok seviyorum.

Mühendislik takımında en sevdiğiniz şey nedir?

Her zaman uyumlu çalışırız, uyumlu değilsek de uyumu hızla sağlarız! Başarımızın takım çalışmasına bağlı olduğunu biliyoruz ve ClickUp'ta her seviyeden mühendis bilgi, fikir ve iyi uygulamaları paylaşır. Ayrıca şüphelerimizi dile getirir ve gerektiğinde yardım isteriz.

Başarılı bir ClickUp çalışanı hangi niteliklere sahip olmalıdır?

Başarılı olmak için takımımla ilişkiler kurmam ve herkesi tanımam gerektiğini çabucak öğrendim. Takımımdaki neredeyse herkes uzaktan çalışıyor, ancak birbirimize yabancı gibi hissetmiyoruz. Herkes birbirine çok destek oluyor.

ClickUp'ta iş başvurusunda bulunan herkes, şirketimizin değerlerini gözden geçirmeli ve bunların kendileri için doğru olup olmadığını sormalıdır, çünkü şirketimiz bu değerleri her gün yaşıyor ve önceliklendiriyor!

Eğlenceli bilgiler!En sevdiği yemek: Tayland yemeğiEn çok izlediği dizi: "Curb Your Enthusiasm" ve "Rick and Morty"Tekrar tekrar izlediği en iyi film: "Airplane!"En sevdiği dondurma siparişi: Sicilya'da değilsem fıstıklı, Sicilya'daysam limonlu!Hafta sonu en sevdiğiniz aktivite: Ailemle seyahat etmekEn çok kullandığınız emoji: 😊 (gülücük yüzüm)

Eğlenceli bilgiler!En sevdiği yemek: Tayland yemeğiEn çok izlediği dizi: "Curb Your Enthusiasm" ve "Rick and Morty"Tekrar tekrar izlediği en iyi film: "Airplane!"En sevdiği dondurma siparişi: Sicilya'da değilsem fıstıklı, Sicilya'daysam limonlu!Hafta sonu en sevdiğiniz aktivite: Ailemle seyahat etmekEn çok kullandığınız emoji: 😊 (gülücük yüzüm)

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