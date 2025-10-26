Sanal İşbirliği için En İyi 10 Teamflow Alternatifi

Takımınız bir sanal ofis platformuna ilk kez giriş yaptığında, genellikle iki yoldan biri izlenir:

Herkes heyecanlı, tıklamalar yapıyor, masalarını özel hale getiriyor. Herkes kafası karışık, sessiz ve bunun da Cuma gününe kadar açmayı unutacakları başka bir araç olup olmayacağını merak ediyor.

Teamflow gibi sanal ofisler takımları bir araya getirmeyi amaçlar, ancak genellikle sohbetler, belgeler ve görevler arasında dağınık bir bağlam bırakırlar. Sonuç? "Bu konudaki son gelişmeler nedir?" veya "İhtiyacım olan dosya nerede?" gibi soruları yanıtlamak için her gün bir arayışa girersiniz. Bu kayıp bağlam ve araçlar arasında geçiş yapmak, işin yayılması olarak tanımlanır: takımınızın verimliliğini ve potansiyelini sürekli olarak azaltan bir durumdur. Doğru alternatif, takımınızı bir araya getirmeli ve tüm içeriği tek bir yerde tutmalıdır. Bu blog yazısında, sanal işbirliğine farklı yaklaşımlar sunan 10 Teamflow alternatifini bir araya getirdik. Hadi başlayalım! 🎯

En İyi Teamflow Alternatiflerine Genel Bakış

Bunlar, karşılaştırılan en iyi Teamflow alternatifleridir. 📄

Araç En uygun En iyi özellikler Fiyatlandırma* ClickUp Uzaktan toplantıları, güncellemeleri ve asenkron işbirliğini tek bir yerden yönetin Takım boyutu: Hibrit, asenkron ve dağıtım takımları için idealdir ClickUp Sohbet, Clips aracılığıyla asenkron video, AI Notetaker ile toplantı özetleri, ClickUp Brain ve ClickUp Brain MAX ile yerleşik proje zekası Sonsuza Kadar Ücretsiz, kurumsal için özel seçenekler mevcuttur. SpatialChat Etkileşimli uzaktan etkinlikler ve spontan konuşmalar düzenlemeTakım boyutu: Etkinlik takımları ve uzaktan çalışan gruplar için ideal Uzamsal ses, geçici mesajlar, gizli sohbetler, bölgeli sunumlar Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 5 $'dan başlayan ücretli planlar (Sanal Ofis) Toplayın Takımların doğal bir şekilde hareket edip etkileşim kurabileceği bir 2D ofis oluşturun Takım boyutu: Yaratıcı ajanslar ve oyun sever takımlar için ideal Piksel harita oluşturucu, uzamsal ses, walk-in toplantılar, gizli alanlar Ücretsiz (10 kullanıcıya kadar); Kullanıcı başına aylık 7 $'dan başlayan ücretli planlar Kumospace Sanal kat planları ve kişisel masalarla gerçek ofis düzenlerini taklit etme Takım boyutu: Gerçekçi sanal genel merkezler isteyen takımlar için ideal Kat navigasyonu, masa rezervasyonu, görsel oda rezervasyonu ve özel markalama Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 16 $'dan başlayan ücretli planlar ivCAMPUS Akademik ş Akışlarını göz önünde bulundurarak sanal kampüsler tasarlama Takım boyutu: Üniversiteler, kolejler ve eğitim merkezleri için ideal Sanal ofis saatleri, etkileşimli dersler, devam izleme, kampüs çapında etkinlikler Ücretsiz deneme; Özel fiyatlandırma Sococo Sanal ofis kurulumunda yapılandırılmış uzaktan çalışma ş akışları yürütmeTakım boyutu: Verimlilik odaklı takımlar ve KOBİ'ler için ideal Oda tabanlı ş Akışları, kullanılabilirlik durumu ve arşivlenmeye hazır alanlar Kullanıcı başına aylık 14,99 $'dan başlayan fiyatlarla Tandem Toplantı planlamadan anlık sesli sohbetlere katılınTakım boyutu: Hızlı etkileşimlere ihtiyaç duyan hızlı tempolu takımlar için idealdir Anlık sesli/video aramalar, etkinlik göstergeleri, ekran paylaşımı Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 59 $'dan başlar (10 kullanıcı) Teemyco Sosyal özelliklerle markalı dijital çalışma alanlarını özel yapma Takım boyutu: Marka bilincine sahip takımlar ve iç operasyon ekipleri için ideal Oda markalama, ilan panoları, Slack/takvim entegrasyonlar, kahve molası araçları 14 günlük ücretsiz deneme; Kullanıcı başına aylık 8 $'dan başlayan ücretli planlar Slack Kanallar ve konu aracılığıyla metin odaklı takım iletişimini koordine etme Takım boyut: Yapılandırılmış mesajlaşma ihtiyacı olan uzaktan çalışan takımlar için ideal Kanallar, konu yanıtları, bot ş akışları, 2K+ uygulama entegrasyonlar Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 8,75 $'dan başlayan ücretli planlar Roam Değişen toplantı ihtiyaçlarına uyum sağlamak için sanal çalışma alanlarını yeniden şekillendirin Takım boyutu: Müşteri ile yüz yüze çalışan ve proje tabanlı ekipler için idealdir Yapılandırılabilir odalar, harici erişim, etkileşimli araçlar ve oda arşivleri Kullanıcı başına aylık 18,88 $'dan başlayan fiyatlarla

📖 Ayrıca okuyun: Kullanılacak En İyi Ekran Kaydetme Chrome Uzantıları

Neden Teamflow Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

İşte birçok takımın Teamflow alternatiflerini aramaya başlamasının nedenleri:

ş Akışı değişti: Hibrit veya asenkron takımlar daha az varlık, daha fazla esneklik gerektirebilir

Anahtar entegrasyonlar eksik: Uzaktan iş araçlarınızla bağlantı kurmazsa, yardımcı olmaktan çok işleri aksatır

potansiyel müşteriler veya İK için görünürlük yok:* Sınırlı veriler, kullanımı izlemeyi veya eksiklikleri tespit etmeyi zorlaştırır

çok katı geliyor: *Mekansal kurulum, hızlı hareket eden veya fonksiyonel takımlar için uygun olmayabilir

Daha iyi asenkron seçeneklere ihtiyacınız var: Odaklanma ve esnekliğe değer veren takımlar, asenkron Odaklanma ve esnekliğe değer veren takımlar, asenkron ekip iletişimi için geliştirilmiş araçları tercih edebilir

🧠 İlginç Bilgi: Uzaktan çalışma pozisyonları artıyor. FlexJobs , tamamen uzaktan çalışılan pozisyonların %8 arttığını bildirdi. En büyük talep bilgisayar ve BT alanında, ardından proje yönetimi, satış, operasyonlar ve sağlık hizmetleri geliyor.

En İyi Teamflow Alternatifleri

İşte en iyi Teamflow alternatifleri için seçimlerimiz. 👇

clickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz* Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, bu nedenle önerilerimizin gerçek ürün değere dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet aşağıda yer almaktadır.

1. ClickUp (Tek bir çalışma alanında toplantıları yürütmek, kaydetmek ve eyleme geçirmek için en iyisi)

ClickUp Chat ile uzaktan işbirliğini destekleyin ClickUp Chat'te anahtar vergisi olmadan uzaktan işbirliğini kolaylaştırın

ClickUp'ın Uzaktan Takım Proje Yönetimi Yazılımı, uzaktan çalışan takımlara bağlam değiştirmeden konuşabilecekleri, iş atayabilecekleri, güncellemeleri kaydedebilecekleri ve sonuçları izleyebilecekleri tek bir yer sunar. ClickUp, tüm işlerinizi tek bir yapay zeka destekli, birleşik çalışma alanına getirerek iş dağınıklığını ortadan kaldırır. İşte nasıl:

Görevlerin bulunduğu yerde konuşun

ClickUp Chat, konuşmaları görevlerinize, listelerinize veya projelerinize bağlı tutar, böylece bağlam tartışma ile birlikte ilerler.

ClickUp Brain'den ClickUp Sohbet konuları özetlemesini isteyin

Böylece, bir tasarımcı haftalık senkronizasyonda bir sorunu işaretlediğinde, bunu görev sohbete ekleyebilir, geliştirme takımını etiketleyebilir ve hemen bir takip görev oluşturabilirsiniz. Sorunu yeniden ifade etmenize veya güncellemeleri araçlar arasında kopyalayıp yapıştırmanıza gerek yoktur.

Ve yerleşik AI asistanı ClickUp Brain, bunu daha da sorunsuz hale getirir. Örneğin, birisi daha sonra konuya katılır ve neler olduğunu sorarsa, tüm konuşmayı özetleyebilir ve o ana kadar yapılan işe bağlantı verebilir.

💡 Bonus: Sanal ofisten daha fazlasını sunan bir uygulama mı arıyorsunuz? ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint ve bağlı tüm uygulamalarınızda ve ayrıca web'de anında arama yaparak dosyaları, belgeleri ve ek dosyaları hızlı bir şekilde bulun

Talk to Text özelliği ile sorular sorabilir, notlar dikte edebilir ve işlerinizi sesinizle yönetebilirsiniz — nerede olursanız olun, tamamen ellerinizi kullanmadan ücretsiz

ChatGPT, Claude ve Gemini gibi birbirinden bağımsız düzinelerce AI aracını, tüm iş ve AI yeteneklerinizi bir araya getiren tek bir birleşik, kurumsal kullanıma hazır platformla değiştirin ClickUp Brain MAX 'ı deneyin — işinizi bildiği için sizi gerçekten anlayan AI Süper Uygulaması. AI araçlarının karmaşıklığını bir kenara bırakın, sesinizi kullanarak işlerinizi tamamladı, belgeler oluşturun, takım üyelerine görevler atayın ve daha fazlasını yapın. ClickUp Brain MAX'taki Talk to Text ile fikirleri yakalayın, talimatları paylaşım yapın ve işleri 4 kat daha hızlı tamamlandı

Toplantılar olmadan hızlı bağlam paylaşımını gerçekleştirin

Elbette her şey metinle halledilemez. Takımınız farklı zaman dilimlerinde iş yapıyorsa, asenkron video genellikle daha kolaydır. ClickUp Clips, platform içinden ekranınızı ve sesinizi kaydetmenizi sağlar.

Asenkron güncellemeler için ClickUp Clips'i kullanın ve bunları aynı alana net eylem öğelerine dönüştürün

Ürün yöneticisinin yol haritası incelemesine katılamadığını varsayalım. AI ekran kaydedicileri kullanarak güncellemeleri gözden geçirir, görev paylaşımı yapar ve ClickUp Brain'in anahtar kararları otomatik olarak özetlemesini sağlarsınız. Takım, nelerin değiştiğini, bunun neden önemli olduğunu ve nelerin takip edilmesi gerektiğini görür. Daha fazla bilgi için bu video'yu izleyin:

Ya da gerçek hayatta yetişmek istiyorsanız, ClickUp SyncUps uzaktan çalışan takımları, çalışma alanınızın içinde hızlı ve yapılandırılmış kontrollerle uyumlu hale getirir.

Ayrıca, Clips'ler açıkladıkları iş ile bağlantılı kaldığı için, olağan gidip gelme işlemlerini atlayabilirsiniz. Herkes, araçlar arasında geçiş yapmadan ClickUp'ta yorumlarda yanıt verebilir, değişiklik talep edebilir veya yeni Görevler oluşturabilir.

Uzaktan işinizi kaos ücretsiz planlayın

Ücretsiz şablon alın ClickUp Uzaktan İş Planı Şablonu ile işe alım sürecini takip edin, takımları uyumlu hale getirin ve kapasiteyi yönetin

Artık yapı, iletişim kadar önemlidir. ClickUp Uzaktan Çalışma Planı Şablonu, bunu ilk günden itibaren oluşturmanıza yardımcı olur. Şablon ayrıca yerleşik iş yükü görünümleri ve gösterge tabloları içerir.

Yöneticiler, ayrı bir kaynak bulma aracı kullanmadan aşırı yüklemeleri erken tespit edebilir, işleri yeniden atayabilir ve darboğazları önleyebilir. ClickUp Brain, ilerlemeyi özetleyerek, sonraki adımları önererek veya ilgili görevleri ortaya çıkararak boşlukları doldurur.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Toplantıları anında kaydedin ve özetleyin: ClickUp'ın AI Notetaker özelliğini kullanarak aramaları kaydedin. ClickUp'ın AI Notetaker özelliğini kullanarak aramaları kaydedin. ClickUp'ın Toplantılar bölümünün bir parçası olan bu özellik, parmağınızı bile kıpırdatmadan transkriptler, özetler ve görevler oluşturmanızı sağlar

İşin yapıldığı yerde yazın: ClickUp Belge içinde gündemler oluşturun, notlar ekleyin ve sonraki adımları atayın, böylece araçlar arasında hiçbir şey kaybolmasın

*favori araçlarınızı senkronizasyon edin: Zoom, Outlook, Google Drive ve daha fazlasını ClickUp entegrasyonları ile bağlayın, böylece güncellemeler, dosyalar ve toplantılar tek bir yerde kalır

Hızlı aramalara geçin: Engelleri hızlı bir şekilde çözmek ve bağlamı bozmamak için ClickUp Sohbet içinde doğrudan sesli veya video SyncUp'lar başlatın

Masaüstünüzden çalışma alanınızla iletişim kurun: ClickUp Brain MAX'ı kullanarak sesli komutlarla gezin, sorular sorun ve ücretsiz ellerinizi kullanmadan işlerinizi yönetin ClickUp Brain MAX'ı kullanarak sesli komutlarla gezin, sorular sorun ve ücretsiz ellerinizi kullanmadan işlerinizi yönetin

*haftanızı otomatik olarak planlayın: ClickUp Takvim'in , takımınızın uygunluk durumuna ve son teslim tarihlerine göre görevler ve toplantılar için ideal zaman aralıkları önermesine izin verin

*i̇ş başlamadan önce uyum sağlayın: ClickUp'taki iletişim plan şablonlarını kullanarak neyin, ne zaman ve kiminle paylaşılacağını belirleyin ve beklentileri hızlı bir şekilde belirleyin

ClickUp sınırları

Çok fazla özellik, ilk kez kullanıcılar için zorlayıcı olabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Reddit'teki bir kullanıcı şunları paylaşım yaptı:

ClickUp Brain, dürüst olmak gerekirse, bana çok fazla zaman kazandırıyor. Oldukça verimli ücretsiz sürümleri olan AI araçları olduğunu biliyorum, ancak sekmeler arasında sürekli geçiş yapmak çok yorucu. Ve dürüst olmak gerekirse, yoğun bir şekilde iş yaparken yapmak istediğim son şey bu. İçerik sektöründe çalıştığım için AI'yı öncelikle yazmak için kullanıyorum. Ayrıca yazdıklarımı da düzenleme (harika!). Bana gerçekten yardımcı olan bir diğer şey de Belge. Biçim seçeneklerini, özellikle de afişleri çok seviyorum. Çok sevimli!

ClickUp Brain, dürüst olmak gerekirse, bana çok fazla zaman kazandırıyor. Oldukça verimli ücretsiz sürümleri olan AI araçları olduğunu biliyorum, ancak sekmeler arasında sürekli geçiş yapmak çok yorucu. Ve dürüst olmak gerekirse, yoğun bir şekilde iş yaparken yapmak istediğim son şey bu. İçerik sektöründe çalıştığım için AI'yı öncelikle yazmak için kullanıyorum. Ayrıca yazdıklarımı da düzenleme (harika!). Bana gerçekten yardımcı olan bir diğer şey de Belge. Biçimlendirme seçeneklerini, özellikle de afişleri çok seviyorum. Çok sevimli!

💡 Profesyonel İpucu: Toplantılarda söylenenleri unutmaktan bıktınız mı? ClickUp AI Notetaker 'ı kullanarak notları, eylem öğelerini ve kararları otomatik olarak kaydedin, ardından bunları görevlerle ilişkilendirerek takımınızın her zaman senkronizasyon içinde kalmasını sağlayın.

2. SpatialChat (Etkileşimli etkinlik düzenlemek için en iyisi)

spatialChat aracılığıyla

SpatialChat'in uzaktan işbirliği aracı, tıpkı gerçek bir etkinlikte olduğu gibi, sıkıcı konuşmalardan uzaklaşıp daha ilginç gruplara doğru yönelmenizi sağlar. Yüzen kafalardan oluşan bir ızgarada sıkışıp kalmazsınız; dolaşabilir ve sohbetlere organik bir şekilde katılabilirsiniz.

Uzamsal ses, insanlara yaklaştıkça onların konuşmalarını duymanızı sağlar ve etkinliklere katılmaya değer kılan doğal "oh, ne hakkında konuşuyorsunuz?" anlarını yaratır.

SpatialChat'in en iyi özellikleri

Katılımcıların daha küçük gruplara ayrılıp doğal bir şekilde gruplar oluşturabilecekleri ağ oluşturma amaçlı sanal etkinlikler düzenleyin

Seçtiğiniz süre sonunda silinen geçici mesajlar gönderin; canlı etkinlikler sırasında geçici bağlantıları veya hızlı güncellemeleri paylaşım için mükemmeldir

Katılımcıların, "gizli olarak konuşabilir miyiz?" gibi garip anlar yaşamadan ana gruptan adım atabilecekleri akıcı gizli konuşmalar gerçekleştirin

Kişilerin belirlenen alanlarda sohbet etmelerine izin verirken, sunumları sanal alanınızın belirli alanlarına aktarın

SpatialChat sınırları

Bu araç, uzamsal etkileşim kavramlarına aşina olmayan kullanıcılar için bir öğrenme eğrisi gerektirir

Yapılandırılmış toplantı biçimlerini tercih eden katılımcılar için bu durum zorlayıcı olabilir

Markalı deneyimler için özel seçeneklerin sınırı vardır

SpatialChat fiyatlandırması

Ücretsiz

Sanal ofis: Kullanıcı başına aylık 5 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 12 $

SpatialChat puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (130'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar SpatialChat hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

SpatialChat, arkadaşlarınızla veya iş arkadaşlarınızla toplantı yapabileceğiniz sanal bir alan sağlar. Favori özelliğim, odayı paylaşabilmeniz ve konuşma sesinin, sırasıyla yaklaştıkça veya uzaklaştıkça artması veya azalmasıdır. Ayrıca ekranınızı veya bir videoyu, sanki ekranda oynatılıyormuş gibi paylaşabilirsiniz.

SpatialChat, arkadaşlarınızla veya iş arkadaşlarınızla toplantı yapabileceğiniz sanal bir alan sağlar. Favori özelliğim, odayı paylaşabilmeniz ve konuşma sesinin, sırasıyla yaklaştıkça veya uzaklaştıkça artması veya azalmasıdır. Ayrıca ekranınızı veya bir videoyu, sanki ekranda oynatılıyormuş gibi paylaşabilirsiniz.

🔍 Biliyor muydunuz? Tamamen uzaktan çalışanlar, bağlılık açısından ofiste çalışan meslektaşlarından sürekli olarak daha iyi performans gösterir. Gallup'un raporuna göre, uzaktan çalışanların %31'i yüksek düzeyde bağlılık hissederken, hibrit roller ve bazı uzaktan çalışmaya izin veren yerinde roller için bu oran %23, uzaktan çalışmaya izin vermeyen roller için ise sadece %19'dur.

3. Gather (Piksel sanat ofis ortamları için en iyisi)

gather aracılığıyla

Ofis hayatının iş yerine takılmaktan çok daha yakın hissettirdiği zamanları hatırlıyor musunuz? Gather, Super Nintendo oyunlarındakine benzeyen 2D piksel ortamları sayesinde o enerjiyi geri getiriyor.

Takım üyeleriniz, toplantı odaları, kahve alanları ve rastgele dekoratif bitkilerle donatılmış özel olarak tasarlanmış ofis alanlarında dolaşan küçük avatarlar olarak görünür.

Yakınlık sesi, doğal etkileşimler yaratır. Birinin masasına gidip konuşma başlatabilirsiniz. Bu, o spontane "hey, çabuk bir soru..." anlarını ne kadar özlediğinizi fark edene kadar can sıkıcı gelebilir.

En iyi özellikleri bir araya getirin

Sezgisel bir harita düzenleyici kullanarak, farklı eylemleri tetikleyici mobilyalar, dekorasyonlar ve etkileşimli nesnelerle tamamlanan ayrıntılı ofis düzenleri oluşturun

Meslektaşlarınıza yaklaştıkça sesler yükselirken, uzaklaştıkça sesler alçaldığı için gerçek mekansal dinamikleri taklit eden doğal konuşma akışını deneyimleyin

Konferans odalarına girerek ve alandaki diğer katılımcılarla otomatik olarak bağlantı kurarak konferans odalarını rezerve edin

Takım üyelerinin girmek için açık izin alması gereken gizli ofisler ve sessiz alanlar tasarlayın

Sınırları toplayın

Yazılımın piksel sanat stili tüm profesyonel kitlelere hitap etmeyebilir

Avatarın sorunsuz hareket etmesi ve ses kalitesinin iyi olması için iyi bir internet bağlantısı gerekir

Gather, derinlemesine odaklanma zamanına ihtiyaç duyan takım üyeleri için dikkat dağıtıcı olabilir

Fiyatları toplayın

Ücretsiz (10 kullanıcı için)

Premium: Kullanıcı başına aylık 7 $

Derecelendirmeleri ve yorumları toplayın

G2: 4,9/5 (260'tan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Gather hakkında ne diyor?

Reddit konu alıntısı:

Takımımız tüm iç toplantılar için bu aracı yoğun bir şekilde kullandı. Tamamen uzaktan çalışan bir ekip olarak, tüm gün bu aracı kullandık. Konuşmaya hazır olduğumuzu önceden bildirmek için harika bir yoldu. "Sohbet edebilir miyiz?" diye birine mesaj atmaya gerek kalmıyordu. Bu özelliği gerçekten çok beğendim.

Takımımız tüm iç toplantılar için bu aracı yoğun bir şekilde kullandı. Tamamen uzaktan çalışan bir ekip olarak tüm gün bu aracı kullandık. Konuşmaya hazır olduğumuzu önceden bildirmek için harika bir yoldu. "Sohbet edebilir miyiz?" diye birine mesaj atmaya gerek kalmıyordu. Bu özelliği gerçekten çok beğendim.

🎥 İzleyin: ClickUp, takımınızın nasıl iş yaptığı konusunda nasıl kökten bir değişim yaratabilir?

4. Kumospace (Sanal odalarla gerçekçi ofis kopyaları oluşturmak için en iyisi)

kumospace aracılığıyla

Kumospace, şirketinizin fiziksel düzenini, dinlenme odasındaki tuhaf motivasyon posterlerine kadar yeniden oluşturabileceğiniz fotogerçekçi ortamlar sunar. Bu Teamflow alternatifi, uzamsal hafızaya odaklanarak, uzaktan çalışanların Becky'nin masasına fiziksel olarak yürüyebildikleri veya pazarlama ekibinin köşesinde kahve alabildikleri zamanki zihinsel haritalarını korumalarına yardımcı olur.

Aynı düzeni, işe gidip gelme zahmeti olmadan kullanabilirsiniz. Ayrıca, gerçek hayatta pahalı tadilatlar gerektiren alanları özel hale getirme olanağına da sahip olursunuz.

Kumospace'in en iyi özellikleri

Asansörlere veya merdivenlere tıklayarak farklı katlar ve departmanlar arasında gezinin, geleneksel ofis binalarının hiyerarşik yapısını koruyun

İş arkadaşlarınızın yürüyerek ziyaret edebileceği kişisel masalar ve iş istasyonları talep edin, fiziksel ofislerde gerçekleşen gayri resmi görüşmeleri koruyun

Sanal toplantı kurallarını korumak için gerçek zamanlı doluluk ve uygunluk durumunu gösteren görsel bir arayüz üzerinden toplantı odaları rezerve edin

Ofis genelinde tutarlı tasarım standartlarını ve marka unsurlarını korurken, bireysel çalışma alanlarının estetiğini özel hale getirin

Kumospace sınırları

Daha yüksek kaynak gereksinimleri eski bilgisayarları yavaşlatabilir

Ayrıntılı ofis kopyaları oluşturmak için gereken kurulum süresi oldukça uzundur

Aylık maliyetler, daha büyük takımlar için hızla artabilir ve kullanıcıları Kumospace alternatiflerini aramaya zorlayabilir

Kumospace fiyatlandırması

Ücretsiz

İş: Kullanıcı başına aylık 16 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Kumospace puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (250'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

📚 Ayrıca Okuyun: En İyi Zoom Alternatifleri

5. ivCAMPUS (Eğitim kurumları için en iyisi)

ivCAMPUS aracılığıyla

Düzenli Zoom dersleri, özellikle kameraları kapalı olan 200 öğrenciyi derse dahil etmeye çalışırken, boyanın kurumasını izlemek gibi hissettirir. ivCAMPUS, akademik yaşam için iş sanal kampüsler oluşturur.

Öğrencilerin görsel olarak ellerini kaldırabilecekleri interaktif amfiler, grup projeleri için çalışma salonları ve ofis saatleri için uygun kuyruk sistemlerine sahip profesör ofislerini düşünün.

Teamflow'a alternatif olan bu yazılım, eğitim ihtiyaçlarını genel toplantı yazılımlarına zorla uydurmaya çalışmak yerine akademik ş akışlarını anlar.

ivCAMPUS'un en iyi özellikleri

Öğrencilerin sıradaki yerlerini ve tahmini bekleme sürelerini görebilecekleri görsel kuyruk sistemleri ile sanal ofis saatleri oluşturun

Anketler, küçük grup tartışmaları ve işbirliğine dayalı beyaz tahtalar ile etkileşimli dersler başlatın ve büyük sınıflarda oturum boyunca öğrencilerin ilgisini canlı tutun

Sürükleyici bir deneyim için uzamsal etkileşimler aracılığıyla katılım ve katılımı otomatik olarak izleme

Kapasite yönetimi ve kalabalık akış kontrolleri ile oryantasyonlar, kariyer fuarları ve mezuniyet törenleri gibi kampüs çapındaki etkinlikleri koordine edin

ivCAMPUS sınırları

Öncelikle eğitim amaçlı kullanımlar için tasarlanmış olup, kurumsal uygulamaları sınırlamaktadır

Sanal ortam navigasyonuna aşina olmayan öğretim üyeleri için eğitim gerektirir

Mevcut öğrenci bilgi sistemleriyle entegrasyonlar zorlukları

ivCAMPUS fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Özel fiyatlandırma

ivCAMPUS puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %48'i, iş-yaşam dengesi için hibrit çalışmanın en iyisi olduğunu söylüyor. Ancak, %50'si hala çoğunlukla ofiste çalıştığı için, farklı konumlar arasında uyumu sağlamak zor olabilir. Ancak ClickUp, uzaktan, hibrit, asenkron ve bunların arasındaki her türlü takım için tasarlanmıştır. ClickUp Chat ve Atanan Yorumlar ile takımlar, sonsuz toplantılar yapmadan hızlı bir şekilde güncellemeleri paylaşım, geri bildirimde bulunabilir ve tartışmaları eyleme dönüştürebilir. ClickUp Belge ve ClickUp Beyaz Tahta ile gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın, yorumlardan doğrudan görevler atayın ve nerede iş yaparlarsa yapsınlar herkesin aynı sayfada olmasını sağlayın! 💫 Gerçek Sonuçlar: STANLEY Güvenlik, ClickUp'ın sorunsuz işbirliği araçları sayesinde ekip çalışması memnuniyetinde %80 artış gördü.

6. Sococo (Yapılandırılmış takım ş Akışı için en iyisi)

sococo aracılığıyla

Gather, masasını aksiyon figürleriyle süsleyen eğlenceli bir iş arkadaşıysa, Sococo takvimini renk kodlarıyla düzenleyen organize bir iş arkadaşıdır. Sanal ofisleri sosyal deneyler yerine verimlilik araçları olarak ele alır.

Farklı iş faaliyetleri için belirlenmiş odalar, net kullanılabilirlik göstergeleri ve takımınızın halihazırda günlük olarak kullandığı uygulamalarla sorunsuz entegrasyon elde edersiniz.

Sococo, uzaktan çalışmanın yeni ve deneysel olmaktan ziyade profesyonel ve verimli olmasını isteyen takımlara hitap ediyor. "Sanal ağaç evimizde oynayalım" yerine "dijital merkezimizde işimiz tamamlandı" diye düşünün

Sococo'nun en iyi özellikleri

Devam eden video prodüksiyon proje yönetimi için, takım üyelerinin gerektiğinde girip çıkabilecekleri belirli odalar belirleyin

Oda konumuna ve etkinliğine göre otomatik olarak güncellenen gerçek zamanlı durum göstergeleriyle takımın kullanılabilirliğini ve odaklanma durumunu izleyin

Arşiv odası konuşmalarını ve paylaşılan içeriği ileride başvurmak üzere saklayın, takım üyeleri değişse bile projenin sürekliliğini koruyun

Sococo sınırları

Arayüz, oyun tarzı Teamflow alternatiflerine göre daha kurumsal ve daha az ilgi çekici bir his veriyor

Oda düzenleri ve ofis tasarımı için sınırlı özel seçenekleri

Diğer platformların ücretsiz olarak sunduğu temel özellikler için bile abonelik gerektirir

Sococo fiyatlandırması

Sococo: Kullanıcı başına aylık 14,99 $ (en az 10 kullanıcı)

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 24,99 $ (en az 100 kullanıcı, yıllık faturalandırma)

Sococo puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (40'tan fazla yorum)

Capterra: 4/5 (20+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Sococo hakkında ne diyor?

G2 incelemesine göre:

Sococo'nun en yararlı yanı, hepimiz farklı konumlardan çalışıyor olsak da, uzaktaki meslektaşlarımla ofisteymiş gibi hissetmemi sağlamasıdır. Sanal ofis alanının kat planlarını özel yapabilmek ve farklı amaçlara hizmet eden odaları olan gerçek bir ofis gibi kullanabilmek hoşuma gidiyor. Çevrimiçi durum, bildirim ve toplantı araçları, iş gününün daha kişisel bir his yaratmasına yardımcı oluyor.

Sococo'nun en yararlı yanı, hepimiz farklı konumlardan çalışıyor olsak da, uzaktaki meslektaşlarımla ofisteymiş gibi hissetmemi sağlamasıdır. Sanal ofis alanının kat planlarını özel yapabilmek ve farklı amaçlara hizmet eden odaları olan gerçek bir ofis gibi kullanabilmek hoşuma gidiyor. Çevrimiçi durum, bildirim ve toplantı araçları, iş gününün daha kişisel bir havaya bürünmesine yardımcı oluyor.

🧠 İlginç Bilgi: Çalışanların yaklaşık %83'ü, hibrit/uzaktan çalışma ortamlarında ofis/iş yerinde çalışmaya göre daha verimli hissettiklerini söylüyor. Bu, esnekliğin günümüzün işgücü için en önemli önceliklerden biri haline geldiğinin açık bir göstergesidir.

7. Tandem (Anlık ses bağlantıları için en iyisi)

tandem aracılığıyla

Birine hızlı bir soru sormak istediğinizde, ancak toplantı ayarlamak saçma geldiği anları bilirsiniz, değil mi? Tandem bu sürtüşmeyi ortadan kaldırır. Herhangi bir takım üyesinin profiline tıklayarak hemen konuşmaya başlayabilirsiniz; davetler, bekleme odaları, "beni duyabiliyor musun?" ritüelleri yok.

Platform, işyerindeki çoğu konuşmanın spontane olarak gerçekleştiğini ve yönetim kurulu toplantısı gibi resmi bir ortam gerektirmediğini varsayar. Çoğu hızlı soru video gerektirmediğinden, sesli aramalar ön tanımlı olarak başlar, ancak istediğiniz zaman videoya geçebilirsiniz.

Tandem'in en iyi özellikleri

Hızlı sorular için kimlerin müsait olduğunu ve kimlerin yoğun odaklanma modunda olduğunu ve kesintiye uğramaması gerektiğini gösteren gerçek zamanlı durum göstergelerinin görünümü alın

Ek yazılım kurulum veya izin isteği olmadan, herhangi bir aktif konuşma sırasında ekran paylaşımını anında gerçekleştirin

Sürekli dikkat veya aktif izleme gerektirmeyen ince sesli ve görsel ipuçları sayesinde takım faaliyetlerinden sürekli haberdar olun

Tandem sınırları

Temel sesli ve video iletişim dışında sınır özellikler

Sürekli toplantı odaları veya devam eden projeler için özel alan yok

Kesintisiz odaklanma süresine ihtiyaç duyan takım üyeleri için rahatsız edici olabilir

Tandem fiyatlandırması

Ücretsiz

Küçük takımlar: Aylık 59 $ (en fazla 10 kullanıcı)

Orta ölçekli takımlar: 119 $/ay (en fazla 50 kullanıcı)

Büyük takımlar: 449 $/ay (sınırsız kullanıcı)

Tandem puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

⚙️ Bonus: Rahat bir iş ortamı yaratmak için bu evden iş püf noktaları ve ev ofis ipuçlarını keşfedin.

8. Teemyco (Markalı sanal ofis deneyimleri için en iyisi)

teemyco aracılığıyla

Teemyco, ofis düzeninizi dijital olarak yeniden oluşturmanıza, marka renkleri, şirket logoları ve ilham verici duvar alıntıları ile tamamlamanıza olanak tanır (ne demek istediğimizi biliyorsunuz!).

Takımlar, farklı odalarla sanal ofis düzenlerini özel hale getirebilir ve herkesin kurmak için çok iş yaptığı kurumsal kimliği korumak için şirketin marka unsurlarını dahil edebilir.

Teamflow alternatifi, uzaktan çalışmayı bir dizi rastgele video görüşmesi gibi değil, daha çok uyumlu bir işyeri kültürünün parçası gibi hissettirmeye odaklanır.

Teemyco'nun en iyi özellikleri

Önemli belgeleri ve kaynakları her odadaki sanal ilan panolarına sabitleyerek, devam eden proje bilgileri ve takım güncellemeleri için özel alanlar oluşturun

Takvim ve Slack bildirimlerini doğrudan sanal ofis ortamınıza entegre ederek işbirliğini geliştirin ve tüm iletişim kanallarının erişilebilir olmasını sağlayın

Emoji tepkileri, kahve molası düğmeleri ve diğer sosyal özellikleri kullanarak takım bağlantısını sürdürün ve başarıları kutlayın

Teemyco sınırları

Sanal ofis alanınızı tamamen özel yapmak ve markalaştırmak için çok fazla kurulum süresi gerekir

Daha basit, daha az görsel iletişim araçlarını tercih eden takımlar için bu durum zorlayıcı olabilir

Özel toplantı veya PM Teamflow alternatiflerine kıyasla sınırlı gelişmiş özellikler

Teemyco fiyatlandırması

14 günlük ücretsiz deneme

kullanıcı başına aylık 8 $

Teemyco puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (90'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Teemyco hakkında ne diyor?

G2 incelemesine göre:

Teemyco, aynı bina içindeki işbirliği bileyi kolaylaştırıyor. Tek bir tıklama ile meslektaşlarımın ofisine kolayca girebiliyorum. Bunu müşterilerimiz için de kullanıyoruz, onlar da sanal ofisimize girip çok beğeniyorlar. Artık Teams, Google Meet vb. uygulamalara gerek yok.

Teemyco, aynı bina içindeki işbirliği bileyi kolaylaştırıyor. Tek bir tıklama ile meslektaşlarımın ofisine kolayca girebiliyorum. Bunu müşterilerimiz için de kullanıyoruz, onlar da sanal ofisimize girip çok beğeniyorlar. Artık Teams, Google Meet vb. uygulamalara gerek yok.

🔍 Biliyor muydunuz? Çoğu genç işçi esnekliği bırakmaya hazır değil. Aslında, uzaktan veya hibrit rollerle çalışan Z kuşağının %77'si ve Y kuşağının %75'i, tam zamanlı olarak ofise gitmeleri gerekirse işten ayrılmayı düşüneceklerini söylüyor.

9. Slack (Metin tabanlı takım koordinasyonu için en iyisi)

slack aracılığıyla

Herkes sanal ofisler ve uzamsal ses deneyimleri oluştururken, Slack iyi yaptığı şeye sadık kalıyor: fiziksel alanlar yerine konular ve projeler etrafında takım iletişimini organize etmek.

Ofis düzeninizi yeniden oluşturmaya veya sizi dijital bir avatar olarak dolaşmaya zorlamaz. Bunun yerine, çoğu uzaktan çalışan takımın günlük gerçek zamanlı işbirliği için güvendiği metin tabanlı altyapıyı sağlar. Kanallar, konuşmaları düzenli tutarken, entegrasyonlar tüm araç yığınınızı birbirine bağlar.

Slack'in en iyi özellikleri

Toplantı planlama ve durum güncellemeleri gibi tekrarlayan görevleri gerçekleştiren iş akışı oluşturucu ve bot entegrasyonları ile rutin süreçleri otomatikleştirin

İş ile ilgili işbirliği için olgun bir pazar yeri aracılığıyla binlerce üçüncü taraf uygulamaya bağlantı kurun

Yoğun kanallardaki belirli mesajlara yanıtları tutarlılığı koruyarak, birden fazla tartışma aynı anda gerçekleşse bile

Slack sınırları

Sürekli bildirimler ve kanal çoğalması nedeniyle kullanımı zorlaşabilir

Video Calling özellikleri, Slack'in rakiplerine kıyasla oldukça geride kalıyor

Konu özellikleri, konuşmaları parçalara ayırabilir ve takip etmeyi zorlaştırabilir

Slack fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 8,75 $

İş+: Kullanıcı başına aylık 15 $

kurumsal Grid: özel fiyatlandırma

Slack puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (35.375+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (24.045+ yorum)

📚 Ayrıca okuyun: Takım Sohbeti için En İyi Slack Alternatifleri

10. Roam (Esnek sanal alanlar için en iyisi)

roam aracılığıyla

Çoğu Teamflow alternatifi, dijital bir kira sözleşmesi imzaladığınız gibi, sizi tek bir düzeni commit etmeye ve ona bağlı kalmaya zorlar. Roam ise, yapacağınız işe göre kendini yeniden şekillendiren alanlarla tam tersi bir yaklaşım benimser.

Yaratıcı oturumlar için bir beyin fırtınası odasına mı ihtiyacınız var? Odayı oluşturun. Bu öğleden sonra bir müşteri sunumunuz mu var? Aynı alanı sunum araçları ve profesyonel markalama ile yeniden yapılandırın. Yarınki eğitim atölyesi için odayı tekrar dönüştürün.

Bu işyeri esnekliği, danışmanlık firmaları, ajanslar ve proje bazında işleri önemli ölçüde değişen tüm takımların ilgisini çekmektedir.

Roam'un en iyi özellikleri

Tekrar eden toplantı türleri, müşteri sunumları veya proje aşamaları için önceden kaydedilmiş oda yapılandırmaları arasında geçiş yapın, her seferinde alanları sıfırdan yeniden oluşturmanıza gerek kalmaz

Diğer müşteri işlerine veya iç tartışmalara erişimi engelleyen güvenlik sınırlarını korurken, harici işbirlikçileri belirli proje alanlarına davet edin

İşbirliğine dayalı beyaz tahtalar, yapışkan not duvarları ve oturumlar arasında ilerlemeyi otomatik olarak kaydeden belge paylaşımı gibi kalıcı etkileşimli araçlardan yararlanın

Gelecekte benzer proje türlerinde kullanmak veya yeniden kullanmak üzere, paylaşılan tüm içerik ve yapılandırmalar dahil olmak üzere oda kurulumlarının tamamı arşivlendi

Roam sınırları

Sık sık yapılan alan yeniden yapılandırmaları, tutarlılığı tercih eden takım üyelerini şaşırtabilir

Teamflow alternatiflerine kıyasla sınırlı şablon ve ön ayar, sabit oda yapıları

Roam fiyatlandırması

2025: Aktif üye başına aylık 18,88 $

2026: Aktif üye başına aylık 19,88 $

Roam puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Roam hakkında ne diyor?

G2'de yapılan paylaşım gibi:

Roam, son birkaç aydır günlük olarak kullandığım tam bir sanal ofis. Kimlerin çevrimiçi olduğunu görmenizi, kapıları bilmenizi (sesli arama başlatmanızı) ve kimlerin kimlerle konuştuğunu görmenizi sağlar. Ekran paylaşımı, diğer kişilerin imleçlerini gösterir, böylece kullanıcılar ekran paylaşımının üzerine gelerek diğer ekranı işaret edebilir (bu gerçekten çok yararlıdır). […] Kullanmaya alışmak zaman alıyor, çünkü sezgisel değil. Bildirimler en kötüsü. Arama sadece bir bip sesi, bip sesini kaçırırsanız aramayı kaçırırsınız. Masaüstü düzeyinde (en azından Mac'in bildirim merkezinde) bekleyen bildirimler yok.

Roam, son birkaç aydır günlük olarak kullandığım tam bir sanal ofis. Kimlerin çevrimiçi olduğunu görmenizi, kapıları bilmenizi (sesli arama başlatmanızı) ve kimlerin kimlerle konuştuğunu görmenizi sağlar. Ekran paylaşımı, diğer kişilerin imlecini gösterir, böylece kullanıcılar ekran paylaşımının üzerine gelerek diğer ekranı işaret edebilir (bu gerçekten çok yararlıdır). […] Kullanmaya alışmak zaman alıyor, çünkü sezgisel değil. Bildirimler en kötüsü. Arama sadece bir bip sesi, bip sesini kaçırırsanız aramayı kaçırırsınız. Masaüstü düzeyinde (en azından Mac'in bildirim merkezinde) bekleyen bildirimler yok.

🔍 Biliyor muydunuz? Dünya Ekonomik Forumu, küresel dijital işlerde büyük bir artış olacağını öngörüyor. 2030 yılına kadar bu roller %25 oranında artarak 90 milyonun üzerinde pozisyona ulaşması bekleniyor.

ClickUp, uzaktan çalışan takımların en iyi iş yaptıkları yerdir

Takımınızın çalıştığını kanıtlamak için sanal bir ofise ihtiyacınız yok. İşlerin ilerlediği, konuşmaların net olduğu ve kimsenin birinin "çevrimiçi" görünmesini beklemek zorunda kalmadığı bir alana ihtiyacınız var

Çoğu Teamflow alternatifi çözümden çok yer tutucu gibi geliyorsa, işlerinizi halletmenize yardımcı olacak bir şey denemenin zamanı gelmiştir.

ClickUp, görevlerinizi, belgelerinizi, güncellemelerinizi ve check-in'lerinizi, kimseyi dijital bir odada oturmaya zorlamadan tek bir bağlantılı alana getirir.

ClickUp'a bugün kaydolun! ✅