ürününüzü Piyasaya Sürmek ve Tanıtmak için En İyi 11 Product Hunt Alternatifi

Product Hunt, özellikle erken benimseyenler ve teknoloji meraklıları arasında, insanların yeni ürünleri piyasaya sürmelerine, keşfetmelerine ve bunlar hakkında konuşmalarına yardımcı olmasıyla tanınır.

Ancak Product Hunt'ta dikkat çekmek her zaman kolay değildir. Platform kalabalıktır, zamanlama önemlidir ve doğru ağ veya destek olmadan mükemmel yazılım ürünleri bile gözden kaçabilir. Bağımsız üreticiler, küçük girişimler veya niş SaaS ürünleri için, yalnızca Product Hunt'a güvenmek, hedefinizden alabileceğiniz değerli geri bildirimlerin miktarını sınırlayabilir.

Bu nedenle birçok kurucu ve pazarlamacı, beta test kullanıcılarına ulaşmak, gerçek kullanıcılarla bağlantı kurmak ve adım ilgi çekmek için başka web siteleri ve topluluklar arıyor.

Bu makalede, doğru kitleye ulaşmanıza, geri bildirim toplamanıza ve bir sonraki lansmanınızı daha sürdürülebilir bir şekilde büyütmenize yardımcı olacak en iyi Product Hunt alternatiflerinden bazılarına bakacağız.

⭐ Özellikli Şablon Hiçbir ayrıntının gözden kaçmadığından emin olarak ürününüzü güvenle piyasaya sürmek ister misiniz? ClickUp'ın Ürün Lansmanı Kontrol Listesi Şablonu, zaman çizelgelerini, görevleri ve takım sorumluluklarını tek bir yerde düzenlemek için tek kaynağınızdır. Ücretsiz şablon alın ClickUp'ın Ürün Lansmanı Kontrol Listesi Şablonu ile her görevi izleme altında tutun

En İyi 11 Product Hunt Alternatifi Bir Bakışta

İşte, birkaç anahtar özellik, ek özellikler, fiyatlandırma ve kullanıcı değerlendirmelerine göre doğru seçimi yapmanıza yardımcı olacak en iyi Product Hunt alternatif çözümlerinin hızlı bir karşılaştırması.

Araç En İyisi Anahtar Özellikler Fiyatlandırma* BetaList Erken geri bildirim ve lansman öncesi ilgi Beta kullanıcı kayıtları, trend olan konular, günlük özet, ürün sayfa Özel fiyatlandırma Indie Hackers Topluluk desteği ve meslektaşların geri bildirimleri Aktif forumlar, gerçek vaka çalışmaları, Fikir Pano ve kurucu röportajları Ücretsiz Reddit Niş topluluklar ve ham kullanıcı geri bildirimleri Odaklanmış alt forumlar, gerçek zamanlı yorumlar, oy verme görünürlük, geniş kitle Ücretsiz; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 5,99 $'dan başlar AlternativeTo Yazılımları karşılaştırma ve başarılı geçişler Kullanıcı sıralamaları, rakip listeleri, gerçek yorumlar, kitle kaynaklı oylar Ücretsiz BetaPage Beta test kullanıcılarına girişimleri tanıtma Ürün listeleri, beta kullanıcı topluluğu, haber bülteni özellikleri, yol haritası bilgileri Ücretsiz Lansman Yakında Sürekli görünürlük ve erken ilgi Günlük startup özellikleri, haber bülteni yerleştirme ve teknoloji topluluğuna erişim Ücretsiz; 99 $'dan başlayan ücretli planlar (tek seferlik) Başlangıç Hikayesi Gerçek kurucuların deneyimlerinden dersler alın 4.400'den fazla vaka çalışması, topluluk erişimi, ayrıntılı raporlar, kurslar Özel fiyatlandırma Betafy Startupları beta kullanıcılarla eşleştirme Beta test kullanıcıları havuzu, geri bildirim toplama, potansiyel müşteri oluşturma, keşif listeleri Özel fiyatlandırma G2 Güven oluşturma ve güvenilir doğrulama Doğrulanmış yorumlar, rakip karşılaştırmaları, güven sinyalleri, geniş alıcı topluluğu Ücretsiz Capterra B2B yazılımları için iş alıcılara ulaşın Doğrulanmış yorumlar, ayrıntılı ürün sayfalari, PPC teklifleri, güven oluşturma özellikleri Ücretsiz SaaSWorthy Tarafsız yazılım kısa listeleri SW Puanları, 75.000'den fazla araç, doğrulanmış derecelendirmeler, özenle hazırlanmış liste, gerçek alıntılar Ücretsiz

Product Hunt alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Product Hunt alternatiflerini keşfederken, hedef kitlenize uygun platformları seçmek ve yazılım ürünlerinizi doğru kişilere daha kolay ulaştırmak faydalı olacaktır.

İdeal araçta aramanız gereken özellikler şunlardır:

Aktif topluluklar erken benimseyenler, beta kullanıcıları ve teknoloji meraklılarının düzenli olarak yeni araçları incelediği ve dürüst paylaşımlarda bulundukları yerler

Nişinize uygun bir kitle , böylece teknoloji ürünlerini yanlış , böylece teknoloji ürünlerini yanlış kullanıcı profiline sunmazsınız

Basit gönderi adımları ve hızlı onaylar sayesinde, sonsuz formlarla uğraşmak yerine ürün lansmanlarınıza odaklanabilirsiniz

Değerli geri bildirimler toplamak, sadık özel müşteri tabanınızla etkileşim kurmak ve gerçek bir topluluk katılımı oluşturmak için net yollar ve gerçek bir topluluk katılımı oluşturmak için net yollar

Maliyet ve fayda arasında denge sağlayan seçenekler: Bazı platformlar ücretsizken, diğerleri ekstra görünürlük veya premium yerleştirme için ücret almaktadır

📖 Ayrıca Okuyun: Hedeflerinize Ulaşmak İçin Pazarlama Hedefleri Örnekleri

En İyi 11 Product Hunt Alternatifi

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, bu nedenle önerilerimizin gerçek ürün değere dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet bulabilirsiniz.

Bulut tabanlı SaaS platformlarını kullanan işler, yeni ürün ve özellikleri eskisinden %20 ila %40 daha hızlı pazara sunabildiklerini sık sık dile getiriyorlar.

Bu, erken erişim araçları ve teknoloji ürünlerinin doğru lansman planına sahip olduklarında daha geniş bir kitleye ulaşma ve pazarı altüst etme potansiyelinin gerçekten var olduğu anlamına gelir.

Ürün lansmanı yazılımlarını karşılaştırmak veya Product Hunt'ın ötesinde fantastik bir topluluğa ulaşmak istiyorsanız, erken benimseyenlerle bağlantı kurmanıza yardımcı olacak en iyi alternatifler burada.

Ürünlerinizi daha fazla kişiye ulaştırmaya hazır mısınız?

1. BetaList (Erken geri bildirim ve lansman öncesi ilgi için en iyisi)

via BetaList

Gallup verileri, her hafta anlamlı geri bildirim alan çalışanların %80'inin tamamen bağlı hissettiğini gösteriyor. Aynı ilke, yeni ürünler geliştirirken de geçerlidir.

Erken benimseyenler ve beta kullanıcılarından gelen gerçek geri bildirimler olmadan, bağımsız üreticiler ve küçük takımlar genellikle oluşturdukları oluşturmaları üzerinde iyileştirme fırsatlarını kaçırırlar. BetaList, projenizi yeni araçları test etmek ve tam lansman öncesinde size değerli geri bildirimler vermek isteyen kişilerin önüne çıkararak bu tür sorunların üstesinden gelmenize yardımcı olur.

Bu erken tanıtım, ilk gerçek kullanıcılarınızı çekmenize, güven oluşturmanıza ve ilk günden itibaren hedef kitlenize uygun bir ürün geliştirmenize yardımcı olabilir.

BetaList'in en iyi özellikleri

SaaS ürünlerini ve web araçlarını test etmekle ilgilenen beta kullanıcıları ve teknoloji meraklılarıyla bağlantı kurun

Kayıtları toplamak ve gerçek kullanıcı girdilerini almak için basit ürün sayfa oluşturun

Nişinize uygun uygulamalar, geliştirici araçları, yapay zeka araçları ve proje yönetimi gibi trend olan konuları kullanın

Yeni araçlar ve yan projeler arayan aktif bir topluluğa ulaşın

BetaList'in günlük özeti ve haber bülteniyle ekstra görünürlük elde edin

BetaList sınırları

Trafiğin çoğu, özelliğe sahip olunduktan sonraki ilk birkaç gün içinde gerçekleşir

Ekstra tanıtım olmadan her ürün eşit düzeyde görünürlük elde edemez

Daha büyük lansman platformlarına kıyasla daha sınırlı ve daha derin topluluk katılımı

BetaList fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

BetaList puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Kullanıcılar BetaList hakkında ne diyor?

Bu Reddit incelemesi paylaşım oldu:

İlk 10 günde, BetaList'ten 209 ziyaretçi ürün web sitesine geldi ve bunlardan 53'ü kayıt oldu... Yeni bir ürün için ilk trafik olarak, bu rakam bana oldukça olumlu görünüyor.

İlk 10 günde, BetaList'ten 209 ziyaretçi ürün web sitesine geldi ve bunlardan 53'ü kayıt oldu... Yeni bir ürün için ilk trafik olarak, bu rakam bana oldukça olumlu görünüyor.

🎥 İzleyin: ClickUp şablonu ile bir sonraki ürün lansmanınızı nasıl planlayabilirsiniz:

2. Indie Hackers (Topluluk desteği ve akran geri bildirimi için en iyisi)

via Indie Hackers

Yeni bir ürün, yan proje veya SaaS aracı geliştirmek, özellikle tek başına iş yapan bağımsız girişimciler için yalnızlık hissi yaratabilir. Etkileşimli bir topluluk olmadan, başarıya şekil veren fikirleri, bağlantıları ve değerli geri bildirimleri kaçırmak kolaydır.

Indie Hackers, kuruculara gerçek hikayeleri paylaşım için ve diğerlerinden öğrenim için alan sunarak bu sorunu çözüyor.

Bu açık ağ, erken benimseyenleri bulmanıza, pratik tavsiyeler almanıza ve potansiyel özel müşterilerle bağlantı kurmanıza yardımcı olurken, uzun vadede motivasyonunuzu korumanızı sağlar.

Indie Hackers'ın en iyi özellikleri

Bağımsız üreticiler, geliştiriciler ve girişimcilerin başarılarını, başarısızlıklarını ve ipuçlarını paylaşım platformlarında paylaştıkları aktif forumlar

Karlı yan projeler ve teknoloji ürünlerinden gerçek vaka çalışmalarına erişin

Anlık topluluk katılımı ve yeni fikirler hakkında geri bildirim için bir Fikir Pano

Yeni araçları test etmek, piyasaya sürmek ve pazarlamak için akran desteği

Bir sonraki adımlarınız için ilham kaynağı olacak ve sizi bilgilendirecek hikayeler ve röportajlar

Indie Hackers sınırları

Product Hunt gibi doğrudan bir "lansman sayfa" yok — tanıtımdan çok tartışma var

Toplulukta aktif değilseniz, fark edilmeniz zaman alabilir

Geri bildirim, ne kadar katıldığınız ve katkıda bulunduğunuzla bağımlıdır

Indie Hackers fiyatlandırması

Ücretsiz

Indie Hackers derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

💡Profesyonel İpucu: Etkili bir ürün lansman planı oluşturmak için yardıma mı ihtiyacınız var? Endişelenmeyin, yapay zeka kişisel asistanınız ClickUp Brain size yardımcı olabilir. Claude, ChatGPT 5, Gemini ve daha fazlası gibi LLM'lerin gücünü tek bir yerde birleştirir, böylece sekmeler veya bağlamlar arasında geçiş yapmanız gerekmez. ClickUp Brain'i ücretsiz deneyin ClickUp Brain ile her fikri, güncellemeyi ve son tarihi lansmana hazır hale getirin

3. Reddit (Niş topluluklar ve ham kullanıcı geri bildirimi için en iyisi)

via Reddit

Birçok startup ve bağımsız üretici Reddit'i hafife alır, ancak doğru alt forumda doğru bir gönderi, tek kuruş harcamadan devasa bir trafik yaratabilir.

Kalabalık lansman sitelerinin aksine, Reddit, bağımsız fikirler için r/SideProject, kurucular için r/Entrepreneur veya akıllı teknoloji ürünleri için r/InternetIsBeautiful gibi hedefinizin tercih ettiği konumlarda onlarla bağlantı kurmanıza olanak tanıyarak bir avantaj sağlar.

Tamamlandı şekilde kullanıldığında, Reddit, filtrelenmemiş, ham geri bildirimler toplamanıza, erken benimseyenleri çekmenize ve sadece özenle hazırlanmış lansman sayfalarıyla elde edilemeyecek bir güven ortamı oluşturmanıza yardımcı olur.

Reddit'in en iyi özellikleri

Odaklanmış alt forumlarda erken benimseyenlerle bağlantı kurun

Fikirlerinizi halka açık bir şekilde test edin ve hızlı bir şekilde samimi ve dürüst geri bildirimler alın

Gönderiniz ilgi çekerse, büyük teknoloji ürünü kitlelerine ücretsiz olarak ulaşın

Oylar ve aktif tartışma konularıyla zaman içinde görünürlüğünüzü koruyun

Daha fazla zaman harcamadan hedef kitlenizin gerçekte ne istediğini öğrenin

Reddit sınırları

Kendini çok fazla tanıtmak, topluluk kurallarını ihlal etmek ve gönderilerin silinmesine neden olmak kolaydır

Araştırma ve sabır gerektirir; sonuçlar doğru şekilde paylaşıma bağımlıdır

Etkileşim öngörülemez ve bazen sert olabilir

Reddit fiyatlandırması

Ücretsiz

Reddit Premium: Kullanıcı başına aylık 5,99 $

Reddit puanları ve yorumları

G2 : 4. 2/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Kullanıcılar Reddit hakkında ne diyor?

Bu G2 incelemesi şunları içeriyor:

Reddit, kullanıcıların bir topluluğa katılmalarına, içerik yayınlamalarına ve diğer kullanıcılarla tartışmalara katılmalarına olanak tanıyan olağanüstü bir sosyal medya platformudur. Reddit, bir topluluk oluşturmayı veya bir topluluğa katılmayı ve benzer düşünen insanlarla bağlantı kurmayı kolaylaştırır.

Reddit, kullanıcıların bir topluluğa katılmalarına, içerik yayınlamalarına ve diğer kullanıcılarla tartışmalara katılmalarına olanak tanıyan olağanüstü bir sosyal medya platformudur. Reddit, bir topluluk oluşturmayı veya bir topluluğa katılmayı ve benzer düşünen insanlarla bağlantı kurmayı kolaylaştırır.

👀 Eğlenceli Bilgi: 2007'de ilk iPhone lansmanı neredeyse başarısız oluyordu. Steve Jobs, prototip demo sırasında sürekli çöküyordu, bu yüzden sahne arkasında cihazı değiştirmek zorunda kaldı.

4. AlternativeTo (Yazılımları karşılaştırmak ve başarılı geçişler yapmak için en iyisi)

via AlternativeTo

Yazılım ürünlerinizi, halihazırda alternatifler arayan kişilerin önüne çıkarmak, trafiği artırmak ve yeni bir şeyi denemeye hazır erken benimseyenler bulmak için akıllı bir kısayoldur.

AlternativeTo, araçları gerçek kullanıcı oyları ve yorumlarına göre sıralar, böylece birisi tanınmış bir uygulamanın alternatifini aradığında, yeni ürününüz daha köklü isimlerin yanında görünür.

AlternativeTo'nun en iyi özellikleri

Kullanıcılar daha iyi seçenekler aradığında, doğrudan büyük rakiplerinizin yanında görün

Yazılımları karşılaştırmak ve yeni SaaS ürünlerini keşfetmek isteyen geniş ve aktif bir topluluğa ulaşın

Gerçek kullanıcı yorumlarını ve oylarını kullanarak güven oluşturun ve potansiyel özel müşterileri çekin

İnsanlar daha iyi araçlar ararken, istikrarlı organik trafikten yararlanın

Kitle kaynaklı sıralamalar ve yeni ürün sayfalarıyla güncel kalın

AlternativeTo sınırları

Aracınız henüz çok fazla oy almamışsa, öne çıkmak zaman alır

Klasik bir lansman platformu değildir ve büyük duyurular yerine sürekli keşif için daha kullanışlıdır

Sınırlı doğrudan etkileşim — ziyaretçilerin web sitenize tıklamasına güveniyorsunuz

AlternativeTo fiyatlandırma

Ücretsiz

AlternativeTo puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın %88'i kişisel görevleri için yapay zeka kullanıyor, ancak %50'den fazlası iş yerinde kullanmaktan çekiniyor. Üç ana engel nedir? Sorunsuz entegrasyon eksikliği, bilgi eksikliği veya güvenlik endişeleri. Peki ya AI çalışma alanınıza entegre edilmiş ve zaten güvenlikliyse? ClickUp Brain, ClickUp'ın yerleşik AI asistanı, bunu gerçeğe dönüştürüyor. Sade dilde komutları anlar, üç AI benimseme endişesini de çözerken, sohbetlerinizi, görevlerinizi, belgelerinizi ve bilgilerinizi çalışma alanı genelinde bağlantıya geçirir. Tek bir tıklama ile cevapları ve içgörüleri bulun!

5. BetaPage (Startup'ları erken benimseyenlere ve beta test kullanıcılarına tanıtmak için en iyisi)

via BetaPage

Birkaç yıl önce, Ray-Ban ve Meta, Ray-Ban Stories adlı akıllı gözlükleri piyasaya sürdü. Fikir fütüristik geliyordu: gizli kameralarla fotoğraf ve video çekmenizi sağlayan gözlükler. Ancak, lansman gerçek alıcılarla bağlantı kurmayı başaramadı.

Stokların %10'undan azı satıldı ve %13'ünden fazlası iade edildi. Bu durum, yeni bir ürünün hedef kitlesini kaçırıp gerçek geri bildirimleri göz ardı ettiğinde ne kadar zorlanabileceğini kanıtlıyor.

BetaPage, bağımsız üreticilerin ve girişimcilerin bu hatayı önlemelerine yardımcı olur. Bunun için erken benimseyenlerin gerçekten yeni fikirler aradığı yan projeler, SaaS ürünleri ve teknoloji araçlarının listesini sunar. Büyük bir ürün lansmanından çok önce beta kullanıcıları çekmenize, değerli geri bildirimler toplamanıza ve sunumunuzu test etmenize yardımcı olur.

BetaPage'in en iyi özellikleri

Geliştirme aşamasında, gizli beta sürümünde veya canlı durumda olan yazılım ürünlerinizi veya uygulamalarınızı listeye alın.

Startup severler, beta test kullanıcıları ve fikir avcılarından oluşan bir topluluğa ulaşın.

Ürün sayfanıza erken ziyaretçileri çeken olumlu oylar ve haber bülteni özellikleri elde edin.

Daha büyük bir lansman için harcama yapmadan önce gerçek faizi ölçün ve sunumunuzu şekillendirin.

Yol haritasını iyileştirmek ve potansiyel müşterilerle güven ilişkisi kurmak için faydalı bilgiler toplayın.

BetaPage sınırları

Nişiniz çok genişse, kayıtların kalitesi değişken olabilir.

Yeterli ilgiyi çekmek için diğer Product Hunt alternatifleriyle birlikte kullanıldığında en iyi işi yapar.

Beta testi yapılacak yazılımlar için değil, tamamen piyasaya sürülmüş yazılımlar için daha az kullanışlıdır.

BetaPage fiyatlandırması

Ücretsiz

BetaPage puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

📖 Ayrıca okuyun: İş Ş Akışlarınızı Geliştirecek En İyi Görev Yönetimi Yazılım Araçları

6. Launching Next (Sürekli görünürlük ve erken ilgi için en iyisi)

via Launching Next

Startup'ınızı gerçek kullanıcılara tanıtmak, genellikle ürün lansmanının en zor kısmıdır, özellikle de büyük bir pazarlama bütçesi olmadan yan projeler veya niş SaaS ürünleri geliştiriyorsanız.

Launching Next, yeni girişimleri ve teknoloji ürünlerini günlük olarak liste olarak sunmanızı sağlayarak, denemek için yeni araçlar arayan binlerce okuyucuya fikirlerinizi sunar. Değerli geri bildirimler toplamak, erken benimseyenlerle bağlantı kurmak ve tek bir lansman gününün ötesinde ivmenizi sürdürmek için basit bir yoldur.

Lansman En iyi özellikler

Yazılım özelliklerinizi, araçlarınızı ve yeni projelerinizi binlerce popüler girişimle birlikte sergileyin.

Teknoloji meraklıları, kurucular ve potansiyel beta kullanıcılarından oluşan bir kitleye ulaşın.

Günlük ziyaretçiler, yan projeler ve test edilecek yeni araçlar ararken, bu kaynaklardan faydalanın.

Ekstra topluluk katılımı için günlük bülten listesine eklenme seçeneği

Özellik olmak için net bir yol sunan kolay gönderi süreci

Lansman Sonraki sınırlar

Ekstra tanıtım yapılmazsa temel listeler daha az görünürlük elde edebilir.

Trafik, nişinize ve ürün sayfanızın ne kadar öne çıktığına bağlı bir bağımlılıktır.

Diğer Product Hunt alternatifleriyle birlikte kullanıldığında en iyi işi yapar.

Lansman Sonraki fiyatlandırma

Ücretsiz

Yükseltme: 99 $ (tek seferlik)

Lansman Sonraki derecelendirmeler ve yorumlar

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🤝 Dostça Bir İpucu: Yeni bir ürün piyasaya sürmek, yüksek riskli ve hızlı ilerleyen bir süreçtir. ClickUp Brain MAX, yapay zeka destekli lansman ortağınız olarak, bağlantısız, silo haline gelmiş işlerin veya iş dağınıklığının yarattığı kaosu ortadan kaldırmanıza ve her aşamada bir adım önde olmanıza yardımcı olur: Merkezi arama : ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint ve web'de lansman planlarını, pazarlama varlıklarını, geri bildirimleri ve rakip araştırmalarını anında bulun — artık sonsuz klasörleri veya sekmeleri aramanıza gerek yok.

Sesle kontrol edilen verimlilik : Talk to Text özelliğini kullanarak fikirlerinizi hızlıca kaydedin, lansman görevlerini atayın veya takımınızı bilgilendirin — ellerinizi kullanmadan, hareket halindeyken bile.

Sorunsuz işbirliği : Tek bir platformda, gerçek zamanlı olarak belgeler oluşturun, mesajlar üzerinde beyin fırtınası yapın ve takım üyelerine görevler atayın.

AI destekli içgörüler : Lansmanla ilgili sorulara bağlamsal yanıtlar alın, basın bültenleri, blog gönderileri veya SSS'ler oluşturun ve geri bildirimleri veya toplantı notlarını anında özetleyin.

Aşırı araç kullanımını ortadan kaldırın: Birbirinden bağımsız çok sayıda AI aracını tek bir kurumsal çözüme dönüştürün ve ürününüzü, takımınızı ve hedeflerinizi anlayan hepsi bir arada bağlamsal iş AI'sı için ChatGPT< Claude, Gemini ve daha fazlasına ücretsiz erişim elde edin. ClickUp Brain MAX'ı deneyin — işinizi bildiği için sizi gerçekten anlayan bağlamsal iş yapay zeka süper uygulama. Yapay zeka araçlarının karmaşıklığını bir kenara bırakın, sesinizi kullanarak işler tamamlandı, belgeler oluşturun, takım üyelerine görevler atayın ve daha fazlasını yapın.

📖 Ayrıca Okuyun: En İyi Takvim Uygulamaları

7. Starter Story (Gerçek kurucuların deneyimlerinden öğrenmek için en iyisi)

via Starter Story

Google'ın, yeterli izleyici kitlesini elde edemediği için 2024 yılının ortasında ABD kullanıcıları için özel podcast uygulamasını kapatmak zorunda kaldığını biliyor muydunuz?

Arkasındaki küresel markaya rağmen, Google Podcasts ABD'deki haftalık dinleyicilerin yalnızca %4'ü için en iyi seçenek olmayı başarırken, YouTube %23'ün üzerinde bir pay elde etti. Zayıf bir lansman ve belirsiz bir pazar, en yenilikçi ürün veya şirketin bile başarıya ulaşmasını engelleyebilir.

Starter Story bu nedenle var: kuruculara ürün lansman stratejileri ve bir sonraki girişimlerini nasıl başarılı hale getirebilecekleri konusunda binlerce gerçek ve ayrıntılı örnek sunarak bu kör noktalardan kaçınmalarına yardımcı oluyor.

Starter Story'nin en iyi özellikleri

Farklı sektörlerden ve iş modellerinden 4.400'den fazla kurucu vaka çalışmasından dersler çıkarın.

Trendleri ve karlı boşlukları tespit etmek için ayrıntılı raporlara ve araştırmalara erişin.

Aktif bir kurucu topluluğuna katılarak meslektaşlarınızın geri bildirimlerini ve pratik tavsiyelerini alın.

Şablonları ve araçları kullanarak fikirden lansmana daha hızlı geçin.

Lean SEO, e-posta pazarlaması ve solo girişimci sistemleri hakkında özel kurslar alın.

Starter Story sınırları

Yüksek ön üyelik ücreti, kendi imkanlarıyla iş kuran girişimciler için zor olabilir.

Gelir rakamları kendi beyanlarına dayanmaktadır ve her zaman bağımsız olarak doğrulanmamıştır.

Bazı hikayeler, adım adım uygulanabilir olanlardan daha ilham verici olabilir.

Topluluk derinliği ve destek deneyimi, konuya ve kullanıcıya göre değişiklik gösterir.

Starter Story fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Starter Story puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

📖 Ayrıca okuyun: Ürün Pazarlama Stratejinizi Nasıl Geliştirebilirsiniz?

8. Betafy (Startup'ları beta kullanıcılarla eşleştirmek için en iyisi)

via Betafy

Yeni bir şey piyasaya sürdüğünüzde, sessizlikten daha acı verici bir şey yoktur. İlgi duyan bir erken test kullanıcıları grubu olmadan, hataları gözden kaçırmak, ivmeyi kaybetmek veya kimsenin gerçekten istemediği bir şey üretmek çok kolaydır.

Betafy, bu sorunu, test etmek ve geri bildirim paylaşım yapmak isteyen gerçek beta kullanıcılarıyla girişimleri doğrudan bağlantı kurarak çözüyor. Bu, ürününüzü piyasaya sürmeden önce sorunları tespit etmek, içgörüler toplamak ve sadakat oluşturmak için basit bir yoldur.

Betafy'nin en iyi özellikleri

Beta test kullanıcıları ve erken benimseyenlerden oluşan bir toplulukla bağlantı kurun.

Daha geniş bir lansmandan önce sorunları gidermenize yardımcı olacak geri bildirimler alın.

Bu platformu kullanarak uygulamalar, SaaS ve yeni dijital ürünler için test kullanıcıları bulun.

Özel bir keşif alanında girişiminizi sergileyin

Kullanıcı araştırması ve potansiyel müşteri oluşturmayı tek bir yerde birleştirin

Betafy sınırları

Geri bildirimin kalitesi, beta test kullanıcılarınızın ne kadar aktif olduğuna bağlı bir bağımlılıktır.

Daha büyük lansman platformlarına kıyasla daha küçük bir topluluk

Beta testinin ötesinde sınırlı yerleşik tanıtım seçenekleri

Betafy fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Betafy puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

📖 Ayrıca Okuyun: Elinizin altında bulundurmanız gereken ücretsiz pazara giriş stratejisi şablonları

9. G2 (Güven oluşturma ve güvenilir kullanıcı doğrulaması için en iyisi)

via G2

En akıllı ürün lansmanları bile, yeni alıcılar sizin geliştirdiğiniz ürüne güvenmezse başarısız olabilir. SaaS veya teknoloji ürünlerinizi Product Hunt'ta tanıtmak bir şeydir, ancak gerçek müşterilerden somut kanıtlar sağlamak başka bir şeydir.

G2, yazılımınıza doğrulanmış incelemeler için görünür ve güvenilir bir alan sağlayarak bu boşluğu doldurur. Bu sayede erken benimseyenleri kazanmak, büyük rakiplerle kendinizi karşılaştırmak ve değerli geri bildirimleri lansman gününden sonra da uzun süre geçerliliğini koruyan bir güvenilirliğe dönüştürmek daha kolay hale gelir.

G2'nin en iyi özellikleri

Hedef kitlenizle güven ilişkisi kurmak için gerçek müşterilerden gerçek yorumlar toplayın

Ürününüzü rakiplerinizle birlikte sergileyin, böylece alıcılar yazılımları doğrudan karşılaştırabilsin

Web sitenizde G2'nin rozetlerini ve güven sinyallerini kullanarak dönüşümleri artırın

Neyin işe yarayıp neyin yaramadığını paylaşım yapan geniş bir profesyonel topluluğuna katılın

Yeni araçlar ve SaaS ürünleri arayan alıcılardan istikrarlı organik trafik çekin

G2 sınırları

Yeterli sayıda yüksek kaliteli yorum toplamak zaman ve çaba gerektirebilir

Rakip listeler, daha fazla yorum veya daha büyük pazarlama bütçelerine sahipse daha üst sıralarda yer alabilir

Yorumlar herkese açıktır, bu nedenle olumsuz geri bildirimler iyi yönetilmezse puanınızı etkileyebilir

G2 fiyatlandırması

Ücretsiz

G2 puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Kullanıcıların G2 hakkında söyledikleri

Bu G2 incelemesi paylaşım oldu:

G2.com, yeni yazılımları değerlendirmem veya araçları karşılaştırmam gerektiğinde başvurduğum platform haline geldi. Kullanımı son derece kolay olduğu ve karar verme sürecinde zaman kazanmamı sağladığı için sık sık, genellikle haftada birkaç kez kullanıyorum.

G2.com, yeni yazılımları değerlendirmem veya araçları karşılaştırmam gerektiğinde başvurduğum platform haline geldi. Kullanımı son derece kolay olduğu ve karar verme sürecinde zaman kazanmamı sağladığı için sık sık, genellikle haftada birkaç kez kullanıyorum.

👀Eğlenceli Bilgi: Nike'ın "Just Do It" sloganı, hüküm giymiş bir katilin son sözlerinden esinlenerek, beklenmedik bir kökeni milyar dolarlık bir pazarlama kampanyasına dönüştürdü.

10. Capterra (İş alıcılarına ulaşmak ve B2B yazılımlarını sergilemek için en iyisi)

via Capterra

Amazon'un "Just Walk Out" ödeme teknolojisi, piyasaya sürüldüğünde fütüristik görünüyordu, ancak müşterilerin gerçekten önemsediği şeyleri gözden kaçırıyordu: tasarrufları görmek, fişleri izleme ve ürünleri gerçek zamanlı olarak bulmak.

Bu, en son teknolojiye sahip ürünler bile gerçek kullanıcıların isteklerine uygun değilse başarısız olabileceğini hatırlatıcıdır.

Capterra, yazılımınızı, satın almadan önce kullanıcı yorumlarına ve karşılaştırmalara güvenen alıcılarla bağlantı kurarak bu tuzağı önlemenize yardımcı olur. Bu, sizin gibi çözümler arayan işlere aracınızı tanıtmanın en kolay yollarından biridir.

Capterra'nın en iyi özellikleri

İş alıcılarının, doğrulanmış kullanıcı yorumlarıyla araçları karşılaştırmasına yardımcı olun

Güven ve şeffaflık sağlayan ayrıntılı ürün sayfalarını sergileyin

Kategorilere teklif vererek, nişinizdeki karar vericilerin karşısına çıkın

Güvenilirliği kanıtlamak için gerçek kullanıcı geri bildirimlerini toplayın ve öne çıkarın

Alıcıların zaten incelediği rakipleriniz arasında öne çıkın

Capterra sınırları

Bazı satıcılar için inceleme yayınlama süreci yavaş veya tutarsız olabilir

İnceleme anlaşmazlıklarına yönelik destek kalitesi değişiklik gösterebilir

Listenin en üstünde kalmak için genellikle tıklama başına ödeme reklamları için ek bütçe gerekir

Capterra fiyatlandırması

Ücretsiz

Capterra puanları ve yorumları

G2 : 3,8/5 (130'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Kullanıcılar Capterra hakkında ne diyor?

Bu G2 incelemesi paylaşım oldu:

Capterra, birçok yazılımın ayrıntılı incelemelerinden oluşan devasa bir platformdur. Capterra, çok kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir. Bir finans şirketinde iş yaptığım için Capterra'yı kullanmayı çok seviyorum. Organizasyonu sorunsuz bir şekilde yönetmek için veri analizi, video konferans vb. gibi farklı yazılım setlerine ihtiyacımız var.

Capterra, birçok yazılımın ayrıntılı incelemelerinden oluşan devasa bir platformdur. Capterra, çok kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir. Bir finans şirketinde iş yaptığım için Capterra'yı kullanmayı çok seviyorum. Organizasyonu sorunsuz bir şekilde yönetmek için veri analizi, video konferans vb. gibi farklı yazılım setlerine ihtiyacımız var.

📖 Ayrıca okuyun: Ürün Geliştirme Süreci Nasıl Oluşturulur?

11. SaaSWorthy (Tarafsız yazılım kısa listeleri için en iyisi)

via SaaSWorthy

Kötü bir yazılım seçimi, takımınız daha başlamadan bütçenizi boşa harcayabilir, zamanınızı alabilir ve büyümenizi engelleyebilir.

Her kategoride binlerce seçenek mevcut olduğundan, yalnızca sezgiye güvenmek genellikle istenmeyen sonuçlara yol açar. SaaSWorthy, 75.000'den fazla yazılım ürününü izleme yaparak ve bunları net SW Puanları ile sıralayarak bu sorunu çözüyor, böylece daha akıllı bir seçim yapabilir ve gerçekten önemli olanları karşılaştırabilirsiniz.

SaaSWorthy'nin en iyi özellikleri

600'den fazla yazılım kategorisinde 75.000'den fazla aracı izleme

SW Puanını kullanarak ürünleri popülerlik, memnuniyet ve ivme açısından karşılaştırın

Doğrulanmış kullanıcı değerlendirmelerini ve ayrıntılı fiyat bilgilerini yan yana inceleyin

En iyi tedarikçi yönetimi veya çalışan eğitimi araçları gibi özenle hazırlanmış listelere erişin

Ürünlerin artılarını, eksilerini ve gerçek hayattaki kullanım örneklerini açıklayan gerçek kullanıcı yorumlarına erişin

SaaSWorthy sınırları

Bazı kategoriler diğerlerinden daha kapsamlıdır

Ücretsiz danışmanlık, ücretli danışmanlık gibi kişiselleştirilmiş değildir

Liste, niş sektörler için çok karmaşık gelebilir

SaaSWorthy fiyatlandırma

Ücretsiz

SaaSWorthy derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

📖 Ayrıca Okuyun: Kampanyalarınızı Planlamak için Ücretsiz Ürün Pazarlama Planı Şablonları

Ürününüzü Product Hunt dışında erken kullanıcıların ve toplulukların dikkatine sunmanın başka yollarını arıyorsanız, dikkate almaya değer üç harika alternatif sunuyoruz.

Hacker News: Etkili Hacker News topluluğuyla yan projelerinizi ve yeni ürünlerinizi paylaşım yaparak dürüst geri bildirimler alın

GrowthHackers: Pazarlama konusunda bilgili bir kitleye ürün lansmanlarını ve büyüme hikayelerini tanıtın

Launching Next: Gelecek vaat eden yeni girişimleri ve yan projeleri keşfedin ve gönderin

ClickUp, Ürün Lansmanlarınızda Size Nasıl Yardımcı Olur?

Product Hunt veya benzer platformlarda öne çıkmak bir günlüğüne dikkat çekebilir, ancak bu, insanların gerçekten istediği ve kullanmaya devam ettiği bir ürünü piyasaya sürmenin sadece bir parçasıdır.

Her lansman çok sayıda bileşeni içerir ve işte bu noktada ClickUp, siz ve takımınız için fark yaratır.

ClickUp, Product Hunt gibi doğrudan bir listeleme sitesi olmasa da, ürün takımlarına dünyanın ilk Converged AI Çalışma Alanı'nı sunar. Bu, ürün takımlarının sağlam proje yönetimi, dokümantasyon ve işbirliği özelliklerini kullanarak ürün lansmanlarını yönetmelerine, geri bildirim toplamalarına ve ürünleri etrafında bir topluluk oluşturmalarına olanak tanır. Hadi bunları birlikte keşfedelim 🚀

Lansman kontrol listeleri ve zaman çizelgeleri için görev yönetimi

*ClickUp görevi kullanarak her dönüm noktası planlayın ve görevleri kolaylıkla ilerletin

Ürün yöneticileri, herhangi bir lansman için büyük hedefleri daha küçük ürün lansmanı kontrol listesi görevlerine bölebilir, son teslim tarihi belirleyebilir, sahipler ekleyebilir ve bağımlılıkları harita edebilir.

Örnek, tasarımcınız mockup'ları tamamladığında, ClickUp görevi geliştirme takımına otomatik olarak geliştirme zamanının geldiğini bildirebilir.

ClickUp kullanarak görevleri önceliklendirme konusunda hızlı bir kılavuz:

Ürün belgeleri ve basın kitleri için belgeler ve wiki sayfaları

ClickUp Belge ile ürün hikayenizi tasarlayın, gereksinimleri düzenleyin ve canlı bilgi tabanları oluşturun

Projeniz şekillenirken, takımınızın güvenilir bir bilgi kaynağına ihtiyacı vardır. ClickUp Belgeler ve wikiler bunu mümkün kılar. Ayrıntılı ürün özellikleri oluşturabilir, basın kitinizi yükleyebilir ve her belgeyi doğrudan görevlere bağlayabilirsiniz. Pazarlamacınız en son ürün açıklamasını kontrol etmesi gerektiğinde, bunu nerede bulacağını tam olarak bilir.

Zel Crampton'ın ClickUp hakkında söyledikleri:

2021'in başlarında bir sürü ürün piyasaya sürmeye çalıştığımızı hatırlıyorum. Son teslim tarihlerini kaçırdık, sorunlar yaşadık. İnsanlar iletişim kurmuyordu. Kararları kimin vermesi gerektiğini bilmiyorduk. Birkaç akıllı insanı işe aldık, ancak ClickUp'ın şirketin işleyişinin, özellikle de harika ş akışlarının belkemiği olduğunu söyleyebilirim.

2021'in başlarında bir sürü ürün piyasaya sürmeye çalıştığımızı hatırlıyorum. Son teslim tarihlerini kaçırdık, sorunlar yaşadık. İnsanlar iletişim kurmuyordu. Kararları kimin vermesi gerektiğini bilmiyorduk. Birkaç akıllı insanı işe aldık, ancak ClickUp'ın şirketin işleyişinin, özellikle de harika ş akışlarının bel kemiği olduğunu söyleyebilirim.

📖 Ayrıca Okuyun: Excel ve ClickUp'ta Ücretsiz Gantt Şeması Şablonları

Ürününüz, uygun geri bildirimler olmadan asla en iyi sürümüne gelemez. ClickUp Forms, beta test kullanıcılarının görüşlerini veya hata raporlarını dakikalar içinde toplamanızı sağlar.

ClickUp Forms ile yanıtları toplayın, bunları görevlere dönüştürün ve anında harekete geçin

Geri bildirimler gelir gelmez, yorumlar ve ek dosyalarla birlikte geliştiriciler veya kalite kontrol ekibi için görevlere dönüştürülür.

ClickUp Assign Comments'ı kullanarak fikirleri toplayın, kullanıcı girdilerini bir araya getirin ve yanıtları bir sonraki adımlara dönüştürün

ClickUp'ın Yorum Atama özelliğini kullanarak, ClickUp belgeleri, görevler veya geri bildirim konuları içinde doğrudan takım arkadaşlarınıza geri bildirim bırakabilirsiniz. Bu şekilde, bir sonraki adımı kimlerin sahiplendiği netleşir ve herkes geri bildirimin nereden geldiğini ve bir sonraki adımda ne yapılması gerektiğini tam olarak görebilir.

ClickUp Takvim'de tüm görevleri, etkinlikleri ve son teslim tarihlerini sorunsuz bir şekilde koordine edin

Bu akışı sürdürmek için takviminizin değişime uyum sağlaması gerekir. ClickUp'ın AI Takvimi bu konuda size yardımcı olur. Lansman tarihiniz veya bir dönüm noktası değişirse, takvim otomatik olarak görevleri yeniden planlar, odaklanma zamanını bloke eder ve toplantıları düzenli tutar.

Google veya Outlook Takviminizle senkronizasyon sağlar, böylece gününüz her zaman gerçek önceliklerinizi yansıtır.

🎥 İzleyin: Vela Bikes gibi, ClickUp ile işinizi bir üst seviyeye taşıyın

Bonus: Çalışma alanınız ile iletişim aracınız arasında sekme değiştirmekten hoşlanmıyorsanız, ClickUp Chat ile bu sorunu da çözebilirsiniz. Böylelikle tüm görevleriniz, projeleriniz ve işleriniz bağlamsal kalır.

ClickUp Chat'i kullanarak her proje konuşmasını ait olduğu yerde tutun

ClickUp'ın işbirliğine yönelik etkisini en son, bir ürün lansmanı için içerik plan üzerinde iş yaparken takdir ettik. Belge aracını kullanarak hiyerarşik yapı, işbirliğine dayalı düzenleme ve güçlü gömme özellikleri içeren bir içerik depo oluşturup sürdürebildik.

ClickUp'ın işbirliğine yönelik etkisini en son, bir ürün lansmanı için içerik plan üzerinde iş yaparken takdir ettik. Belge aracını kullanarak hiyerarşik yapı, işbirliğine dayalı düzenleme ve güçlü gömme özellikleri içeren bir içerik depo oluşturup sürdürebildik.

ClickUp kullanan ürün takımları için, sistem, lansman günü yaklaştığında herkesin işlerin nasıl izlendiğini bilmek istediği anlamına gelir. ClickUp Dashboards bunu basitleştirir. Sprint ilerlemesi, açık hatalar, pazarlama hazırlığı ve önemli tüm KPI'ları gerçek zamanlı görünüm sunan bir gösterge paneli oluşturun.

ClickUp Gösterge Paneli aracılığıyla gerçek zamanlı tartışmalar ve güncellemelerle takımlarınızı uyumlu tutun

Web sitesi geliştirme ve lansman planlaması için şablonlar

İşinizi basitleştirmek mi istiyorsunuz? ClickUp'ın ürün lansmanı şablonları, olağan süreçlerinize kolaylık katar. Kendi şablonunuzu oluşturmak yerine ürün yol haritası, ürün özeti veya sürüm notları şablonunu kullanabilirsiniz.

Örnek, ClickUp'ın Ürün Lansmanı Kontrol Listesi Şablonu, sorunsuz bir lansman için gereken her görevi, zaman çizelgesini ve kaynağı kolayca planlamanızı sağlar.

Ücretsiz şablon alın ClickUp'ın Ürün Lansmanı Kontrol Listesi Şablonu ile karmaşık lansmanları net ve yönetilebilir adımlara bölün.

Bu şablon, takımınıza ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak planlamak, izlemek ve güncellemek için tek bir yer sağlar. Görevleri koordine etmekten herkesi bilgilendirmekten, bu kullanışlı kontrol listesi şablonu ile ürün lansmanınızı kolayca yönetebilirsiniz.

ClickUp Otomasyonları ve entegrasyonlar ile her şeyi birbirine bağlama

ClickUp, yalnızca takımınızı yönetmekle kalmaz.

ClickUp'ı mevcut araçlarınızla entegre edebilirsiniz, böylece Figma'daki tasarım dosyaları, GitHub'daki çekme talepleri ve Slack'teki konuşmalar tek bir yerde toplanır. Bu, sekme arasında geçiş yapma ihtiyacını azaltır ve araçlar arasında dağılmış güncellemeleri aramaya son verir.

ClickUp Automations ile durum değişikliklerini tetikleyici olarak kullanın, görevleri atayın ve ş akışlarını otomatik olarak güncelleyin.

Son olarak, otomasyon sayesinde tüm bu hareketli parçalar senkronizasyon halinde kalır. ClickUp Otomasyonları, görevleri bir takımdan diğerine otomatik olarak aktarabilir, iş tamamlandığında durumları değiştirebilir ve sahiplerine yaklaşan son tarihleri hatırlatıcı olarak iletebilir.

ClickUp, Ürün Lansmanlarını Etkili Hale Getirir

Yeni bir ürünü pazara sunmak, bir takımın üstesinden gelebileceği en heyecan verici ancak karmaşık zorluklardan biridir. Product Hunt gibi platformlar, erken aşamada ilgi çekmek için önemli bir rol oynasa da, kapsamlı bir çözüm değildir.

Gerçekten öne çıkan bir lansman gerçekleştirmek için, lansman platformunuzu her adımı planlamanıza yardımcı olacak bir araçla eşleştirmeniz gerekir.

ClickUp tam da bu amaçla geliştirilmiştir. ClickUp, görevler ve zaman çizelgelerinden geri bildirim, içerik, işbirliği ve otomasyona kadar tüm bileşenlerinizi bir araya getirerek ürününüzün maksimum etkiyle piyasaya sürülmesini sağlar.

Bir sonraki lansmanınızı basitleştirmeye hazır mısınız? Bugün ClickUp'a kaydolun