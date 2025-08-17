Hata İzleme ve Çevik Proje Yönetimi için En İyi 8 FogBugz Alternatifi

Sprint'inizden daha yavaş çalışan bir hata izleyiciyle mi uğraşıyorsunuz?

FogBugz'un eski arayüzü ve hantal iş akışları çevik takımınızı geri çekiyorsa, yalnız değilsiniz. Günümüzün yazılım geliştirme dünyası, gerçek zamanlı işbirliği, sezgisel tasarım ve süreçlerinizi yavaşlatmak yerine gerçekten hızlandıran araçlar gerektirir.

Hata izleme, kullanıcı hikayeleri, sprint planlaması, kod incelemeleri ve işlevler arası işbirliğini sorunsuz bir şekilde destekleyen çevik bir proje yönetimi platformuna ihtiyacınız var.

Bu FogBugz alternatifleri, daha hızlı ve akıllı bir şekilde teslimat yapmak isteyen yüksek performanslı geliştirme takımları için tasarlanmıştır.

Sorunları ve görevleri daha az sürtüşmeyle ve çok daha fazla güçle izlemenize yardımcı olan en iyi araçları inceleyelim.

Ücretsiz FogBugz Alternatiflerine Genel Bakış

Farklı iş akışları ve takım yapıları için FogBugz'un en iyi alternatifleri şunlardır:

Araç En İyisi Anahtar Özellikler Fiyatlandırma* ClickUp Hepsi bir arada çevik proje yönetimi ve takım işbirliğine ihtiyaç duyan bireyler, küçük işletmeler, ajanslar ve kurumsal şirketler Özelleştirilebilir görünümler, AI yardımı, sprint grafikleri, şablonlar, gerçek zamanlı gösterge panelleri, takım işbirliği, otomasyon Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Jira Hata ve sorun izleme arayan büyük kurumsal ve yazılım geliştirme takımları Kanban panoları, çevik raporlama, özelleştirilebilir iş akışları, sorun ve hata izleme, geliştirici araç entegrasyonları Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 7,53 $/kullanıcıdan başlar YouTrack Sorun izleme ve çevik iş akışlarına ihtiyaç duyan çevik takımlar ve tek başına çalışan geliştiriciler Çevik panolar (Scrum, Kanban), akıllı arama, zaman takibi, raporlama, AI yardımı Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 4,40 $/kullanıcı/ay'dan başlar Linear Modern yazılım takımları için modern sprint yönetimi ve sorun izleme Döngüler ve projeler, yol haritaları, sorun izleme (hatalar, özellikler, görevler), klavye öncelikli tasarım, Lineer AI, GitHub entegrasyonu, Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 8 $'dan başlar (yıllık faturalandırılır) Zoho BugTracker Zoho ekosistemini kullanan yazılım geliştirme ve test takımları Hata gönderimi, özelleştirilebilir alanlar ve iş akışları, raporlar. otomasyon, zaman takibi, yerleşik sohbet, dosya paylaşımı, SLA yönetimi Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 3 $/kullanıcı/ay'dan başlar (yıllık faturalandırılır) GitLab Uçtan uca yazılım geliştirme yaşam döngüsü yönetimi arayan DevOps takımları Kaynak kodu yönetimi (Git depoları), CI/CD boru hatları, sorun izleme, epik, yol haritaları, Kanban panoları, güvenlik taraması (SAST, DAST), GitLab Duo Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 29 $/kullanıcı/ay'dan başlar (yıllık faturalandırılır) Backlog Sprint planlaması ve takım işbirliği araçları arayan yazılım geliştirme proje takımları Görev yönetimi, hata izleme, Gantt grafikleri, burndown grafikleri, Git ve SVN depoları, wikiler, dosya paylaşımı, Kanban panoları Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 35 $'dan başlar Trello Kanban tarzı panolar kullanarak görevleri ve projeleri düzenlemek için basit ve görsel bir yönteme ihtiyaç duyan bireyler ve takımlar Panolar, listeler, kartlar, kontrol listeleri, ek dosyalar, güçlendiriciler, otomasyon (Butler), şablonlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 5 $'dan başlar (yıllık faturalandırılır)

Neden FogBugz Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

FogBugz, temel hata izleme için takımlara iyi hizmet vermiş olsa da, birçok kullanıcı sınırlamalarını sinir bozucu bulmaktadır. Bu, günümüzde sabit hat kullanmak gibidir: iş görür, ancak birçok modern özelliği kaçırırsınız.

İşte sorun izleme aracının bazı eksiklikleri:

Eski arayüz : FogBugz'un eski tasarımında modern : FogBugz'un eski tasarımında modern çevik gösterge panelleri , sezgisel gezinme ve klavye kısayolları bulunmadığından takımların verimli bir şekilde çalışması zorlaşır. Arayüz eski moda ve modern araçların sunduğu rafine, kullanıcı dostu deneyimden yoksundur

Sınırlı entegrasyon ekosistemi : Git gibi sürüm kontrol sistemlerine bağlanmasına rağmen, Fogbugz modern araçların sunduğu geniş uygulama ekosistemini (Slack, Google Çalışma Alanı, CI/CD, bulut depolama vb. ) sunmamaktadır

Eksik çeviklik özellikleri : Temel : Temel sprint planlaması , hikaye puanları ve burndown grafiklerine sahip olmasına rağmen, FogBugz otomatik hız izleme, AI destekli bilet yönlendirme, takımlar arası portföy görünümleri veya özelleştirilebilir çevik iş akışları sunmaz

Aldığınız hizmet için pahalı : Kullanıcı başına fiyatlandırma, özellikle diğer araçlar daha düşük maliyetle veya hatta ücretsiz olarak daha fazla özellik sunarken, hızla artar

Zayıf raporlama ve analiz: Özel raporlar için sınırlı destek ve sprint ilerlemesi, hata eğilimleri veya takım performansı hakkında minimum görünürlük sunar

🧠 İlginç Bilgi: Y2K'yı hatırlıyor musunuz? 2000 yılının gece yarısı bilgisayarların çökeceğini düşünen herkesi korkuya boğan kıyamet günü hatası? Dünya dönmeye devam ederken, FogBugz aslında aynı yıl doğdu. Bu, floppy disklerin hala kullanıldığı zamanlardan beri var olduğu anlamına geliyor! Teknoloji dünyasında bu, neredeyse tarih öncesi bir dönem. Ve tıpkı Y2K dönemi yazılımları gibi, FogBugz de yaşını göstermeye başladı, özellikle daha hızlı ve daha esnek hata izleme araçlarına ihtiyaç duyan modern geliştirme takımları için.

Çevik Takımlar için En İyi FogBugz Alternatifleri

Gelişmiş özelliklere sahip harika çözümler çok daha fazlasını yapmanıza yardımcı olabilecekken, neden hantal araçlarla hataları gidermeye çalışasınız? Geliştirme takımları için çevik sorun yönetimi ve proje yönetimi için en iyi FogBugz alternatifleri.

1. ClickUp (Uçtan uca çevik proje yönetimi için en iyisi)

ClickUp'ı şimdi deneyin Yazılım Takımları için ClickUp ile yol haritasından sürümüne kadar tüm mühendislik iş akışınızı tek bir merkezi alandan kolaylaştırın ve daha hızlı teslimat yapın

Geliştirme takımınız için modern, ölçeklenebilir ve yüksek düzeyde işbirliğine olanak tanıyan bir FogBugz alternatifi arıyorsanız, size uygun bir çözümümüz var.

ClickUp, işiniz için her şeyi içeren uygulama, tek bir platformda sorun izleme, proje yönetimi ve takım işbirliğine ihtiyaç duyan çevik takımlar, geliştiriciler ve ürün yöneticileri için tasarlanmıştır.

ClickUp for Software Teams, hataları veya kullanıcı hikayelerini hızla yakalamanızı, atamanızı ve önceliklendirmenizi sağlar. Özelleştirilebilir durumlar, alanlar ve şablonlarla takımlar, iş akışını herhangi bir yazılım geliştirme sürecine uyacak şekilde uyarlayabilir

Agile Teams için ClickUp'ı kullanarak birikmiş işlerinizi net bir şekilde önceliklendirin — Özel Alanlar ve Formüller ile ödünleşimleri değerlendirin ve daha akıllı ürün kararları alın

Agile Teams için ClickUp, yazılım geliştiricilerin ve mühendislerin verimli, esnek iş akışları (Scrum panoları, Kanban şeritleri veya takımınız için gerçekten işe yarayan bir karışım) oluşturarak projelerin ilerlemesini ve takımların uyum içinde çalışmasını sağlar.

AI ve otomasyon ile daha akıllı iş yapın

ClickUp'ın güçlü yapay zeka ve otomasyon özellikleri, gereksiz işleri ortadan kaldırarak takımınızın işine odaklanmasını sağlar.

ClickUp Brain ile iş yükünü otomatikleştirin ve AI önerileri alın

ClickUp Brain, biletleri otomatik olarak atar, sprintleri ve görevleri günceller, birikmiş işlerinizi düzenler ve hatta retrolar, PRD incelemeleri ve Slack sohbetlerini net sahipleri ve sonraki adımları ile eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürür. Ve her şey bağlantılı kalır—çekme talepleri, dosyalar ve proje bağlantıları tam ihtiyacınız olan yerde görünür, böylece takımınız asla tahminde bulunmak zorunda kalmaz.

ClickUp Otomasyonları ile hata atama, durum güncelleme ve paydaşları bilgilendirme gibi tekrarlayan eylemler anında gerçekleşir, böylece iş akışınız verimli ve takımınız uyumlu kalır.

ClickUp Sprintleri ile her sprintte bir adım önde olun — puanları özelleştirin, atanan kişiye göre ilerlemeyi izleyin ve iş yükünü kendi tarzınızda yönetin, hepsi tek bir görünümde

Sprint yönetimi artık çok kolay

ClickUp Sprint modülü, çevik takımların ilerlemeyi izlemesi, blokları görmesi ve sprint biriktirmelerini tek bir yerden yönetmesi için özel olarak tasarlanmıştır.

Hikaye puanı tahminleri ve zaman çizelgeleriyle sprintlerinizi etkili bir şekilde planlayın

Takım kapasitesine göre planları ayarlayarak ve görevleri sprintler arasında hızla değiştirerek çevik kalın

AI ile otomatik olarak oluşturulan günlük standup'lar ve görev güncellemeleriyle raporlama süresinden tasarruf edin

Sprint Hızı, Sprint Burndown ve Sprint Burnup raporları gibi Sprint Gösterge Paneli kartlarıyla ilerlemeyi takip edin

Ayrıca, ClickUp Autopilot Agents'ı, görevlerin tamamlanması, sorun durumlarının güncellenmesi veya yeni hata raporları gibi belirli tetikleyiciler için proje etkinliklerini veya sprintleri izlemek ve raporlamak üzere yapılandırabilirsiniz.

Her takım için esnek proje yönetimi

ClickUp sadece yazılım takımları için değildir. Proje yönetimi takımları, görev bağımlılıkları, alt görevler ve kontrol listeleri ile karmaşık iş akışlarını yönetebilir ve engelleri kolayca tespit edebilir.

Etkileşimli Gantt grafikleri ve Liste, Kanban, Takvim ve Zaman Çizelgesi Görünümleri gibi 15'ten fazla görünüm seçeneği, işlevler arası koordinasyonu basitleştirir. Özelleştirilebilir ClickUp Gösterge Panelleri ile ayrıntılı raporlama sayesinde paydaşları güncel tutun.

Karmaşık projeleri yönetin, proje zaman çizelgelerini planlayın ve görselleştirin ve ClickUp for Project Management Teams ile işlevler arası işleri koordine edin

Startup'lardan büyük kurumsal şirketlere kadar, ClickUp'ın esnek mimarisi, küçük çevik ekiplerden küresel olarak dağıtılmış mühendislik takımlarına kadar her şeyi desteklemek için zahmetsizce ölçeklenebilir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Brain ile birikmiş işleri otomatikleştirin, içgörüler elde edin ve konuşmaları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün

GitHub, GitLab, Bitbucket ve diğer geliştirici araçlarıyla entegre ederek commit'leri, çekme taleplerini ve kod incelemelerini doğrudan görevlere bağlayın

Hata izleme, özellik istekleri ve geliştirme aşamaları için Özel Alanları kullanarak görev verilerini özelleştirin

İşbirliğine dayalı ClickUp Belgeleri ile proje belgeleri, wiki'ler, kullanıcı hikayeleri ve dahili bilgi tabanları oluşturun ve bunları güncel tutun

Görevler ve projeler arasında yerleşik ClickUp Sohbet ile gerçek zamanlı olarak sorunsuz bir şekilde iletişim kurun

ClickUp Beyaz Tahtaları ve Zihin Haritaları'nı kullanarak mimariyi, retroları ve iş akışlarını görselleştirin ve görevlere dönüştürün

Görevlere ve projelere harcanan zamanı takip ederek şirket hedefleriyle uyumu sağlayın

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, başlangıçta kapsamlı özellikleri çok karmaşık bulabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (10.300+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.400+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

G2'de bir yorum şöyle diyor:

ClickUp son derece esnek ve kullanıcı dostudur. Her takımın farklı ihtiyaçlarına mükemmel uyum sağlayarak hem Agile hem de Waterfall iş akışlarını kolaylıkla yönetmemizi sağlar. Platform son derece sezgiseldir, hızlı bir şekilde yapılandırılabilir ve gösterge panelleri, özel alanlar, otomasyonlar ve daha birçok özellik ile doludur. Kullanılabilirliği gerçekten öne çıkıyor — teknik bilgisi olmayan kullanıcılar bile hızlı bir şekilde öğrenebilir, bu da platformun tüm departmanlarda sorunsuz bir şekilde benimsenmesini sağladı.

ClickUp son derece esnek ve kullanıcı dostudur. Her takımın farklı ihtiyaçlarına mükemmel uyum sağlayarak hem Agile hem de Waterfall iş akışlarını kolaylıkla yönetmemizi sağlar. Platform son derece sezgiseldir, hızlı bir şekilde yapılandırılabilir ve gösterge panelleri, özel alanlar, otomasyonlar ve daha birçok özellik ile doludur. Kullanılabilirliği gerçekten öne çıkıyor — teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar bile hızlı bir şekilde kullanmaya başlayabilir, bu da platformun tüm departmanlarda sorunsuz bir şekilde benimsenmesini sağlamıştır.

🧠 İlginç Bilgi: Çeviklikte kullanılan "Scrum" kelimesi teknolojiden değil, ragbiden gelmektedir! Tıpkı oyuncuların bir araya gelip topu birlikte ileriye doğru hareket ettirmeleri gibi, Scrum takımları da projeleri ilerletmek için yakın bir şekilde çalışır. Çeviklik, takım çalışmasını, ivmeyi ve hızlı karar almayı vurgulamak için bu adı ödünç almıştır.

2. Jira (Yazılım geliştirme planlama ve izleme için en iyisi)

jira aracılığıyla

Jira, modern yazılım geliştirme ekiplerinin ihtiyaçlarını desteklemek için oluşturulmuş tam donanımlı bir platformdur. Atlassian tarafından çevik iş akışları temel alınarak tasarlanan Jira, sprint planlamasından birikmiş işlerin düzenlenmesine, hata izlemeden sürümlerin yayınlanmasına kadar her aşamada takımların işleri kontrol altında tutmasına yardımcı olur.

Jira, geliştiricilerin halihazırda kullandığı araçlarla derinlemesine entegre olur. GitHub ve Bitbucket gibi kaynak kontrol platformlarından CI/CD araçlarına ve test paketlerine kadar, Jira merkezi komut merkezi görevi görür ve teknoloji yığınınızın tamamından güncellemeleri ve bağlamı alır.

FogBugz gibi eski araçların aksine, Jira çok daha modern, ölçeklenebilir ve özelleştirilebilir bir deneyim sunar.

Jira'nın en iyi özellikleri

Çevik geliştirme için özel olarak tasarlanmış epik, hata ve kullanıcı hikayeleri gibi gelişmiş sorun türlerini kullanın

Özel kurallarla tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek sorunları otomatik olarak kapatın veya biletleri yeniden atayın

Koddan dağıtımına kadar tam görünürlük için Bitbucket, GitHub ve CI/CD araçlarıyla derin entegrasyon sağlayın

Yerleşik çevik şablonlar ve yol haritaları ile sprintleri planlayın, birikmiş işleri düzenleyin ve dönüm noktalarını izleyin

Sorunları özetlemek, içerik oluşturmak ve akıllı öneriler almak için yapay zeka destekli özelliklerden yararlanın

Jira sınırlamaları

İlk kurulum ve yapılandırma, özellikle daha küçük takımlar veya yeni kullanıcılar için bazı Jira alternatiflerine kıyasla zorlayıcı gelebilir

Jira fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 7,53 $'dan başlar

Premium: Kullanıcı başına aylık 13,53 $'dan başlar

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Jira puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (6.500+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (15.200+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Zaten Jira kullanıyor ama ClickUp'ın esnekliğini mi istiyorsunuz? Sıfırdan başlamanıza gerek yok — ClickUp'ın Jira içe aktarma aracını kullanarak sorunlarınızı, projelerinizi ve iş akışlarınızı sorunsuz bir şekilde aktarın. Hızlı, özelleştirilebilir ve takımınızın hiçbir şeyi kaçırmadan çalışmaya devam etmesini sağlar.

3. YouTrack (Sorun izleme ve çevik iş akışı yönetimi için en iyisi)

youTrack aracılığıyla

YouTrack, esnek proje yönetimi ve sorun izleme için mükemmeldir. Ayrıca derinlemesine özelleştirilebilir—takımlar katı iş akışlarına zorlanmaz.

Sorun alanlarından iş akışlarına, komutlardan raporlara kadar her şeyi özelleştirebilirsiniz. Bu araç, sizin çalışma şeklinize uyar, tersi değil. FogBugz, hataları çeviklik ve derinlik olmadan izlerken, JetBrains'in YouTrack'ı, fikirden dağıtıma kadar tüm yazılım geliştirme yaşam döngüsünü çok daha net ve kontrollü bir şekilde destekler.

YouTrack, özellikle JetBrains geliştirici araçları ekosistemine zaten yatırım yapmış takımlar için caziptir.

YouTrack'in en iyi özellikleri

Scrum, Kanban veya hibrit yöntemler için özelleştirilebilir iş akışlarına sahip çevik panolar oluşturun

Akıllı arama ve komut tabanlı güncellemelerle görevleri hızlıca halledin

Sprintler boyunca çabaları izlemek için zamanı doğrudan görevler içinde takip edin

Takım performansını görselleştirmek için özelleştirilebilir raporlar ve gösterge panelleri oluşturun

Tartışmaları özetlemek, yanıtlar oluşturmak ve görevler oluşturmak için AI destekli yardım kullanın

YouTrack sınırlamaları

UI, geliştirme veya QA takımları dışındaki kişiler için biraz karmaşık gelebilir

Güçlü olmasına rağmen, gelişmiş arama için sorgu dili öğrenme eğrisi gerektirebilir

YouTrack fiyatlandırması

Ücretsiz

11'den fazla kullanıcı: Kullanıcı başına aylık 4,40 $

YouTrack puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (90+ yorum)

YouTrack hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

YouTrack'in en iyi özelliği, esnekliği ve farklı iş akışlarına uyum sağlama yeteneğidir. Özel proje izleme süreçlerini yansıtacak şekilde özelleştirebiliyorum, bu da görev yönetimini daha verimli ve kişiselleştirilmiş hale getiriyor.

YouTrack'in en iyi özelliği, esnekliği ve farklı iş akışlarına uyum sağlama yeteneğidir. Belirli proje izleme süreçlerini yansıtacak şekilde özelleştirebiliyorum, bu da görev yönetimini daha verimli ve kişiselleştirilmiş hale getiriyor.

4. Linear (Basit geçiş, ekleme ve silme işlemleri için en iyisi)

via Linear

Linear, araçlarla uğraşmak yerine kod yazmaya daha fazla zaman ayırmak isteyen modern ürün ve mühendislik takımları için özel olarak tasarlanmıştır.

Basit geçiş, ekleme ve silme işlemlerinde mükemmeldir; bu sayede görevler arasında geçiş yapmak, durumları güncellemek, iş atamak ve alakasız öğeleri silmek veya arşivlemek son derece kolaydır.

Sorunsuz Git entegrasyonları ile commit'leri, PR'leri ve dalları sorunlarla otomatik olarak senkronize edebilirsiniz. Ayrıca döngü tabanlı planlama (Linear'ın sprint sürümü), yerleşik hız izleme ve manuel girişi azaltan güçlü otomasyonlar da elde edersiniz.

Linear AI, akıllı asistan, gelen hataları otomatik olarak sınıflandırabilir, sorun açıklamaları taslakları oluşturabilir ve hatta benzer sorunları belirleyerek birikmiş işlerinizi yönetmenize yardımcı olabilir.

Linear'ın en iyi özellikleri

Her eylem için klavye kısayollarını kullanarak son derece hızlı bir arayüzde gezin

Sürümleri ve birikmiş işleri sizin için yöneten Cycles ile geliştirme sprintlerinizi otomatikleştirin

Yerleşik iş akışlarıyla sprintleri, yol haritalarını ve sorun izlemeyi yönetin

Sorunsuz GitHub/GitLab entegrasyonu ile gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

İşlerin düzenli, odaklanmış ve eyleme geçirilebilir olmasını sağlamak için ürün biriktirme yönetimini otomatikleştirin

Doğrusal sınırlamalar

Büyük ölçekli kurumsal ihtiyaçlar veya yoğun özelleştirmeye ihtiyaç duyan takımlar için sınırlı hissedilebilir

Raporlama özellikleri, daha kurumsal odaklı Linear alternatiflerine kıyasla daha az kapsamlıdır

Doğrusal fiyatlandırma

Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 10 $

İş: Kullanıcı başına aylık 16 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Doğrusal derecelendirmeler ve yorumlar

G2 : 4,5/5 (40'tan fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

5. Zoho BugTracker (Hata izleme ve sorun çözme için en iyisi)

zoho BugTracker aracılığıyla

Her şeyi aynı anda yapmaya çalışan daha hantal platformların aksine, Zoho BugTracker sorun çözüme odaklanmıştır. Aşırı karmaşık bir sistemi öğrenmek için zaman harcamak istemeyen takımlar için bile gezinmesi kolay, temiz ve sezgisel bir arayüz sunar.

Kapsamlı Zoho ekosisteminin bir parçası olan bu sorun izleme yazılımı, diğer Zoho uygulamalarını kullanan işletmeler için özellikle mantıklı bir seçimdir. Hataları kaydetmekten sahiplik atamasına, çözüm izleme ve sonradan analizlere kadar her şey hız ve netlik için optimize edilmiştir.

Zoho'nun AI asistanı Zia, raporlar oluşturmanıza ve proje verilerinizden içgörüler elde etmenize yardımcı olabilir. Takımlar ayrıca, hata yaşam döngüsünü tam olarak yansıtan özel iş akışları tanımlayabilir, uyarıları veya eylemleri otomatik olarak tetikleyecek kurallar belirleyebilir ve hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlamak için SLA'lar ve zaman takibi kullanabilir.

Zoho BugTracker'ın en iyi özellikleri

Bildirimleri, görev bağımlılıklarını ve hatırlatıcıları yapılandırarak doğru kişilerin doğru zamanda bilgilendirilmesini sağlayın

Zoho ekosistemindeki GitHub ve Bitbucket entegrasyonlarıyla geliştirme işlemlerini senkronize edin

Sohbet, Forumlar ve daha fazlasıyla takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Güvenli ve odaklanmış erişim için rol tabanlı izinleri kullanın

Hatalara harcanan zamanı izleyin ve Hizmet Seviyesi Anlaşmalarını (SLA'lar) yönetin

Zoho BugTracker sınırlamaları

Daha geniş takımlar için daha derin entegrasyonlar eksiktir

Son derece karmaşık yazılım projeleri için daha az sezgisel olabilir

Zoho BugTracker fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları

Zoho BugTracker puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (170+ yorum)

Zoho BugTracker hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Capterra'nın bir incelemesinde şöyle yazıyor:

Geliştirdiğimiz yazılımdaki hataları raporlamamıza yardımcı olacak bir yazılım arıyordum. Şanslıyım ki Zoho Bug Tracker'ı buldum ve bizim için çok kullanışlı ve son derece kolay.

Geliştirdiğimiz yazılımdaki hataları raporlamamıza yardımcı olacak bir yazılım arıyordum. Şanslıyım ki Zoho Bug Tracker'ı buldum ve bizim için çok kullanışlı ve son derece kolay.

6. GitLab (DevOps platformu ve işbirliği için en iyisi)

gitLab aracılığıyla

Hepsi bir arada açık çekirdek DevOps komut merkezi mi ihtiyacınız var? GitLab, planlama ve kodlamadan test, güvenlik, dağıtım ve izlemeye kadar her şeyi kapsar. Basit YAML yapılandırmaları kullanarak testleri otomatikleştirebilir, güvenlik taramaları yapabilir ve kolaylıkla dağıtım gerçekleştirebilirsiniz.

Ayrıca, Kubernetes için yerleşik destek ve SAST, DAST ve bağımlılık taraması gibi entegre araçlarla GitLab, güvenliği doğrudan iş akışınıza entegre eder.

Platformun yapay zeka destekli yetenekleri, yaşam döngüsü boyunca tartışma özetleri ve kod önerileriyle takımlara yardımcı olan GitLab Duo olarak paketlenmiştir.

Esas olarak bir sorun izleyici olan FogBugz'dan farklı olarak, GitLab geliştiricilerden sürüm yöneticilerine kadar tüm takımınıza işbirliği ve daha hızlı teslimat için tek bir platform sunar.

GitLab'ın en iyi özellikleri

Yerleşik CI/CD boru hatlarını kullanarak dağıtımları otomatikleştirin ve hızlandırın

Kodlarınızı, sorunlarınızı ve belgelerinizi tek bir kaynakta merkezileştirin

Sorunları kullanarak işleri izleyin ve Epics, Iterations ve dönüm noktaları ile düzenleyin

Birleştirme isteği onaylarını ve kod incelemelerini tek bir alandan yönetin

DevOps yaşam döngünüzde sağlam güvenlik testleriyle doğrudan entegre edin

GitLab sınırlamaları

GitLab birçok özelliğe sahip olmakla birlikte, yeni kullanıcılar için karmaşık gelebilir ve kurulum, özellikle tam yığın DevOps araçlarına alışkın olmayan küçük takımlar için çok uzun sürebilir

Gelişmiş güvenlik, uyumluluk ve yapay zeka özellikleri dahil olmak üzere tüm özellikler, ücretli premium paketlere özeldir

GitLab fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 29 $ (yıllık faturalandırılır)

Ultimate: Özel fiyatlandırma

GitLab puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (840+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.180+ yorum)

GitLab hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2'de bir yorum şöyle diyor:

En çok sevdiğim şey, GitLab'ın sürüm kontrolü, CI/CD, sorun izleme ve proje yönetimini tek bir araçta bir araya getirmesidir. Platformdan ayrılmadan kod yazmaktan kodun dağıtımına kadar her şeyin ne kadar sorunsuz olduğunu gerçekten çok beğeniyorum. Yerleşik CI/CD'nin kurulumu kolaydır ve birleştirme isteği iş akışı, kod kalitesinin yüksek olmasını sağlar. Bazen, özellikle daha büyük depolar veya daha karmaşık ardışık düzenlerde biraz yavaş hissedilebilir.

En çok sevdiğim şey, GitLab'ın sürüm kontrolü, CI/CD, sorun izleme ve proje yönetimini tek bir araçta bir araya getirmesidir. Kod yazmaktan kodun dağıtımına kadar her şeyi platformdan ayrılmadan yapabilmeyi çok seviyorum. Yerleşik CI/CD'nin kurulumu kolaydır ve birleştirme isteği iş akışı, kod kalitesinin yüksek olmasını sağlar. Bazen, özellikle daha büyük depolar veya daha karmaşık ardışık düzenlerde biraz yavaş hissedilebilir.

7. Backlog (Çevik ve scrum metodolojileri için en iyisi)

backlog aracılığıyla

Çevik veya scrum iş akışları kullanıyorsanız ve zaman takibi ile birlikte hata izleme ihtiyacınız varsa, Nulab'ın Backlog uygulaması tam size göre. Proje yönetimi özelliklerini yerleşik Git ve SVN depoları gibi geliştirici araçlarıyla birleştirir, böylece takımınız planlama, izleme ve teslimat işlemlerini tek bir yerden gerçekleştirebilir.

Ayrıca sprint planlama panoları, burndown grafikleri, dönüm noktası izleme ve hikaye puanları ve kişisel projeler için destek de bulacaksınız. Ayrıca, gerçek zamanlı güncellemeler ve konu başlıklı tartışmalar, herkesin dağınıklık olmadan uyumlu çalışmasını sağlar.

Backlog'un en iyi özellikleri

Takım üyelerine görevler ve hatalar atayın, son teslim tarihleri belirleyin ve güncellemeler ve hesap verebilirlik için anında bildirimler alın

Büyük görevleri ayrıntılı üst sorunlara ve alt görevlere bölerek işleri düzenleyin

Görsel Gantt grafikleri ve Kanban panoları ile sprintleri esnek bir şekilde planlayın

Burndown grafikleri ve kapsamlı raporlama araçlarıyla ilerlemeyi izleyin ve darboğazları belirleyin

Dahili dokümantasyon ve sorunsuz takım işbirliği için wiki sayfaları oluşturun

Backlog sınırlamaları

Yalnızca temel raporlama ve analiz özelliklerine sahiptir, bu da veri odaklı takımların derinlemesine içgörüler elde etmesini veya gelişmiş raporlar oluşturmasını zorlaştırır

Saatleri otomatik olarak kaydetmek için yerleşik bir zaman takibi bileşeni olmadığından, zamanı manuel olarak izlemeniz gerekir

Backlog fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: 35 $/ay

Standart: 100 $/ay

Premium: 175 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Backlog puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (380+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (158+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Backlog hakkında ne diyor?

G2'de bir yorum şöyle diyor:

Bu aracı hata izleme için kullanıyorum. Ben ve takımımın hataları hızlı bir şekilde bulup düzeltmemize yardımcı oluyor. Bu aracı kullanmaya başlamadan önce hataları izlemek için Excel tabloları kullanıyorduk. Ancak bu çok zaman alıyordu ve bazen geliştiriciler için kafa karıştırıcı olabiliyordu. Artık bu araçla her şey kolaylaştı ve geliştiriciler de kolayca anlayabiliyor. Tek sevmediğim şey, mobil uygulamalarının çok yavaş olması.

Bu aracı hata izleme için kullanıyorum. Ben ve takımımın hataları hızlı bir şekilde bulup düzeltmemize yardımcı oluyor. Bu aracı kullanmaya başlamadan önce hataları izlemek için Excel tabloları kullanıyorduk. Ancak bu çok zaman alıyordu ve bazen geliştiriciler için kafa karıştırıcı olabiliyordu. Artık bu araçla her şey kolaylaştı ve geliştiriciler de kolayca anlayabiliyor. Tek sevmediğim şey, mobil uygulamasının çok yavaş olması.

8. Trello (Takım işbirliği ve görev yönetimi için en iyisi)

trello aracılığıyla

Görevleri ve hataları aynı kolaylıkla izleyebilen, özelleştirilebilir bir arayüze sahip harika bir yazılım mı arıyorsunuz? Takımların sezgisel bir pano ve kart sistemi aracılığıyla işleri organize etmesine, önceliklendirmesine ve yürütmesine yardımcı olan, son derece görsel ve kullanıcı dostu bir proje yönetimi aracı olan Trello ile tanışın.

Trello, özel bir sorun izleme aracı olmasa da, hata izleme iş akışları için yapılandırılabilen esnek panolar, listeler ve kartlar sunar. Kanban'ın basitliği etrafında tasarlanan Trello, özel bir hata izleme panosu oluşturmanıza, farklı hata durumlarını temsil etmek için listeler kullanmanıza ve çözüm için takım üyelerine kartlar atamanıza olanak tanır.

Bu görev ve işbirliği aracı, teknik ve teknik olmayan rollerdeki tüm takım için özel olarak tasarlanmıştır. FogBugz'un doğal olarak desteklemediği fonksiyonlar arası görünürlük'ü teşvik eder.

Bir Atlassian ürünü olan Trello, iletişimi ve planlamayı kolaylaştırmak için Atlassian Intelligence'ı da içerir.

Trello'nun en iyi özellikleri

Kartları taşıma, son teslim tarihlerini ayarlama veya hatırlatıcılar gönderme gibi tekrarlayan eylemleri Butler otomasyonu ile otomatikleştirin

Power-Ups kullanarak Slack, Google Drive ve daha fazlası gibi araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre edin

Proje planlama, sprint izleme ve içerik takvimleri için şablonları kullanın

AI'dan yararlanarak eyleme geçirilebilir görev listeleri oluşturun ve bilgileri doğrudan kartlar içinde özetleyin

Formlar aracılığıyla hata raporları toplayın , ekran görüntülerini ekleyin ve Hipporello Service Desk veya Marker gibi güçlendiricilerle rapor edenlerle iletişim kurun

Trello sınırlamaları

Karmaşık projeler, Trello'nun sağladığından daha fazla yapıya ihtiyaç duyabilir

Özel alanlar ve karmaşık raporlama gibi özel hata izleyicilerde bulunan gelişmiş özellikler yoktur

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 6 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 12,5 $

Enterprise: Kullanıcı başına yıllık 210 $

Trello puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (13.700+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (23.600+ yorum)

ClickUp ile izleyin, düzeltin ve daha fazlasını yapın!

Yazılım geliştirme sadece harika kod yazmakla ilgili değildir; takımları, araçları ve iş süreçlerini sorunsuz bir şekilde bir araya getirmekle ilgilidir.

Kullanıcı hikayelerini yönetmekten hata izlemeye ve kod inceleme oturumları düzenlemeye kadar, çevik takımların işleyişini gerçekten anlayan bir proje yönetimi aracına ihtiyacınız var.

ClickUp'ın özel iş akışları, Scrum, Kanban, çevik veya her ikisinin bir karışımını kullanıyor olsanız da, takımınızın tercih ettiği yöntemlere uyum sağlar.

Proje yönetimi, sorun izleme ve takım işbirliğini tek bir platformda birleştirerek, birden fazla araçla uğraşma ihtiyacını ortadan kaldırır. Ürün yöneticileri, geliştiriciler ve müşteri başarı takımları aynı bilgi kaynağı üzerinden çalıştığında, işlevler arası işbirliği doğal hale gelir!

Geliştirme döngünüzü hızlandırmaya, maliyetleri azaltmaya ve daha iyi ürünler sunmaya hazır mısınız?

ClickUp'a bugün kaydolun (ücretsizdir)!