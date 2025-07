not Alma, Görevler ve Verimlilik için En İyi 10 Amplenote Alternatifi

Notlarınızın daha fazla özen gerektirdiği için mi, yoksa daha fazlasını yapmasını istediğiniz için mi Amplenote alternatifleri arıyorsunuz? Anlıyoruz.

Amplenote, görevleri, birbiriyle bağlantılı notları ve fikirleri tek bir yerde bir araya getirmek için harika olsa da, herkesin dijital ihtiyaçlarına uygun olmayabilir. Belki daha şık, daha basit veya Amplenote'a pek benzeyen bir şey arıyorsunuz.

İster verimlilik uzmanı, ister minimalist, ister dijital dünyaya geçmiş bir bullet journal tutkunu olun, sizin için de bir not alma uygulaması var.

Bu derlemede, organizatörünüzün kalbini çalacak en iyi Amplenote alternatiflerini keşfedeceğiz — ya da en azından yer imleri sekmenizi. Hadi başlayalım!

Amplenote nedir?

Amplenote, not alma uygulaması ve görev yönetimini bir arada sunarak geri bağlantılar oluşturmanıza, notlarınızın içine yapılacaklar listeleri eklemenize ve temel takvim etkinliklerini senkronize etmenize olanak tanır. Ancak birçok kullanıcı, uygulamanın iş akışlarına umdukları kadar sorunsuz bir şekilde entegre olmadığını düşünüyor.

Reddit'te, kullanıcılar esnekliğini övüyor ancak gerçekten verimli bir şekilde kullanabilmek için birkaç hafta, bazen aylar gerektiğini kabul ediyor ve bu nedenle Amplenote alternatifleri arıyor. Doğrusal olmayan düşünmeyi tercih edenler, beyin fırtınası yapmayı, zihin haritaları oluşturmayı veya soyut fikirleri özgürce birbirine bağlamayı sevenler için sınırlayıcı gelebilir.

Neden Amplenote Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Amplenote'un kurulumunda takıldığınızı hissettiyseniz veya kutudan çıktığı gibi daha gelişmiş özellikler arıyorsanız, Amplenote alternatiflerini keşfetmeniz için başlıca nedenler şunlardır:

Sınırlı gerçek zamanlı işbirliği : Amplenote, sorunsuz çoklu kullanıcı düzenleme özelliğinden yoksundur, bu da ekip çalışmasını zorlaştırır

Eksik veya temel AI özellikleri : AI ile özetleme, düzenleme veya yazma araçları ya çok azdır ya da yoktur

Katı takvim ve not yapısı : Sınırlı görünümler, şablonlar ve özelleştirme seçenekleri sizi yavaşlatabilir

Daha zayıf üçüncü taraf entegrasyonları : Zaman çizelgeleri, takım işbirliği veya işlevler arası aktarımları içeren karmaşık projeleri yönetiyorsanız, Amplenote ile diğer araçlar arasında geçiş yaparak eksiklikleri gidermeye çalışabilirsiniz, örneğin : Zaman çizelgeleri, takım işbirliği veya işlevler arası aktarımları içeren karmaşık projeleri yönetiyorsanız, Amplenote ile diğer araçlar arasında geçiş yaparak eksiklikleri gidermeye çalışabilirsiniz, örneğin proje yönetimi yazılımı

Zor öğrenme eğrisi : Amplenote, güçlü olmasına rağmen, tam olarak kurulması ve kullanılması zaman ve çaba gerektirir

Eski arayüz: Amplenote hesabınızda uzun notları işlerken veya büyük, karmaşık görev listelerini yönetirken kullanıcı arayüzü hantal gelebilir. Bazı Reddit kullanıcıları, mobil uygulamanın iyileştirilmesi gerektiğini ve takvim görünümünün tam bir resim sunmadığını düşünüyor

Bununla birlikte, bu zorlukların üstesinden gelmenize yardımcı olacak sağlam özelliklere sahip bazı Amplenote alternatiflerini inceleyelim.

👀 Biliyor muydunuz? Not alma, insanlık tarihinin önemli bir parçasıdır. Eski Yunanlılar, önemli konuların kişisel kaydını tutmak için hypomnema'yı geliştirdiler. İngilizceye çevrildiğinde, bu Yunanca terim hatırlatıcı, not, kamuya açık kayıt, yorum, anekdot kaydı, taslak ve kopya anlamına gelir.

Amplenote Alternatiflerine Genel Bakış

Bu listede iş akışlarınıza veya not alma gereksinimlerinize uygun bir araç bulacaksınız:

Kullanabileceğiniz En İyi Amplenote Alternatifleri

Amplenote'un yaptıklarını yapan tüm yıldızları ve yapamadığı birkaç şeyi, şirketimizin favorisiyle başlayarak inceleyelim.

1. ClickUp (En iyi yapay zeka destekli hepsi bir arada verimlilik çalışma alanı)

ClickUp AI Notetaker ile AI'nın konuşmalarınızı yakalamasına ve bunları görevlere ve eylemlere dönüştürmesine izin verin

ClickUp, iş için hepsi bir arada uygulama ve Amplenote'a cazip bir alternatiftir. Kişisel verimliliğin ötesinde takım işbirliği, görev yönetimi, otomatik hatırlatıcılar ve AI not alma özelliklerine geçmek istiyorsanız, ClickUp tam size göre.

AI ile hareket halindeyken notlarınızı alın

ClickUp'ın AI Notetaker özelliği, tüm sanal toplantılarınızı otomatik olarak yazıya döküp özetler. Bu notları, her zaman ve her yerde izlenebilen eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilirsiniz.

ClickUp AI Notetaker ile toplantı notlarını transkripsiyonlayın ve otomatikleştirin

Bu video, toplantı tutanakları için AI kullanımına dair bir ön izleme sunar:

Brain ile titiz notlar ve özetler alın

ClickUp'ın yapay zeka asistanı ClickUp Brain, sesli notları dışa aktarabilir ve araştırma notlarınız için özetler oluşturabilir. Brain'in toplantı tutanakları yazılımı olarak öne çıkmasının nedenleri şunlardır:

Toplantıları otomatik olarak transkribe edin ve özetleyin

Brain içinde görevlerinizi veya notlarınızı arayın

Taslaklar, eylem öğeleri veya özetler oluşturun

ChatGPT, Claude, Gemini ve daha fazlası dahil olmak üzere birden fazla LLM'nin gücünü kullanarak fikirler üretin

Toplantılar hakkında sorular sorun ve ClickUp Brain ile saniyeler içinde yanıt alın

ClickUp Talk to Text ile notlarınızı yazıya döküp düzenleyen yapay zeka destekli sesli dikte özelliğinin keyfini çıkarın

Notlarınızı ve dağınık fikirlerinizi ClickUp Talk to Text'e dikte ederken fikirlerinizi serbest bırakın. Yazılım sesinizi kaydeder, sözlü hataları ortadan kaldırır ve düzeltir. Ayrıca ClickUp ekosisteminin bir parçası olduğu için, sesli notlarınızdan görevler oluşturmasını, takım üyelerine atamalar yapmasını ve daha fazlasını yapmasını söyleyebilirsiniz!

Notlarınızı kaydetmek için 40'a kadar dil arasından seçim yapabilirsiniz!

ClickUp ile fikirleri yakalayın, talimatları paylaşın ve işlerinizi 4 kat daha hızlı tamamlayın Konuşmayı Metne Dönüştür

💡 Bonus: Eğer şunları yapmak istiyorsanız: ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint ve bağlı tüm uygulamalarınızda + web'de notlarınızı, dosyalarınızı ve e-kitaplarınızı anında arayın

Talk to Text özelliğini kullanarak sesinizle işlerinizi sorun, dikte edin ve komut verin — ellerinizi kullanmadan, her yerden

ChatGPT, Claude ve Gemini gibi birbirinden bağımsız düzinelerce AI aracını tek bir bağlamsal AI çözümüyle değiştirin ClickUp Brain MAX 'ı deneyin — işinizi bildiği için sizi gerçekten anlayan bir AI masaüstü arkadaşı. AI araçlarının yayılmasından kurtulun, işinizi sesinizle yapın, politika belgeleri oluşturun, takım üyelerine görevler atayın ve daha fazlasını yapın.

Ayrıca, fiziksel not defterinizi bir kenara bırakıp, saat 2'de aklınıza gelen düşünceleri ClickUp Not Defteri'ne yazabilirsiniz; bunlar görevleriniz, projeleriniz ve belgelerinizle sorunsuz bir şekilde senkronize edilir.

Belgeler ve Görevler ile fikirlerinizi yapılandırın ve harekete geçirin

ClickUp Belgeleri, toplantı notlarının, fikirlerin ve planların görevlerle birlikte yer aldığı zengin, işbirliğine dayalı mini wiki'lerdir. Geleneksel not uygulamalarının silo haline getirilmiş sayfalarının aksine, görevleri doğrudan ClickUp Belgeleri'ne gömebilir, ekip arkadaşlarınızı etiketleyebilir ve anında eyleme geçirilebilir proje özellikleri oluşturabilirsiniz.

ClickUp Belgeleri'nde gerçek zamanlı düzenleme ve görev entegrasyonu ile transkriptleri yazın ve düzenleyin

ClickUp'ın Görevleri, küçük ve büyük projeleri tek bir merkezi yerden yönetmenizi sağlar. Görevleri atayabilir, önceliklendirebilir, bağımlılıklar belirleyebilir ve Liste, Pano, Gantt ve Takvim görünümlerinde görüntüleyerek tam esneklik elde edebilirsiniz.

ClickUp Görevleri ile öncelikler, son tarihler ve bağımlılıklar içeren görevler oluşturun, atayın ve izleyin

En iyi yanı, ClickUp'ın Hatırlatıcılarının görevleriniz ve takviminizle senkronize olmasıdır. Son teslim tarihleri, takipler veya tek seferlik görevler konusunda sizi güncel tutar. Belgelere fikirlerinizi kaydederken, ancak daha sonra harekete geçmeniz gerektiğinde kullanışlıdır.

ClickUp'ın toplantılar için ücretsiz bir AI aracı olduğunu biliyor muydunuz? ClickUp, not almaktan projeleri sorunsuz bir şekilde yürütmeye kadar her şeyi yapar ve aynı zamanda gelişmiş AI yetenekleriyle sağlam analizler, kolay not alma ve göz alıcı görselleştirmeler sunar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri:

Tetikleyici eylemleri otomatik olarak kullanarak kullanarak ClickUp Otomasyonları ile çalışma alanınıza yeni bir transkript veya toplantı notu geldiğinde görevler oluşturun, atayın veya güncelleyin.

Özel Görev Etiketleri ile toplantı transkriptlerini geliştirin —toplantı türü, müşteri adı veya öncelik gibi bağlam bilgileri ekleyerek her şeyi düzenli ve takip edilebilir hale getirin.

Bağlam açısından zengin snippet'leri ClickUp'a ekleyin Transkriptlerden doğrudan görevler atamak ve tüm belgeleri paylaşmadan kesin referanslar sağlamak için Yorumlar atayın

ClickUp sınırlamaları:

Kapsamlı özellik kitaplığı nedeniyle yeni kullanıcılar için daha dik öğrenme eğrisi

ClickUp fiyatlandırması:

ClickUp puanları ve yorumları:

G2 : 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

ClickUp, zamanla sevdiğiniz araçlardan biri haline gelir... On farklı uygulama arasında geçiş yapmak yerine... ClickUp her şeyi tek bir yerde toplar.

ClickUp, zamanla sevdiğiniz araçlardan biri haline gelir... On farklı uygulama arasında geçiş yapmak yerine... ClickUp her şeyi tek bir yerde toplar.

2. Microsoft OneNote (Görsel not alma için en iyisi)

microsoft OneNote aracılığıyla

Microsoft'un paketini zaten kullanıyorsanız, Microsoft OneNote Amplenote'tan doğal bir geçiş sunar. Office 365'in bir parçası olan bu uygulama, Word, Excel, Outlook ve diğer uygulamalarla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurar, böylece notlarınız her gün kullandığınız araçlarla birlikte bulunur.

OneNote, not alma şeklini tamamen değiştirmek yerine, tanıdık kavramları temel alır: istediğiniz gibi düzenleyebileceğiniz bölümlere ve sayfalara ayrılmış not defterleri. Katı şablonlarla sınırlandırılmış hissetmeden net bir hiyerarşi elde edersiniz.

OneNote'u ayıran özellik, giriş esnekliğidir. Serbest biçimli yazabilir, elle yazabilir veya dosya ekleyebilir ve aynı sayfada yöntemler arasında geçiş yapabilirsiniz. Dokunmatik ekran veya stylus kaleminiz varsa, tuval birkaç dokunuşla diyagram çizmek veya slaytlara açıklama eklemek için bir alana dönüşür. Bu uyarlanabilirlik, fikirleri ihtiyacınız olan herhangi bir biçimde kolayca yakalamanızı sağlar.

Microsoft OneNote'un en iyi özellikleri

Çizimler, resimler, listeler ve el yazısı notlar için destek ile ücretsiz form sayfalarında içeriğinizi düzenleyin

Microsoft Copilot'u kullanarak notlarınızda doğrudan fikirler, ana hatlar veya özetler oluşturun

Notları cihazlar arasında senkronize edin ve sorunsuz Microsoft 365 bulut desteği ile çevrimdışı olarak erişin

Microsoft OneNote sınırlamaları

AI özellikleri yalnızca Microsoft Copilot ile entegre edildiğinde kullanılabilir

Microsoft OneNote fiyatlandırması

Sınırlı özelliklerle ücretsiz.

Microsoft 365 aboneliklerine dahildir (bireysel kullanıcılar için aylık 9,99 $'dan başlayan fiyatlarla)

Microsoft OneNote puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (1.800'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.900+ yorum)

Gerçek kullanıcılar OneNote hakkında ne diyor?

Bir Capterra yorumcusu şöyle yazıyor:

Çok yönlülük – bu yazılım, yaratıcılığınızı kısıtlamaz ve istediğiniz görsel düzeni hayata geçirmenize yardımcı olur. Not Defterlerini Paylaşma, benim için büyük bir güvenilirlik ve meslektaşlarımdan takdir kazanmamı sağladığı için oyunun kurallarını değiştirdi.

Çok yönlülük – bu yazılım, yaratıcılığa neredeyse hiç kısıtlama getirmez ve istediğiniz görsel düzeni hayata geçirmenize yardımcı olur. Not Defterlerini Paylaşma, benim için büyük bir güvenilirlik ve meslektaşlarımdan takdir kazanmamı sağladığı için oyunun kurallarını değiştirdi.

👀 Biliyor muydunuz? En popüler beş not alma yöntemi şunlardır: Notlarınızı bölümlere ayıran Cornell Metodu

Zihin haritalama , sayfanın ortasındaki merkezi bir fikirle başlayıp, alt fikirler, kategoriler ve bağlantılarla bir ağaç gibi dallara ayrılırsınız , sayfanın ortasındaki merkezi bir fikirle başlayıp, alt fikirler, kategoriler ve bağlantılarla bir ağaç gibi dallara ayrılırsınız

Zettelkasten , notlarınızın bağlantılar ve etiketler aracılığıyla birbirine bağlandığı ve büyüyen bir bilgi ağı oluşturduğu sistem , notlarınızın bağlantılar ve etiketler aracılığıyla birbirine bağlandığı ve büyüyen bir bilgi ağı oluşturduğu sistem

Outline Method , fikirler için bir , fikirler için bir aile ağacı gibi klasik bir hiyerarşik yapı

Grafik Oluşturma Yöntemi , sayfayı kategoriler için sütunlara bölerek bilgileri topladıkça satırları doldurursunuz , sayfayı kategoriler için sütunlara bölerek bilgileri topladıkça satırları doldurursunuz

⚡ Şablon Arşivi: Daha İyi Organizasyon için Ücretsiz Not Alma Şablonları

3. Google Keep (Hızlı notlar ve basit hatırlatıcılar için en iyisi)

google Keep aracılığıyla

Google Keep, notlar, listeler, fotoğraflar ve ses klipleri yakalamanızı ve bunları esnek bir dijital panoda düzenlemenizi sağlar. Yapılacaklar listenizi veya market alışveriş listenizi ailenizle paylaşabilir ve öğelerin gerçek zamanlı olarak işaretlendiğini görebilirsiniz, ekstra mesajlaşmaya gerek kalmaz.

Sesli not özelliği de yakalamayı hızlandırır: hareket halindeyken hızlı bir sesli not kaydedin, daha sonra kolayca başvurabilmek için metne dönüştürün.

Ancak Keep, daha gelişmiş iş akışlarında zorluk yaşıyor. Potansiyeline rağmen Google Görevler ve Takvim ile bağlantısı olmadığı için, birleşik, hepsi bir arada bir deneyimden mahrum kalıyorsunuz.

Google Keep'in en iyi özellikleri

Arama yapılabilir metne otomatik olarak dönüştürülen sesli notlar kaydedin

Etiketler ve renk kodları kullanarak notları düzenleyin

Arkadaşlarınızla veya ailenizle paylaşmak için gerçek zamanlı işbirliğine dayalı notlar oluşturun

Notları cihazınızın ana ekranına sabitleyin ve öncelikli görevlerinizi takip edin

Google Keep sınırlamaları

Karmaşık not alma işlemlerini gerçekleştiremez

Google Keep fiyatlandırması

15 GB depolama alanına kadar Google hesabı ile ücretsiz

Google Keep puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (1.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Google Keep hakkında ne diyor?

Bir Reddit kullanıcısı paylaşıyor:

Keep hızlı ve güvenilirdir, yapması gerekeni çok iyi yapar… Mükemmel bir yakalama/gelen kutusu aracıdır, iş listeleri için iyidir, arama çok hızlıdır. Ancak kolayca not mezarlığına dönüşür ve satır sonları ve girintilerle karmaşık notlar kart biçiminde berbat görünür.

Keep hızlı ve güvenilirdir, yapacağı işi çok iyi yapar… Mükemmel bir yakalama/gelen kutusu aracıdır, iş listeleri için iyidir, arama çok hızlıdır. Ancak kolayca not mezarlığına dönüşür ve satır sonları ve girintilerle karmaşık notlar kart biçiminde berbat görünür.

📮 ClickUp Insight: Tüm çalışanların yarısından fazlası (%57) işle ilgili bilgileri bulmak için şirket içi belgeleri veya şirket bilgi tabanını aramakla zaman kaybediyor. Peki bulamadıklarında ne yapıyorlar? Her 6 kişiden 1'i kişisel geçici çözümler kullanıyor; eski e-postaları, notları veya ekran görüntülerini karıştırarak aradıklarını bulmaya çalışıyor. ClickUp Brain, tüm çalışma alanınızdan ve entegre üçüncü taraf uygulamalardan alınan anlık, yapay zeka destekli yanıtlar sağlayarak aramayı ortadan kaldırır, böylece ihtiyacınız olanı zahmetsizce elde edersiniz.

📚 Daha fazla bilgi: En iyi Google Keep alternatifleri

4. Apple Notes (Cihazlar arasında minimalist not alma için en iyisi)

Apple Notes, tüm Apple cihazlarında sorunsuz senkronizasyon sağlayan, temiz ve sade bir not alma deneyimi sunar. Apple ekosistemine yatırım yapmış herkes için, doğrusal olmayan düşünme için Amplenote alternatifleri arasında en iyi seçimdir.

Mac'te Notlar'ı başlatmak, köşedeki bir simgeye tıklamak kadar basittir ve iPhone'dan kopyalanan içerik anında masaüstünde kullanılabilir hale gelir. Metin, resim, bağlantı, PDF, harita ve hatta eskizleri klasörler halinde düzenleyebilir ve anında arayabilirsiniz.

Yerleşik belge tarayıcı, ek uygulamalara gerek olmadan kağıt sayfaları PDF'lere dönüştürür. Ayrıca, el yazısı veya Apple Pencil ile çizilen eskizler, yazılan notların yanında görünür. Ancak, metin bloklarını taşıma, karmaşık girintiler veya düzen ayarlamaları gibi gelişmiş biçimlendirme özellikleri sınırlıdır. Görev yönetimi için daha güçlü araçlar arayan iOS kullanıcıları bu uygulamayı tercih edecektir.

Apple Notes'un en iyi özellikleri

Metin, resim ve kontrol listeleri dahil olmak üzere Apple cihazlar arasında iCloud ile notları senkronize edin

Face ID, Touch ID veya bir şifre kullanarak hassas notlara bir gizlilik katmanı ekleyin

Notları klasörler ve alt klasörler halinde düzenleyin ve hızlı filtreleme için etiketler kullanın

Notlarınız, görevleriniz ve projeleriniz arasında tutarlılığı sağlamak için önceden oluşturulmuş Apple Notes şablonları

Apple Notes sınırlamaları

Yalnızca Apple ürünleriyle kullanılabilir

Apple Notes fiyatlandırması

ICloud ile ücretsiz (5 GB dahil); ücretli iCloud+ planlarıyla daha fazla depolama alanı

Apple Notes derecelendirmeleri ve yorumları

Apple uygulama mağazası: 4,6/5 (20.000'den fazla değerlendirme)

Apple Notes hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir Reddit kullanıcısı paylaşıyor:

Hızlı, el yazısı veya sesli notlar için harika. Senkronizasyon Apple donanımlarında hızlıdır, ancak Windows'tan erişim can sıkıcıdır. Web sürümü beni sürekli oturumdan çıkarıyor.

Hızlı, el yazısı veya sesli notlar için harika. Senkronizasyon Apple donanımlarında hızlıdır, ancak Windows'tan erişim can sıkıcıdır. Web sürümü beni sürekli oturumdan çıkarıyor.

👀 Biliyor muydunuz? Princeton Üniversitesi ve Kaliforniya Üniversitesi, Los Angeles'ta iki araştırmacı, notları bilgisayarda yazmaktan ziyade elle yazmanın, anlamak ve hatırlamak için daha etkili olduğunu keşfetti.

📚 Daha fazla bilgi: En iyi AI iletişim araçları

5. Obsidian (Karmaşık fikirleri tam veri sahipliği ile bağlamak için en iyisi)

obsidian aracılığıyla

Obsidian, diğer Amplenote alternatifleri arasında yüzlerce hatta binlerce bireysel notun bulunduğu geniş kişisel arşivleri yönetirken yardımcı olur. Bu not alma uygulaması, birbirine bağlantı ve gerçek çift yönlü bağlantılar sağlar, böylece her fikir, proje veya referans birbirine bağlanabilir.

Aynı ürün için birden fazla pazarlama kampanyasını izlediğinizi hayal edin. Obsidian ile, ilgili her not birbirine bağlanır ve yerleşik grafik görünümü, kümeleri ve gözden kaçan ilişkileri anında ortaya çıkarır.

Bununla birlikte, Obsidian'ın odak noktası takım işbirliğinden ziyade derinlemesine bireysel keşif üzerindedir. Notlarınızı kişisel bilgi ağı olarak düzenlemek yararlı olmakla birlikte, yorum yapmaya veya canlı düzenlemeye izin vermez.

İş akışınız bilgileri veya görevleri dışarıya aktarmaya (eylem öğeleri atama, geri bildirim toplama veya diğer uygulamalarla senkronizasyon) bağlıysa, Obsidian'ın minimalist tasarımı kısıtlayıcı gelebilir. Fikirler için tek başına bir sanal alan olarak iyidir, ancak tam entegre, takım odaklı bir çalışma alanına ihtiyacınız olduğunda yetersiz kalır.

Obsidian'ın en iyi özellikleri

Kişisel wiki'niz gibi bağlantılı düşüncelerden oluşan bir ağ oluşturmak için çift yönlü bağlantılar ve görsel grafik görünümü

Fikirleri uzamsal olarak düzenlemek için tuval modu — beyin fırtınası, haritalama veya görsel düşünme için mükemmel

Özel alan adları ve SEO'ya uygun tasarımla notları bilgi bankası veya wiki olarak yayınlayın

Obsidian sınırlamaları

Cihazlar arasında senkronizasyon için ücretli bir eklenti gerekir ve geçici çözümler kullanmadığınız sürece işbirliği özellikleri sınırlıdır

Obsidian fiyatlandırması

Kişisel kullanım için ücretsiz

Senkronizasyon: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Yayınla: Site başına aylık 10 $

Ticari lisans: 50 $/kullanıcı/yıl

Obsidian puanları ve yorumları

Google Play : 4,3 (12.000'den fazla yorum)

Apple Store: 4,5 (2K+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Obsidian hakkında ne diyor?

Bir Reddit kullanıcısı paylaşıyor:

Obsidian, daha iyi düşünmeme yardımcı olan temiz bir markdown yazma alanı sunuyor, ancak grafik görünümü, geri bağlantılar ve Smart Connections eklentisi gibi birçok ekstra özellik abartılı geliyor. Çoğunlukla yerel grafiği ve basit bir klasör yapısını kullanıyorum.

Obsidian, daha iyi düşünmeme yardımcı olan temiz bir markdown yazma alanı sunuyor, ancak grafik görünümü, geri bağlantılar ve Smart Connections eklentisi gibi birçok ekstra özellik abartılı geliyor. Çoğunlukla yerel grafiği ve basit bir klasör yapısını kullanıyorum.

👀 Biliyor muydunuz? Roam Research, doğrusal olmayan düşünme için özel olarak tasarlanmış bir not alma aracıdır. Bilgileri klasörlerde veya statik belgelerde düzenleyen geleneksel not uygulamalarının aksine, Roam, fikirler arasında bağlantılar kurarak beyninizin işleyişini taklit eden grafik tabanlı bir model kullanır. Obsidian, aynı temel özelliklerin çoğunu daha esnek, gizliliğe saygılı ve çevrimdışı kullanım için uygun bir pakette sunar.

6. Evernote (Cihazlar arası senkronizasyon ve web kesme için en iyisi)

evernote aracılığıyla

Evernote, notlarınızı, belgelerinizi ve web kesitlerinizi tüm cihazlarda kolayca erişilebilir tutar. OCR destekli arama özelliği, görüntüler ve PDF'ler içindeki metinleri bile bulur, böylece dosyaları tek tek aramak zorunda kalmazsınız. Web Clipper, makaleleri, kod parçacıklarını veya tarifleri doğrudan düzenli bir not defterine kaydetmenizi sağlar.

AI Search ve AI Edit ile Evernote, depolamanın ötesine geçerek gerçek bir verimlilik ortağı haline gelir; anahtar bilgileri ortaya çıkarır, taslakları düzenler ve ilham gerektiğinde size yeni fikirler sunar.

ClickUp, Google Takvim, Slack veya Teams'e bağlayabilirsiniz, böylece toplantı notları ve hatırlatıcılar favori araçlarınıza sorunsuz bir şekilde aktarılır. Görevleri nasıl takip edeceğinizi merak ediyorsanız, Evernote'un Görev özelliği size yardımcı olur. Projeleri daha küçük görevlere bölebilir, sorumlulukları atayabilir ve ilerlemeyi uygulama içinden takip edebilirsiniz.

Evernote'un en iyi özellikleri

Web Clipper ile tüm web sayfalarını veya makaleleri kırpın ve etiketlerle belirli not defterlerine kaydedin

AI destekli aramayı kullanarak notlar, belgeler, PDF'ler ve hatta görüntü metinlerinde (OCR) içerik bulun

Sesli notları aranabilir metne dönüştürerek toplantılar ve hareket halindeyken ortaya çıkan fikirler için kullanışlı hale getirin

Evernote sınırlamaları

Temel (ücretsiz) seviye artık sizi sadece 50 not ve bir not defteri ile sınırlandırıyor ve yalnızca bir cihazla senkronizasyon sağlıyor

Evernote fiyatlandırması

Ücretsiz : Temel özellikler

Kişisel : 14,99 $/ay

Profesyonel : 17,99 $/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Evernote puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (8.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Evernote hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı paylaşıyor:

Evernote hesabımda neredeyse her şeyi kaydedebilirim: yazdığım notlar, web sitesi kesikleri, PDF dosyaları, resimler. Web Clipper ve "Gelen Kutusuna e-posta" özellikleri benim için özellikle kullanışlı.

Evernote hesabımda neredeyse her şeyi kaydedebilirim: yazdığım notlar, web sitesi kesikleri, PDF dosyaları, resimler. Web Clipper ve "Gelen Kutusuna e-posta" özellikleri benim için özellikle kullanışlı.

🧠 İlginç Bilgi: 1830'larda Charles Dickens, parlamento muhabiri olmak için stenografi öğrendi ve bu deneyimini karakteri David Copperfield'a aktardı.

📚 Daha fazla bilgi: Not alma için en iyi Evernote alternatifleri

7. Tana (Yapısal düşünme için en iyi yapay zeka tabanlı çalışma alanı)

tana aracılığıyla

Tana, geleneksel notları AI ve ses girişi ile birleştirerek fikirlerinizi hızlı bir şekilde yakalamanıza ve düzenlemenize yardımcı olur. Notlarını manuel biçimlendirme yapmadan görevlere, projelere veya yapılandırılmış verilere dönüştürmek isteyen kullanıcılar için tasarlanmıştır.

Günlük görevlerinizde yapay zekayı nasıl kullanabileceğinizi araştırıyorsanız, Tana bunu doğal bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlar. Sadece birkaç tuşa basarak veya hızlı bir sesli not alarak, geçici düşüncelerinizi yapılandırılmış, eyleme geçirilebilir öğelere dönüştürebilirsiniz.

Yapı öncelikli yaklaşımı, her notu bağlantılandırılabilir, etiketlenebilir ve sorgulanabilir dinamik bir nesneye dönüştürür. Çevrimdışı olsanız da hareket halindeyken sesli notlar kaydediyor olsanız da, Tana bilgiyi yakalama ve bu bilgiye göre hareket etme arasındaki sürtüşmeyi azaltmayı amaçlar.

Tana'nın en iyi özellikleri

Supertags'ı kullanarak notları görevler, toplantılar veya OKR'ler gibi yapılandırılmış öğelere dönüştürün, filtrelenebilir, aranabilir ve izlenebilir hale getirin

Yerleşik AI işleme özelliğini kullanarak sesli notları otomatik olarak gündem öğelerine, fikirlere veya notlara dönüştürün

Özel Beslemeleri kullanarak, yaklaşan toplantılar, delege edilen görevler veya hedefler gibi anahtar öğeleri manuel olarak etiketlemenize veya düzenlemenize gerek kalmadan görüntüleyin

Tana sınırlamaları

Tana'dan içerik dışa aktarmak, verileri platformdan kolayca taşımak için sınırlı yerleşik seçenekler nedeniyle zor olabilir

Tana fiyatlandırması:

Ücretsiz Plan: Temel özelliklerle birlikte mevcuttur

Ücretli Planlar: Plus : 10 $/ay Pro : 18 $/ay

Artı : Ayda 10 $

Pro: Aylık 18 $

Artı : Ayda 10 $

Pro: Aylık 18 $

Tana puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Tana hakkında ne diyor?

Bir Reddit kullanıcısı paylaşıyor:

Tana'yı seçtim çünkü teknik bilgi gerektirmeden bilgileri birçok şekilde (listeler, kartlar, sekmeler, takvim, yan menü) kolayca görüntüleyebiliyorum. Bununla birlikte, Obsidian'da şu özellikleri özlüyorum: yerel erişim, yaygın Markdown biçimi, yedekleme kolaylığı ve kullanımı.

Tana'yı seçtim çünkü teknik bilgi gerektirmeden bilgileri birçok şekilde (listeler, kartlar, sekmeler, takvim, yan menü) kolayca görüntüleyebiliyorum. Bununla birlikte, Obsidian'da şu özellikleri özlüyorum: yerel erişim, yaygın Markdown biçimi, yedekleme kolaylığı ve kullanımı.

📚 Ayrıca okuyun: Proje Yöneticileri için 9 Maddelik Proje Yönetimi Kontrol Listesi

8. Nimbus Note (Şimdi FuseBase; Yapılandırılmış takım işbirliği için en iyisi)

fuseBase aracılığıyla

Nimbus Note (şimdi FuseBase), platformlar arası bir belge işbirliği yazılımıdır. Verimlilik meraklıları kişisel iş akışlarını yönetmek için Amplenote'u kullanırken, FuseBase küçük takımlar, müşteriler ve ortaklar için B2B odaklı bir çalışma alanı platformudur.

Takımların ve bireylerin notları, görevleri ve projeleri tek bir yerden yönetmelerine olanak tanır. Çok biçimli not alma, veritabanı tarzı düzenleme ve yerleşik ekran yakalama araçları sunar. Bu Amplenote alternatifi, not alma, bilgi tabanları, AI ajanları ve müşteri portallarının gücünü tek bir çatı altında birleştirir.

Nimbus Note'un en iyi özellikleri

Farklı takımlar, müşteriler veya projeler için ayrı çalışma alanları oluşturun, her birine farklı erişim düzeyleri atayın

Yerleşik Nimbus Clipper ile tam web sayfalarını, görüntüleri veya ekran kayıtlarını yakalayın ve notların içine ekleyin

Veritabanları, elektronik tablolar ve görev listelerini doğrudan notlara ekleyerek dinamik bir iç wiki veya müşteri portalı oluşturun

Nimbus Note sınırlamaları

Kullanıcılar, platformlar arasında oturum açma sorunları ve tutarsız uygulama desteği bildirdi

Nimbus Note fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Nimbus Note derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (170+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Nimbus Note hakkında ne diyor?

Google Play notlarında bir inceleme:

Harika bir uygulama ve not alma uygulaması kılığına girmiş bloatware'leri yerden silip süpürüyor! (tahmin edenlere ödül yok) Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız geliştiriciler oldukça duyarlı! Estetik görünümü en büyük cazibesi ama aynı zamanda birçok özelliğe de sahip! Fuse Base'in tüm ekibine bol şans (adını nimbus'tan değiştirmişler gibi görünüyor)

Harika bir uygulama ve not alma uygulaması kılığına girmiş bloatware'leri yerden silip süpürüyor! (tahmin edenlere ödül yok) Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız geliştiriciler oldukça duyarlı! Estetik görünümü en büyük cazibesi ama aynı zamanda birçok özelliğe de sahip! Fuse Base'in tüm ekibine bol şanslar (adını nimbus'tan değiştirmişler gibi görünüyor)

9. Workflowy (Minimalist taslak oluşturma ve sonsuz iç içe geçme için en iyisi)

workflowy aracılığıyla

WorkFlowy, notlarınızı ve yapılacak işlerinizi iç içe geçmiş listelere dönüştürür, böylece tek bir tıklama ile genel bir bakış elde edebilir veya ayrıntılara dalabilirsiniz.

Katlanabilir taslak biçimi, konu başlıklı yorumlar arasında gezinir gibi hissettirir ve yalnızca ihtiyacınız olan konuları genişletmenize olanak tanır. İlerlemeyi görsel olarak görmek istediğinizde, Workflowy'nin yerleşik Kanban panosu herhangi bir listeyi sütunlara dönüştürür. Taslağınızdan ayrılmadan görevleri "fikir"den "tamamlandı"ya taşıyabilirsiniz.

Workflowy'nin en iyi özellikleri

Öğeleri farklı konumlarda yansıtmanıza olanak tanır, böylece bir yerde yapılan tüm düzenlemeler bağlantılı tüm örneklerde otomatik olarak güncellenir

Herhangi bir liste içinde kanban tarzı panoları destekleyerek, ana hatlarınızdan ayrılmadan projeleri görsel olarak yönetin

YouTube videoları ve tweetler gibi zengin medya içeriklerini doğrudan notlara ekleyerek daha bağlam zengin planlama yapın

Workflowy sınırlamaları

Biçimlendirme seçenekleri sınırlıdır, tablo desteği yoktur, stil seçenekleri minimaldir ve tüm içerik tek bir dosyada saklanır, bu da daha yapılandırılmış not düzenlemeyi tercih eden kullanıcılar için kısıtlayıcı olabilir.

Workflowy fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Pro: 8,99 $/ay

Workflowy puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (15+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Workflowy hakkında ne diyor?

Bir Reddit kullanıcısı şöyle not düşüyor:

Workflowy mükemmel bir ana hat belirleme aracıdır ve hayatımın büyük bir bölümünü bununla düzenliyorum. Basit, hızlı, klavye dostu ve her yerde çalışıyor. Bence birçok kişi daha önce başka ana hat belirleme araçları (More, GrandView, Ecco vb.) kullandıkları ve web tabanlı bir araç istedikleri için bu aracı tercih etti.

Workflowy mükemmel bir ana hat belirleme aracıdır ve hayatımın büyük bir bölümünü bununla düzenliyorum. Basit, hızlı, klavye dostu ve her yerde çalışıyor. Bence birçok kişi daha önce başka ana hat belirleme araçları (More, GrandView, Ecco vb.) kullandıkları ve web tabanlı bir araç istedikleri için bu aracı tercih etti.

10. Supernotes (Kart tabanlı bilgi yönetimi için en iyisi)

via Supernotes

Supernotes, fikirleri daha hızlı yakalamanıza, düzenlemenize ve üzerinde işbirliği yapmanıza yardımcı olmak için benzersiz bir not kartı tabanlı yaklaşım kullanır.

Uzun sayfalar veya belgeler yerine, her düşünce etiketler, geri bağlantılar, matematik denklemleri, resimler ve tablolarla tamamlanmış küçük not kartlarına dönüştürülür.

Görsel grafik görünümleri, iç içe hiyerarşiler ve gerçek zamanlı işbirliği ile Supernotes, doğrusal bir not alma aracından çok bir bilgi haritası gibi hissettirir. Taşıyabileceğiniz ve derinlemesine bağlantı kurabileceğiniz atomik notlar isteyen öğrenciler, araştırmacılar ve Zettelkasten hayranları için faydalıdır.

Supernotes'un en iyi özellikleri

Not kartı biçimi, denklemler, tablolar ve zengin içerik desteği ile fikirlerinizi atomik, paylaşılabilir parçalara ayırmanıza olanak tanır

Notlar arasındaki bağlantıları 2D ve 3D olarak görselleştirmek için grafik görünümü

Başkalarının Supernotes hesabı olmasına gerek kalmadan gerçek zamanlı işbirliği

Supernotes sınırlamaları

İlk 100 not kartından sonra sınırlı ücretsiz kullanım, kısıtlama olmadan kullanmaya devam etmek için arkadaşlarınızı davet etmeniz veya yükseltme yapmanız gerekir

Supernotes fiyatlandırması

Ücretsiz plan: 100 not kartı

Özel fiyatlandırma

Supernotes puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (45+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (40'tan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Supernotes hakkında ne diyor?

Bir Reddit kullanıcısı şöyle not düşüyor:

Supernotes harika görünüyor – en iyi kullanıcı arayüzlerinden biri, yüksek düzeyde entegre, çapraz platform ve not kartı, bilgi dökümünü düzenlemek için harika bir seçenek.

Supernotes harika görünüyor – en iyi kullanıcı arayüzlerinden biri, yüksek düzeyde entegre, çapraz platform ve not kartı, bilgi dökümünü düzenlemek için harika bir seçenek.

