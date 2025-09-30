Google Dokümanlar için Ücretsiz İş Kapsamı Şablonu

Kapsamla ilgili yanlış anlaşılmalar, projelerin başarısızlığa uğramasının en hızlı yollarından biridir. Müşteri üç revizyon bekliyor olabilir, ancak takımınız bir revizyon için bütçe ayırmıştır. Bu durumda, proje yöneticilerinin hayatı şöyle görünebilir:

İş kapsamı şablonu, bu sorunları ortaya çıkmadan önce çözer. Herhangi bir projeye kolayca düzenlenebilen, paylaşım yapılabilen ve uyarlanabilen canlı bir belge olarak çalışır.

Bu kılavuzda, Google Dokümanlar'da hemen kullanmaya başlayabileceğiniz bazı ücretsiz iş kapsamı şablonlarını inceleyeceğiz. Daha bağlantılı ve özelleştirilebilir bir seçenek arıyorsanız, projelerinize doğrudan entegre edilebilen ClickUp şablonlarını incelemeyi düşünün.

İyi bir Google Dokümanlar İş Kapsamı Şablonu Nedir?

Google Dokümanlar'daki iş kapsamı (SOW) şablonunda dikkat edilmesi gereken birkaç nokta şunlardır:

Proje hedeflerini ve çıktılarını tanımlar: Projenin tam olarak neyi başaracağını ve hangi çıktıların beklendiğini belirtir

Proje zaman çizelgelerini ayarlar: İlerlemeyi izlemek için dönüm noktaları ve son teslim tarihi ekler

Roller ve sorumluluklar atar: Her görev veya çıktı için sahiplik ve Her görev veya çıktı için sahiplik ve proje rolü netleştirir

Bütçe ayrıntılarını özetler: Şeffaflık için tahmini maliyetleri ve kaynakları tahsis eder

Başarı kriterlerini liste: Başarının nasıl ölçüleceğini ve onaylanacağını belirler

bölümlerle içeriği yapılandırır:* Netlik ve gezinme kolaylığı için başlıklar, tablolara veya listelere yer verir

Sürüm izleme: Belge değişikliklerini izleyin ve hesap verebilirliği sağlayın

📚 Ayrıca Okuyun: Proje Yönetimi Memleri ve Komik Video

İş Kapsamı Şablonlarına Genel Bakış

Blogda listelenen tüm iş kapsamı şablonlarının özet tablosu aşağıda verilmiştir:

Google Dokümanlar İş Kapsamı Şablonları

İşte proje gereksinimlerinize uygun en iyi düzenleme SOW şablonlarından bazıları. 🚀

1. HubSpot tarafından hazırlanan İş Kapsamı Şablonu

hubSpot aracılığıyla

Bu, proje başlamadan önce projenin tüm önemli ayrıntılarını içeren, kullanıma hazır bir belge şablonudur. Projenin temel bilgilerini içerir ve tam olarak neyin teslim edileceğini özetler.

Başlangıçta, başlık, konum, teslimat yöntemleri ve sorumlu taraflar gibi temel proje ayrıntılarını ekleyin. Ardından, kapsamı basit bir dille açıklayın ve ardından teslim edilecekleri ayrıntılı olarak belirtin.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Kapsamın genişlemesini önleyen, istisnalar için ayrılmış bir alan içerir

Teslim tarihleriyle birlikte dönüm noktalarını düzenler

İşçilik, malzeme veya diğer proje giderleri için ayrıntılı bir maliyet bölümü sağlar

Düzeneği ve paylaşımı esnekliği için Microsoft Word, PDF ve Google Dokümanlar'daki erişimi kullanır

📌 İdeal kullanım alanları: Pazarlama takımları ve müşteri hizmetleri ajansları, beklentilerin uyumsuzluğunu önlemek için teslim edilecekler, hariç tutulanlar ve maliyetleri önceden belirlemeleri gerektiğinde.

💡 Profesyonel İpucu: Uygulamaya geçmeden önce, kapsam temelinizin resmi onayını alarak takımınız ve müşteri arasında uyum sağlamak çok önemlidir. Bu temel, üç bileşenden oluşur: kapsam açıklaması, İş Dağılım Yapısı ( WBS) ve WBS sözlüğü. Bunlar birlikte proje nesnelerini, teslim edilecekleri, hariç tutulanları, kaynakları, zaman çizelgelerini ve daha fazlasını tanımlar.

2. Template. Net tarafından hazırlanan Proje İş Kapsamı Şablonu

Bu şablon, tüm anahtar proje ayrıntılarını temiz ve yazdırılabilir bir biçim tutarken hızlı özel için tasarlanmıştır. Şirket logonuz ve proje başlığınız için alan içeren bir sayfa ile açılır, böylece başlangıçtan itibaren marka stilinize uyum sağlayabilirsiniz.

Ayrıca, proje kapsamı şablonunun kullanıcı dostu tasarımı, takımların hedefler, kapsam ve teslim edilecekler gibi bölümleri hızlı bir şekilde özelleştirmesine olanak tanır ve böylece projenin başlangıcından tamamlanmasına kadar netlik ve uyum sağlanmasına yardımcı olur.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Proje hedeflerini, çıktıları ve zaman çizelgelerini baştan tanımlayın

Önceden sınırlar ve beklentiler ayarlayarak kapsamın genişlemesini en aza indirin

Belirtilen roller ve sorumluluklarla hesap verebilirliği artırır

Şablonu yerinde referans veya müşteri onboarding için yazdırın

📌 İdeal kullanım alanı: Hızlı müşteri incelemeleri ve onayları için markalı, yazdırılabilir bir kapsam belgesi arayan küçük işler ve ajanslar.

3. Template. Net tarafından hazırlanan BT İş Kapsamı Şablonu

Template.net'in bu SOW şablonu, bir BT projesinin teknik ve idari ayrıntılarını yapılandırılmış bir belgede toplamak için tasarlanmıştır. Teknik terimleri önceden açıklığa kavuşturmak ve herkesin terminoloji konusunda aynı fikirde olmasını sağlamak için Terimlerin Tanımı bölümüyle başlar.

Microsoft Word, Google Dokümanlar veya Apple Pages kullanarak düzenleme yapabilir ve paylaşım veya yazdırmadan önce kendi proje yönetimi verilerinizle kişiselleştirebilirsiniz.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Proje adı, genel bakış, kapsam, zaman çizelgesi ve yönetim için yapılandırılmış alanlarla ayrıntıları düzenleyin

Resmi anlaşmalar için özel alanlara yüklenici ve tanık isimlerini kaydedin

Düzene, altyapı yükseltmelerinden yazılım uygulamasına kadar her türlü BT projeye uyacak şekilde uyarlayın

Şablonu kolayca yazdırın ve paylaşım yapın, hem dijital hem de yüz yüze ş akışlarına uyduğundan emin olun

📌 İdeal kullanım alanları: Tanımlar, uyumluluk ve resmi anlaşmalar konusunda netlik gerektiren teknik projeleri yürüten BT departmanları ve yükleniciler.

📚 Ayrıca Okuyun: Risk Değerlendirme Kontrol Listesi Nasıl Oluşturulur?

4. GooDocs tarafından hazırlanan Profesyonel İş Tanımı Şablonu

gooDocs aracılığıyla

Bu şablon, anlaşmaları sıfırdan bir araya getirmek yerine, her bir iş detayını tek bir belgede düzenlemenizi sağlar. Yerleşik haftalık zaman çizelgesini kullanarak net bir iş programı oluşturabilirsiniz. Ardından, maaş, ödeme sıklığı, giderler, izin politikaları ve fazla mesai ücreti için ayrılmış bölümlerde ücretleri açıkça belirtin.

🌟 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Özel bölümlerde gider kapsamını, izin haklarını ve fazla mesai ücretlerini özetleyin

Her bölümü, projenize veya istihdam koşullarınıza tam olarak uyacak şekilde özel olarak ayarlayın

Bunu iş sözleşmesi ve devam eden netlik için referans belgesi olarak kullanın

📌 İdeal kullanım alanları: İş programları, ödeme yapıları ve politika ayrıntılarını içeren sözleşme tarzı belgelere ihtiyaç duyan İK yöneticileri ve işverenler.

🧠 Eğlenceli Bilgi: 'İş Dağılım Yapısı' terimi genellikle 'webs' olarak telaffuz edilir, bu da onu düzenlediği projeler kadar birbirine bağlıymış gibi gösterir.

5. ManyRequests tarafından hazırlanan Proje Kapsam Beyanı Şablonu

via ManyRequests

ManyRequests tarafından hazırlanan bu şablon, müşterilerden takım üyelerine kadar herkesin iş kapsamınızda nelerin dahil olduğunu (ve nelerin dahil olmadığını) tam olarak bilmesini sağlar.

Bu şablon, uyum sağlama, onaylama ve yanlış anlaşılmalara karşı koruma için bir araç görevi görür. Bu proje kapsamı beyanı şablonu ile zamandan tasarruf edecek, projeleri izleme altında tutacak ve müşterilerle daha güçlü bir güven ilişkisi kuracaksınız.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Hazır bölümlerle kapsam, teslim edilecekler ve zaman çizelgelerini doldurun

Net ücret anlaşmaları için ödeme koşullarını ve faturalama ayrıntılarını düzenleme

İletişim sıklığını ve geri bildirim kanallarını tanımlayın

Dijital paylaşım, müşteri onayları ve revizyon izleme özelliklerini etkinleştirerek onay süreçlerini kolaylaştırın

📌 İdeal kullanım alanı: Hizmet tabanlı takımlar ve serbest çalışanlar, kapsam, dönüm noktaları ve ödeme koşullarını müşteriye sunulan bir belgede bir araya getiriyor.

6. WordLayouts tarafından hazırlanan Yüklenici İş Kapsamı Şablonları

wordLayouts aracılığıyla

Bu şablon, yüklenicilere proje kapsamını net bir şekilde tanımlamak ve iletmek için gereken her ayrıntıyı adım adım gösterir. Projenin arka planı ve hedeflerinden site konumlarına, ayrıntılı dahil edilenler ve hariç tutulanlar, dönüm noktası zaman çizelgeleri ve kabul kriterlerine kadar her şeyi kapsar.

Ayrıca, site konumları (birincil ve ikincil), ödeme koşulları, uyumluluk protokolleri, ekler ve daha fazlası için kapsamlı bölümler de bulabilirsiniz.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Lojistik ve kaynak hususlarını ele almak için birincil ve ikincil siteleri harita

Uyumluluk standartlarını karşılamak için güvenlik ve çevre önlemlerini belgelendirin

İşçilik standartlarını korumak için kalite kontrol protokollerini özetleyin

Tamamlanan bağlam için ekleri veya destekleyici belgeleri doğrudan şablona ekleyin

📌 İdeal kullanım alanları: Proje yaşam döngüsü boyunca proje sahalarını, uyumluluk önlemlerini, zaman çizelgelerini ve kabul kriterlerini ayrıntılı olarak belirtmesi gereken inşaat firmaları veya müteahhitler ve alan takımları.

📚 Ayrıca Okuyun: Proje Liderleri için Risk Yönetimi Planı Örnekleri

7. WordLayouts tarafından hazırlanan Etkinlik İş Kapsamı Şablonu

wordLayouts aracılığıyla

WordLayouts tarafından hazırlanan bu şablon, etkinlik yöneticilerine, etkinlik gerçekleştirilmeden önce her ayrıntıyı kaydetmek için yapılandırılmış bir belge sunar. Hedefler, etkinlik ayrıntıları, personel ve sorumluluklar, ekipman ve malzemeler gibi açıkça tanımlanmış özellikler içerir. Etkinlik planlayıcılarının etkinlik kapsamını kapsamlı bir şekilde özetlemelerine ve müşterilerle karşılıklı netlik sağlamalarına yardımcı olur.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Katılım hedefleri veya sponsorluk taahhütleri gibi ölçülebilir sonuçları liste için alan içeren etkinlik nesnelerini tanımlayın

Tanımlanmış kanallar, hedef kitle ve planlanan faaliyetlerle pazarlama ve tanıtım stratejilerinin ana hatlarını belirleyin

Etkinliğin başarısını ölçmek için değerlendirme yöntemleri, geri bildirim toplama süreçleri ve metrikler ekleyin

Hava koşullarından tedarikçi sorunlarına kadar her senaryo için acil durum planları ile olası riskleri kaydedin

📌 İdeal kullanım alanı: Hedeflerin, promosyonların ve risklerin belgelenmesi gereken lojistik ağırlıklı projeleri yöneten etkinlik planlayıcıları ve koordinatörleri.

🔍 Biliyor muydunuz? WBS popüler hale gelmeden önce, çoğu proje başarısızlığının sonunda meydana geldiği düşünülüyordu. Ancak 1990'larda yapılan araştırmalar, projelerin genellikle kötü plan ve belirsiz kapsam nedeniyle başlangıçta başarısız olduğunu ortaya koydu.

8. Scribd tarafından hazırlanan Proje Kapsamı Şablonu

scribd aracılığıyla

Bu Scribd şablonu, yapılması gerekenleri açıkça tanımlayan temiz bir düzen sunar. Anahtar talimatlar ve proje başlangıç toplantısı notları için alanla başlar ve ardından projenizin en önemli ayrıntılarını içeren yapılandırılmış bir tabloya geçer.

DOCX, PDF veya TXT gibi düzenleme biçimlerinde sunulan bu şablonlar, mevcut ş Akışınıza uyum sağlayacak kadar esnektir. Hatta Google Dokümanlar'a aktarabilir veya Scribd aracılığıyla işbirliği yaptığınız kişilerle paylaşım yapabilirsiniz.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Özlemlenebilir hedeflerle istenen sonuçları doldurun ve teslim edilebilir beklentilere rehberlik edin

Kanallar, sıklık ve sorumlu taraflar dahil olmak üzere iletişim ihtiyaçlarını tanımlayın

Belirli ölçütler veya koşullar içeren kabul kriterlerini liste olarak sunun

Şablonu proje boyutuna veya karmaşıklığına uyarlayabilmek için bölümleri genişletin veya satırlar ekleyin

📌 İdeal kullanım alanı: Kapsam, zaman çizelgeleri ve takımlar arası iletişim beklentilerini belgelemek için uyarlanabilir bir yapı tercih eden proje yöneticileri.

Google Dokümanlar İş Kapsamı Şablonlarını Kullanmanın Sınırları

Google Dokümanlar'ın iş kapsamı şablonları kolaylık ve erişilebilirlik sağlar. Ancak, proje yönetimi zorluklarına neden olabilecek önemli sınırları da vardır:

Biçim sınırlamaları: Masaüstü kelime işlemcilere kıyasla gelişmiş düzen araçları bulunmadığından, karmaşık belge tasarımları oluşturmak zor olabilir

Güvenlik ihlali olasılığı: Paylaşım arayüzü, hassas belgelerin kazara aşırı maruz kalmasına yol açarak gizli proje kapsamlarını riske atabilir

Zayıf şablon uygulaması: Özel araçların aksine, Google Dokümanlar şablon standartlarını (ör. zorunlu alanlar) uygulamaz, bu da birden fazla kapsam belgesinde tutarlılığı zorlaştırır

Belge sürümü karışıklığı: Sürüm geçmişi mevcut olsa da, sürümleri karşılaştırmak, değişiklikleri hassas bir şekilde izleme yapmak veya belirli bir onaylanmış taslağa geri dönmek zahmetli olabilir

çapraz platform biçimlendirme sorunları: *MS Word gibi biçimlerden içe aktarma veya dışa aktarma, düzenleri bozarak biçimlendirme hatalarına neden olabilir ve yapıyı silebilir

💡 Profesyonel İpucu: 8-80 WBS kuralını kullanın. Bu kural, iş paketlerinin tamamlanması için en az 8 saat ve en fazla 80 saat sürmesi gerektiğini belirtir. Bu, proje görevlerinin aşırı ya da belirsiz olmadan yönetilebilir olmasını sağlar.

Google Dokümanlar İş Kapsamı Şablonları için Alternatifler

Tek bir iş yapay zeka platformunda canlı iş akışları, derinlemesine özelleştirme ve sorunsuz işbirliği istiyorsanız, ClickUp bir görev yönetimi yazılımından çok daha fazlasını sunar.

Proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka destekli, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır.

Ayrıca, platform, projenizin yaşam döngüsünün her unsurunu doğrudan birbirine bağlayan sağlam bir şablon ekosistemi (1000'den fazla şablon) sunar.

İşte en çok önerdiğimiz iş kapsamı ClickUp Şablonlarından bazıları.

1. ClickUp İş Kapsamı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp İş Kapsamı Şablonu ile proje aşamalarını harita, görevleri ve zaman çizelgelerini özetleyin

ClickUp İş Kapsamı Şablonu, projenizin hedeflerini, sınırlarını ve teslim edilecekleri tek bir düzenli belgede özetler. ClickUp Docs'a entegre edilmiştir, böylece ayrıntıları gerçek zamanlı olarak güncelleyebilir, bunları doğrudan görevlere bağlayabilir ve tüm paydaşların aynı planı görmesini sağlayabilirsiniz.

Kapsamı tanımladıktan sonra, bunu zaman çizelgeleri, görev listeleri ve otomatik güncellemelerle anında bağlantıya geçirebilirsiniz. Bu sayede, sürekli kontrol etmenize gerek kalmadan ilerleme kaydedebilirsiniz.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Karar vericilere tam görünürlük sağlamak için bütçeler, onay kontrol noktaları veya kaynak tahsisleri için ClickUp Özel Alanlar ekleyin

Gantt, İş Yükü, Takvim veya Liste gibi birden fazla ClickUp Görünümü arasında geçiş yaparak ilerlemeyi farklı açılardan izleyin

Yerleşik ekran kaydetme ve işbirliğine dayalı düzenleme araçlarıyla güncellemeleri görsel olarak yakalayın ve paylaşım yapın

📌 İdeal kullanım alanı: Sorumluluklar, teslim edilecekler ve zaman çizelgelerinin net bir özetine ihtiyaç duyan proje yöneticileri ve müşteri ile iletişim halinde olan takımlar.

🚀 ClickUp Avantajı: Bu şablonlar, platformun yerleşik AI asistanı ClickUp Brain ile işlediği için kesinlikle en iyisidir. ClickUp Brain'in AI Writer for Work özelliği ile hedefler, teslim edilecekler ve zaman çizelgeleri içeren eksiksiz SOW'ları saniyeler içinde oluşturabilirsiniz. ClickUp Brain'e, herhangi bir üslupta bağlamsal SOW'lar veya diğer belgeleri taslak olarak hazırlamasını isteyin İşte deneyebileceğiniz bazı öneriler: Yeni bir web sitesi yeniden tasarımı için bir proje iş kapsamı taslağı hazırlayın, nesne, teslim edilecekler ve dönüm noktaları dahil olmak üzere

Donanım, yazılım ve güvenlik protokollerini kapsayan BT altyapısı kurulum için bir iş kapsamı oluşturun

Zaman çizelgesi, başarı ölçütleri ve anahtar sorumluluklar içeren bir pazarlama kampanyası için iş kapsamı oluşturun

2. ClickUp Kapsam Yönetimi Planı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Kapsam Yönetimi Planı Şablonu ile kapsam değişikliklerini anında yönetin

ClickUp Kapsam Yönetimi Planı Şablonu, projenizin içeriğini (ve dışını) tam olarak tanımlamanız için yapılandırılmış bir yol sunar, böylece herkesin beklentileri uyumlu kalır.

Aktif kapsam izleme için tasarlanmıştır. Proje çıktıları geliştikçe, orijinal gereksinimlere göre ilerlemeyi izleme, onay için değişiklikleri işaretleme ve ayarlamaların zaman çizelgelerini veya bütçeleri nasıl etkilediğini anında görme imkanı sunar.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Özel Alanlar'ı kullanarak değişikliğin kaynağı, son teslim tarihlerine etkisi ve maliyet etkileri gibi kapsamla ilgili ayrıntıları kaydedin

Bağımlılık uyarıları ayarlarıyla, kapsam değişikliklerinin önceden haber verilmeksizin kritik yolunuzu bozmamasını sağlayın

Çıktılar için etiket özelliği ile kapsamla ilgili bilgileri daha hızlı düzenleyin ve bulun

📌 İdeal kullanım alanı: Kapsam değişikliklerinin sık olduğu ve yapılandırılmış belgeleme ve onay gerektiren karmaşık projeleri yöneten program yöneticileri ve PMO'lar.

3. ClickUp Beyaz Tahta İş Kapsamı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Proje Kapsamı Beyaz Tahta Şablonu ile hareketli proje parçalarını yönetmek için canlı olarak işbirliği yapın

ClickUp Proje Kapsamı Beyaz Tahta Şablonu ile projenizin kapsamını görsel olarak harita. Bu şablonla, ekibiniz paylaşılan bir dijital tahtada gerçek zamanlı olarak birlikte işleyebilir, fikirler ekleyebilir, ayrıntıları düzenleyebilir ve büyük hedefleri uygulanabilir parçalara bölebilir.

Bu iş kapsamı şablonu, varsayımlar, gerekçeler, nesne ve teslim edilecekler için özel bölümler içeren önceden oluşturulmuş bir şablondur, böylece boş bir sayfadan başlamadan doğrudan plan yapmaya geçebilirsiniz.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Beyaz tahta notlarını, atananan kişi ve son tarihler ile doğrudan izlenebilir Görevlere dönüştürün

Bütçeler, bağımlılıklar veya onay gereksinimleri için Özel Alanlar'ı kullanarak kapsam ayrıntılarını kategorilere ayırın

Takım üyelerinin hızlı bir şekilde onaylarını belirtmelerini veya endişelerini dile getirmelerini sağlayan yorum tepkileriyle ivmeyi koruyun

Karmaşık çıktıları iç içe alt görevlere bölün ve işbirliğine dayalı proje yürütme için birden fazla sahibine atayın

📌 İdeal kullanım alanı: Detayları görevlere dönüştürmeden önce atölye çalışmalarında veya başlangıç oturumlarında kapsamı görsel olarak haritalamayı tercih eden yaratıcı takımlar ve danışmanlar.

📮 ClickUp Insight: Yöneticilerin %16'sı, birden fazla araçtan gelen güncellemeleri tek bir görünümde entegrasyon yapmakta zorluk çekiyor. Güncellemeler dağınık olduğunda, bilgileri bir araya getirmek için daha fazla zaman harcarsınız ve liderlik etmek için daha az zamanınız kalır. Sonuç? Gereksiz idari yükler, kaçırılan içgörüler ve uyumsuzluk. ClickUp'ın hepsi bir arada çalışma alanıyla yöneticiler, görevleri, belgeleri ve güncellemeleri merkezileştirebilir, yoğun iş yükünü azaltabilir ve en önemli içgörüleri tam da ihtiyaç duyulduğunda ortaya çıkarabilir. 💫 Gerçek Sonuçlar: Özelleştirilebilir şablonlar ve zaman takibi kullanarak 200 profesyoneli tek bir ClickUp çalışma alanında bir araya getirin, genel giderleri azaltın ve birden fazla konumda teslimat sürelerini iyileştirin.

4. ClickUp Web Sitesi İş Kapsamı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Web Sitesi İş Kapsamı Şablonu ile zaman dilimlerini tahmin edin, işleri atayın ve ilerlemeyi izleme

ClickUp Web Sitesi İş Kapsamı Şablonu, takımlara web sitesi projeleri için net bir yol haritası sunar. Tasarımcılar, geliştiriciler ve müşteriler dahil tüm paydaşların hedefler, teslim edilecekler, zaman çizelgeleri ve görevler konusunda uyumlu olmasını sağlar.

Ayrıca, amaç ve sorun tanımının oluşturulması veya net istisnaların ayarı gibi zorlu bölümler için yerleşik kılavuzlar da içerir.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Tasarım Taslağı, Müşteri İncelemesi, Geliştirme, Kalite Kontrol ve Lansman ClickUp Özel Durumları ile web geliştirmenin her aşamasını izleme:ve

Özel Alanlar'ı kullanarak fiyatlandırma, hariç tutulanlar ve kullanıma açılma tarihleri gibi projeye özgü ayrıntıları kaydedin ve müşterilere net bir görünürlük sağlayın

Tüm yaratıcı varlıkları, tel kafesleri ve sözleşmeleri belge tabanlı ek dosyalarla tek bir yerde saklayın

ClickUp otomasyonu ile durum güncellemelerini, son teslim tarihi hatırlatıcılarını veya müşteri bildirimlerini otomatikleştirin

📌 İdeal kullanım alanları: Proje aşamaları, zaman çizelgeleri ve istisnalar konusunda müşterilerle net beklentiler belirlemesi gereken web tasarım ajansları, serbest çalışanlar ve dijital pazarlama takımları.

🎥 İzleyin: ClickUp Agents ile ClickUp Çalışma Alanınızı nasıl otomasyonlayabileceğinizi hakkında daha fazla bilgi edinin:

5. ClickUp Uygulamasının İş Kapsamı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Uygulama Kapsam Özeti Şablonu içinde uygulama akışlarının hızlı tanıtımlarını kaydedin

ClickUp Uygulama Kapsam Özeti Şablonu ile uygulamanızın vizyonunu, fonksiyonelliğini ve oluşturma planını özetleyin. Temel fonksiyonelliğinden uç durumlara kadar, mühendislerin, tasarımcıların ve müşterilerin uyum içinde kalmak için ihtiyaç duydukları hem genel durumu hem de ince ayrıntıları yakalamak için tasarlanmıştır.

Hedefler, özellik listeleri, kullanıcı hikayeleri ve kaynak gereksinimleri için önceden oluşturulmuş bölümler sunar. Bu adım adım kılavuz, teknik özelliklerden dağıtım zaman çizelgelerine kadar her şeyi belgelemenize yardımcı olur.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Uygulama geliştirmenin her aşamasını Wireframing, Prototype, Beta Testing ve Deployment gibi özel durumlarla izleme

Mühendislik görünürlüğü için oluşturulan Özel Alanlar ile teknik gereksinimleri, işletim sistemi uyumluluğunu ve API entegrasyonlarını belgelendirin

Kapsam belgenizdeki sürükle ve bırak görev sıralaması özelliğini kullanarak özellikleri ve sprintleri öncelik sırasına koyun

UI maketlerini, mimari diyagramlarını ve kod parçacıklarını dosya gömme özelliği ile doğrudan belgeye ek dosya olarak ekleyin

📌 İdeal kullanım alanları: Tanımlanmış özellikler, platform gereksinimleri ve test aşamaları gerektiren uygulamalar geliştiren ürün yöneticileri, yazılım geliştiriciler ve startup takımları.

6. ClickUp İş Tanımı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp İş Tanımı Şablonu ile müşteriye sunmaya hazır bir iş kapsamı belgesi hazırlayın

ClickUp İş Tanımı (SOW) Şablonunu kullanarak müşterileriniz veya yüklenicilerinizle yasal olarak geçerli bir anlaşma oluşturun. Bu şablon, ödeme planları, yetki maddeleri, yasal koşullar ve her iki tarafı da koruyan diğer sözleşme gerekliliklerinin kısa açıklamalarını içerir.

Bu yeni başlayanlar için uygun şablon, hem müşterilerin hem de takımların başlangıçtan itibaren ortak bir anlayışa sahip olmasını sağlar

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Taslak, Dahili İnceleme, Müşteri İncelemesi ve İmzalandı gibi Özel Durumlar ile SOW oluşturma ve onay aşamalarını izleme

Kolay izleme için sözleşme referans sayılarını, ödeme miktarlarını ve onay tarihlerini kaydetmek için Özel Alanları kullanın

Verinin gizliliği, fikri mülkiyet hakları, yasal uyumluluk ve fesih koşulları için isteğe bağlı maddeler ekleyin

Sözleşme türü, müşteri adı veya proje kategorisi için etiketler uygulayarak ilgili sözleşmeleri hızlı bir şekilde bulun

📌 İdeal kullanım alanları: Çıktılar, ödeme koşulları ve onayları kapsayan, müşteriye yönelik sözleşme anlaşmasına ihtiyaç duyan ajanslar, danışmanlar ve hukuk takımları.

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp Brain MAX, işinizi anlayan bir masaüstü AI süper uygulamasıdır. Görevlerinizi, belgelerinizi, toplantılarınızı ve Google Drive, GitHub ve SharePoint gibi entegre uygulamaları tek bir yerde birleştirir. Bu, AI'ya bir daha bağlamı açıklamak zorunda kalmayacağınız anlamına gelir; işinizi konuşmanın bir parçası olarak ele alır. ⭐️ Bonus: Brain MAX'tan ChatGPT, Claude ve Gemini gibi premium AI modellerini kullanarak, işinizin %100 bağlamını yansıtan SOW'lar oluşturun. ⭐️ ⭐️ Çift bonus: Talk to Text özelliğini kullanarak Brain MAX'a SOW'unuza eklemek istediğiniz anahtar maddeleri veya istisnaları sesinizle söyleyin. Hiçbir şey yazmanıza gerek yok! İhtiyacınız olduğunda ClickUp Brain MAX'tan bağlamsal bilgileri almasını isteyin

7. ClickUp Değişiklik Önerisi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Değişiklik Önerisi Şablonu ile başarılı bir değişiklik için gerekli tüm adımları ve kaynakları keşfedin

İş faaliyetlerinizde bir değişiklik önerisi sunmanız gerektiğinde, ClickUp Değişiklik Önerisi Şablonu bunu açık ve profesyonel bir şekilde sunmak için hazır bir çerçeve sağlar.

"Neden"i açıklamak için Değişiklik Durumu sayfa gibi özel bölümler ve zaman çizelgeleri, bütçeler ve imzacıları için yapılandırılmış alanlar sunar. Bu şablonu kullanarak, teklifinizin hem ikna edici hem de uygulanabilir olmasını sağlayabilirsiniz.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Değişiklik uygulama programını tanımlamak için dönüm noktalarını içeren bir zaman çizelgesi bölümü ekleyin

Kaynaklar bölümünde, gerekli personel, araçlar veya finansmanı belirtmek için gereksinimleri ayrıntılı olarak açıklayın

Paydaşların onayları için imza sayfa ile resmi onayı alın

Yorum tepkilerini ve @bahsetmeleri kullanarak teklif taslakları üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

📌 İdeal kullanım alanı: Kaynaklar, zaman çizelgeleri veya kapsamda düzenlemeler önermek isteyen ve bunu yapılandırılmış, onaylanmaya hazır bir biçimde yapmak isteyen operasyon yöneticileri ve proje liderleri.

📚 Ayrıca okuyun: Takımlar için En İyi Kapsam Yönetimi Araçları

8. ClickUp Proje Teklifi Beyaz Tahta Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Proje Teklifi Beyaz Tahta Şablonu ile fikirleri ve iş kapsamını düzenlemek için görsel bir düzen elde edin

ClickUp Proje Teklifi Beyaz Tahta Şablonu ile bir sonraki proje sunumunuzu planlayın, yapılandırın ve sunun. Bu şablon, onay sonrası proje planlaması için değil, teklif aşaması için ClickUp Beyaz Tahtaları içinde oluşturulmuştur.

Bu, ham fikirleri karar vericilerin kolayca anlayıp onaylayabileceği görsel olarak düzenli bir sunuma dönüştürmenize yardımcı olur. Önceden yapılandırılmış teklif görünümleriyle takımınız dan görüşler toplayabilir, sunumu iyileştirebilir ve sunuma hazır, net ve ilgi çekici bir teklif hazırlayabilirsiniz.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Özel Alanlar ile bütçe tahminleri, beklenen yatırım getirisi ve karar son tarihleri gibi teklife özgü ayrıntıları ekleyin

Daha hızlı kurulum ve gezinme için Proje Teklifi Pano gibi önceden oluşturulmuş görünümler arasında geçiş yapın

Her bir öğeye ilgili notları, grafiklerin ve bağlantıları ek dosya olarak ekleyerek teklif bileşenlerini görsel olarak haritalandırın

Öncelik etiketlerini kullanarak, teklifin hangi unsurlarının gönderi öncesinde kesinleştirilmesi gerektiğini işaretleyin

📌 İdeal kullanım alanları: Yeni projeler sunan ve yatırım getirisi, zaman çizelgeleri ve bütçeleri profesyonel bir biçim sunması gereken iş geliştirme takımları, danışmanlar ve serbest çalışanlar.

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp Brain, basit komutlar kullanarak doğrudan Beyaz Tahtalar içinde görüntüler oluşturarak fikirlerinizi görsellere dönüştürür. Hızlı maketler, süreç diyagramları veya yaratıcı varlıklara ihtiyacınız varsa, araçlar arasında geçiş yapmadan bunları hayata geçirin. ClickUp Whiteboards içinde ClickUp Brain ile planlamanızı desteklemek için özel görseller oluşturun Basitçe "Proje aşamalarını (keşif, plan, tasarım, geliştirme, test ve lansman) kullanarak basit bir görsel iş akışı oluşturun" komutunu verebilirsiniz. Bu şekilde, Beyaz Tahta'nız taslak halindeki iş kapsamına uygun, net bir görsel yol haritasını anında alır.

9. ClickUp İş Kapsamı Hizmet Sözleşmesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp İş Kapsamı Hizmet Sözleşmesi Şablonu ile iş ilişkilerinizi koruyun

ClickUp İş Kapsamı Hizmet Sözleşmesi Şablonu ile, sunacağınız hizmetleri ve ödemelerin nasıl yapılacağını tam olarak özetleyen, profesyonel ve yasal olarak bağlayıcı bir belgeyi hızlı bir şekilde oluşturabilirsiniz.

Bu belge şablonu, kapsam, teslim edilecekler, zaman çizelgeleri ve ödeme koşulları için yapılandırılmış bölümler sunarak anlaşmaları kolayca resmileştirmenizi sağlar.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Ücretleri, zaman çizelgelerini ve kabul edilen yöntemleri belgelemek için özel Ödeme Koşulları bölümünü doldurun

Anlaşmaları Taslak, İnceleme Aşamasında, Son Haline Getirildi veya İmzalandı olarak etiketleyerek her birinin durumunu anında görebilirsiniz

Müşteriye göndermeden önce sözleşme ayrıntılarını şirket içinde uyumlaştırmak için belge içi yorumları, tepkileri ve bildirimleri kullanın

📌 İdeal kullanım alanı: Müşterilerle sözleşmeleri standartlaştırmak, teslim edilecekler, ödeme planları ve şartlar konusunda netlik sağlamak isteyen hizmet sağlayıcılar ve ajanslar.

10. ClickUp Proje Çıktıları Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Proje Çıktıları Şablonu ile son teslim tarihlerini, atananan kişileri ve beklentileri harita

ClickUp Proje Çıktıları Şablonunu kullanarak, takımınızın teslim etmesi gereken gerçek raporlar, tasarımlar, kampanyalar veya prototipler gibi projenizin somut çıktılarını belirleyin.

Çıktıları aşamalara ayırır, bunları zaman çizelgeleri ve bütçelerle bağlantı kurar ve takımınızda hesap verebilirlik sağlar. Şablonun içine gereksinimleri ek dosya olarak ekleyebilir, destekleyici belgeleri bağlayabilir ve hatta müşteri onaylarını izleme yapabilirsiniz.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Çıktıları dönüm noktalarıyla proje aşamalarına bağlantı sağlayın ve çıktıları anahtar kontrol noktalarına bağlayarak ilerlemenin stratejiyle uyumlu olmasını sağlayın

Birden fazla atanmış kişi ile belge sahipliğini belgeleyin ve departmanlar arasında paylaşılan çıktıları atayın

ClickUp görevi Bağımlılıklarını ayarlayarak, diğerleri tamamlanana kadar ilerleyemeyen çıktıları harita

ClickUp Gantt Görünümü' nü kullanarak sonuçların birbiriyle nasıl karşılaştırıldığını görün ve zaman çizelgelerini kolayca değiştirin

📌 İdeal kullanım alanı: Anahtar çıktıların sahipliğini izleme ve çıktıları genel proje dönüm noktalarıyla uyumlu hale getirmesi gereken çapraz fonksiyonlu takımlar ve departman yöneticileri.

11. ClickUp İş Planı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Çalışma Planı Şablonu ile projenizin her adımı için gerçekçi hedefler belirleyin

İş planlarını planlamak, görevlerin nasıl geliştiğini, ne kadar çaba gerektirdiğini ve gecikmelerin genel tabloya nasıl etki ettiğini anlamayı gerektirir. ClickUp İş Planı Şablonu bu netliği sağlar. Başlangıçtan sonuca kadar tüm proje yaşam döngüsünü haritalandırırken, her aşamadaki programın durumunu, çabayı ve zamanlamayı izleme imkanı sunar.

Bu şablonu özellikle kullanışlı kılan, içindeki ayrıntılı bilgiler. Başlangıç ve son teslim tarihlerinin ötesinde, her bir görev ne kadar çaba gerektirdiğini görebilir, proje kapsamını izleyebilir ve dönüm noktalarının sabit mi yoksa kayıyor mu olduğunu görebilirsiniz.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Her görevinin durumunu net bir şekilde görmek için İptal Edildi, Tamamlandı, İlerliyor, Beklemede ve Yapılacaklar gibi aşamaları kullanın

Planlanan ve gerçek ilerlemeyi analiz etmek için Program, Çaba, Gerçek Başlangıç Tarihi, Gerçek Süre Günleri ve Süre Günleri gibi Özel Durumlarla öznitelikleri kaydedin

Program alanıyla projenin durumunu izleyin ve görevlerin hedefe uygun mu, biraz gecikmeli mi yoksa önemli ölçüde sapmış mı olduğunu anında görmek için renk kodlu bir görünüm (yeşil, sarı, kırmızı) elde edin

Görevleri takımda dengelemek ve darboğazları önlemek için görevlerin çabasını 1-5 arasında derecelendirin

📌 İdeal kullanım alanı: Programları izlemek, gecikmeleri erken tespit etmek ve daha iyi gelecek planlaması için iş yüklerini analiz etmek isteyen takım liderleri ve proje yöneticileri.

Bir ClickUp kullanıcısından dinleyin:

ClickUp'ın bireysel iş akışlarını özelleştirme özelliği, takımımıza görevleri etkili bir şekilde kapsamak için gereken esnekliği sağlarken, aynı zamanda liderlik ve diğer departmanlar için proje ilerlemesine kuşbakışı bir görünüm sunar.

ClickUp'ın bireysel iş akışlarını özelleştirme özelliği, takımımıza görevleri etkili bir şekilde kapsamak için gereken esnekliği sağlarken, aynı zamanda liderlik ve diğer departmanlar için proje ilerlemesine kuşbakışı bir görünüm sunar.

ClickUp ile Proje Kapsamınızı Eylem Planına Dönüştürün

Google Dokümanlar şablonları kullanışlı bir başlangıç noktasıdır, ancak sizi ancak bir yere kadar götürebilir.

ClickUp ile basit iş kapsamınız iş akışınızın bir parçası haline gelir. Sorumlulukları doğrudan kapsamdan atayabilir, görünümler arasında otomatik olarak güncellenen son teslim tarihleri ayarlayabilir ve Özel Alanları kullanarak her ayrıntıyı kaydedebilirsiniz.

Ayrıca, şablonlar farklı sektörlerdeki takımlar için tasarlanmıştır, böylece bir daha sıfırdan başlamak zorunda kalmazsınız.

Bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun! ✅