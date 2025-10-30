Çocuğunuzun öğrenimini düzenlemek için ücretsiz ev okulu planlayıcı şablonları

"Bugün tarih mi yoksa sanat mı yapılacak?"Oğlunuz bunu salı günü saat 11'de soruyor. Notlarınıza bakıyorsunuz ve fark ediyorsunuz ki... siz de emin değilsiniz. Bir tarayıcı sekmesinde matematik müfredatı, diğerinde doğa çalışmaları ünitesi ve üçüncü sekmede ise el işleriyle dolu bir Pinterest panosu var.

Evde eğitim özgürlük sağlar, ancak kaynaklar yol haritası olmadan birikince bunaltıcı da olabilir. 📚

Aslında, Johns Hopkins Üniversitesi, 2023-24 öğretim yılında, veri paylaşımında bulunan 21 eyaletten 19'unda ev okulu kayıtlarında artış olduğunu bildiriyor. Daha fazla ailenin bu yolu seçmesiyle, dersleri düzenlemek ve ilerlemeyi izleme için basit yöntemlere olan talep giderek artıyor.

Bu blog yazısında, çocuğunuzun öğrenimini kontrol etmenize yardımcı olabilecek ClickUp for Students 'daki 18 ücretsiz ev okulu planlayıcı şablonunu inceleyeceğiz. 🏁

Ev Okulu Planlayıcı Şablonları Nedir?

Ev okulu planlayıcı şablonu, ebeveynlerin, öğretmenlerin veya öğrencilerin evde akademik etkinlikleri düzenlemelerine yardımcı olmak için tasarlanmış yapılandırılmış bir dijital veya yazdırılabilir araçtır.

Ders planlarını, ödevleri, devam durumunu, notları ve programları tek bir yerde toplayarak günlük, haftalık ve uzun vadeli hedefleri yönetmeyi kolaylaştırır. Bu şablonlar genellikle özelleştirilebilir görünümler, konu izleme, yapay zeka yazma araçları ve ilerleme göstergeleri içerir, böylece okul planlamasını ve kayıt tutmayı basitleştirir.

İyi bir ev okulu planlayıcı şablon nedir?

İyi bir ev okulu planlayıcı şablonu, akademik çalışmaları, kaynakları ve aile rutinlerini yönetmek için eksiksiz bir sistem sağlar. Seçim yaparken dikkat etmeniz gereken bazı unsurlar şunlardır:

Büyük resme odaklanan hedefler belirler: Yıllık hedefleri özetler ve rutinleri, önceliklerini ve dönüm noktalarını haritalamak için bir yıllık genel bakış oluşturur.

Aylık ve haftalık planları düzenler: Dersleri, ödevleri ve etkinlikleri yapılandırmak için takvimler, gösterge panelleri ve programlar kullanır.

Günlük derslerin ayrıntıları: Daha sorunsuz bir uygulama için her günü belirli konular, görevler ve zaman bloklarına ayırır.

Müfredatı ve kaynakları yönetir: Tüm akademik yıl boyunca kitapları, materyalleri, alan gezisi planlamasını ve konuya özel ders planlarını izler.

Devamlılığı ve yansımaları kaydeder: Devamlılık kayıtlarını kaydeder ve ilerlemeyi gözden geçirmek için yansıma sayfalarını kullanmanıza olanak tanır.

Hedefleri ve alışkanlıkları takip eder: Takipçileri aracılığıyla akademik ilerlemeyi ve Takipçileri aracılığıyla akademik ilerlemeyi ve kişisel gelişimi izler.

İhtiyaçlarınıza göre özel olarak özelleştirilebilir: Proje planlama, ünite çalışmaları veya okul dışı eğitim yaklaşımları için ekstra sayfa sunar.

Öğrencilerin katılımını teşvik edin: Çocukları dersleri planlamaya veya kaynakları seçmeye davet ederek sahiplik ve katılım duygusunu geliştirin.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Charlotte Mason, 19. yüzyıl İngiliz eğitimcisiydi ve felsefesi bugün hala birçok ev okulu ailesine ilham kaynağı olmaktadır. Çocukların dikkatinin kısa sürelerde daha iyi işlediğine ve tutarlı pratikle daha da güçlendiğine inandığı için kısa derslerin uzun derslerden daha iyi olduğunu savunuyordu. "Canlı kitaplar" yaratma ve doğa yürüyüşleri yaklaşımı, o dönemde oldukça radikal kabul ediliyordu.

18 Ev Okulu Planlayıcı Şablonu

ClickUp Eğitim Proje Yönetimi Yazılımı, ev okulunun tüm hareketli parçalarını harita etmenize olanak tanır. Ders planları hazırlayabilir, hangi ödevlerin tamamlandı izleme, etkinlikler için saatleri kaydedebilir ve hatta her günün öğrenimiyle ilgili hızlı notlar alabilirsiniz.

İşte ev okulu yılını basitleştirmek, yapılandırmak ve kontrol altında tutmak için 18 şablon.

ClickUp Ders Planı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin Ders planlarını, değerlendirme formlarını ve ödevleri ClickUp Ders Planı Şablonu ile bir arada tutun.

ClickUp Ders Planı Şablonu, eğitimcilerin üniversite dersleri için ders planlarını verimli bir şekilde oluşturmalarına, yönetmelerine ve izleme yapmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Öncelikle, ders kapsamında ele alınacak konuları ve materyalleri özetleyin, ardından araç içinde her ders için net hedefler ve amaçlar belirleyin.

Ev okulu planlayıcı şablonu, öğrencilerin katılımını sağlamak için etkinlikler ve değerlendirmeler dahil olmak üzere her konu için ayrıntılı ders planları geliştirmenize olanak tanır. Ayrıca, her dersin ilerlemesini düzenli olarak kontrol ederek erken aşamada ayarlamalar yapabilirsiniz.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

📌 İdeal kullanım alanları: Ev okulunda birden fazla konu ve sınıf seviyesinde dersleri planlamak ve izleme için ders plan şablonu isteyen ebeveynler, veliler veya öğretmenler.

📮 ClickUp Insight: %45'i büyük hedefleri küçük adımlara bölmenin motivasyonlarını koruduğunu söylüyor. Konsept açık, ancak bunu uygulamaya koymak gerçek işin başladığı (ve genellikle takıldığı) yerdir. 🚥 "Tam bir dönem müfredatı oluşturmak" gibi büyük bir hedef sizi bunaltıyor mu? ClickUp Brain size yardımcı olsun. Hedefinizi açıklayın, ClickUp AI onu uygulanabilir görevlere ve alt görevlere ayırsın, son teslim tarihlerini atasın ve hayallerinize bir adım daha yaklaşmanıza yardımcı olsun. 💫 Gerçek Sonuçlar: Kullanıcılar, ClickUp'a geçtikten sonra verimliliklerinin iki katına çıktığını söylüyor.

2. ClickUp Günlük Planlayıcı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Günlük Planlayıcı Şablonu ile görevleri Kişisel, İş ve Hedefler gibi kategorilere ayırın.

ClickUp Günlük Planlayıcı Şablonu, ev okulu derslerinizi, ev işlerinizi ve kişisel yapılacaklarınızı tek bir yerde düzenler. ClickUp Takvim Görünümü ve Tüm Görevler gibi özel görünümlerle, market alışverişi, kişisel bakım rutinleri ve hatta yan projeler gibi günlük görevleri zahmetsizce yönetebilirsiniz.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Kişisel , İş , Okul veya Hedefler için özel alanlar kullanarak görevleri kategoriye göre düzenleyin.

Yapılacaklar ve Tamamlandı gibi durum güncellemeleriyle önceliklerinizi takip edin.

Görevleri son teslim tarihine göre gruplandırın ve Gecikmiş , Bugün Son Teslim veya Tamamlandı olanları bir bakışta görün.

Önemli adımları unutmamak için her görev için hatırlatıcılar, notlar ve alt görevler gibi ayrıntılar ekleyin.

📌 İdeal kullanım alanları: Günlük dersleri güvenilir bir şekilde yönetmek ve aynı zamanda günlük planlayıcı uygulamasında ev işleri ve kişisel yapılacaklar arasında denge kurmak isteyen ev okulu ebeveynleri ve öğretmenleri.

3. ClickUp Haftalık Planlayıcı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Haftalık Planlayıcı Şablonu ile son teslim tarihlerini, etkinlikleri, toplantıları ve daha fazlasını ilgi çekici bir şekilde izleme.

ClickUp Haftalık Planlayıcı Şablonu, önünüzdeki haftanın görsel bir haritasını sağlayarak her gün neler olacağını, hangi hedeflere odaklandığınızı ve nerede ayarlamalar yapmanız gerektiğini tam olarak görmenizi sağlar.

Her sabah telaşlanmak yerine, önceden planlanmış dersleri, etkinlikleri ve öncelikleri kuşbakışı görünümünde görebileceksiniz. Renkli tahta tarzı düzeni, hedefler için ayrılmış alanları ve sürükle ve bırak görevleriyle bu ev okulu planlayıcı şablonu, yaratıcı bir haftalık rehberden çok daha fazlasını sunuyor.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Pazartesiden pazara kadar her sütun bir günü temsil eden yedi günlük Kanban panosu ile haftanızı görsel olarak planlayın.

Açık ve Tamamlandı gibi durumlarla bekleyen veya tamamlananları hızlıca tespit edin.

Görevleri güne göre düzenlemek için renkli, sürükle ve bırak özelliğine sahip Planlayıcı Panosu Görünümü 'nü kullanın.

Öncelik! ve Düşünülmesi Gerekenler gibi özel alanlarda haftanın en önemli hedeflerini belirleyin.

📌 İdeal kullanım alanları: Haftalık görünümlerini dengeli bir şekilde görmek isteyen ev okulu ebeveynleri, öğretmenleri veya velileri.

🧠 Eğlenceli Bilgi: 17. yüzyılda, zengin Avrupalı aileler genellikle çocuklarını evde eğitmek için mürebbiyeler tutarlardı ve akademik dersleri görgü kuralları ve ahlak öğretisiyle birleştirirlerdi.

4. ClickUp Günlük Saat Programı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin Bu ClickUp Günlük Saat Programı Şablonu ile derslerinizi, etkinliklerinizi ve molalarınızı saat bazında planlayın.

ClickUp Günlük Saat Programı Şablonu, evde eğitim veren ebeveynlerin her günü düzenli bir şekilde planlamasına yardımcı olur. Dersler, okuma zamanı, uygulamalı etkinlikler ve hatta molalar için özel saatler bloklayabilir, aynı zamanda beklenmedik sorular veya dersler arası geçişler için kasıtlı boşluklar bırakabilirsiniz.

Yerleşik hatırlatıcılar ve zaman takibi, programa uymayı kolaylaştırarak her öğrenim bloğunun ve etkinliğin hak ettiği ilgiyi görmesini sağlar.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Gününüzü, başlangıç ve bitiş saatlerini net bir şekilde görmek için Zaman Çizelgesi Görünümü 'nü kullanarak saatlik dilimlere bölün.

Alanları kullanarak belirli bloklar için Devamsızlık Nedeni veya Notlar gibi ayrıntıları kaydedin.

Farklı planlama ihtiyaçları için Günlük ş Akışı , Devamsızlıklar ve Günlük Program görünümleri arasında geçiş yapın.

Önemli molaları veya geçişleri (öğle yemeği veya tekrar oturumları gibi) görsel zaman işaretleriyle vurgulayın.

📌 İdeal kullanım alanları: Ev okulu dersleri için saatlik bir yapı isteyen ebeveynler, öğretmenler ve öğrenciler.

5. ClickUp Okul Programı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Okul Programı Şablonu ile yaklaşan dersleri ve projelere harcanan zamanı görünümü sağlayın.

ClickUp Okul Programı Şablonu, derslerin, çalışma saatlerinin ve etkinliklerin net bir zaman çizelge görünümü sunar.

Bu şablon, bir bilgi yönetim sistemi gibi fonksiyon görür. Yani dersleri harita edebilir, çalışma blokları ekleyebilir ve hatta spor veya molalar gibi akademik olmayan etkinlikleri de dahil edebilirsiniz. Profesör/öğretmen isimleri, ders konumları ve hatta ödevlerle ilgili notlar gibi ayrıntılar sayesinde her şeyin görünürlüğünü kolayca sağlayabilirsiniz.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Her ders veya blok için Profesör , Etkinlik ve Konum gibi alanlarla bağlam ekleyin.

Etkinlikler , Okul Programı ve Ders Notları görünümleri arasında geçiş yaparak ihtiyacınız olan şeye odaklanın.

Açık ve Tamamlandı gibi durumlarla katılım veya tamamlanma durumunu takip edin.

ClickUp Yineleyen Görevleri ayar olarak belirleyerek programdaki devam eden dersleri ve yineleyen görevleri yönetin.

📌 İdeal kullanım alanları: Ev okulu ortamında birden fazla dersi, çalışma bloklarını ve kişisel rutinleri yönetmek için yapılandırılmış bir aylık planlayıcı isteyen ebeveynler, öğretmenler veya veliler.

💡 Profesyonel İpucu: Her gün 10 dakikalık bir dijital düzenleme süresi ayırarak bildirimleri temizleyin, görevleri güncelleyin ve çalışma alanınızı hazırlayın.

6. ClickUp Ders Programı ve Zaman Çalışması Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Ders Programı ve Zaman Çalışması Şablonunu kullanarak birden fazla commit'i aynı anda yerine getirerek daha iyi akademik performans elde edin.

ClickUp Ders Programı ve Zaman Çalışması Şablonu, dersleri, notları, değerlendirmeleri ve çalışma oturumlarını izlemek için tasarlanmıştır. Günlük ders saatlerinizi akademik performans ve çalışma ilerlemenizle bağlantıya geçirir. Her konu için Yineleyen Görevler ve değerlendirmeler için Özel Alanlar sayesinde, derslerinizi ne zaman aldığınızı ve derslerde ne kadar başarılı olduğunuzu yönetebilirsiniz.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Sınıf Renk , Dönem , Sınıf Arkadaşları ve Notlar için 11 alan ile akademik performansı izleme.

Dersleri Yapılacak , ilerleme ve Tamamlandı gibi durumlarla yönetin.

Gecikmiş ve Planlanmamış panelleriyle sınavları ve son teslim tarihlerini takip edin.

Esnek planlama için farklı yapılandırmalarda beş özel görünüm (Yıl, Zaman Çizelgesi, Öncelikler, Ders Programı) kullanın.

📌 İdeal kullanım alanları: ClickUp'ı öğrenciler için kullanırken ders programlarıyla akademik izleme arasında bağlantı kurmak isteyen öğrenciler, özel öğretmenler veya öğretmenler.

Kapsamlı bir proje takvimi ile verimliliği nasıl artırabileceğinizi öğrenin. 👇🏼

7. ClickUp Ders Planlama Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Ders Planlama Şablonu ile derslerinizi hazırlamak ve sorumlulukları atamak için net bir çalışma alanı edinin.

ClickUp Ders Planlama Şablonu, birden fazla konunun derslerini planlamak, organize etmek ve izleme için yapılandırılmış bir yöntem isteyen öğretmenler veya evde eğitim veren ebeveynler için idealdir. Her ders kaynaklar, son tarihler ve not içerebilir.

Örnek, büyük çocuğunuza cebir, küçük çocuğunuza ise temel okuma becerileri öğretiyorsanız, ev okulu planlayıcı şablonunda her çocuk için ayrı listeler ayarlayabilirsiniz. Ders görevlerini ekleyin, çalışma kağıtları, video veya okuma materyalleri ek dosya ve hazır olduklarında 'Tamamlandı' olarak işaretleyin.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Yapılacaklar , Planlananlar , Tamamlandı , Başarısızlar , Başarılılar ve Arşivlenenler gibi durumlarla derslerin ilerleyişini takip edin.

Ders bilgileri, son tarihler ve öncelikler için alanlar ile ders ayrıntılarını yönetin.

Bu Hafta, Bugün, Tüm Liste ve Kılavuz gibi görünümlerle ders hazırlıklarına hızlıca erişin.

📌 İdeal kullanım alanı: Birden fazla çocuğun derslerini organize etmek ve farklı konulardaki ilerlemelerini izlemeyi sağlayan ev okulu ebeveynleri.

🔍 Biliyor muydunuz? Genellikle "Ortak Okul Hareketi'nin Babası" olarak anılan Horace Mann, Amerika Birleşik Devletleri'nde ücretsiz, evrensel ve mezhepsel olmayan bir kamu eğitim sisteminin savunulmasında önemli bir rol oynadı. Reformları arasında, öğretmenlik mesleğini profesyonelleştirmede ve eğitim fırsatlarını genişletmede önemli bir rol oynayan "normal okullar" olarak bilinen öğretmen eğitim kurumlarının kurulması da vardı.

8. ClickUp Ders Planlama Planlama Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Ders Programı Planlama Şablonunu kullanarak ders hedeflerini, zaman çizelgelerini ve destekleyici materyalleri izleme.

ClickUp Ders Programı Planlama Şablonu, dersleri, etkinlikleri ve değerlendirmeleri planlamak için yapılandırılmış bir araç sunarak eğitimcilerin iyi ayarlanmış bir öğrenme deneyimi sunmalarını sağlar.

Meslektaşlarınızla işbirliği yaparak ders programı için potansiyel konuları toplayın ve düzenleyin. Fikirler toplandıktan sonra, ders açıklamaları, nesne, notlandırma politikaları ve konu ve etkinliklerin programını içeren kapsamlı bir plan geliştirin.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Klasör ve Liste hiyerarşisi ile müfredatı konuya göre düzenleyin (ör. İngilizce, Matematik).

Ders hazırlıklarını Güncel , Devam Ediyor , Revizyon Gerekiyor , Eski ve Planlanacak gibi 10 durumla takip edin.

Konular , Çıktılar , Son Teslim Tarihleri ve Öncelik düzeyleri için alanlar ekleyerek anahtar ayrıntıları ekleyin.

Zaman Çizelgesi, Pano, Takvim, Kılavuz ve Tüm Listeler gibi görünümleri kullanarak dönem boyunca plan yapın.

📌 İdeal kullanım alanları: Öğretmenler, müfredat tasarımcıları veya akademik koordinatörler, okul yılı boyunca ders programlarını yapılandırmak, izlemek ve iyileştirmek için yapılandırılmış bir yöntem arayanlar.

🚀 ClickUp Avantajı: Ders planlaması için yapay zekayı nasıl kullanabileceğinizi mi merak ediyorsunuz? ClickUp Brain ile saniyeler içinde yüksek kaliteli, etkili ders planları oluşturabilirsiniz. Yapılacak olan tek şey sormak! Konu, sınıf seviyesi ve öğrenme hedefleri gibi anahtar bilgileri girin, programınıza uygun özel bir plan oluşturulsun. Connected AI, projelerinizdeki bağlamı anlar ve uygulanabilir öneriler sunar, bu da onu ev okulu yapan ebeveynler ve öğretmenler için ideal hale getirir. ClickUp Brain ile ödevlerin son teslim tarihlerini izlemeyi sürdürün Öğrenciler için AI aracı ile şunları yapabilirsiniz: Ayrıntılı ders programı taslakları hazırlayın ve konuları zahmetsizce ayrıştırın.

AI tarafından oluşturulan notları anında belgelere veya eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün.

Ödevleri, okuma listelerini ve proje teslim tarihlerini tek bir merkezde düzenleyin.

Akıllı AI rehberliği ile derslere öncelik verin ve ilerlemeyi izleme. ✅ Şu komutu deneyin: 10 yaşındaki bir öğrenci için matematikte temel kesirleri kapsayan bir haftalık ders planı oluşturun. Günlük hedefleri, etkinlikleri ve hafta sonunda kısa bir değerlendirmeyi ekleyin.

9. ClickUp Ders Programı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin Her ders için net hedefler belirleyin ve ClickUp Ders Programı Şablonu ile ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak izlemeyi sağlayın.

ClickUp Ders Programı Şablonu ile her dersin hedeflerini, konularını ve ödevlerini açıkça belirten yapılandırılmış, özenle hazırlanmış bir ders programı oluşturabilirsiniz. ClickUp Docs içinde oluşturulmuştur, böylece ders açıklamaları, not verme politikaları ve etkinlik takvimi içeren iyi biçimlendirilmiş bir taslak oluşturabilirsiniz.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Belge Görünümü ile içeriği yapılandırarak zengin metinli bir ders programı oluşturun.

Oluşturucu/Sahip ve Son Güncelleme gibi meta veri alanlarıyla ders programı güncellemelerini izleme.

Kurs adı, bölüm, kredi birimleri, öğretmen bilgileri ve iletişim bilgileri için alanlar içeren Kurs Bilgileri tablonunda kursun temel bilgilerini düzenleyin.

Ders Programı Şablonu, Başlangıç Kılavuzu ve + Yeni Sayfa gibi sayfalar için kenar çubuğu navigasyonuyla hızlıca gezinin.

📌 İdeal kullanım alanları: Her konu veya ders için profesyonel, merkezi bir müfredat isteyen ev okulu ebeveynleri, öğretmenler ve eğitimciler.

🔍 Biliyor muydunuz? İlerici eğitimin anahtar isimlerinden John Dewey, yapılacak öğrenmeyi vurgulamıştır. Eğitimin gerçek hayattaki deneyimlerle bağlantı kurması gerektiğini savunmuş, problem çözme, eleştirel düşünme ve uygulamalı projeleri teşvik etmiştir.

10. ClickUp Ödev Takip Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Ödev Takip Şablonu ile tüm ödevlerinizi tek bir yerde görünümü sağlayın ve hiçbir teslim tarihini kaçırmayın.

ClickUp Ödev Takip Şablonu, tüm görevleri (veya ödevleri) tek bir yerde görmenize, öncelikler belirlemenize ve bireysel ödevleri takip etmeye odaklanmanıza yardımcı olur.

Ev okulu planlayıcı şablonu, ödevleri yapılandırılmış bir görev görünümü altında birleştirir; burada her ödev, kendi son teslim tarihi, konu etiket ve tamamlanma durumuna sahip bir alt görevdir. Görsel ilerleme göstergeleri, not ekleme veya ödevleri daha küçük adımlara bölme özelliği ile birleştiğinde, birden fazla konuyu ve teslim tarihini yönetmeyi kolaylaştırır.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Her bir alt görev için Yapılacak , Devam Ediyor ve Tamamlandı gibi durumları kullanarak ödevleri takip edin.

Hızlı başvuru için renk kodlu etiketlerle ödevleri konulara göre sınıflandırın.

Tamamlanma İlerleme Çubuğu 'nu kullanarak ilerlemeyi görselleştirin ve neyin tamamlandığını, neyin beklediğini görün.

Öğrencilere veya yardımcılarına görevler atayın ve acil işleri vurgulamak için öncelik bayrakları ayarlayın.

📌 İdeal kullanım alanları: Birden fazla konudaki ödevleri izleme ve bir verimlilik uygulaması içinde ilerlemeyi görsel olarak izleme isteyen ev okulu ebeveynleri, öğretmenler veya veliler.

Miami Üniversitesi 'nden Michael Turner, ClickUp hakkında şunları söyledi:

ClickUp, düzenli kalmak ve etkinlikleri izlemek için kullandığımız harika bir araçtır. Bu platform bize bir bilgi deposu sağladı.

ClickUp, düzenli kalmak ve etkinlikleri izleme için kullandığımız harika bir araçtır. Bu platform bize bir bilgi deposu sağladı.

11. ClickUp Sınıf Ödevleri Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Sınıf Ödevleri Şablonu ile dönem ödevlerinizi ve notlarınızı kolayca izleme.

ClickUp Ders Ödevleri Şablonu, tüm öğrenci işlerini, son teslim tarihlerini ve notları tek bir sezgisel ClickUp Liste Görünümü'nde merkezileştirir. Tüm öğrenciler ve dersler için ödevleri izleyen ve yöneten bir ödev takip şablonu olarak da işlev görür.

Her ödev, tamamlanma durumuna göre açıkça düzenlenmiştir ve not verme, kapsanan konular ve kursa özgü bağlam için ayrıntılı alanlar içerir. Ebeveynler veya öğretmenler hızlı bir şekilde görevler atayabilir, ilerlemeyi izleme ve kaynakları paylaşım, böylece hiçbir şeyi kaçırmadan birden fazla öğrenciyi veya konuyu kolayca denetleyebilir.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Sınıf alanını kullanarak ödevleri konuya göre sınıflandırın (ör. Matematik 102, İngilizce 201, Tarih 102).

Kaynaklara anında erişim sağlayın ve ödevler, okumalar veya çevrimiçi çalışma araçları için materyallere bağlantı verin.

Liste , Son Teslim Tarihine Göre Liste , Sınavlar ve Ödevler görünümlerini kullanarak ödevleri birden fazla düzenle organize edin ve görüntüleyin.

Görev Türü ve Kapsanan Konular alanlarıyla izlenen konuları ve ödev türlerini takip edin.

📌 İdeal kullanım alanları: Birden fazla öğrenciyi yöneten, dersleri atamak, izlemek ve not vermek için kolay bir yol arayan ev okulu ebeveynleri, veliler veya öğretmenler.

12. ClickUp Öğrenci Plan Planlama Kontrol Listesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Öğrenci Planlama Kontrol Listesi Şablonu ile akademik yıl boyunca başarmak istediğiniz her şeyin bir liste oluşturun.

ClickUp Öğrenci Planlama Kontrol Listesi Şablonu, öğrencilere ve evde eğitim veren ebeveynlere, başvurularından sınavlarına kadar akademik planlama için tüm önemli görevleri izleme imkanı sunar. Ayrıca, her adım uygulanabilir alt görevler halinde düzenlenmiştir. Bu sayede, karmaşık planlamaları yönetilebilir parçalara ayırmak, ilerlemeyi bir bakışta görmek ve son teslim tarihlerini takip etmek kolaylaşır.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Merkezi merkeziniz olarak hizmet eden Ana Görev ile tüm üniversite hazırlık ş Akışını düzenleyin.

Karmaşık planlamayı Kaynaklar , Sınav Programı , Proje Takibi , Grup Etkinliği Takibi ve Dersler ve Notlar gibi farklı alt görevlere bölün.

Planlama süreci boyunca net rehberlik ve bağlam sağlamak için görevlere notlar, etiketler veya bağımlılıklar ekleyin.

📌 İdeal kullanım alanları: Öğrencileri üniversiteye hazırlık, kabul ve uzun vadeli akademik plan konusunda yönlendiren ev okulu ebeveynleri, veliler veya öğretmenler.

13. ClickUp Öğrenci İlerleme Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Öğrenci İlerleme Şablonu ile her öğrenciye hedef odaklı destek sağlayın.

Öğrencinizin veya çocuğunuzun gerçekten derslere ayak uydurup uydurmadığını hiç merak ettiniz mi? ClickUp Öğrenci İlerleme Şablonu, öğrencilerinin performansını, davranışlarını ve gelişimini gerçek zamanlı görünümde görmek isteyen ebeveynler, özel öğretmenler ve ev okulu eğitmenleri için tasarlanmıştır.

Aynı anda birden fazla öğrenciyi izleme imkanı sunar, kimlerin başarılı olduğunu, kimlerin ekstra teşvike ihtiyacı olduğunu ve hangi alanların daha fazla dikkat gerektirdiğini görebilirsiniz. Ev okulu planlayıcı şablonu, öğrencileri durumlarına göre düzenler, davranışlarını ve çabalarını izler ve önemli kişisel ve akademik bilgileri tek bir yerde saklar.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

İyi Gidiyor , Dikkat Gerekiyor , Güven Kazanması Gerekiyor ve Uzantı Görevler Gerekiyor gibi durumlarla her öğrencinin performansını izleyin.

Doğum Günü , Dersler , Çaba ve Davranış alanlarını kullanarak önemli ayrıntıları izleme.

Davranış Sorunları , Liste ve Dikkat Gerektirenler görünümleriyle farklı bakış açılarına erişin.

Yıldız Puanı alanıyla çabasını görsel olarak, İlerleme alanıyla akademik ilerlemeyi kaydedin.

📌 İdeal kullanım alanları: Birden fazla çocuğa evde eğitim veren ve her öğrencinin ihtiyaç duyduğu ilgiyi almasını sağlamak için bireysel ilerleme, davranış ve başarıları izleme için bir araca ihtiyaç duyan ebeveynler, veliler veya öğretmenler.

🔍 Biliyor muydunuz? Eğitimin güçlü bir savunucusu olan Thomas Jefferson, kendi kendine öğrenmeye inanır ve çocukları evde çok okumaya teşvik ederdi.

14. ClickUp Hedef Ayar Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp SMART Hedefler Şablonu ile uzun vadeli hedeflere ulaşmak için atılması gereken küçük adımları görselleştirerek motivasyonunuzu koruyun.

ClickUp SMART Hedefler Şablonu, ölçülebilir hedefler ayarlamak ve ilerlemeyi tek bir yerden izlemeyi isteyen öğretmenler, ebeveynler ve evde eğitim gören öğrenciler için tasarlanmıştır.

Bu şablon, yeni bir konuyu öğrenmek veya dönem projesini tamamlamak gibi büyük akademik hedefleri yönetilebilir adımlara bölmenizi sağlar. Ev okulu planlayıcı şablonu ayrıca çabasını ölçmenize, sorumlulukları atamanıza ve zaman içinde başarıyı izlemenize yardımcı olarak, öğrencilerin hedeflerine ulaşmalarını motive eder.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Spesifik , Ölçülebilir , Ulaşılabilir , İlgili , Zaman sınırlı SMART çerçeve alanlarını kullanarak uygulanabilir hedefler belirleyin:

Crushing , On Track , Off-Track ve yapılacak gibi durumlarla ilerlemeyi görsel olarak takip edin.

Gerekli Çaba Miktarı ve Gerekli becerilere sahip misiniz alanlarıyla çaba ve uygulanabilirliği ölçün.

SMART Hedefleri, Hedef Çabası ve SMART Hedef Çalışma Sayfası gibi özel görünümlerle hedeflerin ilerlemesini izleyin.

📌 İdeal kullanım alanları: Akademik hedeflere yapılandırılmış, ölçülebilir bir yaklaşım isteyen ebeveynler, öğretmenler ve evde eğitim gören öğrenciler.

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp Brain'in AI Writer for İş özelliği, basit bir dil komutuyla içerik oluşturur ve yerleşik yazım denetimi, ton ayarlamaları, AI hızlı yanıtları ve özelleştirilebilir şablonlar sunar. ClickUp Brain'den sizin için yazılı ders planları oluşturmasını isteyin Not alma ve diğer amaçlar için AI'yı kullanmak için şu komutları deneyin: 7 yaşındaki bir çocuk için su döngüsü konusunda ayrıntılı bir ders planı yazın.

9 yaşındaki bir çocuk için uygun 10 çarpma problemi içeren yazdırılabilir bir çalışma kağıdı oluşturun.

12 yaşındaki bir çocuk için Amerikan Devrimi ile ilgili bir bölümün anahtar noktalarını özetleyin.

10. sınıf öğrencisi için matematik, fen bilgisi, tarih, okuma ve sanat derslerini içeren haftalık bir ev okulu programı oluşturun.

15. ClickUp Öğrenci Eğitimi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Öğrenci Eğitimi Şablonunu kullanarak iş yükünüzü etkili bir şekilde yönetmek için proje planları oluşturun.

ClickUp Öğrenci Eğitimi Şablonu, dönemler boyunca akademik ilerlemeyi düzenlemek, tüm ders yüklerini, ön koşulları ve uzun vadeli akademik planlamayı izleme için tek bir merkez sağlar.

Tüm dönemi bir bakışta görebilir, öğrenci performansını izlemeyi sağlayabilir ve kredi birimleri, eğitmenler ve ders programları gibi önemli ders ayrıntılarını yönetebilirsiniz. Öğrencilerin iş yüklerini takip etmelerini sağlarken, ebeveynlere ve öğretmenlere ilerlemeyi net bir görünüm sunar.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Dönem Grupları 'nı kullanarak tüm dersleri kronolojik olarak düzenleyin (ör. 2022 İlk Dönem, 2023 İkinci Dönem).

Yapılacaklar , Devam ediyor , Tamamlandı , Geçti , Kaldı , Bıraktı gibi durumlarla her dersin ilerlemesini takip edin.

Kurs Sayısı , Kredi Birimleri , Eğitmen İletişim Bilgileri , Ders Programı Bağlantısı ve Final Notu gibi alanlarla önemli akademik bilgileri saklayın.

Sıralı öğrenmeyi etkili bir şekilde planlamak için Ön Koşullar Görünümü kullanarak derslerin birbirine bağımlılıklarını görselleştirin.

📌 İdeal kullanım alanları: Birden fazla dersi yönetmek, notları izlemek ve akademik ilerlemeyi zaman içinde gözlemlemek için bir sisteme ihtiyaç duyan ev okulu ebeveynleri, veliler ve öğretmenler.

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp Brain MAX ile her dersi, ödevi ve kaynağı hiç aksatmadan takip edebilirsiniz. Görevler, belgeler, ders planları ve Google Drive veya Dropbox gibi bağlı uygulamalar arasında anında arama yaparak tam olarak ihtiyacınız olanı bulun. Ellerinizi kullanmadan metin notları için ClickUp Brain MAX'ın Talk-to-Text özelliğini kullanın ClickUp'taki Talk-to-Text özelliği, ders notlarını, ödev hatırlatıcılarını veya proje fikirlerini ellerinizi kullanmadan dikte etmenizi sağlar, böylece çocuğunuza öğretmeye veya rehberlik etmeye odaklanabilirsiniz. Ayrıca, Brain, ChatGPT, Claude veya Gemini gibi AI modelleri arasında geçiş yaparak ders fikirleri üzerinde beyin fırtınası yapabilir, çalışma kılavuzları oluşturabilir veya öğrencinizin öğrenme stiline uygun ödevler oluşturabilirsiniz.

16. ClickUp Ders Notları Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Ders Notları Şablonunu kullanarak ders içeriğini kaydedin, düzenleyin ve gözden geçirin.

ClickUp Ders Notları Şablonu, ders materyallerinizi, ödevlerinizi ve çalışma kaynaklarınızı tek bir düzenlenebilir belgedeki bir araya getirir. Kolay erişilebilir ayarlar ve meta verilerle belgenizin kimliğini ve katkılarını kontrol edebilirsiniz. Ayrıca, alt kısımda sabitlenmiş Not Defteri, ders çalışırken notlar, proje fikirleri veya hızlı hatırlatıcılar yazmak için mükemmeldir.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Ödevler ve yanıtlar için sütunlar içeren Ödev Tablosu kullanarak ödevleri doğrudan notlarınızda takip edin ve gönderin.

Yorum Paneli ile yorum ekleyin, sorular atayın veya kendiniz ve öğretmenler için notlar bırakın.

Hızlı başvuru için Vurgulama ve Açıklama özelliğini kullanarak anahtar terimleri veya bölümleri vurgulayın.

Premium Öneriler/Tahminler özelliğini kullanarak gramer, stil ve üslubu gözden geçirerek notlarınızı mükemmelleştirin.

📌 İdeal kullanım alanları: İşbirliği ve açıklama araçlarıyla ders notları ve ödevler için düzenli bir yer isteyen öğrenciler, ebeveynler ve öğretmenler.

17. ClickUp Katılım Sayfası Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Katılım Sayfası Şablonu ile katılım ve günlük ders katılımını izleyin.

ClickUp Devamlılık Sayfası Şablonu, kimlerin mevcut, kimlerin eksik veya geç kaldığını hızlı bir şekilde kaydetmenize yardımcı olur ve tüm öğrenci iletişim bilgilerini ve ders bilgilerini düzenli bir şekilde tutar. Devamlılık eğilimlerini görün, derslerin kapsamını takip edin ve hatta yaklaşan dersler veya telafi dersleri için hatırlatıcılar yönetin. Devamlılıktaki düzenleri veya düzensizlikleri belirlemenin basit ve düzenli bir yoludur.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Mevcut , Yok , Geç ve Planlanmış gibi durumlarla öğrencilerin günlük devam durumlarını izleme.

Günün Dersi , Eğitmen ve Sınıf Adı gibi anahtar ders bilgilerini kaydedin.

Her öğrenci için e-posta ve Telefon Numarası alanları ile iletişim bilgilerini elinizin altında tutun.

Katılım Sayfası, Katılım Formu veya Katılımcı Listesi gibi görünümlerle birden fazla perspektifi görüntüleyin ve aralarında geçiş yapın.

📌 İdeal kullanım alanları: Öğrencilerin devam izleme, birden fazla dersi yönetme ve iletişim ve ders bilgilerini saklama ihtiyacı duyan ebeveynler, öğretmenler veya ev okulu koordinatörleri.

🔍 Biliyor muydunuz? Hikaye anlatımı yoluyla yaratılan duygusal bağlılık, karmaşık konuları daha kolay anlaşılır ve hatırlanabilir hale getirebilir. Bir araştırmaya katılanların %80'inden fazlası, hikaye anlatımı video'lerine duygusal olarak bağlantılı hissettiklerini ve bu sayede konuları daha iyi anladıklarını belirtmiştir.

18. ClickUp Öğrenci Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Öğrenci Şablonu ile ders programını, ödevleri, ders notlarını, devam durumunu ve ilerleme izlemesini entegre edin.

Belirli alanlara odaklanan diğer şablonların aksine, ClickUp Öğrenci Şablonu, bir öğrencinin akademik hayatının her yönünü yönetmek için tasarlanmış hepsi bir arada bir çalışma alanıdır. Otomatik hatırlatıcılar ve bildirimler, önemli son tarihlerin kaçırılmamasını sağlarken, grup projeleri için görev atama özelliği, işbirliğini net ve koordineli hale getirir.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Tüm akademik listeleri, belgeleri ve programları tek bir özel Öğrenci Alanı nda merkezileştirin.

Ders notlarını ve ödevleri durum göstergeleri, atanan kişiler, son teslim tarihi ve öncelikler ile görevler olarak izleme.

Güncel, Revizyon Gerekiyor ve Yapılacaklar gibi ş akışlarını kullanarak dersleri ve dersleri sınıfa, döneme veya konuya göre planlayın.

📌 İdeal kullanım alanları: Dersleri planlamak, notları izlemek, ödevleri ve notları yönetmek için verimlilik şablonu isteyen öğrenciler, öğretmenler veya ev okulu koordinatörleri.

ClickUp ile Ev Okulunu Daha Ödüllendirici Hale Getirin

Ev okulu size zaten esneklik avantajı sağlar. Ancak bir planınız yoksa, dağınık notlar, açık sekmeler ve yarım kalmış fikirlerle baş başa kalmanız çok kolaydır.

ClickUp Şablonları tamamen özelleştirilebilir, böylece konuları, ödevleri, programları ve alanları ailenizin benzersiz rutinine uyacak şekilde düzenleyebilirsiniz. ClickUp Belge, ders planlarını, notları ve kaynakları tek bir yerde tutar. ClickUp Brain ise beyin fırtınası yapmak, öncelikleri belirlemek ve ş akışınızı basitleştirmek için mükemmeldir.

Bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun!