Geliştiriciler Teknik Borçtan Nasıl Kaçınabilir?

Her geliştiricinin böyle bir anı vardır.

Basit bir özellik eklemeye çalışırken, üç yıl önce birinin yazdığı "hızlı çözüm"ün artık karmaşık geçici çözümler, kırılgan bağımlılıklar ve "buna dokunmayın, yoksa her şey bozulur" gibi kod yorumlarıyla dolu bir karmaşaya dönüştüğünü fark ediyorsunuz.

İşte sizi şaşırtacak bir sayı: Büyük yazılım kuruluşlarında, teknik borç yönetimi tüm geliştirme süresinin yaklaşık %25'ini tüketir. Bu, takımınızın kodlama için harcadığı her dört hafta için, bir hafta boyunca eski kararlarla mücadele etmek, eski sistemleri yamalamak ve aylar önce düzeltilmesi gereken kodu yeniden düzenlemekle geçirdiği anlamına gelir.

Sinir bozucu olan ne? Teknik borç sinsidir. Aceleci teslim tarihleri ve değişen gereksinimler nedeniyle yavaş yavaş birikir. Ancak doğru sistemler kurulduğunda yönetilebilir hale gelir.

Bu kılavuzda, geliştiricilerin iş için her şeyi içeren uygulama olan ClickUp gibi araçlarla teknik borcu nasıl önleyebileceklerini inceleyeceğiz. Kodlamaya başlayalım! 🧑‍💻

Yazılım Geliştirmede Teknik Borç Nedir?

Yazılım geliştirmede teknik borç, şu anda daha hızlı veya daha kolay çözümler seçmenin, ileride daha fazla iş gerektirecek şekilde biriken maliyetidir.

Bu durum, bir teslim tarihine yetişmek için test yazmayı atladığınızda, hızlı bir dağıtım yapmanız gerektiği için değerleri sabit kodladığınızda veya yeniden kullanılabilir bir fonksiyon oluşturmak çok zaman aldığı için kod bloklarını kopyalayıp yapıştırdığınızda ortaya çıkar.

Orijinal geliştirici yeniden yapılandırmayı tamamlamadan ayrıldığı için iç içe geçmiş if-ifadeleriyle bir arada tutulan kimlik doğrulama modülünü düşünün. Ya da MVP için mükemmel bir anlam ifade eden, ancak artık temel sorgular için yedi tablonun birleştirilmesini gerektiren veritabanı şemasını düşünün. Bunlar teknik borcun günlük gerçekleridir.

🧠 İlginç Bilgi: Teknik borç terimi 1992 yılında Ward Cunningham tarafından ortaya atılmıştır. Cunningham, bu terimi, bazen kısa yoldan gitmenin (örneğin hızlı sevkiyat) ve sorunları daha sonra çözmenin neden mantıklı olduğunu açıklamak için bir metafor olarak kullanmıştır.

Teknik borç türleri

Geliştiricilerin teknik borcu nasıl önleyebileceğini anlamak için, öncelikle borcun kasıtlı mı, kazara mı yoksa zamanla yavaş yavaş mı biriktiğini belirleyin. İşte net bir karşılaştırma:

Tür Tanım Tipik nedenler Riskler Örnek Kasıtlı Takımların kısa vadeli hedefleri gerçekleştirmek için bilerek üstlendikleri borçlar Sıkı teslim tarihleri, lansman baskısı, stratejik ödünler Daha zor gelecekteki bakım, potansiyel teknik darboğazlar Lansman tarihine yetişmek için hızlı kod kısayolları içeren minimum uygulanabilir ürün (MVP) sunmak Kazara Hatalar, bilgi eksikliği veya yanlış iletişimden kaynaklanan borçlar Kötü mimari plan, yetersiz dokümantasyon, yanlış anlaşılan gereksinimler Beklenmedik hatalar, daha sonra ekstra yeniden düzenleme, daha yavaş geliştirme Belirsiz spesifikasyonlar nedeniyle API'nin yanlış uygulanması, daha sonra yeniden yazılması gerekliliği Bit bozulması Aktif bir ilgi gösterilmeden zamanla yavaş yavaş biriken borç Eski kütüphaneler, desteklenmeyen çerçeveler, bakımı yapılmayan eski kodlar Performans düşüşü, güvenlik açıkları, sistem kararsızlığı Eski bağımlılıklarla eski çerçevelerde hala çalışan eski bir sistem

Teknik Borcun Yaygın Nedenleri

Teknik borç birdenbire ortaya çıkmaz. Çoğu geliştirme takımının hemen fark edeceği belirli kalıplar aracılığıyla oluşur. İşte nasıl olur. 👇

Sıkı teslim tarihleri ve hızlı MVP gönderimleri

Lansman tarihleri kararları etkiler. Cuma gününe kadar teslim etmeniz gerektiğinden, uygun ortam değişkenlerini ayarlamak yerine API anahtarı sabit kodlayın. Yatırımcı demosu yarın olduğu için, uç durumları atlayıp mutlu yola odaklanın. Bu seçimler o anda mantıklıdır, çünkü bir şeyi mükemmel hale getirmekten çok, onu hayata geçirmek daha önemlidir.

Sorun, üç ay sonra MVP hala üretimde çalışırken ve yol haritası yeni özelliklerle dolu olduğunda ortaya çıkar. Her zaman daha acil işler olduğu için kimse geri dönüp kısayolları düzeltmeye zaman bulamaz. Geçici çözüm ön tanımlı kalıcı hale gelir ve artık sallantılı temeller üzerine yeni özellikler inşa ediyorsunuz.

🔍 Biliyor muydunuz? Teknik borç tek tip değildir. Bir makalede, borcun performans sorunlarında, güvenlik açıklarında veya ticari hazır bileşenleri (COTS) optimal olmayan şekillerde kullandığınızda da ortaya çıkabileceği belirtilmiştir.

Yetersiz dokümantasyon ve bilgi siloları

Bu, doğrudan son teslim tarihi baskısıyla bağlantılıdır.

Ürünü aceleyle piyasaya sürmek istediğinizde, teknik dokümantasyon size lüks bir şey gibi gelir. Kıdemli geliştiriciniz, ödeme işleme mantığını mükemmel bir şekilde anlar çünkü onu kendisi oluşturmuştur, ancak belirli fonksiyonların neden var olduğunu veya yapılandırma dosyasının ne işe yaradığını bilen tek kişi odur.

Altı ay sonra, o tatildeyken ödeme akışında kritik bir hata ortaya çıkar. Ekibin geri kalanı mevcut kodları inceleyerek, hiç yazılmamış kararları tersine mühendislik yoluyla çözmeye çalışır. Bir saatte düzeltilmesi gereken bir sorun, bilgi tek bir kişinin kafasında olduğu için üç gün sürer.

Kod kalitesi incelemelerinin veya test uygulamalarının eksikliği

Belgeler yetersiz ve teslim tarihleri sıkı olduğunda, kod incelemeleri her şeyi yavaşlatıyormuş gibi hissettirmeye başlar. Daha hızlı teslim etmek için bunları atlarsınız ve aynı mantık testler için de geçerlidir. Özelliği hemen teslim edip bir sonraki bilete geçebilecekken neden iki saatinizi test yazmakla harcayasınız?

Hızlı bir incelemeyle yakalanabilecek hatalar gözden kaçıyor. Mantık hataları üretime geçiyor ve beş dakikalık bir kod incelemesinde tartışılabilecek teknik kararlar olaylara dönüşüyor.

Başlangıçta teslim edilmemesi gereken sorunları düzeltmek için tüm sprintleri harcadığınızda, kazandığınız hız artışı ortadan kalkar.

Aynı zamanda, bağımlılıklarınız arka planda sessizce eskimemeye devam ediyor. 2021'den kalma React sürümü hala sorunsuz çalışıyor, güvenlik yamaları gelmeye devam ediyor ve geliştirilecek özellikler ve düzeltilecek hatalar varken yükseltme yapmak dikkatinizi dağıtan bir şey gibi geliyor.

Ancak sonunda yamalar gelmez, yeni kütüphaneler eski bağımlılıklarınızı desteklemez ve uyumluluk sorunları birikir. Kritik bir güvenlik açığı nedeniyle sonunda yükseltme yapmak zorunda kaldığınızda, bu süreçte yapabileceğiniz kademeli güncellemeler yerine haftalarca sürecek bir geçiş işiyle karşı karşıya kalırsınız.

İki yıl ertelediğiniz borç bir anda vadesi gelir. 😖

Geliştiriciler, proje yöneticileri ve paydaşlar arasındaki uyumsuzluk

Tüm bu nedenler daha büyük bir soruna yol açar: takımlar farkında olmadan farklı yönlerde iş yapar.

Araştırmalar, iletişim kopuklukları ve takım yapıları ile sistem mimarisi arasındaki uyumsuzlukların borcun hızla birikmesine neden olduğunu ortaya koydu. Çalışma, takımların borç biriktirdikleri, bir kısmını ödedikleri ve ardından tekrar borç biriktirdikleri döngüleri izledi.

Bu durum, yazılım geliştiricilerin iş bağlamını anlamadan özellikler oluşturduğunda veya ürün yöneticileri teknik kısıtlamaları dikkate almadan yol haritasına öncelik verdiğinde ortaya çıkar.

Geliştiriciler Neden Teknik Borçtan Kaçınmaya Önem Vermeli?

Scrum'daki teknik borç, zamanla biriken şekilde günlük işinizi doğrudan etkiler. Borç biriktiğinde neler değişir:

Her değişiklik mevcut kısayolları anlamayı ve bunlarla iş yapmayı gerektirdiğinden, özellik hızı düşer.

Hata düzeltmeleri, sıkı bir şekilde birbirine bağlı kodlar aracılığıyla yayılır ve basit sorunları çok modüllü araştırmalara dönüştürür.

Test kapsamı zayıf olduğunda güven azalır ve kimse tüm bağımlılıkları bilmez.

Kod tabanında net kalıplar ve belgeler bulunmadığında yeni geliştiricilerin işe alımı daha uzun sürer.

📮ClickUp Insight: Ankete katılanların %33'ü, en çok ilgilendikleri AI kullanım örneklerinden biri olarak beceri geliştirmeyi gösteriyor. Örneğin, teknik olmayan çalışanlar, bir AI aracını kullanarak bir web sayfasına kod parçacıkları oluşturmayı öğrenmek isteyebilir. Bu gibi durumlarda, AI'nın işinizle ilgili ne kadar fazla bilgiye sahip olursa, yanıtları o kadar iyi olur. İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp'ın AI'sı bu konuda mükemmeldir. Hangi proje üzerinde çalıştığınızı bilir ve belirli adımlar önerebilir, hatta kod parçacıkları oluşturmak gibi görevleri kolayca gerçekleştirebilir.

Geliştiricilerin Teknik Borçtan Kaçınmaları için Stratejiler

Kanıtlanmış bu stratejilere bağlı kalarak teknik borç tuzağından kaçının. 📝

Temiz, modüler ve bakımı kolay kod yazın

Her bir parçanın tanımlanmış bir sorumluluğu olduğunda kod tabanını yönetmek daha kolay hale gelir. Daha küçük, modüler bileşenler yinelemeleri azaltır, hata ayıklamayı kolaylaştırır ve ölçeklendirme sırasında esneklik sağlar.

Örnek, bir e-ticaret platformunda ödeme doğrulama, ödeme işleme ve makbuz oluşturma işlemlerini ayırırsanız, yığının yarısını yeniden yazmadan sadakat indirimleri veya yeni ağ geçitleri gibi özellikler ekleyebilirsiniz.

Fonksiyonları kodlarken destek için ClickUp Brain'e danışın

ClickUp Brain, kod asistanınız olarak adım atarak size ikinci bir çift göz sağlar.

Bir fonksiyonu yapıştırabilir veya oluşturduğunuz şeyi açıklayabilirsiniz; böylece, karmaşık bir borç sarmalına dönüşebilecek alanlar vurgulanacaktır.

📌 Şu komutları deneyin: Bu fonksiyonu, tek sorumluluk ilkelerine uygun, daha küçük ve yeniden kullanılabilir parçalara yeniden düzenleyin.

Bu kullanıcı kimlik doğrulama akışını modüler hale getirmenin yollarını önerin.

Bu snippet'i okunabilirlik açısından analiz edin ve iyileştirmeler önerin.

Ayrıca, özellikleri haritalarken AI kod aracına şunu sorabilirsiniz: "Bildirim hizmeti oluşturma görevini, açık bağımlılıkları olan modüler alt görevlere bölün." ClickUp Brain, üst görevle bağlantılı yapılandırılmış alt görevler oluşturur, böylece sprint planlaması otomatik olarak sürdürülebilir bir tasarıma yönelir.

Takım mimariyi tartışırken, ClickUp'tan ilgili belgeleri veya önceki tartışmaları getirmesini isteyebilirsiniz, böylece önceden ayarladığınız standartlarla çelişmezsiniz.

Testlere ve CI/CD süreçlerine yatırım yapın

Otomasyonlu süreçler, endişelenmeden özellikleri yayınlama güveni verir.

Birim testlerinin işlem doğruluğunu onayladığı ve entegrasyon testlerinin ödeme akışlarını doğruladığı bir FinTech platformunu düşünün. CI/CD boru hattına bağlı bu kontroller, geç aşamadaki kriz yönetimini önler.

ClickUp'ın GitHub, GitLab, Bitbucket ve diğer CI/CD sistemleriyle entegrasyonları, ürün birikiminizi yönettiğiniz aynı çalışma alanında test çalıştırmalarını, derleme hatalarını ve çekme isteklerini görmenizi sağlar. Bu şekilde, etkilediği kullanıcı hikayeleri ve hata biletlerinin hemen yanında, boru hattınızın durumunu izlemeyi kolaylaştırır.

ClickUp'ın GitHub Entegrasyonu ile boru hattı durumunu ve test güncellemelerini görünürlükte tutun

Sürüm kontrolünü etkili bir şekilde kullanın

Sürüm kontrolü, takımınıza tek bir doğru kaynak sağlar. Net dallanma stratejileri, commit disiplini ve yapılandırılmış birleştir sayesinde, çatışmaları çözmek için saatlerce zaman harcamazsınız.

Örnek GitFlow ile her yeni özellik kendi dalında yaşar, doğrulamadan sonra geliştirme aşamasına birleştirilir ve ana dalınızı her zaman üretime hazır halde bırakır. Geçmiş anlamlı olduğu için kötü bir değişikliği geri almak çok kolaydır.

🧠 İlginç Bilgi: Teknik Borç Ölçüm Modeli (TDQM), takımların teknik borcu ölçmenin farklı yollarını (örneğin kokular, kalite karşılaştırmaları veya yeniden yapılandırmanın ROI'si) karşılaştırmasına olanak tanır, böylece projenize uygun bir model seçebilirsiniz.

Bağımlılıklar sessiz borç yaratıcılarıdır. Güncellemeleri ne kadar uzun süre ertelerseniz, yükseltme süreci o kadar zorlaşır. Her sprintte küçük artışlar yapmak, aylar sonra büyük çaplı geçişler yapmaktan çok daha güvenlidir.

Örnek, eski bir Express sürümünde çalışan bir Düğüm projesi, sprint düzeyinde yükseltmelerden yararlanır; güvenlik yamaları erken gelir ve uyumluluk sorunları önemsiz kalır.

Ücretsiz şablon alın ClickUp Teknik Borç Kaydı Şablonu ile bağımlılık yükseltmelerini takip edin, atayın ve önceliklendirin.

ClickUp Teknik Borç Kaydı Şablonu bunu sistematik hale getirir. Her borç öğesi, türü, ciddiyeti, tahmini çaba ve durumu gibi ayrıntıları kaydedebileceğiniz bir görev haline gelir. Öğeleri mimari sorunlar, eski ClickUp Görev Bağımlılıkları veya kötü kod kokuları olarak etiketleyerek filtrelemeyi ve önceliklendirmeyi kolaylaştırabilirsiniz.

Kod incelemeleri ve eşli programlama uygulamaları yapın

İşbirliğine dayalı inceleme süreçleri, zayıf noktaları kalıcı hale gelmeden yakalar. Yeni bir bakış açısı, API tasarımınızdaki performans sorunlarını tespit edebilir veya canlıya geçmeden önce eksik bir kenar durumunu işaretleyebilir.

Çift programlama, aynı şeyi gerçek zamanlı olarak yapar ve karmaşık mantığın sahipliğini oluşturur.

ClickUp görevi içinde kod inceleme işini izleme ve atama

ClickUp görevi bu süreci kolaylaştırır. Yorumları doğrudan ekip arkadaşlarına atayabilir, geri bildirimleri takip görevlerine dönüştürebilir ve bağlamı kaybetmeden çözümleri izleyebilirsiniz.

Yeni bir veri alım boru hattını incelediğinizi varsayalım: bir incelemeci verimsiz sorguları işaretler, yorumu yazara atar ve sorun görev içinde çözülür.

🔍 Biliyor muydunuz? 10 yılı aşkın bir süredir açık kaynaklı Java uygulamalarını inceleyen araştırmacılar, Pareto ilkesinin geçerli olduğunu keşfettiler: Sorun türlerinin yaklaşık %20'si, bu projelerde teknik borcun yaklaşık %80'ini oluşturuyordu.

Kararları ve gerekçeleri belgelendirin

Bir kararın neden alındığını belgelemek, gelecekte baş ağrıtıcı sorunların önlenmesini sağlar. Bu yapılmazsa, yeni işe alınanlar ve hatta gelecekteki siz bile mimari kararları sorgulamaya başlar.

Öneri motoru için bir grafik veritabanı kullanmaya karar verdiyseniz, ölçeklenebilirlik, performans karşılaştırmaları ve önceki ödünleşmeler gibi gerekçeleri kaydedin, böylece altı ay sonra kimse sizi ilişkisel veritabanına geri "optimize" etmesin.

ClickUp'taki Talk to Metin özelliği, bu zahmetli işi sizin yerinize halleder.

ClickUp'taki Talk to Text özelliğini kullanarak mimari kararları yakalayın ve biçimlendirin

Kısayol tuşuna basın, düşüncelerinizi yüksek sesle açıklayın ve ClickUp Brain MAX'ın bunları açık ve biçimlendirilmiş notlar halinde yapılandırmasına izin verin. Bunları ilgili görevle bağlantılı bir belgeye yapıştırın ve aynı tartışma tekrar gündeme geldiğinde takımınızın tekrar göz atabileceği, anında erişilebilir bir kayıt elde edin.

Takımlar Mevcut Teknik Borçları Nasıl Yönetebilir?

Tüm teknik borçlarınızı bir kerede düzeltemezsiniz ve bunu yapmayı planlamak tüm yol haritasını durduracaktır. Anahtar, özellik geliştirmeyi durdurmadan teknik borçları ele almaya odaklanan sürdürülebilir bir yaklaşım oluşturmaktır. ⚒️

Önemli olanı ölçerek başlayın

Herhangi bir şeyi yeniden düzenlemeden önce, kod tabanınızda teknik borcu ölçmeniz gerekir.

SonarQube ve CodeClimate gibi araçlar, siklomatik karmaşıklığı, kod çoğaltma yüzdelerini ve test kapsamındaki boşlukları otomatik olarak izleyebilir. Ancak asıl içgörü, takımınızın kod tabanıyla ilgili deneyimlerinden gelir.

Gerçek özellik teslim süresini ilk tahminlerle karşılaştırarak sorunlu noktaları belirleyin. Takımınıza hangi modüllerin en çok hata yarattığını ve yeni geliştiricilerin sürekli olarak hangi noktalarda takıldığını sorun. Bu sorunlu noktalar, borcun size en çok nerede maliyet yarattığını gösterir.

💡Profesyonel İpucu: ClickUp Formlarını kullanarak takımdan hata raporları veya teknik borç gönderileri toplayın. Her yanıt otomatik olarak bir görev haline gelir, böylece yapılacaklar listenizi tek bir yerde kolayca oluşturabilirsiniz.

🔍 Biliyor muydunuz? Ortalama olarak, CIO'ların %30'u, teknoloji bütçelerinin (yeni projeler için ayrılan) %20'sinden fazlasının aslında borçları gidermek için kullanıldığını söylüyor.

Riske göre yeniden yapılandırma yaklaşımınızı seçin

Artımlı yeniden yapılandırma çoğu durumda işe yarar. Özellik işleri için kodlara dokundukça, bulduğunuzdan daha temiz bırakma kuralını izleyerek kodunuzu kademeli olarak iyileştirirsiniz. Bu yaklaşım, eski kodu düzeltmek için her şeyi durdurmadığınız için yazılım geliştirme yaşam döngüsüne doğal olarak uyar.

Büyük çaplı yeniden yazımlar farklıdır. Bir modül o kadar bozuk olduğunda, onu düzeltmek yeniden oluşturmaktan daha pahalıya mal olduğunda mantıklıdır.

Şu senaryoları düşünün:

İç içe koşullar ve geçici çözümlerle bir arada tutulan kimlik doğrulama sistemleri

Orijinal tasarım ölçeklenemediği için temel sorgular için 10 birleştirme gerektiren veritabanı şemaları

Bir şeyi bozmadan değiştirmek için çok kırılgan olan ödeme işleme mantığı

Bunun için özel sprintler, net başarı kriterleri ve sistemin o kısmında özelliklerin dondurulması gerekir. Risk daha yüksektir, ancak bazen ilerlemenin tek yolu budur.

Kota sistemi kullanarak temizlik ile özellik işini dengeleyin

Mevcut borçlar, korunan geliştirme süresine ihtiyaç duyar, aksi takdirde asla ortadan kalkmaz. Her sprint kapasitesinin %20-25'ini özellikle teknik borçlara ayırın. Bu, bir geliştiricinin tamamen borçlara odaklanırken diğerlerinin özelliklerle ilgilenmesi veya tüm takımın haftada bir gününü temizlik için ayırması anlamına gelebilir. Belirli bir dağılım, tutarlılıktan daha az önemlidir.

Borç, aynı zaman diliminde özelliklerle rekabet ettiğinde, özellikler her zaman kazanır çünkü paydaşlar tarafından görünürler. Bütçeleri ayırmak, temizliğin gerçekleşmesini sağlar.

Borçları, takım üzerindeki etkilerine göre önceliklendirin.

Tüm teknik borçlar acil olarak ele alınmayı gerektirmez. Teknik borç çeyreği, önce neyi düzeltmeniz gerektiğini kategorize etmenize yardımcı olur:

Yüksek maliyetli, düşük çaba borçlar hızlı kazançlar elde etmek için hemen ele alınır.

Yüksek maliyetli, yüksek çaba gerektiren borçlar yol haritası planlaması ve paydaşların desteğini gerektirir.

Düşük riskli borçlar, kritik bir blok oluşturmadıkça süresiz olarak bekleyebilir.

Önceliklendirme dörtgeni ile mevcut teknik borcu yönetin

Borçları pervasızlık ve ihtiyatlılık ile kasıtlı ve kasıtsızlık olarak da sınıflandırabilirsiniz.

Dikkatsiz kısayolların yol açtığı pervasız borçlar, zamanla geçerliliğini yitiren makul ödünlerin yol açtığı ihtiyatlı borçlardan daha öncelikli olmalıdır. Hedef, mükemmel bir kod elde etmek değil, geliştiricilerin verimliliğini en çok engelleyen sorunları gidermektir.

🔍 Biliyor muydunuz? Son kırk yılda biriken tüm teknik borçları toplarsanız, şirketlerin ve hükümetlerin bunu ortadan kaldırmak için yaklaşık 61 milyar iş günü kodlama süresi gerekecektir.

Teknik borçları azaltmak için uygulayabileceğiniz bazı araçları ve en iyi uygulamaları inceleyelim. ⚙️

Statik analiz araçları, kod karmaşıklığı, olası hatalar, güvenlik açıkları ve stil ihlalleri için otomasyon testler kullanarak sorunları üretime geçmeden önce yakalar. İş akışınıza entegre etmeye değer bazı teknik borç araçları:

SonarQube, aşırı karmaşık fonksiyonları, kod tekrarlarını ve birden fazla dilde potansiyel hataları işaretleyerek teknik borcun nerede saklandığını somut sayılarla gösterir.

ESLint , siz kod yazarken tanımlanmamış değişkenler, kullanılmayan içe aktarmalar ve anti-örnekler gibi yaygın JavaScript tuzaklarını yakalar.

CodeClimate bakım kolaylığı dereceleri atar ve "dağınık kod" gibi soyut kavramları saat cinsinden teknik borcu ölçmek için tercüme eder.

Ancak sorunları tespit etmek işin sadece yarısıdır.

İşaretlenen her sorunu, ClickUp for Software Teams'de bir görev olarak kaydedebilirsiniz — ciddiyet etiketleri, zaman tahminleri ve atananan kişilerle birlikte. Örneğin, SonarQube şişirilmiş bir fonksiyonu vurgularsa, bir "Refactor" görevi oluşturabilir, bunu gelecek özellikler için bir bağımlılık olarak ayarlayabilir ve görünürlük sağlayabilirsiniz.

Özel Ajanlarla Görevleri kullanarak statik analiz uyarılarını eyleme geçirilebilir birikmiş iş öğelerine dönüştürün

Şimdi ClickUp Özel Ajanlarını kullanarak manuel işleri azaltın.

ESLint'in kod inceleme kanalınıza yeni uyarılar gönderdiğini varsayalım. Bir temsilci bunları anında görevlere dönüştürebilir, hatanın tam çıktısını ek dosya olarak ekleyebilir ve düzeltmeyi doğru geliştiriciye atayabilir.

Hatta, yalnızca kritik hataların acil görevleri tetikleyici olmasını, küçük stil uyarılarının ise haftalık temizlik görevine dahil edilmesini sağlayacak kurallar da yapılandırabilirsiniz.

Standartları ve tekrarlayan düzeltmeleri merkezileştirin

Teknik borç, bilgi bireylerin kafalarında kalırsa veya sohbet konularında gömülü kalırsa artar.

Kıdemli bir mühendis, karmaşık bir bellek sızıntısını düzeltir, ayrıntıları sohbete yazar ve üç ay sonra, başka bir ekip üyesi aynı hataya rastlar çünkü bu bilgi arama yapılabilir bir sisteme girilmemiştir. Bunu düzinelerce tekrarlanan sorunla çarpın ve aynı borcu tekrar tekrar ödediğinizi göreceksiniz. 🙃

Bunu önlemek için, takımlar kod belgelerini, tekrarlayan düzeltmelerin ve standartların ardındaki "ne" ve mantığı yakalayacak şekilde yazmalıdır. Bu kararları merkezileştirmek sapmaları önler, böylece API hata işlemeyi yapılandırmak için beş farklı yol yerine, ölçeklenebilir tek bir standart yaklaşımınız olur.

ClickUp Dokümanları ile kod ve geliştirme standartlarının her zaman elinizin altında olduğundan emin olun

ClickUp Belge, günlük işlerden kopmadan bu canlı depoyu oluşturmanın bir yolunu sunar. Entegre AI'yı kullanarak, örnek kodlama kararlarını belgelemenin doğru yolunu hızlı bir şekilde özetleyin.

Ayrıca, SonarQube tarafından işaretlenen monolitik fonksiyonları nasıl parçalayacağınız veya takımınızın yeniden yazma ve yeniden düzenleme için kararlaştırdığı eşikler gibi kalıpları özetleyen bir "Borç Playbook" belgesi tutabilirsiniz.

Ayrıca, Belgeler doğrudan Görevlere bağlantı kurar, böylece geliştiriciler bağlamı bulmak için klasörleri aramak zorunda kalmazlar.

Backlog'unuzda teknik borcu önceliklendirin

Teknik borç, "eninde sonunda halledeceğiniz" bir şey değil, diğer iş öğeleri gibi ele alınmalıdır. Net bir önceliği olmayan işler, birikmiş işler listesinde yer almazsa, asla tamamlandı.

ClickUp'taki Liste Görünümü ile birikmiş işleri görselleştirerek borç temizleme konusunda tutarlı ilerleme sağlayın.

ClickUp Liste Görünümü, her şeyi tek bir yerde görünürlükte tutarken, borç öğelerini özellik işlerinden ayrı olarak düzenlemenizi sağlar.

Bunun pratikte nasıl olduğu:

Tanımlanmış , Sıralanmış , Yeniden Düzenleniyor ve Çözüldü gibi aşamalarla borcu izleme. ClickUp Özel Görev Durumlarını kullanarakvegibi aşamalarla borcu izleme.

Sprint planlaması sırasında borç öğelerini düzenli olarak gözden geçirmek için ClickUp Hatırlatıcıları ayarlayın ve bunların hız üzerindeki etkisini değerlendirin.

Etkili birikim yönetimi için yüksek öncelikli borçları, özellik işiyle birlikte yaklaşan sprintlere sürükleyin.

Raúl Becerra, Atrato'da ClickUp kullanma deneyimlerinin paylaşımı:

Görevleri izlemek için etkili bir yöntemimiz olmadığını ve ürün ekibinin ne yaptığını net bir görünümle göremediğimizi fark ettik, bu yüzden yeni bir platform aramaya başladık. Sonra ClickUp'ı bulduk. Platform, çok teknik ve kafa karıştırıcı olmayan, aynı zamanda çok basit de olmayan mükemmel bir kombinasyondu. Bize kendi yöntemlerimizle takımlar ve projeler oluşturma, taşıma ve düzenleme esnekliği sağladı.

Görevleri izlemek için etkili bir yöntemimiz olmadığını ve ürün ekibinin ne yaptığını net bir görünümle göremediğimizi fark ettik, bu yüzden yeni bir platform aramaya başladık. Sonra ClickUp'ı bulduk. Platform, çok teknik ve kafa karıştırıcı olmayan, aynı zamanda çok basit de olmayan mükemmel bir kombinasyondu. Bize kendi yöntemlerimizle takımlar ve projeler oluşturma, taşıma ve düzenleme esnekliği sağladı.

Tekrarlayan ş akışlarını otomasyon ile gerçekleştirin

Süreç borcu, kod borcu gibi takımların hızını yavaşlatır. Geliştiriciler, başarısız olan her kod taraması için manuel olarak görevler oluşturmak veya sorunları kişisel olarak bildirmek zorunda kaldıklarında, otomatikleştirilebilecek idari işlere zaman harcamış olurlar.

ClickUp Otomasyonlarını kullanarak başarısız taramaları ve PR hatalarını eyleme geçirilebilir borç görevlerine dönüştürün

ClickUp Otomasyonları, kapsamlı insan denetimi olmadan tekrarlayan adımları yönetir:

Kod taraması bir sorun tespit ettiğinde borç görevlerini otomatik olarak oluşturun

Görevini hemen modül sahibine atayın

İş başladığında borç görevlerini otomatik olarak "triyaj"dan "yeniden düzenleme"ye taşıyın.

Çekme Talebi statik analizde başarısız olduğunda ClickUp Sohbet' te geliştiriciye bildirim gönderin.

Birleştirme işleminden sonra ilgili testler başarısız olursa borç görevlerini otomatik olarak yeniden açın.

Her hafta saatlerce zaman kazanmanızı sağlayacak otomasyon kullanımıyla ilgili bazı yararlı ipuçları:

AI'yı kullanarak borç modellerini belirleyin

200 ayrı borç görevine bakmak, sistemik sorunları ortaya çıkarmaz. Hatalarınızın %40'ının ödeme işleme modülünden kaynaklandığını veya yeni bir özellik yayınladığınızda veritabanı performans sorunlarının arttığını görmek için örüntü tanıma becerisine ihtiyacınız vardır.

Sprintler, takımlar ve kod tarama sonuçları arasında bu bağlantıları manuel olarak kurmak, çoğu takımın sahip olmadığı saatler süren analizler gerektirir.

ClickUp Brain'in takımınızın borç öğelerine ilişkin durum güncellemelerini görüntüleyin

ClickUp Brain, çalışma alanınızın tamamını analiz ederek, aksi takdirde gizli kalacak olan kalıpları ve yazılım geliştirme zorluklarını ortaya çıkarır.

Aylarca süren görevleri, yorumları, kod tarama çıktılarını ve hata raporlarını tarayarak hangi modüllerin en fazla sorun yarattığını, hangi tür borçların sürekli tekrar ettiğini ve takımınızın sürekli olarak nerede bloka girdiğini belirleyebilir.

Borç öğelerinizle ilgili takip sorularınızı ClickUp Brain'e sorun

ClickUp Brain'i, normalde düzinelerce görev ve belgeyi incelemek zorunda kalacağınız soruları yanıtlamak için de kullanabilirsiniz. Hangi kullanımdan kaldırılmış bağımlılıkların hala kullanıldığını sorun, o da ClickUp Çalışma Alanınızı tarayarak ilgili bahsetmeleri bulsun.

📌 Şu komutları deneyin: İki haftadan uzun süredir ilerleme halinde olan tüm borç öğelerini göster

4. çeyrek yol haritası özelliklerimizi engelleyen teknik borç öğelerini özetleyin.

Şu anda en yüksek öncelikli borç görevleri hangi geliştiricilere atanmıştır?

Son üç aylık tarama sonuçlarına dayalı olarak kod kalitesi eğilimlerimizin bir özetini oluşturun.

Takımlar arası şeffaflığı teşvik edin

Teknik borç, takımların diğer takımların neyle uğraştığını göremeyince katlanarak artar. Arka uç takımı, ön uç takımının da kimlik doğrulama sorunlarıyla uğraştığını bilmiyor. İki geliştirici, birbirlerinin bu konuda çalıştığını bilmedikleri için aynı yardımcı fonksiyonları yeniden düzenlemek için bir hafta harcadılar.

ClickUp Dashboards ile sprintler boyunca teknik borçların ilerlemeyi ve çözümünü izleme

ClickUp Gösterge Panelleri, tüm mühendislik takımınızda borcu ve işleri görünür hale getirir:

Toplam borç öğelerini önem derecesine göre gösterin, böylece yönetim, yönettiğiniz işin ölçeğini anlayabilir.

Zaman içinde borç çözme hızını izleyerek ilerleme kaydettiğinizi veya boğulduğunuzu kanıtlayın.

En ağır borç yükünü taşıyan takımların hangileri olduğunu ve takımlar arası bağımlılıkların nerede olduğunu görüntüleyin.

Sprint kapasite tahsisini temizlik ve yeni geliştirme arasında bölüştürün, böylece ödünleşmeler açık hale gelsin.

Böylece, bir ürün yöneticisi, arka uç takımının kapasitesinin %30'unun veritabanı optimizasyonu borcuna gittiğini gördüğünde, özelliklerin zaman çizelgeleri hakkında farklı kararlar alır. Borç, hız üzerinde görünmez bir yük olmaktan çıkar ve geliştirme sürecinizin ölçülebilir, yönetilebilir bir parçası haline gelir.

💡Profesyonel İpucu: ClickUp, görevleri birden fazla listeye eklemenize olanak tanır (örneğin, bir hata hem sprint hem de ana hata listesinde yer alabilir), böylece teknik borçların ilgili ş akışlarında görünürlük sağlamasını sağlar.

ClickUp ile borçları takip edin ve azaltın

Geliştiriciler, görünürlük, önceliklendirme ve eyleme geçirilebilir ş Akışı ile teknik borcu önleyebilirler.

ClickUp, bu zorluğu yönetilebilir ve izlenebilir bir sürece dönüştürerek bu konuda yardımcı olur. ClickUp'ın görev yönetimi, işbirliğine dayalı dokümantasyon, gerçek zamanlı gösterge paneli, yapay zeka ve otomasyon özellikleri sayesinde, her bir borç öğesi eyleme geçirilebilir, önceliklendirilebilir ve sprintler boyunca görünür hale gelir. Geliştiriciler önce neyi düzeltmeleri gerektiğini bilir, yöneticiler ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak görür ve tekrarlayan sorunlar bir daha asla gözden kaçmaz.

Teknik borcu bugün kontrol altına alın ve sprintlerinizi ilerletmeye devam edin. ClickUp'a bugün kaydolun! ✅

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Yazılım projelerinde kasıtlı veya kasıtsız teknik borcun yaygın örnekleri arasında dağınık veya yinelenen kodlar, belgelerin eksikliği, uygun çözümler yerine hızlı düzeltmeler, güncel olmayan kütüphaneler ve eksik testler sayılabilir.

80/20 kuralı, bir sistemdeki sorunların %80'inin genellikle kodun %20'sinden kaynaklandığını öne sürer. Öncelikle bu kritik %20'ye odaklanmak, takımların teknik borcun en etkili alanlarını verimli bir şekilde ele almasına yardımcı olur.

Teknik borç, sorunları gidermek için gereken zaman veya çaba, kod kokularının sayısı, kod tabanının karmaşıklığı ve hataların veya arızaların sıklığı ile ölçülebilir. Teknik borç araçları, bu faktörler için kod kalitesi ölçütleri sağlayabilir.

Startup'lar, ürünleri hızlı bir şekilde piyasaya sürmek için genellikle kasıtlı olarak teknik borç alırlar. Borçları izleme yaparak, en kritik düzeltmelere öncelik vererek ve ürün stabilize olduktan sonra düzenli yeniden yapılandırma döngülerini planlayarak bu durumu dengelerler. Açık belgeler, kod standartları ve test odaklı geliştirme de yardımcı olur.

Kod yeniden düzenleme, davranışını değiştirmeden kod yapısını iyileştirir. Teknik borcun ödenmesi yeniden düzenlemeyi içerebilir, ancak aynı zamanda hızlı geçici çözümlerin düzeltilmesini, eski kütüphanelerin güncellenmesini ve uzun vadeli sorunlara neden olabilecek kısayolların ele alınmasını da kapsar.

Takımlar, kodu yeniden düzenleyerek, kütüphaneleri güncelleyerek, belgeleri iyileştirerek, testler ekleyerek ve kodlama standartlarını takip ederek teknik borcu ödeyebilir veya yönetebilir. Etkisi yüksek alanlara öncelik verebilir ve borcun daha fazla birikmemesini sağlamak için borç azaltmayı düzenli geliştirme döngülerine entegre edebilirsiniz.